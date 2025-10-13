Nadia Comăneci şi Mihai Covaliu s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Tánczos Barna. Celebrarea „Anului Nadia Comăneci” în 2026, tema principală a întâlnirii

19:00

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că formaţiunea a decis să renunţe la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. El arată că PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, naţional şi echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea şi respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiţionale şi culturale ale poporului român. Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este şi a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor şi al responsabilităţii sociale, nu al etichetelor progresiste importate, mai spune Grindeanu. El anunţă că va candida la funcţia de preşedinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD.