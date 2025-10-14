Fondul Monetar Internaţional a revizuit în scădere la 1% estimările ce privesc avansul economiei româneşti în acest an
G4Media, 14 octombrie 2025 16:20
Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în scădere estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, până la 1%, de la 1,6% cât prognoza în... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
16:50
Lexus a anunțat că intenționează să reinventeze complet modelul său emblematic LS, transformându-l într-un concept de minivan electric cu șase roți. Noul prototip, denumit Lexus LS Concept,... © G4Media.ro.
16:50
Sindicatele din învăţământ: Ministerul Educaţiei şi Cercetării dezinformează opinia publică şi salariaţii din învăţământul preuniversitar de stat # G4Media
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” susţin că reprezentanţii Ministerului Educaţiei dezinformează şi precizează că nu operează în programul... © G4Media.ro.
16:50
Ilie Bolojan, întâlnire cu o delegație parlamentară din Australi: Există interese pentru securitatea Mării Negre și investiții în Portul Constanța # G4Media
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit marți, la Palatul Victoria, cu o delegație parlamentară australiană condusă de Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Australiei.... © G4Media.ro.
16:50
MedLife lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune. Proiectul este dedicat evaluării riscurilor individuale de îmbolnăvire și poate schimba modul în care pacientul român își abordează programele de screening, contribuind la o viață mai sănătoasă pe termen lung # G4Media
Programul inovativ Longevity 100+ poate marca începutul unei noi ere în sănătate, prin utilizarea testării genetice ca instrument de prevenție individualizată, adaptată nevoilor fiecărui... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
16:40
Un adolescent din Arad a fost trimis în judecată după ce a lovit un băiat de 12 ani care ulterior a murit # G4Media
Un adolescent de 16 ani a fost trimis în judecată, după ce a lovit un băiat de 12 ani, iar victima a murit în spital... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:30
Patriarhia Română interzice accesul presei în Catedrala Națională la evenimentul de sfințire a picturii, jurnaliștii vor sta într-un țarc în afara clădirii / Catedrala a fost construită cu zeci de milioane de euro din fonduri publice # G4Media
Biroul de presă al Patriarhiei Române a anunțat marți că jurnaliștii nu vor putea intra în Catedrala Națională la evenimentul de sfințire a picturii, programat... © G4Media.ro.
Acum o oră
16:20
Fondul Monetar Internaţional a revizuit în scădere la 1% estimările ce privesc avansul economiei româneşti în acest an # G4Media
Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în scădere estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, până la 1%, de la 1,6% cât prognoza în... © G4Media.ro.
16:10
O mașină Ferrari staționează, marți după-amiază, pe trecerea de pietoni pe strada Aviator Radu Beller din centrul Capitalei. Mașina a fost lăsată cu luminile de... © G4Media.ro.
16:10
Poliția Română: Majorarea salarială cu până 50% a salariului de bază al polițiștilor este bazată pe performanţă şi numai în limita a 5% din personal # G4Media
Majorarea de până la 50% calculată la solda de funcţie, salariul de funcţie, salariul de bază al poliţiştilor sau cadrelor militare va fi acordată la... © G4Media.ro.
16:10
Mesajul Chinei pentru administrația Trump, după noile amenințări cu sancțiuni: “Dacă vreți să luptați, vom lupta până la capăt. Dacă doriți să negociați, ușa noastră rămâne deschisă” # G4Media
China s-a declarat marți gata să lupte „până la capăt” dacă va fi necesar, afirmând în același timp că rămâne deschisă la discuții cu Statele... © G4Media.ro.
16:00
Programul care încălzește inimile: Pisicile nimănui primesc adăposturi sigure în județul Ilfov. Cum poți solicita o căsuță pentru felinele fără adăpost (VIDEO) # G4Media
Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov anunță reluarea unui proiect de suflet: programul „pisicile nimănui” prin care sunt construite și oferite gratuit căsuțe... © G4Media.ro.
16:00
Asociația „Acum”, grup de inițativă civică, solicită autorităților înființarea Institutului Național „Cardinal Iuliu Hossu” pentru studierea genocidului împotriva Bisericii Române Unite, Greco-Catolice # G4Media
Grupul de inițiativă civică susține că, după 1989, statul român a recunoscut formal existența Bisericii Greco-Catolice, însă nu i-a restabilit integral drepturile patrimoniale și morale. Începând... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
15:50
Prima înghețată realizată cu lapte de cartofi / Ce este potato milk și care e diferența față de celelalte tipuri de băuturi vegetale alternative la lapte # G4Media
Compania suedeză DUG Foodtech lansează prima înghețată din lume preparată din lapte de cartofi: 100% vegetal, fără lactoză, vegan și fără gluten. Produsul urmează să... © G4Media.ro.
15:50
Retras relativ recent din sportul de performanță, Dominic Thiem a făcut o dezvăluire dură pentru cei interesați de o carieră în sportul alb: „Tenisul e... © G4Media.ro.
15:50
„Enigma nu este un festival pe care doar îl privești, e un festival în care fiecare colț are o poveste”/ Interviu Ioana Alexe, PR Manager # G4Media
Piața de festivaluri din România crește considerabil de la an la an, iar publicul e în căutare de experiențe tot mai diverse. Așa a apărut... © G4Media.ro.
15:50
Bărbatul care a furat 10 milioane de lei din Poşta Mare Timişoara a fost depistat în Italia / A fost arestat și urmează să fie extrădat în România # G4Media
Bărbatul care a furat la sfârşitul lunii mai 10 milioane de lei din Sucursala Timişoara a Poştei Române, dat în urmărire internaţională, a fost depistat,... © G4Media.ro.
15:40
Ministrul Apărării, discuţii cu reprezentantul Comisiei Europene despre implementarea iniţiativei SAFE şi investiţii în industria de apărare # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a avut marţi o întrevedere cu Herald Ruijters, coordonatorul grupului de lucru instituit la nivelul Direcţiei Generale pentru Industria de Apărare... © G4Media.ro.
15:20
Ministrul de Externe, întrevedere cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei / Ţoiu a apreciat participarea Forţelor Aeriene Germane la misiunile de Poliţie Aeriană Întărită în România, în cooperare cu militarii români # G4Media
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit marţi cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei, Johann Wadephul, în cadrul discuţiilor, aceasta mulţumind pentru participarea... © G4Media.ro.
15:20
Convoi oficial, covor roşu şi onoruri militare: Papa Leon al XIV-lea a fost primit marţi la palatul roman Quirinal pentru prima sa vizită de stat... © G4Media.ro.
15:10
O suprafaţă de pădure cât jumătate din teritoriul Angliei, distrusă la nivel global în 2024, potrivit unui raport de specialitate # G4Media
O suprafaţă de pădure cât aproximativ jumătate din teritoriul Angliei a fost distrusă permanent anul trecut, potrivit unui raport, suprafaţa distrusă ajungând la 8,3 milioane... © G4Media.ro.
15:00
Se înăsprește legislația pentru șoferii băuți și drogați / Ei nu mai pot cere suspendarea executării pedepsei dacă fapta este însoțită de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de probe biologice # G4Media
Comisia juridică a Senatului a adoptat un raport de admitere pentru o propunere legislativă de modificare a Codului Penal, care completează Legea Anastasia şi prevede... © G4Media.ro.
15:00
Bujduveanu: Reglementarea intervalelor orare în care se pot face aprovizionarea şi ridicarea deşeurilor în Bucureşti se va aplica din noiembrie # G4Media
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, marţi, că intervalele orare în care, în Capitală, se vor putea face aprovizionarea şi ridicarea deşeurilor... © G4Media.ro.
15:00
Se reface hanul de la Pietrele lui Solomon din Brașov / Ultimul zid care mai stătea în picioare a căzut recent / Proprietar: „Îmi asum toată responsabilitatea. Era o ruină de când am cumpărat-o” # G4Media
După ce săptămâna trecută s-a prăbușit și ultimul zid al fostului han de la Pietrele lui Solomon, cel care conținea și fresca cu Regele Solomon,... © G4Media.ro.
15:00
Kremlinul salută dorinţa lui Trump de a se concentra pe un acord de pace care să pună capăt luptelor în Ucraina # G4Media
Kremlinul a declarat marţi că salută dorinţa preşedintelui american Donald Trump de a se concentra pe găsirea unui acord de pace care să pună capăt... © G4Media.ro.
15:00
Zeci de mii de oameni protestează în Bruxelles împotriva planurilor de austeritate ale Guvernului De Wever # G4Media
Zeci de mii de oameni au ieșit marți pe străzile Bruxellesului pentru a protesta împotriva planurilor de austeritate ale guvernului, în cadrul unei greve naționale... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
14:40
VIDEO Carlinga, înlocuită cu uși cargo: Un elicopter Black Hawk a fost modificat pentru transportul autonom de echipamente și provizii / Aeronava poate fi operată de aproape oricine dintr-o tabletă # G4Media
Sikorsky, o filială a Lockheed Martin, a prezentat cea mai recentă inițiativă autonomă: S-70UAS U-Hawk, un elicopter Black Hawk fără echipaj, care elimină complet cabina... © G4Media.ro.
14:40
Un migrant afgan, condamnat la cinci ani de închisoare în Marea Britanie pentru amenințarea cu moartea la adresa lui Nigel Farage # G4Media
Un bărbat care a venit în Marea Britanie cu o barcă mică și a amenințat că îl va ucide pe Nigel Farage a fost condamnat... © G4Media.ro.
14:40
Viitor fără Gripă – Inițiativă națională de conștientizare și schimbare de politică publică privind vaccinarea voluntară antigripală la copii # G4Media
Copiii sunt de 2–3 ori mai contagioși decât adulții și au cele mai mari incidențe ale gripei; demersul lansează un cadru de informare, aliniere la... © G4Media.ro.
14:30
Povestea care a uimit lumea tenisului: „Girafa” din Monaco s-a școlit în Texas, iar brățara lui Federer i-a purtat noroc # G4Media
Valentin Vacherot este omul momentului în tenis, cel supranumit „Girafa” reușind să cucerească primul titlu Masters ATP 1000 din istoria Principatului Monaco. La Shanghai, Valentin... © G4Media.ro.
14:20
Primăria Iași împrumută 130 milioane lei pentru a asigura încălzirea orașului / E al treilea an consecutiv când accesează credit cu această destinație / Iașiul a împrumutat, în total, 345 milioane de lei # G4Media
Consilierii locali au fost convocați în ședință extraordinară pentru a aproba contractarea unui nou credit, anunță Ziarul de Iași. Municipalitatea ieșeană repetă istoria ultimilor doi... © G4Media.ro.
14:20
Comisia Europeană a amendat Gucci, Chloe şi Loewe cu peste 157 de milioane euro pentru practici tarifare anticoncurenţiale # G4Media
Comisia Europeană a anunţat marţi că a amendat companiile de modă Gucci, Chloe şi Loewe pentru stabilirea preţurilor de revânzare, încălcând normele UE în materie... © G4Media.ro.
14:20
VIDEO Donald Trump, către Giorgia Meloni: „Nu te deranjează să fii numită frumoasă, nu-i așa? Pentru că ești” # G4Media
Președintele american Donald Trump a afirmat luni că Giorgia Meloni, premierul Italiei, este o femeie “frumoasă”, un comentariu pentru care, spune liderul de la Casa... © G4Media.ro.
14:10
CSM, nou atac la Guvern pe tema pensiilor speciale: Legea adoptată recent, prin care este din nou modificat substanțial regimul pensiilor de serviciu numai pentru magistrați, nu are nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene # G4Media
Consiliul SUperior al Magistraturii (CSM) l-a contrazis, marți, într-un comunicat de presă, pe ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, care a susținut că jalonul... © G4Media.ro.
14:10
Victor Negrescu: Candidez pentru una din funcţiile de prim-vicepreşedinte PSD, alăturându-mă echipei conduse de Grindeanu # G4Media
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a afirmat, marţi, că, la Congresul din 7 noiembrie, va candida pentru una dintre cele cinci funcţii de prim-vicepreşedinte al partidului... © G4Media.ro.
14:00
Volodimir Zelenski denunţă o nouă noapte de bombardamente ruseşti împotriva sistemului energetic ucrainean și a infrastructurii feroviare # G4Media
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a denunţat marţi – într-un mesaj difuzat pe reţelele sociale – o nouă noapte de bombardamente ruseşti împotriva infrastructurii energetice şi... © G4Media.ro.
14:00
Criza combustibililor a afectat deja mai mult de jumătate din regiunile Rusiei / Rusia nu va putea reveni la producția anterioară atacurilor Ucrainei înainte de mijlocul anului 2026 (estimare AIE) # G4Media
Întreruperile în aprovizionarea cu benzină, care au început în august în Extremul Orient rus, s-au extins la cel puțin 57 de regiuni ale Rusiei. Unele... © G4Media.ro.
13:50
DJI contestă eticheta de „companie militară chineză” pusă de guvernul SUA și menținută de o instanță / Dezbaterea, relevantă pentru România: UAV-urile companiei, folosite inclusiv de instituții de forță locale # G4Media
Producătorul de drone DJI continuă să conteste clasificarea sa de către guvernul american ca „companie militară chineză”, făcând apel la un proces pierdut împotriva Departamentului... © G4Media.ro.
13:50
Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult” # G4Media
Ministerul Afacerilor Interne a prezentat, marți, mai multe măsuri și modificări legislative ale Codului Rutier, care au drept scop creșterea siguranței rutiere în România. © G4Media.ro.
13:40
CEDO condamnă Rusia să plătească Georgiei 253 de milioane de euro pentru consecinţele conflictului din 2008 / Este puțin probabil ca Moscova să plătească daunele # G4Media
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marţi Rusia la plata a peste 253 de milioane de euro Georgiei pentru încălcarea drepturilor locuitorilor din... © G4Media.ro.
13:30
Kazahstan vrea să exporte 70,5 milioane de tone de petrol în 2025 / România este unul dintre cumpărători # G4Media
Kazahstan încearcă să îşi diversifice rutele de export de petrol. în condiţiile în care şi-a propus să majoreze exporturile de petrol până la 70,5 milioane... © G4Media.ro.
13:30
Sorin Grindeanu a propus, luni seara, la ședința Consiliului Politic, o modificare revoluționară la statutul PSD, echivalentul unui mic cutremur ideologic pe scena politică românească.... © G4Media.ro.
13:30
Un jurnalist a decedat după ce a fost agresat în plină stradă la Istanbul / Agresorii au fost arestați / Ziaristul era cunoscut pentru reportajele şi documentarele sale despre lupta pentru protecţia mediului # G4Media
Un jurnalist turc a murit luni seara după ce a fost agresat de două persoane la Istanbul, a relatat presa turcă, provocând reacţia opoziţiei şi... © G4Media.ro.
13:30
Marius Budăi (PSD): Salariul minim va creşte în anul următor, nu va fi îngheţat / Asigur de acest lucru # G4Media
Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, marţi, că salariul minim va creşte anul viitor şi nu va fi îngheţat, menţionând că social-democraţii nu vor accepta... © G4Media.ro.
13:20
Trump urmează să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, potrivit secretarului american al Trezoreriei # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, urmează să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping în Coreea de Sud la sfârşitul lunii octombrie, a declarat secretarul Trezoreriei... © G4Media.ro.
13:20
Guvernul Franței condus de Seabstien Lecornu își începe mandatul în condiții extrem de dificile: opozițiile radicale de stânga și dreapta au depus deja moțiuni de cenzură # G4Media
Numit pentru a doua oară în funcție de președintele Emmanuel Macron săptămâna trecută, premierul Lecornu și-a format un guvern alcătuit esențialmente din politicieni și personalități... © G4Media.ro.
13:20
Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 18,789 miliarde de euro, în primele opt luni, anunță Banca Naţională a României # G4Media
Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 18,789 miliarde euro în perioada ianuarie-august 2025, în creştere cu 4,38% comparativ cu 18,001... © G4Media.ro.
13:10
Trafic aerian puternic perturbat pe aeroporturile din Bruxelles, din cauza unei greve masive împotriva reformelor guvernului # G4Media
Traficul aerian era puternic perturbat marți dimineață în Belgia, înaintea unei manifestații naționale de amploare împotriva reformelor promovate de coaliția aflată la putere, scrie BFM... © G4Media.ro.
13:10
Primăria Cluj ia măsuri după ce un elev a fost lovit de o mașină pe trotuar, în apropierea școlii / Garduri și limitarea vitezei la 30 km/h pe anumite străzi / ”Ar fi foarte bine dacă am putea să amplasăm radare fixe” # G4Media
Primăria municipiului Cluj-Napoca ia măsuri suplimentare de siguranță în zona școlilor, după accidentul în care un elev de 12 ani a fost lovit de o... © G4Media.ro.
13:00
Trump va merge în Malaezia pe 26 octombrie pentru a asista la semnarea unui armistiţiu între Thailanda şi Cambodgia # G4Media
Ministrul de externe malaezian, Mohamad Hasan, a declarat marţi că preşedintele american Donald Trump va efectua o vizită în Malaezia pe 26 octombrie şi că... © G4Media.ro.
13:00
Controalele dese ale FIA provoacă multă frustrare la Ferrari – Deciziile care au tras Scuderia în jos în 2025 # G4Media
Ferrari nu traversează cel mai bun moment al existenței, echipa de Formula 1 având un sezon 2025 de coșmar. Mai mult decât atât, Scuderia se... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.