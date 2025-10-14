Guvernul a ajuns cu împrumuturile la aproape 240 miliarde lei după vânzarea de obligațiuni investitorilor străini. Până la final de an mai are de atras circa 20 de miliarde de lei

07:10

Magazinele online se află în toiul pregătirilor pentru Black Friday, perioada cu cele mai mari vânzări din an, spune Vlad Marincaș, CEO-ul startup-ului timișorean Aqurate, care dezvoltă o platformă de inteligență artificială pentru recomandări de produse. Compania are deja peste 250 de clienți activi în România și la nivel internațional, vizează extinderea pe piața din Germania și o nouă rundă de finanțare de 500.000 de euro. Printre categoriile cu cele mai mari creșteri de vânzări se numără fashion, beauty, home&deco și zona de produse pentru copii, iar pentru Aqurate, obiectivul principal rămâne dezvoltarea unui modul inteligent de discounturi și consolidarea prezenței în piețele externe.