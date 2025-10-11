PS Macarie s-a rugat pentru eroii români din Primul Război Mondial care odihnesc la Ljubljana, în Slovenia

16:12

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Au început manifestările dedicate Sfintei Parascheva de la Iași: Moaștele cuvioasei au fost așezate spre închinare Manifestările dedicate Sfintei Parascheva de la Iași au început miercuri dimineață cu așezarea moaștelor cuvioasei…