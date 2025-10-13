Pregătiri pentru masa pelerinilor
TeleM Iași , 13 octombrie 2025 15:50
In aceste zile se lucreaza la foc continuu la Directia de Crese Iasi unde sunt... Articolul Pregătiri pentru masa pelerinilor apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum o oră
15:50
In aceste zile se lucreaza la foc continuu la Directia de Crese Iasi unde sunt... Articolul Pregătiri pentru masa pelerinilor apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Iubitorii de blănuri naturale sunt așteptați la Iași, în aceste zile, să probeze haine de... Articolul Vânzări modeste la târgul de blanuri de lux din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
15:00
S-au luat primele masuri la Spitalul de Copii Sf. Maria, dupa numirea noii conduceri interimare... Articolul Primele măsuri la Spitalul de Copii Sf. Maria luate de noua conducere interimară apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
14:10
ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spãlare de bani # TeleM Iași
Dosarul în care este vizat un grup de 17 firme implicate în multiple acțiuni de... Articolul ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spãlare de bani apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Elicopterul SMURD Galați solicitat de urgență în Grivița pentru o mamă, victimă a unui accident rutier # TeleM Iași
În aceste momente, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Galați intervin la un... Articolul Elicopterul SMURD Galați solicitat de urgență în Grivița pentru o mamă, victimă a unui accident rutier apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Rata anuală a inflației în România a ajuns în luna septembrie 2025 la 9,9%, potrivit... Articolul Inflația urcă la 9,9% în septembrie 2025. Scumpiri puternice la energie și servicii apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Dorin Recean își încheie mandatul de prim-ministru al Republicii Moldova şi pleacă din politică # TeleM Iași
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat astazi, că nu va continua în funcția de... Articolul Dorin Recean își încheie mandatul de prim-ministru al Republicii Moldova şi pleacă din politică apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
11:30
Ca să se răzbune pe soția fugită de acasă, un bărbat din Neamț s-a dus în cimitir și a furat crucea soacrei # TeleM Iași
Ieri dimineata, în jurul orelor 10:35, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț au... Articolul Ca să se răzbune pe soția fugită de acasă, un bărbat din Neamț s-a dus în cimitir și a furat crucea soacrei apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Platforma PIAS auditată de Curtea de Conturi. Blocaje frecvente deși s-au investit peste 200 milioane de euro # TeleM Iași
Curtea de Conturi a realizat un audit al performanței la Casa Națională de Asigurări de Sănătate... Articolul Platforma PIAS auditată de Curtea de Conturi. Blocaje frecvente deși s-au investit peste 200 milioane de euro apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 8 ore
10:00
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 33,85%, în primele opt luni din 2025, până la... Articolul Numărul firmelor dizolvate, în creștere cu 33,85% în primele opt luni din 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Alexandru Rogobete a vizitat Spitalul Municipal de Urgenţă ”Elena Beldiman” din Bârlad – La ATI, spre bucuria mea, nu am văzut nicio brăţară, niciun inel şi nicio unghie falsă pe mâinile personalului # TeleM Iași
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat, duminică, Spitalul Municipal de Urgenţă ”Elena Beldiman” din Bârlad... Articolul Alexandru Rogobete a vizitat Spitalul Municipal de Urgenţă ”Elena Beldiman” din Bârlad – La ATI, spre bucuria mea, nu am văzut nicio brăţară, niciun inel şi nicio unghie falsă pe mâinile personalului apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Sirenele sunt testate în județul Neamț pe 13 octombrie, în cadrul unui amplu exercițiu de cutremur # TeleM Iași
ISU Neamț marchează Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale printr-o serie de exerciții și... Articolul Sirenele sunt testate în județul Neamț pe 13 octombrie, în cadrul unui amplu exercițiu de cutremur apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Turnul cu ceas de la Palatul Culturii va putea fi vizitat în fiecare zi a... Articolul Turnul cu Ceas de la Palatul Culturii, deschis zilnic pentru vizitare apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Comisia Europeană recomandă statelor membre să solicite platformelor online accesibile minorilor să ia măsuri precum... Articolul Apare un nou tip de „buletin” pentru accesul pe platformele online apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Focuri de armă şi blindate în poligonul Smârdan din judeţul Galaţi. Timp de 3 săptămâni,... Articolul Exerciţiu NATO cu peste 500 de militari. Poligonul Smârdan devine câmp de luptă apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Incident terifiant într-o localitate din judeţul Galaţi. Un bărbat de 52 de ani a fost arestat... Articolul Bărbat din Galaţi, arestat preventiv pentru uciderea unui pui de pisică apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Început de săptămână rece în toată ţara, cu temperaturi mai mici decât în mod obişnuit... Articolul Început de săptămână cu vreme rece în toată ţara apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Titus Corlățean renunță la candidatura pentru președinția PSD și își anunță plecarea din partid # TeleM Iași
Senatorul Titus Corlățean a transmis luni dimineața, 13 octombrie 2025, într-un videoclip publicat pe pagina... Articolul Titus Corlățean renunță la candidatura pentru președinția PSD și își anunță plecarea din partid apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 11,5 milioane de euro pentru agricultorii români # TeleM Iași
Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 11,5 milioane de euro pentru agricultorii români, ale... Articolul Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 11,5 milioane de euro pentru agricultorii români apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni dimineaţa, la ora 8:36, în zona... Articolul Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs în zona seismică Vrancea apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Uniunea Europeană va face verificări biometrice în cazul tuturor cetăţenilor care vin din ţările extra comunitare # TeleM Iași
Sistemul European de Control la Frontieră a început să se schimbe de duminică, dar operaţionalizarea... Articolul Uniunea Europeană va face verificări biometrice în cazul tuturor cetăţenilor care vin din ţările extra comunitare apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Momentul coincide cu vizita preşedintelui american în regiune, mai întâi în Israel, apoi, câteva ore... Articolul Hamas va elibera ultimii ostatici israelieni pe care îi mai are apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
20:50
Suceava | Accident rutier cu 6 persoane rănite în această după amiază la Frătăuții Vechi # TeleM Iași
Accident rutier, pe raza localității Frătăuții Vechi, produs între două autoturisme. Au intervenit pompierii militari... Articolul Suceava | Accident rutier cu 6 persoane rănite în această după amiază la Frătăuții Vechi apare prima dată în TeleM Regional.
20:40
Astăzi, alergătorii din județul Vaslui au adus ștafeta roșie, simbol al curajului, sacrificiului și al... Articolul Ștafeta Veteranilor Invinctus a ajuns astăzi la Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
20:30
Astazi, Judecătoria Târgu Bujor a dispus măsura arestării preventive, pentru o perioadă de 30 de... Articolul Galați | Bărbat arestat pentru 30 zile după ce a aruncat în sobă un pui de pisică apare prima dată în TeleM Regional.
19:20
Suceava | Două persoane au ajuns la spital după o coliziune între motociclete la Gura Humorului # TeleM Iași
Coliziune între două motociclete, pe raza orașului Gura Humorului. Au intervenit pompierii militari, cu o... Articolul Suceava | Două persoane au ajuns la spital după o coliziune între motociclete la Gura Humorului apare prima dată în TeleM Regional.
18:20
În cursul acestei zile, echipajele Detașamentului 1 de Pompieri Iași au intervenit la un accident... Articolul Un bărbat a fost rănit într-un accident rutier produs la Lețcani apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
15:10
Sondaj Avangarde: „55% dintre români nu vor ca țara noastră să trimită trupe în Republica Moldova, dacă este atacată de Rusia!” # TeleM Iași
Un sondaj recent marca Avangarde arată un tablou interesant și, pentru unii, îngrijorător al percepțiilor... Articolul Sondaj Avangarde: „55% dintre români nu vor ca țara noastră să trimită trupe în Republica Moldova, dacă este atacată de Rusia!” apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
În această seară, de la ora 19.00 are loc procesiunea „Calea Sfinților”. Sute de preoți,... Articolul Procesiunea Calea Sfinților, în această seară la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Suceava | Metodă nouă de fraudă financiară. Femeie din Vicovu de Sus păgubită de 50.000 lei # TeleM Iași
Vineri seara, in jurul orei 18:30, la sediul Poliției orașului Vicovu de Sus, s-a prezentat... Articolul Suceava | Metodă nouă de fraudă financiară. Femeie din Vicovu de Sus păgubită de 50.000 lei apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Inițiativă legislativă lansată de un parlamentar ieșean: „Instituirea unui mecanism permanent de audit extern al SRI!” # TeleM Iași
Deputata de Iasi, Simona Macovei a initiat o propunere legislativa privind instituirea unui mecanism permanent... Articolul Inițiativă legislativă lansată de un parlamentar ieșean: „Instituirea unui mecanism permanent de audit extern al SRI!” apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
Val de reacții negative din România la adresa Comisiei Europene și Strategia LGBTIQ+ 2026–2030 # TeleM Iași
Comisia Europeană a adoptat noua Strategie pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+ pentru perioada 2026–2030, un document... Articolul Val de reacții negative din România la adresa Comisiei Europene și Strategia LGBTIQ+ 2026–2030 apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Piloții Tudor Tudurachi și Sergiu Nicolae, alǎturi de Willi Motorsport, formează prima echipă 100% românească... Articolul Pilotul ieșean, Tudor Tudurachi, în mare formă pe circuitul din Barcelona apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Incendiu izbucnit în această dimineață la o gospodărie din localitatea Ostra. Evenimentul a fost anunțat... Articolul Suceava | Incendiu violent provocat de un cablu defect la o gospodărie din Ostra apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
Continua pelerinajul de la Iasi iar in acest moment, potrivit informatiilor oferite de Gruparea de... Articolul 20.000 de persoane așteaptă să se închine la racla Sf. Parascheva apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Un grav accident rutier s-a produs la Popricani, dupa coliziunea frontala dintre doua autoturisme. In... Articolul Grav accident rutier cu victime la Popricani apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Șeful Statului Major al Apărării susține că toți românii ar trebuie să aibă cunoștințe minimale de folosire a armelor # TeleM Iași
Generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, a făcut recent un apel către populație,... Articolul Șeful Statului Major al Apărării susține că toți românii ar trebuie să aibă cunoștințe minimale de folosire a armelor apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Avocatul Ion Mogos s-a stins din viata la varsta de 77 ani. Acesta a fost... Articolul S-a stins din viață, Ion Mogoș, fostul decan al Baroului Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Moaștele Sfântului Grigorie Palama au sosit la Iași: „Este pentru prima dată în istoria Bisericii și a Sfântului Grigorie Palama când iese din Tesalonic!” # TeleM Iași
Aseara, în jurul orei 23.00, delegația din Grecia, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Filoteos, Mitropolitul Tesalonicului,... Articolul Moaștele Sfântului Grigorie Palama au sosit la Iași: „Este pentru prima dată în istoria Bisericii și a Sfântului Grigorie Palama când iese din Tesalonic!” apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Diane Keaton, una dintre cele mai respectate și iubite actrițe ale cinematografiei americane, cunoscută pentru... Articolul A murit actrița Diane Keaton, câștigătoare a premiilor Oscar și Globul de Aur apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Un german este favorit să o înlocuiască pe Laura Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European # TeleM Iași
Patru procurori generali din diferite țări europene sunt în cursă pentru a o înlocui pe... Articolul Un german este favorit să o înlocuiască pe Laura Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European apare prima dată în TeleM Regional.
11 octombrie 2025
19:50
Intervenție pentru stingerea unui incendiu auto în municipiul Iași. Pompierii Detașamentului 1 Iași au intervenit... Articolul O mașină a luat foc în zona Popas Păcurari apare prima dată în TeleM Regional.
17:50
Palatul Culturii din Iași este una dintre cele mai reprezentative clădiri ale orașului și un... Articolul Palatul Culturii împlinește astăzi 100 de ani apare prima dată în TeleM Regional.
17:40
Avioane britanice au efectuat o misiune de 12 ore în apropierea graniței cu Rusia zburând și prin România # TeleM Iași
Marea Britanie a anunțat că două aeronave ale Forțelor Aeriene Regale au efectuat o misiune... Articolul Avioane britanice au efectuat o misiune de 12 ore în apropierea graniței cu Rusia zburând și prin România apare prima dată în TeleM Regional.
17:10
Poliția Română, dupa ce a fost ironizată că a descoperit 1 miliard de euro în bancnote contrafăcute: „Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o!” # TeleM Iași
În urma cooperării instituționale D.C.C.O. – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu... Articolul Poliția Română, dupa ce a fost ironizată că a descoperit 1 miliard de euro în bancnote contrafăcute: „Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o!” apare prima dată în TeleM Regional.
16:50
Doi romani sunt pe lista Europol a celor mai cautati fugari din Europa. Pe numele... Articolul Doi români pe lista celor mai căutați fugari din Europa apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Investiția va consta în extinderea corpului A cu 1.440 de metri pătrați prin construirea a... Articolul 2,3 milioane de euro pentru extinderea Colegiului Național Mihai Eminescu apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Casa Albă critică decizia Comitetului Nobel de a nu-i acorda lui Trump premiul pentru pace din 2025 # TeleM Iași
Casa Albă a criticat decizia comitetului Nobel de a nu acorda premiul pentru pace din... Articolul Casa Albă critică decizia Comitetului Nobel de a nu-i acorda lui Trump premiul pentru pace din 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
15:00
De-a râsu-plânsu în Franța. Macron l-a numit premier din nou pe Lecornu, care demisionase în urma cu 4 zile # TeleM Iași
Președintele francez, Emmanuel Macron l-a numit din nou în funcție pe prim-ministrul demisionar Sébastien Lecornu,... Articolul De-a râsu-plânsu în Franța. Macron l-a numit premier din nou pe Lecornu, care demisionase în urma cu 4 zile apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Marinela Chelaru a fost o actriță îndrăgită a scenei și televiziunii românești, cunoscută pentru energia,... Articolul A murit actrița Marinela Chelaru apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.