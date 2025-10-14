Şeful NATO glumeşte despre submarinul rus care „şchiopăta” spre casă

22:00

Preşedintele Nicuşor Dan este de părere că actuala coaliţie funcţionează, în ciuda criticilor şi acuzaţiilor pe care şi le aduc lideri din diferite partide. El crede că rezultatele pe care le-a avut Guvernul până acum demonstrează acest lucru. ”În lumea reală nimic nu este perfect”, a transmis preşedintele, precizând că discuţiile sunt inerente într-o coaliţie de aşa de multe partide.