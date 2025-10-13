Conferință despre mecanica cuantică la Ateneul Român
Ziarul Lumina, 13 octombrie 2025 03:40
Luni, 27 octombrie 2025, la Ateneul Român, ora 18:30, are loc un eveniment cu totul special: directorul Royal Institution, Katherine Mathieson, prezintă Conferința de Crăciun la București 2025: „Why Science
• • •
Acum 30 minute
03:40
Acum 8 ore
22:00
Pavel și Timotei, robi ai lui Hristos Iisus, tuturor sfinților întru Hristos Iisus, celor ce sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii: Har vouă și pace, de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul
21:50
„În vremea aceea a intrat Iisus în casa lui Simon. Iar soacra lui Simon era cuprinsă de friguri și L-au rugat pentru ea. Atunci El, plecându-Se asupra ei, a certat frigurile și frigurile au lăsat-o.
21:50
Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie # Ziarul Lumina
Sfântul Mucenic Carp, Episcopul din Tiatira (Asia Mică) şi Sfântul Mucenic Papil, diaconul său, au pătimit pentru Mântuitorul Iisus Hristos în timpul persecuţiei împăratului Deciu (249- 251), din porunca lui
21:40
Mai repede spre Împărăția lui Dumnezeu sau spre Apocalipsa prin tehnologie? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun tot mai numeroși pământeni, privind realitatea din jur. Dacă în numărul trecut am
21:40
Cel mai simplu lucru din lume este să critici. E mai complicat să propui ceva în schimb.Data trecută am menționat câteva dintre lucrurile care nu sunt în regulă în București - nu pentru că e capitala
21:40
Scriitorul Jules Renard nota că era înzestrat cu o memorie fericită, care îi permitea să uite imediat orice fel de lecturi (***, Trei secole de paradox, pref. de Silvian Iosifescu, selecție și trad. de Eugen B.
21:40
Fiind profesor de religie la Școala Gimnazială „George Ivașcu” din localitatea Cerțești, județul Galați, le-am propus elevilor mei de la clasele V-VIII să participe la un concurs de creație literară
21:40
Octombrie este Luna conștientizării asupra cancerului mamar, iar ziua de 19 este dedicată prevenției acestei afecţiuni cronice. În anul 2022 au fost diagnosticate 2,3 milioane de cazuri noi în toată lumea și
21:40
La Sfântu Gheorghe, județul Covasna, se va desfășura, în perioada 22-25 octombrie, cea de-a 33-a ediția a Zilelor „Andrei Șaguna”, la care vor participa personalități din România, SUA și Germania.
21:40
La Palatul Suțu din București se va deschide, în 16 octombrie 2025, expoziția tematică „Biblia în Camee. Piese realizate de artistul german Andreas Roth”, care aduce în fața publicului 22 de camee de mari
21:40
Israel şi Hamas au semnat joi, în Egipt, după discuții indirecte mediate de partea egipteană, de SUA și de Qatar, un acord vizând încetarea focului, eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul a peste 2.000
21:40
Sezonul Nobelurilor din acest an se încheie astăzi, cu anunțarea premiului Riksbank Sveriges în Ştiinţe Economice.Primii laureați din 2025, în Medicină, au fost cunoscuți lunea trecută. Mary Brunkow
21:40
Organizaţia Naţiunilor Unite va reduce în lunile următoare cu un sfert forţele sale de menţinere a păcii în nouă operaţiuni în întreaga lume, din cauza lipsei de fonduri și a incertitudinilor privind
21:40
În urma deciziei Consiliului executiv al UNESCO, egipteanul Khaled el-Enany va avea dificila sarcină de a conduce în următorii patru ani organizaţia acuzată de politizare şi afectată de retragerea anunţată a St
21:40
Parlamentul german a respins un proiect de lege inițiat de guvernul anterior condus de social-democraţii din SPD, care viza facilitarea dobândirii cetăţeniei pentru persoanele care au demonstrat o integrare
21:30
21:30
Din compoziția noii icoane „Soborul Sfinților Români” în chip inspirat nu lipsește trimiterea la Catedrala Națională. Turle și cruci apar pe fundalul de sus al imaginii, în corespondență cu Sfântul
21:30
În anii din urmă ai viețuirii întru Hristos a Cuviosului Dionisie Ignat, bogata sa experiență duhovnicească, dobândită în războirea cu patimile, harismele sale dăruite de Dumnezeu au atras un număr
21:30
Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain) Luca 7, 11-16În vremea aceea S-a dus Iisus într-o cetate numită Nain şi împreună cu El mergeau ucenicii Lui şi mulţime mare. Iar când S-a
21:30
Ajunsă acum la moment aniversar, împlinirea a 20 de ani de neîncetată activitate, „Lumina de Duminică” este o publicație de mare valoare teologică și duhovnicească. O simplă trecere în revistă a
21:30
Lumea în care trăim abundă de cuvinte, multe dintre ele inutile sau mincinoase, cuvinte rostite sau scrise în deşert. Societatea modernă este una bolnavă, dar se poate vindeca având ca busolă Cuvântul lui
21:10
Cetatea Iașilor în sărbătoare: Sfânta Parascheva și Sfântul Grigorie Palama, purtați în rugăciune pe „Calea Sfinților” # Ziarul Lumina
Mii de persoane au luat parte în seara aceasta, 12 octombrie, la procesiunea tradițională oficiată cu prilejul hramului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Mulțime de suflete au mers pe străzile din centrul
Acum 12 ore
16:50
Credincioşii Parohiei Pisc din județul Ilfov au primit, în Duminica a 21‑a după Rusalii, vizita Preasfinţitului Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal, care a sfinţit pictura bisericii parohiale și catapeteasma lăcașului de cult ce a trecut printr‑un amplu proces de restaurare şi înfrumuseţare. Cu această ocazie, biserica a primit și un al doilea hram, închinat Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Moldovei. Totodată, comunitatea parohială a marcat și împlinirea a 100 de ani de la înființarea parohiei. La finalul slujbei, ierarhul a oferit mai multe distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
16:40
Moment aniversar în Mitropolia Ardealului: IPS Părinte Laurenţiu a împlinit 78 de ani # Ziarul Lumina
În Duminica a 21‑a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a împlinit 78 de ani. Ierarhul a liturghisit în capela Facultăţii de Teologie
16:20
Credincioşii Parohiei „Piscu” din județul Ilfov au primit, în Duminica a 21‑a după Rusalii, vizita Preasfinţitului Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal, care a sfinţit pictura bisericii
16:00
În Duminica a 21‑a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a poposit în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva”‑Bragadiru din Protoieria
Acum 24 ore
14:40
Doi ierarhi au slujit duminică Sfânta Liturghie la Iași, în a cincea zi a pelerinajului # Ziarul Lumina
Duminică, în cea de‑a cincea zi a pelerinajului la racla care adăpostește moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, numeroși credincioși s‑au adunat la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a participa la
14:20
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în Duminica a 21-a după Rusalii, 12 octombrie, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite în Paraclisul
13:50
Cu profundă durere în suflet, dar cu nădejdea nestrămutată în învierea morților și viața veacului ce va să fie, am aflat de trecerea din această viață, în ziua de joi, 9 octombrie 2025, a Părintelui
13:50
Cu bucurie duhovnicească ne îndreptăm astăzi gândul și cuvântul către binecredincioasa comunitate ortodoxă românească din Ljubljana, prilejuită de sărbătoarea solemnă a instalării Părintelui
12:50
„Această credință, cu care vin smeriții și umilii pelerini și credincioși la Sfânta Parascheva, lucrează și este vie” # Ziarul Lumina
În cea de‑a patra zi a manifestărilor prilejuite de hramul Ocrotitoarei Moldovei, sâmbătă, 11 octombrie, Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iași a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte
Ieri
00:20
În seara zilei de 11 octombrie, în jurul orei 23:00, delegația din Grecia, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Filoteos, Mitropolitul Tesalonicului, a adus la Iași moaștele
11 octombrie 2025
22:40
Sfinţii Mucenici Prov, Tarah şi Andronic au trăit pe vremea împăratului Diocleţian (286-305) şi fiind pârâţi de unii păgâni că sunt creştini, au fost prinşi pe când se aflau în cetatea Pompeiopole şi du
22:40
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LXV, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 756„Înălțimea pe care o dă lumea este cu silnicie și plină de frică; înălțimea pe
19:40
Biserica „Sfânta Vineri și Sfântul Ierarh Alexandru” din Iași a primit în această dimineață, 11 octombrie, veșmânt de har. Slujba de sfințire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de
11:50
Nivelul de acidificare a oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosistemele stabile şi durabile, astfel că şapte din cele nouă „limite planetare” au trecut de nivelul de alertă, a anunţat recent
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 7 diaconi; Sf. Ier. Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei # Ziarul Lumina
Sfântul Apostol Filip diaconul s-a născut în Cezareea Palestinei şi a trăit pe vremea Apostolilor Domnului. Era căsătorit şi avea patru fiice prorociţe. A fost ales şi sfinţit diacon de Sfinţii Apostoli şi
21:30
„În vremea aceea a venit Iisus în Capernaum, cetate a Galileei, și învăța poporul sâmbăta. Și erau uimiți de învățătura Lui, căci cuvântul Lui era cu putere. Iar în sinagogă era un om având duh de
21:30
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Partea I, Prima convorbire cu părintele Serenus, Cap. XXIX, Cap. XXX, 1-2, Cap. XXXI, 1, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp.
21:30
Fraților, nu toate trupurile sunt la fel, ci unul este trupul oamenilor și altul este trupul dobitoacelor și altul este trupul păsărilor și altul este trupul peștilor. Sunt și trupuri cerești și trupuri
19:30
Ziua de 10 octombrie a fost una cu totul aparte pentru Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. Într-o atmosferă plină de căldură și emoție, elevii și profesorii seminarului
15:30
Un sat minuscul, dar un patrimoniu uriaș. Așa poate fi descris, în doar câteva cuvinte, Sibielul. Aflată la doar 20 de kilometri depărtare de Sibiu, în comuna Săliște, așezarea e ca o invitație într-o poveste. Totul se află încă sub nimbul autenticității: și natura, generoasă și splendidă, și arhitectura caselor, armonioasă și primitoare, și gustul pentru frumos al localnicilor, care se întrec în a prezerva ce e vechi și a construi cu atenție și cu măsură, și mai ales imensa colecție de icoane pe sticlă adunate din toată Transilvania, care, aici, la Sibiel, și-au găsit locul din care să îmbogățească neîntrerupt cultura creștină a Europei și a lumii.
15:10
Cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, 10 octombrie, preoții de caritate ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și reprezentanți ai comunității medicale s‑au reunit la Biserica „Adormirea Maicii
13:50
Proiectul „Lumina din Deal. Patrimoniu viu și dialog cultural în prima Biserică Ortodoxă a Clujului” # Ziarul Lumina
Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Cluj‑Napoca a început implementarea proiectului „Lumina din Deal. Patrimoniu viu și dialog cultural în prima Biserică Ortodoxă a Clujului”, finanțat prin programul
13:50
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat marţi, 7 octombrie, în mijlocul credincioșilor din Parohia Cor
13:40
În ultimele zile, românii din Ungaria au luat parte la mai multe festivaluri dedicate atât portului și dansului popular românesc, cât și gastronomiei și altor produse tradiționale românești, având ca scop pri
13:10
Fundația parohială „Preot Ioan Olariu” derulează de peste 15 ani proiectul social filantropic „Sprijin la distanță - o șansă pentru fiecare”, prin care se acordă burse de studiu elevilor și studenților
13:00
În prima săptămână a lunii octombrie 2025, cadrele didactice de religie ortodoxă din județele Buzău și Vrancea s-au reunit pentru consfătuirile județene anuale, momente de reflecție asupra vocației lor
13:00
În cea de-a treia zi a evenimentelor prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, joi, 10 octombrie, Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iași a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte
