Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă, date în judecată pentru că nu au organizat alegeri pentru Primăria Capitalei
HotNews.ro, 11 octombrie 2025 00:50
Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă au fost date în judecată pentru că nu au organizat, în termenul legal de 90 de zile, alegeri pentru postul de primar general al Capitalei, rămas vacant după ce Nicuşor…
• • •
Acum 2 ore
00:50
Acum 4 ore
00:00
Macron, decizie surprinzătoare privind noul prim-ministru. Președintele Franței nu vrea anticipate # HotNews.ro
Președintele Franței Emmanuel Macron l-a desemnat pe Sebastien Lecornu ca prim-ministru, renumindu-l în funcție după ce acesta a demisionat din funcție la începutul săptămânii. Macron speră că apropiatul său va putea obține suficientă susținere într-un…
00:00
Csikszereda Miercurea Ciuc va primi vizita celor de la CFR Cluj, într-un meci restant din cadrul etapei a 5-a din SuperLigă. În această pauză competițională (generată de meciurile echipelor naționale), „Ciucanii” au disputat vineri o…
10 octombrie 2025
23:50
Soldați americani vor fi desfășurați în Israel pentru a coordona implementarea acordului privind Gaza. „Pentru a evita haosul” # HotNews.ro
SUA vor trimite aproximativ 200 de soldați în zilele următoare în Israel, a confirmat vineri pentru postul de televiziune israelian i24News un responsabil american, scrie Agerpres. Toți ar trebui să sosească până duminică, potrivit aceleiași…
23:30
Atacul israelian asupra unor jurnaliști în Liban, considerat „crimă de război” într-un raport ONU # HotNews.ro
Atacul israelian care a ucis un jurnalist al agenţiei Reuters şi a rănit alţi şase în ziua de 13 octombrie 2023 în sudul Libanului este „o crimă de război”, a afirmat vineri un raportor al…
23:20
Zeci de mii de pelerini au trecut deja pe la moaştele Sfintei Parascheva. Aproximativ 12.000 aşteaptă acum la rând pentru a se închina # HotNews.ro
Aproximativ 12.000 de persoane stau la un rând de câţiva kilometri aşteptând să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, care a fost scoasă într-un baldachin special amenajat pe esplanada din faţa Catedralei…
23:00
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, la Digi24, că se ia în calcul o nouă modificare legislativă care să ducă la creşterea accesului la analizele de sânge. Astfel, recoltarea de analize s-ar putea face în…
22:40
Bursa americană a scăzut puternic vineri, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat China cu tarife comerciale mult mai mari, acuzând Beijingul că devine „foarte ostil” prin restricţiile impuse asupra exporturilor de metale rare –…
22:20
Controversă în jurul bancnotelor false în valoare de 1 miliard de euro, capturate în Portul Constanța. Sunt inscripționate „prop copy”, ca recuzita de film. Poliția Română:„Am văzut glumele despre «banii de film»” # HotNews.ro
Poliția Română a anunțat, vineri, capturarea a 4,8 milioane de bancnote falsificate, cu o valoare nominală enormă, de nu mai puțin de 960.000.000 de euro, însă apoi au apărut glume pe rețelele sociale legate de…
Acum 6 ore
22:00
Motivul invocat de Zelenski privind eficiența redusă a apărării antiaeriene la atacul rusesc asupra sectorului energetic # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, vineri, că Rusia a așteptat în mod deliberat venirea vremii rele pentru un atac amplu asupra sistemului energetic al Ucrainei, adăugând că eficiența apărării antiaeriene a fost redusă cu…
21:30
Maria Corina Machado, laureata Nobelului pentru Pace, dedică premiul poporului venezuelean şi lui Donald Trump # HotNews.ro
Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, câştigătoare vineri a Premiului Nobel pentru Pace, a dedicat distincţia poporului venezuelean şi preşedintelui american Donald Trump, pe al cărui sprijin a spus că ea contează în faţa preşedintelui venezuelean…
21:10
Criza politică din Franța se prelungește. Macron nu a obținut sprijinul stângii pentru viitorul guvern. „Toate astea se vor termina foarte rău” # HotNews.ro
Reuniunea de criză organizată vineri de preşedintele francez Emmanuel Macron cu forţele politice nu a dus la niciun rezultat, potrivit stângii, împingând ţara şi mai mult în impas cu câteva ore înainte de desemnarea aşteptată…
20:50
VIDEO Explozie masivă produsă la o fabrică din Tennessee, SUA. Mai mulți morți și dispăruți # HotNews.ro
O explozie puternică ce s-a produs vineri la o fabrică de explozibili militari din Tennessee (stat din sud-estul SUA) a provocat moartea mai multor persoane, în timp ce alte câteva sunt în prezent căutate, după…
20:40
Melania Trump anunță repatrierea din Rusia a unor copii ucraineni. „Președintele Putin și cu mine am menținut un canal de comunicare” # HotNews.ro
Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a anunţat vineri că opt copii ucraineni care se aflau în Rusia s-au întors la familiile lor în ultimele 24 de ore, graţie unui „canal de comunicare” pe care…
20:30
Tentative de asasinat, jocuri video și case luxoase: viața secretă a „măcelarului tăcut” adăpostit de Vladimir Putin la Moscova # HotNews.ro
S-a spus că a fost ținta a două tentative de otrăvire, dar că este în stare bună. Apropiații spun că trăiește la Moscova, sub paza FSB, mulțumită lui Vladimir Putin, gazda sa și custodele secretelor…
20:20
Acţiune de numărare a persoanelor fără adăpost în Capitală. Iniţiativa se desfăşoară în 35 de oraşe europene # HotNews.ro
O acţiune care vizează numărarea persoanelor fără adăpost din Capitală se va desfăşura în noaptea de vineri spre sâmbătă, informează Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB) într-o postare pe Facebook. Iniţiativa „Homelessness…
Acum 8 ore
19:50
Donald Trump amenință China cu creșteri „masive” ale taxelor vamale. Decizia Beijingului care l-a iritat pe președintele SUA # HotNews.ro
China „devine foarte ostilă”, a declarat vineri preşedintele SUA, Donald Trump, ameninţând Beijingul cu o creştere „masivă” a taxelor vamale, după ce ţara asiatică a decis să instituie un control şi mai mare asupra exporturilor…
19:40
„Nu e o problemă pentru noi” dacă SUA refuză să prelungească tratatul New START, spune Putin. „Rusia continuă să dezvolte și să testeze arme nucleare de nouă generație” # HotNews.ro
Rusia dezvoltă noi arme strategice și nu ar fi critic pentru Moscova dacă SUA ar refuza să prelungească limitele privind numărul de ogive nucleare stabilite într-un tratat privind armele nucleare care expiră anul viitor, a…
19:30
Prima fabrică de inteligență artificială din România, parte a unei inițiative UE, va fi construită de Politehnica București și ICI # HotNews.ro
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București vor construi prima fabrică AI din țară, prin programul EuroHPC – AI Factories al UE, alături de…
19:30
Estimările Fitch pentru deficitul bugetar. Care sunt cei trei factori de risc menționați de agenție # HotNews.ro
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings şi-a revizuit estimările privind evoluţia deficitului guvernamental al României, care ar urma să se reducă în acest an până la 8,5% din PIB, de la nivelul record de 9,3%…
18:50
O operă necunoscută a unui celebru scriitor american, găsită printre hârtiile unui fost șef al mafiei # HotNews.ro
O povestire „foarte importantă” de Jack Kerouac, nepublicată până acum şi descrisă de specialişti ca fiind „un capitol pierdut din saga ‘On the Road’”, a fost descoperită după ce a zăcut cel puţin 40 de…
18:50
VIDEO Un al doilea cutremur puternic lovește Filipine, la doar câteva ore după cel de 7,4 grade # HotNews.ro
Două cutremure puternice au lovit aceeaşi regiune din sudul Filipinelor, vineri, la câteva ore distanţă unul de celălalt, primul seism cu magnitudinea de 7,4 provocând moartea a cel puţin şase persoane, declanşând alunecări de teren…
18:20
Europa vrea să reintre în competiția spațială cu o nouă rachetă care să rivalizeze cu Space X. Schimbare de strategie a ESA # HotNews.ro
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) vizează lansarea unor rachete reutilizabile după Ariane 6 pentru a recupera întârzierile acumulate în raport cu compania americană SpaceX, condusă de miliardarul Elon Musk, a declarat Josef Aschbacher, directorul ESA, într-un…
Acum 12 ore
18:10
Ana Blandiana spune că nu Premiile Nobel sunt problema României. „Noi întotdeauna am stat bine la excepții. Dar media e importantă, împreună trebuie să ajungem undeva” # HotNews.ro
Culise despre Premiile Nobel, dar și opinii despre nevoile României, într-o conversație cu Ana Blandiana, pentru cititorii HotNews. M-am întâlnit cu scriitoarea Ana Blandiana în curtea Palatului Regal, înainte de ceremonia de celebrare a Zilei…
18:00
Italia deschide în premieră tunelul secret folosit de împărații romani pentru a ajunge la luptele cu gladiatori din Colosseum # HotNews.ro
Pentru prima dată în aproape 2.000 de ani, un pasaj imperial ascuns din emblematicul Colosseum al Romei urmează să fie deschis publicului, oferind o privire unică asupra trecutului antic al amfiteatrului, relatează The Independent. Începând…
17:50
Când începe „Steadfast Noon”, exercițiul nuclear anual al NATO. Manevrele vor dura două săptămâni # HotNews.ro
NATO va începe exercițiul militar nuclear anual „Steadfast Noon” luni, 13 octombrie, a anunțat vineri secretarul general al alianței, Mark Rutte, la baza aeriană Volkel din Olanda, unde vor avea loc manevrele, transmit AFP, Reuters…
17:40
Zidul de la granița dintre SUA și Mexic, extins cu sute de kilometri. Care sunt costurile „Zidului Inteligent” # HotNews.ro
Guvernul federal american a acordat 10 contracte, în sumă de 4,5 miliarde de dolari, pentru construirea a încă 230 de mile (370 km) de zid de protecţie de-a lungul frontierei de sud-vest a Statelor Unite,…
17:30
Un submarin operat de la distanță a descoperit o comoară naturală rară în Marea Mediterană # HotNews.ro
Consiliul Național de Cercetare al Italiei (CNR), a anunțat vineri o descoperire rară pentru Marea Mediterană: un recif mare de corali albi, care conține specii importante și urme fosile, relatează Reuters. Cunoscute drept „pădurile tropicale…
17:20
Evoluția Fresh Corner în 10 ani: de la prima cafea servită la Ploiești, la peste 6 milioane de cafele servite în toată țara # HotNews.ro
MOL România sărbătorește 10 ani de la lansarea conceptului gastro Fresh Corner, prin care a transformat experiența din stațiile sale. În 2015, Fresh Corner a redefinit experiența clienților din stațiile de servicii, oferind alături de…
17:20
SuperLiga: Zeljko Kopic a lăsat doi jucători acasă. De ce n-au mers la amicalul din Macedonia de Nord # HotNews.ro
Dinamoviștii vor avea un amical aniversar în Macedonia de Nord, cu Bitola, duminică. Jucătorii Jordan Ikoko și Andrei Mărginean au rămas acasă, scrie GSP.ro. Dinamo a plecat astăzi spre Macedonia de Nord pentru un amical…
17:10
CSM îl acuză pe Ilie Bolojan de minciună și îi cere să nu facă presiuni asupra CCR: „Justiția nu poate fi o temă constantă de campanie electorală” # HotNews.ro
Consiliul Suprem al Magistraturii transmite vineri că proiectul de lege cu reforma pensiilor magistraților pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament nu are nicio legătură cu obligațiile României din PNRR precum a afirmat joi…
17:10
Avertizare MAE: Grevă la aeroporturile din Roma. Sunt posibile întârzieri sau anulări ale zborurilor # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană că luni, în intervalul orar 12:00 – 16:00, va fi organizată o grevă a personalului angajat în…
17:00
Antreprenorul clujean Florin Mariș, proprietarul dezvoltatorului imobiliar Hexagon, a preluat platforma fostului Combinat de Utilaj Greu (CUG) din Cluj-Napoca, într-o tranzacție de 20 milioane euro. Aceasta este una dintre cele mai mari platforme industriale din…
16:50
A murit John Lodge, solistul trupei The Moody Blues, celebră pentru piesa „Nights în White Satin” # HotNews.ro
John Lodge, basistul și unul dintre cei doi soliști ai legendarei trupei britanice de rock The Moody Blues, recunoscută la nivel internațional pentru piesa „Nights in White Satin”, a murit la vârsta de 82 de…
16:40
Un miliard de euro în bancnote falsificate, capturat în portul Constanța. Ancheta a fost coordonată de Europol # HotNews.ro
Polițiștii și vameșii din portul Constanța au capturat 4,8 milioane de bancnote falsificate, cu valoare nominală de 960 de milioane de euro, în cadrul unei operațiuni internaționale, coordonată de către Europol. Bancnotele falsificate erau puse…
16:10
VIDEO Ce s-a întâmplat la Institutul Nobel cu 5 minute înainte de anunțarea Premiului pentru Pace. „Alo, vorbesc cu Maria Corina Machado?” # HotNews.ro
Institutul Nobel norvegian a publicat o înregistrare video care arată momentul în care Maria Corina Machado, laureata de anul acesta a Premiului Nobel pentru Pace, a fost informată de decizie cu câteva minute înainte de…
15:50
Spania își reafirmă angajamentul față de NATO, iar națiunea este membru „cu drepturi depline” al alianței, a declarat vineri o sursă guvernamentală de la Madrid, citată de Reuters. Replica vine la o zi după ce…
15:50
15:50
Schema prin care patru ruși au fraudat soldații de pe front cu aproape un milion de dolari # HotNews.ro
Poliția rusă a arestat patru bărbați acuzați că au înșelat soldați cu salariile și bonusurile militare pe care trebuiau să le primească pentru că participarea la războiul din Ucraina, a declarat vineri Ministerul de Interne,…
15:30
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Cristina a deschis o grădiniță unde copiii se pregătesc (și) pentru viața de viitori antreprenori # HotNews.ro
După o carieră în consultanță de management și resurse umane, Cristina Sușchevici (foto) a fondat, în 2014, grădinița „Montessori Kids at Work”, din dorința de a contribui la schimbarea viitorului prin educație. Prin acest proiect,…
15:20
Un bărbat i-a furat scuterul și banii unui livrator străin, în București. A fost prins de polițiști după aproape o lună # HotNews.ro
Un bărbat a fost reținut după ce a furat scuterul și 600 de lei de la un livrator străin. Faptele au avut loc pe 13 septembrie, în Sectorul 2 al Capitalei, însă individul a fost…
15:10
„Nu face decât să alarmeze populația”. O asociație atrage atenția privind o știre falsă privind genul copiilor, după noua strategie a Comisiei Europene # HotNews.ro
La o zi după ce Comisia Europeană a adoptat noua strategie pe 5 ani pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+, o știre falsă a început să circule pe rețelele de socializare, susține Asociația ACCEPT, într-un comunicat. Potrivit…
15:10
Chirurgia pentru scădere în greutate: la ce să vă așteptați realist și în ce cazuri este cea mai bună soluție # HotNews.ro
Chirurgia bariatrică este, în prezent, cea mai eficientă metodă medicală de pierdere în greutate pentru persoanele cu obezitate severă, potrivit datelor Institutului Naționale de Sănătate din SUA (NIH). Rezultatele sunt, de cele mai multe ori,…
14:50
Cum răspunde ministrul Energiei la acuzațiile din Reuters că România este printre statele UE care „alimentează economia de război a Rusiei” # HotNews.ro
România nu a mai importat țiței din Federația Rusă din 5 decembrie 2022 și produse petroliere din 5 februarie 2023, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după ce agenția Reuters a publicat o analiză care…
14:30
Cum a primit Casa Albă vestea că nu Trump a câștigat premiul Nobel pentru Pace: „Nu va mai fi niciodată un om ca el” # HotNews.ro
Comitetul norvegian care a decis să nu-i acorde lui Donald Trump premiul Nobel pentru Pace pe care îl dorea foarte mult „a pus politica înaintea păcii”, a afirmat directorul de comunicare al Casei Albe, Steven…
14:30
China îi răspunde lui Trump cu aceeași monedă și impune o taxă specială pentru navele americane ce îi intră în porturi # HotNews.ro
China a anunțat vineri că va impune taxe speciale navelor americane din porturile chinezești, ca represalii pentru măsuri similare anunțate de Statele Unite în luna aprilie, informează agenția AFP, citată de Agerpres. Aceste taxe se…
14:20
Părinții copiilor cu dizabilități vor putea lucra 8 zile pe lună de acasă sau în regim de telemuncă # HotNews.ro
Părinții salariați care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, încadraţi în grad de handicap, beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, potrivit…
14:20
Armistițiul din Gaza a intrat efectiv în vigoare, după o dimineață de bombardamente intense / Zeci de mii de palestinieni se întorc în nord / Anunțul lui Netanyahu # HotNews.ro
Israelul a încetat focul în Gaza puțin după prânz, astfel că prima fază a acordului de pace a intrat în vigoare, după doi ani de război. Planul mai amplu propus de președintele american Donald Trump…
14:20
Motivul pentru care armata Germaniei nu poate doborî dronele suspecte: „Trebuie să adaptăm prevederile constituționale la realitate” # HotNews.ro
Constituția Germaniei, adoptată la finalul celui de-al Doilea Război Mondial, împiedică în mod explicit ca armata germană să joace un rol central în securitatea internă a țării, relatează Politico. Astfel, Armata nu poate pur și…
14:10
Urmează un weekend cu temperaturi de peste 20 de grade, anunță șefa ANM. „Octombrie a fost luna extremelor meteo” # HotNews.ro
Vremea se va încălzi simțitor în acest weekend în aproape toată țara, cu temperaturi maxime ce vor atinge chiar și 22 de grade în unele zone, a anunțat vineri directoarea generală a ANM, Elena Mateescu.…
