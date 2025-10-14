Şeful NATO glumeşte despre submarinul rus care „şchiopăta” spre casă
News.ro, 14 octombrie 2025 05:50
Şeful NATO, Mark Rutte, a glumit luni despre starea flotei navale ruse, în timp ce Moscova a negat că unul dintre submarinele sale a fost nevoit să iasă la suprafaţă din cauza unor probleme tehnice, potrivit BBC.
• • •
Zelenski prezintă posibile surse de finanţare pentru achiziţionarea rachetelor Tomahawk, în cazul în care decizia va fi aprobată # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că finanţarea potenţială pentru furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina ar putea proveni din trei surse: programul PURL al NATO, un „mega acord” negociat cu Statele Unite şi activele ruseşti îngheţate, relatează Ukrinform.
Răzbunare sau escaladare? Încrederea dintre SUA şi China se erodează rapid, avertizează analiştii # News.ro
Tensiunile comerciale dintre Statele Unite şi China s-au amplificat din nou în weekend, evidenţiind prăpastia tot mai mare de neîncredere dintre cele mai mari două economii ale lumii, relatează CNBC.
Premierul francez Lecornu va prezenta un buget care vizează reducerea deficitului la 4,7% până la sfârşitul anului 2026, potrivit unui ziar francez # News.ro
Guvernul premierului francez Sebastien Lecornu va prezenta un buget care vizează reducerea deficitului la 4,7% până la sfârşitul anului viitor, a relatat luni ziarul financiar francez La Tribune, potrivit France24.
Fostul preşedinte Joe Biden a emis luni o declaraţie în care şi-a exprimat profunda uşurare şi recunoştinţă după eliberarea ultimilor 20 de ostatici în viaţă şi anunţarea unei noi încetări a focului în Gaza, relatează CNN.
Mali ripostează împotriva SUA, solicitând solicitanţilor de viză să depună o garanţie de 10.000 de dolari # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe din Mali a declarat că va solicita solicitanţilor de viză pentru SUA să depună o garanţie de până la 10.000 de dolari, ca răspuns la o măsură identică adoptată de SUA săptămâna trecută, care va intra în vigoare pe 23 octombrie, anunţă CNN.
Acţiunile producătorilor americani de metale rare cresc puternic pe fondul disputei comerciale SUA–China privind mineralele critice # News.ro
Acţiunile producătorilor americani de metale rare au crescut luni semnificativ, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat China cu tarife de 100% începând cu 1 noiembrie, ca răspuns la restricţiile stricte impuse de Beijing asupra exporturilor de minerale critice, relatează CNBC.
Trump evită să se pronunţe asupra statalităţii palestiniene, după acordul de încetare a focului din Gaza # News.ro
Preşedintele Donald Trump a refuzat să se pronunţe direct asupra sprijinului său pentru recunoaşterea unui stat palestinian după ce el şi alţi lideri mondiali au semnat un acord de încetare a focului în Gaza în cadrul summitului din Egipt, relatează CNN.
Armistiţiul Israel-Hamas nu va readuce rapid flota globală de transport maritim în Marea Roşie # News.ro
Deşi acordul de încetare a focului dintre Israel şi Hamas a fost salutat la nivel diplomatic, experţii maritimi avertizează că rutele comerciale prin Marea Roşie nu vor reveni curând la normal. Companiile de transport maritim rămân prudente din cauza riscurilor persistente ale atacurilor Houthi din Yemen, care nu au anunţat nicio intenţie de încetare a ostilităţilor, relatează CNBC.
Serviciul MI5 din Marea Britanie lansează un rar avertisment către politicieni că sunt ţinte ale spionajului rus şi chinez # News.ro
Agenţia britanică de spionaj intern MI5 a emis luni un rar avertisment public adresat membrilor parlamentului, prin care îi informează că sunt vizaţi de spioni din China, Rusia şi Iran, care încearcă să submineze democraţia ţării, relatează Reuters.
Un microfon lăsat deschis surprinde momentul în care preşedintele indonezian îi cere lui Trump să se întâlnească cu fiul său Eric # News.ro
Preşedintele indonezian Prabowo Subianto l-a întrebat luni pe preşedintele american Donald Trump dacă ar putea să se întâlnească cu fiul acestuia, Eric, vicepreşedinte executiv al Trump Organization, potrivit unei discuţii surprinse de un microfon rămas deschis după ce Trump a ţinut un discurs la summitul din Egipt dedicat situaţiei din Gaza, relatează Reuters.
O nouă strângere de mână mai puţin obişnuită între Macron şi Trump se viralizează pe reţelele sociale. Glumele lui Trump la adresa lui Macron - VIDEO # News.ro
Preşedinţii american şi francez au avut o strângere de mână îndelungată când s-au întâlnit, luni, la summitul pentru Gaza din Egipt, gestul oarecum nefiresc atrăgând atenţia, ceea ce a făcut ca momentul să se viralizeze pe reţelele sociale.
Ploile torenţiale care au lovit Mexicul săptămâna trecută au ucis cel puţin 64 de persoane, în timp ce 65 sunt date dispărute, a declarat luni guvernul, după ce o furtună tropicală a provocat alunecări de teren şi inundaţii în unele zone ale coastei Golfului şi în statele centrale, relatează Reuters.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că va merge „săptămâna aceasta” la Washington pentru a se întâlni cu omologul său american Donald Trump, informează AFP.
Venezuela şi-a închis ambasada de la Oslo la trei zile după ce comitetul din Norvegia i-a acordat premiul Nobel pentru Pace opozantei María Corina Machado # News.ro
Venezuela şi-a închis ambasada de la Oslo fără explicaţii, a anunţat luni Ministerul norvegian al Afacerilor Externe, la trei zile după acordarea Premiului Nobel pentru Pace liderului opoziţiei venezuelane, María Corina Machado, informează AFP.
Erdogan vrea ca Meloni să renunţe la fumat, dar Macron crede că este o cauză pierdută - VIDEO # News.ro
Cruciada antitutun a preşedintelui turc Recep Tayyip Erdoğan are o nouă ţintă: prim-ministrul italian Giorgia Meloni. În marja summitului de pace din Egipt, Erdoğan i-a promis Meloni că va găsi o modalitate de a o convinge să renunţe la fumat, relatează POLITICO.
Echipa naţională a Islandei a terminat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa naţională a Franţei, în grupa D a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.
În discursurile sale de luni din faţa Parlamentului israelian şi în Egipt, Donald Trump nu a menţionat obiectivul final susţinut de mulţi dintre liderii occidentali şi arabi prezenţi la Sharm el-Sheikh - „soluţia cu două state”, care recunoaşte Palestina ca stat independent, relatează Reuters.
Retras din activitate de un an, fostul jucător de tenis austriac Dominic Thiem (32 de ani) are o viziune critică asupra sportului său, pe care îl consideră mult prea costisitor pentru tineri şi rezervat familiilor înstărite.
O fată de 11 ani din judeţul Suceava este căutată, după ce a fost dată dispărută de familie. Fata a plecat de la şcoală către casă, dar nu a mai ajuns.
Nicuşor Dan nu vede niciun argument pentru o eventuală suspendare a sa din funcţie: E o chestiune serioasă, un preşedinte e votat de milioane de oameni # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referindu-se la discuţiile din spaţiul public privind o posibilă suspendare a sa din funcţie, că nu vede niciun argument pentru un astfel de demers şi a atras atenţia că este o chestiune ”foarte serioasă”, pentru că un preşedinte este votat de câteva milioane de oameni.
Dr. Elena Neagu, medic primar genetică medicală: Atrofia musculară spinală este o boală genetică / Acest defect genetic se întâlneşte la copii care au părinţii purtători / Unul din 30, unul din 40 suntem purtători ai acestui defect # News.ro
Medicul Elena Neagu, medic primar genetică medicală la Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii ”Nicolae Robănescu” din Bucureşti, a explicat că atrofia musculară spinală este o boală genetică şi că unul din 30-40 de indivizi este purtătorul acestei boli care nu este altceva decât un defect genetic.
Bill Clinton: Trump şi actorii regionali „merită toate laudele” pentru acordul de încetare a focului / Cine a fost la summitul din Egipt şi ce le-a spus şeful Casei Albe # News.ro
Fostul preşedinte democrat Bill Clinton l-a felicitat preşedintele republican Donald Trump şi pe actorii regionali care au semnat luni acordul de încetare a focului în Gaza, relatează CNN.
Tenis de masă: Echipa feminină, vicecampioană en titre, a învins Luxemburg, scor 3-1, şi s-a calificat pe tabloul principal la CE Echipe Seniori # News.ro
Echipa feminină de tenis de masă a României, vicecampioană en titre, şi-a asigurat calificarea pe tabloul principal, printre primele 16 echipe ale Campionatului European Echipe Seniori 2025
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti anunţă o investiţie de 15,6 milioane de lei în aparatură medicală performantă pentru Spitalul Clinic Colentina # News.ro
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) anunţă, luni, că au fost semnate contracte în valoare de 15,6 milioane de lei pentru aparatură medicală performantă pentru Spitalul Clinic Colentina.
Nicuşor Dan: Este foarte mult spaţiu pentru investiţii americane în România. Pentru asta trebuie să definim care sunt acele zone / Ce spune despre retragerea militarilor americani din România # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, luni, că o prezenţă mare a investiţiilor străine în România poate asigura o creştere economică a ţării noastre, el precizând că există foarte mult spaţiu pentru investiţii americane noi în zone precum energia sau inteligenţa artificială.
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de către Rusia, atâta timp cât Ucraina rezistă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de către Rusia, el precizând că atât timp cât Ucraina rezistă, Moldova nu este ameninţată militar.
Nicuşor Dan: Sunt două schimbări majore în documentul privind Strategia de apărare a ţării. Una se referă la războiul hibrid, iar cealaltă priveşte atacarea frontală a corupţiei / Cum vede preşedintele implicarea SRI # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, referindu-se la stadiul aprobării unui document privind strategia naţională de apărare a ţării, că proiectul poate fi adoptat până pe 26 noiembrie, când se împlinesc şase luni de la investirea sa în funcţie. El a precizat că vor fi două schimbări majore, respectiv războiul hibrid şi lupta împotriva corupţiei.
Poliţia germană a confirmat, luni, că a primit recent două plângeri într-un caz de presupuse violenţe sexuale care vizează un fost angajat al clubului de fotbal Borussia Dortmund şi care datează de câteva decenii.
Medicul Andrada Mirea, despre amiotrofia spinală: Tratamentul început precoce are şanse mult mai mari de a stopa evoluţia bolii/ Program pilot de screening la Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie pentru copii ”Nicolae Robănescu” din Bucureşti # News.ro
Medicul Andrada Mirea a declarat, luni seară, că România a făcut demersuri pentru a statul să deruleze un program de screening naţional pentru amiotrofia spinală, în condiţiile în care ţări ca Bulgaria au deja un astfel de program.
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, luni seară, că ”au fost alte lucruri de făcut” şi nu a mai ajuns la Congresul UDMR, unde fusese invitat şi unde a afirmat că ”e posibil” să meargă. Comentariul vine după ce în spaţiul public s-a vehiculat că a confirmat prezenţa, dar că nu a mai participat la eveniment.
Cupa Mondială 2026 – calificări: Tunisia merge la turneul final terminând calificările neînvinsă şi fără gol primit # News.ro
Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, pe teren propriu, scor 3-0, echipa naţională a Namibiei, în grupa H a calificărilor africane pentru Cupa Mondială 2026. Tunisienii merg la turneul final neînvinşi şi fără gol primit.
Nadia Comăneci şi Mihai Covaliu s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Tánczos Barna. Celebrarea „Anului Nadia Comăneci” în 2026, tema principală a întâlnirii # News.ro
Nadia Comăneci, legendă a sportului naţional şi mondial, şi Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, s-au întâlnit, luni, cu premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Tánczos Barna.
Preşedintele Nicuşor Dan: În lumea reală nimic nu este perfect / Această coaliţie funcţionează, cu dificultăţile inerente ale unei coaliţii de aşa de multe partide # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan este de părere că actuala coaliţie funcţionează, în ciuda criticilor şi acuzaţiilor pe care şi le aduc lideri din diferite partide. El crede că rezultatele pe care le-a avut Guvernul până acum demonstrează acest lucru. ”În lumea reală nimic nu este perfect”, a transmis preşedintele, precizând că discuţiile sunt inerente într-o coaliţie de aşa de multe partide.
Cupa Mondială - Capul Verde a devenit cea mai mică ţară calificată la un turneu final mondial, iar Joao Paulo (Oţelul) este primul fotbalist din Superligă care s-a calificat pentru CM-2026 # News.ro
Echipa naţională din Capul Verde a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-0, echipa naţională din Eswatini şi a devenit cea mai mică ţară din lume care s-a calificat la turneul final al unei Cupe Mondiale.
Nicuşor Dan, întrebat dacă se impune demisia premierului dacă legea privind pensiile magistraţilor va fi respinsă la CCR: Nu este cazul unei demisii. I-am transmis acest lucru şi premierului # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, susţine că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze din funcţie dacă legea privind pensiile magistraţilor va pica la Curtea Constituţională, el apreciind că actuala coaliţie va funcţiona cel puţin un an sau doi.
Ministrul Sănătăţii: În curând, marii arşi vor fi trataţi în România, acasă / Ministrul prezintă stadiul centrelor de la Târgu Mureş şi Timişoara # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, luni seară, stadiul pregătirii centrelor de mari arşi din ţară şi precizează că cel de la Târgu Mureş ar putea funcţiona din primăvara viitoare.
Baschet masculin: Lituanianul Saulius Kulvietis, al nouălea jucător transferat de campioana U BT Cluj # News.ro
Echipa U BT Cluj a anunţat, luni seară, al nouălea transfer pentru acest sezon, jucătorul lituanian Saulius Kulvietis, care soseşte de la Šiauliai.
UPDATE - Acordul pentru Gaza a fost semnat în prezenţa liderilor mondiali. Trump: A doua fază a discuţiilor este în curs de desfăşurare. Gaza trebuie demilitarizată. Reconstrucţia, cea mai uşoară parte / Trump, decorat de Egipt şi renominalizat la Nobel # News.ro
Donald Trump a ajuns luni în Egipt şi înainte de întâlnirea cu liderii mondiali, preşedintele american le-a declarat reporterilor că „faza a doua” a negocierilor cu privire la Gaza a început, după acordul iniţial de încetare a focului şi eliberare a ostaticilor, relatează Reuters.
Portarul Berke Özer riscă o suspendare îndelungată după ce a părăsit cantonamentul Turciei # News.ro
După ce a părăsit în grabă cantonamentul Turciei duminică dimineaţa, provocând furia federaţiei sale, portarul echipei Lille, Berke Özer, riscă o suspendare îndelungată.
Clădirea Secţiei Oncologie medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, iluminată în roz, pentru a aduce în atenţie lupta împotriva cancerului mamar / Recomandările medicilor # News.ro
Clădirea Secţiei Oncologie medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa este iluminată, luni seară, în roz, pentru a aduce în atenţie lupta împotriva cancerului mamar.
2025 a fost un an excelent pentru ciclistul sloven Tadej Pogacar. Dacă pe plan sportiv el s-a impus din nou în Turul Franţei, pe plan financiar Pogacar a câştigat peste 12 milioane de euro.
