Primarul Capitalei vrea să interzică maşinile de aprovizionare, curierat şi salubrizare la orele de vârf: „Oraşul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum”
DigiFM.ro, 14 octombrie 2025 10:20
Primarul general Stelian Bujduveanu propune interzicerea circulaţiei autovehiculelor de aprovizionare, curierat şi salubrizare între orele 07:00–10:00 şi 16:00–19:00, pentru reducerea blocajelor în trafic şi a poluării accentuate. Potrivit lui Bujduveanu, numărul maşinilor înmatriculate în Bucureşti a crescut cu peste 40%, ajungând astăzi la peste 1,7 milioane, cărora li se adaugă aproximativ 300.000 de maşini din judeţele vecine.
