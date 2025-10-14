Magnat cripto găsit împușcat în cap într-un bolid de lux, la Kiev. Care sunt ipotezele anchetatorilor
Gândul, 14 octombrie 2025 11:50
Konstantin Galici, un magnat cripto ucrainean, de 32 de ani, a fost găsit mort în mașina sa de lux în Kiev. Moartea sa survine în urma unei prăbușiri masive a pieței criptomonedelor. Kostya Kudo, așa cum era cunoscut online, ar fi înregistrat pierderi de active de peste 30 de milioane de dolari, transmit publicațiile britanice […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
12:10
Valentin Stan: În baza LEGII apărării naționale, dacă un cetățean român este prins într-un conflict, armata română poate trece frontiera # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a continuat analiza pe marginea legii apărării naționale. El a explicat cât de periculoase pot fi formulările vagi din document. Profesorul avertizează că legea, așa cum este scrisă, permite intervenții militare peste graniță în situații neclare, fără limită de interpretare. Urmăriți aici, […]
12:10
Cine ar putea fi viitorul PREMIER al Republicii Moldova. Vine din mediul privat și nu a mai fost implicat în politică # Gândul
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, afirmă surse ale Ziarului de Gardă din mediul politic. Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. Acesta nu a mai fost implicat anterior […]
12:10
Donald Trump, NEMULȚUMIT de fotografia de pe coperta revistei „Time” care saluta „Triumful” președintelui din Orientul Mijlociu # Gândul
Revista Time a etichetat acordul de pace din Orientul Mijlociu „Triumful” lui Donald Trump – dar președintele SUA este îngrijorat de o fotografie nemăgulitoare. Președintele american Donald Trump a atacat revista Time, numind o fotografie de copertă care a însoțit un articol despre acordul său de pace în Orientul Mijlociu „cea mai proastă din toate […]
Acum 30 minute
12:00
Giovanni Becali l-a ales pe cel mai mare CONDUCĂTOR din fotbalul românesc. Nici măcar nu i-a pomenit numele lui Gigi. „El este numărul 1” # Gândul
Cel mai puternic impresar din fotbalul românesc a făcut topul conducătorilor all-time care au activat la cluburile noastre. Surprinzător, Ioan Becali nici măcar nu a pomenit numele lui Gigi Becali, vărul său care patronează FCSB, campioana en-titre din Liga 1. În schimb, „Giovanni” nu l-a uitat pe Cristi Borcea, fost acționar la Dinamo, pe care […]
11:50
Magnat cripto găsit împușcat în cap într-un bolid de lux, la Kiev. Care sunt ipotezele anchetatorilor # Gândul
Konstantin Galici, un magnat cripto ucrainean, de 32 de ani, a fost găsit mort în mașina sa de lux în Kiev. Moartea sa survine în urma unei prăbușiri masive a pieței criptomonedelor. Kostya Kudo, așa cum era cunoscut online, ar fi înregistrat pierderi de active de peste 30 de milioane de dolari, transmit publicațiile britanice […]
11:50
Polițistul Marian Godină, reclamat la Ministrul de Interne pentru postări injurioase împotriva parlamentarilor # Gândul
Polițistul Marian Godină, devenit faimos pe rețelele de socializare din cauza opiniilor sale controversate, a fost reclamat la Ministerul de Interne de către parlamentarul AUR, Dan Tănasă. Deputatul i-a trimis o sesizare lui Cătălin Predoiu în care dovedește cum Godină exprimă constant opinii politice în spațiul public, încălcând statutul polițistului, care interzice complet acest lucru. […]
Acum o oră
11:40
În ediția din 13 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show” , Valentin Stan a criticat lipsa de consistență și coerență în comunicarea oficială, evidențiind cum anumite afirmații făcute în declarații publice nu sunt susținute de ceea ce apare în documentele oficiale emise de Washington. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a […]
11:40
„Jucător” neașteptat la meciul Țara Galilor – Belgia. Cum au reușit jucătorii să dea afară șobolanul de pe teren # Gândul
Meciul Țara Galilor – Belgia din preliminariile Campionatului Mondial 2026 a avut parte de un intrus în repriza a doua. Un șobolan a intrat pe teren în timpul meciului, iar portarul oaspeților, Thibaut Courtois, a încercat să-l prindă, dar nu a avut succes. Meciul de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 dintre Ţara Galilor şi […]
11:40
George Simion candidează pentru un nou mandat de președinte al partidului, la congresul AUR. Evenimentul va avea loc pe 30 noiembrie, la Alba Iulia # Gândul
George Simion își mai încearcă o dată norocul ca președinte al AUR. Acesta a anunțat că va candida pentru un nou mandat în fruntea formațiunii politice, în cadrul congresului partidului, din noiembrie. La sfârșitul lunii viitoare, pe 30 noiembrie, ar urma să aibă loc evenimentul, la Alba Iulia, iar George Simion este hotărât să câștige […]
11:40
În 1999, cu o săptămână înainte să înceapă bombardarea Serbiei de către NATO, ne aflam, mai mulți ziariști români ce însoțeam o discretă delegație românească și ea, la recepția hotelului Intercontinental din Belgrad, așteptând să ne cazăm. Pe lângă prețul per cameră afișat oficial, recepționera, cu un zâmbet răzbunător, ne-a comunicat că trebuie să plătim […]
11:40
Cu cât a ajuns să se vândă o monedă de 1 euro din 2001, acum, în octombrie 2025. Câștigi o mică avere din vânzarea ei # Gândul
Se întâmplă să mai deții o monedă de 1 euro din 2001, acasă la bunici sau părinți? O astfel de piesă numismatică este oferită spre vânzare la un preț considerabil, reprezentând o mică avere pentru unii dintre colecționari. Vezi mai jos. Piesele numismatice relevă, de cele mai multe ori, un moment istoric, un loc sau […]
11:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 14 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 14 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Robert Turcescu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
11:30
FOTO / Chef Florin Dumitrescu nu mai vrea să mergă la ȘEDINȚELE cu părinții. Care este motivul # Gândul
Chef Florin Dumitrescu nu mai vrea să meargă la ședințele cu părinții de la școală. Binecunoscutul bucătar a explicat care este motivul. Chef Florin Dumitrescu a fost jurat la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, iar în prezent este jurat la ”MasterChef”, emisiune difuzată de postul de televiziune Pro TV. În ceea ce […]
Acum 2 ore
11:10
Irinel Columbeanu suferă de boala Alzheimer. Cum și-a dat seama fiica sa că fostul milionar are probleme de sănătate: „Diagnosticul a fost confirmat” # Gândul
Irinel Columbeanu (68 de ani) suferă de boala Alzheimer. În cadrul unui interviu, fiica sa, Irina, a făcut o serie de dezvăluiri legate de stare de sănătate a tatălui ei. Semnele bolii au apărut precoce, în cazul fostului milionar, iar în urma unor insistențe, a mers la medic. „Diagnosticul a fost confirmat”, a spus fiica […]
11:10
Valentin Stan: Nu există definiție legală pentru războiul HIBRID. Ne trimit la război și nici măcar nu știm de ce # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a revenit asupra subiectului Legii apărării naționale, discutat și în edițiile anterioare. El a spus că noile declarații ale generalului Gheorghiță Vlad, șeful Apărării Naționale, confirmă scenariile analizate anterior și arată o situație mult mai gravă decât părea la început. Urmăriți aici, […]
11:10
Maduro ÎNCHIDE ambasada Venezuelei din Norvegia, la trei zile după ce rivala sa, Maria Corina Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace # Gândul
La numai trei zile după ce președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a lansat un atac dur la adresa liderei opoziției, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025, pe care a numit-o „o vrăjitoare diabolică”, guvernul venezuelean a decis închiderea ambasadei sale din Oslo, fără a oferi nicio explicație oficială. Ministerul norvegian de Externe […]
11:10
Un submarin rusesc a ieșit la suprafață în Canalul Mânecii. Liderii NATO râd de flota rusă: „Se târăște acasă după patrulă” # Gândul
Un submarin rusesc a avut o apariție neașteptată la suprafață în largul coastelor Franței, prezența sa atrăgând atenția NATO. Liderii Alianței Nord-Atlantice sugerează o posibilă defecțiune, dar Moscova respinge categoric speculațiile. Imagini care arătau o navă rusească operând la suprafață în largul coastelor Bretaniei au fost publicate de NATO. „NATO este pregătită să apere Alianța” […]
11:10
Ministerul Afacerilor Interne vine cu un nou proiect pentru a te face să te simți mai sigur în trafic și pentru a simplifica anumite proceduri pentru șoferi. Proiectul, denumit „Siguranța în trafic”, este „născut din nevoia de a răspunde concret și modern provocărilor din domeniul rutier”, a declarat Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI. […]
11:10
Nicușor Dan insistă ca SRI să se implice în lupta împotriva corupției. A revenit cu un mesaj pe Facebook și X # Gândul
Președintele Nicușor Dan reiterează marți, într-o postare pe Facebook și X, necesitatea ca SRI să intervină în combaterea fenomenului de corupție, după declarațiile de luni de la Pro TV. „Fenomenul corupției trebuie atacat frontal!”, scrie șeful statului. Nicușor Dan a distribuit un fragment din interviul de la Pro TV în care afirmă că „vrea ca […]
11:00
Atac la Guvern, de la Cluj: „Miniștrii PNL din Guvern, nu știu dacă este unul liberal autentic. Ei sunt niște USR-iști” # Gândul
Primarul uneia dintre comunele cele mai bogate din România, Jucu din Cluj, spune că miniștrii liberali nu ar fi deloc niște adevărați urmași ai Brătienilor, ci, mai degrabă, descendenți ai politicii USR. Edilul Valentin Dorel Pojar spune că a discutat cu mai mulți primari liberali, în cadrul întâlnirilor ACoR, iar aceștia i-ar fi mărturisit că […]
11:00
Liderul Siriei a părut să FLIRTEZE cu prezentatoarea emisiunii „60 de minute” de la CBS. Totul a pornit de la o remarcă a lui Trump # Gândul
Apariția președintelui sirian Ahmed al-Sharaa la o populară emisiune din Statele Unite duminică seara s-a viralizat pe rețelele de socializare. Al-Sharaa a părut să flirteze cu corespondentul CBS News, Margaret Brennan, notează New York Post. Schimbul de replici a pornit de la o referire a reporterului la laudele președintelui Donald Trump despre liderul sirian. „Când […]
10:50
Călin Georgescu este aștetat marți la sediul poliției din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale este așteptat de aproximativ 200 de oameni. Știre în curs de actualizare!
10:40
Valentin Stan: ÎNTÂLNIREA lui Țoiu cu Rubio a fost un eșec. Țoiu avea în agendă două subiecte, nu s- a discutat niciunul # Gândul
Valentin Stan, în emisiunea „Marius Tucă Show ” din 13 octombrie 2025, a comentat cu ironie și critică față de vizita Oanei Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe, în Statele Unite. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a remarcat că, în ciuda aparențelor și a fotografiilor oficiale cu secretarul american de stat […]
10:40
Chiar dacă vremea rece încă ne dă târcoale, să ignorăm frigul de afară și să zâmbim cu un banc bun. „De azi înainte, bărbate, totul este pe bani”, spune soția. Ce face ea peste numai câteva ceasuri te va amuza teribil. – De azi înainte, bărbate, totul este pe bani: Mâncarea – 50 lei; Curățenia […]
10:40
Coaliția de guvernare mai încearcă o dată să deblocheze reforma administrației locale. Ce se întâmplă cu alegerile pentru Capitală # Gândul
Liderii coaliției de guvernare formate din PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale se întâlnesc marți, de la ora 14:00, la Palatul Victoria, spun surse guvernamentale. Pe agenda discuțiilor se află reforma administrației locale și alegerile pentru Capitală. Este a treia ședință a coaliției în care se încearcă deblocarea pachetului privind reducerile din primăriile din […]
10:30
CNAIR cumpără parapete pe rulouri de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus deja oferte pentru 70.000 de metri liniari # Gândul
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR) a lansat licitație pentru achiziționarea a 70.000 de metri liniari de parapete pe rulouri. Contractul se ridică la suma de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus oferte pentru achiziția, transportul și montarea parapetelor pe rulouri, un sistem de siguranță pentru aproximativ 70 de kilometri de Drumuri […]
10:20
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție # Gândul
Autoritățile pregătesc un nou pachet de măsuri sociale pentru pensionari. Dat fiind contextul economic actual, Guvernul vrea să ofere ajutoare financiare seniorilor români și persoanelor cu venituri mici. Banii vor fi destinați acoperirii cheltuielilor cu energia. Iată care este singura condiție de îndeplinit pentru a primi acest ajutor. Ajutorul pentru încălzire este condiționat Cele trei […]
10:20
Trei carabinieri au murit și 15 au fost răniți într-o EXPLOZIE. Încercau să evacueze persoane dintr-o fermă, în provincia Verona # Gândul
Trei carabinieri au murit și 15 militari și ofițeri de poliție au fost răniți (dintre care 11 au fost spitalizați) într-o explozie care a avut loc într-o fermă din Castel D’Azzano, în provincia Verona din Italia. Potrivit relatărilor inițiale, carabinierii erau în curs de a evacua casa, care adăpostea trei persoane, când a avut loc […]
Acum 4 ore
10:10
Au distrus dronele ucrainene 38% din capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului? „O mulțime de probleme, dar lucrurile sunt departe de a fi CATASTROFALE”. 3 întrebări esențiale care nu au primit răspuns # Gândul
În ultima perioadă au existat multe speculații referitoare la amploarea pagubelor provocate de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. Astfel, în urma acertor incursiuni, Rusia ar fi pierdut nu mai puțin de 38% din capacitatea sa de rafinare a petrolului. Deși această cifră ar putea avea o bază formală, situația reală […]
10:10
Ion Cristoiu: Incredibil! Mintea lui Nicușor Dan coace o instituție subordonată CSAT de reprimare a libertății pe rețelele sociale # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre strategia de securitate a României. „Într-un interviu acordat unui post de televiziune, în paralel cu cel acordat altui post de televiziune de Ludovic Orban, consilier prezidențial, Nicușor Dan ne-a anunțat că strategia de securitate a României va avea ca […]
10:10
Reacția vedetei din „30 Rock” după ce a scăpat teafăr dintr-un ACCIDENT grav. Range Rover-ul său s-a făcut zob într-un copac: Am strivit mașina soției # Gândul
Actorul american Alec Baldwin a fost implicat, luni 13 octombrie, într-un grav accident rutier în East Hampton, statul New York. SUV-ul pe care îl conducea un Range Rover alb s-a izbit frontal de un copac în timpul unei furtuni puternice. Numai norocul a făcut ca atât Baldwin, cât și fratele lui Stephen să scape fără […]
09:50
Te-ai întrebat vreodată la ce vârstă ai putea să atragi prosperitatea în viața ta, în funcție de zodia sub care te-ai născut? Iată mai jos, în articol, un tabel ce conține atât tendințe financiare generale, cât și vârful estimat de prosperitate. Semnul zodiacal sub care o persoană se naște ar putea să aibă o multitudine […]
09:50
Valentin Stan: Când nu poți să îi dai jos pe cei care distrug ROMÂNIA, ne putem întreba de ce parte a istoriei ne aflăm # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a denunțat incapacitatea managerilor care gestionează companii strategice. Discuția a alternat între ironii și exemple concrete, precum cazul Salinei Praid și mecanismele birocratice care blochează schimbările. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Nu putem să ne atingem de șefii […]
09:40
Meteorologii spun să ne îmbrăcăm mai gros. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Vremea va deveni rece pentru această perioadă” # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două coduri galbene de ceață pentru mai multe zone ale țării, valabile până la ora 09:00 și 10.00. Toamna și-a intrat deja în drepturi, iar temperaturile încep să scadă, mai ales în timpul nopții. În județul Suceava va fi ceață și vor apărea condiții de chiciură. Se va […]
09:40
Deputatul Andrei Gușă avertizează că salariul mediu al unui român s-a dus în jos cu 5,5%, în ultimul an # Gândul
Puterea reală de cumpărare a românilor s-a prăbușit în ultimul an, avertizează deputatul Andrei Gușă. Potrivit parlamentarului, salariul mediu al unui român a scăzut cu 5,5% în ultimul an, din cauza acestei „guvernări toxice”, așa cum numește Andrei Gușă maniera de a conduce țara a actualei coaliții. @andreigusa_♬ sunet original – Andrei Gușă […]
09:30
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1329. Atac cu bombe ghidate asupra Harkovului/Zelenski pleacă la Washington # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 14 octombrie 2025, în a 1.329-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Forțele ruse au atacat Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, cu bombe ghidate, întrerupând alimentarea cu energie electrică a 30.000 de consumatori din trei districte. Guvernatorul regional Oleh Syniehubov a scris […]
09:20
Scandal de proporții în piața auto. Șase dintre cei mai mari constructori de mașini, acuzați că au TRIȘAT la testele de emisii diesel # Gândul
Giganții industriei auto, precum Mercedes-Benz, Ford, Nisan, Renault, Peugeot și Citroen sunt acuzați în fața Înaltei Curți din Londra că au manipulat testele de emisii diesel, preferând să „trișeze decât să respecte legea”. Procesul, considerat unul dintre cele mai mari din istoria juridică britanică, implică peste 1.6 milioane de reclamații ar putea schimba standardele industriei […]
09:20
Proiectul de lege care prevedere reducerea numărului de parlamentari la 300 a fost amânat de Senat, cu 81 de voturi „Pentru” # Gândul
Proiectul de lege supus aprobării Senatului, care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300, a fost amânat. În ședința de ieri, 81 dintre cei prezenți în sală au votat pentru prelungirea termenului de adoptare tacită și doar 12 au votat împotrivă sau s-au abținut. „Clasa politică a îngropat din nou proiectul de reducere a numărului […]
09:20
În ediția din 13 octombrie 2025 a emisiunii realizate de Marius Tucă, jurnalistul și analistul Valentin Stan a criticat dur efectele ordonanței guvernamentale 52, afirmând că aceasta paralizează activitatea administrațiilor locale din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a prezentat exemple concrete, inclusiv neputința primăriilor de a cumpăra certificate de naștere […]
09:10
Trump „mută munții” pentru a reveni la Washington la timp pentru a-l onora pe Charlie KIRK. Pe 14 octombrie, Kirk ar fi împlinit 32 de ani # Gândul
Președintele SUA Donald Trump „mută munții” pentru a-și încheia treburile în Orientul Mijlociu și a se întoarce la Washington la timp pentru a-l onora pe regretatul activist conservator Charlie Kirk marți. După vizitele fulger din Israel și Egipt, președintele SUA trebuie să se zorească să se întoarcă la Casa Albă pentru a îi acorda postum […]
09:00
Gândul.ro îți aduce un zâmbet pe chip cu bancul de marți. Tu știi cum o cheamă pe nevasta gâscanului? Vezi mai jos! – Cum o cheamă pe nevasta gâscanului? – Lady Ga-ga… Mesajele gravate pe interiorul verighetelor Când ne-am căsătorit, am stabilit împreună cu soția să ne gravăm pe interiorul verighetelor câte un mesaj simbolic, […]
09:00
Prima reacție a bărbatului de 74 de ani care a atacat un copil de 13 ani cu SECERA în Brașov: „L-am înțepat un pic în fund. Ce mare crimă…” # Gândul
Bărbatul de 74 de ani care a rănit cu o seceră un minor de 13 ani, într-un parc de distracții din Brașov, a avut o primă reacție care a șocat comunitatea locală. Agresorul susține că nu a avut intenția să-l rănească grav pe copil, afirmând că doar l-a înțepat un pic” pe băiat. Incidentul șocant […]
09:00
În timp ce Eximbank se duce de râpă, directorul prosperă. Datoriile neîncasate riscă să adâncească deficitul bugetar al țării # Gândul
În timp ce banca de stat pe care o conduce se duce de râpă, averea directorului Eximbank, Traian Halalai sporește. Din cauza creditelor neperformante, de miliarde de lei, deficitul bugetar ar putea crește. În tot acest timp, directorul refuză să demisioneze. Eximbank este banca deținută în majoritate de stat, prin Ministerul Finanțelor. Aceasta se află […]
09:00
Ce face ACUM Dan Petrescu. A renunțat la antrenorat și anunță. „Nici pentru 10 milioane de euro nu mă întorc” # Gândul
Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj după ce echipa din Gruia a pierdut cu 2-7 meciul cu Hacken din Conference League. A anunțat că are unele probleme medicale și ia o pauză mai lungă, chiar dacă are multe oferte de a antrena în străinătate. Din august e liber de contract. E cel mai […]
09:00
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 739. Președintele Egiptului, despre summit-ul din stațiunea Sharm el Sheikh # Gândul
Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a cerut Israelului să transforme semnarea acordului care pune capăt a peste doi ani de război în Fâșia Gaza „într-o oportunitate de a obține pacea” în Orientul Mijlociu. El a vorbit cu prilejul summit-ului ceremonii care a reunit peste 20 de lideri mondiali la Sharm el-Sheikh, stațiune balneară din Egipt. […]
08:50
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă # Gândul
Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscută drept Ocrotitoarea Moldovei, este prăznuită, anual, la data de 14 octombrie. În această perioadă, peste 13.000 de credincioși au venit la Iași pentru a se închina la moștele acesteia, la Catedrala Mitropolitană. Astăzi, mulți creștini aleg să respecte o interdicție transmisă de la o generație la alta, pentru a nu atrage […]
08:50
Cristi Balaj a plecat de la CFR Cluj, club unde era președinte din noiembrie 2021. Fostul arbitru, de 54 de ani, plecase atunci de la conducerea Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD) pentru a conduce echipa din Gruia. Balaj nu a spus motivele despărțirii, iar patronul de la CFR Cluj, Nelu Varga, a anunțat că a fost […]
08:40
Valentin Stan: Unii consideră că Nicușor Dan a fost ales ca să ne APERE de ruși, nu poate să plece la întâlniri internaționale # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre motivul pentru care Nicușor Dan nu merge la diverse întruniri diplomatice externe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Îți dai seama ce însemna să se ducă la […]
08:40
Rusia vs. NATO, „Faza Zero”. Avertisment ISW: Moscova crește producția de tancuri, iar numărul blindatelor este suficient pentru un război pe scară largă # Gândul
Industria rusă de apărare face eforturi pentru a crește producția de tancuri T-90 și pentru a suplimenta rezervele de tancuri de dinainte de războiul din Ucraina. Demersul militar îngrijorător, potrivit analiștilor militari, indică dorința Rusiei de a reprezenta o amenințare militară pe termen lung pentru Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), avertizează specialiștii de la Institutul […]
08:30
Gigi BECALI joacă alba-neagra cu viitorul lui Vlad Chiricheș. „Doarme pe teren. Iau jucător în locul lui” # Gândul
Scos din lotul echipei în septembrie, dar reprimit după numai câteva zile, din lipsă de soluții tactice, Vlad Chiricheș a ajuns din nou să fie ținta atacurilor lui Gigi Becali. Finanțatorul FCSB joacă alba-neagra cu viitorul jucătorului său – anunță o nouă despărțire de cel mai titrat fotbalist din lotul campioanei. Becali nu este deloc convins […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.