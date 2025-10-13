Nikolai, fiul lui Dmitri Peskov, era la plajă, în vacanțe, când mințea că este pe front: „A făcut culcat pe nisip și s-a luptat cu valurile mării”
Libertatea, 13 octombrie 2025 06:50
Nikolai Peskov, cunoscut și ca Nikolai Choles, 35 de ani, fiul lui Dmitri Peskov (57 de ani), purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, era în stațiuni de lux în străinătate, la plajă, când mințea că luptă Ucraina, arată o investigație a portalului independent Metla. O lună în „insulele paradisului” „Beizadeaua” și-a petrecut vremea în […]
• • •
A fost rezolvat „cel mai mare mister muzical”: cântecul viral aparține unor adolescenți din urmă cu un sfert de secol # Libertatea
În 2016, un locuitor din Nottingham, Marea Britanie, a achiziționat un CD al unei trupe necunoscute dintr-un magazin second-hand pentru doar 49 de pence. Muzica i s-a părut atât de specială încât a decis să afle cine sunt autorii. Povestea a fost relatată de Holod Media. Descoperirea misterioasă În iulie 2016, un utilizator al forumului […]
Doi tineri au murit pe loc la Cluj, în Câțcău, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un camion # Libertatea
Doi tineri de aproximativ 25 de ani au murit pe loc duminică după-amiază, la Cluj, după ce mașina în care se aflau s-au izbit violent de un camion încărcat cu cherestea, relatează Știri de Cluj. Impactul a fost atât de violent încât cei doi nu au avut nicio șansă de supraviețuire. La fața locului, salvatorii […]
Brașov, văzut de un jurnalist The Sun, fan Dracula: „Este de înțeles cum acest peisaj a devenit locul de naștere al acestui monstru” # Libertatea
După un „zbor scurt și plăcut de trei ore cu easyJet, de la Luton la Brașov”, jurnalistul britanic Rob Lewis de la The Sun povestește cum și-a început weekendul de aventură în Brașov, „în inima Transilvaniei”, la volanul unei Dacia Duster 4×4, „robuste și perfecte pentru drumurile de munte”. Prima oprire: Castelul Bran Ca un […]
Un tânăr inginer, absolvent la Cluj, caută primul job, dar piața muncii refuză juniorii: „Am aplicat peste tot, dar nu am avut noroc” # Libertatea
În vara acestui an, un tânăr absolvent al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Cluj-Napoca a terminat studiile de licență și a început masterul în același domeniu, visând la o carieră în inginerie electronică sau telecomunicații. Realitatea pieței muncii, însă, i-a spulberat rapid entuziasmul. „Nimeni nu caută juniori” „Cum îți găsești primul job […]
Planul de pace pentru Gaza, în pericol. Hamas refuză să depună armele: „În afara oricărei discuții” # Libertatea
Dezarmarea Hamas, prevăzută în planul de pace pentru Gaza al președintelui american Donald Trump, este „în afara oricărei discuții”, a declarat sâmbătă pentru AFP un reprezentant al mișcării islamiste palestiniene. „Predarea armelor propusă este în afara oricărei discuții și nu este negociabilă”, a afirmat reprezentantul Hamas, care a fost citat sub rezerva anonimatului. Israelul și […]
Dan Negru, ironic după ce Mircea Cărtărescu nu a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „În fiecare an e favorit, și în fiecare an câștigă altcineva” # Libertatea
Prezentatorul TV Dan Negru a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj ironic după ce scriitorul Mircea Cărtărescu nu a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură, arătând că nu „e corectă miștocăreala anuală la care e supus domnul Cărtărescu”. „Românul a ratat la mustață Nobelul” Într-un mesaj pe pagina sa de socializare, Dan Negru se […]
Tenismenul monegasc Valentin Vacherot, venit din calificări, a reușit o performanță istorică la Mastersul de la Shanghai, China, învingându-l pe sârbul Novak Djokovici și calificându-se în premieră în finala competiției, relatează News.ro. Clasat pe locul 204 ATP, Vacherot s-a impus cu 6-3, 6-4, devenind jucătorul cu cea mai joasă poziție în clasament care ajunge vreodată […]
„Nu i-am spus «dă-mi-l mie»”: Donald Trump a fost sunat de laureata Premiului Nobel pentru Pace # Libertatea
Președintele american Donald Trump a discutat vineri cu Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, după ce administrația sa a criticat decizia Comitetului Nobel norvegian de a-i acorda această distincție. Reacțiile Casei Albe și contextul din Venezuela Maria Corina Machado, opozantă a regimului din Venezuela, a fost nominalizată pentru prestigiosul premiu inclusiv de către […]
Marilena Chelaru a murit la 66 de ani. A suferit mai multe intervenții chirurgicale și patru accidente vasculare cerebrale # Libertatea
Marilena Chelaru a murit la 66 de ani, scrie Cancan. Anunțul a fost făcut astăzi de producătoarea Daniela Scoica, ulterior cântăreața Minodora și prezentatorul Cristi Brancu confirmând vestea tristă. Cu o carieră de zeci de ani în actorie, Marilena Chelaru s-a stins din viață la 66 de ani. Actrița s-a confruntat cu probleme grave de […]
Miere produsă în România prin metode „convenționale” și vândută în Italia ca fiind „bio”. Trei tone de miere, scoase de pe piață # Libertatea
Miere etichetată ca produs ecologic, dar realizată prin metode convenționale, a fost descoperită pe piața italiană de către carabinieri. Fraudă cu miere ecologică românească, anchetată în Verona Investigațiile au relevat faptul că o companie italiană deținea 2,8 tone de miere provenind de la o societate românească. Aceasta a fost introdusă pe piața italiană sub eticheta […]
Toată lumea se uita la farfuria președintelui Vladimir Putin. Imagini surprinzătoare de la ziua liderului rus # Libertatea
Vladimir Putin a împlinit 73 de ani, pe 7 octombrie, și a organizat o cină festivă alături de un grup de generali. Imagini din timpul evenimentului au apărut în mediul online, atrăgând rapid atenția. Platoul servit lui Putin a atras atenția Un detaliu care a stârnit curiozitatea a fost farfuria președintelui rus, relatează publicația poloneză […]
Imagini de la petrecerea de ziua Iuliei Pârlea de la Pro TV. Andreea Esca s-a distrat alături de colegi și a dansat cu Cosmin Stan: „Ne-a plăcut la ziua ta” # Libertatea
Iulia Pârlea a împlinit 40 de ani pe 8 octombrie și, în comparație cu alți ani când își sărbătorea ziua de naștere într-o vacanță, ea a ales acum să dea o petrecere unde toți prietenii ei au fost invitați. Prezentatoare e rubricii „Vremea” de la Pro TV, Iulia Pârlea a devenit una dintre cele mai […]
Ploile torențiale din Mexic au provocat cel puțin 27 de decese, în timp ce mai multe persoane sunt date dispărute, au anunțat autoritățile locale vineri. Precipitațiile abundente au dus la alunecări de teren, întreruperi de curent în mai multe localități și la revărsarea unor râuri, relatează agenția Reuters. În statul Hidalgo, autoritățile de protecție civilă […]
Îți amintești mesele de duminică din copilărie? Toată familia se aduna în jurul mesei, se spuneau povești de peste săptămână, se râdea mult. Astăzi, ritmul vieții noastre a transformat adesea masa din bucătărie sau sufragerie într-un spațiu multifuncțional și haotic: un colț de birou, un loc pentru temele copiilor, un spațiu de depozitare pentru facturi […]
Fondurile din activele înghețate ale Rusiei în UE „nu pot fi folosite direct pentru achiziționarea de arme”, a declarat ministrul austriac de finanțe, Markus Marterbauer, înaintea reuniunii miniștrilor de finanțe și economie din UE de vineri, la Bruxelles, relatează Euractiv. „Neutralitatea trebuie luată în considerare” Într-o declarație adresată reporterilor, Marterbauer a explicat că miniștrii vor trebui mai […]
Bucătăria modernă nu mai este doar un spațiu pentru gătit. A devenit un laborator personal unde tehnologia îți simplifică viața, te ajută să economisești timp și contribuie la un stil de viață mai sănătos. Inovațiile din acest domeniu nu sunt doar pentru pasionații de gastronomie, ci și pentru oricine își dorește mai multă eficiență, confort […]
Doar două săptămâni îi mai despart pe elevi de prima vacanță din anul școlar 2025-2026, când se încheie cursurile primului modul. Prima vacanță este cprinsă în intervalul 25 octombrie- 2 noiembrie 2025, reltează Edupedu.ro. Următoarea vacanță este cea de Crăciun Până atunci, elevii trebuie să aibă o notă la purtare în fiecare modul, iar la […]
Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei. Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu” # Libertatea
Liderul Sindicatului IT din Timișoara, Florentin Iancu, susține într-un interviu pentru Libertatea că pe piața IT din România au fost turbulențe puternice în 2025, fiind, în opinia sa, cel mai greu an din ultimii 10. Florentin Iancu spune că o mare problemă a industriei IT din România este că s-a concentrat în special pe servicii […]
Doar angajații Armatei, Internelor și serviciile secrete pot să se angajeze de la privat la stat și invers # Libertatea
Guvernul a aprobat un proiect de lege care introduce restricții pre- și post-angajare pentru demnitari și funcționari publici. Doar angajații Armatei, Internelor și serviciile secrete vor pute să se angajeze de la privat la stat și invers. Noile reguli vizează prevenirea corupției și conflictelor de interese. Proiect de lege privind restricțiile pre- și post-angajare de […]
Diana Buzoianu s-a certat cu presa la Baia Mare iar un consilier județean a fost scos de jandarmi din sală # Libertatea
Ministrul mediului Diana Buzoianu s-a certat cu presa la Baia Mare, în timpul unei conferințe de presă, iar un consilier județean, care tot încerca să ia cuvântul, a fost scos de jandarmi din sală, relatează Gândul și Vasiledale.ro. I s-a reproșat că vrea „like-uri pe TikTok” Un jurnalist a întrebat-o pe Diana Buzoianu despre iazul […]
Black Friday 2025: Ce trebuie să știe românii pentru cumpărături sigure. Perioada legală de monitorizare a prețurilor a început # Libertatea
Perioada de monitorizare a prețurilor pentru Black Friday a început astăzi, astfel că următoarele 30 de zile sunt importante pentru români, având în vedere că prețurile afișate în acest interval vor fi folosite ca referință pentru reducerile din vinerea neagră, anunță organizația pentru protecția consumatorilor InfoCons. Legislația în vigoare (HG nr. 686/2022) stipulează că prețul […]
Micutzu, Anca Dinicu și Maurice Munteanu, cu mâinile la ochi în timpul unui număr de la „The Ticket”. Ce se întâmplă pe scenă # Libertatea
Sâmbătă, de la ora 20.00, Antena 1 difuzează cel de-al șaselea episod al show-ului The Ticket, iar scena va fi animată de o varietate de reprezentații – de la acrobații spectaculoase până la povești de viață atipice. Multe dintre ele vor fi evaluate la peste 3.000 de Euro, semn că nivelul competiției crește de la […]
Rusia vorbește în premieră despre pacea cu Ucraina: „Luați milioanele înainte să semnăm acordul!” # Libertatea
Autoritățile ruse încearcă să atragă noi recruți cu promisiuni false despre pacea cu Ucraina, în condițiile în care numărul voluntarilor scade, arată o investigație a portalului independent Realitatea Siberiei. Sumele oferite cresc, ajungând până la 3,2 milioane de ruble anual, aproape 34.000 de euro, în unele regiuni. Luna trecută, președintele Vladimir Putin a semnat un […]
Deținut din Olt, căutat de 600 de oameni după ce a reușit să evadeze de sub escorta poliției. Urma să fie extrădat în Italia # Libertatea
Un deținut din Olt, care urma să fie extrădat în Italia, a reuști să fugă de sub escorta polițiștilor din Dolj. Bărbatul este căutat acum de 600 de oameni, potrivit News.ro. Cum a evadat deținutul din Olt de sub escorta poliției Un tânăr de 27 de ani din județul Olt, cercetat pentru jaf armat în […]
Albert Kiss, organizator al Salonului Auto București 2025: „Opt premiere naționale, special pregătite pentru această ediție” # Libertatea
Albert Kiss, unul dintre organizatorii Salonului Auto București 2025, a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, despre ediția din acest an, despre surprizele pregătite, dar și despre opt lansări în premieră națională. Cine sunt inițiatorii Salonului Auto București Salonul Auto București 2025 are loc în perioada 7-12 octombrie 2025, la Romexpo, în Pavilionul B2 și […]
Trei tineri, acuzați că voiau să omoare politicieni cu explozibili transportați cu drone, în Belgia # Libertatea
Autoritățile belgiene au anunțat joi arestarea a trei tineri acuzați că plănuiau un atac inspirat de ideologia jihadistă, folosind drone echipate cu explozibili. Printre țintele vizate s-ar fi aflat și premierul Bart De Wever, potrivit presei locale, relatează AFP. Premierul Bart De Wever, vizat de atac Arestările au avut loc în orașul Anvers, în cadrul […]
Diana Șoșoacă poate rămâne fără imunitate parlamentară: anunțul făcut de Roberta Metsola în plenul Parlamentului European # Libertatea
Parlamentul European a primit o cerere oficială din partea autorităților române pentru ridicarea imunității eurodeputatei Diana Iovanovici Șoșoacă, relatează publicația Euronews. Șoșoacă este pusă sub urmărire penală pentru 11 infracțiuni Această solicitare vine în contextul unei anchete în curs și a fost anunțată în plenul de la Strasbourg. „Autoritățile competente din România mi-au adresat o […]
Încetarea focului în Fâșia Gaza va intra în vigoare „în următoarele 24 de ore” de la reuniunea Cabinetului Netanyahu, care s-a întrunit joi de la ora locală 17:00 (17:00 ora României), a anunțat o purtătoare de cuvânt a premierului israelian, potrivit NBC News. Această perioadă de 24 de ore va fi urmată de o altă […]
Cămașa albă pentru serbări, bluza preferată sau tricoul pentru ora de sport spun povestea unor zile pline de joacă, alergătură și descoperiri. Dar părinții știu prea bine că, odată cu aceste momente, pe haine rămân urme de praf sau mirosuri greu de spălat. Un studiu realizat de Reveal Marketing Research împreună cu Unilever România arată […]
În urmă cu un deceniu, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre guvernul condus de Viktor Orbán și Comisia Europeană, agenția maghiară de informații – Biroul de Informații – și-a trimis agenți la Reprezentanța Permanentă a Ungariei pe lângă Uniunea Europeană, relatează Euronews. Spionaj în cadrul instituțiilor UE Oficial, aceștia aveau atribuții în domeniul economic […]
Vladimir Putin a cedat și a recunoscut în fața lui Ilham Aliev că Rusia este vinovată de moartea a 38 de oameni în urma doborârii unui avion azer # Libertatea
Liderul de la Kremlin Vladimir Putin a recunoscut joi că apărarea aeriană rusă este responsabilă pentru doborârea unui avion azer de linie, în decembrie anul trecut, relatează The Associated Press. Vladimir Putin a recunoscut vina cu ocazia unei întâlniri cu liderul azer Ilham Aliev la Duşanbe, capitala Tadjikistanului, unde ambii participă la un summit al […]
Milioane de oameni blocați în traficul din China, după „Săptămâna de Aur”: toate cele 50 de benzi au fost ocupate # Libertatea
Sistemul de transport din China a trecut printr-un val masiv de călătorii. Mii de oameni s-au întors acasă după „Săptămâna de Aur”, iar potrivit publicației chineze South China Morning Post, autoritățile au suplimentat numărul trenurilor și stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice, însă traficul rutier a fost complet blocat pentru 24 de ore. Autostrada cu […]
Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1 # Libertatea
O nouă săptămână de Asia Express 2025 a ajuns la final, iar de această dată cei care au părăsit competiția de la Antena 1 au fost Serghei Mizil și Mara Bănică. Asta după ce etapa trecută reușiseră să scape de eliminare. Din păcate, la finalul celei de-a cincea săptămâni de Asia Express 2025, Serghei Mizil […]
Naționala României revine pe teren joi, 9 octombrie, într-un meci amical cu Republica Moldova, programat pe Arena Națională din București. Partida este o repetiție importantă înaintea duelului oficial cu Austria, din preliminariile Euro 2026, programat pe 12 octombrie. Se așteaptă ca selecționerul Mircea Lucescu să testeze mai mulți jucători tineri și să ajusteze tactica pentru […]
Șoferii pot rămâne fără carnet din cauza medicamentelor banale de răceală. Lista actualizată # Libertatea
Anumite medicamente comune pentru răceală, gripă sau dureri conțin substanțe care pot genera rezultate fals pozitive la testele rapide antidrog. Substanțe care induc erori în urma testelor antidrog Pseudoefedrina, efedrina și codeina, regăsite în diverse siropuri, pastile sau plicuri pentru viroze respiratorii, sunt detectate de aparatele antidrog ca fiind droguri. Chiar și analizele preliminare de […]
Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro # Libertatea
Statul român, prin toți decidenții săi, trebuie să se mobilizeze în următoarele luni pentru o negociere la sânge a intereselor țării pentru noul Cadru Financiar Multianual (CMF) 2028-2034, actuala formă propusă de Comisia Europeană dezavantajând țara noastră exact pe un domeniu-cheie, agricultura. Instituțiile statului român trebuie să acționeze la unison Conform cifrelor actuale, România pierde […]
În Journal of Contemporary European Studies, septembrie 2025, Lucas Sudbrack și James F. Downes au publicat articolul „Threatening inequality and far-right support in Europe: the worsening condition of the poor and widespread fears of decline” (Amenințarea inegalității și sprijinul pentru extrema dreaptă în Europa: înrăutățirea condiției celor săraci și temerea de declin social). În contextul […]
Un șofer român de TIR a renunțat la salariul de 200 de lire pe zi din Anglia și s-a întors în România să crească prepelițe: „Locul meu e aici” # Libertatea
Alin Mihu, un tânăr de 33 de ani din județul Gorj, a locuit timp de 10 ani în Coventry, la aproximativ 100 de mile de Londra, unde a lucrat ca șofer de camion pentru unele dintre cele mai mari companii de transport din Marea Britanie, potrivit Anunțul UK. A muncit 10 ani în Anglia, dar […]
Google a lansat noul Mod AI pentru motorul său de căutare. Acesta revoluționează modul în care căutăm informații online, generând răspunsuri în stil conversațional în loc de liste de linkuri, transmite site-ul de tehnologie al publicației poloneze Onet, unde modul AI a fost implementat deja. Ce aduce nou Modul AI? Google a lansat o nouă […]
Uniunea Europeană poate reintroduce vize pentru Republica Moldova și alte 60 de țări cu riscuri de securitate # Libertatea
Parlamentul European a votat marți, 7 octombrie 2025, o reformă importantă a mecanismului Uniunii Europene de suspendare a vizelor pentru Republica Moldova și alte 60 de țări ai căror cetățeni pot călători în spațiul Schengen fără viză. Parlamentul European a adoptat un nou mecanism pentru vize Potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului European, această […]
Primele imagini cu fiul lui Carmen Grebenișan. Ce nume rar întâlnit în România i-a ales # Libertatea
Carmen Grebenișan trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei! Influencerița a devenit mamă pentru prima dată și a publicat primele imagini cu băiețelul ei, dezvăluind totodată numele micuțului. Carmen Grebenișan radiază de fericire! Influencerița, care a devenit mamă pentru prima dată, a publicat primele imagini cu băiețelul ei, emoționându-și comunitatea online. Pe 5 octombrie […]
Autoritățile din Japonia au început să ia măsuri împotriva timpului excesiv petrecut pe telefon, din ce în ce mai îngrijorate de efectele fizice și psihologice ale acestui obicei asupra tinerilor, potrivit The Guardian. Limită de două ore pe zi pentru utilizarea smartphone-ului Orașul Toyoake, din centrul țării, a devenit primul care recomandă limitarea utilizării smartphone-urilor […]
Student arestat după ce a mărturisit Chat GPT că distrus 17 mașini: „Cât de rău am dat-o în bară?” # Libertatea
Un student de 19 ani de la Universitatea de Stat din Missouri, SUA a ajuns la închisoare după ce a mărturisit unui chatbot că a vandalizat mai multe mașini, informează Bild. Anchetatorii au găsit în telefonul său un chat incriminator cu AI-ul, la scurt timp după incident. 17 mașini vandalizate Tânărul și-a povestit faptele către […]
O femeie și-a păcălit iubitul bogat că are cancer ca să-i dea bani să-și mărească sânii, în Anglia # Libertatea
Britanica Laura McPherson, 35 de ani, a primit 24.248 de lire sterline, circa 27.800 de euro, de la fostul ei partener Jon Leonard pentru un presupus tratament împotriva cancerului, dar a cheltuit banii pe o vacanță de lux în Austria și pe o operație de mărire a sânilor în Manchester, relatează Metro. Laura McPherson din […]
Cum au furat românii sute de mii de euro prin metoda „bancherului”, în Germania. 27 de suspecți, într-o rețea internațională de escroci # Libertatea
O operațiune amplă a poliției din landul Renania de Nord-Westfalia a vizat o rețea de escroci care se dădeau drept angajați ai băncilor. Cel puțin 27 de suspecți, inclusiv cetățeni cu pașaport românesc, au fost identificați, fiind acuzați de fraudă organizată, transmite Bild. 25 de mandate de percheziție și 6 mandate de arestare 27 de […]
Pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerat cel mai mare eveniment religios ortodox din România și are loc în fiecare an, la Iași. În 2025, pelerinajul la Sfânta Parascheva începe în dimineața zilei de 8 octombrie. Vezi programul complet al pelerinajului din periaoda 8-15 octombrie. Programul pelerinajului la Sfânta Parascheva 2025 În fiecare toamnă, zeci, […]
Ce a spus Cătălin Bordea după ce a urcat pe scena de la Sala Palatului alături de Nelu Cortea și Radu Bucălae: „S-a simțit” # Libertatea
Mii de oameni au umplut Sala Palatului la prima seară a show-ului „Fools Night Out – Scandalos”, într-o atmosferă care a ridicat comedia românească la nivel de spectacol pe 6 octombrie 2025. Două ore de râs continuu, glume noi, autoironie și un public care a reacționat la fiecare punchline, așa arată o seară care s-a […]
Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală # Libertatea
Partidele Puterii au întors pe toate fețele situația angajaților din administrația locală pentru a putea lua o decizie privind reducerea cheltuielilor, însă fără a exagera și a bloca administrația. Procentele referitoare la concedieri diferă de la partid la partid, forma cea mai radicală fiind cea a lui Ilie Bolojan, adică 10% concedieri din posturile ocupate […]
Cod roșu de ploi torențiale în București și 5 județe, de marți seară. Fenomene meteo extreme în jumătate de țară # Libertatea
București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov intră de marți seară sub avertizare cod roșu de ploi torențiale. Potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM, în aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 140 l/mp. Sunt anunțate fenomene meteo extreme în jumătate de țară, până miercuri după-amiază. Cod roșu […]
