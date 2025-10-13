Planeta cu o rată de creștere record, de 6,6 miliarde de tone pe secundă!

01:40

Elon Musk, dar și alți lideri din domeniul tehnologiei ar fi cumpărat loturi de teren cu spații subterane, numai bune pentru a fi convertite în buncăre de lux de milioane de dolari. Pentru ce se pregătesc? Se spune că Mark Zuckerberg a început încă din 2014 lucrările la Koolau Ranch, complexul său de 600 de …