Nicolas Sarkozy, deținut la închisoarea Santé din Paris
Cotidianul de Hunedoara, 14 octombrie 2025 07:20
Nicolas Sarkozy este primul șef de stat european care trebuie să execute o pedeapsă într-o celulă. [...] The post Nicolas Sarkozy, deținut la închisoarea Santé din Paris appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
07:20
Nicolas Sarkozy este primul șef de stat european care trebuie să execute o pedeapsă într-o celulă. [...] The post Nicolas Sarkozy, deținut la închisoarea Santé din Paris appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
07:00
Arătura de gazon, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Arătura de gazon [...] The post Arătura de gazon appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Cercetarea penală pentru vorbe și propoziții scrise, spuse sau strigate la microfon poate fi semnul revenirii unor vremuri cumplite. [...] The post Bilețelul meu pentru procurorul general al României appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:20
Nadia Comăneci, legendă a sportului naţional şi mondial, şi Mihai Covaliu [...] The post Comăneci şi Covaliu, oaspeții lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, luni seară, stadiul pregătirii [...] The post Centre pentru marii arşi în România. Promisiunea ministrului Rogobete appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că formaţiunea [...] The post Grindeanu. Am renunţat la ideea de partid progresist… appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Manda. Am acceptat candidatura la funcţia de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu # Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda anunţă că a acceptat c [...] The post Manda. Am acceptat candidatura la funcţia de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Cercetarea penală pentru vorbe și propoziții scrise [...] The post Bilețelul meu pentru procurorul general al României appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Nicușor Dan a aliniat România ”la standardele europene de justiţie şi securitate” # Cotidianul de Hunedoara
Nicuşor Dan a promulgat astăzi legea care a actualizat [...] The post Nicușor Dan a aliniat România ”la standardele europene de justiţie şi securitate” appeared first on Cotidianul RO.
19:30
După moțiunile depuse împotriva ministrului Educației, Daniel David, [...] The post Vizat de moțiune. AUR îl acuză pe Barbu că nu apără fermierii români appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Noua conducere a PSD va cuprinde, pe lângă preşedinte [...] The post Ziua Congresului la PSD. Interimatul lui Sorin Grindeanu se termină appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
18:30
Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv, scapă și de plata celor 1,3 milioane lei # Cotidianul de Hunedoara
Nicolae Bănicioiu a fost achitat definitiv [...] The post Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv, scapă și de plata celor 1,3 milioane lei appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Miruță, la dezbaterea moţiunii împotriva sa. ”Pilele s-au terminat şi au apărut regulile care dor” # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni, la dezbaterea moţiunii simple [...] The post Miruță, la dezbaterea moţiunii împotriva sa. ”Pilele s-au terminat şi au apărut regulile care dor” appeared first on Cotidianul RO.
17:40
După nominalizarea unui arhiepiscop femeie, un proiect artistic al administratorului catedralei si al unui poet ”nonbinar” a generat critici până și la Casa Albă [...] The post JD Vance critică graffitiurile de la catedrala din Canterbury appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Republica Moldova. Premierul Dorin Recean a demisionat şi se retrage din politică # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat luni că [...] The post Republica Moldova. Premierul Dorin Recean a demisionat şi se retrage din politică appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Amestecul lui Trump din Parlamentul israelian. ”Am o idee, domnule preşedinte…” # Cotidianul de Hunedoara
Chiar dacă ne place sau nu, acesta a fost unul dintre [...] The post Amestecul lui Trump din Parlamentul israelian. ”Am o idee, domnule preşedinte…” appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Tensiunile au izbucnit după ce China a anunțat extinderea controalelor la exportul de minerale rare, materii esențiale pentru industria tehnologică globală [...] The post Trump și Xi, pregătiți să se întâlnească în Coreea de Sud appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Aceasta este o “măsură excepțională care vizează garantarea aprovizionării Europei cu cipuri într-un context de tensiuni comerciale internaționale”. [...] The post Măsură excepțională a Olandei în războiul comercial cu China appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Judecătoare, dată pe mîna Parchetului. Sentință cu cîntec pentru o tentativă de omor # Cotidianul de Hunedoara
O judecătoare din Bucureşti a fost trimisă în judecată de Parchetul General [...] The post Judecătoare, dată pe mîna Parchetului. Sentință cu cîntec pentru o tentativă de omor appeared first on Cotidianul RO.
15:40
”Ce schimbare față de romanul ”Vânătoarea lui Octombrie Roșu”, a spus Mark Rutte [...] The post Șeful NATO ridiculizează situația submarinului Novorossyisk appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Omul care a centrat decisiv la golul victoriei dezvăluie: Nu e întâmplare, e o conexiune # Cotidianul de Hunedoara
Virgil Ghiță, fundașul tricolor al echipei germane din Bundesliga 2 [...] The post Omul care a centrat decisiv la golul victoriei dezvăluie: Nu e întâmplare, e o conexiune appeared first on Cotidianul RO.
15:10
ANAF a sesizat Parchetul. Rețea transfrontalieră de evaziune și spălare de bani # Cotidianul de Hunedoara
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă, luni, că [...] The post ANAF a sesizat Parchetul. Rețea transfrontalieră de evaziune și spălare de bani appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Becali crede că Dumnezeu l-a ajutat pe Lucescu, chiar dacă Mihai Popescu, jucătorul FCSB, s-a accidentat. [...] The post Becali vrea România la Mondial dintr-un motiv practic appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că declaraţia recentă a CSM, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă şi falsă. [...] The post Pîslaru acuză CSM. ”Declaraţia e gravă şi falsă” appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Netanyahu nu participă la summitul din Egipt din cauza sărbătorii evreiești # Cotidianul de Hunedoara
La summit vor fi prezenți aproape 20 de lideri care vor discuta despre procesul de pace în Fâșia Gaza [...] The post Netanyahu nu participă la summitul din Egipt din cauza sărbătorii evreiești appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Selecţionerul Mircea Lucescu le-a transmis jucătorilor naţionalei [...] The post Discursul lui Mircea Lucescu din vestiar appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Se pare că nu e totul perfect la clinica privată unde a născut o tânără polițistă care a murit mai târziu la un spital de stat (...) [...] The post Amenzi după decesul mămicii la Constanța appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Serviciile ucrainene: Britanicii estimează că războiul mondial va începe în 2028 # Cotidianul de Hunedoara
Beligeranții din Ucraina se par să se întreacă în împlinirea propriilor profeții [...] The post Serviciile ucrainene: Britanicii estimează că războiul mondial va începe în 2028 appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Victoria în fața Austriei este uriașă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, sporește [...] The post Cu cine am juca la baraj dacă batem în Bosnia appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Doi americani și un britanic se pot înscrie de azi înainte pe lista selectă a câștigătorilor de Nobel. [...] The post S-a dat premiul Nobel care n-a fost creat de Nobel appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Zeci de mii de bucureșteni vor tremura din nou în case. In condițiile in care, zilele următoare, temperaturile [...] The post Iar va fi frig în case appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Există aspecte ale acordului de pace din Orientul Mijlociu care par pură nebunie și pentru Israel, și pentru palestinieni [...] The post Pacea lui Trump – o pauză de publicitate într-un reality-show sadic appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Cadrele date publicității îl arată pe șeful militarilor români în timp ce se plimbă cu o trotinetă electrică prin sediul [...] The post Moșteanu, comandat de trotinetă appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Zeci de mii de oameni din 13 comune doljene plus orașul Calafat va beneficia în curând de alimentare cu gaze naturale. [...] The post Gaz pentru sud-vestul județului Dolj appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Când doi se ceartă al treilea câștigă. Cam așa ar putea fi interpretat cel mai nou sondaj INSCOP despre intenţiile [...] The post AUR ar câștiga alegerile. SOS are nevoie de ajutor appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Alertă fiscală: ANAF întețește controalele asupra veniturilor din investiții, dar nu numai. Este posibil să fii vizat și tu. Iată ce ar trebui să faci dacă nu vrei să te trezești că ai conturile blocate [...] The post Alertă: ANAF extinde controalele appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Se va circula cu dificultate pe mai multe sectoare de drum din autostrăzile A1 și A2. Centrul Infotrafic anunță restricții [...] The post Restricții pe A1 și A2 appeared first on Cotidianul RO.
11:20
”Războiul pare să se termine, dar nimic nu ne permite să concluzionăm că Israelul a obținut o victorie totală asupra Hamas”, Haaretz [...] The post Trump, despre războiul din Gaza: ”S-a terminat. Înțelegi?” appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Goldman Sachs estimeaza ca gramul de aur ar putea trece de 150 de dolari in 2026 [...] The post Bulgaria cumpără aur înainte de trecerea la euro appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Evenimentele, întâlnirile și sarcinile te vor copleși ca o avalanșă, lăsând puține lucruri neschimbate. [...] The post Săptămână excelentă pentru o zodie. Vin bani mulți appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Apar date noi după ce o femeie a murit în Constanța din cauza unor complicații la naștere. Spitalul unde era programată nașterea [...] The post Date noi în cazul decesului tinerei mămici la Constanța appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Claudiu Manda ar putea fi noul secretar general al PSD. Cine se luptă pentru cele patru funcții de prim-vicepreședinte – surse # Cotidianul de Hunedoara
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu i-a propus lui Claudiu Manda funcția de secretar general al partidului, în locul lui Paul Stănescu. [...] The post Claudiu Manda ar putea fi noul secretar general al PSD. Cine se luptă pentru cele patru funcții de prim-vicepreședinte – surse appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Titus Corlățean, care se vroia șeful PSD, face un anunț șoc despre partidul pe care il descrie drept entitate cu conținut economic [...] The post Lovitură de teatru în PSD appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Una dintre cele mai iubite vedete din istoria televiziunii se dezvăluie așa cum este în spatele scenariului interpretat în trecut [...] The post Andreea Marin plânge. De la Sindromul salvatorului la lacrimi appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Lovitură uriașă a lui Viktor Orban pentru diplomația europeană. Premierul maghiar a anunțat că a primit „invitația președintelui Trump la [...] The post Lovitura lui Viktor Orban appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Avertisment: In anii urmatori, vor fi mari turbulente economice, sociale si politice (....)se reduce puterea de cumparare a populatiei, multe firme [...] The post „Economia României va face implozie“ appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
07:40
Aceasta este prima etapă a planului prezentat de Donald Trump pentru a pune capăt conflictului armat [...] The post Eveniment istoric în Israel appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Sub scut, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Sub scut, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Sub scut appeared first on Cotidianul RO.
12 octombrie 2025
23:50
România a învins in extremis Austria, în preliminariile [...] The post România a învins dramatic Austria appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Grindeanu. ”Pachetul acesta 3 trebuie să fie ultimul. De aia avem Parlament„ # Cotidianul de Hunedoara
Așa-numita reformă în administrația publică locală [...] The post Grindeanu. ”Pachetul acesta 3 trebuie să fie ultimul. De aia avem Parlament„ appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.