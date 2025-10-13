Senatul dezbate moţiunea împotriva ministrului Radu Miruţă

00:00

* Donald Trump: and #8221;Statele Unite ale Americii vor impune un tarif de 100% asupra Chinei, peste orice tarif plătit în prezent and #8221;* Ministerul Comerţului din China: and #8221;Poziţia noastră privind un război comercial rămâne neschimbată - nu ne dorim unul, dar nici nu îl vom evita dacă suntem forţaţi să-l purtăm and #8221;* Pieţele de acţiuni americane au înregistrat vineri cele mai mari scăderi din aprilie-mai încoace