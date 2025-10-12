În contextul în care Rusia continuă „teroarea aeriană”, Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron despre nevoia Ucrainei de „sisteme de apărare antiaeriană și rachete”
CaleaEuropeana, 12 octombrie 2025 16:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat partenerii Kievului să mențină presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în paralel cu eforturile internaționale de a instaura pacea în Orientul Mijlociu, informează Politico Europe. „Pe parcursul acestei săptămâni, multe regiuni din Ucraina au fost supuse atacurilor, iar în multe regiuni sirenele de raid aerian […] The post În contextul în care Rusia continuă „teroarea aeriană”, Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron despre nevoia Ucrainei de „sisteme de apărare antiaeriană și rachete” appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 30 minute
16:20
În contextul în care Rusia continuă „teroarea aeriană”, Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron despre nevoia Ucrainei de „sisteme de apărare antiaeriană și rachete” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat partenerii Kievului să mențină presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în paralel cu eforturile internaționale de a instaura pacea în Orientul Mijlociu, informează Politico Europe. „Pe parcursul acestei săptămâni, multe regiuni din Ucraina au fost supuse atacurilor, iar în multe regiuni sirenele de raid aerian […] The post În contextul în care Rusia continuă „teroarea aeriană”, Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron despre nevoia Ucrainei de „sisteme de apărare antiaeriană și rachete” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 2 ore
15:00
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a obținut aprobarea unor noi proiecte pilot în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European în valoare de 7,5 milioane de euro # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a obținut aprobarea unor noi proiecte pilot în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European în valoare de 7,5 milioane de euro. ”Ideile contează. Iar când sunt susținute, schimbă vieți. Sunt bucuros că în această săptămână am obținut aprobarea unor noi proiecte pilot în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European în […] The post Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a obținut aprobarea unor noi proiecte pilot în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European în valoare de 7,5 milioane de euro appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
13:30
Summitul de la Sharm el-Sheikh. UE va fi reprezentată de președintele Consiliului European: Începe un lung drum spre pace. Ne angajăm să contribuim la procesele de tranziție, redresare și reconstrucție # CaleaEuropeana
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, va participa luni, 13 octombrie, la „Summitul pentru pace de la Sharm el-Sheikh” în numele Uniunii Europene, la invitația președintelui Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, și a președintelui Statelor Unite, Donald J. Trump. „Mâine începe în Egipt un lung drum spre pace. Comunitatea internațională este unită în angajamentul său pentru un […] The post Summitul de la Sharm el-Sheikh. UE va fi reprezentată de președintele Consiliului European: Începe un lung drum spre pace. Ne angajăm să contribuim la procesele de tranziție, redresare și reconstrucție appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 6 ore
11:50
Serviciile de informații americane ajută Ucraina să organizeze lovituri asupra instalațiilor energetice ale Rusiei pentru a slăbi economia de război a lui Putin (FT) # CaleaEuropeana
Statele Unite ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri la distanță asupra instalațiilor energetice ale Rusiei, într-un efort comun de a slăbi economia și de a-l forța pe președintele Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor, a relatat duminică Financial Times, conform Reuters. Serviciile de informații americane au ajutat Kievul să lovească […] The post Serviciile de informații americane ajută Ucraina să organizeze lovituri asupra instalațiilor energetice ale Rusiei pentru a slăbi economia de război a lui Putin (FT) appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 8 ore
10:00
Donald Trump și președintele egiptean vor prezida luni un summit pentru pace în Gaza. Emmanuel Macron, Keir Starmer și Giorgia Meloni, așteptați la evenimentul care va avea loc în Sharm el-Sheikh # CaleaEuropeana
Donald Trump și președintele egiptean Abdel Fatah al-Sisi vor prezida luni, la Sharm el-Sheikh, un summit pentru pace în Gaza, la care vor participa mai mulți lideri mondiali, informează The Guardian. Întâlnirea va avea loc luni după-amiază în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, de la Marea Roșie, „cu participarea liderilor din peste 20 de țări”, a […] The post Donald Trump și președintele egiptean vor prezida luni un summit pentru pace în Gaza. Emmanuel Macron, Keir Starmer și Giorgia Meloni, așteptați la evenimentul care va avea loc în Sharm el-Sheikh appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
21:00
Ministrul Finanțelor, la reuniunea ECOFIN: Susținem un buget european sustenabil și realist, capabil să sprijine prioritățile UE și să aducă beneficii tangibile cetățenilor # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat ieri la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Luxemburg, în cadrul căreia principalele discuții s-au axat pe viitorul buget al Uniunii Europene și propunerea Comisiei Europene de actualizare a sistemului de resurse proprii al UE. În cadrul reuniunii, subiectul central a fost reprezentat de actualizarea sistemului […] The post Ministrul Finanțelor, la reuniunea ECOFIN: Susținem un buget european sustenabil și realist, capabil să sprijine prioritățile UE și să aducă beneficii tangibile cetățenilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:10
Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Donald Trump pentru „acordul din Orientul Mijlociu”: „Dacă un război poate fi oprit într-o regiune, cu siguranță și alte războaie pot fi oprite, inclusiv războiul rus” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică „pozitivă și productivă” cu liderul american Donald Trump, pe care l-a felicitat pentru „succesul său și pentru acordul din Orientul Mijlociu pe care a reușit să-l încheie, ceea ce reprezintă o realizare remarcabilă”, continuând efortul său de a-l curta pe președintele SUA cu speranța că acesta […] The post Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Donald Trump pentru „acordul din Orientul Mijlociu”: „Dacă un război poate fi oprit într-o regiune, cu siguranță și alte războaie pot fi oprite, inclusiv războiul rus” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
NATO ar trebui să se aștepte la noi acțiuni perturbatoare din partea Moscovei, subliniază ministrul de Externe al Estoniei: Sunt absolut sigur că Rusia va continua să ne testeze unitatea transatlantică # CaleaEuropeana
NATO a reacționat corespunzător la recentele încălcări ale spațiului aerian al Estoniei de către Rusia, dar ar trebui să se aștepte la noi acțiuni perturbatoare din partea Moscovei, este avertismentul transmis vineri, pentru DPA, de ministrul de Externe al statului baltic, Margus Tsahkna, în contextul Summitului Digital de la Tallinn, informează Agerpres. „Sunt absolut sigur […] The post NATO ar trebui să se aștepte la noi acțiuni perturbatoare din partea Moscovei, subliniază ministrul de Externe al Estoniei: Sunt absolut sigur că Rusia va continua să ne testeze unitatea transatlantică appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
15:20
“Dacă regimurile autoritare învață mai repede decât democrațiile, vom pierde”, avertizează Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: “Alegerile au devenit noua linie a frontului” # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut la Veneția un discurs puternic în cadrul celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția, în care a avertizat asupra noilor pericole care amenință democrațiile europene. Șefa statului moldovean a vorbit despre experiența Moldovei în apărarea instituțiilor democratice, despre interferențele externe ale Federației Ruse și despre nevoia […] The post “Dacă regimurile autoritare învață mai repede decât democrațiile, vom pierde”, avertizează Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: “Alegerile au devenit noua linie a frontului” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Ministrul Finanțelor, la reuniunea ECOFIN: Susținem un buget european sustenabil și realist, capabil să sprijine prioritățile UE și să aducă beneficii tangibile cetățenilor # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat ieri la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Luxemburg, în cadrul căreia principalele discuții s-au axat pe viitorul buget al Uniunii Europene și propunerea Comisiei Europene de actualizare a sistemului de resurse proprii al UE. În cadrul reuniunii, subiectul central a fost reprezentat de actualizarea sistemului […] The post Ministrul Finanțelor, la reuniunea ECOFIN: Susținem un buget european sustenabil și realist, capabil să sprijine prioritățile UE și să aducă beneficii tangibile cetățenilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Austria dorește să „insufle o nouă viață” extinderii UE și sprijină adoptarea unor decizii cu majoritate calificată # CaleaEuropeana
Austria sprijină propunerile câtorva state membre ca decizii referitoare la procesul de extindere să fie adoptate cu majoritate calificată și nu cu unanimitate, cum se întâmplă în prezent, arată ministrul de externe Claudia Plakolm, în cursul unei vizite în Bosnia și Herțegovina, ca parte a unui turneu regional în țări aspirante la aderare, transmite agenția […] The post Austria dorește să „insufle o nouă viață” extinderii UE și sprijină adoptarea unor decizii cu majoritate calificată appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Ministrul Energiei dezminte informațiile apărute în presa străină: România nu a mai importat țiței din Rusia din decembrie 2022 și produse petroliere din februarie 2023 # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dezminte informațiile publicate de agenția Reuters, conform cărora România „ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice” din Rusia. „Astăzi (n.r. vineri), agenția Reuters a publicat un articol care conține informații eronate, afirmând că România ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice din Federația Rusă. Pentru acest lucru, am cerut […] The post Ministrul Energiei dezminte informațiile apărute în presa străină: România nu a mai importat țiței din Rusia din decembrie 2022 și produse petroliere din februarie 2023 appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Ministrul Finanțelor, întâlnire cu Valdis Dombrovskis la ECOFIN: A transmis un mesaj clar de încredere în noua direcție a României. Măsurile recente și evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene # CaleaEuropeana
Noua țintă de deficit este 8,4% din PIB, în loc de 8%, ceea ce oferă României un spațiu suplimentar de investiții de circa 8 miliarde de lei, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul reuniunii Consiliului miniștrilor de Finanțe din UE (ECOFIN), desfășurată la Luxemburg. Ministerul Finanțelor anunță printr-un comunicat că oficialul român a […] The post Ministrul Finanțelor, întâlnire cu Valdis Dombrovskis la ECOFIN: A transmis un mesaj clar de încredere în noua direcție a României. Măsurile recente și evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Trump a vorbit la telefon cu Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, care i-a dedicat distincția: “Am ajutat-o de-a lungul drumului. Ei au nevoie de mult ajutor în Venezuela” # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit vineri cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, după ce administrația sa a denunțat comitetul care i-a acordat distincția, relatează CNN. Activista opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace, o distincție râvnită de președintele american Donald Trump, în vreme ce […] The post Trump a vorbit la telefon cu Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, care i-a dedicat distincția: “Am ajutat-o de-a lungul drumului. Ei au nevoie de mult ajutor în Venezuela” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Săptămâna agitată din politica franceză ajunge în etapa deciziei lui Emmanuel Macron de a-l renominaliza pe Sebastien Lecornu pentru funcția de prim-ministru # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron l-a renominalizat pe Sebastien Lecornu pentru funcția de prim-ministru al țării, la patru zile după ce acesta din urmă și-a prezentat demisia, informează Deutsche Welle, BBC, Politico Europe și France 24. Liderul francez a făcut acest anunț vineri seara, după ce a avut discuții cu reprezentanții partidelor politice la Palatul Elysee, […] The post Săptămâna agitată din politica franceză ajunge în etapa deciziei lui Emmanuel Macron de a-l renominaliza pe Sebastien Lecornu pentru funcția de prim-ministru appeared first on caleaeuropeana.ro.
10 octombrie 2025
19:40
Trump îi mulțumește lui Putin după ce liderul rus a criticat Comitetul Premiului Nobel pentru Pace și a lăudat eforturile pentru pace ale liderului SUA # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a mulțumit vineri omologului său rus, Vladimir Putin, după ce acesta din urmă a criticat decizia Comitetului Premiului Nobel pentru Pace de a o premia pe lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado. „Au existat cazuri în care comitetul a acordat Premiul Nobel pentru Pace unor persoane care nu au […] The post Trump îi mulțumește lui Putin după ce liderul rus a criticat Comitetul Premiului Nobel pentru Pace și a lăudat eforturile pentru pace ale liderului SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:40
Prima Doamnă a SUA anunță că are “un canal deschis de comunicare” cu Putin privind soarta copiilor răpiți de Rusia în războiul din Ucraina # CaleaEuropeana
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a declarat vineri că a purtat discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin privind soarta copiilor răpiți de Rusia în timpul războiului din Ucraina, potrivit France 24. Într-un anunț făcut la Casa Albă, Melania Trump a spus că opt copii au fost reuniți cu familiile lor în ultimele […] The post Prima Doamnă a SUA anunță că are “un canal deschis de comunicare” cu Putin privind soarta copiilor răpiți de Rusia în războiul din Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:10
“China devine tot mai ostilă”. Trump refuză să se mai întâlnească cu Xi Jinping și amenință cu noi tarife după ce China a înăsprit controalele la export asupra mineralelor rare # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a anunțat că renunță la eforturile de a organiza o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping, după ce China a înăsprit în această săptămână controalele la export asupra mineralelor rare. „Se întâmplă lucruri foarte ciudate în China!”, a scris Trump pe platforma Truth Social. „Devine tot mai ostilă și trimite scrisori […] The post “China devine tot mai ostilă”. Trump refuză să se mai întâlnească cu Xi Jinping și amenință cu noi tarife după ce China a înăsprit controalele la export asupra mineralelor rare appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:40
Maria Corina Machado îi dedică Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump “pentru sprijinul decisiv” acordat cauzei libertății și democrației în Venezuela # CaleaEuropeana
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, lider al opoziţiei venezuelene, a anunțat vineri că dedică premiul “poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui SUA Donald Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei”. ”Această recunoaştere a luptei tuturor venezuelenilor este un impuls pentru a ne duce sarcina la bun sfârşit: cucerirea Libertăţii. Ne aflăm pe pragul […] The post Maria Corina Machado îi dedică Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump “pentru sprijinul decisiv” acordat cauzei libertății și democrației în Venezuela appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
Maia Sandu susține sâmbătă un discurs despre “apărarea democrațiilor” la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa sâmbătă, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția, unde va susține un discurs despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări și despre lecțiile învățate de Republica Moldova în cadrul ultimelor scrutine, informează Președinția de la Chișinău într-un comunicat. Evenimentul va fi […] The post Maia Sandu susține sâmbătă un discurs despre “apărarea democrațiilor” la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Ilie Bolojan, mesaj direct către Viktor Orbán la Congresul UDMR: România și Ungaria trebuie să colaboreze pentru stabilitate și prosperitate în regiune # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a transmis vineri un mesaj în care a pledat pentru cooperare și respect reciproc cu omologul maghiar, Viktor Orbán, prezent la Congresul UDMR de la Cluj, subliniind importanța relației bilaterale româno-maghiare pentru stabilitatea Europei Centrale și de Est. „Domnule prim-ministru, țările noastre sunt legate prin oameni, prin istorie și prin economie, dar […] The post Ilie Bolojan, mesaj direct către Viktor Orbán la Congresul UDMR: România și Ungaria trebuie să colaboreze pentru stabilitate și prosperitate în regiune appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
PPC Energie a pregătit o experiență imersivă, ENERGY PULSE by PPC, pentru a întâmpina vizitatorii festivalului Spotlight – International Light Art Festival, care are loc în acest weekend în București. Aflat la a 9-a ediție, Spotlight este un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București. Proiectul interactiv, dezvoltat de […] The post PPC Energie susține o nouă ediție a festivalului Spotlight din București appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
RO AI Factory: ICI București și Politehnica București vor construi prima infrastructură națională de Inteligență Artificială, confirmând rolul important al României în transformarea digitală a Europei # CaleaEuropeana
România se numără printre cele șase țări europene selectate în cadrul ultimei runde de evaluare a programului EuroHPC – AI Factories, o inițiativă europeană dedicată dezvoltării de centre de inteligență artificială și supercomputing, anunță Comisia Europeană printr-un comunicat. Noile fabrici de IA selectate se vor alătura celor 13 locații alese anterior, formând o rețea interconectată […] The post RO AI Factory: ICI București și Politehnica București vor construi prima infrastructură națională de Inteligență Artificială, confirmând rolul important al României în transformarea digitală a Europei appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Consiliul UE dă undă verde Germaniei să-și majoreze bugetul militar și investițiile în apărare în următorii ani # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a adoptat vineri o recomandare prin care aprobă traiectoria maximă a cheltuielilor nete pentru Germania în următorii cinci ani, precum și prelungirea perioadei de ajustare fiscală la șapte ani, conform planului fiscal-structural național pe termen mediu prezentat de autoritățile germane, se arată într-un comunicat. Totodată, Consiliul a decis activarea clauzei naționale de […] The post Consiliul UE dă undă verde Germaniei să-și majoreze bugetul militar și investițiile în apărare în următorii ani appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Liderii instituțiilor europene, mesaj după decernarea Premiului Nobel pentru Pace: Setea de democrație prevalează întotdeauna # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, au transmis un mesaj de felicitare opozantei venezuele, Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace. „Acest premiu onorează nu numai curajul și convingerea dumneavoastră, ci și fiecare voce care refuză să fie redusă la tăcere. În Venezuela și în întreaga lume”, […] The post Liderii instituțiilor europene, mesaj după decernarea Premiului Nobel pentru Pace: Setea de democrație prevalează întotdeauna appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Din 12 octombrie, țările din UE vor începe să introducă noul sistem de frontiere digitale al Europei – Sistemul de intrare/ieșire (EES) # CaleaEuropeana
Începând cu 12 octombrie, statele membre vor începe să introducă noul sistem de frontiere digitale al Europei, Sistemul de intrare/ieșire (EES), dincolo de frontierele lor externe, informează, vineri, Comisia Europeană. Cu alte cuvinte, țările din UE vor începe să înregistreze electronic datele resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale blocului pentru șederi de scurtă […] The post Din 12 octombrie, țările din UE vor începe să introducă noul sistem de frontiere digitale al Europei – Sistemul de intrare/ieșire (EES) appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
BCE dă asigurări că introducerea euro digital nu ar amenința stabilitatea sistemului bancar european # CaleaEuropeana
Introducerea unui euro digital, o versiune digitală a numerarului, cu o limită de deținere per cont, nu ar amenința stabilitatea sistemului bancar european, arată un studiu publicat vineri de Banca Centrală Europeană (BCE), informează AFP, potrvit Agerpres. Studiul, elaborat la cererea colegislatorilor europeni, evaluează impactul potenţial al diferitelor limite de deţinere – până la 3.000 […] The post BCE dă asigurări că introducerea euro digital nu ar amenința stabilitatea sistemului bancar european appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Comisia Europeană examinează măsurile de protecție a minorilor pe Snapchat, YouTube, Apple Store și Google Play în temeiul Actului privind serviciile digitale # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a inițiat primele acțiuni de investigare în conformitate cu Orientările privind protecția minorilor în temeiul Actul privind serviciile digitale (DSA). Comisia Europeană solicită Snapchat, YouTube, Apple și Google să furnizeze informații cu privire la sistemele lor de verificare a vârstei, precum și la modul în care împiedică minorii să acceseze produse ilegale, inclusiv […] The post Comisia Europeană examinează măsurile de protecție a minorilor pe Snapchat, YouTube, Apple Store și Google Play în temeiul Actului privind serviciile digitale appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Departamentul de Stat: Rubio și Țoiu au discutat despre rolul companiilor din SUA în proiectele României în domeniul energiei nucleare și gazelor naturale # CaleaEuropeana
Statele Unite și România și-ar putea extinde parteneriatul strategic în domeniul energiei, prin rolul pe care companiile americane îl pot juca în proiectele românești din sectorul nuclear civil și al gazelor naturale, a transmis Departamentul de Stat american după întâlnirea de la Washington dintre secretarul de stat Marco Rubio și ministrul român al afacerilor externe, […] The post Departamentul de Stat: Rubio și Țoiu au discutat despre rolul companiilor din SUA în proiectele României în domeniul energiei nucleare și gazelor naturale appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
FACTORY 4.0 Manufacturing Investment Forum: ICI București contribuie la discuțiile privind formarea și dezvoltarea competențelor pentru forța de muncă a viitorului # CaleaEuropeana
ICI București a participat la cea de-a șasea ediție a evenimentului FACTORY 4.0 Manufacturing Investment Forum, desfășurat la București. Forumul a reunit experți de top, companii de tehnologie, investitori, startup-uri inovatoare, reprezentanți guvernamentali și ai mediului academic, într-un amplu dialog despre viitorul industriei și al transformării digitale. ICI București a fost reprezentat în cadrul panelului […] The post FACTORY 4.0 Manufacturing Investment Forum: ICI București contribuie la discuțiile privind formarea și dezvoltarea competențelor pentru forța de muncă a viitorului appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Germania și Egiptul vor organiza o conferință internațională pentru reconstrucția Fâșiei Gaza # CaleaEuropeana
Germania intenționează să colaboreze cu Egiptul pentru organizarea unei conferințe internaționale dedicate reconstrucției Fâșiei Gaza, a anunțat vineri cancelarul Friedrich Merz, potrivit AFP, preluat de Agerpres. Scopul principal al reuniunii, a explicat Merz, „ar trebui să fie să răspundă nevoilor celor mai urgente, precum reconstrucția aprovizionării cu apă, cu energie și a asistenței medicale”. Anunțul […] The post Germania și Egiptul vor organiza o conferință internațională pentru reconstrucția Fâșiei Gaza appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Șefa diplomației române, la Hudson Institute: Parteneriatul Strategic România-SUA, o sursă de soluții la problemele din regiunea Mării Negre # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat joi, 9 octombrie 2025, la o discuție găzduită de Hudson Institute, în care a prezentat perspectiva României asupra competiției strategice globale ce definește actualul sistem internațional. Oficialul român a susținut că această competiție, alimentată de evoluții tehnologice, geopolitice și geo-economice, va continua să caracterizeze situația la nivel internațional […] The post Șefa diplomației române, la Hudson Institute: Parteneriatul Strategic România-SUA, o sursă de soluții la problemele din regiunea Mării Negre appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Râvnit de Donald Trump, Premiul Nobel pentru Pace a fost câștigat de María Corina Machado, o figură unificatoare a opoziției din Venezuela în fața regimului Maduro # CaleaEuropeana
Activista opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace, o distincție râvnită de președintele ameircan Donald Trump, în vreme Machado a fost apreciată drept „o figură-cheie, unificatoare, într-o opoziție politică ce a fost cândva profund divizată”. Fosta candidată a opoziției la alegerile prezidențiale din Venezuela a fost lăudată pentru faptul […] The post Râvnit de Donald Trump, Premiul Nobel pentru Pace a fost câștigat de María Corina Machado, o figură unificatoare a opoziției din Venezuela în fața regimului Maduro appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
România a înregistrat progrese majore în procesul de aderare la OCDE și în aplicarea celor mai bune practici internaționale privind protecția mediului, anunță Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor # CaleaEuropeana
România a înregistrat progrese majore în procesul de aderare la OCDE și în aplicarea celor mai bune practici internaționale privind protecția mediului, subliniază Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor într-un comunicat. Delegația țării noastre a fost reprezentată de Alexandru Avram, secretar general în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Din delegația României au făcut parte Luca […] The post România a înregistrat progrese majore în procesul de aderare la OCDE și în aplicarea celor mai bune practici internaționale privind protecția mediului, anunță Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Ungaria este interesată de succesul economiei României, spune Viktor Orban: Cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine # CaleaEuropeana
Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri, într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth, difuzat de la Cluj-Napoca, că Ungaria dorește să trăiască în pace și cooperare cu vecinii săi, subliniind importanța relației bilaterale cu România, transmite agenția MTI, preluat de Agerpres. „Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace și cooperare cu vecinii noștri”, […] The post Ungaria este interesată de succesul economiei României, spune Viktor Orban: Cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Consiliul Primăriei Parisului omagiază România: alee „Nicolae Titulescu” și bulevard „Martha Bibescu” în inima capitalei franceze # CaleaEuropeana
Consiliul Primăriei Parisului a aprobat două decizii simbolice care onorează patrimoniul cultural și diplomatic al României: o alee din elegantul Parc Monceau va purta numele lui Nicolae Titulescu, iar un bulevard din arondismentul 16 va deveni Bulevardul Martha Bibescu. Anunțul a fost făcut de Ambasada României în Franța, care a salutat inițiativa ca pe „o […] The post Consiliul Primăriei Parisului omagiază România: alee „Nicolae Titulescu” și bulevard „Martha Bibescu” în inima capitalei franceze appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Suedia va investi peste 300 de milioane de euro în sisteme anti-drone: Amenințările din aer reprezintă o parte din ce în ce mai importantă din războiul modern # CaleaEuropeana
Suedia va investi 3,5 miliarde de coroane suedeze (aproximativ 317 milioane de euro) în mai multe sisteme anti-drone, a anunțat vineri ministrul Apărării al acestei țări, decizie fundamentată pe multiplicarea incidentelor de încălcare a spațiului aerian al mai multor țări europene, anunță Reuters, citat de Agerpres. „Încălcările recente și observările de drone ne reamintesc că […] The post Suedia va investi peste 300 de milioane de euro în sisteme anti-drone: Amenințările din aer reprezintă o parte din ce în ce mai importantă din războiul modern appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Ministerul Sănătății va coordona un nou Comitet interministerial pentru stimularea industriei farmaceutice și consolidarea autonomiei României în producția de medicamente # CaleaEuropeana
Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care înființează Comitetul interministerial pentru coordonarea politicilor de stimulare economică în domeniul farmaceutic, un organism fără personalitate juridică aflat în coordonarea Ministerului Săntății. Scopul Comitetului este de a coordona și implementa politici naționale de stimulare economică în domeniul farmaceutic, printr-un cadru de consultare și decizie între instituțiile guvernamentale […] The post Ministerul Sănătății va coordona un nou Comitet interministerial pentru stimularea industriei farmaceutice și consolidarea autonomiei României în producția de medicamente appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Trump și Stubb au încheiat un acord prin care SUA va cumpăra 11 spărgătoare de gheață de la Finlanda: “O decizie strategică uriașă” pentru securitatea arctică # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său finlandez, Alexander Stubb, au încheiat joi la Casa Albă un acord prin care Garda de Coastă a SUA va achiziționa până la 11 nave spărgătoare de gheață, pentru a consolida securitatea națională americană în zona Arctică, relatează Reuters. Trump și Stubb au stabilit relații de prietenie de […] The post Trump și Stubb au încheiat un acord prin care SUA va cumpăra 11 spărgătoare de gheață de la Finlanda: “O decizie strategică uriașă” pentru securitatea arctică appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Bogdan Ivan a discutat cu vicepreședintele BEI despre finanțarea proiectelor strategice din energie: Investițiile trebuie să meargă mai departe # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat cu vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, Ioannis Tsakiris, despre operaționalizarea noilor finanțări din Fondul de Modernizare, cu mecanisme de accesare simplificate, dedicate proiectelor strategice din energie. „România are nevoie de investiții – și de instrumente financiare pentru a le transforma în realitate”, a evidențiat Bogdan Ivan. Acesta a arătat […] The post Bogdan Ivan a discutat cu vicepreședintele BEI despre finanțarea proiectelor strategice din energie: Investițiile trebuie să meargă mai departe appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Germania și Ucraina au semnat un acord pentru digitalizarea armatei ucrainene, valabil între 2026 și 2028 # CaleaEuropeana
Germania și Ucraina au convenit asupra unui nou acord de cooperare în domeniul digitalizării forțelor armate ucrainene, care va intra în vigoare în 2026 și se va derula până în 2028, potrivit informațiilor comunicate de Kiev, relatează agenția dpa, potrivit Agerpres. Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat că trei proiecte informatice vor fi finanțate în […] The post Germania și Ucraina au semnat un acord pentru digitalizarea armatei ucrainene, valabil între 2026 și 2028 appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Sănătatea mintală trebuie să facă parte din modul în care pregătim tinerii pentru viitorul lor, atenționează comisarul european pentru sănătate # CaleaEuropeana
„Sănătatea mintală trebuie să facă parte din modul în care pregătim tinerii pentru viitorul lor, ca o responsabilitate comună a educației, sănătății și tehnologiei”, a transmis comisarul european pentru sănătate cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății Mintale. Comisarul european subliniază că tinerii din UE se confruntă cu provocări foarte diferite de cele ale părinților lor: […] The post Sănătatea mintală trebuie să facă parte din modul în care pregătim tinerii pentru viitorul lor, atenționează comisarul european pentru sănătate appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:50
Spania merită să fie “dată afară din NATO”, apreciază Trump: Nu au nicio scuză să nu crească cheltuielile militare # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat joi că Spania merită să fie “dată afară” din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente, relatează AFP. “Am avut un participant întârziat, acela a fost Spania”, a declarat președintele SUA în Biroul Oval, în cadrul unei întrevederi cu președintele finlandez Alexander Stubb, referindu-se la acordul din cadrul Alianței Atlantice […] The post Spania merită să fie “dată afară din NATO”, apreciază Trump: Nu au nicio scuză să nu crească cheltuielile militare appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:40
Iulian Chifu: Pace în Gaza? Optimism moderat și blocaje persistente în perspectiva acordului complet # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Joi, 9 octombrie, la două zile de la împlinirea a doi ani de la atacul terorist al Hamas în Sudul Israelului, soldat cu uciderea a circa 1200 de persoane și răpirea altor 251, Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat încheierea acordului pentru faza întâi a planului său de pace în 20 […] The post Iulian Chifu: Pace în Gaza? Optimism moderat și blocaje persistente în perspectiva acordului complet appeared first on caleaeuropeana.ro.
00:20
România, dată ca exemplu de bună practică în solicitarea comercianților din Grecia ca Guvernul elen să instituie o taxă de 7 euro pentru coletele din afara UE # CaleaEuropeana
Asociația Elenă de Comerț Electronic (GR.EC.A) a lansat un apel de urgență către Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării din Grecia, solicitând introducerea unei taxe naționale de 7 euro pentru fiecare colet importat din țări terțe, din afara Uniunii Europene, țări precum România și Franța fiind date ca exemplu de bună practică, se arată într-un comunicat […] The post România, dată ca exemplu de bună practică în solicitarea comercianților din Grecia ca Guvernul elen să instituie o taxă de 7 euro pentru coletele din afara UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
00:00
Marco Rubio: SUA recunosc rolul României de furnizor de securitate la Marea Neagră și eforturile privind cheltuielile militare # CaleaEuropeana
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, s-a întâlnit la Washington cu ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, pentru a discuta despre aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre cele două țări, a transmis joi și Departamentul de Stat într-un comunicat. Potrivit declarației transmise de purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, cei […] The post Marco Rubio: SUA recunosc rolul României de furnizor de securitate la Marea Neagră și eforturile privind cheltuielile militare appeared first on caleaeuropeana.ro.
9 octombrie 2025
17:10
Eurodeputatul Gabriela Firea: „Spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă” # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gabriela Firea respinge categoric ideea potrivit căreia „copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă”, punctând că „protecția Copilului trebuie să fie întotdeauna deasupra oricărei agende politice sau ideologice”. „Copiii mei, ai tuturor românilor și ai celorlalți cetățeni europeni NU sunt subiecți de experiment ideologic! Sunt mamă și spun un NU categoric ideii […] The post Eurodeputatul Gabriela Firea: „Spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
În fața agresiunilor hibride ale Rusiei, „nu ne permitem să răspundem fragmentat și reactiv”, semnalează Gheorghe Falcă: Este momentul unui răspuns unitar, coordonat și ferm # CaleaEuropeana
Europa are nevoie de un răspuns unitar și ferm în fața agresiunilor hibride ale Rusiei, a subliniat eurodeputatul Gheorghe Falcă. Parlamentul European a dezbătut și a adoptat o rezoluție cu privire la consolidarea răspunsului european în fața acțiunilor nesăbuite ale Rusiei de încălcare a spațiului aerian al mai multor țări membre, printre care și România. […] The post În fața agresiunilor hibride ale Rusiei, „nu ne permitem să răspundem fragmentat și reactiv”, semnalează Gheorghe Falcă: Este momentul unui răspuns unitar, coordonat și ferm appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
Comisarul european pentru agricultură, mesaj la București: România primește 16,6 mld. euro prin viitoarea Politică Agricolă Comună, fiind al șaselea cel mai mare beneficiar din UE # CaleaEuropeana
România va beneficia de cel puțin 16,6 miliarde de euro prin viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC), sumă care ar putea crește prin contribuții suplimentare din fonduri naționale. Țara noastră se situează astfel pe locul șase între cei mai mari beneficiari de fonduri PAC din Uniunea Europeană, a anunțat joi comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, […] The post Comisarul european pentru agricultură, mesaj la București: România primește 16,6 mld. euro prin viitoarea Politică Agricolă Comună, fiind al șaselea cel mai mare beneficiar din UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:11
Belgia stabilește liniile sale roșii pentru împrumutul de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei și finanțat din activele rusești înghețate # CaleaEuropeana
Belgia și-a stabilit liniile roșii pentru utilizarea activelor rusești în vederea finanțării unui împrumut de 140 de miliarde de euro pentru reparații către Ucraina, incluzând un acord între țările UE de a împărți toate riscurile actuale și viitoare legate de plan, informează Politico Europe. Capitalele UE se grăbesc să calmeze îngrijorările Belgiei cu privire la […] The post Belgia stabilește liniile sale roșii pentru împrumutul de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei și finanțat din activele rusești înghețate appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.