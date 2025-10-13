Producţia de vin din ţara noastră, estimată la 4 milioane de hectolitri în 2025
Bursa, 13 octombrie 2025 22:10
Producţia de vinuri din ţara noastră este estimată, pentru anul 2025, la aproximativ 4 milioane de hectolitri, potrivit datelor transmise de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale către Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului (OIV). Cifra include atât vinurile cu denumire de origine controlată sau indicaţie geografică protejată (DOC, IG), cât şi vinurile fără certificare de soi.
AFEER şi Energy Traders Europe semnează un memorandum strategic pentru cooperare pe piaţa energiei # Bursa
Asociaţia Furnizorilor de Energie din România (AFEER) şi Energy Traders Europe (ETE) au semnat un memorandum de înţelegere care marchează începutul unei colaborări strategice între cele două organizaţii, potrivit unui comunicat comun.
Pentru prima dată în cadrul TransLogistica Romania, va fi organizat un panel dedicat exclusiv femeilor din industria transporturilor, intitulat and #8222;Women Who Move the World - Femei care transformă transportul and #8221;, marţi, 14 octombrie 2025, la Romexpo, Bucureşti, conform unui comunicat remis redacţiei.
Autorităţile israeliene au anunţat luni că Hamas a predat Crucii Roşii patru sicrie conţinând rămăşiţele unor ostatici decedaţi. Două dintre acestea au fost deja transferate forţelor israeliene într-o locaţie din Fâşia Gaza, iar celelalte două se află în drum spre acelaşi punct de predare, potrivit unui comunicat comun al armatei israeliene şi al Agenţiei de Securitate Israeliene.
Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc: Sistarea inspecţiilor în gospodării creşte riscul răspândirii pestei porcine africane # Bursa
Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) îşi exprimă îngrijorarea faţă de informaţia privind sistarea inspecţiilor în exploataţiile nonprofesionale pentru anul 2025, conform proiectului de hotărâre de guvern publicat de ANSVSA referitor la Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor la animale, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că se va întâlni vineri la Washington cu omologul său american, Donald Trump, pentru a discuta despre apărarea antiaeriană a Ucrainei şi despre posibila furnizare de rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, potrivit Reuters.
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ce-prevede-acordul-de-incetare-a-focului-semnat-de-trump-61172753 Ce prevede acordul de încetare a focului semnat de Trump---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-planul-in-20-de-puncte-pentru-gaza-este-8222fundamentul-crucial8221-al-pacii-iar-enclava-trebuie-demilitarizata-82172754 Trump: Planul în 20 de puncte pentru Gaza este and #8222;fundamentul crucial and #8221; al păcii, iar enclava trebuie demilitarizată---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/israelul-a-eliberat-1968-de-prizonieri-palestinieni-in-schimbul-celor-20-de-ostatici-israelieni-predati-de-hamas-40172752 Israelul a eliberat 1.968 de prizonieri palestinieni în schimbul celor 20 de ostatici israelieni predaţi de Hamas---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-a-semnat-acordul-de-pace-pentru-fasia-gaza-09072750 Trump a semnat acordul de pace pentru Fâşia Gaza---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/presedintele-libanului-cere-reluarea-negocierilor-cu-israelul-pentru-solutionarea-disputelor-restante-43962752 Preşedintele Libanului cere reluarea negocierilor cu Israelul pentru soluţionarea disputelor restante---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/egiptul-cere-implicare-directa-a-sua-in-procesul-de-pace-din-orientul-mijlociu-65862753 Egiptul cere implicare directă a SUA în procesul de pace din Orientul Mijlociu---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-anunta-inceputul-8222fazei-a-doua8221-a-negocierilor-privind-conflictul-din-gaza-66762753 Trump anunţă începutul and #8222;fazei a doua and #8221; a negocierilor privind conflictul din Gaza---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/guterres-cere-valorificarea-388222momentului-favorabil388221-pentru-incheierea-razboiului-din-gaza-67662753 Guterres cere valorificarea and #8222;momentului favorabil and #8221; pentru încheierea războiului din Gaza---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/lavrov-considera-planul-lui-trump-388222prea-vag388221-privind-statalitatea-palestiniana-62662758 Lavrov consideră planul lui Trump and #8222;prea vag and #8221; privind statalitatea palestiniană---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-cere-gratierea-lui-netanyahu-si-promite-8222un-viitor-demn-de-mostenirea-noastra8221-27462751 Trump cere graţierea lui Netanyahu şi promite and #8222;un viitor demn de moştenirea noastră and #8221; ---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-il-felicita-pe-netanyahu-pentru-8222curajul8221-de-a-opri-razboiul-din-gaza-06462750 Trump îl felicită pe Netanyahu pentru and #8222;curajul and #8221; de a opri războiul din Gaza---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-intrerupt-in-knesset-de-un-deputat-care-a-cerut-recunoasterea-statului-palestina-64462758 Trump, întrerupt în Knesset de un deputat care a cerut recunoaşterea statului Palestina---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-lauda-tarile-arabe-si-liderii-musulmani-pentru-rolul-lor-in-acordul-privind-gaza-85462759 Trump laudă ţările arabe şi liderii musulmani pentru rolul lor în acordul privind Gaza---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/netanyahu-acuza-mai-multe-guverne-ca-8222s-au-intors-impotriva-israelului8221-22462756 Netanyahu acuză mai multe guverne că and #8222;s-au întors împotriva Israelului and #8221;---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/netanyahu-a-laudat-rolul-decisiv-al-lui-trump-in-obtinerea-acordului-de-incetare-a-focului-65362758 Netanyahu a lăudat rolul decisiv al lui Trump în obţinerea acordului de încetare a focului---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/netanyahu-nu-participa-la-summitul-din-egipt-organizat-astazi-81362754 Netanyahu nu participă la summitul din Egipt---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/hamasul-preda-crucii-rosii-alti-13-ostatici-in-sudul-fasiei-gaza-87262759Hamas predă Crucii Roşii alţi 13 ostatici în sudul Fâşiei Gaza---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-hamasul-se-va-dezarma-66262758Trump: 'Hamas se va dezarma'---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/kaja-kallas-388221ue-saluta-eliberarea-ostaticilor-israelieni388221-25162756Kaja Kallas: 'UE salută eliberarea ostaticilor israelieni'---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/macron-saluta-eliberarea-ostaticilor-israelieni-de-catre-hamas-61262753Macron salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/primii-sapte-ostatici-eliberati-de-hamas-au-trecut-frontiera-in-israel-anunta-armata-28952756Primii şapte ostatici eliberaţi de Hamas au trecut frontiera în Israel, anunţă armata---Hamas a predat luni Crucii Roşii primii şapte ostatici israelieni în viaţă, după 783 de captivitate, anunţă Israelul, Matan Angrest, Gali şi Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran şi Guy Gilboa-Dallal, potrivit presei israeliene.
Trump: Planul în 20 de puncte pentru Gaza este and #8222;fundamentul crucial and #8221; al păcii, iar enclava trebuie demilitarizată # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat că planul său în 20 de puncte pentru Fâşia Gaza reprezintă and #8222;fundamentul crucial and #8221; pentru o pace and #8222;mare, glorioasă şi de durată and #8221; în Orientul Mijlociu, conform Al Jazeera.
În timp ce preşedintele american Donald Trump şi liderii din Orientul Mijlociu au semnat luni, la Sharm el-Sheikh, un acord prezentat drept and #8222;istoric and #8221; pentru încetarea războiului din Gaza, rămâne neclar ce conţine exact documentul, notează CNN.
Israelul a eliberat 1.968 de prizonieri palestinieni în schimbul celor 20 de ostatici israelieni predaţi de Hamas # Bursa
Israelul a eliberat 1.968 de prizonieri palestinieni în schimbul celor 20 de ostatici israelieni predaţi de Hamas
Preşedintele american Donald Trump a fost primul semnatar al acordului de pace pentru Fâşia Gaza, parafat în cadrul summitului internaţional de la Sharm el-Sheikh, Egipt.
Lion Capital a ajuns la o deţinere de 5,24% din Banca Transilvania săptămâna trecută, depăşind pragul de 5% care impune raportarea conform legislaţiei în vigoare, reiese dintr-un raport al instituţiei de credit publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Biroul premierului israelian a confirmat că Benjamin Netanyahu nu va participa la summitul care are loc astăzi în Egipt, potrivit unei declaraţii publicate pe platforma X.
Companiile private din România prognozează o creştere medie de 6% a salariilor de bază în 2026, după un avans de 7,47% în acest an şi 10,45% anul trecut, arată studiul salarial şi de beneficii PwC PayWell 2025
BRD Asset Management marchează 25 de ani de la înfiinţare. Compania îşi reafirmă angajamentul faţă de investitori prin profesionalism, inovaţie şi responsabilitate în administrarea resurselor financiare
Piaţa muncii din România este remodelată de tehnologiile de inteligenţă artificială care creează numeroase oportunităţi, dar aduc şi provocări semnificative atât pentru angajatori, cât şi pentru angajaţi. Potrivit unei analize interne Catalyst Solutions, peisajul locurilor de muncă în inteligenţă artificială din România este dominat de roluri tehnice (peste 55%), precum inginer software/ML, data scientist şi MLOps, iar Timişoara se evidenţiază ca un centru AI în plină dezvoltare, imediat după Bucureşti şi Cluj-Napoca
Activele fondurilor de pensii private au atins 177,1 miliarde lei la finalul lunii iunie 2025 # Bursa
Fondurile de pensii private din România au înregistrat, la 30 iunie 2025, active totale de 177,1 miliarde lei, în creştere cu 19% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu 13,2% faţă de nivelul consemnat la sfârşitul lunii decembrie 2024
Preşedintele Libanului cere reluarea negocierilor cu Israelul pentru soluţionarea disputelor restante # Bursa
Preşedintele libanez Joseph Aoun a declarat că Libanul şi Israelul ar trebui să reia negocierile pentru a soluţiona problemele nerezolvate de la încheierea războiului prin armistiţiul din noiembrie 2024, subliniind că precedentul dialog, mediat de Statele Unite şi Naţiunile Unite, a dus la acordul din 2022 privind delimitarea frontierei maritime dintre cele două ţări, scrie Al Jazeera.
România a atras 4 miliarde de euro prin ultima şi cea mai de succes emisiune de euroobligaţiuni din acest an # Bursa
Ministerul Finanţelor a atras, pe 2 octombrie 2025, de pe pieţele externe, aproximativ 4 miliarde de euro, fiind una dintre cele mai de succes emisiuni de euroobligaţiuni pe pieţele internaţionale şi a patra tranzacţie realizată în 2025
Ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, a declarat că succesul planului preşedintelui american Donald Trump pentru pacea în Orientul Mijlociu depinde de angajamentul continuu al Statelor Unite, inclusiv printr-o posibilă implicare militară la sol în etapa următoare a armistiţiului din Gaza, conform Al Jazeera.
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) invită toate persoanele fizice şi juridice direct sau indirect afectate de modificarea Legii RCA să se alăture protestelor naţionale
Ministerul Dezvoltării finanţează proiecte de modernizare şi eficienţă energetică în valoare de aproape 376 milioane de lei # Bursa
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a semnat 11 noi contracte de finanţare, în valoare totală de 375,8 milioane de lei, pentru modernizarea, reabilitarea termică şi eficientizarea energetică a mai multor instituţii publice - şcoli, spitale şi centre sociale, conform unui comunicat emis redacţiei.
Radu Miruţă: and #8222;Am deranjat sistemul de pile şi aranjamente din companiile de stat and #8221; # Bursa
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, a fost respinsă în Senat, cu 34 de voturi and #8222;pentru and #8221;, 66 and #8222;împotrivă and #8221; şi 3 abţineri, ministrul calificând documentul drept and #8222;o colecţie de etichete politice reciclate and #8221; şi acuzând opoziţia că încearcă să blocheze reforma din companiile de stat, potrivit mass-media.
A.N.A.F. a sesizat Parchetul în cazul unei reţele transfrontaliere de evaziune şi spălare de bani # Bursa
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) din cadrul A.N.A.F. a înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie rezultatele unei investigaţii complexe privind o reţea de firme şi persoane fizice implicate într-o amplă schemă de evaziune fiscală şi spălare de bani
Nuclearelectrica anunţă prima livrare internaţională de combustibil nuclear românesc către Argentina # Bursa
Nuclearelectrica a anunţat că filiala sa, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, va livra pentru prima dată combustibil nuclear sub formă de dioxid de uraniu (UO and #8322;) către Argentina, marcând o premieră pentru industria nucleară românească, potrivit unui comunicat al societăţii.
Exim Banca Românească lansează oferta promoţională CASA A+ cu dobândă fixă de 4,99% în primii 3 ani # Bursa
Exim Banca Românească a lansat oferta promoţională Casa A+, soluţie de finanţare ipotecară cu dobândă fixă de 4,99% în primii 3 ani, ulterior variabilă, care încurajează investiţiile în locuinţe eficiente energetic oferind totodată protecţie împotriva fluctuaţiilor de dobândă
Preşedintele Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi, s-a întâlnit cu liderii din Turcia, Qatar şi Franţa, precum şi cu alţi oficiali arabi şi occidentali, pentru a coordona implementarea armistiţiului din Fâşia Gaza, potrivit unui comunicat al preşedinţiei egiptene.
Clifford Chance a asistat Green Factory la finalizarea achiziţiei Eisberg de la compania elveţiană Bell Food Group # Bursa
O echipă multijurisdicţională Clifford Chance din România şi Polonia a oferit consultanţă grupului polonez Green Factory, parte a Green Holding, la finalizarea achiziţiei Eisberg România, Eisberg Polonia şi Eisberg Ungaria de la compania Bell Food Group, cu sediul în Elveţia
Trump anunţă începutul and #8222;fazei a doua and #8221; a negocierilor privind conflictul din Gaza # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat, în timpul unei întâlniri cu omologul egiptean Abdel Fattah el-Sisi, că a început and #8222;faza a doua and #8221; a negocierilor pentru pace în Orientul Mijlociu.
Moţiunea simplă depusă împotriva ministrului Radu Miruţă a fost respinsă, după ce în plenul Senatului s-au înregistrat doar 34 de voturi and #8222;pentru and #8221;, 66 and #8222;împotrivă and #8221; şi 3 abţineri.
and #8222;Robotul violoncelist and #8221; urcă pe scena GoTech World 2025, într-o demonstraţie unică a fuziunii dintre artă şi tehnologie # Bursa
GoTech World 2025 aduce în faţa publicului un spectacol inedit, la graniţa dintre artă şi robotică. and #8222;Robotul violoncelist and #8221;, proiectul vizionar al artistului internaţional Fredrik Gran, va demonstra cum tehnologia poate rescrie rolul instrumentelor clasice şi al interpretului, deschizând o nouă eră a expresiei muzicale. În completare, pe parcursul celor două zile, zeci de nume cu rezonanţă globală vor urca pe cele 11 scene ale evenimentului, explorând cele mai actuale tendinţe din tehnologie şi business
Laurenţiu Urluescu, Preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), şi Jerôme Le Page, Preşedintele Comitetului pentru Energie al Energy Traders Europe (ETE), au semnat un memorandum de înţelegere ce marchează începutul unei colaborări strategice între cele două organizaţii
IMM România, partener strategic în construirea primei infrastructuri naţionale de Inteligenţă Artificială # Bursa
IMM România anunţă lansarea primei infrastructuri naţionale de Inteligenţă Artificială (AI), un proiect iniţiat de ICI Bucureşti şi Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, în parteneriat cu un consorţiu de elită din mediul academic, de cercetare şi industrie
Patronatul Industriei Asigurărilor din România (PIAR) şi Federaţia Sindicatelor din Asigurări şi Bănci (FSAB) au organizat conferinţa de încheiere a implementării proiectului and #8222;PROASIG - Promovarea dialogului pentru ocupare şi formare în asigurări and #8221; (SMIS 305698), marcând finalizarea unei iniţiative-cheie pentru modernizarea dialogului social din sectorul asigurărilor
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat că îşi dă demisia şi se retrage complet din viaţa politică, la doar două săptămâni după ce fusese ales deputat pe listele Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), potrivit mass-media. Recean a precizat că decizia sa are la bază dorinţa de a reveni în mediul de afaceri.
Dezvoltatorul de soluţii software Control F5 Software se extinde în Olanda şi vizează afaceri de aproximativ un milion de euro în 2025 # Bursa
Dezvoltatorul de soluţii software Control F5 Software se extinde în Olanda, iar managementul este în discuţii pentru câştigarea de clienţi în Turcia şi Emiratele Arabe Unite. Compania, care în ultimii doi ani s-a specializat în dezvoltarea de soluţii bazate pe Inteligenţă Artificială, vizează o cifră de afaceri de un milion de euro în 2025, mai mult cu aproximativ 10% faţă de 2024
Guterres cere valorificarea and #8222;momentului favorabil and #8221; pentru încheierea războiului din Gaza # Bursa
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat eliberarea ostaticilor israelieni deţinuţi în Gaza, subliniind că acest moment trebuie folosit pentru a avansa negocierile de pace şi a pune capăt conflictului, potrivit Al Jazeera.
TNB invitat în Polonia cu spectacolul-eveniment and #8222;Mary Stuart and #8221;, regizat de Andrei Şerban # Bursa
Teatrul Naţional and #8221;I.L.Caragiale din Bucureşti (TNB) are bucuria de a prezenta în 15 octombrie 2025 spectacolul-eveniment MARY STUART, în viziunea excepţională a regizorului Andrei Şerban, la Festivalul Internaţional de Teatru de la Kielce (Polonia), în cadrul programului and #8221;Gra z Kantorem and #8221;/ and #8221;Playing with Kantor and #8221;. Spectacolul TNB reprezintă contribuţia românească la programul Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că Regatul Unit este pregătit să contribuie la monitorizarea armistiţiului din Gaza şi la procesul de dezarmare a Hamas, oferind expertiza acumulată de Marea Britanie în Irlanda de Nord, potrivit Al Jazeera.
Uniunea Europeană (UE) salută luni, prin şefa diplomaţiei sale, Kaja Kallas, eliberarea ostaticilor de către Hamas
Reprezentativa Ghanei s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2026 după victoria împotriva naţionalei statului Comore, scor 1-0, duminică, la Accra.
Infractorii devin tot mai creativi. Au apărut scam-uri cu vânzarea de conturi cripto, iar SMS spoofingurile devin mai elaborate # Bursa
Escrocheriile de vânzare de conturi apar atunci când infractorii conving utilizatorii să-şi dezvăluie detaliile contului, de obicei în schimbul unei recompense financiare. Odată ce escrocii obţin aceste detalii, pot efectua tranzacţii neautorizate, ceea ce poate duce la pierderi financiare pentru utilizatori şi la alte probleme legale
Lavrov consideră planul lui Trump and #8222;prea vag and #8221; privind statalitatea palestiniană # Bursa
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că planul preşedintelui american Donald Trump pentru soluţionarea conflictului israeliano-palestinian este and #8222;prea vag and #8221; în privinţa statalităţii palestiniene şi se concentrează exclusiv asupra Fâşiei Gaza, potrivit presei internaţionale.
eToro: Prăbuşire istorică pe piaţa cripto după anunţul lui Trump privind noile tarife vamale aplicate Chinei # Bursa
Pieţele cripto au înregistrat vineri cea mai mare lichidare într-o singură zi din istorie, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat pe platforma Truth Social că Statele Unite vor impune, începând cu 1 noiembrie, tarife vamale de 100% asupra importurilor din China, ca răspuns la restricţiile impuse de Beijing privind exporturile de minerale rare, relatează Simon Peters, analist al platformei de investiţii eToro pentru piaţa criptoactivelor.
XTB lansează un program inovator de cashback care transformă cheltuielile zilnice în investiţii # Bursa
Platforma de investiţii XTB a lansat un nou beneficiu prin care utilizatorii pot primi 1% cashback la plăţile efectuate cu cardul eWallet, suma fiind convertită automat în drepturi fracţionate către compania preselectată de investitor. Cashback-ul poate ajunge până la 500 de lei lunar şi are scopul de a încuraja investiţiile accesibile şi construirea graduală a unui portofoliu diversificat.
Pieţele de capital au înregistrat o revenire semnificativă în trimestrul al treilea din 2025, potrivit celui mai recent raport EY Global IPO Trends, care arată o creştere accentuată a volumului şi valorii ofertelor publice iniţiale (IPO). În pofida prudenţei investitorilor, sentimentul general este de revenire a încrederii, susţinut de relaxarea politicilor monetare şi de profiturile solide ale companiilor listate.
Compania globală de inteligenţă artificială Wonderful îşi anunţă intrarea pe piaţa din ţara noastră şi o numeşte pe Lucia Stoicescu în funcţia de Country Manager, conform unui comunicat emis redacţiei. Deschiderea biroului local face parte din strategia de expansiune internaţională accelerată a companiei, susţinută de o rundă de finanţare de 34 milioane de dolari, obţinută în luna iulie, într-un Seed Round condus de Index Ventures, cu participarea Bessemer Venture Partners şi Vine Ventures - fonduri globale cu active combinate de peste 20 miliarde de dolari.
Pendl and Piswanger InterSearch marchează 25 de ani de activitate pe o piaţă europeană de 4,4 miliarde de euro # Bursa
Ţara noastră devine un veritabil exportator de leadership în Europa, potrivit datelor Pendl and Piswanger InterSearch, companie de executive search care aniversează 25 de ani de activitate şi face parte din reţeaua globală InterSearch Worldwide. În această perioadă, firma a recrutat peste 2.000 de executivi pentru poziţii cheie, pe o piaţă locală estimată la 30 de milioane de euro, reprezentând 0,7% din piaţa europeană de profil, evaluată la 4,4 miliarde de euro în 2024.
Green Environment reduce cu 85% costurile de management al deşeurilor printr-o aplicaţie dezvoltată intern # Bursa
Compania Green Environment Support, activă de 14 ani în domeniul consultanţei de mediu, a lansat o aplicaţie proprie care poate reduce cu până la 85% costurile de management al deşeurilor, în urma unei investiţii de 80.000 de euro, finanţată integral din surse proprii, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
