Avertisment de haos pe aeroporturile din Uniunea Europeană după ce noul sistem de control Entry/Exit a intrat în vigoare

18:30

După două decenii de luptă în instanță pentru moștenirea familiei, urmașa unei vechi case boierești a fost înfrântă de statul român. Dreptul de proprietate i-a fost recunoscut, dar nu a văzut nicio palmă din cele 50 de hectare pe care ar fi trebuit să le primească. Viața pierdută pe holurile tribunalelor i-a fost evaluată de […] Articolul ​Umilință pentru moștenitorii unei moșii de 50 de hectare la Cucuteni. După 20 de ani de procese, nu vor primi de la statul român nici pământ și nici despăgubiri pentru el apare prima dată în PRESShub.