Alunecare de teren în şantierul de la Perişani al autostrăzii Sibiu-Piteşti / Un complex turistic e în pericol
G4Media, 14 octombrie 2025 20:50
Autorităţile din comuna Perişani au sesizat, marţi, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU)Vâlcea, după ce în urmă cu câteva zile, în satul Poiana, în... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
21:30
Profesorii din România au primit azi salariile. Au văzut de ieri fluturașii de salariu pentru luna octombrie – primele state de plată calculate integral după... © G4Media.ro.
21:30
VIDEO Videoclip dat publicității din care reiese că opt palestinieni ar fi fost executați de Hamas pentru că ar fi colaborat cu Israelul # G4Media
Televiziunea Al-Aqsa, afiliată grupului Hamas, a publicat un videoclip care arată ceea ce prezintă ca fiind execuţia în plină stradă, în oraşul Gaza, a opt... © G4Media.ro.
Acum 10 minute
21:20
Lia Olguța Vasilescu (PSD) reia amenințarea cu ruperea coaliției de guvernare dacă USR și PNL vor avea candidat comun la Primăria București # G4Media
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, a amenințat marți la Antena 3 că actuala coaliţie de guvernare... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
21:00
Synology cedează și revine asupra unor restricții controversate privind unitățile de stocare pentru NAS din 2025, după scăderea vânzărilor # G4Media
Synology a renunțat la una dintre cele mai nepopulare decizii din ultimii ani. După ce a înregistrat o scădere drastică a vânzărilor de NAS în... © G4Media.ro.
Acum o oră
20:50
„Le Désespéré”, celebrul autoportret al lui Gustave Courbet, expus în premieră în Franța după 17 ani. Opera a fost cumpărată de Qatar # G4Media
Muzeul d’Orsay din Paris expune începând de marţi „Le Désespéré”, celebrul autoportret al lui Gustave Courbet, care nu a mai fost prezentat în Franţa de... © G4Media.ro.
20:50
CEO-ul Perplexity apelează la inteligența artificială pentru prezentările către investitori, în loc să le creeze el # G4Media
Co-fondatorul și CEO-ul Perplexity, Aravind Srinivas, susține că, atunci când trebuie să facă prezentări pentru investitori, se folosește de inteligența artificială. El a declarat pentru Business... © G4Media.ro.
20:50
UE ar putea impune transferuri tehnologice obligatorii pentru companiile chineze care investesc în Europa # G4Media
Uniunea Europeană ia în calcul o măsură controversată: obligarea firmelor chineze să transfere tehnologie către companii europene dacă doresc să opereze pe piața europeană. Propunerea,... © G4Media.ro.
20:50
Alunecare de teren în şantierul de la Perişani al autostrăzii Sibiu-Piteşti / Un complex turistic e în pericol # G4Media
Autorităţile din comuna Perişani au sesizat, marţi, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU)Vâlcea, după ce în urmă cu câteva zile, în satul Poiana, în... © G4Media.ro.
20:40
Proiectul primarului Capitalei de restricționare a livrărilor în unele intervale orare naște controverse. „Dacă se restricționează aprovizionarea dimineața, nu mai avem pâine proaspătă la raft” # G4Media
Un posibil proiect de restricționare a circulației mașinilor de aprovizionare în marile orașe, în intervalele orare 7:00–10:00 și 16:00–19:00, ridică numeroase semne de întrebare în... © G4Media.ro.
20:40
Regizorul James Cameron ar intenţiona să realizeze un documentar despre filmările pentru „Avatar” # G4Media
Regizorul şi scenaristul canadian James Cameron ia în considerare realizarea unui documentar despre filmările pentru „Avatar”, potrivit actriţei Zoe Saldana, care a jucat în această... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:30
Operatorul Ukrenergo din Ucraina introduce întreruperi de curent în opt regiuni, din cauza atacurilor ruse # G4Media
Operatorul reţelei electrice din Ucraina, Ukrenergo, a anunţat marţi că introduce întreruperi de curent în cel puţin opt regiuni, din cauza distrugerilor provocate instalaţiilor de... © G4Media.ro.
20:10
Judecătorul Mihail Udroiu de la Înalta Curte se pensionează la doar 48 de ani / Anul trecut, a declarat un salariu lunar de 7.000 de euro / Udroiu a fost consilierul Alinei Bica, condamnată şi fugită în Italia # G4Media
Judecătorul Mihail Udroiu de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pensionează la doar 48 de ani. El a depus la CSM solicitare de... © G4Media.ro.
20:10
Bujduveanu dă asigurări că iarna aceasta va fi mai bine în privinţa apei calde şi a căldurii: Nu mai dăm drumul la niciun şantier pe perioada iernii. În momentul de faţă, s-a început încărcarea sistemului, toate cele patru CET-uri vor funcţiona # G4Media
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu dă asigurări că iarna aceasta va fi mai bine în privinţa apei calde şi a căldurii, el arătând că... © G4Media.ro.
20:10
Premierul Lecornu suspendă reforma pensiilor până după alegerile prezidenţiale din 2027 / Socialiştii renunţă pentru moment la moţiunea de cenzură # G4Media
Premierul francez Sébastien Lecornu pare să fi reuşit să evite pentru moment „criza regimului Macron”. Prim-ministrul a anunţat marţi în faţa Adunării Naţionale suspendarea reformei... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:30
E.ON România, reacție dură după amenda de 25.000 de euro primită pentru încălcarea legislației GDPR / Compania transmite că a contestat în instanță procesul-verbal # G4Media
E.ON Energie România a transmis că a luat act de procesul-verbal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), care a... © G4Media.ro.
19:30
VIDEO „Robotul violoncelist” urcă pe scena GoTech World / Acesta a fost creat de un compozitor suedez # G4Media
Proiectul compozitorului internațional Fredrik Gran va fi prezent și la București, în cadrul evenimentului GoTech World. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, „robotul... © G4Media.ro.
19:30
O structură neobișnuită cu două inele, observată în spațiu cu ajutorul unor cercetători amatori, s-a dovedit a fi o raritate cosmică. Anomalia celestă, captată de... © G4Media.ro.
19:30
Stelian Ion, în contextul achitării fostului ministru Nicolae Bănicioiu de către ÎCCJ: Pe viitor, sunt esențiale refacerea competenței DNA privind anchetarea faptelor de corupție comise de magistrați precum și un management onest și profesionist la conducerea DNA # G4Media
Fost ministru al Justiției, Stelian Ion critică achitările pe bandă rulantă în cazurile unor inculpați pentru fapte de corupție, în contextul în care și fostul... © G4Media.ro.
19:00
Linie de comunicare la AUR împotriva propunerii președintelui Nicușor Dan de a implica SRI în lupta anti-corupție # G4Media
Mai mulți lideri și parlamentari ai partidului extremist AUR au ieșit aproape concomitent marți cu comunicate și postări pe rețelele sociale în care critică propunerea președintelui... © G4Media.ro.
19:00
CNA solicită preşedintelui Nicuşor Dan ca educaţia media să fie inclusă în curriculumul naţional. Ameninţări: 55% dintre cetăţeni declară că au fost expuşi recent la ştiri false iar 39% cred în teorii ale conspiraţiei # G4Media
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a adoptat, în şedinţa publică de marţi, poziţia oficială prin care solicită preşedintelui României, Nicuşor Dan, includerea educaţiei media ca... © G4Media.ro.
19:00
O judecătoare de la Înalta Curte a vrut să confiște peste 3 milioane de lei de la fostul ministru Nicolae Bănicioiu / Judecătoarea, în opinie minoritară: Erau probe, dar faptele sunt prescrise ca urmare a deciziilor CCR # G4Media
Judecătoarea Francisca Vasile (cunoscută drept una dintre cele mai pregătite şi oneste judecătoare de la Înalta Curte) a vrut să confişte peste 3 milioane de... © G4Media.ro.
18:50
Critici de la Kremlin, după ce revista Time a publicat o imagine cu Trump care-l dezavantajează / Maria Zakharova: „Numai persoanele cu probleme psihice ar fi putut alege fotografia folosită” # G4Media
Kremlinul sare din nou în apărarea lui Donald Trump și critică dur revista Time pentru coperta care îl înfățișează pe președintele american, după acordul său... © G4Media.ro.
18:30
OMS solicită politici dure anti-alcool în Europa, pentru scăderea numărului de cazuri de cancer # G4Media
Biroul regional european al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a îndemnat marţi guvernele europene să adopte politici dure cu scopul reducerii consumului de alcool, responsabil... © G4Media.ro.
18:30
Primarul din Miercurea-Ciuc consideră că oprirea finanţării proiectelor PNRR reprezintă o mare greşeală # G4Media
Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, consideră că oprirea de la finanţare a proiectelor din Planul Naţional de Redresare şi rezilienţă (PNRR) aflate în derulare, care... © G4Media.ro.
18:30
Ziarista Christiane Amanpour (CNN) își cere scuze după ce a afirmat că ostaticii Hamas au fost „probabil tratați mai bine decât locuitorii obișnuiți din Gaza” # G4Media
Ziarista Christiane Amanpour de la CNN a afirmat luni că ostaticii israelieni au fost „probabil” tratați „mai bine decât locuitorii obișnuiți din Gaza”, scrie Jerusalem... © G4Media.ro.
18:20
Oamenii de știință au reușit să producă în premieră sânge uman în laborator prin intermediul unor celule stem # G4Media
Cercetătorii de la Universitatea Cambridge au anunțat o realizare științifică spectaculoasă. Ei au creat în laborator structuri celulare care imită dezvoltarea timpurie a sângelui uman.... © G4Media.ro.
18:10
Israelul suspendă redeschiderea punctului de frontieră Rafah, deoarece Hamas nu a predat toţi ostaticii decedați # G4Media
Punctul de trecere a frontierei către Egipt de la Rafah, în sudul Fâşiei Gaza, va rămâne închis până miercuri inclusiv, au declarat marţi surse oficiale... © G4Media.ro.
18:10
Guvernul francez anunţă suspendarea reformei pensiilor până la alegerile prezidențiale din 2027, în încercarea de a evita o moţiune de cenzură # G4Media
Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a anunţat marţi, în Adunarea Naţională, că va propune suspendarea reformei pensiilor ‘până la alegerile prezidenţiale’ din 2027, într-o tentativă de... © G4Media.ro.
18:00
Guvernul australian a prezentat marţi un plan în valoare de 102,5 milioane de dolari australieni (61 de milioane de euro) pentru combaterea proliferării algelor toxice... © G4Media.ro.
18:00
SUA anulează vizele câtorva zeci de politicieni mexicani în cadrul războiului împotriva drogurilor # G4Media
Statele Unite au retras vizele a cel puţin 50 de politicieni şi oficiali guvernamentali din Mexic, în cadrul reprimării traficului de droguri, au declarat agenţiei... © G4Media.ro.
18:00
Apele Române: Contractele de închiriere pentru sectoarele de plajă cu destinaţie turistică au încetat la termen / Operatorii economici au obligaţia să predea terenurile libere de sarcini # G4Media
Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) anunţă că în această lună contractele de închiriere pentru sectoarele de plajă cu destinaţie turistică au încetat la termen, iar... © G4Media.ro.
18:00
Temu face un pas înainte în încercarea de a-și face loc în comerțul online cu alimente / După Germania și Italia, a deschis și în Elveția un canal de distribuție de produse locale # G4Media
Platforma chinezească de distribuție low cost Temu face un pas mai departe în încercarea de pătrunde în zona de distribuție a alimentelor și băuturilor locale,... © G4Media.ro.
17:50
Naționala U16 de fotbal a României a cedat categoric și al doilea meci de pregătire disputat împotriva Germaniei U16. De această dată a fost 8-2... © G4Media.ro.
17:50
Ministrul Daniel David, despre excursiile din „Școala altfel” și „Săptămâna verde”: Cele 2 săptămâni nu reprezintă vacanță # G4Media
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat marți, 14 octombrie, că „Școala altfel” și „Săptămâna verde” „nu reprezintă vacanță”. Acesta a fost întrebat de... © G4Media.ro.
17:40
Australia lansează cel mai avansat robot zidar din lume, capabil să așeze 360 de blocuri pe oră # G4Media
Un nou tip de robot zidar, descris de specialiști drept cel mai avansat sistem de construcție automatizată din lume, a fost testat cu succes în... © G4Media.ro.
17:40
Lucid, criticată pentru taxe post-returnare considerate abuzive de clienți: „capcană financiară” # G4Media
Mai mulți proprietari care au returnat vehiculele electrice Lucid după finalul contractelor de leasing acuză compania de practici abuzive și de facturi „surpriză” venite la... © G4Media.ro.
17:40
Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025 transformă Bucureștiul în capitala modei din Europa de Est # G4Media
Bucureștiul găzduiește, între 15 și 18 octombrie 2025, cea de-a treia ediție a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week (MBBFW), evenimentul care redefinește moda românească în context... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:30
Trei membri ai unui grup paramilitar al sârbilor din Bosnia au fost condamnaţi la pedepse între 5 și 10 ani de închisoare pentru masacrul de la Strpci / 130.000 de oameni au murit în timpul războaielor din fosta Iugoslavie # G4Media
Trei membri ai unui grup paramilitar al sârbilor din Bosnia au fost condamnaţi marţi de un tribunal din Belgrad la pedepse cuprinse între cinci şi... © G4Media.ro.
17:30
5,7 milioane de persoane din Italia, aflate în sărăcie absolută în 2024 / 13,8% dintre acestea sunt minori # G4Media
Peste 2,2 milioane de gospodării din Italia trăiau în 2024 în stare de sărăcie absolută, potrivit datelor furnizate marţi de institutul de statistică Istat, preluate... © G4Media.ro.
17:10
Ajutor pentru animalele aflate în suferință: Capitala va avea un Centru de Urgențe Veterinare și Adopții / Investiția se ridică la peste 7 milioane de lei # G4Media
Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor anunţă pe SEAP o licitaţie pentru construirea şi amenajarea unui centru de urgenţe veterinare, adopţii şi educaţie, pe strada... © G4Media.ro.
17:10
Test de longevitate 100 (ani) + pentru 4.000 de persoane din companii din România și multinaționale, ce urmărește predispoziția la boli cronice / Inițiativă de testare genetică gratuită la nivel național a clinicii MedLife / Din 2026, testul va fi disponibil în clinici # G4Media
Un număr de 5.000 de persoane ce au făcut screening în ultimii cinci ani la MedLife au aflat că se confruntă cu o boală cronică... © G4Media.ro.
17:10
Preotul ortodox din Şuncuiuş, anchetat pentru agresiune sexuală asupra unei minore, rămâne liber # G4Media
Preotul ortodox Valentin Borbel, fostul paroh al Bisericii din Şuncuiuş, anchetat pentru agresiune sexuală în formă continuată asupra unei minore, rămâne în libertate, dar sub... © G4Media.ro.
17:10
Hârtia mi-a venit luni seara. Pe ea scria așa: „Ordin de chemare a rezerviștilor la exerciții și antrenamente de mobilizare”. Marți dimineață, adică a doua... © G4Media.ro.
17:10
Canabisul medicinal este prescris „într-o manieră excesivă”, denunţă medicii din Australia / Piaţa globală a canabisului medicinal ar urma să depăşească 65 de miliarde de dolari până în 2030 # G4Media
Industria australiană a canabisului medicinal prescrie „într-o manieră excesivă” canabis, fără un control real, au denunţat marţi medicii şi farmaciştii din această ţară, solicitând „măsuri... © G4Media.ro.
17:10
Un studiu relevă consecințele întunecate ale experiențelor la limita morții: “Sentimentul de a fi un străin în propria viață” # G4Media
Inima lui Sarah s-a oprit timp de trei minute în timpul operației. Când și-a revenit, totul părea diferit, dar nu în modul în care se... © G4Media.ro.
17:10
Pavilionul naţional al României la Expoziţia Mondială de la Osaka a primit peste 981.500 de vizitatori internaţionali, în decursul a 184 de zile, informează Ministerul... © G4Media.ro.
17:00
Criza politică din Madagascar se adâncește / Adunarea Naţională a votat destituirea preşedintelui Rajoelina, care decretase anterior dizolvarea ei # G4Media
Camera inferioară a parlamentului din Madagascar a votat marţi pentru destituirea preşedintelui ţării, Andry Rajoelina, fugit în străinătate în urma protestelor de stradă conduse de... © G4Media.ro.
16:50
Lexus a anunțat că intenționează să reinventeze complet modelul său emblematic LS, transformându-l într-un concept de minivan electric cu șase roți. Noul prototip, denumit Lexus LS Concept,... © G4Media.ro.
16:50
Sindicatele din învăţământ: Ministerul Educaţiei şi Cercetării dezinformează opinia publică şi salariaţii din învăţământul preuniversitar de stat # G4Media
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” susţin că reprezentanţii Ministerului Educaţiei dezinformează şi precizează că nu operează în programul... © G4Media.ro.
16:50
Ilie Bolojan, întâlnire cu o delegație parlamentară din Australi: Există interese pentru securitatea Mării Negre și investiții în Portul Constanța # G4Media
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit marți, la Palatul Victoria, cu o delegație parlamentară australiană condusă de Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Australiei.... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.