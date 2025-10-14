Exclusiv Compania Națională de Investiții (CNI) a cheltuit peste 66.000 de euro ca să-și parfumeze sediul. Și vrea să dea și alți bani
Peste 66.000 de euro din bani publici a cheltuit Compania Națională de Investiții (CNI) pentru a-și parfumeze – cu uleiuri esențiale – sediul central, situat la câteva minute de mers pe jos de Piața Romană. La solicitarea spotmedia.ro, conducerea instituției a transmis că aceste costuri sunt unele optimizate și că – dacă și-ar fi cumpărat
Cel mai lung corn de rinocer lânos descoperit vreodată a fost găsit în permafropstul siberian și măsoară nu mai puțin de 164,7 centimetri. Cercetătorii de la Academia Rusă de Științe și de la Universitatea Federală de Nord-Est M.K. Ammosov au descoperit recent 12 coarne de rinocer lânos în permafrostul din Iakuția, Republica Saha, în estul
Pentru prima dată în istorie, astronomii au reușit să obțină o imagine cu două găuri negre care se orbitează reciproc. E prima dovadă vizuală a existenței perechilor de găuri negre. Descoperirea a fost făcută după observarea unor fluctuații fine ale luminii radio, captate de telescoape de pe Pământ și din spațiu. Cele două găuri negre se
Congresul PSD s-a încheiat înainte să înceapă. Titus Corlățean s-a predat. Ce înseamnă pentru partid, ce înseamnă pentru coaliție?
Așteptat cu interes atât de membrii partidului cât și de liderii celorlalte formațiuni, de comentatori și de experții politici, congresul PSD a fost amânat pe termen nedefinit, până când viitorul formațiunii s-a tranșat din interior, Sorin Grindeanu reușind să obțină o susținere majoritară pentru a-și oficializa conducerea. În data de 11 august 2025, senatorul PSD
Exclusiv Compania Națională de Investiții (CNI) a cheltuit peste 66.000 de euro ca să-și parfumeze sediul. Și vrea să dea și alți bani # SportMedia
Peste 66.000 de euro din bani publici a cheltuit Compania Națională de Investiții (CNI) pentru a-și parfumeze – cu uleiuri esențiale – sediul central, situat la câteva minute de mers pe jos de Piața Romană. La solicitarea spotmedia.ro, conducerea instituției a transmis că aceste costuri sunt unele optimizate și că – dacă și-ar fi cumpărat
Președintele României, Nicușor Dan, consideră că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze dacă legea privind pensiile magistraților va fi declarată neconstituțională de Curtea Constituțională. „Nu este cazul unei demisii. I-am transmis acest lucru și premierului", a declarat șeful statului luni, pentru Știrile ProTV. Nicușor Dan a explicat că o eventuală respingere a legii
Marii arși vor fi tratați în România, din 2026. Rogobete: E timpul să facem mai mult, nu doar ce se poate, ci ce trebuie
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat luni seară că lucrările la centrele pentru mari arşi din Târgu Mureş şi Timişoara avansează, iar primul dintre ele ar putea deveni funcţional în primăvara anului viitor. „Centrul de Arşi Gravi de la Târgu Mureş prinde contur într-un ritm accelerat", a spus ministrul, adăugând că la Timişoara lucrările continuă
Nicușor Dan: „Corupția va fi tratată ca o problemă de securitate națională". Schimbări majore în strategia de apărare
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni că noul document privind Strategia Națională de Apărare a Țării va fi finalizat și adoptat până la 26 noiembrie, la împlinirea a șase luni de la preluarea mandatului său. Șeful statului a precizat că documentul introduce două modificări majore: o atenție sporită asupra războiului hibrid și o „atacare
Nicușor Dan: România are „foarte mult spațiu" pentru investiții americane în energie și AI
Preşedintele României, Nicuşor Dan, afirmă că o creştere economică solidă poate veni din atragerea de investiţii străine, în special din Statele Unite. Şeful statului a subliniat, luni, că România dispune de „foarte mult spaţiu" pentru noi investiţii americane, în domenii precum energia, mineralele, IT-ul şi inteligenţa artificială. „O creştere a economiei româneşti poate să vină
Germania promite sprijin României în fața amenințării ruse: Atacurile asupra suveranității unui partener NATO sunt inacceptabile
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a promis luni României și Bulgariei sprijin împotriva amenințărilor rusești, în cadrul unei vizite de două zile în cele două țări, relatează agenția dpa. Oficialul german a subliniat rolul esențial al celor două state pentru securitatea Europei, pe fondul războiului din Ucraina. „Cele două state sunt parteneri cruciali pentru
Cristi Balaj nu mai este președintele clubului CFR Cluj. Fostul arbitru a explicat că decizia a fost luată sâmbătă, alături de conducerea echipei, însă a evitat să ofere detalii despre motivele care au stat la baza acesteia. "Sâmbătă (11 octombrie), am decis împreună cu domnul Varga să ne strângem mâna și să întrerupem relațiile contractuale,
Liderii lumii au semnat acordul pentru Gaza. Trump: A durat 3.000 de ani, dar va rezista (Video)
Președintele american Donald Trump a semnat luni, la Sharm el-Sheikh, acordul de încetare a focului și eliberare a ostaticilor din Gaza, în prezența a peste 30 de lideri mondiali. Evenimentul marchează prima etapă a planului de pace pentru Orientul Mijlociu, pe care Trump l-a descris drept „istoric". „A durat 3.000 de ani, vă vine să
Horoscop zilnic pentru 14 octombrie 2025.
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, va fi încarcerat pe 21 octombrie la penitenciarul Santé din Paris, au confirmat luni surse judiciare citate de presa franceză. Decizia a fost comunicată de Jean-François Bohnert, procurorul Parchetului Financiar Național (PNF), în cadrul unei întrevederi de aproximativ 45 de minute. Sarkozy va fi plasat în regim de izolare,
România a atras 4 miliarde de euro prin cea mai de succes emisiune de euroobligațiuni din 2025
Ministerul Finanțelor a anunțat că România a atras 4 miliarde de euro de pe piețele internaționale, printr-o emisiune de euroobligațiuni realizată pe 2 octombrie – cea mai de succes din acest an și ultima tranzacție publică de acest tip în 2025. Cererea totală a investitorilor a depășit 17,5 miliarde de euro, stabilind un nou record
Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv într-un dosar de corupție. Fostul ministru scapă și de plata a 1,3 milioane de lei
Fostul ministru al Sănătății și al Tineretului și Sporturilor, Nicolae Bănicioiu, a fost achitat definitiv, luni, de Înalta Curte de Casație și Justiție, într-un dosar în care era acuzat de luare de mită și trafic de influență. DNA susținea că Bănicioiu ar fi primit aproape 800.000 de euro mită de la doi oameni de afaceri,
Miruță scapă de moțiunea AUR: „Acuzații fără dovezi, o colecție de minciuni și manipulări"
Senatul a respins, luni, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță. Documentul, care îl acuza pe demnitar de incompetență și politizare, nu a întrunit numărul necesar de voturi: 34 de senatori au votat „pentru", 66 „împotrivă", iar 3 s-au abținut. Potrivit USR, înainte de vot, trei senatori independenți și-au retras semnăturile de
Congresul PSD, pe 7 noiembrie. Grindeanu va candida la șefia partidului, după modificarea Statutului: „Renunțăm la eticheta progresistă"
Partidul Social Democrat își va alege noua conducere pe 7 noiembrie, a anunțat luni purtătorul de cuvânt Alexandru Rafila, la finalul ședinței Comitetului Politic Național. În aceeași zi, delegații vor adopta modificarea Statutului partidului, care elimină termenul „progresist" din definiția doctrinară, în favoarea unei formulări centrate pe valorile tradiționale și naționale. „Principala decizie care a
Judecătoare din București, trimisă în judecată pentru că în 4 ani nu a dat o sentință penală: 4 inculpați pentru tentativă de omor au fost lăsați în libertate
O judecătoare din Capitală a fost trimisă în judecată de Parchetul General pentru patru infracţiuni de abuz în serviciu. Ea este acuzată că nu a redactat, timp de patru ani, o sentinţă penală, astfel neputând fi traşi la răspundere penală patru inculpaţi pentru tentativă de omor. Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală
FCSB a anunțat că a tăiat un fotbalist de pe lista neagră. Roș-albaștrii nu mai vor să se despartă de David Kiki, care nu a mai jucat în ultima vreme la FCSB. El este aproape de calificarea la Mondiale cu naționala Beninului, iar
Discurs istoric rostit de Trump în parlamentul israelian, ovaționat minute în șir și întrerupt de un protest: Sfârșitul unui „lung coșmar” pentru israelieni și palestinieni # SportMedia
Președintele american Donald Trump a ținut luni un discurs în fața Knessetului, parlamentul israelian, la scurt timp după ce Hamas a eliberat mai mulți ostatici, în cadrul unui armistițiu temporar în Gaza. Trump a declarat că această zi marchează sfârșitul unui „lung și dureros coșmar” atât pentru israelieni, cât și pentru palestinieni. El a fost … The post Discurs istoric rostit de Trump în parlamentul israelian, ovaționat minute în șir și întrerupt de un protest: Sfârșitul unui „lung coșmar” pentru israelieni și palestinieni appeared first on spotmedia.ro.
Sărbătoarea filmului documentar începe în weekend la Sibiu. Astra Film Festival 2025 va avea loc în perioada 17-26 octombrie și propune o selecție de peste 70 de documentare din întreaga lume, dintre care 65 în premieră mondială, internațională, europeană sau națională, dezbateri pe cele mai fierbinți subiecte ale momentului, invitați de marcă, regizori din toată … The post Astra Film Festival 2025. Zece zile de cinema, dialog și reflecție la Sibiu appeared first on spotmedia.ro.
Martin Jaeger, șeful serviciului de spionaj al Germaniei, le-a spus parlamentarilor că Rusia este hotărâtă să-și extindă sfera de influență în Vestul Europei. Martin Jaeger, șeful Barrierefreiheitserklärung (BNS), serviciul de informații externe al Germaniei, a declarat luni că Rusia reprezintă o amenințare directă, iar actuala „pace glacială” cu Uniunea Europeană ar putea erupe în orice … The post Șeful serviciului german de spionaj: Rusia nu va evita o confruntare militară cu NATO appeared first on spotmedia.ro.
Atacantul Erling Haaland a revenit la clubul său Manchester City, după ce a primit permisiunea de a părăsi lotul naționalei de fotbal a Norvegiei, duminică, înaintea amicalului de marți cu Noua Zeelandă, scrie Reuters. Sâmbătă, Haaland a reușit un hat-trick în meciul cu Israel (5-0), din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Haaland, alături de alți … The post Erling Haaland a părăsit lotul Norvegiei appeared first on spotmedia.ro.
Premierul Moldovei, Dorin Recean, a demisionat și anunță că iese din politică: Nu am avut niciodată intenția să rămân # SportMedia
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat luni că demisionează și se retrage din viața politică, deși tocmai fusese ales deputat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea de guvernământ. Șeful executivului de la Chișinău a declarat că vrea să se întoarcă în mediul de afaceri, la trei zile înainte ca rezultatele alegerilor parlamentare … The post Premierul Moldovei, Dorin Recean, a demisionat și anunță că iese din politică: Nu am avut niciodată intenția să rămân appeared first on spotmedia.ro.
Consiliul European a aprobat reducerea sau eliminarea unor taxe vamale pentru produse alimentare din Ucraina # SportMedia
Consiliul Europei a aprobat reducerea sau eliminarea unor taxe vamale pentru anumite produse alimentare din Ucraina. Decizia vine în urma acordului privind revizuirea Zonei de liber schimb UE-Ucraina. Consiliul a adoptat luni o decizie privind poziția pe care UE o va adopta în cadrul Comitetului de asociere UE-Ucraina (în configurația comerț) în ceea ce privește … The post Consiliul European a aprobat reducerea sau eliminarea unor taxe vamale pentru produse alimentare din Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
Tenismanul monegasc Valentin Vacherot a reușit un salt impresionant de 164 de locuri, până pe poziția a 40-a, în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni, după ce a câștigat, duminică, turneul ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China). Adversarul său din finală, nimeni altul decât vărul său Arthur Rinderknech, a urcat și el … The post ATP a anunțat noul clasment mondial după rezultatele de la Shanghai appeared first on spotmedia.ro.
Dacă ai început să investești în SEO, probabil te întrebi cât va dura până când site-ul tău WordPress va ajunge pe primele pagini din Google. Este una dintre cele mai frecvente întrebări și, totodată, una dintre cele mai importante pentru orice antreprenor care vrea rezultate concrete. Răspunsul scurt este: SEO funcționează, dar nu peste noapte. … The post Cât durează până se văd rezultatele SEO pentru un site WordPress appeared first on spotmedia.ro.
Mario Balotelli, recunoscut pentru sinceritatea sa, a vorbit despre fostul său coleg de la Inter, Cristi Chivu și numirea acestuia pe banca tehnică. Întrebat ce crede despre faptul că fostul fundaș conduce acum o echipă precum Inter, Balotelli a avut un comentariu plin de laude la adresa lui Chivu. „Provoacă un sentiment ciudat să-l văd … The post Mario Balotelli, declarații despre Cristi Chivu: „Provoacă un sentiment ciudat” appeared first on spotmedia.ro.
Nobelul pentru Economie 2025 se împarte la 3: Distincția a fost acordată pentru explicarea creșterii economice bazate pe inovație # SportMedia
Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au câștigat Premiul Nobel pentru Economie 2025, a anunțat luni Academia Regală Suedeză de Științe. Jumătate din valoarea premiului îi revine lui Mokyr, iar cealaltă va fi împărțită de Aghion și Howitt. Cei trei economiști au fost premiați pentru că au demonstrat modul în care progresul tehnologic a … The post Nobelul pentru Economie 2025 se împarte la 3: Distincția a fost acordată pentru explicarea creșterii economice bazate pe inovație appeared first on spotmedia.ro.
Într-o perioadă în care bucuria autentică a sărbătorilor pare tot mai greu de regăsit, artistul Fuego (Paul Surugiu) ne reamintește, cu emoție și pasiune, că spiritul Crăciunului încă trăiește prin muzică, suflet și tradiție. Prestige Art Production are plăcerea de a anunța turneul național „Iarna colindelor mele”, un spectacol de excepție semnat de unul dintre … The post Fuego-Concert extraordinar de colinde și cântece de Crăciun appeared first on spotmedia.ro.
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Centrul de Cultură Arcuș invită publicul să descopere lucrările de pictură, sculptură și grafică ale artistului Mihai Băncilă, la Galeria Madrigal – găzduită în una dintre cele mai frumoase case din București. Vernisajul are loc în prezența artistului Mihai Băncilă și a istoricului de artă Vladimir … The post Galeria Madrigal deschide expoziția artistului Mihai Băncilă appeared first on spotmedia.ro.
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, luni, după ce a învins-o pe japoneza Moyuka Uchijima cu 2-6, 6-4, 6-2. Cîrstea (35 ani, 51 WTA) a avut nevoie de aproape două ore de joc pentru a obține victoria … The post Sorana Cîrstea se califică în optimi la Osaka appeared first on spotmedia.ro.
Toți cei 20 de ostatici în viață au fost eliberați de Hamas, iar mai multți lideri internaționali au salutat acest anunț. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat și rolul președintelui american Donald Trump în această ”etapă crucială spre pace”, informează AFP. ”Eliberarea ostaticilor este un succes major pentru diplomație și o etapă crucială spre … The post Reacții internaționale la eliberarea ostaticilor israelieni din captivitatea Hamas appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a anunțat că va da afară un jucător, la scurt timp după ce Mihai Popescu s-a accidentat la echipa națională. Roș-albaștrii au anunțat că nu îl consideră pe Vlad Chiricheș o soluție pentru postul de fundaș central. Mai mult, au anunțat că Vlad Chiricheș va fi dat afară din lot și va rămâne doar … The post Jucătorul pe care FCSB îl dă afară după accidentarea lui Popescu: „Doarme pe teren” appeared first on spotmedia.ro.
Macron are multe „păcate” politice, dar nu este doar el de vină pentru harababura care paralizează Franța. Sistemul de guvernare ultraprezidențial are o contribuție însemnată. Charles de Gaulle a creat a Cincea Republică a Franței în 1958 având ca principală prioritate întemeierea unui sistem politic care să asigure stabilitatea totală. Ca și cum ar fi … The post Cum a devenit Franța un invalid politic: Fisurile sistemului încep să se vadă appeared first on spotmedia.ro.
România și Germania vor să aprofundeze „dialogul strategic” pe fondul amenințării rusești, iar șefii celor două diplomații vor căuta soluții noi de colaborare la începutul acestei săptămâni. Amenințările cotidiene ale Rusiei în statele de pe Flancul Estic, dar și în Germania și țările nordice au provocat dezbateri importante pe continent pentru a vedea dacă soluțiile … The post Ce poate face Germania pentru România? appeared first on spotmedia.ro.
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Austriei, Ralf Rangnick, a declarat, duminică seara, după meciul pierdut cu România cu scorul de 0-1, pe Arena Națională, că jucătorii săi sunt responsabili în totalitate de înfrângere și că au ‘picat de fraieri’ în momentul primirii golului. ‘România nu ne-a surprins cu nimic. Așa cum ne-am așteptat, a … The post Austria contestă înfrângerea cu România: „Am picat de fraieri” appeared first on spotmedia.ro.
Infrastructura hardware și software este depășită și nu a beneficiat de actualizări corespunzătoare, susține Curtea de Conturi, în urma unui audit făcut la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). În plus, instituția are o incapacitate de a recruta și reține specialiști în IT. Curtea de Conturi a realizat un audit al performanței la Casa … The post Curtea de Conturi, despre CNAS: Infrastructura hardware și software este depășită appeared first on spotmedia.ro.
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 40% dintre alegători ar vota cu AUR, conform barometrului Informat.ro – INSCOP Research. 17.6% dintre cei chestionați au declarat că votează cu PSD, 14.8% cu PNL, iar 11.5% cu USR. Pentru UDMR ar vota 5.2% dintre alegători, pentru SENS – 3.4%, pentru POT ar vota 2.6% dintre … The post 40% dintre români ar vota cu AUR la parlamentare – sondaj INSCOP appeared first on spotmedia.ro.
România ar putea fi implicată în unul dintre cele mai mari non-combaturi din istoria fotbalului # SportMedia
Echipa națională a României ar putea fi implicată în unul dintre cele mai mari non-combaturi din istoria fotbalului. Formatul de calificare la barajul pentru Cupa Mondială din 2026 redă o situație pe care nimeni nu și-o putea imagina. San Marino ar putea ajunge în situația în care să își dorească să piardă la cât mai … The post România ar putea fi implicată în unul dintre cele mai mari non-combaturi din istoria fotbalului appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1328 Atac masiv în Odesa, 8 regiuni fără curent. Ucrainenii lovesc din nou în Crimeea (Video). Rușii dau înapoi în 4 puncte de pe front # SportMedia
În ziua 1328 de război forțele ruse au lansat un atac aerian de proporții asupra regiunii Odesa, lovind o suburbie a orașului. Mai multe depozite de îmbrăcăminte și textile au luat foc, iar o persoană a fost rănită. Incendiul a distrus o suprafață de depozitare de peste 5.000 de metri pătrați. Forțele ruse au lansat … The post Ziua 1328 Atac masiv în Odesa, 8 regiuni fără curent. Ucrainenii lovesc din nou în Crimeea (Video). Rușii dau înapoi în 4 puncte de pe front appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu a vorbit deschis despre plecarea de la echipa națională. Selecționerul a anunțat că este aproape de despărțirea de naționala României, în cazul în care România nu se va califica direct la Campionatul Mondial. Cum șansele de a face acest lucru sunt infime, înseamnă că România va avea alt selecționer după meciurile cu Bosnia … The post Mircea Lucescu, anunț clar despre plecarea de la echipa națională appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a încasat o lovitură grea într-un moment dificil. Roș-albaștrii au anunțat că accidentarea suferită de Mihai Popescu la echipa națională este gravă. Acesta ar putea lipsi de pe teren în jur de 6 luni. „A ajuns bine pentru echipa națională, dar ce s-a întâmplat înainte să intre el este o nenorocire pentru noi, nenorocire! … The post FCSB încasează o lovitură grea: „S-a întâmplat o nenorocire” appeared first on spotmedia.ro.
Sorana Cîrstea urcă în clasamentul pe care WTA l-a prezentat luni dimineață, după turneul de la Wuhan. Sportiva noastră face un salt de 6 locuri și ajunge pe 52 în ierarhia mondială. Sorana are șansa să revină în top 50 WTA în această săptămână, când va concura în turneul de la Osaka. Meciul de debut … The post WTA a anunțat noul clasament mondial: Salt major pentru Sorana Cîrstea appeared first on spotmedia.ro.
Semne de întrebare cu privire la revenirea pieței auto. Ofensiva chinezilor pe piața locală # SportMedia
Înmatriculările de autovehicule noi, în România, au înregistrat o creștere puternică, de +39%, în luna septembrie a acestui an, față de luna septembrie 2024, dar cifrele trebuiesc privite cu prudență, afirmă Dan Vardie, președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA). Acesta arată că septembrie 2024 a fost cea mai slabă lună din … The post Semne de întrebare cu privire la revenirea pieței auto. Ofensiva chinezilor pe piața locală appeared first on spotmedia.ro.
Calcule: Cum se poate califica România direct la Cupa Mondială după victoria cu Austria # SportMedia
România a învins Austria cu 1-0, iar acum speră să termine pe locul 1 sau 2 în grupa de calificare. Șansele sunt mici la calificarea directă de pe prima poziție, dar încă mai există. Echipa noastră va mai juca pe 15 noiembrie cu Bosnia și trei zile mai târziu cu San Marino. În orice scenariu, … The post Calcule: Cum se poate califica România direct la Cupa Mondială după victoria cu Austria appeared first on spotmedia.ro.
Oamenii de știință avertizează: Pragurile critice ale schimbărilor climatice sunt depășite # SportMedia
Încălzirea globală depăşeşte pragurile de pericol mai repede decât se preconiza. Recifele de corali din întreaga lume sunt acum într-un proces de dispariţie aproape ireversibil, ceea ce oamenii de ştiinţă au descris luni drept primul „punct de cotitură” în colapsul ecosistemului determinat de schimbările climatice. Avertismentul din raportul Global Tipping Points, realizat de 160 de … The post Oamenii de știință avertizează: Pragurile critice ale schimbărilor climatice sunt depășite appeared first on spotmedia.ro.
Rata anuală a inflaţiei în septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,88%, arată datele Institutului Național de Statistică. Cele mai mari creșteri de preţuri s-au înregistrat la mărfurile nealimentare cu 11,09%, la alimente creșterea a fost de 7,8%, iar la servicii avansul anual a fost de +10%. Potrivit Biziday, ieftinirea … The post Inflația a rămas sub 10% în septembrie appeared first on spotmedia.ro.
Preşedintele Donald Trump s-ar putea să-i spună liderului rus Vladimir Putin că va furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, dacă războiul nu se încheie. Vorbind cu reporterii la bordul Air Force One în timp ce se îndrepta spre Israel, Trump a spus că doreşte să se asigure că Ucraina primeşte un nou … The post Trump spune că i-ar putea da lui Putin un nou ultimatum appeared first on spotmedia.ro.
Gruparea militantă palestiniană Hamas ar urma să elibereze luni zeci de ostatici pe care îi ţinea în Gaza de doi ani, în schimbul a aproape 2.000 de deţinuţi şi prizonieri palestinieni, conform termenilor acordului de încetare a focului dintre Israel şi Hamas. Eliberarea ostaticilor israelieni ţinuţi în Gaza este preconizată să înceapă la ora 08:00 … The post Cine sunt ostaticii israelieni care urmează să fie eliberați de Hamas appeared first on spotmedia.ro.
