Cum pregătești mușcatele pentru iernare ca să înflorească superb primăvara
Click.ro, 14 octombrie 2025 01:10
Mușcatele sunt printre cele mai iubite flori de balcon din România, datorită culorilor lor vii și a faptului că sunt ușor de întreținut.
Acum 30 minute
01:10
Mușcatele sunt printre cele mai iubite flori de balcon din România, datorită culorilor lor vii și a faptului că sunt ușor de întreținut.
Acum o oră
00:40
Biletul uitat i-a adus 18 milioane de dolari. Noirocul i-a surâs la 6 luni de când îl cumpărase # Click.ro
Un bărbat german a câştigat 18 milioane de dolari (15,3 milioane de euro) la loterie după ce a descoperit un bilet uitat în buzunarul unei jachete, la şase luni după ce îl cumpărase.
Acum 2 ore
23:50
Doja Cat (29 de ani) a atras toate privirile zilele trecute la evenimentul Match Day de la Glendale Galleria, din California, sosind într-un Ferrari negru şi purtând o ţinută spectaculoasă inspirată de un ruj.
Acum 4 ore
23:30
Un moment neașteptat petrecut la un magazin Lidl din orașul Victoria, județul Brașov, a stârnit hohote de râs printre localnici și a devenit rapid viral pe TikTok. Protagonistul? Un porc curios, care a încercat să intre în supermarket ca un adevărat client.
23:20
Momente crunte pentru Eugenia Șerban, când suferea de cancer. Cu ce s-a confruntat actrița: „Am avut momente de frustrare și deznădejde” # Click.ro
Cunoscută ca fiind una dintre cele mai îndrăgite actrițe ale țării noastre, viața Eugeniei Șerban s-a schimbat radical după ce a fost diagnosticată cu cancer. După ce a învins boala de două ori, actrița a vorbit despre cele mai dure momente și cum i s-a schimbat viața.
23:20
Cum faci cea mai bună ciocolată caldă de casă – rețeta perfectă pentru consistență cremoasă # Click.ro
Ciocolata caldă de casă este băutura care transformă orice zi rece într-un moment de răsfăț. Când este preparată corect, devine densă, cremoasă și plină de arome bogate — un desert lichid pe care nu-l poți uita.
23:10
Ce au facut Tavi Clonda și Gabriela Cristea în baie la Kanal D: „Abia după 10 ani s-a aflat” # Click.ro
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au rememorat momente amuzante din perioada începutului relației lor, în timp ce se aflau invitați în podcastul lui Cătălin Măruță. Cei doi îndrăgostiți au povestit un moment de pe vremea când ambii făceau parte din echipa emisiunii „Te vreau lângă mine”, de la Kanal D
22:50
Cea mai importantă demolare a unei clădiri din Bucureşti de după Revoluţie a început pe cel mai important bulevard al oraşului, Calea Victoriei. Noii proprietari au început să pună la pământ una dintre clădirile din fostul sediu Bancorex, apoi sediul BCR.
22:20
Relația dintre David (50 de ani) și Victoria Beckham (51 de ani) rămâne una dintre cele mai longevive și admirate din lumea celebrităților. Cei doi s-au cunoscut în 1997, s-au logodit în 1998 și s-au căsătorit pe 4 iulie 1999, devenind un cuplu emblematic al showbiz-ului internațional.
22:20
Șoc în lumea culturală! S-a aflat cine i-a turnat la Securitate pe Radu Beligan, George Călinescu și Nina Cassian # Click.ro
Dezvăluiri incendiare cutremură lumea culturală românească! Neculai Constantin Munteanu, una dintre cele mai cunoscute voci ale postului Radio Europa Liberă, a publicat recent pe rețelele sociale informații tulburătoare despre activitatea de informator a Ecaterinei Oproiu-Murgescu.
22:20
Ritualul care alungă răul din viața și casa ta. Transformă-ți casa într-un spațiu de liniște # Click.ro
Doru Cica este cunoscut ca maestru Reiki, terapeut în bioenergie, radiestezie şi shamanism, și recent a vorbit despre cum energiile negative ne pot distruge armonia. De asemenea, specialistul a oferit și câteva recomandări pentru a scăpa de tot ceea ce nu este benefic pentru noi.
Acum 6 ore
21:00
Oana Lis vorbește despre greutățile prin a trecut de-a lungul vieții alături de Viorel Lis: „Încerca să-mi aline orice durere” # Click.ro
Oana Lis vorbește despre perioada în care Viorel Lis, cel de care ea are acum grijă, s-a ocupat de problemele ei de sănătate. Într-o postare pe rețelele de socializare, vedeta a publicat o imagine cu ea în scaun cu rotile – ce-i drept, dintr-o perioadă mai veche a vieții sale – în care povestește de
20:40
Horoscop marți, 14 octombrie. Berbecii se retrag în singurătate, iar Vărsătorii au nevoie de sprijin emoțional # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 14 octombrie.
20:30
Rugăciunea pe care trebuie să o rostești de Sf. Parascheva. Face minuni în viața credincioșilor # Click.ro
Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și a întregii Românii, este una dintre cele mai importante sărbători ale Bisericii Ortodoxe. Pe lângă tradiții și superstiții care sunt respectate anual, pe data de 14 octombrie, există și o rugăciune pe care credincioșii o rostesc pentru sănătate și
20:10
Povestea celui mai cunoscut spion din lume. Rămășițele lui ar putea fi înapoiate familiei după 60 de ani # Click.ro
Rămășițele pământești ale celui mai celebru spion israelian, Eli Cohen, ar putea fi returnate Israelului la aproape 60 de ani de la execuția sa în Siria.
19:40
Ce îi ascund Irina și Răzvan Fodor fiicei lor: „Încerc să nu i le transmit” De ce nu au mai făcut un copil? # Click.ro
Irina Fodor are multe temeri în ceea ce o privește pe fiica ei Diana, aflată în pragul adolescenței.
19:40
Obiceiul ciudat pe care îl are Ramona Bădescu, imediat după duș. Multora nu le-a venit să creadă. Video # Click.ro
Ajunsă la vârsta de 56 de ani, Ramona Bădescu este în continuare un exemplu de frumusețe, vitalitate și eleganță. Acordă o mare atenției alimentației și rutinei de îngrijire personală, iar pentru o piele cât mai fină și luminoasă apelează la un truc mai puțin cunoscut.
Acum 8 ore
19:30
Cosmin Seleși, din drumul către Muntele Athos, la spital. Ce a pățit prezentatorul TV: „Boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă” # Click.ro
Cosmin Seleși a fost pe punctul de a-și îndeplini una dintre cele mai mari dorințe ale sale, aceea de a ajunge pe Muntele Athos. Din păcate, din cauza unei probleme de sănătate, a fost nevoit să se întoarcă din drum. Iată cu ce s-a confruntat, mai exact, prezentatorul TV.
18:30
După 40 de ani, un bărbat și-a regăsit mașina abandonată. Ce a văzut l-a lăsat fără cuvinte # Click.ro
O poveste impresionantă din Finlanda a devenit virală după ce un bărbat și-a regăsit mașina pe care o abandonase în urmă cu patru decenii — exact în locul în care o lăsase. Vehiculul, un Ford Anglia fabricat în 1967, a rezistat uimitor trecerii timpului.
18:30
Fiica lui Irinel Columbeanu rupe tăcerea: „Diagnosticul a fost confirmat”. Ce boală are fostul om de afaceri # Click.ro
Fiica lui Irinel Columbeanu, Irina, a vorbit deschis, pentru prima dată, despre starea de sănătate a tatălui ei. Într-un interviu acordat publicației Shoutout LA din Statele Unite, tânăra a dezvăluit că fostul om de afaceri suferă de Alzheimer, o boală pe care inițial acesta a refuzat să o accepte.
18:20
Catinca și Calina, reacții dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele de familie: „Nu înseamnă că trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți” # Click.ro
Oana Roman și sora sa, Catinca, sunt departe de a îngropa securea războiului. Fiica lui Petre Roman le interzice surorii și fiicei sale, Calina, să mai folosească numele ei de familie. Iată cum au reacționat cele două foste concurente de la Asia Express.
18:00
Naționala României a obținut una dintre cele mai importante victorii din ultima perioadă, învingând cu scorul de 1-0 Austria, în preliminariile Campionatului Mondial. Eroul meciului a fost Virgil Ghiță (27 de ani). Iată câteva lucruri mai puțin știute despre fundașul naționalei.
Acum 12 ore
17:30
13 octombrie, ziua în care Pluto rupe lanțurile! Omenirea intră în noua eră a Vărsătorului. Cum se schimbă destinul zodiilor # Click.ro
Începând de luni, 13 octombrie, Pluto schimbă radical viața zodiilor. Specialiștii în astrologie susțin că Era Peștilor, începută acum aproape 2.000 de ani, a fost marcată de religie, credință și sacrificiu. A fost o perioadă în care oamenii au învățat să creadă într-o putere mai mare decât ei, dar
17:30
Spitalul privat din Constanța, sancționat după moartea tinerei mame care a suferit complicații la naștere # Click.ro
Spitalul privat din Constanţa, unde o femeie a suferit complicaţii după naştere și a murit ulterior la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a fost amendat cu 30.000 de lei în urma unui control al Inspecţiei Sanitare, efectuat la solicitarea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
17:10
Doi miri, din Craiova, vor ține minte toată viața ziua nunții lor, însă nu pentru momentele frumoase, ci pentru scandalul izbucnit între doi invitați care și-au transformat ringul de dans într-un adevărat câmp de luptă.
17:00
Cum arată astăzi fetița din reclama la salam Săsesc. Au trecut peste 20 de ani de la lansarea spotului publicitar. Foto # Click.ro
Am găsit-o pe fetița din celebra reclamă la salam săsesc! Iată cum arată astăzi Luiza Lucuța, la 22 de ani de la difuzarea spotului publicitar care a cucerit inimile românilor.
16:00
Mâncarea aruncată de români intră în suficiente TIR-uri cât să acopere distanța Constanța – Satu Mare pe șosea # Click.ro
Românii aruncă anual 2,5 milioane tone de alimente, o cantitate uriașă pe care Nestlé România ne ajută să o înțelegem la dimensiunea reală. Este un exercițiu de imaginație care ne oferă o perspectivă concretă a ceea ce înseamnă risipa alimentară în România.
15:50
Kendama, interzisă în unele școli! Elevii renunță la telefoane pentru jucăria care a stârnit panică. Este sau nu periculoasă? # Click.ro
Kendama, un joc tradițional japonez, devine tot mai popular printre copiii și adolescenții din România. Pe rețelele de socializare, părinții laudă beneficiile jocului, iar internetul e plin de videoclipuri cu tineri care exersează trucuri spectaculoase.
15:50
Netflix anunță sezonul 4 din „Bridgerton”: o iubire intensă între Benedict și Sophie. Când se lansează # Click.ro
Unul dintre cele mai urmărite seriale din lume, „Bridgerton”, se pregătește de lansarea celui de-al patrulea sezon, confirmat oficial de Netflix.
15:40
Românii au început pregătirile pentru Sărbători. Cât costă un kilogram de carne de porc direct de la crescătorii locali # Click.ro
Chiar dacă de abia am ajuns la jumătatea lunii octombrie, mulți români au început deja să se ocupe de masa de Crăciun. Iar, fără doar și poate, detaliul cel mai important atunci când vine vorba despre preparatele tradiționale de sărbători este carnea de porc.
15:40
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting” # Click.ro
După 5 ani de tăcere, Alin Oprea (53 de ani) și copiii săi s-au regăsit prin iubire și iertare. O poveste despre maturitate, adevăr și vindecarea unei legături sacre — cea dintre părinte și copil.
15:20
Cu ce se ocupă Bianca, soția lui Cornel Păsat. Cei doi au decis să își spună adio după două decenii de căsnicie # Click.ro
După mai bine de două decenii în care păreau de neoprit, Cornel și Bianca Păsat se află în pragul unei despărțiri care a surprins pe toată lumea. Cei care îi cunosc știu că viața lor a fost mereu plină de pasiune, dar și de provocări. Acum, întrebarea care stă pe buzele tuturor este: cu ce se ocupă
15:00
Veste importantă pentru șoferii din România. Un nou drum important se deschide chiar astăzi, la ora 17 # Click.ro
Șoferii din țara noastră tocmai au primit o veste bună din partea Companiei Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Mai precis, un nou drum important se deschide în România, începând de astăzi!
15:00
Serviciile de informații germane au transmis luni, 13 octombrie, că Rusia este pregătită „să intre într-un conflict militar direct cu Alianța Nord-Atlantică”, iar această confruntare
14:50
Armin Nicoară și Claudia Puican, petrecere cu peste 1000 de invitați. Fac nuntă și botez în aceeași zi, iar noi avem toate detaliile: „Acum facem cheful mare” # Click.ro
Armin Nicoară și Claudia Puican se pregătesc săptămâna viitoare pentru un super eveniment.
14:40
Ultimul drum al Marinelei Chelaru, marcat de o absență care a ridicat semne de întrebare: „A vrut să ajungă cu orice preț, dar...” # Click.ro
Astăzi, 13 octombrie 2025, lumea artistică din România ți-a luat rămas-bun de la Marinela Chelaru, îndrăgita actriță de comedie care a adus zâmbete generațiilor întregi prin rolurile sale din grupul „Vouă”. Regretata artistă s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, după o lungă luptă cu problemel
14:20
Gestul extrem la care a recurs un șofer român de camion. Riscă să petreacă ani buni în spatele gratiilor # Click.ro
Un șofer român a devenit protagonistul unei situații de-a dreptul incredibile, iar acum riscă să petreacă patru ani în spatele gratiilor. Bărbatul a rămas fără loc de muncă, iar firma la care lucra nu i-a plătit salariile atunci când l-a concediat.
14:10
Cine este Andreea Georgiana Ciucă, românca din Râmnicu Vâlcea care reprezintă România la Miss Globe 2025 # Click.ro
O tânără din Râmnicu Vâlcea a ajuns să ducă numele României pe una dintre cele mai importante scene ale frumuseții internaționale. Andreea Georgiana Ciucă, fostă participantă la emisiunea „Puterea Dragostei”, reprezintă țara noastră la Miss Globe 2025, o competiție care reunește 54 de concurente din
14:10
O navă cu zece marinari ucraineni s-a scufundat. România, Turcia și Bulgaria, misiune contracronometru # Click.ro
Zece marinari ucraineni au fost salvați din apele Mării Negre după ce nava lor de marfă s-a scufundat brusc la peste 200 de kilometri de țărmul bulgăresc. Operațiunea dramatică, desfășurată în cooperare între Bulgaria, Turcia și România
14:10
Când trebuie plantată vița de vie toamna. Planta va fi mai puternică și mai sănătoasă ca oricând # Click.ro
Chiar dacă vremea devine din ce în ce mai rece, acest lucru nu înseamnă că munca din grădină a ajuns la final. De fapt, românii care au propria curte cu siguranță știu că această perioadă din an este momentul perfect pentru a planta vița de vie!
14:00
Emily Burghelea a născut al treilea copil! Ce mesaj a putut să-i dea soțul? „O mărești constant!” # Click.ro
Emily Burghelea a născut, luni dimineață, al treilea ei copil.
14:00
Zodiile care vor izbuti să treacă de greutăți uriașe. Sfânta Parascheva le este alături și le va aduce în viață doar bucurii # Click.ro
Viața ne pune uneori în fața unor încercări ce par imposibil de depășit. Totuși, pentru anumite zodii, perioada ce urmează aduce un suflu nou, iar Sfânta Parascheva le veghează pașii, aducându-le lumină și bucurie în momentele dificile.
13:40
Căutarea unui job e un fel de sport național. Toată lumea a trecut prin asta, cu emoții, cu speranțe și cu acel sentiment că poate ești într-o competiție fără final. Și totuși, există metode prin care să îți faci viața mult mai ușoară.
13:30
Zeci de cartiere din București rămân temporar fără apă caldă și căldură. Două spitale afectate de lucrările Termoenergetica # Click.ro
Termoenergetica anunță opriri programate în mai multe zone ale Capitalei, pentru lucrări de modernizare a rețelei de termoficare.
13:10
Cornel Păsat nu este de acord cu divorțul cerut de soția sa, Bianca.
13:00
Ah, toamna... momentul când aerul devine mai rece, frunzele se transformă în covoare ruginii, iar piețele se umplu de parfumul proaspăt al mandarinelor.
13:00
După eliminarea subvențiilor de stat la energie, mulți români s-au trezit în iulie cu facturi duble, chiar triple, față de luna precedentă. Liberalizarea totală a pieței, intrată în vigoare la 1 iulie 2025
12:50
Kaufland România sărbătorește 20 de ani pe piața locală. În două decenii, retailerul a ajuns la o rețea de peste 190 de magazine și 18.000 de angajați, fiind cel mai mare angajator privat din țară.
12:50
De ce trebuie să ai un sucitor în bagaj când pleci în vacanță? Un truc ce te scapă de o mare problemă # Click.ro
Atunci când ne facem bagajul înainte de a pleca în vacanță, poate că ultimul lucru la care ne-am gândi este să luăm cu noi ustensile din bucătărie.
Acum 24 ore
12:30
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine” # Click.ro
Monica Tatoiu (69 de ani) este o împătimită a călătoriilor. De data asta celebra femeie de afaceri a plecat pentru o săptămână în Portugalia, la Lisabona, într-o vacanță cu fetele și s-a simțit minunat!
