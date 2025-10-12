Bărbatul din Hisiaș care a dispărut în timp ce se afla cu tractorul în pădure a fost găsit mort

10:20

Pe măsură ce temperaturile scad și drumurile devin acoperite de zăpadă sau gheață, anvelopele de iarnă devin esențiale pentru siguranța oricărui șofer. Cu toate acestea, chiar și cele mai bune anvelope își pierd eficiența în timp, iar ignorarea semnelor de uzură poate duce la pierderea aderenței, frânare ineficientă sau chiar accidente. În acest articol, vom analiza cinci semne clare că anvelopele tale de iarnă trebuie înlocuite, precum și principalele cauze care determină această nevoie. De asemenea, îți vom arăta de ce Marvin Auto este magazinul potrivit atunci când cauți anvelope de calitate, inclusiv anvelope all season 215 65 R16, o opțiune populară pentru șoferii care doresc performanță în orice anotimp.