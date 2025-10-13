Mircea Lucescu, îi laudă pe tricolori după victoria cu Austria
Bursa, 13 octombrie 2025 06:50
Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale a României, i-a lăudat pe tricolori, dar ştie că victoria cu Austria, scor 1-0, nu va avea valoare dacă nu e completată de victorii în ultimele două meciuri ale grupei.
• • •
Echipa naţională a Insulelor Feroe a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Cehiei, în grupa L a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.
Tensiunile comerciale SUA-China se reaprind, după restricţiile Beijingului privind exporturile de metale rare # Bursa
* Donald Trump: and #8221;Statele Unite ale Americii vor impune Chinei un tarif de 100%, peste orice tarif pl and #227;tit în prezent and #8221;* Ministerul Comerţului din China: and #8221;Poziţia noastră privind un război comercial rămâne neschimbată - nu ne dorim unul, dar nici nu îl vom evita dacă suntem forţaţi să-l purtăm and #8221;* Pieţele de acţiuni americane au înregistrat vineri cele mai mari scăderi din aprilie-mai încoace
* (Interviu cu Ileana Nicolae, Head of Eastern Europe în cadrul Sika)Reporter: Cum apreciaţi că evoluează piaţa construcţiilor în contextul macro-economic şi geopolitic actual?
Trump poate face and #8221;pace and #8221; în continuare, Nobelul a mers la Maria Corina Machado # Bursa
Comitetul Nobel a acordat premiul pentru Pace în 2025 Mariei Corina Machado, lidera opoziţiei din Venezuela, chiar dacă la un moment dat preşedintele SUA, Donald Trump, era favoritul caselor de pariuri.
Tensiunile comerciale SUA-China se reaprind, după restricţiile Beijingului privind exporturile de metalele rare # Bursa
* Donald Trump: and #8221;Statele Unite ale Americii vor impune un tarif de 100% asupra Chinei, peste orice tarif plătit în prezent and #8221;* Ministerul Comerţului din China: and #8221;Poziţia noastră privind un război comercial rămâne neschimbată - nu ne dorim unul, dar nici nu îl vom evita dacă suntem forţaţi să-l purtăm and #8221;* Pieţele de acţiuni americane au înregistrat vineri cele mai mari scăderi din aprilie-mai încoace
* Un sondaj Bankrate arată că 27% dintre respondenţi au ales piaţa bursieră ca opţiune preferată pentru investiţii, 24% imobiliarele şi 21% numerarulBursa de acţiuni este cea mai populară opţiune de investiţii pe termen lung în rândul adulţilor americani, potrivit unui sondaj realizat de compania de date financiare Bankrate, citat de Statista.
CulturMedia cere intervenţia Guvernului pentru a evita and #8222;colapsul financiar and #8221; # Bursa
Federaţia CulturMedia, organizaţie reprezentativă a lucrătorilor din domeniul cultural, a transmis o scrisoare deschisă prim-ministrului Ilie Bolojan, solicitând intervenţia imediată a Guvernului României pentru rezolvarea crizei de finanţare care afectează instituţiile de cultură.
Nazare: and #8222;Vom transmite CE raportul cu măsurile din cele două pachete adoptate and #8221; # Bursa
* Ministrul Finanţelor: and #8222;Măsurile recente şi evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene and #8221;
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,74%.
Euro a scăzut, vineri, cu 0,50 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0927 lei/euro.
Volatilitatea ridicată din pieţe, generată de tensiunile din jurul tarifelor comerciale din prima parte a anului 2025 şi revenirea înregistrată de indicii bursieri începând cu luna aprilie au susţinut evoluţiile solide din primul semestru ale principalelor bănci americane.
Oferta publică iniţială (IPO) în valoare de 1,3 miliarde de dolari a companiei LG Electronics India Pvt, divizie a producătorului sud-coreean de electrocasnice LG Electronics Inc., s-a încheiat în 9 octombrie, devenind IPO-ul cu cele mai multe subscrieri din ultimele aproape două decenii, anunţă Reuters, menţionând că investitorii s-au grăbit să achiziţioneze o parte din această companie într-o piaţă a IPO-urilor aglomerată.
* Tranzacţii de 41 milioane lei, cu mult sub media zilnică a anuluiIndicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut închideri mixte, în ultima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii trecute, într-o zi cu deprecieri ale pieţelor europene.
Ghiduri metodologice pentru prevenirea adicţiilor, lansate de ANPCDDA şi Ministerul Educaţiei # Bursa
Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), a lansat două ghiduri metodologice de intervenţie pentru prevenirea adicţiilor, destinate cadrelor didactice şi părinţilor.
Universitatea and #8222;Babeş-Bolyai and #8221; din Cluj-Napoca (UBB) a transmis un mesaj oficial de felicitare pentru scriitorul maghiar Laszlo Krasznahorkai, recent desemnat laureat al Premiului Nobel pentru Literatură 2025.
Podul rutier care traversează râul Tisa, în zona municipiului Sighetu Marmaţiei, şi asigură legătura cu Ucraina, va intra într-un amplu proces de reparaţii, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.
Operaţiune inginerească spectaculoasă: turla unei biserici vechi de 700 de ani, suspendată la peste 13 metri în aer # Bursa
Turla bisericii All Hallows Staining, construită în urmă cu aproape şapte secole, a fost suspendată la 13,7 metri deasupra solului, în cadrul unui amplu proiect de construcţie din centrul Londrei. Amplasată pe stâlpi solizi, structura a rămas intactă deasupra unui şantier de 5.574 de metri pătraţi de pe Fenchurch Street 50.
Barometrul KfW-Ifo din luna septembrie 2025 arată o nouă înrăutăţire a climatului economic pentru IMM-urile din Germania. Indicele climatului de afaceri a scăzut cu 2,9 puncte faţă de luna precedentă, cel mai mare declin din ultimele 14 luni, până la -16,1 puncte, după o scădere de 0,8 puncte în luna precedentă.
Regele Charles al III-lea şi prinţul moştenitor William au avut o apariţie publică comună pentru a-şi exprima sprijinul faţă de summitul pentru climă COP30, ce va avea loc în Brazilia peste câteva săptămâni.
Şeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a declarat că presiunea exercitată asupra Hamas în ultimii doi ani a dus la o and #8222;victorie and #8221; a Israelului asupra grupării palestiniene, potrivit unui comunicat citat de Al Jazeera.
Hidroelectrica investeşte în drone aeriene şi subacvatice pentru inspecţia barajelor şi instalaţiilor # Bursa
Compania de stat Hidroelectrica a lansat în SICAP o licitaţie de 234.000 de lei pentru achiziţia de drone aeriene şi subacvatice, care vor fi folosite la verificarea integrităţii barajelor şi echipamentelor hidrocentralelor, potrivit caietului de sarcini consultat de Economedia.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a îndemnat populaţia să lase deoparte divergenţele interne, într-un discurs televizat susţinut duminică seara, înaintea eliberării planificate a ostaticilor israelieni şi a deţinuţilor palestinieni, relatează Al Jazeera.
Locuitorii din nordul Gazei se întorc doar pentru a-şi recupera bunurile: and #8222;Să rămâi aici nu e o opţiune and #8221; # Bursa
Oamenii din nordul Fâşiei Gaza revin pentru scurt timp să verifice ce a mai rămas din locuinţele lor, însă nimeni nu rămâne acolo peste noapte, relatează un corespondent Al Jazeera aflat la faţa locului.
Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a transmis că Beijingul este pregătit să dezvolte relaţiile bilaterale cu Coreea de Nord pentru a consolida cooperarea strategică în plan regional şi internaţional, a relatat duminică agenţia de presă nord-coreeană KCNA, citată de Reuters.
Poliţia spaniolă a arestat duminică 17 persoane în oraşul Vitoria, din nordul Spaniei, în urma unor violenţe izbucnite între susţinătorii şi oponenţii fostului dictator Francisco Franco, în timpul sărbătorii naţionale, relatează AFP.
Circa 50.000 de militari din armata rusă au părăsit unităţile fără permisiune în 2024, potrivit unor documente interne ale Ministerului Apărării de la Moscova, publicate de serviciul Kavkaz.Realii al RFE/RL.
România exportă gaze către Republica Moldova la un nivel egal cu întregul consum zilnic al ţării vecine # Bursa
Exporturile de gaze naturale din România către Republica Moldova au atins duminică un nivel de 3,3 milioane de metri cubi pe zi - echivalentul consumului zilnic total al ţării de peste Prut, potrivit datelor analizate de Economedia.
Filipine şi China s-au acuzat reciproc pentru o confruntare maritimă produsă în apropierea insulei Thitu (Pag-asa), aflată în zona disputată a Mării Chinei de Sud, incident care a amplificat tensiunile regionale, relatează Reuters.
21:20
Un avion Ryanair care zbura de la Pisa (Italia) la Prestwick (Scoţia) a fost nevoit să aterizeze de urgenţă pe aeroportul din Manchester, având în rezervoare combustibil suficient pentru doar şase minute de zbor, potrivit jurnalului de bord citat de The Guardian.
România a depăşit pericolul suspendării fondurilor europene pentru anul viitor, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, după reuniunea ECOFIN de la Luxemburg, potrivit News.ro. Oficialul afirmă că măsurile luate de Guvern and #8222;îşi fac efectele scontate and #8221;, iar fondurile UE rămân principala sursă de creştere economică a ţării.
Vicepreşedintele american JD Vance a declarat, duminică, că ostaticii israelieni deţinuţi în Gaza ar putea fi eliberaţi and #8222;în orice moment and #8221;, potrivit NBC News.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat dur autorităţile de la Chişinău pentru includerea Rusiei pe lista ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, susţinând că Republica Moldova and #8222;face o greşeală gravă and #8221; repetând and #8222;erorile altor state and #8221;, potrivit agenţiei TASS.
Un bărbat a fost arestat în Budapesta, după ce a anunţat poliţia că ar fi plasat bombe în mai multe cutii poştale, potrivit unui comunicat al sediului Poliţiei din Budapesta (BRFK).
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, la manifestările dedicate Zilei Oraşului Oradea, că principalele cauze ale răului din ţara noastră sunt laşitatea, hoţia şi deciziile greşite, nu duşmani externi.
Shayma Abualatta, studentă la inginerie informatică în Gaza, a trecut unul dintre ultimele examene înainte de absolvire, o reuşită obţinută în ciuda a doi ani de bombardamente, strămutări şi pene de curent sau internet, potrivit Al Jazeera.
Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a declarat că informaţiile privind o posibilă escaladare la graniţa estono-rusă sunt and #8222;exagerate and #8221;, precizând că and #8222;nu se întâmplă nimic extraordinar and #8221;.
Ducele de York i-ar fi trimis lui Jeffrey Epstein un e-mail în care afirma and #8222;suntem împreună în asta and #8221;, la o zi după publicarea celebrei fotografii în care apare alături de Virginia Giuffre, potrivit dezvăluirilor din presa britanică.
Zelenski şi Macron discută despre apărarea aeriană a Ucrainei şi contracararea atacurilor ruseşti # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că a discutat cu omologul său francez Emmanuel Macron despre consolidarea apărării aeriene a Ucrainei şi măsuri pentru contracararea atacurilor ruseşti, potrivit presei ucrainene, care citează declaraţiile liderului de la Kiev despre faptul că acestea and #8222;au devenit mai josnice and #8221;.
Ministrul Rogobete anunţă controale la clinicile private din ţară după moartea unei tinere mame la Constanţa # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a dispus verificări la toate clinicile private din ţara noastră, după decesul unei femei de 29 de ani care a suferit complicaţii postnatale în urma unei intervenţii chirurgicale la o unitate medicală din Constanţa, potrivit mass-media.
Marius Vasiliu, fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene şi membru USR implicat în negocierea PNRR, a acuzat Consiliul Superior al Magistraturii că and #8222;minte prin omisiune and #8221; atunci când afirmă că România a îndeplinit jalonul privind reforma pensiilor speciale, potrivit mass-media.
Zelenski cere lumii să nu uite de Ucraina: and #8222;Putin profită şi îşi intensifică atacurile and #8221; # Bursa
Preşedintele Volodimir Zelenski a avertizat duminică că Rusia îşi intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene în timp ce atenţia globală este concentrată pe pacea din Orientul Mijlociu, potrivit presei internaţionale. Liderul de la Kiev a cerut menţinerea sancţiunilor şi a presiunii internaţionale asupra Moscovei, avertizând că orice relaxare ar fi and #8222;periculoasă pentru Europa and #8221;.
Incendiu devastator la o mănăstire istorică din Italia, unde Carlo Acutis a primit prima comuniune # Bursa
Un incendiu violent a distrus sâmbătă mănăstirea Bernaga, o clădire din secolul al XVII-lea situată în La Valletta Brianza, lângă Milano, unde sfântul Carlo Acutis a primit prima comuniune.
Un purtător de cuvânt al guvernului israelian a declarat că eliberarea ostaticilor deţinuţi în Fâşia Gaza este programată să înceapă luni dimineaţă, transmite Al Jazeera. Toţi cei 20 de ostatici aflaţi în viaţă urmează să fie eliberaţi simultan, în timp ce Israelul se pregăteşte să recupereze şi trupurile a 28 de persoane confirmate decedate.
Tot mai multe regiuni din Rusia impun restricţii la vânzarea de benzină, pe fondul unei penurii tot mai accentuate de combustibil. După regiunile Celiabinsk, Novosibirsk şi Crimeea ocupată, măsuri similare au fost introduse şi în Tyumen şi Sverdlovsk, potrivit presei ruse citate de RBC Ukraine.
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko susţine că Volodimir Zelenski este principalul obstacol în calea negocierilor de pace cu Rusia, potrivit EFE. Într-un interviu difuzat la televiziunea publică rusă, Lukaşenko a afirmat că and #8222;nici SUA, nici Rusia şi nici liderii europeni and #8221; nu se opun discuţiilor, dar and #8222;problema este la Zelenski and #8221;.
Avionul echipei naţionale a Nigeriei a aterizat de urgenţă în Angola după o fisură la parbriz # Bursa
Echipa naţională de fotbal a Nigeriei a trecut prin momente de panică în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce avionul cu care se întorcea din Africa de Sud a fost nevoit să aterizeze de urgenţă la Luanda, în Angola, din cauza unei fisuri apărute la parbriz în timpul zborului, conform mass-media.
