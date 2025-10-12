Bărbatul din Hisiaș care a dispărut în timp ce se afla cu tractorul în pădure a fost găsit mort
Timis Online, 12 octombrie 2025 17:50
Stelian Ioschici, bărbatul în vrâstă de 66 de ani din Hisiaș care a fost dat dispărut după ce săptămâna trecută a plecat cu tractorul unui prieten în pădure, pentru a strânge lemne, a fost găsit mort.
Acum o oră
17:50
Acum 4 ore
16:10
Sâmbătă, 22 noiembrie, între orele 10:00 și 15:00, comunitatea din Timiș este invitată să participe la o acțiune de plantare organizată de Plantează în România și EcoTrack în localitatea Dudeștii Noi din județul Timiș.
16:10
„Music Bingo” revine la Timișoara cu o ediție specială de Halloween, pentru sprijinirea animăluțelor salvate de Asociația Poli # Timis Online
Asociația Poli invită timișorenii la o nouă ediție a evenimentului caritabil „Music Bingo”, ce va avea loc vineri, 24 octombrie, de la ora 16:00, la Toffee Coffee din Timișoara (str. Episcop Augustin Pacha 8).
16:00
Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Arte și Design, în parteneriat cu Galeria Helios, anunță deschiderea expoziției internaționale „Dialogue in Motion – Crossing Points 2025. Romanian & Korean Artists”, un amplu eveniment artistic care reunește lucrările a 80 de artiști români și coreeni.
Acum 8 ore
11:50
Timișul, considerat zonă cu risc mare de expunere la radon. Cum ne poate afecta acesta sănătatea # Timis Online
Campania #CuUnPasÎnainte a Societății Naționale de Oncologie Medicală din România, bazată pe recomandările Codului European împotriva Cancerului, atrage atenția asupra expunerii la radon, un gaz natural radioactiv prezent în sol, care se poate acumula în locuințe și poate crește riscul de cancer pulmonar.
11:50
Alertă alimentară în magazinele Carrefour: Un produs a fost retras de la comercializare # Timis Online
Un produs a fost retras de pe rafturile magazinelor Carrefour, după ce s-a descoperit o eroare pe etichetă.
11:30
Lupta unui copil din Timiș cu o boală rară. Puteți ajuta cu donații pentru tratamentul său din Austria # Timis Online
Comunitatea din Satchinez, județul Timiș, s-a unit pentru a sprijini un copil care are nevoie de ajutor. Raul Tănățcu, un băiat de 14 ani, suferă de o malformație venoasă gravă, diagnosticată ca Sindrom Klippel Trenaunay Weber și Proteus, o afecțiune rară și complexă care necesită tratamente costisitoare în străinătate.
11:30
Egiptul confirmă un summit de pace pentru Gaza, luni. Va fi prezidat de Trump și Sisi # Timis Online
Președintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, și omologul său american, Donald Trump, vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un „Summit al păcii”, la care vor participa „lideri din peste 20 de țări”, conform Al Jazeera
11:20
11 octombrie: Ziua Internațională a Fetelor celebrează drepturile și potențialul adolescentelor din întreaga lume # Timis Online
Sâmbătă, 11 octombrie, este Ziua Internațională a Fetelor, sărbătorită pentru a recunoaște drepturile, nevoile și potențialul adolescentelor din întreaga lume. Tema din 2025, „The girl I am, the change I lead: Girls on the frontlines of crisis” („Fata care sunt, schimbarea pe care o conduc: Fetele în prima linie a crizei”).
Acum 12 ore
09:10
O cruce perfectă scufundată în pământ, săpată în adâncul stâncii vulcanice. Vorbim de Bete Giyorgis, un monument care privit de sus se conturează ca o sculptură geometrică uriașă, în timp ce la nivelul solului rămâne ascunsă privirii, protejată de pereții verticali ai unei gropi tăiate cu o precizie uluitoare.
Acum 24 ore
00:10
Duminică puteți merge la mai multe proiecții și spectacole.
00:00
Hollywoodul a pierdut una dintre cele mai iubite vedete. Actrița Diane Keaton, laureată cu Premiul Oscar și de patru ori nominalizată la această distincție, a murit la vârsta de 79 de ani, în California.
11 octombrie 2025
21:30
Două persoane au ajuns la spital în urma unui accident pe strada Hector din Timișoara # Timis Online
Un bărbat și o femeie au ajuns la spital, sâmbătă seara, în urma unui accident produs pe strada Hector.
Ieri
14:40
Accident în lanț pe strada Drubeta din Timișoara. O motocicletă a fost proiectată în autoturismul din față # Timis Online
Un accident rutier a avut loc în cursul zilei de sâmbătă, pe strada Drubeta din Timișoara, unde un autoturism și o motocicletă s-au ciocnit, iar două persoane au fost rănite.
12:00
Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) ocupă locul 1 în România și poziția 1.598 în topul mondial în cel mai recent clasament al universităților realizat de Research.com pentru 2025. Din cele 18 instituții românești incluse, UPT este singura reprezentantă a Timișoarei și se remarcă prin cei mai mulți cercetători de top la nivel național.
11:10
RETIM denunță tentativele de intimidare ale reprezentanților Consiliului Județean Timiș asupra angajaților săi # Timis Online
Reprezentanți ai Consiliului Județean Timiș și ai altor autorități au urmărit și oprit în cursul zilei de astăzi, 10 octombrie 2025, doar camioanele RETIM pe traseul spre Depozitul de Deșeuri Nepericuloase Ghizela (DDN Ghizela), ignorând alți operatori aflați în trafic. Societatea consideră aceste acțiuni o formă de intimidare și discriminare fără precedent, care a perturbat semnificativ desfășurarea normală a activității de lucru.
11:10
FOTO. Drumul de legătură A1-DN69, din zona localității Sânandrei, va fi deschis săptămâna viitoare # Timis Online
Sâmbătă, 11 octombrie, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, împreună cu Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, fost ministru al Transporturilor până mai recent, fac o vizită pe teren, pe șantierul lucrărilor de conectare a Autostrăzii A1 cu DN69, din zona localității Sânandrei.
10:40
Ziua Mondială a Îngrijirii Paliative, marcată la OncoHelp Timișoara cu accent pe accesul universal la servicii de suport pentru pacienți # Timis Online
Astăzi, 11 octombrie, este marcată Ziua Mondială a Îngrijirii Paliative, care aduce în prim-plan nevoia de respect, compasiune și sprijin pentru pacienții aflați în suferință. Tema din acest an pune accent pe necesitatea integrării îngrijirilor paliative în sistemele de sănătate, pentru a asigura accesul tuturor pacienților la acest tip de servicii.
10:40
Institutul Nobel verifică o posibilă scurgere de informații înainte de anunțarea Premiului pentru Pace # Timis Online
Institutul Nobel a anunțat că va investiga dacă au existat scurgeri de informații înainte de anunțul oficial privind câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace din acest an, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado. Decizia vine după ce, în orele premergătoare comunicării oficiale, probabilitățile de câștig ale acesteia au crescut brusc pe o platformă de pariuri online.
10:00
Hai să vorbim despre sănătatea mintală. Campanie dedicată sănătății psihice, în Timiș # Timis Online
Vineri, 10 octombrie, odată cu marcarea Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, Asociația de Psihiatrie Comunitară „Șanse”, în parteneriat cu Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, a lansat campania „Comunitate: Împreună susținem sănătatea mintală”.
09:50
Cristian Amza, administratorul special al insolventei Colterm, a explicat, într-un interviu, de ce prețul gigacaloriei este atât de mare la Timișoara. Pe scurt, acesta vorbește despre certificatele de poluare și de „birocrație”.
00:10
Sâmbătă puteți merge la târguri, spectacole, proiecții și concerte.
10 octombrie 2025
20:10
L-ați văzut? Un bărbat din localitatea timișeană Hisiaș, dat dispărut după ce a plecat cu tractorul în pădure # Timis Online
Polițiștii din Timiș caută un bărbat de 66 de ani, din localitatea Hisiaș, dat dispărut. IOSCHICI STELIAN a plecat de acasă încă de joi, pentru a aduce lemne de foc dintr-o pădure din apropiere, și nu s-a mai întors.
19:30
Idee de weekend. Două festivaluri, o mulțime de savori ale Banatului, la Buziaș și Jamu Mare # Timis Online
Dacă e toamnă, în Timiș, pofta de mâncare bună și întâlniri în aer liber continuă și în acest weekend, când două îndrăgite evenimente gastronomice din vestul țării îi așteaptă pe pofticioși. La Buziaș, papricașul, vinul și țuica dau tonul petrecerii, iar la Jamu Mare, ceaunele se întrec în arome.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Sudul Filipinelor, afectat de o serie de cutremure majore. Alertă de tsunami în vigoare # Timis Online
Un nou cutremur cu magnitudinea de 6,9 a lovit vineri sudul Filipinelor, declanșând o nouă alertă de tsunami la doar câteva ore după un seism puternic, de 7,4, care a provocat moartea a cel puțin șase persoane, potrivit AFP și Reuters, citate de Agerpres.
17:40
Filmul săptămânii: „Pădurea de molizi”, cel mai nou film al lui Tudor Giurgiu, despre masacrul de la Fântâna Albă # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Pădurea de molizi”, care explorează una dintre cele mai întunecate pagini din istoria României.
17:30
FOTO. Patru parcuri și malurile râului Timiș, modernizate la Lugoj cu aproape 10 milioane de euro # Timis Online
Primăria Lugoj face un pas concret pentru modernizarea spațiilor publice și a revitalizării zonelor verzi din oraș. Astfel, primarul Călin Dobra a semnat, vineri, contractul pentru proiectul „Regenerare urbană și îmbunătățirea calității vieții în municipiul Lugoj”.
16:40
Ghiduri pentru prevenirea adicțiilor. Profesorii și părinții, sfătuiți să discute cu elevii despre droguri și alcool # Timis Online
Autoritățile române au lansat două ghiduri metodologice pentru prevenirea adicțiilor în rândul elevilor și părinților, dezvoltate de Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) și Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
16:30
Un elev de 13 ani, bătut de un coleg mai mare, de mai multe ori, la o școală din Timișoara # Timis Online
Un băiat de 13 ani s-a prezentat la spital în cursul zilei de joi după ce a fost bătut, în zile diferite, de către un coleg mai mare. Incidentele ar fi avut loc în școală, în timpul pauzelor.
16:30
Dirijorul român Cristian Măcelaru, născut în Timișoara, primește titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București # Timis Online
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri că dirijorul de renume internațional Cristian Măcelaru va primi titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București.
16:30
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara pune la dispoziția pacienților acces gratuit la analizele de laborator, decontate prin Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș, pe baza biletului de trimitere emis de medicul de familie sau medicul specialist.
16:10
Adolescentă de 14 ani dispărută în Timișoara. Familia și poliția cer ajutorul oamenilor # Timis Online
O adolescentă de 14 ani din Timișoara a fost dată dispărută după ce a plecat de acasă pe 7 octombrie și nu s-a mai întors. Poliția cere sprijinul populației pentru găsirea fetei.
16:10
15:50
Asociația Turism Alternativ derulează proiectul Timișoara Free Tours și continuă seria evenimentelor din cadrul celui de-al cincilea sezon „Turist la tine acasă”. Asociația invită publicul, sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 17, la un nou tur ghidat tematic: „Burghezii și nobilii din Cetate”.
15:30
Primăria Timișoara a cumpărat, folosindu-se de dreptul de preempțiune de care beneficia, o clădire întreagă, cea de pe strada Treboniu Laurian, nr. 10. Aceasta va găzdui o grădiniță-creșă, anunță vineri reprezentanții municipalității.
14:40
Lucrări de lungă durată. Trafic restricționat sau chiar închis pe încă cinci străzi din Timișoara # Timis Online
Comisia de circulația a Primăriei Timișoara a aprobat mai multe restricții de trafic care vor începe în perioada următoare. În unele cazuri, acestea se vor aplica chiar până spre finalul anului.
14:20
Simonis către Fritz: „Bine ați venit la Timișoara, domnule primar”. Ironii și bilanțuri la primul eveniment major al noului prefect Elena Micicoi # Timis Online
S-au făcut bilanțuri și promisiuni, dar nu au lipsit ironiile și râsetele, vineri, la primul eveniment major pe care l-a avut noul prefect Elena Micicoi în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ. Alfred Simonis, liderul CJT, l-a ironizat pe Dominic Fritz, primarul Timișoarei, care, la rândul său a făcut glume pe seama posibilității ca PSD să aibă primar „peste 75 de ani”.
14:00
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș anunță începerea celei de-a doua grupe a programului gratuit de formare profesională cu tema: „Schimbările climatice: cadru normativ, obiective și principii”.
13:50
Acorden, flaute, concerte itinerante! Burlesquisse, festivalul ce dă cu tiflă efemerității, la Timișoara # Timis Online
„Muzica este un mod de a da cu tiflă vremelniciei” – obișnuia să spună maestrul Remus Georgescu, dirijor, compozitor, fost director al Filarmonicii Banatul și mentor al multor compozitori și interpreți timișoreni. Citată acum chiar de Filarmonica Banatul, fraza a devenit motto-ul celei de-a XII-a ediții a Festivalului-Concurs Internațional „Remus Georgescu”, care se desfășoară în intervalul 10-31 octombrie 2025.
13:40
Lotul 2 Lugoj – Timișoara Est al proiectului de reabilitare a căii ferate Caransebeș – Timișoara – Arad a ajuns la un grad de finalizare de 48%. Se lucrează pe întreg traseul de peste 50 de kilometri, în mod special pe sectorul Topolovăț – Recaș și în stația Remetea Mare.
12:50
Ministerul Educației recrutează profesori pentru elaborarea subiectelor la examenele naționale 2025–2026 # Timis Online
Ministerul Educației, prin Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), a lansat un apel public de selecție a profesorilor care vor face parte din grupurile de lucru pentru elaborarea subiectelor și baremelor de corectare utilizate la examenele și evaluările naționale din anul școlar 2025–2026.
12:20
Maria Corina Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace, premiu râvnit de președintele american Trump # Timis Online
Maria Corina Machado, din Venezuela, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025, a anunțat Comitetul Nobel norvegian, potrivit agențiilor de presă internaționale.
12:20
Ministerul Sănătății a marcat Ziua Europeană a Donării și Transplantului de Organe: „Transplantul înseamnă viață” # Timis Online
Joi seara, 9 octombrie, Ministerul Sănătății, împreună cu Agenția Națională de Transplant (ANT), a marcat Ziua Europeană a Donării și Transplantului de Organe, printr-un eveniment menit să reamintească importanța unui gest profund de solidaritate și umanitate, și anume donarea de organe, țesuturi și celule.
12:10
Ziua Recoltei, sărbătorită cu bucurie de elevii de la Liceul „Nikolaus Lenau” din Timișoara # Timis Online
Vineri, 10 octombrie, curtea Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara s-a umplut de culoare, cântec și voie bună. Elevii din clasele primare au sărbătorit, alături de părinți și cadre didactice, tradiționalul Erntedank – Ziua Recoltei, un eveniment dedicat recunoștinței pentru bogățiile toamnei și pentru darurile naturii.
12:00
Un bărbat beat și-a turnat benzină pe el și pe mașină, într-o benzinărie din Timișoara # Timis Online
Un bărbat aflat sub influența alcoolului a fost reținut de polițiști, după ce a turnat benzină pe el și pe mașină, într-o benzinărie din Timișoara. Angajații și un agent de pază au intervenit rapid pentru a preveni o posibilă tragedie.
11:50
Contrele dintre primărie și proprietarii BegaHouseBoat, ambarcațiunea amplasată în urmă cu câteva săptămâni pe Bega, au ajuns la un nou nivel. Vineri dimineață, reprezentanții primăriei au venit să demoleze pontonul de care este prinsă ambarcațiunea.
11:30
Situație aberantă la Calderon. Doi agresori au bătut un paznic și s-au întors să amenințe personalul după ce au fost eliberați # Timis Online
Directorul Liceului Calderon din Timișoara trage un semnal de alarmă privind o situație periculoasă petrecută în această săptămână. Miercuri, un bărbat și o femeie au încercat să fure din fața școlii bicicleta unui elevi. Prinși în fapt, aceștia au devenit într-atât de agresivi încât paznicul s-a ales cu mâna în ghips. Deși au fost reținuți 24 de ore, asta nu i-a oprit să se întoarcă vineri la liceu, unde au început din nou să facă scandal.
11:00
Interviu cu Radu Trifan, noul manager al Muzeului Satului Bănățean: „Avem o întârziere istorică de câteva decenii în care nu ne-am îmbogățit colecția” # Timis Online
Dezvoltarea colecției muzeale este principalul punct din planul de management depus la înscrierea pentru concursul ce a vizat ocuparea funcției de manager al Muzeului Satului Bănățean de către Radu Trifan. Într-un interviu pentru Tion, noul director al instituției vorbește despre lipsurile pe care le-a găsit la preluarea funcției, despre surpriza din arhivă, închiderea temporară a muzeului, dar și despre noile proiecte pe care le are în vedere.
10:20
09:50
O nouă rețea de gaz în Timiș. Și Colterm se va putea racorda alături de timișeni din sudul județului # Timis Online
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că a participat, joi, alături de directorul general al Transgaz România, Ion Sterian, la o întâlnire cu primarii din județul Timiș. Discuțiile au vizat investițiile pe care Transgaz le face în Timiș, care se ridică la aproape 140 de milioane de lei.
