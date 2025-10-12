Ultima zi de Bucharest Marathon

16:11

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat, într-un interviu pentru Euronews, că este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus. Șeful Armatei susține că România poate rezista în fața unui atac rusesc. „Din analizele noastre, este puțin probabil ca Federația Rusă să […] Articolul ​Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad: Este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus / Rezistăm în fața unui eventual atac rusesc apare prima dată în PRESShub.