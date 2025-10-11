PS Macarie s-a rugat pentru eroii români din Primul Război Mondial care odihnesc la Ljubljana, în Slovenia
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a oficiat sâmbătă, la Ljubljana, capitala Sloveniei, o slujbă de pomenire pentru cei aproximativ 100 de eroi români din Primul Război Mondial care odihnesc în Cimitirul Žale. Parastasul a fost oficiat la Mausoleul Eroilor Români din cimitir, iar Părintele Episcop Macarie a transmis binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.…
Reprezentantul minorității române în Parlamentul de la Budapesta s-a mutat la Domnul: Mesajul Episcopului Siluan al Ungariei # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, a transmis un mesaj de condoleanțe sâmbătă, după ce domnul Traian Cresta (1947-2025), Purtătorul de Cuvânt al Minorității Române în Parlamentul de la Budapesta, s-a mutat la cele veșnice. „Și-a adus partea sa de contribuție la intensificarea relațiilor și schimburilor comerciale între cele două țări, cât și la posibilitatea de…
În Duminica a 21-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe al Reședinței Patriarhale. Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul…
Secerișul este mult, lucrătorii puțini, iar lumea tot mai puțin pregătită să-i primească, spune PS Timotei Prahoveanul # Basilica.ro
„Secerișul este mult, iar lucrătorii sunt puțini”, a amintit sâmbătă Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, citând din Evanghelia după Luca. Ierarhul a slujit Sfânta Liturghie la Parohia Ostrat din comuna ilfoveană Corbeanca, unde a hirotonit un preot și un diacon. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa subliniat că slujitorii Bisericii sunt…
Ți-ai instalat pe telefon Calendarul Oficial al Patriarhiei Române? Funcționalități noi în aplicație: audio și video # Basilica.ro
Tu ți-ai instalat pe telefon Calendarul Oficial al Patriarhiei Române? Aplicația beneficiază de noi funcționalități, între care formatele audio și video. Iată cele mai importante noi funcționalități ale aplicației: modulul care le oferă utilizatorilor posibilitatea de a se abona la notificări zilnice sau notificări ocazionale speciale; sinaxarul în format audio furnizat de Radio Trinitas; sinaxarul…
Expoziție despre începuturile creștinismului pe teritoriul României inaugurată la Iași în prezența Mitropolitului Teofan # Basilica.ro
„A fost o binecuvântare de la Dumnezeu ca unul dintre Apostolii Domnului Hristos, Sfântul Andrei, să pășească pe pământul binecuvântat al Dobrogei”, a spus Înaltperasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, vineri, la Iași, unde a fost inaugurată expoziția „Ars Sacra. Primul mileniu al erei creștine în Dobrogea”. „Ne pregătim pentru sărbătoarea cea mare a…
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au marcat prin fapte bune Ziua Mondială Hospice și a Îngrijirilor Paliative # Basilica.ro
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au vizitat Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Ierarh Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor vineri, în ajunul Zilei Mondiale Hospice și a Îngrijirilor Paliative. Voluntarii au pregătit daruri și flori, inclusiv pentru membrii personalului, și au cântat Troparul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. La acțiune s-au alături și preoții din parohiile prahovene…
Comuniunea de iubire, pregustare a Împărăției Cerurilor: Sf. Ioan Teologul cinstit la Reședința Mitropolitană din Chișinău # Basilica.ro
Paraclisul „Sf. Ioan Teologul” din cadrul Reședinței Mitropolitane din Chișinău și-a cinstit ocrotitorul joi, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul plaiurilor. Părintele Mitropolit Petru a oficiat Sfânta Liturghie, aducând rugăciune și mulțumire Sfântului Ioan Teologul, sau Evanghelistul, cel care veghează asupra clerului și credincioșilor Mitropoliei Basarabiei, ocrotind prin rugăciunile sale viața bisericească…
Ziua Mondială Hospice și a Îngrijirilor Paliative: Accesul universal la aceste servicii începe cu formarea oamenilor # Basilica.ro
În a doua sâmbătă din luna octombrie este marcată anual Ziua Mondială Hospice și a Îngrijirilor Paliative, ajunsă anul acesta la a 21-a ediție. Tema din 2025 este „Îndeplinirea unei promisiuni: acces universal la îngrijiri paliative”. Încă mai este de lucru până la îndeplinirea acestei promisiuni. La nivel global, peste 60 de milioane de adulți…
Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 7 diaconi; Sf. Ier. Teofan Mărturisitorul, episcopul Niceei # Basilica.ro
Calendar ortodox, 11 octombrie Sf. Filip, unul din cei șapte diaconi Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei 7 diaconi (sec. I), i se spune Filip diaconul pentru a fi deosebit de Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei 12 Apostoli. Diaconul Filip este amintit pentru prima dată la Faptele Ap. 7, 2-5. După uciderea cu pietre a…
Mâna dreaptă a Sfântului Nicolae, în pelerinaj la patru parohii românești din Germania # Basilica.ro
Racla care conține mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae va fi dusă spre închinare, la finalul săptămânii, în patru parohii românești din Germania: Frankfurt pe Main, Dortmund, Munster și Wiersenș. Pelerinajul va începe vineri la Parohia „Sfântul Ierarh Spiridon” din Munster. Acolo, va fi săvârșită Taina Sfântului Maslu, iar sâmbătă va fi oficiată Sfânta Liturghie…
Cazarma Sebeș va avea propria biserică: Arhiepiscopul Alba Iuliei a pus piatra de temelie # Basilica.ro
Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei a sfințit joi piatra de temelie pentru Biserica „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” din incinta Cazarmei 1025 Sebeș, județul Alba. Momentul a marcat aniversarea a 110 ani de la înființarea Centrului de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș (1 aprilie 1915), care își desfășoară activitatea în incinta cazarmei. La…
Hramul parohiei „Sfântul Ioan Teologul” din Roșcani, marcat prin rugăciune și recunoștință # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a oficiat, joi, Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Ioan Teologul” din satul Roșcani, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cu ocazia hramului. Potrivit Episcopiei Basarabiei de Sud, în predica sa, PS Veniamin a vorbit despre viața și misiunea duhovnicească a Sfântului Ioan Teologul, cunoscut ca „ucenicul iubit al Domnului”.…
Iași: Proiecție specială de film duhovnicesc la Muzeul Mitropolitan. Invitație la Festivalul „Quo Vadis”, ediția a II-a # Basilica.ro
Sala „Sinaxar” a Muzeului Mitropolitan din Iași va găzdui, sâmbătă, o proiecție specială de film duhovnicesc, eveniment dedicat pelerinilor veniți să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Este vorba despre o retrospectivă a filmelor difuzate la prima ediție a Festivalului „Quo Vadis”, desfășurat în 2024. Potrivit Doxologia, cele trei filme pe care pelerinii le…
Prezența și distribuția demografică a creștinilor în Orientul Mijlociu, în atenția Sinodului Patriarhiei Antiohiei # Basilica.ro
Sfântul Sinod al Bisericii Antiohiei, întrunit la Mănăstirea Balamand din Liban, a discutat joi despre prezența creștină în Orientul Mijlociu și distribuția demografică a creștinilor. La dialog, desfășurat în prezența Patriarhului Ioan al X-le al Antiohiei și Întregului Orient (foto sus), au participat și oameni de știință. Discuția a fost moderată de jurnalista Zeina Yazigi,…
Cântările Cerului: Un ansamblu coral format din peste 3.500 de tineri din țară și diaspora va concerta la Cluj-Napoca # Basilica.ro
Evenimentului muzical „Cântările Cerului” va reuni sâmbătă la Cluj-Napoca peste 3.500 de tineri din 33 de județe și diaspora. Manifestarea de excepție este organizată de Asociația Creștină Agape și se va desfășura de la ora 16:00 la Sala Polivalentă (BT Arena). Corul de copii și tineri va interpreta cântări din Tezaurul de Cântări al Mișcării…
Trei ierarhi au slujit la Iași, în a treia zi de Hram. IPS Teofan: Sfânta Parascheva îi aduce pe frați împreună # Basilica.ro
Trei ierarhi au slujit Sfânta Liturghie, vineri, în a treia zi a evenimentelor prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iași. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, și Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. Alături de cei trei…
În imagini: Ziua Mondială a Sănătății Mintale, la Spitalul de Psihiatrie „Prof. dr. Alexandru Obregia” din București # Basilica.ro
Ziua Mondială a Sănătății Mintale, sărbătorită vineri, 10 octombrie, la Spitalul de Psihiatrie „Prof. dr. Alexandru Obregia” din București, a fost dedicată unor activități care au cuprins Sfânta Liturghie, oferirea de daruri copiilor internați și începerea construcției unei clinici de psihiatrie pediatrică. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Banca Națională a României va pune în circulație o monedă omagială dedicată actorului Constantin Tănase # Basilica.ro
Banca Națională a României va pune în circulație, începând cu 13 octombrie, o monedă omagială din argint dedicată actorului Constantin Tănase cu ocazia împlinirii a 145 de ani de la nașterea sa. Pe aversul monedei este reprezentat un teatru de vară semicircular, un pergament pe care se regăsesc versuri ale lui George Ranetti, inscripția „ROMÂNIA”…
Ziua Sănătății Mintale în Capitală: Rugăciune pentru pacienți și începerea lucrărilor la o clinică de psihiatrie pediatrică # Basilica.ro
Ziua Mondială a Sănătății Mintale a fost marcată în mod deosebit vineri la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Alexandru Obregia” din București: prin rugăciune, daruri și începerea lucrărilor la o clinică de psihiatrie pediatrică. Un sobor de 10 preoți a oficiat Sfânta Liturghie în capela instituției medicale, apoi clericii și comunitatea formată în jurul…
Palatul Parlamentului a fost iluminat în verde de Ziua Europeană a Donării și Transplantului de Organe # Basilica.ro
România s-a alăturat statelor europene care marchează Ziua Europeană a Donării și Transplantului de Organe. Cu acest prilej, Palatul Parlamentului a fost iluminat în verde, în data de 9 octombrie, culoare ce simbolizează viața și speranța. Pentru marcarea evenimentului, Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat solicitarea Agenției Naționale de Transplant privind iluminarea în 9…
Pr. Vlăduț Roșu a devenit doctor al Universității din Viena cu o teză despre ritualuri din viața monahală # Basilica.ro
Pr. Vlăduț Roșu, slujitor al Catedralei „Sf. Spiridon” – Nou din București, a realizat a doua sa teză de doctorat, pentru care a primit joi titlul de doctor în Teologie al Universității din Viena. Teza cuprinde istoria și teologia a trei ritualuri: tunderea în monahism, înmormântarea monahilor și instalarea starețului. Studiul, intitulat On the History…
Peste 200 de tineri sunt așteptați la Masterclass-ul de muzică psaltică de la Oașa: Înscrierile sunt în plină desfășurare # Basilica.ro
Peste 200 de tineri iubitori de muzică bizantină cu vârstele cuprinse între 16 și 40 de ani sunt așteptați să participe la Masterclass-ul de Muzică psaltică de la Mănăstirea Oașa, transmite așezământul monahal într-un comunicat de presă. Evenimentul se va desfășura în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie și reunește personalități de renume din domeniul…
Raportul european privind drogurile 2025: crește disponibilitatea substanțelor sintetice și potența produselor de cannabis # Basilica.ro
Consumul de droguri rămâne ridicat în Uniunea Europeană, iar noile substanțe sintetice complică reacția autorităților sanitare. Raportul European privind Drogurile 2025, publicat de Agenția Uniunii Europene pentru Droguri (EUDA), avertizează asupra diversificării pieței și riscurilor tot mai mari pentru sănătate. Disponibilitatea drogurilor rămâne la niveluri ridicate pentru majoritatea substanțelor ilicite, în special pentru cannabis, cocaină…
Episcopul Vasile Flueraș, evocat la Muzeul Mitropoliei Clujului: Un mărturisitor al credinței # Basilica.ro
La patru ani de la trecerea sa la Domnul, Episcopul Vasile Flueraș a fost evocat joi în cadrul unei seri culturale la Muzeul Mitropoliei Clujului. Mitropolitul Andrei l-a descris drept „un mărturisitor al credinței” și un model de slujire, amintind de exemplul său de smerenie și dedicare. Evenimentul a reunit numeroși clerici, oameni de cultură,…
Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului a binecuvântat joi Școala „Carol I” din Roman, la finalul lucrărilor de reabilitare. Preasfinția Sa a subliniat importanța binecuvântării locului în care copiii se formează pentru viață și pentru societate. „L-am rugat astăzi pe Dătătorul înțelepciunii, adică pe Dumnezeu, să binecuvânteze și să acopere cu harul Său această…
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, s-a rugat, miercuri, pentru persoanele care sunt chinuite de depresie și anxietate. Preasfinția Sa a citit rugăciunea pentru izbăvirea de depresie și anxietate la Slujba Privegherii, oficiată la Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, Suedia. Pe 10 octombrie, este marcată Ziua Mondială a Sănătății Mintale. Iată textul rugăciunii: „Doamne…
Zece din cele 60 de troițe din Șcheii al Brașovului vor fi restaurate printr-un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile. Consiliul Local Brașov a aprobat demararea lucrărilor de restaurare la finalul lunii septembrie, valoarea totală estimată a proiectului ridicându-se la 2,5 milioane de euro. Troiţele care vor fi reabilitate sunt: Troiţa Căpitanului Ilie Birt, Crucea…
În 10 octombrie, este marcată la nivel național Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești, o sărbătoare dedicată promovării alimentelor autohtone și sprijinirii producătorilor locali. Evenimentul este reglementat prin Legea nr. 168/2017, care are ca scop încurajarea consumului de produse românești și susținerea agriculturii autohtone. Conform legii, „produs agroalimentar românesc” este alimentul obținut pe teritoriul național…
Ziua Mondială a Sănătății Mintale 2025: Importanța accesului la sprijin psihologic și psihiatric în perioade de criză # Basilica.ro
Ziua Mondială a Sănătății Mintale este marcată anual în data de 10 octombrie, iar tema din acest an, „Accesul la servicii: Sănătatea mintală în situații de catastrofă și urgență”, subliniază importanța accesului la servicii de sprijin psihologic și psihiatric în perioade de criză. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) atrage atenția asupra faptului că tulburările mintale…
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Peste 24.500 de persoane s-au închinat la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași în prima zi de pelerinaj Peste 24.500 de pelerini s-au închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași până joi dimineață, conform Agerpres. Citește mai mult. Fapte ale milei creștine în slujba…
Calendar Ortodox, 10 octombrie Sfinții Mucenici Evlampie și Evlampia Evlampie era un tânăr creștin și bogat din părțile Nicomidiei și părăsindu-și ascunzișul din munte pentru a cumpăra mâncare, deoarece în acea vreme creștinii erau prigoniți de către Dioclețian, găsește la poarta Nicomidiei o poruncă scrisă de ucidere a creștinilor, dată de către împăratul Dioclețian. Citind,…
Dolj: Elevi și cadre didactice au participat la activități de prevenire a violenței școlare și consumului de droguri # Basilica.ro
Peste 500 de elevi și cadre didactice din mai multe unități de învățământ din județul Dolj au participat, în ultimele două zile, la activități de informare și prevenire privind violența școlară și consumul de droguri, informează Agerpres. Acțiunile au fost organizate de polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară, Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității…
Fapte ale milei creștine în slujba vieții: Mitropolitului Andrei, în vizită la Centrul de Transplant Hepatic din Cluj-Napoca # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a vizitat, miercuri, Centrul de Transplant Hepatic din cadrul Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj-Napoca, cunoscut și sub denumirea de „Clinica Medicală III”. Potrivit Mitropoliei Clujului, IPS Andrei a oficiat slujba Sfeștaniei și a binecuvântat pavilionul unde se desfășoară activitatea Centrului de Transplant Hepatic,…
Hram la Așezământul de copii „Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți”: Pus sub Acoperământul Maicii Domnului # Basilica.ro
Așezământul de copii „Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți” și-a serbat hramul săptămâna trecută, în prezența Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a oficiat Sfânta Liturghie în principalul lăcaș de cult al instituției sociale. Copiii beneficiari alături de stavrofora Ecaterina Lichi, psihologul așezământului și stareța Mănăstirii „Intrarea Maicii Domnului în…
Nou volum din „Istoria Bibliotecii Academiei Române”: PS Varlaam Ploieșteanul a amintit de comparația bibliotecii cu paradisul # Basilica.ro
„Secole de‑a rândul, o mulțime de savanți ai lumii au comparat biblioteca cu paradisul, o altă apropiere de spiritualitatea creștină”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, joi, când a fost lansat al patrulea volum al lucrării monografice „Istoria Bibliotecii Academiei Române”. Evenimentul a reunit în Aula Academiei Române numeroși oameni de știință,…
Un proiect rutier de amploare urmează să fie construit în vestul României. Investiția, estimată la 90 de milioane de euro, va conecta județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, oferind o nouă rută spectaculoasă prin Munții Poiana Ruscă. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat pe rețelele de socializare că proiectul reprezintă o premieră pentru regiune.…
Pr. Ion Iuga, parohul român din Amsterdam: Pentru mine, a trăi în altă țară înseamnă a redescoperi cine sunt # Basilica.ro
Săptămânalul Formula AS publică un interviu cu Părintele Ion Iuga, parohul comunității românești „Sf. Ioan Gură de Aur” din Amsterdam, Olanda. „Pentru mine, a trăi în altă țară înseamnă a redescoperi cine sunt”, spune clericul. Parohia își desfășoară activitatea liturgică într-o biserică închiriată de la Episcopia Catolică de Harlem-Amsterdam, pe care românii își doresc să…
Parohia „Sfântul Cuvios Ghelasie de la Râmeț” din Göttingen, Germania, a participat duminică la Festivalul Culturilor – „Kulturenmesse”, promovând valorile ortodoxe și tradițiile românești în cadrul unui eveniment dedicat dialogului intercultural. Comunitatea a fost prezentă cu un stand cultural și gastronomic. Vizitatorii au descoperit portul popular, elemente de artă tradițională, icoane și mâncăruri românești de…
Util pentru pelerinii Sfintei Parascheva: Unde pot vedea rândul închinătorilor în timp real # Basilica.ro
Portalul Doxologia.ro și site-ul mmb.ro vin în întâmpinarea pelerinilor care așteaptă să se închine la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași. Lungimea cozii de închinători poate fi verificată în timp real, prin Google Maps, accesând linkuri postate vizibil în cele două site-uri. Acest serviciu este disponibil non-stop cu ajutorul voluntarilor implicați la evenimentele dedicate hramului.…
Sf. Serghie și Vah, zestrea spirituală dăruită oamenilor de Dumnezeu: Hram la Schitul Brătășești # Basilica.ro
Schitul Brătășești din comuna Albești, județul Argeș, și-a cinstit marți ocrotitorii, pe Sf. Mari Mucenici Serghie și Vah. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de clerici din eparhie. Sfinții, zestrea spirituală a credincioșilor Părintele arhiepiscop a vorbit despre binecuvântarea pe care o are…
Concurs școlar în Arhiepiscopia Târgoviștei: Duhovnici și mărturisitori ortodocși români din secolul al XX-lea # Basilica.ro
Arhiepiscopia Târgoviștei, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Asociația Profesorilor de Religie – filiala Dâmbovița, Societatea de Științe Istorice – filiala Dâmbovița și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, organizează Concursul școlar eparhial „Duhovnici și mărturisitori ortodocși români din secolul al XX-lea”. Evenimentul se desfășoară între 6 octombrie și 25…
Calendar Ortodox 9 octombrie Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu Era fiul lui Alfeu şi fratele lui Matei, vameşul şi evanghelistul. Când Domnul nostru Iisus Hristos vieţuia cu trupul pe pământ şi alegea pentru vrednicia apostolească pe oamenii cei fără de răutate şi drepţi, ca să-i trimită la propovăduirea Evangheliei în toată lumea, atunci l-a…
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Au început manifestările dedicate Sfintei Parascheva de la Iași: Moaștele cuvioasei au fost așezate spre închinare Manifestările dedicate Sfintei Parascheva de la Iași au început miercuri dimineață cu așezarea moaștelor cuvioasei…
Corespondența Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, publicată la Editura Cuvântul Vieții # Basilica.ro
Corespondența care a aparținut Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost publicată recent într-un volum apărut la Editura Cuvântul Vieții. Ediția îngrijită de părintele Dorin-Demostene-Iancu reunește o amplă selecție de scrisori primite și trimise de marele teolog român, corespondență care reflectă legăturile sale duhovnicești, academice și culturale cu ierarhi, teologi și personalități din țară și…
Ziua produselor agroalimentare românești va fi celebrată la Ministerul Agriculturii printr-un târg de produse autohtone # Basilica.ro
Ziua produselor agroalimentare românești va fi marcată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin organizarea unui târg de produse autohtone în curtea instituției. Târgul va fi deschis de vineri până duminică în intervalul orar 09:00 – 19:00 și va reuni producători din toată țara. Printre produsele cu denumiri protejate se numără: magiunul de prune Topoloveni,…
Un monument dedicat regelui Carol I al României a fost inaugurat recent în orașul Pordim din Bulgaria, în cadrul unei ceremonii la care au participat oficiali români și bulgari, potrivit Agerpres. Evenimentul a avut loc la Muzeul „Majestatea Sa Regală Carol I” și a fost marcat printr-o slujbă de pomenire oficiată de preoți din ambele…
Peste 24.500 de persoane s-au închinat la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași în prima zi de pelerinaj # Basilica.ro
Peste 24.500 de pelerini s-au închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași până joi dimineață, conform Agerpres. Pelerinajul de la Iași a debutat miercuri dimineață cu purtarea în procesiune a moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva și așezarea lor în baldachinul din apropierea Catedralei Mitropolitane. Autoritățile recomandă credincioșilor care vin în pelerinaj să acorde atenție…
Consiliul Județean Dolj a semnat luni contractul de execuție pentru reabilitarea Casei Memoriale „Alexandru Macedonski” din Goiești, județul Dolj, potrivit Radio România Oltenia. Proiectul, în valoare de 7,4 milioane de lei, este finanțat prin Programul „Timbrul Monumentelor Istorice 2024” al Ministerului Culturii. Casa în care cunoscutul poet român Alexandru Macedonski și-a petrecut o parte semnificativă…
