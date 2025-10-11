Avertisment de haos pe aeroporturile din Uniunea Europeană după ce noul sistem de control Entry/Exit a intrat în vigoare
PressHub, 11 octombrie 2025 15:50
Pasagerii care sosesc duminică în UE din alte țări trebuie să se pregătească pentru așteptări îndelungate, odată cu intrarea în vigoare a noii proceduri automatizate de înregistrare Entry/Exit System din blocul comunitar, scrie Politico. „Companiile aeriene care deservesc marile huburi operează după programe stricte, astfel încât chiar și câteva minute de întârziere la controlul de
• • •
Acum 5 minute
16:30
Marș în memoria victimelor de la Colectiv, pe 30 octombrie, la zece ani de la tragedia soldată cu moartea a 65 de persoane # PressHub
La zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane, mai multe organizații civice anunță un marș la București. Acesta va avea loc pe 30 octombrie și va porni din Piața Universității. Marșul va începe în Piața Universității din București, la ora 18:00, iar participanții vor porni către fostul
Acum o oră
15:50
Acum 2 ore
15:00
„Liber să iubești. Liber să fii”. Comisia Europeană demarează noua strategie privind comunitatea LGBTQ+ pentru 2026-2030 # PressHub
Comisia Europeană își ia angajamentul să lupte mai activ împotriva homofobiei și retoricii discriminatorii. Se mai încearcă, totodată, combaterea inegalităților socio-economice. Deși se cere tuturor statelor membre să adopte o strategie națională de protejare a comunității LGBTQ+, proiectul Comisiei nu are efect juridic obligatoriu. Strategia pentru 2026 / 2030 a fost adoptată marți, 8 octombrie
Acum 4 ore
13:40
Grindeanu: PSD va decide în forurile interne poziţia faţă de proiectul privind reducerea numărului de parlamentari # PressHub
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la Timişoara că formaţiunea sa va stabili în cadrul Consiliului Politic Naţional modul în care se va poziţiona faţă de iniţiativa legislativă care propune reducerea numărului de parlamentari. El a subliniat că o astfel de decizie nu poate fi luată în grabă şi a menţionat că proiectul
Acum 6 ore
12:20
„Ce țară veselă", ar putea exclama cineva, neștiind câtă tristețe ascunde de fapt această veselie de fațadă și de prost gust. De curând, s-a hotărât ca înfățișările lui Călin Georgescu la organele abilitate să nu mai aibă loc la București, ci la Buftea. Prima deplasare a lui Georgescu la Buftea, pe lângă liota de adoratori,
11:20
11:20
Trei femei au fost reținute după ce ar fi agresat un medic de la Spitalul Municipal din Medgidia # PressHub
O altercație petrecută la Spitalul Municipal Medgidia s-a încheiat cu reținerea a trei femei, o mamă și cele două fiice ale sale, acuzate că au agresat fizic și verbal un medic aflat în timpul serviciului, informează Agerpres. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia a dispus, vineri, reţinerea a trei femei,
Acum 8 ore
10:20
Într-un moment în care politica românească pare dominată de crize și retorică de avarie, UDMR a marcat 35 de ani de existență cu un congres care a părut mai degrabă o demonstrație de longevitate și pragmatism politic decât o sărbătoare. La Jucu Herghelie, în județul Cluj, formațiunea condusă de Kelemen Hunor a reunit aproximativ o
10:00
Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit din nou pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru # PressHub
Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit dn nou, în mod surprinzător, pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru al Franței, la doar câteva zile după ce acesta își dăduse demisia, a anunțat Palatul Élysée, vineri seară, scrie DPA International. Lecornu, un aliat apropiat al lui Macron, a preluat funcția de prim-ministru în urmă cu doar
09:30
Iașul, aproape complet rezervat în perioada pelerinajului de Sfânta Parascheva. 80% din locurile de cazare sunt deja rezervate # PressHub
Gradul de ocupare al spațiilor de cazare din Iași se apropie de 100%, în perioada pelerinajului de Sfânta Parascheva. Potrivit platformelor de rezervări, 78% dintre opțiunile de cazare sunt deja complet rezervate, inclusiv hotelurile de lux, scrie Ziarul de Iași. De asemenea, pe fondul cererii crescute, tarifele de cazare au crescut semnificativ. Ca în fiecare
Acum 12 ore
07:10
De la începutul invaziei ruse din Ucraina, Marea Neagră a devenit una dintre cele mai periculoase regiuni maritime din lume, transformată într-un câmp minat care amenință nave civile, ecosisteme și vieți omenești. Mine istorice din cele două războaie mondiale, muniții aduse de inundațiile provocate de distrugerea barajului Kahovka, dar și câmpurile minate plasate de Rusia
Acum 24 ore
21:10
Aktual24|Super-armă în Ucraina. Germania va livra Kievului mai multe sisteme de apărare aeriană Skyranger 35 plătite din activele rusești înghețate # PressHub
Producătorul german de arme Rheinmetall va furniza Ucrainei sisteme suplimentare de apărare aeriană Skyranger 35 în valoare de milioane de euro. Finanțarea va proveni din veniturile generate de activele rusești înghețate, potrivit serviciului de presă Rheinmetall. Producția și configurarea sistemelor vor fi efectuate de filiala Rheinmetall din Roma, relatează RBC Ukraine. „Suntem recunoscători pentru încrederea pe
21:00
Fiul lui Dimitri Peskov, fotografiat în Maldive, deși susținea că este pe front în Ucraina # PressHub
Nikolai Dimitrievici Peskov (alias Ciolz), fiul purtătorului de cuvânt al lui Putin, Dimitri Peskov, se afla în Maldive în perioada în care ar fi fost pe front, ne arată o investigație Metla. Acesta ar fi fost descoperit în urma unei scurgeri de informații ale Serviciilor Granițelor Federației Ruse. Nikolai Peskov și scandalul refuzului Nikolai Dimitrievici
20:40
Între 10 și 21 septembrie 2025 la Chișinău a avut loc Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, ediția a X-a, desfășurată sub înaltul patronaj al președintei Maia Sandu și al președintelui Nicușor Dan, informează Deutsche Welle. O ediție aniversară care a avut genericul „Scena unei lumi libere". Au fost 25 de reprezentații, inclusiv spectacole radiofonice, concerte și
20:30
Aktual24|China refuză Rusiei accesul la tehnologia de vârf necesară pentru producția de componente de rachete și sisteme ghidate de precizie. Succes al sancțiunilor impuse de SUA # PressHub
China a restricționat exportul de mașini-unelte de precizie de nivel mediu către Rusia, spun experții din industrie, într-un succes aparent al sancțiunilor secundare americane care vizează slăbirea efortului de război al Moscovei în Ucraina, relatează Aktual24. Comerțul chinez cu Rusia – în special petrolul și gazele – a contribuit la susținerea economiei Rusiei, aflată sub
20:10
Bruxelles, 10 octombrie 2025 – România a fost selectată de Comisia Europeană pentru a găzdui una dintre cele șase noi „Fabrici de Inteligență Artificială" (AI Factories) din Europa, o decizie care plasează țara noastră în centrul strategiei continentale de a deveni un lider global în tehnologie. Proiectul, denumit RO AI Factory, va fi dezvoltat la
19:00
România începe implementarea sistemului european de control Entry/Exit: frontiera cu Republica Moldova nu face excepție # PressHub
România va introduce treptat, începând cu 12 octombrie 2025, noul sistem european Entry/Exit (EES), care va înregistra automat intrările și ieșirile cetățenilor din afara spațiului Schengen. Printre primele puncte de frontieră vizate de implementare se află și cele de la granița cu Republica Moldova, unde traficul intens și controlul comun româno-moldovean fac parte dintr-un proiect-pilot
18:10
În ceea ce oamenii legii au descris drept o „ cea mai mare captură de bancnote contrafăcute" ,4.8 milioane de bancnote false au fost confiscate de Poliția și Autoritatea Vamală Română. Autoritățile au declarat printr-un comunicat că acestea au fost descoperite în Constanța de Sud. Banii se aflau în 160 de colete, unde erau ținuți
17:00
Caz absurd în Poliția Sibiu: șefii IPJ se judecă cu propria instituție pentru salarii de excelență # PressHub
Potrivit sindicatului polițiștilor „Diamantul", întreaga conducere a IPJ Sibiu a deschis un proces împotriva instituției pentriu plata salariului de excelență, care reprezintă 50% din salariul de bază. Pe lângă cei de la Sibiu, sindicaliștii au descoperit și un șef din IGPR care a recurs la proces pentru a-și suplimenta veniturile. Șeful IPJ Sibiu, chestorul Tiberiu
Ieri
16:30
„O Europă verde trebuie să fie și o Europă dreaptă": Comisia Europeană a înaintat noi directive pentru a sprijini țările membre să asigura o tranziție ecologică echitabilă, care să nu lase în urmă cetățenii vulnerabili și business-urile mici. Instrumentul principal este Fondului Social pentru Climă, instrument financiar care, în România, ar aputea finanța în viitor
16:10
UE impune transparență totală în publicitatea politică. Google și Meta retrag toate reclamele electorale # PressHub
De astăzi, 10 octombrie 2025, partidele politice din Europa sunt obligate, în premieră, să declare transparent sumele cheltuite pe publicitate, odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament european privind transparența publicității politice. Măsura, menită să combată propaganda și finanțarea opacă, este însă umbrită de o decizie radicală a giganților tehnologici: Google și Meta au
16:00
Acuzația Reuters că România importă energie rusească, contrazisă de Ministrul Energiei, Bogdan Ivan # PressHub
Ministrul Energiei Bogdan Ivan ripostează în fața unei analize Reuters care indică faptul că România ar alimenta mașina de război a Rusiei prin achiziții continue de energie rusească. Contactat de HotNews, Ministrul Energiei a declarat că România respectă sancțiunile impuse Rusiei. Ministrul a menționat că importurile de țiței din Federația Rusă au fost sistate pe5
14:10
Cătălin Predoiu spune că MAI se va modifica în următorii 3 ani. „Până când dumneavoastră veţi absolvi Academia, structurile MAI vor trece prin schimbări structurale ” # PressHub
Viceprim-ministrul și Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a participat la festivitatea depunerii jurământului militar de către studenții în anul 1 al Academiei de Poliție „Alexandru-Ioan Cuza". În declarațiile sale, ministrul Predoiu a indicat că, până la finalizarea studiilor, MAI va trece prin „schimbări structurale" pentru a se adapta „ la noile provocări securitare, la impactul
13:10
Comitetul Norvegian pentru Premiul Nobel a desemnat-o câștigătoare a Premiului nobel pentru pace pe Maria Corina Machado. Ea este principala lideră a opoziției din Venezuela. Anunțul a fost făcut astăzi la ora 12:00 (ora României). Comitetul Norvegian pentru Premiul Nobel și-a justificat alegerea indicând acțiunile politicienei. „Premiul Nobel pentru Pace pentru anul 2025 este acordat
11:10
Israelul a aprobat prima fază a unui acord privind Fâșia Gaza, care va duce la un armistițiu și la eliberarea ostaticilor, potrivit biroului premierului Benjamin Netanyahu. Armistițiul urma să intre în vigoare imediat după aprobarea acordului de către cabinetul israelian – însă martori citați de mai multe agenții internaționale de știri au relatat că, peste
10:50
„Acest regim maghiar este un caz psihiatric.” Laureatul Nobel László Krasznahorkai și luciditatea unui scriitor al prezentului # PressHub
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai, proaspăt laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, se dovedește un martor neobosit al prezentului și al derutei umane. Într-un dialog intens cu prozatorul britanic Hari Kunzru, publicat în The Yale Review, autorul romanelor Sátántangó și Melancolia rezistenței vorbește despre război, speranță, artă și apocalipsă – teme care traversează întreaga sa operă
09:50
Ilie Bolojan avertizează managerii companiilor de stat care nu fac performanță: „Să nu mai stea liniștiți pe posturi” # PressHub
Într-un interviu acordat joi seara la B1TV, premierul ilie Bolojan a vorbit despre chestiunea conducerilor ineficiente ale companiilor de stat. Prim-ministrul a declarat că, deși există tot felul de lacune și proceduri prin care managerii care nu fac performanță își păstrează funcțiile, el va lua măsuri pentru a combate acest fenomen, transmite Agerpres. Ilie Bolojan
09:10
În urma rectificării bugetare, opt primării și Consiliul Județean al Iașului. În schimb, bugetul a două orașe și al unei comune se va micșora, relatează Ziarul de Iași. Rectificarea bugetară aduce în buget 26,34 milioane de lei – pentru Consiliul Județean și pentru cele câteva dintre cele 98 de primării din tot județul. Sumele provin
08:50
Domnul ministru Bogdan Ivan a afirmat recent că România a înmagazinat peste 95 % din gazele necesare pentru sezonul de iarnă 2025 – 2026. Domnia sa face comparație cu procentul de gaze înmagazinat de către Uniunea Europeană, procent mai mic decât cel de înmagazinare a României. Informația este corectă dar nu se explică că această
9 octombrie 2025
21:20
Aktual24 | Subiectul anulării alegerilor, al „legitimității” președintelui Nicușor Dan, nu există pentru SUA # PressHub
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, și omologul său american, secretarul de stat Marco Rubio, au avut o întâlnire care a transmis mai multe mesaje clare. Primul este că România rămâne un aliat de încredere al Americii. Al doilea mesaj, transmis indirect, este că președintele Nicușor Dan și guvernul Ilie Bolojan sunt partenerii de
20:50
Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara, la a 14-a ediție. Scriitorii invitați și programul evenimentului # PressHub
La limita ficțiunii: #realitatea este tema celei de a 15-a ediții a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara (
20:00
Cei peste 5.900 de evrei din Mureș dispăruţi după deportarea în lagărele naziste, comemoraţi la Monumentul Holocaustului # PressHub
Comunitatea evreiască din judeţul Mureş i-a comemorat, joi, pe cei 5.993 de evrei care nu s-au mai întors din lagărele naziste, din totalul celor 7.700 de evrei deportaţi, din Târgu Mureş şi împrejurimi, evenimentul fiind organizat la Monumentul Holocaustului din municipiul reşedinţă de judeţ, informează Agerpres. „Astăzi, ne oprim pentru un moment în tăcere. Ne […] Articolul Cei peste 5.900 de evrei din Mureș dispăruţi după deportarea în lagărele naziste, comemoraţi la Monumentul Holocaustului apare prima dată în PRESShub.
17:40
Primăria Constanţa: Unii dintre locuitori au furat sacii cu nisip amplasaţi pe străzi contra inundaţiilor # PressHub
Primăria Constanţa informează că unii dintre locuitori au sustras sacii cu nisip amplasaţi pe străzi pentru prevenirea producerii inundaţiilor, dând exemplu o intersecţie de unde au fost furaţi toţi cei 20 de saci, informează Agerpres. Primăria Municipiului Constanţa atrage atenţia că „sacii cu nisip montaţi pe străzile oraşului pentru prevenirea inundaţiilor nu sunt bunuri comune […] Articolul Primăria Constanţa: Unii dintre locuitori au furat sacii cu nisip amplasaţi pe străzi contra inundaţiilor apare prima dată în PRESShub.
17:30
Dacă extrema dreaptă preia controlul parlamentului în cea de-a doua țară ca mărime din UE (Franța), Europa se va schimba fundamental, avertizează Politico într-o analiză publicată joi. Temerile Bruxelles-ului cu privire la o derivă spre extrema dreaptă a unei țări membre a Uniunii Europene au fost brusc reactivate săptămâna aceasta, pe măsură ce criza politică […] Articolul Aktual24 | Criza politică din Franța poate duce la cel mai mare coșmar al UE apare prima dată în PRESShub.
17:10
Europa își „rearmează” industria: Parlamentul European dă startul negocierilor pentru un fond comun de apărare # PressHub
Parlamentul European a aprobat miercuri începerea negocierilor cu statele membre asupra regulamentului ReArm Europe, un nou cadru de finanțare menit să redirecționeze fonduri europene majore – inclusiv din programele Horizon, CEF și Digital Europe – către proiecte din domeniul apărării, securității și mobilității duale. Măsura marchează un pas decisiv către crearea unei baze industriale de […] Articolul Europa își „rearmează” industria: Parlamentul European dă startul negocierilor pentru un fond comun de apărare apare prima dată în PRESShub.
17:00
De ce (ne) urâm? Cu România la psiholog – Invitata emisiunii, Lavinia Bârlogeanu, vorbește despre ura care macină societatea, deficitul de gândire critică ce alimentează adulația oarbă a politicienilor și fanatismul colectiv. Există o cale de ieșire din această spirală a urii? Un dialog profund în cadrul podcastului „Dincolo de știri”, realizat de Loredana Diacu […] Articolul De ce (ne) urâm? Cu România la psiholog apare prima dată în PRESShub.
16:50
Instanța supremă a decis, după o ședință în complet de divergență, că tânărul care a sunat la 112 și a transmis mesaje cu amenințări să rămână în arest pentru 30 de zile. Un judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a dorit să-l pună în libertate, motiv pentru care a fost nevoie […] Articolul Adolescentul dorit de FBI rămâne arestat în România apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:11
Cum a rămas nedemolată o casă construită nelegal în Iași. Judecătorii au dat dreptate și Primăriei, și celor fără autorizație # PressHub
Judecătorii ieșeni au reușit performanța de a da dreptate ambelor părți implicate într-o dispută. Pentru că totuși cazul nu putea avea o soluție, un al treilea complet a ridicat din umeri și a ales varianta cea mai logică. Primăria Iași va fi obligată să lase în pace un cuplu care și-a construit o casă nelegal, […] Articolul Cum a rămas nedemolată o casă construită nelegal în Iași. Judecătorii au dat dreptate și Primăriei, și celor fără autorizație apare prima dată în PRESShub.
16:11
Velocrosul Castanilor 2025 – Ediția de Toamnă (a VII-a) – 19 octombrie. Etapa I din Cupa României la Ciclocros (CX) și o poartă deschisă pentru toți amatorii de bicicletă, la Domeniul Cantacuzino # PressHub
Domeniul Cantacuzino din Florești (Prahova) devine pe 19 octombrie punctul de start al Cupei României la Ciclocros (CX), găzduind Ediția de Toamnă – a VII-a – a Velocrosului Castanilor. Evenimentul marchează dedicarea integrală a edițiilor de toamnă acestei discipline spectaculoase (CX) și continuă consolidarea Domeniului drept „acasă” pentru ciclocrosul românesc. Pe lângă competițiile de elită […] Articolul Velocrosul Castanilor 2025 – Ediția de Toamnă (a VII-a) – 19 octombrie. Etapa I din Cupa României la Ciclocros (CX) și o poartă deschisă pentru toți amatorii de bicicletă, la Domeniul Cantacuzino apare prima dată în PRESShub.
16:11
Israel și Hamas acceptă prima fază a unui „acord de pace” în Gaza : eliberarea ostaticilor și retragerea trupelor israeliene, anunțate de Donald Trump # PressHub
Israel și Hamas au convenit asupra primei faze a unui plan de pace care ar putea pune capăt războiului de aproape doi ani din Gaza – un conflict sângeros ce a provocat zeci de mii de morți și a destabilizat Orientul Mijlociu. Președintele american Donald Trump a anunțat că toți ostaticii vor fi eliberați „în […] Articolul Israel și Hamas acceptă prima fază a unui „acord de pace” în Gaza : eliberarea ostaticilor și retragerea trupelor israeliene, anunțate de Donald Trump apare prima dată în PRESShub.
16:11
Dirijorul Sunwook Kim și violonista Clara-Jumi Kang promit două concerte de excepție pe 9 și 10 octombrie, la Filarmonica George Enescu # PressHub
Un dirijor apreciat la nivel internațional, Sunwook Kim, o violonistă plină de vitalitate și sensibilitate, Clara-Jumi Kang, și un program cu două dintre cele mai iubite lucrări ale repertoriului romantic au făcut ca, pe 9 și 10 octombrie, concertele Filarmonicii George Enescu să fie sold-out. Publicul va asculta Concertul în re major pentru vioară și […] Articolul Dirijorul Sunwook Kim și violonista Clara-Jumi Kang promit două concerte de excepție pe 9 și 10 octombrie, la Filarmonica George Enescu apare prima dată în PRESShub.
16:11
Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad: Este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus / Rezistăm în fața unui eventual atac rusesc # PressHub
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat, într-un interviu pentru Euronews, că este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus. Șeful Armatei susține că România poate rezista în fața unui atac rusesc. „Din analizele noastre, este puțin probabil ca Federația Rusă să […] Articolul Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad: Este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus / Rezistăm în fața unui eventual atac rusesc apare prima dată în PRESShub.
16:11
Parlamentul European vrea mai puțină birocrație și sprijin dublu pentru micii fermieri: reguli mai flexibile în noua Politică Agricolă Comună # PressHub
Parlamentul European a votat, cu o majoritate largă, un mandat de negociere pentru simplificarea Politicii Agricole Comune (PAC), vizând reducerea birocrației, adaptarea normelor de mediu la realitățile din teren și dublarea sprijinului financiar pentru micile ferme. Noile propuneri oferă mai multă flexibilitate statelor membre în aplicarea regulilor de mediu și introduc mecanisme de ajutor obligatoriu […] Articolul Parlamentul European vrea mai puțină birocrație și sprijin dublu pentru micii fermieri: reguli mai flexibile în noua Politică Agricolă Comună apare prima dată în PRESShub.
16:11
Joi, 9 octombrie, a avut loc numirea laureaților Premiilor Nobel pentru Literatură. Câștigătorul este scriitorul maghiar László Krasznahorkai. Secretarul permanent, Mats Malm a anunțat la 14:00 (ora României) câștigătorul. El a adăugat că l-a anunțat telefonic pe Krasznahorkai, aflat în Frankfurt. Cine este câștigătorul? László Krasznahorkai (născut în 1954) este un scriitor maghiar postmodernist. În […] Articolul Premiul Nobel pentru Literatură. László Krasznahorkai este câștigător apare prima dată în PRESShub.
16:11
Ce poți face cu un Palat la sat. Cum se poate pune o mică localitate rurală pe harta culturală # PressHub
Palatul Bánffy din satul Răscruci, județul Cluj, recent restaurat, și-a deschis porțile pentru oaspeți, de fapt, pentru arta contemporană. Expoziția „Urma Cavalerului” a pictorului clujean Ioan Sbârciu a transformat palatul într-un spațiu al memoriei și al visului. Sub luminile calde ale salonului de primire, cu pereții îmbrăcați în lemn și casetele renascentiste – fiecare o […] Articolul Ce poți face cu un Palat la sat. Cum se poate pune o mică localitate rurală pe harta culturală apare prima dată în PRESShub.
16:11
Procedura de extrădare a lui Sorin Oprescu se suspendă până ajunge în Grecia noul mandat de arestare cu noua pedeapsă # PressHub
Mandatul de arestare preventivă emis pe numele fostului primar Sorin Oprescu a fost anulat de două judecătoare de la Curtea de Apel București. După ce i-a redus pedeapsa cu un an, instanța va trebui să emită un nou mandat de arestare cu noua pedeapsă. Noul document va trebui transmis autorităților din Grecia. Specialiștii în drept […] Articolul Procedura de extrădare a lui Sorin Oprescu se suspendă până ajunge în Grecia noul mandat de arestare cu noua pedeapsă apare prima dată în PRESShub.
16:11
Astăzi, 9 octombrie, a avut loc o ceremonie oficială cu ocazia Zilei Rememorării Holocaustului în România. Președintele Nicușor Dan, alături de alți politcieni, un număr de ambasadori și Institutul Elie Wiesel. Ceremonia anuală a vut loc la Memorialul Victimelor Holocaustului, în București. Președintele Nicușor Dan a mers însoțit de Mihai jurca, șeful cancelariei guvernului, Cătălin […] Articolul Ceremonia cu ocazia Zilei Rememorării Holocaustului în România apare prima dată în PRESShub.
8 octombrie 2025
18:30
Umilință pentru moștenitorii unei moșii de 50 de hectare la Cucuteni. După 20 de ani de procese, nu vor primi de la statul român nici pământ și nici despăgubiri pentru el # PressHub
După două decenii de luptă în instanță pentru moștenirea familiei, urmașa unei vechi case boierești a fost înfrântă de statul român. Dreptul de proprietate i-a fost recunoscut, dar nu a văzut nicio palmă din cele 50 de hectare pe care ar fi trebuit să le primească. Viața pierdută pe holurile tribunalelor i-a fost evaluată de […] Articolul Umilință pentru moștenitorii unei moșii de 50 de hectare la Cucuteni. După 20 de ani de procese, nu vor primi de la statul român nici pământ și nici despăgubiri pentru el apare prima dată în PRESShub.
17:50
Moldova își schimbă strategia militară: apărare modernă, digitalizare și parteneriat european, cu neutralitatea menținută # PressHub
Guvernul de la Chișinău a aprobat Strategia militară a Republicii Moldova 2025–2035, documentul care schimbă paradigma de apărare: accent pe profesionalizare, digitalizare și interoperabilitate cu standardele europene, menținând ferm postura exclusiv defensivă și statutul de neutralitate. Este o reacție pragmatică la riscurile curente, de la războiul din Ucraina și prezența militară rusă în regiunea transnistreană, […] Articolul Moldova își schimbă strategia militară: apărare modernă, digitalizare și parteneriat european, cu neutralitatea menținută apare prima dată în PRESShub.
17:40
Aktual24 | Cât de multă putere are Nicușor Dan la aproape 5 luni de când a preluat președinția României # PressHub
Au trecut aproape 5 luni de când Nicușor Dan a preluat președinția României. O întrebare care trebuie pusă în acest moment este: cât de multă putere are șeful statului? Iar în acest moment se poate spune că are CEVA putere. Președinția este o poziție puternică în statul român, cu multe pârghii, dar și cu multe […] Articolul Aktual24 | Cât de multă putere are Nicușor Dan la aproape 5 luni de când a preluat președinția României apare prima dată în PRESShub.
