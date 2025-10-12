În contextul în care Rusia continuă „teroarea aeriană”, Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron despre nevoia Ucrainei de „sisteme de apărare antiaeriană și rachete”

16:50

NATO a reacționat corespunzător la recentele încălcări ale spațiului aerian al Estoniei de către Rusia, dar ar trebui să se aștepte la noi acțiuni perturbatoare din partea Moscovei, este avertismentul transmis vineri, pentru DPA, de ministrul de Externe al statului baltic, Margus Tsahkna, în contextul Summitului Digital de la Tallinn, informează Agerpres. „Sunt absolut sigur