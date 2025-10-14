Operatorul Ukrenergo din Ucraina introduce întreruperi de curent în opt regiuni, din cauza atacurilor ruse

16:20

REHAU Window Solutions a sărbătorit 30 de ani de activitate în România, consolidându-şi poziţia de lider în furnizarea de sisteme premium pentru ferestre şi uşi, potrivit unui comunicat al companiei. Evenimentul marchează şi extinderea continuă a diviziei în Europa şi la nivel global, în linie cu strategia de creştere internaţională a grupului.