Ultima zi de Bucharest Marathon
PressHub, 12 octombrie 2025 10:50
Astăzi are loc ultima zi a Bucharest Marathon, cel mai mare concurs de alergare din România. Acesta este organizat anual, în al doilea weekend al lunii ocotmbrie. Maratonul se va face pe un traseu de 42 de kilometri care începe de pe Bulevardul Libertății (dreapta Splaiului Independenței și are ca linie de sosire Piața Constituției […] Articolul Ultima zi de Bucharest Marathon apare prima dată în PRESShub.
• • •
Acum 30 minute
10:50
Acum 2 ore
10:00
Șeful Armatei afirmă că întreaga populație ar trebui să știe să tragă cu arma: „Mi-aș dori un sistem ca în Israel sau Elveția” # PressHub
Șeful Armatei Române, generalul Gheorhiță Vlad a afirmat sâmbătă seara, într-un interviu aordat Antena 3 CNN că întreaga populație adultă ar trebui să fie capabilă să facă uz de arme, în cazul situațiilor de urgență. „Toţi cetăţenii României, indiferent de sex sau de vârstă, ar trebui să aibă cunoştinţe minimale de folosire a armelor„ a […] Articolul Șeful Armatei afirmă că întreaga populație ar trebui să știe să tragă cu arma: „Mi-aș dori un sistem ca în Israel sau Elveția” apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
07:10
Cum a devenit o frază tehnică dintr-un document al Comisiei Europene o controversă globală despre „schimbarea de sex a copiilor” # PressHub
O expresie ambiguă din noua Strategie LGBTIQ+ 2026–2030 a Comisiei Europene, referitoare la „recunoașterea juridică a genului fără restricții de vârstă”, a fost scoasă din context și transformată într-o narațiune virală potrivit căreia Bruxelles-ul ar permite „schimbarea de sex a copiilor”. Controversa legată de așa-numita „schimbare de sex fără limită de vârstă” a izbucnit la […] Articolul Cum a devenit o frază tehnică dintr-un document al Comisiei Europene o controversă globală despre „schimbarea de sex a copiilor” apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
21:20
Aktual24 | NATO transmite un semnal Moscovei: avioane britanice și americane au zburat 12 ore în cadrul unui exercițiu comun în apropierea graniței cu Rusia # PressHub
Două aeronave ale Forțelor Aeriene Regale britanice au participat, alături de avioane americane și ale altor state aliate, la o misiune NATO de 12 ore desfășurată în apropierea graniței cu Rusia, a anunțat ministrul britanic al apărării, John Healey, relatează Aktual24. „A fost o misiune comună importantă cu aliaţii noştri din SUA şi NATO. Nu […] Articolul Aktual24 | NATO transmite un semnal Moscovei: avioane britanice și americane au zburat 12 ore în cadrul unui exercițiu comun în apropierea graniței cu Rusia apare prima dată în PRESShub.
21:00
Zelenski îl felicită pe Donald Trump pentru acordul de pace din Gaza: „Acesta este un rezultat puternic” # PressHub
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a felicitat, sâmbătă, pe președintele american Donald Trump pentru succesul obținut în medierea conflictului din Gaza, între Israel și gruparea islamistă palestiniană Hamas, scrie DPA. „Acesta este un rezultat puternic”, a scris Zelenski pe Telegram, după o convorbire telefonică avută cu președintele american. La puțin peste doi ani de la izbucnirea […] Articolul Zelenski îl felicită pe Donald Trump pentru acordul de pace din Gaza: „Acesta este un rezultat puternic” apare prima dată în PRESShub.
19:20
Statul eșuat rezistă pe baricade, nu se predă niciunei încercări de schimbare, deși respiră greu, i-a crescut burta, i s-a îngroșat ceafa și e hipertensiv. Știe că-l paște infarctul, dar nu-i pasă. După victoria proeuropenilor în alegerile din Republica Moldova, care a reușit să reziste în fața amestecului rusesc, în România s-a impus o întrebare: […] Articolul Cum arată un stat eșuat apare prima dată în PRESShub.
17:50
Ludovic Orban: „Călin Georgescu nu s-a născut din neant”. Consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan spune că Iohannis i-a „trădat” pe oamenii care au votat cu el ca președinte pentru că a format „monstruoasa” coaliție PSD-PNL # PressHub
Ludovic Orban, consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan, susține că apariția lui Călin Georgescu pe scena politică este rezultatul deciziilor greșite luate de Klaus Iohannis, în special a formării coaliției dintre PSD și PNL. Acesta a catalogat această mișcare drept „cea mai proastă decizie” a fostului șef al statului, pe care o consideră o „trădare” […] Articolul Ludovic Orban: „Călin Georgescu nu s-a născut din neant”. Consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan spune că Iohannis i-a „trădat” pe oamenii care au votat cu el ca președinte pentru că a format „monstruoasa” coaliție PSD-PNL apare prima dată în PRESShub.
16:50
Atac ucrainean asupra unei rafinării petroliere din Rusia, la 1.400 km de linia frontului. Au fost raportate explozii și un incendiu # PressHub
Drone ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit o rafinărie de petrol din Republica Bașcortostan, în dimineața zilei de sâmbătă, provocând explozii și un incendiu, potrivit unei surse citate de publicația The Kyiv Independent. Anunțul vine în contextul în care Ucraina intensifică atacurile asupra industriei ruse de gaze și petrol, o sursă majoră […] Articolul Atac ucrainean asupra unei rafinării petroliere din Rusia, la 1.400 km de linia frontului. Au fost raportate explozii și un incendiu apare prima dată în PRESShub.
16:30
Marș în memoria victimelor de la Colectiv, pe 30 octombrie, la zece ani de la tragedia soldată cu moartea a 65 de persoane # PressHub
La zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane, mai multe organizații civice anunță un marș la București. Acesta va avea loc pe 30 octombrie și va porni din Piața Universității. Marșul va începe în Piața Universității din București, la ora 18:00, iar participanții vor porni către fostul […] Articolul Marș în memoria victimelor de la Colectiv, pe 30 octombrie, la zece ani de la tragedia soldată cu moartea a 65 de persoane apare prima dată în PRESShub.
15:50
Avertisment de haos pe aeroporturile din Uniunea Europeană după ce noul sistem de control Entry/Exit a intrat în vigoare # PressHub
Pasagerii care sosesc duminică în UE din alte țări trebuie să se pregătească pentru așteptări îndelungate, odată cu intrarea în vigoare a noii proceduri automatizate de înregistrare Entry/Exit System din blocul comunitar, scrie Politico. „Companiile aeriene care deservesc marile huburi operează după programe stricte, astfel încât chiar și câteva minute de întârziere la controlul de […] Articolul Avertisment de haos pe aeroporturile din Uniunea Europeană după ce noul sistem de control Entry/Exit a intrat în vigoare apare prima dată în PRESShub.
15:00
„Liber să iubești. Liber să fii”. Comisia Europeană demarează noua strategie privind comunitatea LGBTQ+ pentru 2026-2030 # PressHub
Comisia Europeană își ia angajamentul să lupte mai activ împotriva homofobiei și retoricii discriminatorii. Se mai încearcă, totodată, combaterea inegalităților socio-economice. Deși se cere tuturor statelor membre să adopte o strategie națională de protejare a comunității LGBTQ+, proiectul Comisiei nu are efect juridic obligatoriu. Strategia pentru 2026 / 2030 a fost adoptată marți, 8 octombrie […] Articolul „Liber să iubești. Liber să fii”. Comisia Europeană demarează noua strategie privind comunitatea LGBTQ+ pentru 2026-2030 apare prima dată în PRESShub.
13:40
Grindeanu: PSD va decide în forurile interne poziţia faţă de proiectul privind reducerea numărului de parlamentari # PressHub
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la Timişoara că formaţiunea sa va stabili în cadrul Consiliului Politic Naţional modul în care se va poziţiona faţă de iniţiativa legislativă care propune reducerea numărului de parlamentari. El a subliniat că o astfel de decizie nu poate fi luată în grabă şi a menţionat că proiectul […] Articolul Grindeanu: PSD va decide în forurile interne poziţia faţă de proiectul privind reducerea numărului de parlamentari apare prima dată în PRESShub.
12:20
„Ce țară veselă”, ar putea exclama cineva, neștiind câtă tristețe ascunde de fapt această veselie de fațadă și de prost gust. De curând, s-a hotărât ca înfățișările lui Călin Georgescu la organele abilitate să nu mai aibă loc la București, ci la Buftea. Prima deplasare a lui Georgescu la Buftea, pe lângă liota de adoratori, […] Articolul Să râdem, să plângem? apare prima dată în PRESShub.
11:20
11:20
Trei femei au fost reținute după ce ar fi agresat un medic de la Spitalul Municipal din Medgidia # PressHub
O altercație petrecută la Spitalul Municipal Medgidia s-a încheiat cu reținerea a trei femei, o mamă și cele două fiice ale sale, acuzate că au agresat fizic și verbal un medic aflat în timpul serviciului, informează Agerpres. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia a dispus, vineri, reţinerea a trei femei, […] Articolul Trei femei au fost reținute după ce ar fi agresat un medic de la Spitalul Municipal din Medgidia apare prima dată în PRESShub.
Ieri
10:20
Într-un moment în care politica românească pare dominată de crize și retorică de avarie, UDMR a marcat 35 de ani de existență cu un congres care a părut mai degrabă o demonstrație de longevitate și pragmatism politic decât o sărbătoare. La Jucu Herghelie, în județul Cluj, formațiunea condusă de Kelemen Hunor a reunit aproximativ o […] Articolul UDMR la 35 de ani – rezultatul unui pragmatism transformat în doctrină apare prima dată în PRESShub.
10:00
Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit din nou pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru # PressHub
Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit dn nou, în mod surprinzător, pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru al Franței, la doar câteva zile după ce acesta își dăduse demisia, a anunțat Palatul Élysée, vineri seară, scrie DPA International. Lecornu, un aliat apropiat al lui Macron, a preluat funcția de prim-ministru în urmă cu doar […] Articolul Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit din nou pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru apare prima dată în PRESShub.
09:30
Iașul, aproape complet rezervat în perioada pelerinajului de Sfânta Parascheva. 80% din locurile de cazare sunt deja rezervate # PressHub
Gradul de ocupare al spațiilor de cazare din Iași se apropie de 100%, în perioada pelerinajului de Sfânta Parascheva. Potrivit platformelor de rezervări, 78% dintre opțiunile de cazare sunt deja complet rezervate, inclusiv hotelurile de lux, scrie Ziarul de Iași. De asemenea, pe fondul cererii crescute, tarifele de cazare au crescut semnificativ. Ca în fiecare […] Articolul Iașul, aproape complet rezervat în perioada pelerinajului de Sfânta Parascheva. 80% din locurile de cazare sunt deja rezervate apare prima dată în PRESShub.
07:10
De la începutul invaziei ruse din Ucraina, Marea Neagră a devenit una dintre cele mai periculoase regiuni maritime din lume, transformată într-un câmp minat care amenință nave civile, ecosisteme și vieți omenești. Mine istorice din cele două războaie mondiale, muniții aduse de inundațiile provocate de distrugerea barajului Kahovka, dar și câmpurile minate plasate de Rusia […] Articolul Minele, bomba ecologică din Marea Neagră apare prima dată în PRESShub.
10 octombrie 2025
21:10
Aktual24|Super-armă în Ucraina. Germania va livra Kievului mai multe sisteme de apărare aeriană Skyranger 35 plătite din activele rusești înghețate # PressHub
Producătorul german de arme Rheinmetall va furniza Ucrainei sisteme suplimentare de apărare aeriană Skyranger 35 în valoare de milioane de euro. Finanțarea va proveni din veniturile generate de activele rusești înghețate, potrivit serviciului de presă Rheinmetall. Producția și configurarea sistemelor vor fi efectuate de filiala Rheinmetall din Roma, relatează RBC Ukraine. „Suntem recunoscători pentru încrederea pe […] Articolul Aktual24|Super-armă în Ucraina. Germania va livra Kievului mai multe sisteme de apărare aeriană Skyranger 35 plătite din activele rusești înghețate apare prima dată în PRESShub.
21:00
Fiul lui Dimitri Peskov, fotografiat în Maldive, deși susținea că este pe front în Ucraina # PressHub
Nikolai Dimitrievici Peskov (alias Ciolz), fiul purtătorului de cuvânt al lui Putin, Dimitri Peskov, se afla în Maldive în perioada în care ar fi fost pe front, ne arată o investigație Metla. Acesta ar fi fost descoperit în urma unei scurgeri de informații ale Serviciilor Granițelor Federației Ruse. Nikolai Peskov și scandalul refuzului Nikolai Dimitrievici […] Articolul Fiul lui Dimitri Peskov, fotografiat în Maldive, deși susținea că este pe front în Ucraina apare prima dată în PRESShub.
20:40
Între 10 și 21 septembrie 2025 la Chișinău a avut loc Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, ediția a X-a, desfășurată sub înaltul patronaj al președintei Maia Sandu și al președintelui Nicușor Dan, informează Deutsche Welle. O ediție aniversară care a avut genericul „Scena unei lumi libere”. Au fost 25 de reprezentații, inclusiv spectacole radiofonice, concerte și […] Articolul DW|Teatru românesc la Chișinău – scena unei lumi libere apare prima dată în PRESShub.
20:30
Aktual24|China refuză Rusiei accesul la tehnologia de vârf necesară pentru producția de componente de rachete și sisteme ghidate de precizie. Succes al sancțiunilor impuse de SUA # PressHub
China a restricționat exportul de mașini-unelte de precizie de nivel mediu către Rusia, spun experții din industrie, într-un succes aparent al sancțiunilor secundare americane care vizează slăbirea efortului de război al Moscovei în Ucraina, relatează Aktual24. Comerțul chinez cu Rusia – în special petrolul și gazele – a contribuit la susținerea economiei Rusiei, aflată sub […] Articolul Aktual24|China refuză Rusiei accesul la tehnologia de vârf necesară pentru producția de componente de rachete și sisteme ghidate de precizie. Succes al sancțiunilor impuse de SUA apare prima dată în PRESShub.
20:10
Bruxelles, 10 octombrie 2025 – România a fost selectată de Comisia Europeană pentru a găzdui una dintre cele șase noi „Fabrici de Inteligență Artificială” (AI Factories) din Europa, o decizie care plasează țara noastră în centrul strategiei continentale de a deveni un lider global în tehnologie. Proiectul, denumit RO AI Factory, va fi dezvoltat la […] Articolul România devine hub de inteligență artificială apare prima dată în PRESShub.
19:00
România începe implementarea sistemului european de control Entry/Exit: frontiera cu Republica Moldova nu face excepție # PressHub
România va introduce treptat, începând cu 12 octombrie 2025, noul sistem european Entry/Exit (EES), care va înregistra automat intrările și ieșirile cetățenilor din afara spațiului Schengen. Printre primele puncte de frontieră vizate de implementare se află și cele de la granița cu Republica Moldova, unde traficul intens și controlul comun româno-moldovean fac parte dintr-un proiect-pilot […] Articolul România începe implementarea sistemului european de control Entry/Exit: frontiera cu Republica Moldova nu face excepție apare prima dată în PRESShub.
18:10
În ceea ce oamenii legii au descris drept o „ cea mai mare captură de bancnote contrafăcute” ,4.8 milioane de bancnote false au fost confiscate de Poliția și Autoritatea Vamală Română. Autoritățile au declarat printr-un comunicat că acestea au fost descoperite în Constanța de Sud. Banii se aflau în 160 de colete, unde erau ținuți […] Articolul 4.8 milioane de bancnote false au fost confiscate de autoritățile române apare prima dată în PRESShub.
17:00
Caz absurd în Poliția Sibiu: șefii IPJ se judecă cu propria instituție pentru salarii de excelență # PressHub
Potrivit sindicatului polițiștilor „Diamantul”, întreaga conducere a IPJ Sibiu a deschis un proces împotriva instituției pentriu plata salariului de excelență, care reprezintă 50% din salariul de bază. Pe lângă cei de la Sibiu, sindicaliștii au descoperit și un șef din IGPR care a recurs la proces pentru a-și suplimenta veniturile. Șeful IPJ Sibiu, chestorul Tiberiu […] Articolul Caz absurd în Poliția Sibiu: șefii IPJ se judecă cu propria instituție pentru salarii de excelență apare prima dată în PRESShub.
16:30
„O Europă verde trebuie să fie și o Europă dreaptă”: Comisia Europeană a înaintat noi directive pentru a sprijini țările membre să asigura o tranziție ecologică echitabilă, care să nu lase în urmă cetățenii vulnerabili și business-urile mici. Instrumentul principal este Fondului Social pentru Climă, instrument financiar care, în România, ar aputea finanța în viitor […] Articolul Ce este Fondul social pentru Climă al UE, care ar putea finanța și programul „Rabla”? apare prima dată în PRESShub.
16:10
UE impune transparență totală în publicitatea politică. Google și Meta retrag toate reclamele electorale # PressHub
De astăzi, 10 octombrie 2025, partidele politice din Europa sunt obligate, în premieră, să declare transparent sumele cheltuite pe publicitate, odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament european privind transparența publicității politice. Măsura, menită să combată propaganda și finanțarea opacă, este însă umbrită de o decizie radicală a giganților tehnologici: Google și Meta au […] Articolul UE impune transparență totală în publicitatea politică. Google și Meta retrag toate reclamele electorale apare prima dată în PRESShub.
16:00
Acuzația Reuters că România importă energie rusească, contrazisă de Ministrul Energiei, Bogdan Ivan # PressHub
Ministrul Energiei Bogdan Ivan ripostează în fața unei analize Reuters care indică faptul că România ar alimenta mașina de război a Rusiei prin achiziții continue de energie rusească. Contactat de HotNews, Ministrul Energiei a declarat că România respectă sancțiunile impuse Rusiei. Ministrul a menționat că importurile de țiței din Federația Rusă au fost sistate pe5 […] Articolul Acuzația Reuters că România importă energie rusească, contrazisă de Ministrul Energiei, Bogdan Ivan apare prima dată în PRESShub.
14:10
Cătălin Predoiu spune că MAI se va modifica în următorii 3 ani. „Până când dumneavoastră veţi absolvi Academia, structurile MAI vor trece prin schimbări structurale ” # PressHub
Viceprim-ministrul și Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a participat la festivitatea depunerii jurământului militar de către studenții în anul 1 al Academiei de Poliție „Alexandru-Ioan Cuza”. În declarațiile sale, ministrul Predoiu a indicat că, până la finalizarea studiilor, MAI va trece prin „schimbări structurale” pentru a se adapta „ la noile provocări securitare, la impactul […] Articolul Cătălin Predoiu spune că MAI se va modifica în următorii 3 ani. „Până când dumneavoastră veţi absolvi Academia, structurile MAI vor trece prin schimbări structurale ” apare prima dată în PRESShub.
13:10
Comitetul Norvegian pentru Premiul Nobel a desemnat-o câștigătoare a Premiului nobel pentru pace pe Maria Corina Machado. Ea este principala lideră a opoziției din Venezuela. Anunțul a fost făcut astăzi la ora 12:00 (ora României). Comitetul Norvegian pentru Premiul Nobel și-a justificat alegerea indicând acțiunile politicienei. „Premiul Nobel pentru Pace pentru anul 2025 este acordat […] Articolul Premiul Nobel pentru pace. Maria Corina Machado este câștigătoare apare prima dată în PRESShub.
11:10
Israelul a aprobat prima fază a unui acord privind Fâșia Gaza, care va duce la un armistițiu și la eliberarea ostaticilor, potrivit biroului premierului Benjamin Netanyahu. Armistițiul urma să intre în vigoare imediat după aprobarea acordului de către cabinetul israelian – însă martori citați de mai multe agenții internaționale de știri au relatat că, peste […] Articolul Guvernul israelian aprobă prima fază a „planului Trump” de pace pentru Gaza apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
„Acest regim maghiar este un caz psihiatric.” Laureatul Nobel László Krasznahorkai și luciditatea unui scriitor al prezentului # PressHub
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai, proaspăt laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, se dovedește un martor neobosit al prezentului și al derutei umane. Într-un dialog intens cu prozatorul britanic Hari Kunzru, publicat în The Yale Review, autorul romanelor Sátántangó și Melancolia rezistenței vorbește despre război, speranță, artă și apocalipsă – teme care traversează întreaga sa operă […] Articolul „Acest regim maghiar este un caz psihiatric.” Laureatul Nobel László Krasznahorkai și luciditatea unui scriitor al prezentului apare prima dată în PRESShub.
09:50
Ilie Bolojan avertizează managerii companiilor de stat care nu fac performanță: „Să nu mai stea liniștiți pe posturi” # PressHub
Într-un interviu acordat joi seara la B1TV, premierul ilie Bolojan a vorbit despre chestiunea conducerilor ineficiente ale companiilor de stat. Prim-ministrul a declarat că, deși există tot felul de lacune și proceduri prin care managerii care nu fac performanță își păstrează funcțiile, el va lua măsuri pentru a combate acest fenomen, transmite Agerpres. Ilie Bolojan […] Articolul Ilie Bolojan avertizează managerii companiilor de stat care nu fac performanță: „Să nu mai stea liniștiți pe posturi” apare prima dată în PRESShub.
09:10
În urma rectificării bugetare, opt primării și Consiliul Județean al Iașului. În schimb, bugetul a două orașe și al unei comune se va micșora, relatează Ziarul de Iași. Rectificarea bugetară aduce în buget 26,34 milioane de lei – pentru Consiliul Județean și pentru cele câteva dintre cele 98 de primării din tot județul. Sumele provin […] Articolul Rectificarea bugetară aduce bani pentru opt primării ieșene și Consiliul Județean apare prima dată în PRESShub.
08:50
Domnul ministru Bogdan Ivan a afirmat recent că România a înmagazinat peste 95 % din gazele necesare pentru sezonul de iarnă 2025 – 2026. Domnia sa face comparație cu procentul de gaze înmagazinat de către Uniunea Europeană, procent mai mic decât cel de înmagazinare a României. Informația este corectă dar nu se explică că această […] Articolul România are capacitatea de a depozita doar jumătate din gazul necesar unei ierni reci apare prima dată în PRESShub.
9 octombrie 2025
21:20
Aktual24 | Subiectul anulării alegerilor, al „legitimității” președintelui Nicușor Dan, nu există pentru SUA # PressHub
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, și omologul său american, secretarul de stat Marco Rubio, au avut o întâlnire care a transmis mai multe mesaje clare. Primul este că România rămâne un aliat de încredere al Americii. Al doilea mesaj, transmis indirect, este că președintele Nicușor Dan și guvernul Ilie Bolojan sunt partenerii de […] Articolul Aktual24 | Subiectul anulării alegerilor, al „legitimității” președintelui Nicușor Dan, nu există pentru SUA apare prima dată în PRESShub.
20:50
Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara, la a 14-a ediție. Scriitorii invitați și programul evenimentului # PressHub
La limita ficțiunii: #realitatea este tema celei de a 15-a ediții a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara (FILTM), care va avea loc în perioada 16 – 18 octombrie. Timp de trei zile, cele 12 evenimente la care participă 23 de invitați din țară și din străinătate se vor desfășura la Muzeul de Național […] Articolul Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara, la a 14-a ediție. Scriitorii invitați și programul evenimentului apare prima dată în PRESShub.
20:00
Cei peste 5.900 de evrei din Mureș dispăruţi după deportarea în lagărele naziste, comemoraţi la Monumentul Holocaustului # PressHub
Comunitatea evreiască din judeţul Mureş i-a comemorat, joi, pe cei 5.993 de evrei care nu s-au mai întors din lagărele naziste, din totalul celor 7.700 de evrei deportaţi, din Târgu Mureş şi împrejurimi, evenimentul fiind organizat la Monumentul Holocaustului din municipiul reşedinţă de judeţ, informează Agerpres. „Astăzi, ne oprim pentru un moment în tăcere. Ne […] Articolul Cei peste 5.900 de evrei din Mureș dispăruţi după deportarea în lagărele naziste, comemoraţi la Monumentul Holocaustului apare prima dată în PRESShub.
17:40
Primăria Constanţa: Unii dintre locuitori au furat sacii cu nisip amplasaţi pe străzi contra inundaţiilor # PressHub
Primăria Constanţa informează că unii dintre locuitori au sustras sacii cu nisip amplasaţi pe străzi pentru prevenirea producerii inundaţiilor, dând exemplu o intersecţie de unde au fost furaţi toţi cei 20 de saci, informează Agerpres. Primăria Municipiului Constanţa atrage atenţia că „sacii cu nisip montaţi pe străzile oraşului pentru prevenirea inundaţiilor nu sunt bunuri comune […] Articolul Primăria Constanţa: Unii dintre locuitori au furat sacii cu nisip amplasaţi pe străzi contra inundaţiilor apare prima dată în PRESShub.
17:30
Dacă extrema dreaptă preia controlul parlamentului în cea de-a doua țară ca mărime din UE (Franța), Europa se va schimba fundamental, avertizează Politico într-o analiză publicată joi. Temerile Bruxelles-ului cu privire la o derivă spre extrema dreaptă a unei țări membre a Uniunii Europene au fost brusc reactivate săptămâna aceasta, pe măsură ce criza politică […] Articolul Aktual24 | Criza politică din Franța poate duce la cel mai mare coșmar al UE apare prima dată în PRESShub.
17:10
Europa își „rearmează” industria: Parlamentul European dă startul negocierilor pentru un fond comun de apărare # PressHub
Parlamentul European a aprobat miercuri începerea negocierilor cu statele membre asupra regulamentului ReArm Europe, un nou cadru de finanțare menit să redirecționeze fonduri europene majore – inclusiv din programele Horizon, CEF și Digital Europe – către proiecte din domeniul apărării, securității și mobilității duale. Măsura marchează un pas decisiv către crearea unei baze industriale de […] Articolul Europa își „rearmează” industria: Parlamentul European dă startul negocierilor pentru un fond comun de apărare apare prima dată în PRESShub.
17:00
De ce (ne) urâm? Cu România la psiholog – Invitata emisiunii, Lavinia Bârlogeanu, vorbește despre ura care macină societatea, deficitul de gândire critică ce alimentează adulația oarbă a politicienilor și fanatismul colectiv. Există o cale de ieșire din această spirală a urii? Un dialog profund în cadrul podcastului „Dincolo de știri”, realizat de Loredana Diacu […] Articolul De ce (ne) urâm? Cu România la psiholog apare prima dată în PRESShub.
16:50
Instanța supremă a decis, după o ședință în complet de divergență, că tânărul care a sunat la 112 și a transmis mesaje cu amenințări să rămână în arest pentru 30 de zile. Un judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a dorit să-l pună în libertate, motiv pentru care a fost nevoie […] Articolul Adolescentul dorit de FBI rămâne arestat în România apare prima dată în PRESShub.
16:11
Cum a rămas nedemolată o casă construită nelegal în Iași. Judecătorii au dat dreptate și Primăriei, și celor fără autorizație # PressHub
Judecătorii ieșeni au reușit performanța de a da dreptate ambelor părți implicate într-o dispută. Pentru că totuși cazul nu putea avea o soluție, un al treilea complet a ridicat din umeri și a ales varianta cea mai logică. Primăria Iași va fi obligată să lase în pace un cuplu care și-a construit o casă nelegal, […] Articolul Cum a rămas nedemolată o casă construită nelegal în Iași. Judecătorii au dat dreptate și Primăriei, și celor fără autorizație apare prima dată în PRESShub.
16:11
Velocrosul Castanilor 2025 – Ediția de Toamnă (a VII-a) – 19 octombrie. Etapa I din Cupa României la Ciclocros (CX) și o poartă deschisă pentru toți amatorii de bicicletă, la Domeniul Cantacuzino # PressHub
Domeniul Cantacuzino din Florești (Prahova) devine pe 19 octombrie punctul de start al Cupei României la Ciclocros (CX), găzduind Ediția de Toamnă – a VII-a – a Velocrosului Castanilor. Evenimentul marchează dedicarea integrală a edițiilor de toamnă acestei discipline spectaculoase (CX) și continuă consolidarea Domeniului drept „acasă” pentru ciclocrosul românesc. Pe lângă competițiile de elită […] Articolul Velocrosul Castanilor 2025 – Ediția de Toamnă (a VII-a) – 19 octombrie. Etapa I din Cupa României la Ciclocros (CX) și o poartă deschisă pentru toți amatorii de bicicletă, la Domeniul Cantacuzino apare prima dată în PRESShub.
16:11
Israel și Hamas acceptă prima fază a unui „acord de pace” în Gaza : eliberarea ostaticilor și retragerea trupelor israeliene, anunțate de Donald Trump # PressHub
Israel și Hamas au convenit asupra primei faze a unui plan de pace care ar putea pune capăt războiului de aproape doi ani din Gaza – un conflict sângeros ce a provocat zeci de mii de morți și a destabilizat Orientul Mijlociu. Președintele american Donald Trump a anunțat că toți ostaticii vor fi eliberați „în […] Articolul Israel și Hamas acceptă prima fază a unui „acord de pace” în Gaza : eliberarea ostaticilor și retragerea trupelor israeliene, anunțate de Donald Trump apare prima dată în PRESShub.
16:11
Dirijorul Sunwook Kim și violonista Clara-Jumi Kang promit două concerte de excepție pe 9 și 10 octombrie, la Filarmonica George Enescu # PressHub
Un dirijor apreciat la nivel internațional, Sunwook Kim, o violonistă plină de vitalitate și sensibilitate, Clara-Jumi Kang, și un program cu două dintre cele mai iubite lucrări ale repertoriului romantic au făcut ca, pe 9 și 10 octombrie, concertele Filarmonicii George Enescu să fie sold-out. Publicul va asculta Concertul în re major pentru vioară și […] Articolul Dirijorul Sunwook Kim și violonista Clara-Jumi Kang promit două concerte de excepție pe 9 și 10 octombrie, la Filarmonica George Enescu apare prima dată în PRESShub.
16:11
Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad: Este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus / Rezistăm în fața unui eventual atac rusesc # PressHub
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat, într-un interviu pentru Euronews, că este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus. Șeful Armatei susține că România poate rezista în fața unui atac rusesc. „Din analizele noastre, este puțin probabil ca Federația Rusă să […] Articolul Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad: Este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus / Rezistăm în fața unui eventual atac rusesc apare prima dată în PRESShub.
