Operatorul Ukrenergo din Ucraina introduce întreruperi de curent în opt regiuni, din cauza atacurilor ruse
Bursa, 14 octombrie 2025 20:50
Operatorul reţelei electrice din Ucraina, Ukrenergo, a anunţat marţi că introduce întreruperi de curent în cel puţin opt regiuni, din cauza distrugerilor provocate instalaţiilor de către recentele atacuri ruse, informează AFP
• • •
Acum 10 minute
21:20
Televiziunea organizaţiei islamiste palestiniene Hamas a difuzat o înregistrare video despre care afirmă că prezintă execuţia în stradă a opt bărbaţi, presupuşi colaboratori cu Israelul, în oraşul Gaza
21:20
Trump şi Zaharova critică revista Time pentru o fotografie and #8222;jignitoare and #8221; cu liderul american # Bursa
Revista Time a stârnit o dublă reacţie de furie - atât din partea preşedintelui american Donald Trump, cât şi din cea a purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova - după publicarea unei fotografii considerate and #8222;jignitoare and #8221; pe coperta ediţiei dedicate liderului de la Casa Albă, scrie Politico.
Acum 30 minute
21:10
UE ar putea impune transferuri tehnologice obligatorii pentru companiile chineze care investesc în Europa # Bursa
Uniunea Europeană ia în calcul o măsură controversată: obligarea firmelor chineze să transfere tehnologie către companii europene dacă doresc să opereze pe piaţa europeană. Propunerea, aflată în pregătire la Bruxelles, face parte dintr-un efort mai amplu de a întări competitivitatea industriei europene şi de a reduce dependenţa de China
21:00
ING Bank România a lansat cea de-a doua ediţie naţională a programului and #8222;Ora de Banometrie and #8221;, un proiect de educaţie financiară dedicat liceenilor, derulat cu sprijinul Federaţiei Naţionale a Părinţilor FNaP ProEdu, potrivit unui comunicat al băncii.
Acum o oră
20:50
Operatorul Ukrenergo din Ucraina introduce întreruperi de curent în opt regiuni, din cauza atacurilor ruse
Operatorul reţelei electrice din Ucraina, Ukrenergo, a anunţat marţi că introduce întreruperi de curent în cel puţin opt regiuni, din cauza distrugerilor provocate instalaţiilor de către recentele atacuri ruse, informează AFP
20:40
Republica Cehă: Discuţiile exploratorii privind o viitoare coaliţie guvernamentală, umbrite de acuzaţii de rasism # Bursa
Discuţiile exploratorii privind un viitor guvern al Republicii Cehe sunt umbrite de acuzaţii grave formulate împotriva unei figuri importante din unul dintre partidele implicate
20:40
Israel acuză Hamas de nerespectarea acordului după returnarea a doar patru ostatici decedaţi # Bursa
Acordul de încetare a focului dintre Israel şi Hamas se menţine marţi, însă predarea ostaticilor decedaţi avansează mai lent decât au sperat autorităţile israeliene, potrivit PA News Agency.
20:40
Oficialii israelieni şi-au exprimat nemulţumirea faţă de ritmul lent al predării ostaticilor decedaţi, după ce gruparea Hamas a returnat doar patru sicrie din totalul de 28 prevăzute în acordul de încetare a focului, potrivit Deutsche Welle (DW).
20:30
Radoslaw Sikorski: and #8222;Ar fi iresponsabil să nu construim un zid anti-drone and #8221; # Bursa
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a avertizat marţi că Europa trebuie să se pregătească pentru posibilitatea unor atacuri ruseşti în profunzimea continentului, afirmând că ar fi and #8222;iresponsabil and #8221; să nu fie construite sisteme de apărare precum un and #8222;zid anti-drone and #8221; pe flancul estic, relatează Reuters.
20:30
Corupţia trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informaţii, prin mecanisme pe deplin constituţionale, foarte bine definite din punct de vedere juridic, a declarat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan
Acum 2 ore
20:20
Papa Leon al XIV-lea, primit cu onoruri la Palatul Quirinal în prima sa vizită de stat la Roma # Bursa
Papa Leon al XIV-lea a efectuat marţi prima sa vizită de stat în Italia, fiind primit cu onoruri militare la Palatul Prezidenţial Quirinal din Roma, la doar câţiva kilometri de Vatican, relatează AFP.
20:10
FMI reduce prognoza de creştere economică a Belarusului la 2,1% pentru 2025 şi la 1,4% pentru 2026 # Bursa
Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în scădere estimările privind evoluţia economiei din Belarus, anticipând o creştere a PIB-ului de 2,1% în 2025, faţă de 2,8% cât estima în aprilie, potrivit raportului World Economic Outlook publicat marţi de Finmarket.ru. Pentru anul 2026, FMI estimează o încetinire suplimentară, la 1,4%, de la 2% în prognoza precedentă.
20:00
Cancelarul Merz pledează pentru democraţie în timpul primei sale vizite oficiale în estul Germaniei # Bursa
Cancelarul german Friedrich Merz a pledat marţi în favoarea democraţiei, în timpul primei sale vizite oficiale într-un land din estul Germaniei
20:00
Premierul Bolojan a discutat cu parlamentari australieni despre noi domenii de cooperare - energie, apărare, infrastructură şi logistică # Bursa
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, marţi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegaţie parlamentară australiană condusă de Milton Dick, preşedintele Camerei Reprezentanţilor din Parlamentul Australiei, în cadrul discuţiilor fiind avansată posibilitatea deschiderii unui birou dedicat facilitării contactelor economice între cele două state
19:50
Ajutorul militar al ţărilor europene pentru Ucraina a scăzut puternic în timpul verii, în pofida recentei iniţiative a NATO pentru achiziţia de către europeni şi Canada a unor arme americane, a informat marţi institutul de cercetare german Kiel Institute
19:40
Rusia critică aspru revista TIME pentru coperta cu Trump care i-a displăcut şefului Casei Albe # Bursa
În plină ofensivă de şarm la adresa preşedintelui SUA, Moscova a criticat revista TIME pentru coperta care îl înfăţişează pe preşedintele american Donald Trump, după ce însuşi liderul american a condamnat alegerea fotografiei. and #8222;Numai persoanele cu probleme de sănătate and #8221; la cap ar fi putut alege fotografia folosită de TIME, a comentat aparent revoltată purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
19:40
O judecătoare de la Înalta Curte a vrut să confişte peste 3 milioane de lei de la fostul ministru Nicolae Bănicioiu # Bursa
Judecătoarea Francisca Vasile (cunoscută drept una dintre cele mai pregătite şi oneste judecătoare de la Înalta Curte) a vrut să confişte peste 3 milioane de lei de la fostul ministru PSD Nicolae Bănicioiu în cadrul procesului penal pentru corupţie, potrivit motivării instanţei
19:40
Omul de afaceri Alexandru Munteanu a reacţionat marţi după anunţul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), confirmând că poartă discuţii cu formaţiunea în legătură cu o posibilă nominalizare pentru funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova.
19:30
După ce omul de afaceri Vasile Tofan a refuzat oferta Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) de a prelua funcţia de prim-ministru, formaţiunea condusă de Igor Grosu a anunţat marţi că îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru această poziţie, potrivit unei declaraţii publice a liderului PAS, potrivit mass-media.
19:30
Trump o numeşte and #8222;frumoasă and #8221; pe Giorgia Meloni, stârnind controverse la summitul de la Gaza # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a făcut o remarcă despre premierul Italiei, Giorgia Meloni, în timpul summitului de pace de la Gaza, care a stârnit reacţii şi comentarii în presa internaţională, potrivit France24.
Acum 4 ore
19:20
CNA solicită preşedintelui Nicuşor Dan ca educaţia media să fie inclusă în curriculumul naţional # Bursa
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a adoptat, în şedinţa publică de marţi, poziţia oficială prin care solicită preşedintelui României, Nicuşor Dan, includerea educaţiei media ca direcţie strategică distinctă în viitoarea Strategie Naţională de Apărare a Ţării, transmite News.ro
19:20
Rusia îi acuză pe Garry Kasparov, Mihail Hodorkovski şi pe alţi critici ai Kremlinului aflaţi în exil de conspiraţie pentru preluarea puterii # Bursa
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat marţi că a deschis un dosar penal împotriva omului de afaceri Mihail Hodorkovski, care trăieşte în exil, şi a altor critici proeminenţi ai Kremlinului, printre care campionul mondial la şah Garry Kasparov, acuzându-i că au complotat pentru a prelua puterea prin violenţă
19:10
Pentru vacanţele de Crăciun şi Revelion, cererea pentru ofertele quick sales a crescut cu aproximativ 15-20% # Bursa
În plină campanie de Quick Sales (7-20 octombie 2025), Eturia a constat că românii sunt tot mai atenţi la campaniile de reduceri, le urmăresc, le aşteaptă, mai ales pe cele asociate vacanţelor de Crăciun, Revelion sau de tip early booking
19:00
Kazahstan încearcă să îşi diversifice rutele de export de petrol. în condiţiile în care şi-a propus să majoreze exporturile de petrol până la 70,5 milioane de tone în acest an, Italia, Ţările de Jos, Franţa, România, Grecia şi China fiind printre principalii cumpărători, arată o analiză a publicaţiei The Astana Times, citată de Agerpres
18:50
Volodimir Zelenski denunţă o nouă noapte de bombardamente ruseşti împotriva sistemului energetic ucrainean şi a infrastructurii feroviare # Bursa
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a denunţat marţi - într-un mesaj difuzat pe reţelele sociale - o nouă noapte de bombardamente ruseşti împotriva infrastructurii energetice şi feroviare, precum şi a altor instalaţii civile în regiunile Harkov, Kirovograd, Sumî şi Doneţk, informează agenţia de ştiri EFE
18:40
SUA anulează vizele câtorva zeci de politicieni mexicani în cadrul războiului împotriva drogurilor # Bursa
Statele Unite au retras vizele a cel puţin 50 de politicieni şi oficiali guvernamentali din Mexic, în cadrul reprimării traficului de droguri, au declarat agenţiei Reuters doi oficiali mexicani
18:40
Fondul Monetar Internaţional a revizuit în scădere la 1% creşterea economică a României pentru acest an # Bursa
Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în scădere estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, până la 1%, de la 1,6% cât prognoza în luna aprilie şi 3,3% cât era avansul indicat în luna octombrie a anului trecut, arată cel mai recent raport and #8222;World Economic Outlook and #8221; (WEO)
18:30
Guvernul francez anunţă suspendarea reformei pensiilor până la alegerile prezidenţiale din 2027 # Bursa
Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu a anunţat marţi, în Adunarea Naţională, că va propune suspendarea reformei pensiilor 'până la alegerile prezidenţiale and #39; din 2027, într-o tentativă de a depăşi blocajul politic din Franţa, transmite agenţia de ştiri AFP
18:30
Punctul de trecere a frontierei către Egipt de la Rafah, în sudul Fâşiei Gaza, va rămâne închis până miercuri inclusiv, au declarat marţi surse oficiale israeliene agenţiilor de ştiri Reuters
18:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Fără infrastructură, fără reţea, fără lumină, satul nu poate merge mai departe # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite marţi că fără infrastructură, fără reţea, fără lumină, satul nu poate merge mai departe
18:10
PepsiCo inaugurează în România cea mai modernă linie de îmbuteliere a băuturilor în doze din Balcanii de Est # Bursa
PepsiCo a inaugurat astăzi o linie nouă de îmbuteliere a băuturilor în doze, în urma unei investiţii de 8,5 milioane de dolari. Amplasată în fabrica din Dragomireşti-Deal, judeţul Ilfov, aceasta este singura linie PepsiCo de acest tip din regiunea Balcanilor de Est
18:10
Studiu Mediaposte Hit Mail: Angajaţii preferă cadourile care creează conexiune, nu doar obiecte formale # Bursa
Mediaposte Hit Mail, cel mai mare integrator de servicii de marketing direct din ţara noastră, a publicat o analiză realizată pe baza a 11.000 de comenzi plasate în ultimii opt ani prin platforma Gift Pick, care arată o schimbare semnificativă în modul în care companiile aleg cadourile corporate de Sărbători.
18:00
Kremlinul and #8222;salută and #8221; dorinţa lui Trump de a se concentra pe căutarea păcii în Ucraina # Bursa
Kremlinul a declarat marţi că and #8222;salută and #8221; dorinţa preşedintelui american Donald Trump de a se concentra pe căutarea unui acord de pace pentru a pune capăt luptelor din Ucraina după ce a reuşit încheierea armistiţiului în Gaza şi speră că acesta va reuşi să determine Kievul să accepte o soluţionare
17:30
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a fost confirmată cetăţenia rusă a unor persoane din Ucraina, iar în urma acestei constatări au fost pregătite şi semnate decizii corespunzătoare, transmite Administraţia Prezidenţială pe canalul oficial de Telegram.
17:30
Comisia Europeană vrea extinderea and #8222;zidului anti-drone and #8221; la nivel continental # Bursa
Comisia Europeană intenţionează să extindă iniţiativa and #8222;zidului anti-drone and #8221; de pe flancul estic al Europei, astfel încât să protejeze întregul continent, au declarat pentru Reuters doi oficiali ai Uniunii Europene şi un diplomat european.
17:30
Guvernul Ucrainei a decis să majoreze tarifele la gaze pentru producătorii individuali de energie electrică, menţinând însă nedezmintite preţurile pentru populaţie şi instituţiile bugetare cel puţin până la sfârşitul sezonului de încălzire, respectiv 31 martie 2026, potrivit Censor.net.
17:30
Pachetul 2 de Măsuri Fiscale şi reforma administraţiei locale generează efecte directe asupra mediului privat, prin reducerea personalului din primării şi reorganizarea instituţiilor publice, potrivit unei analize semnate de dr. Radu Pavel, avocat coordonator.
17:30
SOFMEDICA, unul dintre principalii inovatori în domeniul sănătăţii din Europa Centrală şi de Est, a lansat în România noul sistem chirurgical da Vinci 5, recent certificat CE în Europa, potrivit unui comunicat al companiei. Evenimentul de prezentare a avut loc la ISLE Academy Bucureşti, centrul de formare şi educaţie al grupului, dedicat tehnologiilor medicale avansate.
Acum 6 ore
17:10
Zelenski i-a retras cetăţenia ucraineană primarului Odessei, Ghenadi Truhanov, şi balerinului Serghei Polunin # Bursa
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prin care i-a revocat cetăţenia primarului oraşului Odesa, Ghenadi Truhanov, potrivit postului Edinye Novosti, care citează surse guvernamentale. În acelaşi document figurează şi fostul deputat Oleg Ţarev şi balerinul Serghei Polunin, cunoscut pentru poziţiile sale pro-ruse.
17:10
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, s-a declarat dezamăgit de poziţia preşedintelui Karol Nawrocki în legătură cu reformele din justiţie, afirmând că acesta and #8222;a decis să continue ceea ce au făcut Andrzej Duda şi fostul ministru al Justiţiei, Zbigniew Ziobro and #8221;, relatează PAP.
17:00
Hamas a predat Israelului corpurile a patru ostatici, printre care un student nepalez răpit în 2023 # Bursa
Cele patru cadavre ale ostaticilor predate luni Israelului de către mişcarea islamistă palestiniană Hamas au fost identificate, a anunţat marţi armata israeliană, potrivit AFP, citată de HotNews.ro.
17:00
Trump îl vede pe Erdogan drept mediator potrivit între Rusia şi Ucraina după summitul de pace din Orient # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat că omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, ar putea juca un rol esenţial în medierea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, deoarece este and #8222;respectat de Putin and #8221;, potrivit presei internaţionale.
17:00
Guvernul rus a aprobat luni un proiect de lege care îi va permite preşedintelui Vladimir Putin să trimită rezervişti în luptă chiar şi pe timp de pace, fără a declara oficial război sau mobilizare, relatează The Moscow Times.
17:00
Lukaşenko afirmă că este pregătit pentru and #8222;o mare înţelegere and #8221; cu Statele Unite # Bursa
Preşedintele belarus Alexandr Lukaşenko şi-a declarat disponibilitatea de a încheia un and #8222;mare acord and #8221; cu Statele Unite, cu condiţia ca interesele Minskului să fie luate în considerare, a relatat marţi agenţia de presă Belta.
17:00
PSD a anunţat marţi că va respinge amendamentele introduse la Camera Deputaţilor privind modificarea Legii RCA, pe motiv că acestea ar afecta drepturile asiguraţilor şi ar oferi asiguratorilor o poziţie de forţă, potrivit unui comunicat oficial.
16:50
CEDO obligă Rusia să plătească Georgiei 253 milioane de euro pentru încălcări ale drepturilor omului în urma războiului din 2008 # Bursa
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marţi Rusia să achite 253 de milioane de euro despăgubiri către Georgia, pentru încălcarea drepturilor a aproximativ 29.000 de locuitori din regiunile separatiste Abhazia şi Osetia de Sud, ca urmare a războiului din august 2008, relatează AFP.
16:50
Ministerul Afacerilor Interne intenţionează să modifice legislaţia rutieră astfel încât proprietarul maşinii să fie sancţionat direct în cazurile de oprire sau parcare neregulamentară, dacă şoferul nu se află la vehicul, potrivit proiectului and #8222;Siguranţă în trafic and #8221;, transmite HotNews.ro.
16:20
REHAU Window Solutions marchează 30 de ani în ţara noastră şi îşi consolidează expansiunea globală # Bursa
REHAU Window Solutions a sărbătorit 30 de ani de activitate în România, consolidându-şi poziţia de lider în furnizarea de sisteme premium pentru ferestre şi uşi, potrivit unui comunicat al companiei. Evenimentul marchează şi extinderea continuă a diviziei în Europa şi la nivel global, în linie cu strategia de creştere internaţională a grupului.
16:10
Societatea Naţională a Sării (Salrom) a anunţat finalizarea parcului fotovoltaic de 1,96 MWp din localitatea Pârteştii de Jos (Suceava), proiect realizat în parteneriat cu Visual Fan S.A., prin divizia Allview Energy, potrivit unui comunicat al companiei.
15:50
Fundaţia Health Action Overseas România (HAO) implementează, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 1 Gălbinaşi şi Profesional New Consult SRL, proiectul and #8222;Competenţe pentru o viaţă mai bună and #8221;, cu o durată de 27 de luni (1 octombrie 2025 - 31 decembrie 2027), potrivit unui comunicat al organizaţiei.
