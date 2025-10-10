„Trebuie să batem Austria” Ianis Hagi, motivat de banderola: „Nu contează cum, dar vom fi la Mondial!”
ROMÂNIA - MOLDOVA 2-1. Ianis Hagi (26 de ani), căpitanul naționalei de la partida cu Republica Moldova, a vorbit despre cele întâmplate, la finalul partidei.
