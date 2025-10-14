Exclusiv Compania Națională de Investiții (CNI) a cheltuit peste 66.000 de euro ca să-și parfumeze sediul. Și vrea să dea și alți bani

10:00

România a învins Austria cu 1-0, iar acum speră să termine pe locul 1 sau 2 în grupa de calificare. Șansele sunt mici la calificarea directă de pe prima poziție, dar încă mai există. Echipa noastră va mai juca pe 15 noiembrie cu Bosnia și trei zile mai târziu cu San Marino. În orice scenariu, …