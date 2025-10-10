Vânt puternic mâine, în județul Brasov. Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben
BizBrasov.ro, 10 octombrie 2025 11:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi două coduri galbene de vânt care vor afecta mâine județul Brașov.
• • •
Acum o oră
11:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi două coduri galbene de vânt care vor afecta mâine județul Brașov.
11:00
FOTO Coadă imensă la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, organizată la Brașov # BizBrasov.ro
Brașovenii s-au așezat, astăzi, la coadă la „Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți”, în speranța că vor reuși să se angajeze. 23 de agenţi economici din judeţul Braşov şi-au confirmat participarea la bursa, organizată la sediul AJOFM Brașov, oferind peste 215 locuri de muncă, dintre care 21 de joburi pentru persoane cu studii superioare și [...]
Acum 2 ore
10:50
Salvamontiștii avertizează că zăpada în masivele Bucegi și Făgăraș este instabilă, iar deplasarea în zonele înalte este anevoioasă # BizBrasov.ro
Salvamontiștii avertizează că deplasările iubitorilor de munte pe crestele din masivele Bucegi și Făgăraș sunt periculoase, din cauza stratului de zăpadă proaspăt depus în acele zone.
10:30
Potrivit unei platforme globale de închirieri auto, două orașe din țara noastră sunt în top cinci destinații europene de Halloween. Sibiul a câștigat locul întâi în clasament, datorită arhitecturii și atmosferei medievale, iar Brașovul e pe locul 5, mai ales pentru apropierea de „castelul lui Dracula”. Brașovul, pe locul 5 în topul european Brașovul ocupă [...]
10:00
Titluri de stat cu dobândă de până la 8,20%. Aceasta nu se impozitează, iar donatorii au și beneficii # BizBrasov.ro
Începând de astăzi, 10 octombrie, până vineri, 17 octombrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro, prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit și TradeVille în parteneriat cu Libra [...]
Acum 4 ore
09:50
09:30
#fwdBv Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: „Oricât aș face eu pentru aeroport, nu o să reușesc niciodată să întorc ce mi-a oferit mie aeroportul ăsta” – Daniel Micu, președinte CA Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav # BizBrasov.ro
S-au împlinit peste doi ani de când se zboară la și de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, cel mai nou aeroport din România.
Acum 6 ore
06:00
TAROM va permite mai multe animale de companie în cabina pasagerilor care zboară pe curse externe. Ce viețuitoare sunt acceptate la bordul avioanelor, în afara oamenilor # BizBrasov.ro
Compania aeriană de stat TAROM anunță că în perioada 20 – 31 octombrie 2025, fiecare zbor extern operat cu aeronave de tip Jet va putea transporta până la patru animale de companie în cabina pasagerilor.
Acum 8 ore
05:50
VIDEO Tractorul Brașov, mândria industriei românești în „epoca de aur”. Cum se lucra în uzină, dincolo de propaganda comunistă # BizBrasov.ro
Un reportaj realizat în „epoca de aur”, păstrat în arhivele audiovizuale, surprinde una dintre cele mai glorioase perioade din istoria uzinei Tractorul Brașov, simbol al modernizării industriale a României socialiste. Imaginile alb-negru îi poartă pe privitori în inima fabricii, printre hale, linii de asamblare pline de activitate și sute de muncitori care lucrau cu precizie [...]
05:50
Un pescar sportiv a avut parte de o întâlnire pe care puțini o pot povesti: un somn uriaș de peste 2,5 metri a mușcat momeala în apele râului Mureș.
05:40
Producătorul de muniție și drone Carfil încearcă din nou să vândă câteva clădiri, pe care le-a scos la „mezat” încă din 2023. Cei interesați trebuie să depună o garanție de 10.000 de euro # BizBrasov.ro
Producătorul brașovean de muniție Carfil SA face o nouă încercare, ca să vândă câteva active imobiliare de pe strada Zizinului, pe care nu le mai utilizează. Pentru a vinde respectivele clădiri ce compuneau vechea secție „Carburator”, dar care nu sunt intabulate, compania a derulat licitații încă de acum mai bine de doi ani, dar fără [...]
05:30
„Paznici virtuali” la Făgăraș: contract de 144.000 de lei pentru monitorizarea video a două zone # BizBrasov.ro
Pentru a evita ca vechea rampă de gunoi să mai fie utilizată, dar și pentru a preveni furturile de pe un șantier, Primăria Făgăraș a decis să semneze un contract de angajare a unor paznici „de la distanță” pentru aceste obiective. Vorbim de un contract de monitorizare video a camerele de securitate ce au fost [...]
Acum 12 ore
03:50
Sucurile carbogazoase fără zahăr îmbolnăvesc ficatul chiar mai mult decât cele cu zahăr. Ce recomandă medicii # BizBrasov.ro
O singură băutură carbogazoasă dietetică pe zi crește cu 60% riscul de steatoză hepatică. În cazul băuturilor îndulcite cu zahăr, riscul e cu 50% mai mare
02:10
Cât timp este valabil proiectul unei case. Detalii importante pe care trebuie să le știi # BizBrasov.ro
Proiectul unei case este și începutul unui lung șir de procese birocratice, dincolo de împlinirea unui vis. Vei avea de parcurs o serie de etape administrative, legale și tehnice care trebuie parcurse în ordine și în termenii prevăzuți de lege. Iar în tot acest demers, în calitate de viitor proprietar de casă, poți să te [...]
Acum 24 ore
18:00
17:40
Troiene de peste 80 de centimetri şi avalanşe medii, în Făgăraș și Bucegi, la peste 2.000 de metri # BizBrasov.ro
La altitudine mare, la peste 2.000 de metri în munţii Făgăraş şi Bucegi se pot forma în următoarele patru zile troiene izolate de peste 80 de centimetri şi se pot declanşa avalanşe de dimensiuni medii, anunţă meteorologii sibieni de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud, în Buletinul nivometeorologic, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, în prezent [...]
17:10
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală desfăşoară o amplă acţiune de control fiscal la nivel naţional, vizând peste 3.700 de case de amanet şi punctele lor de lucru, în urma alertelor generate de sistemele informatice de analiză de risc asupra bazelor de date fiscale şi financiare, a anunţat joi instituţia. Analizele ANAF au evidenţiat discrepanţe majore [...]
16:30
Șeful Statului Major al Apărării explică pe unde ar putea invada rușii România și ce vom face dacă Rusia atacă Moldova # BizBrasov.ro
România este pregătită să sprijine Republica Moldova în cazul unui atac rusesc, afirmă generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării. Într-un interviu acordat Euronews, acesta avertizează asupra riscurilor unui război hibrid și subliniază vulnerabilitatea strategică a Porții Focșanilor, dar și capacitatea României de a rezista în fața unui agresor, dacă sunt consolidate apărarea, industria [...]
16:20
Parlamentul European anunță că a primit cererea autorităților române pentru ridicarea imunității europarlamentarei Șoșoacă # BizBrasov.ro
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat, oficial, joi, că instituția a primit cererea autorităților române pentru ridicarea imunității parlamentare a eurodeputatei Șoșoacă D., președinta SOS România.
16:13
Ghiduri pentru profesori trimise în şcolile din întreaga ţară: metodologia de intervenţie pentru prevenirea adicţiilor în rândul elevilor. „Un pas important pentru prevenirea consumului de droguri” # BizBrasov.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA) au lansat, joi, două ghiduri metodologice de intervenţie pentru prevenirea adicţiilor. Cele două ghiduri sunt destinate cadrelor didactice şi conţin informaţii specializate aplicabile atât copiilor, cât şi părinţilor.
16:13
Mai puține produse marcă proprie în magazine. Ce prevede proiectul de lege și cum motivează inițiatorii măsura # BizBrasov.ro
Un proiect de act normativ depus recent la Senat propune modificarea Legii Concurenței în sensul limitării comercializării produselor sub marcă proprie (private label) în supermarketuri și hipermarketuri, inițiatorii invocând că este nevoie de restabilirea echilibrului pe piața de retail. Proiectul, inițiat de mai mulți parlamentari AUR, propune limitarea vânzării produselor „marcă proprie” la maximum 20% din [...]
16:13
16:13
„Războiul” pentru mărcile și simbolurile Brașov și Postăvarul. OSIM a emis un refuz provizoriu pentru înregistrarea mărcii „Bere Brașov Tâmpa – Bere Artizanală Nepasteurizată Lager” # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a obținut o primă victorie în „războiul” pe care îl are cu o firmă din județul Ilfov, Bere București de Cartier SRL, care a dorit să își înregistreze în proprietate exclusivă două mărci de bere care includeau și simbolurile orașului nostru, Tâmpa și Postăvarul, precum și numele Brașov. Oficiul de Stat pentru Invenții [...]
16:13
După mai bine de un secol, prima investiție utilă călătorilor la Gara Făgăraș: „Lucrarea a fost dictată de sus” # BizBrasov.ro
Prima investiție utilă călătorilor care urcă în tren din Gara Făgăraș s-a realizat după mai bine de un secol, anunță Monitorul de Făgăraș. De acum, făgărășenii nu mai merg în Gara Făgăraș cu scăunele și scărițe pentru a urca în trenuri, CFR Călători înălțând unul dintre peroane cu vreo 30 cm. Așa cum spune șeful de [...]
16:13
16:13
Instituțiile de spectacole din municipiul Brașov au primit astăzi aproape 11 milioane de lei de la Guvern. Suma cea mai mare a fost alocată Operei Brașov # BizBrasov.ro
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis, în ședința de astăzi, alocarea sumei de peste 168 milioane de lei pentru 74 de instituții publice de spectacole care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe.
16:12
Her Art Story, proiect expozițional al Muzeului de Artă Brașov, itinerat la Sighetu Marmației # BizBrasov.ro
Muzeul de Artă Brașov aduce în premieră în Maramureș expoziția „Her Art Story”, un proiect dedicat recuperării și valorificării contribuției femeilor în istoria artei românești
16:12
Consultare de piață pentru trenul metropolitan al Brașovului. Ar urma să fie cumpărate 7 trenuri electrice # BizBrasov.ro
Asociația de Transport Brașov a publicat astăzi un anunț de consultare a pieței pentru achiziția a șapte trenuri electrice și pe baterii. Componenta de Tren Metropolitan Brașov se va întinde pe 4 linii de cale ferată ale infrastructurii feroviare publice și anume: Magistrala 200 (Linia CF 205): Brașov – Codlea (linie simplă, neelectrificată), inclusiv extinderea spre [...]
16:12
Creşte finanţarea pentru unele servicii medicale şi accesul la finanţare medicală, dar scade birocraţia în sistemul medical. Legea pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii este constituțională # BizBrasov.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a prezentat joi noutăţile pe care le aduce Legea pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, declarată constituţională de Curtea Constituţională a României.
Ieri
17:50
Actualele evaluări relevă perspectiva ajungerii ratei anuale a inflaţiei pe un platou la finele trimestrului III şi a descreşterii foarte lente a acesteia în următoarele trei luni, pe fondul efectelor tranzitorii peste aşteptări exercitate de expirarea la 1 iulie a schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi de majorarea, începând cu 1 august, a cotelor de TVA şi a accizelor, potrivit Băncii Naţionale a României.
17:10
16:20
Trafic îngreunat spre Triaj, după ce o mașină a intrat într-un stâlp. RATBV anunță întârzieri pe mai multe linii # BizBrasov.ro
La această oră, traficul este îngreunat pe strada Hărmanului, din cauza unui accident rutier produs în zona intersecției cu strada Rozelor. O mașină a intrat într-un stâlp chiar înainte de benzinăria Rompetrol. Operatorul de transport public RATBV anunță că circulația autobuzelor și troleibuzelor pe sensul spre Triaj, este îngreunată. Astfel, pe liniile 1, 21, 23B, [...]
16:10
Din patrulare, la fapte bune. Un polițist brașovean, ajutor neașteptat pentru un vârstnic aflat în impas, după o vizită la spital # BizBrasov.ro
Un gest simplu, dar plin de omenie, a transformat o zi ploioasă într-un moment de solidaritate pe străzile Brașovului. Un polițist aflat în patrulare a observat, astăzi, un autoturism oprit pe marginea drumului, cu capota ridicată și un bărbat în vârstă încercând, fără succes, să pornească motorul. Deși nu era vorba despre o abatere rutieră, [...]
16:00
15:40
O femeie a făcut cumpărături în magazine din Brașov și Sfântu Gheorghe cu un card „împrumutat”. Polițiștii au obținut imagini cu hoața, iar acum o caută # BizBrasov.ro
Polițiştii din Sfântu Gheorghe solicită sprijin pentru identificarea unei femei, care a făcut cumpărături cu cardul pe care l-a pierdut un bărbat din Sfântu Gheorghe
14:30
Orbotix Industries, un startup european din domeniul tehnologiilor de apărare cu sediul în Polonia, care a reușit să atragă recent o finanțare de 6,5 milioane de euro, este în dialog activ cu autoritățile române pentru a sprijini producția locală de drone, a anunțat cofondatorul său român, Bogdan Ochiana, într-un interviu pentru RFI România. Compania a [...]
13:50
VIDEO Vremea urâtă strică planurile celor de la Ana Teleferic. Deschiderea restaurantului Panoramic și a telecabinei de pe Tâmpa, întârziate # BizBrasov.ro
Deschiderea restaurantului Panoramic și începerea curselor telecabinei Tâmpa vor fi, cel mai sigur, întârziate de vremea rea din ultimele zile.
13:10
FOTO Controale ale Poliției Locale Brașov pe „pârloagele” din municipiu. 169 de proprietari au fost somați să-și curețe terenurile, dar nu toți au înțeles „mesajul” # BizBrasov.ro
În perioada iulie – septembrie 2025, polițiștii locali din cadrul Serviciului Activități Comerciale-Piețe și Protecția Mediului au desfășurat mai multe acțiuni de control în ceea ce privește modul în care sunt întreținute terenurile din Municipiul Brașov.
12:40
12:20
Un brașovean a fost arestat pentru 30 de zile după ce și-a bătut mama și nevasta și a distrus jumătate din casă # BizBrasov.ro
Duminică în jurul orei 18.30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 26 de ani cu privire la faptul că soțul său a agresat-o fizic.
12:10
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
FOTO Cartierul Stupini, din nou în pericol să fie inundat. Canalele de desecare s-au umplut și există riscul ca apa să intre în gospodării # BizBrasov.ro
Ploaia care nu a mai contenit în ultimele zile creează din nou probleme în cartierul brașovean Stupini. Canalele de desecare din zona străzii Fagurului, administrate de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), s-au umplut de apă și riscă să se revarse în gospodării. „Am sunat la ANIF și au zis că ei sunt în grafic [...]
11:40
11:40
Meteorologii estimează că iarna 2025-2026 va fi una geroasă, cu multă zăpadă în România și în mare parte din Europa. Totul din cauza unor factori extrem de importanți care vor schimba vremea și care vor aduce temperaturi foarte mici.
10:40
VIDEO Transfăgărășanul se închide temporar, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului. Stratul de zăpadă măsoară 30 de centimetri # BizBrasov.ro
Din cauza condițiilor meteorologice, ninsori abundente, viscol și un strat de zăpadă care, în zona alpină depășește 30 de cm, DN7C (Transfăgărășan) se închide temporar, începând cu orele 10:00, de la km 104+000 (Piscu Negru) până la km 130+800 (Bâlea Cascadă). „Această măsură este necesară pentru că nu mai pot fi îndeplinite condițiile de siguranță [...]
10:20
Ploaia a dat peste cap traficul și transportul public, în această dimineață, în Brașov # BizBrasov.ro
Din cauza condițiilor meteo și a valorilor de trafic înregistrate în această dimineață, de dimineață s-a circulat cu viteză foarte redusă și s-au creat ambutaiaje în mai multe zone ale orașului. Potrivit reprezentanților RATBV, din această cauză pe liniile de transport public RATBV cu indicativele 1, 2, 2B, 4, 5, 8, 9, 25, 28, 32, [...]
10:10
La Brașov, vântul și ploile torențiale de noaptea trecută au doborât mai mulți copaci pe DN 73. Astfel, angajații de la Drumuri au intervenit azi noapte, în zona Bran, pentru înlăturarea acestora de pe carosabil. Drumarii le recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonele afectate de fenomene meteo extreme. Până la ora 15.00, Capitala [...]
06:40
06:10
06:00
O fabrică din județul Brașov produce ingrediente active pentru medicamente vitale pentru pacienţi cu disfuncţii renale sau cu probleme de control al colesterolului # BizBrasov.ro
Purolite România, parte a grupului Ecolab, care are o fabrică în județul Brașov, la Victorie, mizează pe consolidarea portofoliului actual şi pe noi colaborări pe piaţa locală, potrivit lui directorului general al companiei, Hector Fajardo, citat de zf.ro.
