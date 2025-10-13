Conferință despre mecanica cuantică la Ateneul Român

16:50

Credincioşii Parohiei Pisc din județul Ilfov au primit, în Duminica a 21‑a după Rusalii, vizita Preasfinţitului Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal, care a sfinţit pictura bisericii parohiale și catapeteasma lăcașului de cult ce a trecut printr‑un amplu proces de restaurare şi înfrumuseţare. Cu această ocazie, biserica a primit și un al doilea hram, închinat Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Moldovei. Totodată, comunitatea parohială a marcat și împlinirea a 100 de ani de la înființarea parohiei. La finalul slujbei, ierarhul a oferit mai multe distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.