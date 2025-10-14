Anca Marinescu la Gândul Recycle Now United:”Primele opt luni din anul 2025 au fost un succes pentru Sistemul de Garanție-Returnare”

13:10

Piața imobiliară din România continuă să uimească. Pe de o parte avem șocul creșterii inflației, pe de altă parte, explozia prețurilor, de la alimente la facturi și până la… apartamente sau case. Practic, la noi, orice se scumpește și asta de la o zi la alta. Paradoxul este acela că prețurile locuințelor cresc și ating […]