Reacția DURĂ a lui Titi Aur după tragedia din Berceni: „Șoferul care a ucis o mamă pe trecere ar fi trebuit OPRIT când s-a postat conducând cu viteză”
Gândul, 14 octombrie 2025 16:20
Titi Aur, expert în conducere defensivă, a analizat pentru Gândul accidentul de luni, din Sectorul 4, acolo unde o mămică a fost spulberată pe trecere de un șofer teribilist. Potrivit fostului pilot de raliuri, tânărul șofer de BMW ar fi trebuit sancționat drastic în momentul în care s-a postat pe rețelele sociale conducând cu 200 […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
16:50
S.O.S.! Nicușor Dan pregătește BINOMUL cu față “umană”. Ce ascunde apelul președintelui pentru SRI. Alinierea pentru execuție! # Gândul
Declarațiile lui Nicușor Dan referitoare la implicarea mai profundă a Serviciului Român de Informații în lupta anticorupție, folosită drept stindard al patrioților ce vor să scape țara de îmbuibații care și-au făcut o carieră și/sau o avere fentând legea, sunt năucitoare. Și reprezintă un semnal de alarmă că, iată, prin trompeta de la Cotroceni, se […]
16:50
În 2004, o femeie și-a pierdut verigheta în timp ce grădinărea. După ani și ani, nora ei a găsit inelul. Ireal unde era, de fapt # Gândul
Acum 21 de ani, o femeie din Canada și-a pierdut verigheta cu diamant. A găsit-o nora ei 13 ani mai târziu. Mary Grams era foarte pasionată de grădinărit. Însă, în 2004, și-a pierdut verigheta. Abia 13 ani ani mai târziu, în 2017, nora ei a găsit inelul înfășurat strâns în jurul unui morcov care crescuse […]
16:50
Armata a preluat controlul în Madagascar, după mai multe zile de proteste alte tinerilor, notează agenția de presă Reuters. Militarii anunțaseră anterior că sunt de partea protestatarilor. Știre în curs de actualizare
Acum 15 minute
16:40
Robert Turcescu: „Sunt vremuri de bărbăție politică. Ăștia ca Moșteanu nu vor fi niciodată capabili să spună „nu” „ # Gândul
Robert Turcescu a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre împrumuturile anuale de miliarde de euro pe care România le va face pentru înarmare, în urma unui acord al premierului Bolojan. „Ne lipsește complet factorul acesta cu oameni politici cu coloană vertebrală. Suntem conduși de niște nevolnici. Suntem inși incapabili să înțeleagă că […]
16:40
FOTO / Ce CALITĂȚI apreciază Smiley la Gina Pistol. ”Orice discuție, oricât de serios ar fi subiectul, se termină cu o glumă” # Gândul
Smiley, în vârstă de 42 de ani, a spus ce calități apreciază cel mai mult la partenera sa de viață, Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani. Smiley a făcut câteva declarații despre cea care îi este soție, Gina Pistol. Artistul a dezvăluit, pentru revista Viva, că apreciază foarte mult la partenera sa […]
16:40
Polonia cere Germaniei să ÎNCETEZE urmărirea penală pentru atacul asupra Nord Stream. Care este motivul # Gândul
Sławomir Cenckiewicz, care conduce biroul de securitate națională al Poloniei și este un consilier cheie al președintelui Karol Nawrocki, a declarat într-un interviu acordat pentru Financial Times că Germania nu ar trebui să continue urmăririle penale dacă dorește să alinieze politica Rusiei cu Polonia și alți aliați NATO. Acesta spune că o asemenea anchetă nu […]
16:40
Păștinaru, vicepreședinte ANMAP: Educația ecologică și colaborarea interinstituțională – pași esențiali pentru întărirea „horei reciclării” # Gândul
În cadrul conferinței Gândul Recycle Now United dedicate gestionării deșeurilor și economiei circulare, atât reprezentanții autorităților centrale cât și cei ai mediului privat au subliniat importanța colaborării, educației și a unei reglementări unitare în domeniul colectării și reciclării. „Discuțiile au fost foarte tehnice și foarte bune. Trebuie să punem toți mână cu mână, să întărim […]
Acum 30 minute
16:30
Oana Țoiu, întrevedere cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei. Ministrul de Externe s-a întrecut în laude la adresa lui Nicușor Dan # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, marţi, cu ministrul federal al Afacerilor Externe al Germaniei, Johann Wadephul. Ministrul a salutat nivelul excelent al cooperării bilaterale şi al dialogului politic cu Germania, neratând ocazia să evidențieze meritele președintelui în acest sens. În cadrul discuţiilor, Oana Țoiu a mulţumit pentru participarea Forţelor Aeriene Germane la misiunile […]
16:30
Bulă a chelit și caută o soluție miraculoasă pentru creșterea părului. Se duce la un farmacist homeopat și îl întreabă: – Aveți soluție pentru creșterea părului? – Da, domnule Bulă, avem. – Este de calitate bună? – Sigur. Vedeți la casă omul acela cu mustață? – Da. – De fapt, este soția mea. A încercat […]
16:30
Miercuri, 15 octombrie este prăznuit Sfântul Mucenic Luchian, un sfânt cu care oamenii sunt mai puțin familiarizați. Sfântul Mucenic Luchian a luat naștere din părinți nobili, în Cetatea Samosata (Siria). Potrivit crestinortodox.ro, el a rămas orfan de la vârsta de 12 ani și și-a dăruit averea săracilor. Sfântul Luchian se hrănea de tânăr doar cu […]
16:30
Turcescu, despre ticăloșia presei: „Principala zonă de supraveghere a ta ca ziarist este puterea” # Gândul
Jurnalistul Robert Turcescu comentează în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, despre ticăloșia presei. El reiterează că principala zonă de supraveghere trebuie să fie puterea – nu opoziția. Vezi emisiunea integrală aici. „Cea mai proastă școală ziaristică te învață că dacă ești gazetar, principalul element, sau zonă de supraveghere a ta ca ziarist este puterea. […]
16:30
Robert Turcescu arată eșecul diplomației de pe scena polică actuală: „Noi România suntem pe nicăieri” # Gândul
Robert Turcescu a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre absența România de pe scena politică internațională. Jurnalistul Robert Turcescu a comentat absența Romîniei de la summit-ul internațional pentru pace din Egipt, la care a luat parte președintele SUA Donald Trump, precum și alți lideri mondiali din cadrul U.E., precum Emmanuel Macron. „În […]
Acum o oră
16:20
Seulul acuză Moscova că a oferit sprijin Phenianului în dezvoltarea unei noi RACHETE balistice intercontinentale # Gândul
Coreea de Nord ar fi primit asistență tehnologică din partea Rusiei în dezvoltarea unei noi rachete balistice intercontinentale, care a fost prezentată prima dată în timpul unei recente parade militare, conform declarațiilor șefului Statului Major Interarme al Coreei de Sud. Phenianul a dezvăluit ICBM Hwasong-20, pe care l-a descris drept „cel mai puternic sistem de […]
16:20
Reacția DURĂ a lui Titi Aur după tragedia din Berceni: „Șoferul care a ucis o mamă pe trecere ar fi trebuit OPRIT când s-a postat conducând cu viteză” # Gândul
Titi Aur, expert în conducere defensivă, a analizat pentru Gândul accidentul de luni, din Sectorul 4, acolo unde o mămică a fost spulberată pe trecere de un șofer teribilist. Potrivit fostului pilot de raliuri, tânărul șofer de BMW ar fi trebuit sancționat drastic în momentul în care s-a postat pe rețelele sociale conducând cu 200 […]
16:20
„România nu există în plan extern”, spune Robert Turcescu. Jurnalistul argumentează prin faptul că nu avem nici diplomație, nici președinție și nici un ministru bun de Externe. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi emisiunea integrală aici. „România nu-i pe nicăieri. Și atunci Ungaria, doar pentru că a avut […]
16:20
Robert Turcescu: „Traian Băsescu a găsit o fantă, prostia celor care ne conduc. E o lumină în comparație cu Nicușor Dan, cu Țoiu # Gândul
Robert Turcescu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” modul în care Traian Băsescu reușește să-și mențină prezența în viața politică. Jurnalistul a precizat că fostul președinte al României „respiră politică”. „Eu l-am susținut pe Traian Băsescu p e o perioadă destul de lungă a activității lui politice, ca alternativă la regimul Năstase, […]
16:20
(P) Nadia Comăneci a fost prezentă la startul construcției sălii de gimnastică ce îi va purta numele, un proiect derulat de Fundația Țiriac # Gândul
Nadia Comăneci a fost prezentă la ceremonia de începere a lucrărilor pentru Sala de Gimnastică “Nadia Comăneci”, proiect realizat de Fundația Țiriac la Otopeni. Legenda gimnasticii mondiale a luat parte la începutul lucrărilor de construcție a unui nou loc dedicat copiilor care vor să descopere frumusețea și disciplina acestui sport. Povestea continuă, de la primul […]
16:10
Marii datornici și cei cu datorii eșalonate de ani de zile au intrat în vizorul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a anunțat într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook că a dispus înființarea unei divizii de Operațiuni Speciale. „Divizia îi vizează pe marii datornici, pe cei cu datorii eşalonate […]
16:10
Robert Turcescu: „Mulți suspină după Kovesi. Nicușor Dan se pregătește să-i întindă covorul roșu” # Gândul
Robert Turcescu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” momentul în care Laura Codruța Kovesi nu va mai fi șefa Parchetului European, după ce îi va expira contractul în primăvara anului viitor. Jurnalistul a precizat că aceasta va fi întâmpinată „cu covorul roșu” de către actuala putere politică. „Eu simt că mulți oftează […]
16:10
După Nicușor Dan, și Ilie Bolojan s-a văzut cu șeful Camerei Reprezentanților din AUSTRALIA. A fost prezentă inclusiv garda de onoare # Gândul
După ce luni Nicușor Dan s-a întâlnit cu Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Australia, marți, reprezentantul țării cangurilor s-a văzut și cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului. A fost prezentă inclusiv garda de onoare. Discuțiile au vizat identificarea de noi domenii de cooperare, precum energie, apărare, […]
16:10
Jurnalistul Robert Turcescu crede că Ludovic Orban, alături de Eugen Tomac și alții, încearcă să creeze o structură conservatoare, cu care să se se prezinte la masa unor negocieri politice pentru conturarea unor majorități parlamentare. Comentariul a fost făcut în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi emisiunea integrală aici. „Cred că este mai […]
16:10
Gușă e chemat la mobilizare de Moșteanu/Cozmin Gușă: „N-o să mă prezint. Nu mă voi supune unui comandant civil care n-a făcut armata, un trotinetist” # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, îl recheamă în armată pe fostul deputat Cozmin Gușă. Potrivit unei invitații, care a fost transmisă pe cale oficială, consultantul politic ar urma să se prezinte peste 2 zile la antrenamentul de mobilizare. Ionuț Moșteanu cheamă rezerviștii la exercițiul de mobilizare, MOBEX B-IF 25, care ar urma să aibă loc pe […]
16:10
Șapte persoane au fost rănite și 50 de pacienți evacuați după ce Rusia a atacat principalul SPITAL din Harkiv # Gândul
Forțele ruse au lansat un atac nocturn cu bombe planante și drone împotriva Harkivului, cel de-al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Șapte persoane au fost rănite în timpul atacului asupra celui mai mare spital din oraș, a declarat un oficial ucrainean. 50 de pacienți au trebuit să fie evacuați. Principalele ținte ale atacului au […]
16:10
Robert Turcescu: „Istoria politică al lui Ludovic Orban îl leagă de zona germană de putere” # Gândul
Robert Turcescu a analizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Crstache”, „reinventarea”, ca om politic a lui Ludovic Orban, ca actual consilier pe probleme interne al lui Nicușor Dan. „Istoria politică a dnului. Orban îl leagă prin multe fire văzute și nevăzute de zona germană de putere. Are niște legături interesante pe această filiere și […]
16:00
Misterul morții milionarului crypto se adâncește. Au apărut date de ultimă oră despre acesta # Gândul
Date de ultimă oră despre milionarul crypto găsit mort în bolidul de lux. Acesta ar fi lăsat un bilet pentru iubita sa. Mașina în care a fost găsit mort se afla acolo unde nu era lumină, iar toate camerele de supraveghere erau oprite. Date de ultimă oră despre milionarul cypto găsit mort în bolidul său […]
16:00
N-am partid, dar am SRI-ul cu mine. Așa crede jurnalistul Robert Turcescu că procedează Nicușor Dan în lupta cu partidele politice. Declarația a fost făcută în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi emisiunea integrală aici. „Bătălia lui cu celelalte partide este o bătălie în care vrea să le spună: „N-am partid, dar am SRI-ul […]
16:00
Duminică avem Dinamo – Rapid, iar atacantul care a adus ultima victorie a giuleștenilor într-un derby cu rivalii din Ștefan cel Mare vine astăzi în studio și așteaptă întrebările voastre. Discutăm despre forma bună a lui Koljic din acest sezon și lupta la titlu în liga 1. Vorbim despre colegii lui, Manea și Dobre, care […]
16:00
Donald Trump, despre Orban: „Viktor este un lider GROZAV. Mulți oameni nu sunt de acord cu mine, dar eu sunt singurul care CONTEAZĂ” # Gândul
Președintele american Donald Trump l-a lăudat pe premierul ungar Viktor Orban, numindu-l pe acesta un „mare lider” și spunând: „Sunt singurul care contează”. În timpul summitului privind pacea din Gaza, în Egipt, Trump și-a promis sprijinul deplin pentru premierul ungar Viktor Orban, care se confruntă cu critici, din cauza regresului democrației în Ungaria și este […]
Acum 2 ore
15:50
Mircea Lucescu, atac dur la Nicolae Stanciu și Răzvan Marin: „Noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului” # Gândul
Selecționerul Mircea Lucescu a explicat motivul pentru care a schimbat linia de mijloc în partida de duminică, împotriva Austriei, scor 1-0. Reprezentativa tricoloră a trecut la limită de selecționata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. Mircea Lucescu, atac dur la Nicolae Stanciu […]
15:50
Rămas fără TATĂ în 2005, Florin s-a apucat să-și caute părintele. Zilele trecute, l-a găsit: Cine e Gheorghe și de ce și-a părăsit, de fapt, fiul # Gândul
Rămas fără TATĂ în 2005, Florin s-a apucat să-și caute părintele. Zilele trecute, l-a găsit: Cine e Gheorghe și de ce și-a părăsit, de fapt, fiul. Rămas fără tată în 2005, Florin s-a apucat să-și caute părintele Un tânăr de 26 de ani din Ginosa Marina, Italia, și-a întâlnit pentru prima dată tatăl biologic, după […]
15:50
Val de comentarii negative la postarea lui Nicușor Dan. Românii, revoltați de propunerea președintelui ca SRI să intervină în combaterea corupției # Gândul
Propunerea președintelui Nicușor Dan privind implicarea Serviciului Român de Informații în lupta împotriva corupției a provocat un val de reacții negative pe rețelele sociale. După ce șeful statului a revenit marți dimineața cu un mesaj pe, postarea a fost rapid inundată de comentarii negative, majoritatea catalogând propunerea lui Nicușor Dan drept o ipocrizie. Peste 130 […]
15:50
Sébastien Lecornu a prezentat un proiect bugetar provizoriu. Ce vizează planul fiscal al premierului FRANȚEI # Gândul
Premierul-desemnat al Franței, Sébastien Lecornu, a propus, marți, 29 de măsuri fiscale, inclusiv taxe suplimentare, în proiectul bugetului pe anul 2026, în eforturile de reducere a deficitului bugetar. Proiectul vizează în primul rând reducerea deficitului bugetar la nivelul de 4,7% din PIB și prelungirea cu un an a contribuțiilor diferențiate în funcție de venituri, afirmă […]
15:50
Robert Turcescu: „Nicușor Dan e un președinte neputincios pentru că nu are în spatele său forța poporului” # Gândul
Robert Turcescu argumentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că președintele Nicușor Dan este un „președinte neputincios” deoarece nu mai are, la momentul de față, sa susținerea poporului de partea sa Este un președinte a cărui piele poate fi pusă oricând în băț. I se poate pune pielea în băț de către politicieni pentru […]
15:40
Cum pot afla șoferii cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Pot face PLÂNGERE PENALĂ dacă verificarea nu este justificată # Gândul
Accesarea informațiilor din baza de date a Poliției se poate face numai în anumite situații. Polițiștii sau alte autorități au acces la aceste informații, însă nu au dreptul să le acceseze fără avea și un motiv întemeiat. Șoferii pot să afle cine și când i-a verificat în baza de date a Poliției, iar avocatul Adrian […]
15:40
Robert Turcescu ironizează imaginile cu Ionuț Moșteanu pe trotinetă, în sediul USR-ului: „Rucsăcel, trotinetă, matcha, sunt niște gingași” # Gândul
Robert Turcescu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, imaginile în care Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, s-a plimbat pe trotinetă în sediul USR-ului. „Este generația asta crescută cu căștile în urechi pentru care realitate trebuie filtrată prin ceva, prin ecran… Pentru mine ăștia nu reprezinta o surpriză. Există un întreg ecosistem politic populat […]
15:40
„Nicușor Dan este directorul civil al SRI. De asta nu numește pe nimeni”, spune Robert Turcescu, invitat la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Comentariul vine în contextul declarației lui Nicușor Dan, în care președintele afirmă că „SRI va avea un director civil. Într-una două luni o să vedem”. „Nu e director civil la SRI […]
15:30
CSM insistă că noua lege a pensiilor lui Bolojan nu are nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) afirmă că ”este evident” că legea adoptată recent, prin care este din nou modificat substanţial regimul pensiilor de serviciu numai pentru magistraţi, nu are nicio legătură cu cerinţele Comisiei Europene, aşa cum rezultă din documentele oficiale ale acesteia. „Având în vedere afirmațiile recente ale unor reprezentanți ai puterii executive […]
15:30
Un judecător vedetă al instanței supreme se pensionează la doar 48 de ani. Dosarele cu rezonanță judecate de magistrat și legătura sa cu Alina BICA # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii va analiza, în 16 octombrie, cererea privind eliberarea din funcție, prin pensionare, a judecătorului Mihail Udroiu de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Magistratul are o imagine controversată, căci a făcut parte din completuri de judecată care au pronunțat sentințe favorabile unor inculpați celebri. În plus, ar fi fost apropiat […]
15:30
Renumitul cineast iranian Nasser Taghvai, figură renumită a cinematografiei iraniene și cunoscut pe scară largă pentru îndelungata sa luptă împotriva cenzurii, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunțat soția sa Marzieh Vafamehr pe Instagram. Nasser Taghvai s-a născut pe 13 iulie 1941 în orașul iranian Abadan și a devenit celebru după lansarea […]
15:30
Robert Turcescu: „Nimeni nu a pus problema firmelor SRI care operează sub acoperire pe teritoriul României” # Gândul
Robert Turcescu a vorbit la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache” despre firmele sub acoperire ale SRI-ului, care fac concurență neloială mediului de business. „Nimeni nu a pus problema firmelor SRI care operează sub acoperire pe teritoriul României. Asta în situația în care bugetul SRI este mult mai mare decât în alte țări. SRI-ului i […]
15:30
O eră a muzicii va lua sfârșit. Canalele muzicale MTV vor fi închise în Europa până la finalul lui 2025 # Gândul
Anunț trist pentru cei care și-au petrecut copilăria așteptând să descopere cele mai noi videoclipuri muzicale sau dornici să urmărească topuri muzicale ori să se bucure de cultura și moda pop, oferite de MTV. Gigantul canal din domeniul divertismentului Paramount Global a dat vestea tristă că, după 44 de ani de difuzare neîntreruptă, o instituție […]
15:30
FOTO / Cătălin Botezatu dezvăluie cine este FEMEIA cu care mama lui l-ar fi vrut căsătorit. ”Mereu mi-a zis că am fi avut cei mai frumoși copii” # Gândul
Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a dezvăluit că mama sa și-a dorit foarte mult să-l vadă căsătorit cu Tania Budi. Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât și ca om de afaceri. În ceea ce privește […]
15:30
„Nicușor Dan este dator SRI-ului pentru că se află în fruntea acestui stat” spune Robert Turcescu, invitat la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Declarația vine în contextul alegerilor de anul trecut. „Nicușor Dan este dator SRI-ului pentru că se află în fruntea acestui stat. Alegerile de anul trecut din România la care știm bine […]
15:20
CSM susține că noua lege a pensiilor lui Bolojan nu are nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) afirmă că ”este evident” că legea adoptată recent, prin care este din nou modificat substanţial regimul pensiilor de serviciu numai pentru magistraţi, nu are nicio legătură cu cerinţele Comisiei Europene, aşa cum rezultă din documentele oficiale ale acesteia. „Având în vedere afirmațiile recente ale unor reprezentanți ai puterii executive […]
15:20
Robert Turcescu: „Nicușor Dan nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în România reală” # Gândul
Robert Turcescu a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, propunerea președintelui Nicușor Dan ce presupune ca Serviciile Române de Informații să se implice în lupta împotriva corupției. Jurnalistul a precizat că liderul de la Cotroceni „nu are legătură cu ceea ce se întâmplă în România reală”. „El nu are nicio legătură cu ceea […]
15:20
Armata israeliană a deschis focul spre militanți islamiști, în Gaza. HAMAS denunță încălcarea armistițiului # Gândul
Armata israeliană a deschis focul, marți, spre mai mulți suspecți islamiști, în nordul Fâșiei Gaza, în pofida armistițiului dintre Israel și grupul militant Hamas. ”Armata israeliană a încercat să îndepărteze suspecții. Aceștia nu s-au supus somațiilor și au continuat să se apropie de trupe, care au deschis focul în pofida amenințării”, a transmis Armata israeliană, […]
15:20
Liderul opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a declarat luni, într-un interviu acordat AFP, că actualul președinte al țării sale natale, Nicolas Maduro, va fi nevoit să renunțe la putere, fie că vrea, fie că nu. Proaspăta câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace a declarat că Maduro poate alege calea pașnică pentru a renunța la […]
15:10
Așteaptă-te la neprevăzut. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 15 octombrie 2025. Berbec Astăzi ești predispus să mergi la extreme în multe privințe. Problema este că s-ar putea să întâlnești opoziție oriunde te-ai întoarce. Ziua de azi este marcată de o încăpățânare incredibilă, evidentă în starea de spirit a tuturor, în special […]
15:10
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 18 – 1 = 3 într-o egalitate corectă # Gândul
Gândul.ro vine cu o nouă provocare, astăzi: un nou test de inteligență în care trebuie să mutați un singur chibrit, pentru a transforma 18 – 1 = 3 într-o egalitate corectă. Voi ați găsit răspunsul corect? Varianta bună se află mai jos, în articol. De data aceasta, trebuie să mutați un singur băț de chibrit, […]
15:10
Rusia, forțată de CEDO să plătească Georgiei 253 milioane de euro pentru conflictul din 2008 # Gândul
Comisia Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) condamnă Rusia la plata a 253 de milioane de euro Georgiei, ca daune pentru încălcarea drepturilor cetățenilor din cele două regiuni separatiste, Abhazia și Osetia de Sud, în timpul războiului din 2008. CEDO consideră că stabilirea granițelor în Abhazia şi Osetia de Sud în 2009, regiuni separatiste susţinute de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.