Nadia Comăneci şi Mihai Covaliu s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Tánczos Barna. Celebrarea „Anului Nadia Comăneci” în 2026, tema principală a întâlnirii
News.ro, 13 octombrie 2025 22:10
Nadia Comăneci, legendă a sportului naţional şi mondial, şi Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, s-au întâlnit, luni, cu premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Tánczos Barna.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
22:30
Nicuşor Dan: Sunt două schimbări majore în documentul privind Strategia de apărare a ţării. Una se referă la războiul hibrid, iar cealaltă priveşte atacarea frontală a corupţiei / Cum vede preşedintele implicarea SRI # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, referindu-se la stadiul aprobării unui document privind strategia naţională de apărare a ţării, că proiectul poate fi adoptat până pe 26 noiembrie, când se împlinesc şase luni de la investirea sa în funcţie. El a precizat că vor fi două schimbări majore, respectiv războiul hibrid şi lupta împotriva corupţiei.
22:30
Poliţia germană a confirmat, luni, că a primit recent două plângeri într-un caz de presupuse violenţe sexuale care vizează un fost angajat al clubului de fotbal Borussia Dortmund şi care datează de câteva decenii.
22:30
Medicul Andrada Mirea, despre amiotrofia spinală: Tratamentul început precoce are şanse mult mai mari de a stopa evoluţia bolii/ Program pilot de screening la Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie pentru copii ”Nicolae Robănescu” din Bucureşti # News.ro
Medicul Andrada Mirea a declarat, luni seară, că România a făcut demersuri pentru a statul să deruleze un program de screening naţional pentru amiotrofia spinală, în condiţiile în care ţări ca Bulgaria au deja un astfel de program.
Acum 15 minute
22:20
UPDATE - Hamas a predat armatei israeliene cadavrele a doar patru ostatici, anunţă IDF / Nemulţumire în Israel / Ce se va întâmpla în continuare # News.ro
Cadavrele a patru ostatici morţi în captivitate în Gaza au fost predate luni de Hamas armatei israeliene prin intermediul Crucii Roşii, au anunţat forţele armate israeliene (IDF).
22:20
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, luni seară, că ”au fost alte lucruri de făcut” şi nu a mai ajuns la Congresul UDMR, unde fusese invitat şi unde a afirmat că ”e posibil” să meargă. Comentariul vine după ce în spaţiul public s-a vehiculat că a confirmat prezenţa, dar că nu a mai participat la eveniment.
Acum 30 minute
22:10
Cupa Mondială 2026 – calificări: Tunisia merge la turneul final terminând calificările neînvinsă şi fără gol primit # News.ro
Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, pe teren propriu, scor 3-0, echipa naţională a Namibiei, în grupa H a calificărilor africane pentru Cupa Mondială 2026. Tunisienii merg la turneul final neînvinşi şi fără gol primit.
22:10
Nadia Comăneci şi Mihai Covaliu s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Tánczos Barna. Celebrarea „Anului Nadia Comăneci” în 2026, tema principală a întâlnirii # News.ro
Nadia Comăneci, legendă a sportului naţional şi mondial, şi Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, s-au întâlnit, luni, cu premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Tánczos Barna.
Acum o oră
22:00
Preşedintele Nicuşor Dan: În lumea reală nimic nu este perfect / Această coaliţie funcţionează, cu dificultăţile inerente ale unei coaliţii de aşa de multe partide # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan este de părere că actuala coaliţie funcţionează, în ciuda criticilor şi acuzaţiilor pe care şi le aduc lideri din diferite partide. El crede că rezultatele pe care le-a avut Guvernul până acum demonstrează acest lucru. ”În lumea reală nimic nu este perfect”, a transmis preşedintele, precizând că discuţiile sunt inerente într-o coaliţie de aşa de multe partide.
21:50
Cupa Mondială - Capul Verde a devenit cea mai mică ţară calificată la un turneu final mondial, iar Joao Paulo (Oţelul) este primul fotbalist din Superligă care s-a calificat pentru CM-2026 # News.ro
Echipa naţională din Capul Verde a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-0, echipa naţională din Eswatini şi a devenit cea mai mică ţară din lume care s-a calificat la turneul final al unei Cupe Mondiale.
21:50
Nicuşor Dan, întrebat dacă se impune demisia premierului dacă legea privind pensiile magistraţilor va fi respinsă la CCR: Nu este cazul unei demisii. I-am transmis acest lucru şi premierului # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, susţine că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze din funcţie dacă legea privind pensiile magistraţilor va pica la Curtea Constituţională, el apreciind că actuala coaliţie va funcţiona cel puţin un an sau doi.
21:50
Cadavrele a patru ostatici morţi în captivitate în Gaza au fost predate luni de Hamas armatei israeliene prin intermediul Crucii Roşii, au anunţat forţele armate israeliene (IDF).
21:40
Ministrul Sănătăţii: În curând, marii arşi vor fi trataţi în România, acasă / Ministrul prezintă stadiul centrelor de la Târgu Mureş şi Timişoara # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, luni seară, stadiul pregătirii centrelor de mari arşi din ţară şi precizează că cel de la Târgu Mureş ar putea funcţiona din primăvara viitoare.
Acum 2 ore
21:30
Baschet masculin: Lituanianul Saulius Kulvietis, al nouălea jucător transferat de campioana U BT Cluj # News.ro
Echipa U BT Cluj a anunţat, luni seară, al nouălea transfer pentru acest sezon, jucătorul lituanian Saulius Kulvietis, care soseşte de la Šiauliai.
21:10
UPDATE - Acordul pentru Gaza a fost semnat în prezenţa liderilor mondiali. Trump: A doua fază a discuţiilor este în curs de desfăşurare. Gaza trebuie demilitarizată. Reconstrucţia, cea mai uşoară parte / Trump, decorat de Egipt şi renominalizat la Nobel # News.ro
Donald Trump a ajuns luni în Egipt şi înainte de întâlnirea cu liderii mondiali, preşedintele american le-a declarat reporterilor că „faza a doua” a negocierilor cu privire la Gaza a început, după acordul iniţial de încetare a focului şi eliberare a ostaticilor, relatează Reuters.
21:10
Portarul Berke Özer riscă o suspendare îndelungată după ce a părăsit cantonamentul Turciei # News.ro
După ce a părăsit în grabă cantonamentul Turciei duminică dimineaţa, provocând furia federaţiei sale, portarul echipei Lille, Berke Özer, riscă o suspendare îndelungată.
21:00
Preşedintele AUR Sibiu şi-a anunţat demisia din funcţie şi din partid: Această schimbare nu vine dintr-o simplă alegere interioară, ci mai degrabă este consecinţa curajului de a spune lucrurilor pe nume şi de a nu accepta compromisuri politice impuse # News.ro
Preşedintele AUR Sibiu, Sebastian Suciu, şi-a anunţat, luni seară, demisia din funcţie şi din partid, reclamând ”compromisuri politice impuse”.
21:00
Clădirea Secţiei Oncologie medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, iluminată în roz, pentru a aduce în atenţie lupta împotriva cancerului mamar / Recomandările medicilor # News.ro
Clădirea Secţiei Oncologie medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa este iluminată, luni seară, în roz, pentru a aduce în atenţie lupta împotriva cancerului mamar.
20:50
UPDATE - Acordul pentru Gaza a fost semnat în prezenţa liderilor mondiali. Trump spune că a doua fază a discuţiilor este în curs de desfăşurare. Reconstrucţia e „cea mai uşoară parte”. Egiptul îl decorează cu cea mai înaltă distincţie a statului # News.ro
Donald Trump a ajuns luni în Egipt şi înainte de întâlnirea cu liderii mondiali, preşedintele american le-a declarat reporterilor că „faza a doua” a negocierilor cu privire la Gaza a început, după acordul iniţial de încetare a focului şi eliberare a ostaticilor, relatează Reuters.
20:50
Preşedintele AUR Sibiu ţi-a anunţat demisia din funcţie şi din partid: Această schimbare nu vine dintr-o simplă alegere interioară, ci mai degrabă este consecinţa curajului de a spune lucrurilor pe nume şi de a nu accepta compromisuri politice impuse # News.ro
Preşedintele AUR Sibiu, Sebastian Suciu, şi-a anunţat, luni seară, demisia din funcţie şi din partid, reclamând ”compromisuri politice impuse”.
20:40
UPDATE - Acordul pentru Gaza a fost semnat în prezenţa liderilor mondiali. Trump spune că a doua fază a discuţiilor este în curs de desfăşurare. Egiptul îl decorează cu cea mai înaltă distincţie a statului # News.ro
Donald Trump a ajuns luni în Egipt şi înainte de întâlnirea cu liderii mondiali, preşedintele american le-a declarat reporterilor că „faza a doua” a negocierilor cu privire la Gaza a început, după acordul iniţial de încetare a focului şi eliberare a ostaticilor, relatează Reuters.
Acum 4 ore
20:30
2025 a fost un an excelent pentru ciclistul sloven Tadej Pogacar. Dacă pe plan sportiv el s-a impus din nou în Turul Franţei, pe plan financiar Pogacar a câştigat peste 12 milioane de euro.
20:20
Ministerul a anunţat, zilele trecute, că notele nu se mai pot discuta în faţa clasei, ci doar individual, cu fiecare copil. Regula nu e nouă — era deja în lege şi în ROFUIP —, dar e, în sfârşit, spusă limpede: nota e confidenţială, nu trofeu şi nu pedeapsă. Şi totuşi, sute de profesori au izbucnit revoltaţi.
20:20
UPDATE - Acordul pentru Gaza a fost semnat. Trump spune că a doua fază a discuţiilor este în curs de desfăşurare. El îi salută pe liderii mondiali sosiţi la summitul de la Sharm el-Sheikh şi laudă rolul Egiptului # News.ro
Donald Trump a ajuns luni în Egipt şi înainte de întâlnirea cu liderii mondiali, preşedintele american le-a declarat reporterilor că „faza a doua” a negocierilor cu privire la Gaza a început, după acordul iniţial de încetare a focului şi eliberare a ostaticilor, relatează Reuters.
20:20
Senatul a adoptat, luni, iniţiativa parlamentarilor USR Diana Buzoianu, actual ministru a Mediului – şi Aurel Oprinoiu, prin care personalul silvic cu atribuţii de pază a pădurilor va putea folosi mijloace de înregistrare audio-video în timpul desfăşurării activităţilor de serviciu.Senatul este prima cameră sesizată, iniţiativa legislativă merge acum la Camera Deputaţilor pentru dezbateri şi vot final.
20:10
Aurul depăşeşte pragul de 4.100 dolari pe uncie, atingând un nou record istoric pe fondul tensiunilor comerciale şi al aşteptărilor privind reducerea dobânzilor # News.ro
Preţul aurului a urcat luni peste 4.100 dolari pe uncie, atingând un nou maxim istoric, alimentat de tensiunile comerciale reînnoite dintre SUA şi China şi de aşteptările privind scăderea ratelor dobânzilor în SUA. Argintul a urcat, de asemenea, la un nivel record, relatează Reuters.
20:10
Claudiu Manda: Am acceptat candidatura la funcţia de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu, cu conştientizarea responsabilităţii pe care o implică # News.ro
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda anunţă că a acceptat candidatura la funcţia de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu, cu conştientizarea responsabilităţii pe care o implică. El mai spune că viitoarea conducere naţională a PSD trebuie să redobândească încrederea românilor, dar şi să găsească cele mai bune soluţii de organizare internă, astfel încât să se asigure de participarea la vot a fiecărui simpatizant.
20:00
Antrenorul belgian David Hubert a semnat luni un contract cu formaţia campioană a Belgiei, Union St Gilloise, înlocuindu-l pe tehnicianul Sebastien Pocognoli, plecat la AS Monaco.
20:00
Trump spune că a doua fază a discuţiilor pentru Gaza este în curs de desfăşurare. El îi salută pe liderii mondiali sosiţi la summitul de la Sharm el-Sheikh şi laudă rolul Egiptului # News.ro
Donald Trump a ajuns luni în Egipt şi înainte de întâlnirea cu liderii mondiali, preşedintele american le-a declarat reporterilor că „faza a doua” a negocierilor cu privire la Gaza a început, după acordul iniţial de încetare a focului şi eliberare a ostaticilor, relatează Reuters.
19:50
Magistraţi, despre dosarul fostului ministru Bănicioiu: Parchetul nu a administrat vreo probă fiabilă / Declaraţiile martorilor denunţători - Dorin Cocoş şi Mihaela Irimescu - neconcordante / Apărarea lui Bănicioiu - neechivocă şi credibilă # News.ro
Magistraţii care au decis achitarea fostului ministrul Nicolae Bănicioiu apreciază că Parchetul nu a administrat vreo probă fiabilă şi nu a reuşit să dovedească, dincolo de orice dubiu, că acesta avea o influenţă reală asupra ministrului Sănătăţii şi că această influenţă a fost exploatată în mod intenţionat. În plus, declaraţiile martorilor denunţători – Dorin Cocoş şi Mihaela Irimescu - au fost neconcordante, multe dintre discuţiile dintre ei fiind purtate ştiind că erau supravegheaţi tehnic. În ceea ce priveşte apărarea lui Bănicioiu, instanţa a apreciat că este ” neechivocă şi credibilă”.
19:30
Fotbal – Elite League U20: Echipa României a pierdut al doilea meci disputat împotriva Cehiei, 1-5 # News.ro
Echipa naţională U20 a României a fost învinsă luni, pe teren propriu, scor 1-5, de echipa naţională a Cehiei, într-un meci contând pentru noua ediţie a Elite League.
19:30
Israelul a eliberat 1.968 de deţinuţi în schimbul celor 20 de ostatici în viaţă predaţi de Hamas # News.ro
Israelul a anunţat luni că a eliberat 1.968 de prizonieri palestinieni în schimbul predării ultimilor 20 de ostatici israelieni în viaţă care erau ţinuţi de Hamas în Fâşia Gaza.
19:20
Allen Coliban (USR): Trebuie să repunem în drepturi legea, să organizăm alegeri în cel mai scurt timp / Dacă va fi sau nu protocol, asta este o discuţie pe care partidele o poartă. Este foarte greu să intrăm într-un scenariu de candidat unic # News.ro
Deputatul Allen Coliban (USR) a declarat, luni, că trebuie repusă în drepturi legea şi asta înseamnă să se organizeze alegeri în cel mai scurt timp, el apreciind că, dacă va fi sau nu protocol, asta este o discuţie pe care partidele o poartă şi e normal să existe negocieri. Coliban a mai spus că în opinia sa, este foarte greu să intre într-un scenariu şi o perspectivă de candidat unic.
19:10
Fostul comandant al Comandamentul Logistic Întrunit din cadrul MApN, Cătălin Zisu, rămâne sub control judiciar / Decizia Curţii de Apel Bucureşti este definitivă # News.ro
Fostul comandant al Comandamentul Logistic Întrunit din cadrul MApN, Cătălin Zisu, rămâne sub control judiciar, a decis Curtea de Apel Bucureşti. Decizia magistraţilor este definitivă.
19:00
Tenis de masă: Echipa masculină a României, victorie cu Slovacia, scor 3-0, la CE de la Zadar # News.ro
Echipa masculină de tenis de masă a României şi-a asigurat primul loc în grupă şi avansează pe tabloul principal, la Campionatul European Echipe Seniori 2025 din Zadar, Croaţia
19:00
Grindeanu: Am renunţat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi / Voi candida la funcţia de preşedinte al PSD, pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că formaţiunea a decis să renunţe la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. El arată că PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, naţional şi echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea şi respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiţionale şi culturale ale poporului român. Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este şi a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor şi al responsabilităţii sociale, nu al etichetelor progresiste importate, mai spune Grindeanu. El anunţă că va candida la funcţia de preşedinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD.
18:50
Rafila: Alegerile la Capitală se pot desfăşura oricând, inclusiv în acest an, cu respectarea unor principii: Fiecare dintre partidele coaliţiei fie au un candidat propriu, fie există un candidat comun al coaliţiei # News.ro
Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, a delcarat luni că alegerile pentru Primăria Capitalei se pot desfăşura oricând, inclusiv în acest an, cu respectarea unor principii şi anume fiecare dintre partidele coaliţiei fie au un candidat propriu, fie există un candidat comun al coaliţiei.
18:50
Surpriză. Partidul de extremă dreapta Chega din Portugalia a obţinut rezultate mult sub aşteptări în alegerile locale. Primarul din Lisabona a fost reales, în ciuda criticilor apărute după tragicul accident de funicular din septembrie # News.ro
Partidul de extremă dreapta Chega din Portugalia a câştigat primele sale mandate de primar în alegerile locale, potrivit rezultatelor finale, dar a rămas cu rezultate mult sub aşteptări, scorul său electoral înjumătăţindu-se faţă de alegerile parlamentare din luna mai, scrie The Guardian.
18:50
„Femeia uitată”, spectacol-manifest despre realitatea dureroasă a peste 30 de femei ucise în România în primele şapte luni ale acestui an, debutează la Bucureşti şi New York # News.ro
Spectacolul de teatru „Femeia uitată”, care aduce în prim-plan realitatea dureroasă a peste 30 de femei au fost ucise în România doar în prima jumătate a anului, debutează simultan la Bucureşti şi New York.
18:40
Alexandru Rafila: Congresul PSD, pe 7 noiembrie / Echipa de conducere va cuprinde 5 prim-vicepreşedinţi, 8 vicepreşedinţi regionali şi 12 pe diverse domenii / Statutul PSD, modificat pentru a scoate termenul progresist # News.ro
Alexandru Rafila, purtătorul de cuvânt al PSD, a declarat luni că Congresul PSD va fi organizat pe 7 noiembrie. Noua conducere a PSD va cuprinde, pe lângă preşedinte, 5 prim-vicepreşedinţi, 8 vicepreşedinţi regionali şi 12 pe diverse domenii. De asemenea, Statutul PSD va fi modificat pentru a scoate termenul progresist, a mai spus Rafila, arătând că este vorba despre o clarificare doctrinară.
18:40
Fotbal: Carlo Ancelotti despre Neymar - „Într-o condiţie fizică bună, are calităţile necesare pentru a juca pentru orice echipă din lume” # News.ro
Cu o zi înainte de a înfrunta Japonia într-un amical, Carlo Ancelotti, selecţionerul Braziliei, a vorbit despre Neymar la conferinţa de presă, cu doar câteva luni înainte de startul Cupei Mondiale 2026.
Acum 6 ore
18:30
Fostul ministru Nicolae Bănicioiu achitat pentru trafic de influenţă / Magistraţii au decis să nu îi mai fie confiscaţi 1,3 milioane de lei / Decizia este definitivă / Magistraţi: Nu este necesară doar formularea unei acuzaţii, ci probarea acesteia # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis achitarea fostului ministru Nicolae Bănicioiu pentru trafic de influenţă şi ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse în cazul acestuia, respectiv să nu îi mai fie confiscată suma de 1,3 milioane de lei. Decizia instanţei este definitivă. Magistraţii au transmis că ambele complete de judecată au constat că nu sunt întrunite condiţiile pentru atragerea răspunderii penale şi subliniază că nu este necesară doar formularea unei acuzaţii penale ci este necesară probarea acesteia. ”Indiferent de presiunea şi emoţia publică creată de formularea acuzaţiei, instanţele judecătoreşti nu pot să acţionează decât în limitele legii ca o garanţie a statutului de drept”, au transmis magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
18:20
Pelerinajul religios de la Iaşi: Aproape 20.000 de oameni stau la rând, numărul total al celor care au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva apropiindu-se de 150.000 # News.ro
Aproape 20.000 de oameni aşteaptă la rând, luni seară, să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Până în prezent, de la începerea pelerinajului, au trecut pe la racla cu moaşte aproximativ 144.000 de credincioşi.
18:20
Nicuşor Dan: Am promulgat astăzi legea care a actualizat cadrul legislativ din domeniul monitorizării electronice a persoanelor inculpate / Introducerea alertei de apropiere a frontierei consolidează capacitatea de control şi reacţie a autorităţilor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat astăzi legea care a actualizat cadrul legislativ din domeniul monitorizării electronice a persoanelor inculpate, el arătând că introducerea alertei de apropiere a frontierei consolidează capacitatea de control şi reacţie a autorităţilor, în timp real.
18:10
Miruţă, către AUR: Reprezentaţi mult amatorism şi cred că unii dintre dumneavoastră s-ar simţi mult mai confortabil în Rusia învecinându-se cu o UE mai slabă / Vă înţeleg când nu reuşiţi să convertiţi din ruble în fonduri europene # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, le-a transmis, luni, reprezentanţilor AUR, în plenul Senatului, la dezbaterea moţiunii simple, că reprezintă mult amatorism şi cred că unii s-ar simţi mult mai confortabil în Rusia învecinându-se cu UE mai slabă. El a mai spus că înţelege când aceştia nu reuşesc să convertească din ruble în fonduri europene.
18:10
Moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, a fost respinsă, luni, în Senat, înregistrându-se doar 34 de voturi favorabile şi 66 contra şi 3 abţineri.
18:10
Crucea Roşie, în drum către sudul Fâşiei Gaza, pentru a recupera rămăşiţe ale unor ostatici, anunţă armata israeliană # News.ro
Armata israeliană anunţă luni după-amiaza că Crucea Roşie se ducea să preia rămăşiţe ale ostaticilor din Fâşia Gaza, relatează AFP.
18:00
Cel puţin 66 de persoane au fost rănite după ce două trenuri au intrat în coliziune, luni, în estul Slovaciei, ceea ce a dus la deraierea unei locomotive şi a unui vagon, au informat serviciile medicale de urgenţă şi poliţia, relatează Reuters.
18:00
Rusia susţine armistiţiul în Fâşia Gaza, anunţă Lavrov, însă planul lui Trump în problema înfiinţării Palestinei este ”prea vag” # News.ro
Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a anunţat luni că susţine implemntarea deplină a unui armistiţiu în Războiul din Fâşia Gaza, relatează The Associated Press şi AFP..
17:50
„Spectrele trecutului" - Cel mai amplu program teatral al Sezonului Cultural România-Polonia # News.ro
Cinci spectacole româneşti şi alte 12 evenimente conexe - conferinţe, expoziţii, concerte şi ateliere pentru copii şi adulţi - explorează influenţa lui Tadeusz Kantor asupra mediului teatral românesc, dar şi modul în care traumele trecutului sunt prelucrate prin arta a trei generaţii de regizori români. Artişti şi cercetători români intră în dialog cu creaţia artistului polonez în cel mai complex program teatral organizat în cadrul Sezonului Cultural românesc în Polonia.
17:40
Hamasul publică numele a patru ostatici, Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi şi Daniel Perez, ale căror rămăşiţe urmează să le predea luni Israelului # News.ro
Brigăzile Ezzedin al-Qassam, aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas a publicat luni numele a patru ostatici ale căror rămăşiţe urmează să le predea Israelului în cursul zilei, relatează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.