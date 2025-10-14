SUA și NATO pregătesc „Linia de Descurajare a Flancului Estic”. România, implicată în program
Newsweek.ro, 14 octombrie 2025 18:10
Armata SUA și aliații săi NATO își aliniază rapid resursele pentru a dezvolta o nouă „Linie de Descu...
Acum 5 minute
18:20
Administrația Trump retrage vizele a 50 de politicieni mexicani în lupta contra drogurilor ilegale # Newsweek.ro
Administrația Trump retrage vizele a 50 de politicieni mexicani în lupta contra drogurilor ilegale. ...
Acum 15 minute
18:10
Acum 30 minute
18:00
După scandalul mașinilor de un milion de lei, Consiliul Județean a revizuit datele unei licitații de...
Acum o oră
17:50
Polițiștii vor lua salarii mai mari cu 50%. Care sunt structurile care vor fi premiate de MAI? # Newsweek.ro
Polițiștii care s-au remarcat prim rezultate exepționale vor primi o majorare de până la 50% la sala...
17:40
Peste 8,3 milioane de hectare de pădure distruse la nivel mondial. Spre ce ne îndreptăm? # Newsweek.ro
Distrugerea pădurilor progresează la nivel mondial, în ciuda faptului că peste 140 de țări și-au sta...
Acum 2 ore
17:20
VIDEO Poliția are 17.000 de mașini. La una i s-au blocat ușile cu polițiștii înăuntru. Din ce motiv? # Newsweek.ro
Poliția Română are în parcul auto 17.000 de vehicule. Una dintre ele putea să ia foc din cauza unui ...
17:00
Unul dintre autorii furtului de 10 mil. lei din Timișoara, prins în Italia. Avea mandat de arestare # Newsweek.ro
Unul dintre autorii furtului de 10 mil. lei din Timișoara, prins în Italia. Avea mandat de arestare ...
17:00
Comoară de un milion de dolari descoperită în Florida. Peste o mie de monede de aur găsite # Newsweek.ro
Comoară de un milion de dolari descoperită în Florida. Peste o mie de monede de aur găsite pe "Coast...
16:50
VIDEO Poliția are 17.000 de mașini. Una dintre acestea era să ia foc de la sistemul de supraveghere # Newsweek.ro
Poliția Română are în parcul auto 17.000 de vehicule. Una dintre ele era să ia foc din cauza unui si...
16:40
Dubla măsură: 1.000.000 salarii cresc cu 300 lei. 4.700.000 pensii „înghețate” un an. Care e motivul # Newsweek.ro
Guvernul e obligat prin lege să crească salariul minim, dar coaliția nu s-a pus de acord cu cât. New...
16:30
Mama ucisă pe trecerea de pietoni și pentru că avem bulevarde fără semafoare. Primarii știu problema # Newsweek.ro
România e pe locul 1 în UE la numărul morților în accidente rutiere. Iar cazul mamei ucise pe o trec...
Acum 4 ore
16:20
Propunere legislativă pentru facturi reduse. TVA zero la apă pentru consumul casnic sub 5 mc pe lună # Newsweek.ro
Propunere legislativă pentru facturi reduse. TVA zero la apă pentru consumul casnic sub 5 mc pe lună...
16:10
Proiect de lege: Aleșii locali vor fi suspendați din funcție dacă au emis un ordin de protecție # Newsweek.ro
Proiect de lege: Aleșii locali vor fi suspendați din funcție dacă au emis un ordin de protecție pe n...
15:50
Magistrații nu sunt de acord cu impozitarea pensiilor speciale. CSM se teme de pensii mai mici # Newsweek.ro
Magistrații au transmis un comunicat prin care anunță că nu sunt de acord ca pensiile speciale să fi...
15:40
Oamenii de știință au creat „Superlemnul” de 10 ori mai rezistent ca oțelul. Folosit în construcții # Newsweek.ro
O companie americană a conceput un nou tip de lemn despre care spune că are un raport rezistență de ...
15:20
Sikorsky, parte a Lockheed Martin lansează elicopterul U-Hawk: primul Black Hawk autonom de luptă # Newsweek.ro
Gigantul american Sikorsky, parte a grupului Lockheed Martin, a prezentat în premieră U-Hawk — prima...
15:20
România își crește accelerat datoria externă. 15.000.000.000 €, împrumutați de la începutul anului # Newsweek.ro
Datoria externă a României a crescut la peste 222.000.000.000 de euro în acest an, arată datele BNR....
15:10
32.000 de persoane, la slujba închinată Sfintei Cuvioase Parascheva. Oficialitățile prezente # Newsweek.ro
Aproximativ 32.000 de persoane au participat, marţi, la Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfintei Cuvi...
15:00
Care sunt domeniile de activitate cu cel mai mare profit din România. 917.881 de bilanțuri analizate # Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a publicat rezultatele Topului Național al Firmelor ...
14:50
Trump, despre trimisul său să negocieze pacea cu Putin: "Nu cunoștea Rusia și nici nu era interesat" # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a povestit o întâmplare neobișnuită despre trimisul său special Steve Witk...
14:40
Explozie puternică în Italia. Trei frați și-au aruncat casa în aer. Trei polițiști au murit # Newsweek.ro
Explozie la o fermă din Italia. Trei frați și-au aruncat casa în aer, atunci când autoritățile au ve...
14:30
Ciorbă de porc sau de vită? Mihaela Bilic dă verdictul final și explică de ce una e clar mai bună # Newsweek.ro
Ciorbele sunt printre cele mai iubite preparate de români, indiferent de ingredientele folosite. Înt...
Acum 6 ore
14:20
Coaliţia se reunește pentru a discuta despre alegerile din Capitală și reforma administrației # Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR şi minorităţi se reuneşte, marţi, de la ora 14.00, pentru dis...
14:00
Medic, despre cazul femeii care a murit după ce a refuzat operația: „Eu am întâlnit mulți tâmpiți” # Newsweek.ro
O femeie a murit la câteva ore după ce a născut un băiețel sănătos la o clinică privată din Constanț...
14:00
Motoare pentru mașinile electrice Mercedes, „Made in Sebeș”. Investiția? Peste 100.000.000 € # Newsweek.ro
Uzina Star Assembly din Sebeș, România, deținută 100% de Mercedes, a devenit a doua fabrică din lume...
14:00
Familie de magistrați câștigă 1.100.000 lei pe an. Au 11 apartamente. El iese la pensie la 49 ani # Newsweek.ro
Familia de magistrați Udroiu a raportat venituri de 1.1000.000 lei într-un singur an din salariu, dr...
13:50
Ministerul Educației face precizări despre sporul de suprasolicitare. Ce se întâmplă cu salariile # Newsweek.ro
Ministerul Educaţiei precizează că, în urma unor verificări ale Curţii de Conturi, sporul de supraso...
13:30
ANAF avertizează contribuabilii asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele inst...
13:10
Reguli mai dure pentru șoferi. 700 de camere pentru viteză. Schimbări la modul în care iei amendă # Newsweek.ro
Ministerul de Interne a pus în dezbatere publică un proiect prin care se impun reguli mai dure pentr...
13:00
Poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti au depistat u...
12:50
Peste 35.000 de ţigări şi 110 kg de tutun de mestecat nedeclarate, descoperite pe Aeroportul Otopeni # Newsweek.ro
Poliţiştii de frontieră au depistat, la Aeroportul Otopeni "Henri Coandă", ascunse în bagajele perso...
12:50
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a participat la o întâ...
12:40
Călin Georgescu, atac grosolan la adresa lui Bolojan: „Comportament slugarnic în fața lui Orban" # Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat susținut de Rusia la alegerile prezidențiale, revenit să dea cu sub...
12:30
Mai multe instituţii media refuză să semneze noile reguli de acces pentru presă ale Pentagonului # Newsweek.ro
Mai multe instituţii media americane importante au refuzat să accepte o nouă politică a Departamentu...
Acum 8 ore
12:20
VIDEO Momentul în care racheta Starship a lui Elon Musk cade în Oceanul Indian după un zbor de o oră # Newsweek.ro
Starship Versiunea 2, cea mai puternică rachetă construită vreodată de SpaceX, a avut parte de o lan...
12:00
VIDEO Un șobolan, cel mai tare „jucător” din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal 2026 # Newsweek.ro
Meciul dintre Ţara Galilor şi Belgia (2-4) din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026 a fo...
11:40
Măcel în Ucraina. Rusia a pierdut 281.550 de soldați numai în acest an. Uciși sau dispăruți # Newsweek.ro
Rusia a pierdut 281.550 de soldați în Ucraina în primele opt luni ale acestui an, potrivit unui docu...
11:30
Avertismentul spionajului german: "Rusia este pregătită de o confruntare directă cu NATO" # Newsweek.ro
Șeful serviciului de informații externe al Germaniei, Martin Jaeger, a avertizat că Rusia reprezintă...
11:30
The Cure şi Twenty One Pilots concertează în România în 2026. Biletele, între 250 € și 4.999 € # Newsweek.ro
Trupele The Cure şi Twenty One Pilots concertează în România în 2026. Vin la Electric Castle, între ...
11:20
Donald Trump este nemulțumit de o fotografie publicată pe coperta revistei Time care a scris un ampl...
11:20
Ministrul economiei recunoaște nedreptatea făcută la pensie celor cu grupe de muncă. Au tăiat puncte # Newsweek.ro
Newsweek a descoperit că un ministru din guvern a recunoscut nedreptatea făcută la pensie pensionari...
11:00
Meteorologii prognozează temperaturi scăzute în perioada următoare. Însă, în curând, se va încălzi î...
10:50
Pe 14 octombrie, Biserica o prăznuiește pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Cunoscută în trecut şi sub nu...
10:40
20.000 de familii de români primesc alocații pentru copii din Germania. Sumele cresc peste 3 luni # Newsweek.ro
Copiii românilor care muncesc în Germania primesc alocație din această țară. Statul german oferă un ...
10:30
Cum „cucerește” China Europa cu doar 8 angajați? Afacerile Temu au crescut de 3 ori într-un an # Newsweek.ro
China „atacă” și „cucerește” Europa piață cu piață, cu produse ieftine și promovate agresiv pe rețel...
Acum 12 ore
10:20
Cum te poți angaja șofer într-una dintre cele mai bogate țări din lume? Salariu 3.600 €/ lunar # Newsweek.ro
Una dintre cele mai bogate țări din lume are oferte de muncă la care pot aplica și cei din afara gra...
10:10
2.000.000 de mașini blochează zilnic Bucureștiul. Ce restricții vrea să impună Primăria? # Newsweek.ro
Infrastructura din București nu este pregătită să facă față la aproape 2.000.000 de autovehicule car...
10:00
SUA și China, din nou în conflict. Beijingul lovește cu restricții: „Încrederea s-a pierdut complet” # Newsweek.ro
Relațiile dintre Statele Unite și China s-au deteriorat din nou în weekend, după ce Beijingul a intr...
09:40
Nicușor Dan explică de ce Rusia nu poate ataca Republica Moldova: "Acest pericol nu există acum" # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni că Republica Moldova nu este în pericol de a fi ...
09:30
Pacea din Gaza. 1.968 palestinieni, eliberați în schimbul a 20 ostatici deținuți de Hamas # Newsweek.ro
Guvernul israelian a anunțat luni eliberarea a 1.968 de deținuți palestinieni în cadrul unui acord d...
