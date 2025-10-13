Marco van Basten l-a criticat pe starul naționalei: „M-a dezamăgit, fotbal de poștaș”
13 octombrie 2025
Olanda a învins Finlanda cu un scor convingător duminică, 4-0, în calificările pentru Campionatul Mondial din 2026, dar legendarul Marco van Basten (60 de ani) nu a avut cuvinte de laudă pentru unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei, Frenkie de Jong (28 de ani). Mijlocașul Barcelonei a fost integralist în succesul cu Finlanda, după ce anterior bifase 67 de minute în victoria cu același scor împotriva Maltei. ...
• • •
„Îl luăm acasă și ne apucăm de carte!" » Interviu emoționant și episoade povestite în premieră de tatăl lui Virgil Ghiță: „Să-l mint? Să-i fac un rău? Nu există!"
Virgil Ghiță senior, tatăl fundașului care a înscris golul salvator cu Austria, face o serie de destăinuiri de impact despre viața, obiceiurile și cariera fiului său. Într-un interviu acordat în exclusivitate Gazetei Sporturilor, tatăl eroului naționalei vorbește deschis despre senzațiile experimentate în ultimele ore și parcursul stoperului de la Hannover, născut la Pitești și șlefuit apoi în „laboratoarele” lui Hagi. ...
Gest impresionant al Turciei: Federația donează toate încasările din meciul cu Georgia populației din Gaza
Federația Turcă de Fotbal (TFF) a anunțat o decizie cu o puternică încărcătură umanitară înaintea partidei de marți dintre Turcia și Georgia, meci contând pentru preliminariile Cupei Mondiale 2026.Toate încasările provenite din vânzarea biletelor vor fi donate populației din Gaza, aflată într-o situație de criză severă. ...
Marco van Basten l-a criticat pe starul naționalei: „M-a dezamăgit, fotbal de poștaș"
Totul despre finala din Bosnia pentru fanii români: cât costă biletele, variante de călătorie la Zenica, prețuri la cazări și restaurante, obiective turistice » Interes enorm: meciul e deja sold out!
România va juca pe 15 noiembrie, la Zenica (ora 21:45), o adevărată finală pentru locul doi în grupa de calificare la Mondiale, contra Bosniei lui Dzeko. GSP îți prezintă cu anticipație un ghid util pentru suporterii români care vor dori să susțină din tribune echipa națională în țara ex-iugoslavă. Vor fi însă la dispoziție, probabil, doar circa 750 bilete, în raport cu capacitatea redusă a stadionului (15. ...
Legenda Craiovei l-a elogiat pe Dennis Man după victoria cu Austria: „A făcut un meci complet, e alt om"
Aurel Țicleanu (66 de ani), fost internațional român, l-a elogiat pe Dennis Man (27 de ani), unul dintre protagoniștii victoriei reușite de echipa națională a României, 1-0 cu Austria, în campania preliminară a Campionatului Mondial din 2026. ...
Reprezentativa feminină a României s-a calificat în „optimi" la Campionatul European pe echipe din Croația
Echipa feminină a României s-a calificat în faza a doua a Campionatului European din Croația, după ce a câștigat și a doua confruntare din Grupa A împotriva Luxemburgului cu 3-1.Campionatul European pe echipe poate fi urmărit pe AntenaPLAYAndreea Dragoman, Bernadette Szocs și Adina Diaconu au învins luni Luxemburg cu 3-1 în ultimul meci al fazei preliminare, bifând astfel a doua victorie la Zadar. ...
Primul meci din Serie A care va disputa în afara țării » Justifică mutarea meciului în Australia: „Este pentru supraviețuirea ligii"
Un moment istoric, dar și extrem de controversat, se pregătește în fotbalul italian: meciul dintre Como și AC Milan, programat în februarie 2026, va fi primul joc de Serie A disputat în afara Italiei, mai exact la Perth, în Australia.Decizia a primit aprobarea UEFA, care a precizat însă că măsura a fost luată „pe o bază excepțională” și „nu trebuie să devină un precedent”. ...
Nadia Comăneci (63 de ani) a fost în vizită la premierul Ilie Bolojan, cei doi discutând despre evenimentul pregătit pentru anul viitor, pe 29 mai.În 2026 se împlinesc 50 de ani de la performanța istorică de la Montreal. La Jocurile Olimpice din 1976, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din istorie care a primit nota 10.2026 a fost intitulat „Anul Nadia Comăneci” prin Legea nr. 130/2025. ...
Reprezentativa feminină a României s-a calificat în „optimi" la Campionatului European pe echipe din Croația
PSG, gata să achite 60 de milioane de euro pentru mijlocașul din naționala Franței
Paris Saint-Germain se pregătește de o nouă mutare spectaculoasă pe piața transferurilor. Potrivit publicației italiene Corriere dello Sport, clubul parizian este dispus să achite 60 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Manu Kone (24 de ani), mijlocașul francez al celor de la AS Roma.Kone a ajuns pe Olimpico în vara lui 2024, după un transfer de aproximativ 18 milioane de euro de la Borussia Monchengladbach. ...
Situația șocantă din grupa României a ajuns în presa internațională: „Poveste demnă de film"
Situația din grupa României a ajuns în presa internațională. Portughezii au analizat în detaliu faptul că San Marino ar beneficia dacă ar pierde la o diferență mare de scor în fața „tricolorilor”.România va înfrunta San Marino pe 18 noiembrie. ...
Marcus Rashford dă vina pe Manchester United: „Mediu nepotrivit pentru o perioadă lungă"
Marcus Rashford (27 de ani), jucător împrumutat de Manchester United la Barcelona, a sugerat că mediul turbulent de la clubul de care aparține a fost un factor cheie în forma sa inconstantă din ultimele sezoane.Englezul pare că și-a recăpătat forma în Spania. În primele sale 10 apariții pentru Barcelona, Rashford a marcat deja trei goluri și a oferit cinci pase decisive. ...
Amintirile lui Gascoigne: „Am marcat două goluri după 9 pahare de coniac" + 82 de mașini cumpărate tatălui!
Paul Gascoigne (58 de ani), fostul star englez, a dezvăluit rănile neștiute unei vieți marcate de abuzuri de alcool, traume din copilărie și de un tată care, pentru a-l salva, a fost nevoit să-l interneze într-un spital de psihiatrie. ...
Vinicius Junior nu mai este intangibil! Real Madrid este dispusă să-l vândă pentru o sumă uriașă: 250 de milioane de euro
Potrivit presei internaționale, Vinicius Junior (25 de ani) nu mai este considerat „intangibil” de conducerea lui Real Madrid. Deși brazilianul a fost mult timp un jucător esențial al ofensivei madrilene, clubul ar fi dispus să accepte o plecare în vara viitoare dacă primește o ofertă de 250 de milioane de euro.Această sumă ar depăși recordul stabilit în 2017, când Neymar a fost transferat de la Barcelona la PSG pentru 222 de milioane de euro. ...
După victoria cu Austria, Emeric Ienei are un mesaj pentru Lucescu: "Mircea, nu renunța! E meritul lui, m-a impresionat echipa"
În ciuda vârstei și a problemelor de sănătate, dar și a orei târzii de disputare a meciului, Emeric Ienei (88 ani), fostul selecționer care a condus România la Mondialul din 1990, a urmărit atent toată partida România - Austria (1-0). ...
SUA, investiție de 500 de milioane de dolari pentru apărarea împotriva dronelor: „Vom folosi Campionatul Mondial ca pe un factor de urgență"
Casa Albă va lansa un program federal de 500 de milioane de dolari pentru a consolida securitatea aeriană în timpul Campionatului Mondial din 2026, care va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. ...
FABULOS! Țara cât două sectoare din București s-a calificat în premieră la Mondial » A 22-a echipă sigură de prezența la CM
Capul Verde, țară cu 590.000 de locuitori, s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial. Micuțul stat din Africa a câștigat cu Eswatini, scor 3-0, în ultima etapă a grupelor preliminare, obținând biletele pentru CM 2026.Țara din Africa are o populație mai mică decât sectoarele 5 și 6 din București, însă a reușit o performanță uriașă. Naționala Insulele Capului Verde și-a câștigat grupa din care a făcut parte și Camerun, gigant în fotbalul african. ...
România a câștigat cu Austria la ultima fază, scor 1-0, prin golul marcat de Virgil Ghiță din centrarea lui Ianis Hagi. Succesul „tricolorilor” a ajuns și în presa din Ungaria, țară pe care România ar putea să o întâlnească la barajul de calificare la Campionatul Mondial.România ar putea să joace cu Ungaria la baraj dacă va termina grupa peste Bosnia și va fi pe locul 2. ...
Arthur Rinderknech, învinsul din finala verilor de la Shanghai: „Vom vorbi despre acest moment când vom fi doi bătrâni de 80 de ani " + mama monegascului a dezvăluit detalii din copilăria celor doi
Arthur Rinderknech (30 de ani, 28 ATP) și-a dezvăluit trăirile pe care le-a traversat după ce a fost învins în finala turneului de la Shanghai de vărul său, Valentin Vacherot (26 de ani, 40 ATP). Nadine Vacherot a dezvăluit lucruri din culise despre relația dintre cei doi veri primari.Finala de Masters 1.000 de la Shanghai e deja istorie, dar încă se vorbește despre cele întâmplate în China. ...
Ioan Ovidiu Sabău, despre victoria României cu Austria și forma lui Chipciu: „A fost un exemplu pentru toți"
Naționala României a obținut o victorie, 1-0 cu Austria, grație unui gol înscris de Virgil Ghiță în minutul 90+4, după o pasă a căpitanului Ianis Hagi. Echipa lui Mircea Lucescu (80 de ani) își menține astfel șansele pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026. ...
„Nu mai înțeleg echipa asta" » Ce a observat Marcel Răducanu la România - Austria: „Ne-am rugat la biserică pentru băieți"
Fostul internațional român Marcel Răducanu (70 de ani) a rămas impresionat de evoluția tricolorilor în confruntarea cu Austria: „Nu mai înțeleg echipa asta”.Marcel Răducanu a povestit că duminică, în ziua meciului România - Austria, a fost la biserică: „S-au strâns mulți români acolo, au venit din toate părțile. Iar împreună cu vreo patru preoți, la slujbă, ne-am rugat și pentru băieți și pentru nea Mircea Lucescu, să iasă bine. ...
Și-a dat demisia de la CFR Cluj: „Am decis să ne strângem mâna" » Neluțu Varga a reacționat imediat
Cristi Balaj (54 de ani) a anunțat că și-a dat demisia din funcția de președinte al clubului CFR Cluj. Fostul arbitru român preluase postul pe data de 4 noiembrie 2021, după ce renunțase la șefia Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD).Despărțirea a fost confirmată și de finanțatorul clubului, Ioan Varga. Astfel, Balaj o părăsește pe CFR Cluj după aproape 4 ani de colaborare. ...
Licitație dubioasă la construcția noului Spotify Camp Nou » Barcelona a ales compania cu cel mai mic rating!
Conducerea Barcelonei a ales pentru a moderniza Spotify Camp Nou firma turcă „Limak”, care nu pornea favorită pentru realizarea proiectului, ba din contră. Iar decizia a venit împotriva recomandărilor experților, proiectul fiind inițial suspendat de comisia care evalua companiile candidate pentru a câștiga licitația. ...
Meci suspendat 10 minute! Imagini dramatice pe gazon: a avut nevoie de mască cu oxigen
Meciul dintre Arsenal și Brighton, scor 1-0, din Superliga engleză la fotbal feminin, a fost întrerupt 10 minute după ce Maelys Mpome (22 de ani), fundașul „pescărușilor”, s-a prăbușit pe teren după ce a fost lovită cu mingea în cap.Echipele feminine de la Arsenal și Brighton s-au întâlnit duminică seară pentru a disputa meciul din etapa cu numărul 6 din campionatul Angliei. Maelys Mpome, accidentată în Arsenal - Brighton+1 FOTOÎn fața a peste 27. ...
Ilie Dumitrescu a numit cel mai important om al României din victoria cu Austria: „Trage echipa după el"
Ilie Dumitrescu (56 de ani) a remarcat jocul foarte bun prestat de echipa națională a României, în victoria cu Austria de pe teren propriu, scor 1-0. Fostul internațional l-a lăudat în special pe căpitanul desemnat de Mircea Lucescu (80 de ani) la acest meci, Ianis Hagi (26 de ani).Fostul atacant de la Tottenham și Sevilla consideră că absența din ultima perioadă a lui Ianis a cântărit foarte mult pentru echipa națională, care venea după o serie de rezultate slabe. ...
Marius Lăcătuș, impresionat de titularul surpriză al României: „Jos pălăria pentru el"
Marius Lăcătuș, fostul mare atacant al naționalei României, a fost impresionat de victoria cu Austria, scor 1-0. L-a lăudat pe Vlad Dragomir, care a fost în premieră titular într-un meci oficial sub tricolor.Mijlocașul lui Pafos a bifat doar a treia apariție pentru România. Mai jucase cu 30 de minute cu San Marino și a fost titular în amicalul cu Moldova. ...
Adrian Iencsi, selecționerul României U20, a reacționat după umilința suferită în fața Cehiei U20, scor 1-5, în turneul Liga Elitelor.A fost al doilea meci dintre cele două echipe în decurs de 3 zile. Dacă primul meci s-a terminat 2-2, al doilea a fost un galop de sănătate al cehilor. Iencsi a făcut 7 schimbări în echipa de start față de precedentul meci cu Cehia U20. ...
Suma astronomică pentru care Benfica și-ar vinde golgheterul » Două echipe din Premier League au fost interesate
În Portugalia s-a vehiculat faptul că Benfica ar fi dispusă să se despartă de Vangelis Pavlidis doar în cazul în care ar fi achitată clauza de reziliere a atacantului grec, în valoare de 100 de milioane de euro.Atacantul de 26 de ani este "legat" de „vulturi” printr-un contract valabil până în vara anului 2029, iar oficialii clubului exclud orice discuție legată de o eventuală plecare. ...
Maghiarii nu cred în calculele specialiștilor și „refuză" barajul de Mondial dintre Ungaria și România
Potrivit simulărilor statisticienilor, România - Ungaria este un posibil duel în semifinalele play-off-ului pentru Campionatul Mondial. Jurnaliștii maghiari pun sub semnul întrebării acuratețea calculelor. Victoria României cu Austria, scor 1-0, a schimbat multe calcule în preliminariile Mondialului. „Tricolorii” păstrează șanse inclusiv la primul loc și la o calificare directă, dar au nevoie de un miracol. ...
Reprezentativa masculină a României, calificare în „optimi" la Campionatul European de tenis de masă
Ovidiu Ionescu, Eduard Ionescu și Iulian Chiriță au învins luni Slovacia cu 3-0 în ultimul meci al fazei preliminare, bifând astfel a doua victorie la Zadar. Duminică, „tricolorii” au trecut de Țările de Jos și au încheiat pe primul loc Grupa F, asigurându-și și calificarea la Campionatul Mondial din 2026. ...
Ce traseu putem avea în play-off-ul pentru Mondial » Condiția obligatorie + Adversarele cele mai accesibile
Echipa națională are asigurat biletul de baraj prin intermediul Nations League, dar ar putea accesa o rută mai accesibilă în drumul spre Campionatul Mondial din 2026. România trebuie să încheie grupa din preliminarii pe locul al doilea, cu o victorie contra reprezentativei din Bosnia-Herțegovina, și să prindă a doua urnă valorică la tragerea la sorți a play-off-ului. ...
Reprezentativa masculină a României s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului European pe echipe din Croația
Ovidiu Ionescu, Eduard Ionescu și Iulian Chiriță au învins luni Slovacia cu 3-0 în ultimul meci al fazei preliminare, bifând astfel a doua victorie la Zadar. Duminică, „tricolorii” au trecut de Țările de Jos și au încheiat pe primul loc Grupa F, asigurându-și și calificarea la Campionatul Mondial din 2026. ...
Gigi Becali s-a orientat la un jucător din Superliga, după accidentarea lui Mihai Popescu: „Dau 500.000"
Mihai Popescu, fundașul central de la FCSB, e suspect de ruptură a ligamentelor încrucișate, accidentare suferită în timpul meciului România - Austria 1-0. Stoperul ar urma să lipsească de pe gazon cel puțin jumătate de an. Gigi Becali, patronul campioanei, a numit apărătorul pe care l-ar putea aduce în locul lui Popescu.E vorba de nimeni altul decât Mario Tudose, de la FC Argeș. ...
Dan Petrescu a rupt tăcerea după victoria cu Austria: „N-am înțeles de ce toți selecționerii dinainte îl foloseau pe Ianis extremă" + „Lumea m-a luat la mișto când vorbeam de Dragomir" » Cum se simte antrenorul
La aproape două luni după despărțirea de CFR Cluj, Dan Petrescu a acceptat să vorbească în premieră pentru GSP despre planurile sale actuale, starea sa de sănătate, ofertele refuzate și despre succesul naționalei din partida cu Austria, plus perspectivele din finalul campaniei.Pe 21 august, Dan Petrescu demisiona de la CFR Cluj după neverosimilul 2-7 cu Hacken, turul play-off-ului din Conference League. ...
Starul lui Bayern s-a gândit la retragere după accidentarea gravă suferită: „Uneori, corpul îți spune: «Nu mai vreau să continui»"
Alphonso Davies, fundașul lui Bayern Munchen în vârstă de 24 de ani, a declarat că s-a gândit să se retragă în urma accidentării suferite la ligamentele încrucișate, într-un meci al naționalei Canadei cu Statele Unite ale Americii, scor 2-1.Partida a avut loc pe data de 23 martie a acestui an, iar Alphonso Davies a rezistat pe teren doar 12 minute. ...
Legenda României vede un nume greu OUT, după victoria cu Austria: „Nu va intra"
Iosif Rotariu (63 de ani), fostul mare internațional, a analizat victoria României cu Austria, scor 1-0, în dialog cu Gazeta Sporturilor. Fostul mijlocaș l-a lăudat pe Ianis Hagi, căpitanul și „decarul” „tricolorilor” duminică seară.Rotariu, legenda Stelei, a fost impresionat de atitudinea jucătorilor lui Mircea Lucescu și a avut 3 remarcați: Ianis Hagi, Marius Marin și Valentin Mihăilă. ...
A văzut România - Austria și este sigur: „Asta a contat foarte mult" » Ce a spus despre Ianis Hagi
Giani Kiriță, 48 de ani, dublu campion al României cu Dinamo, campion în Turcia alături de Bursaspor, selecționat de patru ori la prima reprezentativă a României, a analizat pentru GSP partida câștigată de „tricolori” în compania Austriei, scor 1-0, cu unica reușită a partidei fiind semnată de Virgil Ghiță, în prelungiri.Fostul internațional a lăudat prestația alor noștri, cu accent pe „atitudinea” de care au dat dovadă în fața a aproximativ 40. ...
Ofertă de proporții în fotbalul mondial: Al-Hilal, echipa pregătită de Simone Inzaghi (49 de ani), a înaintat o ofertă colosală de 400 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Lamine Yamal, starul de 18 ani al Barcelonei și al naționalei Spaniei.Potrivit publicației spaniole Fichajes.net, clubul din Arabia Saudită a contactat deja oficialii catalani, însă răspunsul acestora a fost categoric: „Yamal nu este de vânzare. ...
Prima echipă europeană calificată 100% la Campionatul Mondial în urma simulărilor
Finalista ediției din 2018, Croația, este prima națională din Europa care este sigură 100% de calificarea la Campionatul Mondial din 2026.Grație victoriei reușite în fața Gibraltarului, scor 3-0, selecționata pregătită de Zlatko Dalic este sigură de primul loc în grupa L, după ce a adunat 16 puncte în primele 6 etape, timp în care a marcat 20 de goluri și a primit unul singur.Pe locul 2 al grupei se află Cehia, care are 3 puncte mai puține și un meci mai mult disputat. ...
Evident că victoria în fața Austriei, una pe deplin meritată, se cuvine atribuită mai ales jucătorilor. Deoarece armatele câștigă bătăliile. Întâi ele și apoi comandanții lor, ale căror nume rămân însă în cărțile de istorie. Spre lauda ei, naționala României a arătat duminică seara ca o adevărată echipă și a acționat în consecință. Unită, decisă, conștiincioasă. ...
Fostul antrenor al Italiei, Luciano Spalletti (66 de ani), l-a lăudat pe succesorul său, Gennaro Gattuso (47 de ani), pentru revitalizarea campaniei de calificare la Cupa Mondială , Italia obținând a treia victorie consecutivă sub conducerea fostului mijlocaș al lui AC Milan. ...
Tiger Woods (49 de ani) a fost supus săptămâna trecută unei operații de înlocuire a discului lombar, anunțând pe rețelele de socializare că are dureri și lipsă de mobilitate în zona în care a suferit numeroase operații în ultimii ani.Woods, care împlinește 50 de ani în decembrie și nu a jucat golf anul acesta din cauza unei accidentări la tendonul lui Ahile suferite în martie, a fost supus până acum șapte operații în acea zonă a spatelui. ...
„Le pierdeam mereu, acum le-am câștigat pe toate!" » Cheia victoriei cu Austria: record la națională în ultimii 4 ani
Jucătorii români au câștigat 53,66% dintre duelurile disputate seara trecută, la 1-0 cu Austria, un procentaj cum nu mai înregistrase de 4 ani în meciurile oficiale.Este dovedit statistic: echipele care câștigă mai multe dueluri tind să câștige mai multe meciuri. Este un capitol la care „tricolorii” lui Mircea Lucescu au suferit în această campanie de calificare, în care au fost superiori la capitolul duelurilor în numai două dintre cele 6 partide. ...
„Copilul" lui Chivu va fi recompensat după primul gol la națională » Pe cine a refuzat Inter pentru Pio Esposito!
I-au fost suficiente 80 de minute lui Francesco Pio Esposito pentru a marcat în premieră la echipa națională. Atacantul de 20 de ani al lui Inter a închis vineri tabela cu Estonia (3-1) în preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026.A fost doar a doua selecție în Sqaudra Azzurra, după cele 6 minute din turul confruntării cu reprezentativa baltică, ambele sub comanda lui Gennaro Gattuso. ...
Triumful neașteptat al lui Valentin Vacherot la Shanghai și impactul asupra tenisului din Monaco: „100 de mesaje după finală și felicitări de la Prințul Albert"
Valentin Vacherot (26 de ani, locul 40 ATP) a cucerit titlul în turneul Masters 1000 de la Shanghai, o premieră absolută și fascinantă pentru Principatul Monaco. Performanța a atras atenția asupra tenisului din micul stat european, campionul având o discuție 10 minute cu Prințul Albert al II-lea. ...
Portarul turc al lui Lille, Berke Ozer, a părăsit cantonamentul echipei naționale a țării sale la o zi după victoria împotriva Bulgariei, scor 6-1, nemulțumit de statutul său de rezervă. „Într-un moment în care încercăm din răsputeri să ne calificăm la Campionatul Mondial, un astfel de comportament este inacceptabil”, a transmis Federația Turcă de Fotbal cu privire la gestul fotbalistului de 25 de ani, care recent a devenit cunoscut după ce a apărat trei ...
Ultima șansă pentru Mondial trece prin Mexic » Unde vor avea loc play-off-urile intercontinentale
Play-off-urile intercontinentale pentru calificarea la Cupa Mondială FIFA 2026 vor stabili două locuri de calificare pentru Cupa Mondială FIFA 2026, care se va juca în Canada, Mexic și Statele Unite. Acestea vor avea loc în două locații din Mexic.Play-off-urile vor avea loc în martie 2026. ...
Endrick, atacantul brazilian de 19 ani al lui Real Madrid, ar putea face un transfer surprinzător în Serie A în această iarnă, deoarece Juventus rămâne puternic interesată să-l aducă pe fotbalist.Conform goal.com, după un sezon dificil pe „Santiago Bernabéu”, în care tânărul atacant s-a luptat pentru a prinde minute sub comanda fostului antrenor Carlo Ancelotti, situația s-a înrăutățit sub conducerea actualului antrenor al lui Real, Xabi Alonso. ...
Ilie Năstase, reacție la adresa lui Mircea Lucescu: „Scapă cineva în țara asta?!" » Ce urmează la națională îi dă frisoane
Fostul lider mondial ATP, Ilie Năstase, 79 de ani, a mărturisit pentru Gazeta Sporturilor că nu este surprins de atacurile recente la adresa lui Mircea Lucescu, 80 de ani, și a spus cum vede el situația de la națională: „Nu mi-e frică de echipele mari, alea mici ne încurcă pe noi, că joacă la disperare”. Legenda tenisului mondial, Ilie Năstase, 79 de ani, a urmărit meciul România - Austria (1-0) și a savurat succesul primei reprezentative. ...
Are 25 de goluri în naționala României și vede două nume grele OUT: „Să își aștepte rândul" + „Lucescu nu stă la baraj!"
Ciprian Marica, fost internațional, a analizat pentru Gazeta Sporturilor modul în care România a jucat în fața Austriei, în meciul câștigat de „tricolori”, 1-0, la ultima fază.Naționala României încă speră la calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026 grație victoriei obținute în fața Austriei, la capătul unui joc excelent reușit de români. Azi, Ciprian Marica a vorbit pentru GSP. ...
