Producţia de vin din ţara noastră, estimată la 4 milioane de hectolitri în 2025

21:20

*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ce-prevede-acordul-de-incetare-a-focului-semnat-de-trump-61172753 Ce prevede acordul de încetare a focului semnat de Trump---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-planul-in-20-de-puncte-pentru-gaza-este-8222fundamentul-crucial8221-al-pacii-iar-enclava-trebuie-demilitarizata-82172754 Trump: Planul în 20 de puncte pentru Gaza este and #8222;fundamentul crucial and #8221; al păcii, iar enclava trebuie demilitarizată---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/israelul-a-eliberat-1968-de-prizonieri-palestinieni-in-schimbul-celor-20-de-ostatici-israelieni-predati-de-hamas-40172752 Israelul a eliberat 1.968 de prizonieri palestinieni în schimbul celor 20 de ostatici israelieni predaţi de Hamas---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-a-semnat-acordul-de-pace-pentru-fasia-gaza-09072750 Trump a semnat acordul de pace pentru Fâşia Gaza---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/presedintele-libanului-cere-reluarea-negocierilor-cu-israelul-pentru-solutionarea-disputelor-restante-43962752 Preşedintele Libanului cere reluarea negocierilor cu Israelul pentru soluţionarea disputelor restante---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/egiptul-cere-implicare-directa-a-sua-in-procesul-de-pace-din-orientul-mijlociu-65862753 Egiptul cere implicare directă a SUA în procesul de pace din Orientul Mijlociu---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-anunta-inceputul-8222fazei-a-doua8221-a-negocierilor-privind-conflictul-din-gaza-66762753 Trump anunţă începutul and #8222;fazei a doua and #8221; a negocierilor privind conflictul din Gaza---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/guterres-cere-valorificarea-388222momentului-favorabil388221-pentru-incheierea-razboiului-din-gaza-67662753 Guterres cere valorificarea and #8222;momentului favorabil and #8221; pentru încheierea războiului din Gaza---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/lavrov-considera-planul-lui-trump-388222prea-vag388221-privind-statalitatea-palestiniana-62662758 Lavrov consideră planul lui Trump and #8222;prea vag and #8221; privind statalitatea palestiniană---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-cere-gratierea-lui-netanyahu-si-promite-8222un-viitor-demn-de-mostenirea-noastra8221-27462751 Trump cere graţierea lui Netanyahu şi promite and #8222;un viitor demn de moştenirea noastră and #8221; ---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-il-felicita-pe-netanyahu-pentru-8222curajul8221-de-a-opri-razboiul-din-gaza-06462750 Trump îl felicită pe Netanyahu pentru and #8222;curajul and #8221; de a opri războiul din Gaza---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-intrerupt-in-knesset-de-un-deputat-care-a-cerut-recunoasterea-statului-palestina-64462758 Trump, întrerupt în Knesset de un deputat care a cerut recunoaşterea statului Palestina---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-lauda-tarile-arabe-si-liderii-musulmani-pentru-rolul-lor-in-acordul-privind-gaza-85462759 Trump laudă ţările arabe şi liderii musulmani pentru rolul lor în acordul privind Gaza---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/netanyahu-acuza-mai-multe-guverne-ca-8222s-au-intors-impotriva-israelului8221-22462756 Netanyahu acuză mai multe guverne că and #8222;s-au întors împotriva Israelului and #8221;---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/netanyahu-a-laudat-rolul-decisiv-al-lui-trump-in-obtinerea-acordului-de-incetare-a-focului-65362758 Netanyahu a lăudat rolul decisiv al lui Trump în obţinerea acordului de încetare a focului---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/netanyahu-nu-participa-la-summitul-din-egipt-organizat-astazi-81362754 Netanyahu nu participă la summitul din Egipt---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/hamasul-preda-crucii-rosii-alti-13-ostatici-in-sudul-fasiei-gaza-87262759Hamas predă Crucii Roşii alţi 13 ostatici în sudul Fâşiei Gaza---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-hamasul-se-va-dezarma-66262758Trump: 'Hamas se va dezarma'---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/kaja-kallas-388221ue-saluta-eliberarea-ostaticilor-israelieni388221-25162756Kaja Kallas: 'UE salută eliberarea ostaticilor israelieni'---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/macron-saluta-eliberarea-ostaticilor-israelieni-de-catre-hamas-61262753Macron salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/primii-sapte-ostatici-eliberati-de-hamas-au-trecut-frontiera-in-israel-anunta-armata-28952756Primii şapte ostatici eliberaţi de Hamas au trecut frontiera în Israel, anunţă armata---Hamas a predat luni Crucii Roşii primii şapte ostatici israelieni în viaţă, după 783 de captivitate, anunţă Israelul, Matan Angrest, Gali şi Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran şi Guy Gilboa-Dallal, potrivit presei israeliene.