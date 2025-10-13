Conferință despre mecanica cuantică la Ateneul Român

Ziarul Lumina, 13 octombrie 2025 03:40

Luni, 27 octombrie 2025, la Ateneul Român, ora 18:30, are loc un eveniment cu totul special: directorul Royal Institution, Katherine Mathieson, prezintă Conferința de Crăciun la București 2025: „Why Science

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Lumina

Acum 30 minute
03:40
Conferință despre mecanica cuantică la Ateneul Român Ziarul Lumina
Luni, 27 octombrie 2025, la Ateneul Român, ora 18:30, are loc un eveniment cu totul special: directorul Royal Institution, Katherine Mathieson, prezintă Conferința de Crăciun la București 2025: „Why Science
Acum 8 ore
22:00
Filipeni 1, 1-7 Ziarul Lumina
Pavel și Timotei, robi ai lui Hristos Iisus, tuturor sfinților întru Hristos Iisus, celor ce sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii: Har vouă și pace, de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul
21:50
Luca 4, 38-44 (Vindecarea soacrei lui Simon) Ziarul Lumina
„În vremea aceea a intrat Iisus în casa lui Simon. Iar soacra lui Simon era cuprinsă de friguri și L-au rugat pentru ea. Atunci El, plecându-Se asupra ei, a certat frigurile și frigurile au lăsat-o.
21:50
Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie Ziarul Lumina
Sfântul Mucenic Carp, Episcopul din Tiatira (Asia Mică) şi Sfântul Mucenic Papil, diaconul său, au pătimit pentru Mântuitorul Iisus Hristos în timpul persecuţiei împăratului Deciu (249- 251), din porunca lui
21:40
Acceleraționism... spre Împărăție? Ziarul Lumina
Mai repede spre Împără­ția lui Dumnezeu sau spre Apocalipsa prin tehnologie? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun tot mai nume­roși pământeni, privind realitatea din jur. Dacă în numărul trecut am
21:40
Orașul, mâine Ziarul Lumina
Cel mai simplu lucru din lume este să critici. E mai complicat să propui ceva în schimb.Data trecută am menționat câteva dintre lucrurile care nu sunt în regulă în București - nu pentru că e capitala
21:40
Persistența memoriei Ziarul Lumina
Scriitorul Jules Renard nota că era înzestrat cu o memorie fericită, care îi permitea să uite imediat orice fel de lecturi (***, Trei secole de paradox, pref. de Silvian Iosifescu, selecție și trad. de Eugen B.
21:40
Sfânta Cuvioasă Parascheva în inimile copiilor Ziarul Lumina
Fiind profesor de religie la Școala Gimnazială „George Ivașcu” din localitatea Cerțești, județul Ga­lați, le-am propus elevilor mei de la clasele V-VIII să participe la un concurs de creație literară
21:40
Alimentaţia, esenţială în prevenţia unor forme de cancer Ziarul Lumina
Octombrie este Luna conștien­tizării asupra cancerului mamar, iar ziua de 19 este dedicată pre­venției acestei afecţiuni cronice. În anul 2022 au fost diagnosticate 2,3 milioane de cazuri noi în toată lumea și
21:40
Manifestări ştiinţifice la Zilele „Andrei Șaguna” Ziarul Lumina
La Sfântu Gheorghe, județul Covasna, se va desfășura, în perioada 22-25 octombrie, cea de-a 33-a ediția a Zilelor „Andrei Șaguna”, la care vor participa personalități din România, SUA și Germania.
21:40
Gravuri în agat cu tematică biblică Ziarul Lumina
La Palatul Suțu din București se va deschide, în 16 octombrie 2025, expoziția tematică „Biblia în Camee. Piese realizate de artistul german Andreas Roth”, care aduce în fața publicului 22 de camee de mari
21:40
Acord de încetare a focului în Gaza Ziarul Lumina
Israel şi Hamas au semnat joi, în Egipt, după discuții indirecte mediate de partea egipteană, de SUA și de Qatar, un acord vizând încetarea focului, eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul a peste 2.000
21:40
Laureații premiilor Nobel 2025 Ziarul Lumina
Sezonul Nobelurilor din acest an se încheie astăzi, cu anunțarea premiului Riksbank Sveriges în Ştiinţe Economice.Primii laureați din 2025, în Medicină, au fost cunoscuți lunea trecută. Mary Brunkow
21:40
Reducere a forțelor ONU de menținere a păcii Ziarul Lumina
Organizaţia Naţiunilor Unite va reduce în lunile următoare cu un sfert forţele sale de menţinere a păcii în nouă operaţiuni în întreaga lume, din cauza lipsei de fonduri și a incertitudinilor privind
21:40
Un egiptolog la conducerea UNESCO Ziarul Lumina
În urma deciziei Consiliului executiv al UNESCO, egipteanul Khaled el-Enany va avea dificila sarcină de a conduce în următorii patru ani organizaţia acuzată de politizare şi afectată de retragerea anunţată a St
21:40
Germania anulează un proiect privind cetățenia Ziarul Lumina
Parlamentul german a respins un proiect de lege inițiat de guvernul anterior condus de social-democraţii din SPD, care viza facilitarea dobândirii cetăţeniei pentru persoanele care au demonstrat o integrare
21:30
Conferință despre mecanica cuantică la Ateneul Român Ziarul Lumina
Luni, 27 octombrie 2025, la Ateneul Român, ora 18:30, are loc un eveniment cu totul special: directorul Royal Institution, Katherine Mathieson, prezintă Conferința de Crăciun la București 2025: „Why Science
21:30
Catedrala Națională - recunoștință, împăcare, înviere Ziarul Lumina
Din compoziția noii icoane „Soborul Sfinților Români” în chip inspirat nu lipsește trimiterea la Catedrala Națională. Turle și cruci apar pe fundalul de sus al imaginii, în corespondență cu Sfântul
21:30
Sfântul Cuvios Dionisie, farul duhovnicesc din Athos Ziarul Lumina
În anii din urmă ai viețuirii întru Hristos a Cuviosului Dionisie Ignat, bogata sa experiență duhovnicească, dobândită în războirea cu patimile, harismele sale dăruite de Dumnezeu au atras un număr
21:30
Orice dar al lui Dumnezeu este desăvârșit Ziarul Lumina
Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain) Luca 7, 11-16În vremea aceea S-a dus Iisus într-o cetate numită Nain şi împreună cu El mergeau ucenicii Lui şi mulţime mare. Iar când S-a
21:30
Săptămânalul Lumina de Duminică la ceas aniversar Ziarul Lumina
Ajunsă acum la moment aniversar, împlinirea a 20 de ani de neîncetată activitate, „Lumina de Duminică” este o publicație de mare valoare teologică și duhovnicească. O simplă trecere în revistă a
21:30
Lumina de Duminică, de 20 de ani o mare familie Ziarul Lumina
Lumea în care trăim abundă de cuvinte, multe dintre ele inutile sau mincinoase, cuvinte rostite sau scrise în deşert. Societatea modernă este una bolnavă, dar se poate vindeca având ca busolă Cuvântul lui
21:10
Cetatea Iașilor în sărbătoare: Sfânta Parascheva și Sfântul Grigorie Palama, purtați în rugăciune pe „Calea Sfinților” Ziarul Lumina
Mii de persoane au luat parte în seara aceasta, 12 octombrie, la procesiunea tradițională oficiată cu prilejul hramului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Mulțime de suflete au mers pe străzile din centrul
Acum 12 ore
16:50
Moment de împlinire pentru Parohia Pisc din județul Ilfov Ziarul Lumina
Credincioşii Parohiei Pisc din județul Ilfov au primit, în Duminica a 21‑a după Rusalii, vizita Preasfinţitului Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal, care a sfinţit pictura bisericii parohiale și catapeteasma lăcașului de cult ce a trecut printr‑un amplu proces de restaurare şi înfrumuseţare. Cu această ocazie, biserica a primit și un al doilea hram, închinat Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Moldovei. Totodată, comunitatea parohială a marcat și împlinirea a 100 de ani de la înființarea parohiei. La finalul slujbei, ierarhul a oferit mai multe distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
16:40
Moment aniversar în Mitropolia Ardealului: IPS Părinte Laurenţiu a împlinit 78 de ani Ziarul Lumina
În Duminica a 21‑a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a împlinit 78 de ani. Ierarhul a liturghisit în capela Facultăţii de Teologie
16:20
Moment de împlinire pentru Parohia „Piscu” din județul Ilfov Ziarul Lumina
Credincioşii Parohiei „Piscu” din județul Ilfov au primit, în Duminica a 21‑a după Rusalii, vizita Preasfinţitului Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal, care a sfinţit pictura bisericii
16:00
O nouă casă a Domnului pentru o tânără comunitate ilfoveană Ziarul Lumina
În Duminica a 21‑a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a poposit în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva”‑Bragadiru din Protoieria
Acum 24 ore
14:40
Doi ierarhi au slujit duminică Sfânta Liturghie la Iași, în a cincea zi a pelerinajului Ziarul Lumina
Duminică, în cea de‑a cincea zi a pelerinajului la racla care adăpostește moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, numeroși credincioși s‑au adunat la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a participa la
14:20
„Rostul vieții este primirea și rodirea cuvântului lui Dumnezeu” Ziarul Lumina
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în Duminica a 21-a după Rusalii, 12 octombrie, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite în Paraclisul
13:50
Preotul Andrei Pavel (1945-2025), slujitor harnic și statornic în parohie Ziarul Lumina
Cu profundă durere în suflet, dar cu nădejdea nestrămutată în învierea morților și viața veacului ce va să fie, am aflat de trecerea din această viață, în ziua de joi, 9 octombrie 2025, a Părintelui
13:50
Binecuvântare pentru noul preot al Parohiei ortodoxe române din Ljubljana Ziarul Lumina
Cu bucurie duhovnicească ne îndreptăm astăzi gândul și cuvântul către binecredincioasa comunitate ortodoxă românească din Ljubljana, prilejuită de sărbătoarea solemnă a instalării Părintelui
12:50
„Această credință, cu care vin smeriții și umilii pelerini și credincioși la Sfânta Parascheva, lucrează și este vie” Ziarul Lumina
În cea de‑a patra zi a manifestărilor prilejuite de hramul Ocrotitoarei Moldovei, sâmbătă, 11 octombrie, Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iași a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte
Ieri
00:20
Moaștele Sfântului Grigorie Palama au sosit la Iași Ziarul Lumina
În seara zilei de 11 octombrie, în jurul orei 23:00, delegația din Grecia, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Filoteos, Mitropolitul Tesalonicului, a adus la Iași moaștele
11 octombrie 2025
22:40
Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Ier. Cosma, Episcopul Maiumei Ziarul Lumina
Sfinţii Mucenici Prov, Tarah şi Andronic au trăit pe vremea împăratului Diocleţian (286-305) şi fiind pârâţi de unii păgâni că sunt creştini, au fost prinşi pe când se aflau în cetatea Pompeiopole şi du
22:40
Smerenia ne conduce spre asemănarea cu Dumnezeu Ziarul Lumina
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LXV, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 756„Înălțimea pe care o dă lumea este cu silnicie și plină de frică; înălțimea pe
19:40
Biserica „Sfânta Vineri” din Iași, binecuvântată de doi ierarhi Ziarul Lumina
Biserica „Sfânta Vineri și Sfântul Ierarh Alexandru” din Iași a primit în această dimineață, 11 octombrie, veșmânt de har. Slujba de sfințire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de
11:50
Limita „acidificării oceanelor” a fost depăşită Ziarul Lumina
Nivelul de acidificare a oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosistemele stabile şi durabile, astfel că şapte din cele nouă „limite planetare” au trecut de nivelul de alertă, a anunţat recent
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 7 diaconi; Sf. Ier. Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei Ziarul Lumina
Sfântul Apostol Filip diaconul s-a născut în Cezareea Palestinei şi a trăit pe vremea Apostolilor Domnului. Era căsătorit şi avea patru fiice prorociţe. A fost ales şi sfinţit diacon de Sfinţii Apostoli şi
21:30
Luca 4, 31–36 Ziarul Lumina
„În vremea aceea a venit Iisus în Capernaum, cetate a Galileei, și învăța poporul sâmbăta. Și erau uimiți de învățătura Lui, căci cuvântul Lui era cu putere. Iar în sinagogă era un om având duh de
21:30
Împărtășania - armă împotriva demonilor Ziarul Lumina
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Partea I, Prima convorbire cu părintele Serenus, Cap. XXIX, Cap. XXX, 1-2, Cap. XXXI, 1, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp.
21:30
I Corinteni 15, 39-45 Ziarul Lumina
Fraților, nu toate trupurile sunt la fel, ci unul este trupul oamenilor și altul este trupul dobitoacelor și altul este trupul păsărilor și altul este trupul peștilor. Sunt și trupuri cerești și trupuri
19:30
Nepotul Sfântului Dumitru Stăniloae, întâlnire cu seminariștii de la Neamț Ziarul Lumina
Ziua de 10 octombrie a fost una cu totul aparte pentru Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. Într-o atmosferă plină de căldură și emoție, elevii și profesorii seminarului
15:30
Sibiel, o rezervație a frumosului Ziarul Lumina
Un sat minuscul, dar un patrimoniu uriaș. Așa poate fi descris, în doar câteva cuvinte, Sibielul. Aflată la doar 20 de kilometri depărtare de Sibiu, în comuna Săliște, așezarea e ca o invitație într-o poveste. Totul se află încă sub nimbul autenticității: și natura, generoasă și splendidă, și arhitectura caselor, armonioasă și primitoare, și gustul pentru frumos al localnicilor, care se întrec în a prezerva ce e vechi și a construi cu atenție și cu măsură, și mai ales imensa colecție de icoane pe sticlă adunate din toată Transilvania, care, aici, la Sibiel, și-au găsit locul din care să îmbogă­țească neîntrerupt cultura creștină a Europei și a lumii.
15:10
Începutul unui nou centru de psihiatrie pediatrică în București Ziarul Lumina
Cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, 10 octombrie, preoții de caritate ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și reprezentanți ai comunității medicale s‑au reunit la Biserica „Adormirea Maicii
13:50
Proiectul „Lumina din Deal. Patrimoniu viu și dialog cultural în prima Biserică Ortodoxă a Clujului” Ziarul Lumina
Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Cluj‑Napoca a început implementarea proiectului „Lumina din Deal. Patrimoniu viu și dialog cultural în prima Biserică Ortodoxă a Clujului”, finanțat prin programul
13:50
Sfințirea noului așezământ de copii din Parohia Cornești Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat marţi, 7 octombrie, în mijlocul credincioșilor din Parohia Cor
13:40
Festivaluri pentru românii din Ungaria Ziarul Lumina
În ultimele zile, românii din Ungaria au luat parte la mai multe festivaluri dedicate atât portului și dansului popular românesc, cât și gastronomiei și altor produse tradiționale românești, având ca scop pri
13:10
Burse oferite de Fundația „Preot Ioan Olariu” și Parohia Iosefin din Timișoara Ziarul Lumina
Fundația parohială „Preot Ioan Olariu” derulează de peste 15 ani proiectul social filantropic „Sprijin la distanță - o șansă pentru fiecare”, prin care se acordă burse de studiu elevilor și studenților
13:00
Consfătuirile profesorilor de religie din Buzău și Vrancea Ziarul Lumina
În prima săptămână a lunii octombrie 2025, cadrele didactice de religie ortodoxă din județele Buzău și Vrancea s-au reunit pentru consfătuirile județene anuale, momente de reflecție asupra vocației lor
13:00
Slujire a Mitropolitului Moldovei și Bucovinei în a treia zi de hram Ziarul Lumina
În cea de-a treia zi a evenimentelor prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, joi, 10 octombrie, Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iași a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.