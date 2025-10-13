Noua taxă pentru şoferii români care va intra în vigoare de la 1 ianuarie în Bulgaria

17:30

Vremurile în care copiii creșteau liberi, cu cheia la gât, lăsați să se joace prin cartier, par tot mai departe. Şi asta pentru că temerile părinţilor se dovedesc, uneori, justificate. Un copil de 13 ani din Braşov a ajuns la spital cu o tăietură adâncă după ce a fost atacat la un loc de joacă. "Vina" lui a fost că s-a jucat la trambulină în afara orelor de program. Ca să-i arate că NU are voie, paznicul l-a tăiat cu o seceră. Agresorul în vârstă de 74 de ani este acum în arest la domiciliu, iar familia victimei vrea să meargă cu cazul în instanţă.