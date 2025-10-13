Senatul dezbate moţiunea împotriva ministrului Radu Miruţă
Bursa, 13 octombrie 2025 08:20
Moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, va fi dezbătută şi votată, luni în plenul Senatului. Miruţă este acuzat, ântre altele, că a transormat ministerul and #8221;în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR and #8221; .
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
08:20
Moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, va fi dezbătută şi votată, luni în plenul Senatului. Miruţă este acuzat, ântre altele, că a transormat ministerul and #8221;în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR and #8221; .
08:20
Blocajul politic de la Washington ignoră principalul risc pentru stabilitatea SUA: datoria naţională în creştere # Bursa
Disputa dintre democraţi şi republicanii preşedintelui Donald Trump privind blocajul guvernamental continuă, însă dezbaterea ocoleşte una dintre cele mai grave probleme structurale ale economiei americane: datoria publică tot mai mare şi perspectivele financiare tot mai precare ale programelor sociale majore, precum Social Security şi Medicare
08:20
Trei deputaţi israelieni de dreapta vor boicota discursul lui Trump în semn de protest faţă de încetarea focului în Gaza # Bursa
Trei parlamentari israelieni de dreapta au anunţat că nu vor participa la discursul pe care preşedintele american Donald Trump îl va rosti luni în faţa Knessetului (parlamentul israelian), în semn de protest faţă de încetarea focului în Gaza negociată de SUA
08:20
Pragurile critice ale schimbărilor climatice sunt depăşite, avertizează oamenii de ştiinţă înaintea COP30 # Bursa
Încălzirea globală depăşeşte pragurile de pericol mai repede decât se preconiza, recifele de corali din întreaga lume fiind acum într-un proces de dispariţie aproape ireversibil, ceea ce oamenii de ştiinţă au descris luni drept primul and #8222;punct de cotitură and #8221; în colapsul ecosistemului determinat de schimbările climatice
08:20
Marile platforme americane de comerţ online au eliminat milioane de produse electronice chineze interzise # Bursa
Cele mai mari site-uri americane de retail online au retras milioane de anunţuri pentru echipamente electronice fabricate în China, după o amplă acţiune de control declanşată de Comisia Federală pentru Comunicaţii (FCC), potrivit preşedintelui instituţiei, Brendan Carr
Acum o oră
08:10
Netanyahu proclamă victoria cu câteva ore înainte de întoarcerea prevăzută a ostaticilor din Gaza # Bursa
Israelul a obţinut and #8222;victorii imense and #8221; în doi ani de război împotriva Hamas, a declarat duminică seara premierul israelian Benjamin Netanyahu, în timp ce mişcarea islamistă palestiniană se pregăteşte să elibereze ostaticii reţinuţi în Gaza cu câteva ore înainte de un and #8222;summit pentru pace and #8221; care va avea loc luni în Egipt
08:10
La o lună după prezentarea iPhone 17, Apple ar putea lansa în săptămâna care urmează mai multe produse bazate pe noua serie de cipuri M5.
08:10
Ministerul Economiei din Taiwan a anunţat duminică faptul că noile restricţii impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare nu vor avea un impact semnificativ asupra industriei taiwaneze de semiconductori, întrucât metalele vizate diferă de cele utilizate în procesele de fabricaţie a cipurilor
08:00
Preşedintele israelian vrea să îi acorde lui Trump cea mai înaltă distincţie civilă a ţării sale # Bursa
Preşedintele israelian Isaac Herzog vrea să-i acorde omologului său american Donald Trump cea mai înaltă distincţie civilă a ţării sale, în semn de recunoştinţă pentru contribuţia la eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza, potrivit unui comunicat oficial publicat luni, relatează AFP.
08:00
Hamas a anunţat numele celor 20 de ostatici israelieni care vor fi eliberaţi astăzi, în prima fază a acordului de încetare a focului cu Israelul, relatează The Guardian şi BBC.
08:00
Iranul, susţinător de lungă durată al Hamasului palestinian, nu va participa la summitul păcii în Gaza, desfăşurat luni în Egipt, la care a fost invitat, a anunţat ministrul de externe Abbas Araghchi, notează AFP.
08:00
Bilanţul ploilor torenţiale din estul şi centrul Mexicului a crescut duminică la 47 de morţi, potrivit guvernului federal, în timp ce echipele de salvatori civile şi militare încearcă să redeschidă drumurile pentru a ajunge la satele izolate
08:00
* În forma actuală, cerinţele excesive de cvorum şi de majoritate prevăzute în actul constitutiv al CCP.RO Bucharest împiedică funcţionarea eficientă a societăţii, susţine Bursa Română de Mărfuri * BVB a eşuat, în luna martie, în tentativa de revocare a consiliului de administraţie al CCP.RO, din cauza lipsei cvorumului minim de 80%* Modificarea actului constitutiv al CCP.RO Bucharest necesită intervenţia Autorităţii de Supraveghere Financiară, potrivit BRM
07:50
Preşedintele Donald Trump a declarat că s-ar putea să-i spună liderului rus Vladimir Putin că ar putea furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, dacă războiul nu se încheie, relatează Reuters şi Axios.
07:50
Ministru sud-coreean: Coreea de Nord a primit probabil ajutor din partea Rusiei în ceea ce priveşte submarinele # Bursa
Coreea de Nord a primit probabil ajutor tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sale, a declarat luni ministrul apărării sud-coreean Ahn Gyu-back, în faţa parlamentului, relatează Reuters.
Acum 2 ore
07:40
* Societatea a cumpărat pachetul de 86% din Armătura, deţinut de Herz Armaturen
07:40
and #8222;Războiul s-a încheiat and #8221;, declară Donald Trump înainte de a pleca spre Israel # Bursa
Preşedintele american Donald Trump le-a spus jurnaliştilor că and #8222;războiul s-a încheiat and #8221; în Gaza, înainte de a urca, duminică, la bordul Air Force One care îl va duce în Israel şi apoi în Egipt, la summitul pentru pace, relatează BBC.
06:50
Echipa naţională a Insulelor Feroe a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Cehiei, în grupa L a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.
06:50
Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale a României, i-a lăudat pe tricolori, dar ştie că victoria cu Austria, scor 1-0, nu va avea valoare dacă nu e completată de victorii în ultimele două meciuri ale grupei.
Acum 4 ore
06:20
Tensiunile comerciale SUA-China se reaprind, după restricţiile Beijingului privind exporturile de metale rare # Bursa
* Donald Trump: and #8221;Statele Unite ale Americii vor impune Chinei un tarif de 100%, peste orice tarif pl and #227;tit în prezent and #8221;* Ministerul Comerţului din China: and #8221;Poziţia noastră privind un război comercial rămâne neschimbată - nu ne dorim unul, dar nici nu îl vom evita dacă suntem forţaţi să-l purtăm and #8221;* Pieţele de acţiuni americane au înregistrat vineri cele mai mari scăderi din aprilie-mai încoace
Acum 12 ore
00:00
* (Interviu cu Ileana Nicolae, Head of Eastern Europe în cadrul Sika)Reporter: Cum apreciaţi că evoluează piaţa construcţiilor în contextul macro-economic şi geopolitic actual?
00:00
Trump poate face and #8221;pace and #8221; în continuare, Nobelul a mers la Maria Corina Machado # Bursa
Comitetul Nobel a acordat premiul pentru Pace în 2025 Mariei Corina Machado, lidera opoziţiei din Venezuela, chiar dacă la un moment dat preşedintele SUA, Donald Trump, era favoritul caselor de pariuri.
00:00
Tensiunile comerciale SUA-China se reaprind, după restricţiile Beijingului privind exporturile de metalele rare # Bursa
* Donald Trump: and #8221;Statele Unite ale Americii vor impune un tarif de 100% asupra Chinei, peste orice tarif plătit în prezent and #8221;* Ministerul Comerţului din China: and #8221;Poziţia noastră privind un război comercial rămâne neschimbată - nu ne dorim unul, dar nici nu îl vom evita dacă suntem forţaţi să-l purtăm and #8221;* Pieţele de acţiuni americane au înregistrat vineri cele mai mari scăderi din aprilie-mai încoace
00:00
* Un sondaj Bankrate arată că 27% dintre respondenţi au ales piaţa bursieră ca opţiune preferată pentru investiţii, 24% imobiliarele şi 21% numerarulBursa de acţiuni este cea mai populară opţiune de investiţii pe termen lung în rândul adulţilor americani, potrivit unui sondaj realizat de compania de date financiare Bankrate, citat de Statista.
00:00
CulturMedia cere intervenţia Guvernului pentru a evita and #8222;colapsul financiar and #8221; # Bursa
Federaţia CulturMedia, organizaţie reprezentativă a lucrătorilor din domeniul cultural, a transmis o scrisoare deschisă prim-ministrului Ilie Bolojan, solicitând intervenţia imediată a Guvernului României pentru rezolvarea crizei de finanţare care afectează instituţiile de cultură.
00:00
Nazare: and #8222;Vom transmite CE raportul cu măsurile din cele două pachete adoptate and #8221; # Bursa
* Ministrul Finanţelor: and #8222;Măsurile recente şi evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene and #8221;
00:00
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,74%.
00:00
Euro a scăzut, vineri, cu 0,50 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0927 lei/euro.
00:00
Volatilitatea ridicată din pieţe, generată de tensiunile din jurul tarifelor comerciale din prima parte a anului 2025 şi revenirea înregistrată de indicii bursieri începând cu luna aprilie au susţinut evoluţiile solide din primul semestru ale principalelor bănci americane.
00:00
Oferta publică iniţială (IPO) în valoare de 1,3 miliarde de dolari a companiei LG Electronics India Pvt, divizie a producătorului sud-coreean de electrocasnice LG Electronics Inc., s-a încheiat în 9 octombrie, devenind IPO-ul cu cele mai multe subscrieri din ultimele aproape două decenii, anunţă Reuters, menţionând că investitorii s-au grăbit să achiziţioneze o parte din această companie într-o piaţă a IPO-urilor aglomerată.
00:00
* Tranzacţii de 41 milioane lei, cu mult sub media zilnică a anuluiIndicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut închideri mixte, în ultima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii trecute, într-o zi cu deprecieri ale pieţelor europene.
00:00
Ghiduri metodologice pentru prevenirea adicţiilor, lansate de ANPCDDA şi Ministerul Educaţiei # Bursa
Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), a lansat două ghiduri metodologice de intervenţie pentru prevenirea adicţiilor, destinate cadrelor didactice şi părinţilor.
00:00
Universitatea and #8222;Babeş-Bolyai and #8221; din Cluj-Napoca (UBB) a transmis un mesaj oficial de felicitare pentru scriitorul maghiar Laszlo Krasznahorkai, recent desemnat laureat al Premiului Nobel pentru Literatură 2025.
00:00
Podul rutier care traversează râul Tisa, în zona municipiului Sighetu Marmaţiei, şi asigură legătura cu Ucraina, va intra într-un amplu proces de reparaţii, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.
00:00
Operaţiune inginerească spectaculoasă: turla unei biserici vechi de 700 de ani, suspendată la peste 13 metri în aer # Bursa
Turla bisericii All Hallows Staining, construită în urmă cu aproape şapte secole, a fost suspendată la 13,7 metri deasupra solului, în cadrul unui amplu proiect de construcţie din centrul Londrei. Amplasată pe stâlpi solizi, structura a rămas intactă deasupra unui şantier de 5.574 de metri pătraţi de pe Fenchurch Street 50.
00:00
Barometrul KfW-Ifo din luna septembrie 2025 arată o nouă înrăutăţire a climatului economic pentru IMM-urile din Germania. Indicele climatului de afaceri a scăzut cu 2,9 puncte faţă de luna precedentă, cel mai mare declin din ultimele 14 luni, până la -16,1 puncte, după o scădere de 0,8 puncte în luna precedentă.
00:00
Regele Charles al III-lea şi prinţul moştenitor William au avut o apariţie publică comună pentru a-şi exprima sprijinul faţă de summitul pentru climă COP30, ce va avea loc în Brazilia peste câteva săptămâni.
12 octombrie 2025
22:10
Şeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a declarat că presiunea exercitată asupra Hamas în ultimii doi ani a dus la o and #8222;victorie and #8221; a Israelului asupra grupării palestiniene, potrivit unui comunicat citat de Al Jazeera.
22:00
Hidroelectrica investeşte în drone aeriene şi subacvatice pentru inspecţia barajelor şi instalaţiilor # Bursa
Compania de stat Hidroelectrica a lansat în SICAP o licitaţie de 234.000 de lei pentru achiziţia de drone aeriene şi subacvatice, care vor fi folosite la verificarea integrităţii barajelor şi echipamentelor hidrocentralelor, potrivit caietului de sarcini consultat de Economedia.
22:00
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a îndemnat populaţia să lase deoparte divergenţele interne, într-un discurs televizat susţinut duminică seara, înaintea eliberării planificate a ostaticilor israelieni şi a deţinuţilor palestinieni, relatează Al Jazeera.
22:00
Locuitorii din nordul Gazei se întorc doar pentru a-şi recupera bunurile: and #8222;Să rămâi aici nu e o opţiune and #8221; # Bursa
Oamenii din nordul Fâşiei Gaza revin pentru scurt timp să verifice ce a mai rămas din locuinţele lor, însă nimeni nu rămâne acolo peste noapte, relatează un corespondent Al Jazeera aflat la faţa locului.
21:40
Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a transmis că Beijingul este pregătit să dezvolte relaţiile bilaterale cu Coreea de Nord pentru a consolida cooperarea strategică în plan regional şi internaţional, a relatat duminică agenţia de presă nord-coreeană KCNA, citată de Reuters.
21:30
Poliţia spaniolă a arestat duminică 17 persoane în oraşul Vitoria, din nordul Spaniei, în urma unor violenţe izbucnite între susţinătorii şi oponenţii fostului dictator Francisco Franco, în timpul sărbătorii naţionale, relatează AFP.
21:20
Circa 50.000 de militari din armata rusă au părăsit unităţile fără permisiune în 2024, potrivit unor documente interne ale Ministerului Apărării de la Moscova, publicate de serviciul Kavkaz.Realii al RFE/RL.
21:20
România exportă gaze către Republica Moldova la un nivel egal cu întregul consum zilnic al ţării vecine # Bursa
Exporturile de gaze naturale din România către Republica Moldova au atins duminică un nivel de 3,3 milioane de metri cubi pe zi - echivalentul consumului zilnic total al ţării de peste Prut, potrivit datelor analizate de Economedia.
21:20
Filipine şi China s-au acuzat reciproc pentru o confruntare maritimă produsă în apropierea insulei Thitu (Pag-asa), aflată în zona disputată a Mării Chinei de Sud, incident care a amplificat tensiunile regionale, relatează Reuters.
21:20
Un avion Ryanair care zbura de la Pisa (Italia) la Prestwick (Scoţia) a fost nevoit să aterizeze de urgenţă pe aeroportul din Manchester, având în rezervoare combustibil suficient pentru doar şase minute de zbor, potrivit jurnalului de bord citat de The Guardian.
20:40
România a depăşit pericolul suspendării fondurilor europene pentru anul viitor, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, după reuniunea ECOFIN de la Luxemburg, potrivit News.ro. Oficialul afirmă că măsurile luate de Guvern and #8222;îşi fac efectele scontate and #8221;, iar fondurile UE rămân principala sursă de creştere economică a ţării.
20:00
Vicepreşedintele american JD Vance a declarat, duminică, că ostaticii israelieni deţinuţi în Gaza ar putea fi eliberaţi and #8222;în orice moment and #8221;, potrivit NBC News.
Acum 24 ore
19:40
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat dur autorităţile de la Chişinău pentru includerea Rusiei pe lista ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, susţinând că Republica Moldova and #8222;face o greşeală gravă and #8221; repetând and #8222;erorile altor state and #8221;, potrivit agenţiei TASS.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.