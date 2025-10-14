S-a “cinstit” bine, iar a doua zi… Serghei Mizil, OUT de la Asia Express: ”A fost destul de nasoală!”
Cancan.ro, 14 octombrie 2025 23:50
După o noapte de șpriț și distracție până în zorii zilei, Serghei Mizil a plătit scump prețul: eliminarea de la Asia Express, alături de coechipiera sa, Mara Bănică. La 72 de ani, a făcut senzație […]
• • •
Acum o oră
00:00
Cum arată picioarele Andei Adam, după proba cu targa de la Asia Express. Vedeta s-a lovit serios: „Am crezut că mor…” # Cancan.ro
Anda Adam și Joseph au ajuns la capătul răbdării la Asia Express, după ce nu au reușit să găsească un loc în care să înnopteze. Se pare că, în general, cea mai mare problemă pe […]
14 octombrie 2025
23:50
Schimbarea majoră pe care imigranții au adus-o României, de când muncesc la noi. Piețele sunt luate cu asalt inclusiv și de români! # Cancan.ro
Se poate spune că lucrătorii asiatici stabiliți în țara noastră și-au extins domeniul de activitate și acum exploatează curiozitatea românilor și dorința acestora de a cunoaște noi culturi gastronomice. O parte dintre ei, cei cu […]
23:50
Încă un secret uriaș iese la iveală! Cine este, de fapt, ”fabrica” de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare # Cancan.ro
Viața tumultuoasă a lui Toto Dumitrescu ia amploare! După ce a fugit de la locul unui accident în care a fost implicat și a fost depistat pozitiv la substanțe interzise, ies la iveală detalii incendiare […]
23:50
23:50
Super-imagini cu ”prințesele” lui Gigi Becali! Teodora şi soţul, părinți-model în Herăstrău, printre călușei și tiribombe # Cancan.ro
Teodora Becali și soțul ei profită de ultimele zile frumoase ale acestei toamne pentru a scoate copiii la aer și ceva soare. Au dreptate, niște vitamina D face minuni pentru imunitate, mai ales în sezonul […]
23:50
Ella Vişan vrea să prindă un loc pe sticlă! Fosta concurentă de la Insula Iubirii trage sfori peste sfori şi s-a pus rău cu noile colegele din trust! # Cancan.ro
Ella Vișan lovește iar! Face ce face și dă din coate cum doar ea știe! După ce și-a înșelat logodnicul în fața întregii țări, iar CANCAN.RO v-a prezentat că s-ar iubi cu un bărbat însurat, […]
Acum 2 ore
23:00
Vlăduța Lupău a fost întrebată dacă e gravidă și vedeta a spus tot! Adevărul despre burtica ei „suspectă” # Cancan.ro
Vlăduța Lupău a fost întrebată de fani dacă este însărcinată și vedeta a spus tot. Artista a vrut să fie sinceră cu cei care o urmăresc și a dezvăluit dacă este sau nu gravidă pentru […]
Acum 4 ore
22:30
Vești importante pentru românii care locuiesc la bloc! Senatorii PSD și AUR au înaintat un proiect de lege care – dacă va fi aprobat – ar putea să le reducă cetățenilor sumele de pe factura […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 15 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:50
Doliu în lumea muzicii internaționale! Legenda R&B D’Angelo a murit la 51 de ani, răpus de o boală nemiloasă # Cancan.ro
Tragedie în lumea artistică. R&B D’Angelo, cunoscut pentru schimbarea muzicii soul moderne, a pierdut lupta cu o boală nemiloasă. Artistul a suferit de cancer pancreatic, boală confirmată de managerul său pentru The U.S. Sun. Legendarul […]
21:30
Lele și Nikolas și-au încercat-o iar cu Jador, dar și-au luat țeapă! Soțul Andrei Voloș, luat la țintă: ”Să vezi ce microfon îți dăm noi” # Cancan.ro
Robert Lele și Nikolas Constantin continuă să își arate antipatia pentru Jador. Acum, cei doi s-au filmat în timp ce fac mișto de microfonul colegului lor de scenă. La rândul lor, utilizatorii TikTok le-au închis […]
21:20
Bianca Drăgușanu, siderată de comportamentului unui bărbat din restaurant: „Nu vreau să fiu oripilată” # Cancan.ro
Bianca Drăgușanu a plecat de la restaurantul la care lua masa cu o prietenă, după ce a fost profund deranjată de câteva persoane îmbrăcate “necorespunzător”. Vedeta a fost atât de iritată de ținutele acelor oameni, […]
20:50
Un turist din America a nimerit la pelerinajul de Sf. Parascheva și a reacționat instant: „Să vezi toată ţara adunându-se…” # Cancan.ro
Este ziua cea mare în Iași, capitala Moldovei. Cei care și-au dorit să ajungă la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, chiar de hram, atunci când se spune că rugăciunile sunt mai lesne ascultate, au stat […]
Acum 6 ore
20:20
Alex Bodi și Dan Alexa au dat-o la pace! Cum au rezolvat bărbătește problemele cauzate de Andrada # Cancan.ro
După ce a fost acuzat că i-a ”furat” soția lui Dan Alexa, Alex Bodi a spus lucrurilor pe nume și a vorbit despre întâlnirea pe care a avut-o cu antrenorul de fotbal. Câștigătorul Asia Express […]
19:50
Șoferul care a omorât-o pe Elena în Berceni nu e la primul accident! Un martor rupe tăcerea: ce obișnuiește să le facă mașinilor sale # Cancan.ro
Sebastian, tânărul în vârstă de 20 de ani care a ucis o femeie pe trecerea de pietoni, a fost dus încătușat la Judecătoria Sectorului 4. Cei care îl cunosc pe băiat, au mărturisit că acesta […]
19:10
2025- Anul despărțirilor?! Lumea mondenă autohtonă nu duce lipsă de dramă, despărțiri spectaculoase, cu lacrimi, scandaluri și replici acide. În lumea showbiz-ului românesc, nu tot ce „zboară”… se iubește! Vedetele noastre azi sunt împreună și […]
19:00
Un nou accident în Berceni, după moartea Elenei. Poliția a apărut imediat la locul cu pricina # Cancan.ro
Accidentele se țin lanț în Berceni! Un nou eveniment rutier s-a produs astăzi, 14 octombrie, aproape de locul în care o femeie în vârstă de 35 de ani a fost spulberată pe trecerea de pietoni, […]
19:00
După mai bine de 20 de ani de relație, căsnicia dintre Cornel Păsat și Bianca a ajuns pe ”butuci”. Coregraful și mama copilului său trec printr-un moment de cumpănă, însă asta nu a împiedicat-o pe […]
Acum 8 ore
18:20
Șoferul care a ucis-o pe Elena pe trecerea de pietoni din Berceni încearcă să scape de o pedeapsă gravă? Gestul făcut e revoltător # Cancan.ro
Bărbatul care a ucis-o pe femeia în accidentul din Apărătorii Patriei, luni, 13 octombrie 2025, și-a șters activitatea de pe internet. Tânărul în vârstă de 20 de ani era cunoscut în mediul online datorită pasiunii […]
18:00
Crește salariul minim în România? Fostul ministru a făcut anunțul: „Vă asigur de acest lucru!” # Cancan.ro
Vești bune pentru români! Deși situația economică actuală la noi în țară nu este una tocmai bună, iar Guvernul condus de Ilie Bolojan a luat mai multe măsuri dure, salariul minim ar putea crește în […]
17:50
TESTE IQ | Aceste două corporatiste par identice, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe! # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ interesant. Cele două imagini de mai sus par identice, însă nu sunt. Ai la dispoziție 45 de secunde pentru a identifica cele trei diferențe. Crezi că reușești să te […]
17:30
Zodia feminină care va fi cerută de soție în a doua jumătate a lunii octombrie 2025, potrivit celebrei Cristina Demetrescu # Cancan.ro
În luna octombrie, astrele se aliniază perfect pentru o parte dintre nativii născuți în acestă zodie de foc. Potrivit astrologului Cristina Demetrescu, intrarea planetei Venus în zodia Balanței aduce echilibru și dorință, în timp ce […]
17:30
Emily Burghelea a făcut primele declarații, după ce a născut a treia oară. Celebra influenceriță se poate considera o graviduță norocoasă. A avut parte de o naștere ca în firme. Fosta concurentă de la Bravo, […]
17:20
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente # Cancan.ro
Au ieșit la iveală detalii cutremurătoare despre Elena, femeia în vârstă de 35 de ani, care și-a pierdut viața într-un mod tragic pe o trecere de pietoni din Berceni. Aceasta era mamă a doi copii, […]
17:00
Cât de „prietene” sunt Alina Pușcău și Cristina Postu, de fapt. Au mers împreună la Asia Express, dar s-au „faultat” cu fiecare ocazie # Cancan.ro
Alina Pușcău și Cristina Postu formează una dintre echipele favorite din sezonul 8 de la Asia Express. ”Fotomodelele”, așa cum au fost poreclite de adversari, au dovedit că sunt pregătite – atât fizic, cât și […]
16:40
Mihai, un pensionar de 93 de ani din București, tocmai s-a însurat! Câți ani are miresica Elena # Cancan.ro
Într-o zi frumoasă zi de octombrie, Primăria Sectorului 2 din București a devenit scena unei frumoase povești de dragoste. Mihail, un pensionar în vârstă de 93 de ani, și doamna Elena, o femeie în vârstă […]
16:40
Surpriză în showbizul internațional! Kylie Jenner s-a lansat în muzică sub pseudonimul King Kylie. Odată cu noul single, modelul internațional a intrat într-o nouă eră. Totuși, decizia sa nu a fost văzută cu ochi buni […]
Acum 12 ore
16:00
Andreea Mantea rupe tăcerea! Ce spune despre zvonurile că va fi înlocuită în emisiunea “Casa iubirii” de la Kanal D: „Concurenții s-au pus toți pe plâns” # Cancan.ro
Zvonurile au apărut, așa că noi ne-am intrat repede în rol! După speculațiile legate de faptul că Andreea Mantea, imaginea show-ului „Casa Iubirii”, ar putea fi înlocuită de Bianca Comănici, fostă concurentă și câștigătoare de […]
15:40
Duminică avem Dinamo – Rapid, iar atacantul care a adus ultima victorie a giuleștenilor într-un derby cu rivalii din Ștefan cel Mare vine astăzi în studio și așteaptă întrebările voastre. Discutăm despre forma bună a […]
15:40
Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit un banc savuros în acest început săptămâna. Este vorba despre un dialog între doi prieteni, menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Așadar, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de gluma […]
15:20
Imagini din culise de la conferința de pace din Egipt. Ciudata strângere de mână dintre Trump și Macron # Cancan.ro
Luni, 13 octombrie, a avut loc conferința de pace din Egipt, iar toate privirile au fost ațintite pe liderii care au participat la summit. Dintre toți, și de această dată, Donald Trump și Emmanuel Macron […]
15:10
Fenomenul Black Friday este, de mai bine de un deceniu, o parte esențială a pieței românești de retail. În 2024, evenimentul a generat cifre record pentru sectorul online, iar așteptările pentru 2025 sunt chiar mai […]
15:00
Emisiunea lui Paul Surugiu Fuego de la TVR 2 ajunge la sezonul cu numărul 15. Astfel, noul sezon va debuta sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 20.00 și duminică, de la 15.00, la TVR 2. […]
15:00
O nouă tragedie a zdruncinat familia Denisei Răducu! Ionuț, fratele vitreg al regretatei cântărețe, s-a stins din viață, iar CANCAN.RO a aflat informații exclusive despre decesul fulgerător. Acesta a murit chiar în casa tatălui său […]
14:30
Poliția de Frontieră, captură uriașă pe Aeroportul Otopeni. Ce ascundeau pasagerii în bagaje # Cancan.ro
O nouă operațiune desfășurată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă a scos la iveală o tentativă de contrabandă cu produse interzise în cantități semnificative. Polițiștii de frontieră, alături de vameși, au depistat mai mulți pasageri care […]
14:20
Televiziunea care a crescut generații întregi dispare de pe micile ecrane. Publicul se mută online # Cancan.ro
Una dintre cele mai urmărite televiziuni își închide canalele de muzică până la finalul lui 2025. Sfârșitul unei epoci pentru televiziunea care a schimbat cultura pop! După mai bine de patru decenii în care a […]
14:20
Nu mai e cale de întoarcere! Cornel Păsat, decizie de ultimă oră, după anunţul divorţului! Ce se întâmplă cu vila de 350.000 € în care locuia cu familia # Cancan.ro
Decizie de ultimă oră luată de Cornel Păsat, după ce CANCAN.RO a anunțat, în exclusivitate, că acesta va divorța de soția sa. Cei doi s-au întâlnit recent. Și au decis să facă un pas important […]
14:10
Ce se întâmplă cu fetița femeii ucise pe trecerea de pietoni? Micuța a fost salvată în ultimul moment # Cancan.ro
Noi detalii ies la iveală în cazul accidentului din Sectorul 4 al Capitalei! Femeia de 35 de ani, lovită de mașină pe trecerea de pietoni, s-a stins din viață, dar fetița ei de un an […]
14:00
Încep filmările pentru Insula Iubirii sezonul 10! Radu Vâlcan este pregătit pentru noii concurenți: „Ne vedem acolo” # Cancan.ro
Insula Iubirii a devenit un adevărat fenomen, iar în fiecare an numeroși sunt cei care urmăresc show-ul de la Antena 1. Sezonul 9 s-a încheiat în urmă cu doar câteva săptămâni, iar publicul a fost […]
13:40
Tragedie în Berceni! Elena, mama de 35 de ani, ucisă pe trecerea de pietoni. Acasă o așteptau doi copii. O tragedie cumplită a lovit o familie din București, transformând o zi obișnuită într-un coșmar fără […]
13:30
Jador, ce mașină ți-ai luat? Cântărețul n-a avut habar să răspundă când a fost întrebat ce conduce # Cancan.ro
Jador și-a cumpărat recent o mașină de lux, un Rolls-Royce impresionant, a cărui valoare se apropie de jumătate de milion de euro. Cu toate acestea, el a recunoscut amuzat că nu știe exact ce model […]
13:20
Gabriela Cristea s-a trezit cu mesaj de la fosta lui Tavi Clonda. Cum a reacționat prezentatoarea TV: „Era o femeie care…” # Cancan.ro
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost mereu sinceri și nu s-au ferit să povestească întâmplări din viața lor, chiar și unele controversate. Recent, cei doi au dat din casă un episod surprinzător. Prezentatoarea TV […]
13:00
Împăcare neașteptată! Alin Oprea și cei doi copii ai săi au îngropat securea războiului: „Nu schimbă trecutul, dar vindecă prezentul” # Cancan.ro
O împăcare neașteptată a avut loc recent. După ani de zile în care a suferit, Alin Oprea a reușit acum să reintre în grațiile celor doi copii ai săi. După o lungă perioadă în care […]
12:30
Pensionarii care vor primi bonusul consistent de 250 de euro! Se întâmplă până pe 15 noiembrie, în Grecia # Cancan.ro
Vești bune pentru pensionarii din Grecia! Autoritățile elene au anunțat că urmează ca vârstnicii să primească un bonus consistent de 250 de euro. Printre beneficiari se numără și străinii cu venituri reduse. Banii vor fi […]
12:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 14 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Robert Turcescu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
12:10
Un bărbat a primit indemnizații de peste un milion de euro, după ce s-a prefăcut orb toată viața! Cum a fost descoperit de autorități # Cancan.ro
În Italia, un nou caz de fraudă a atras atenția opiniei publice datorită ingeniozității înșelătoriei. Un bărbat din Vicenza a reușit, timp de mai bine de jumătate de secol, să păcălească autoritățile și să primească […]
12:10
Se complică ancheta în cazul de pe Apărătorii Patriei unde o femeie de 35 de ani a murit! Unul dintre șoferi a ieșit pozitiv la testul antidrog # Cancan.ro
Se complică situația în cazul morții femeii de 35 de ani pe trecerea de pietoni din zona Apărătorii Patriei. Unul dintre șoferi ar fi ieșit pozitiv la drugtest. Un accident rutier cutremurător a zguduit Capitala, […]
12:00
Cum se menține în formă Alina Pușcău! Concurenta de la Asia Express face asta de patru ori pe săptămână: „Poți să faci la orice vârstă” # Cancan.ro
Alina Pușcău face parte din suita de curajoși care au acceptat în acest an provocarea Asia Express. A renunțat la confortul său și s-a lăsat purtată în aventura de pe Drumul Eroilor. Printre altele, telespectatorii […]
11:40
Ea este Elena, sora lui Gică Hagi. Puțină lume știe cum arată ”sfătuitoarea” fostului mare fotbalist # Cancan.ro
Gică Hagi nu mai are nevoie de nicio prezentare. „Regele” a adus mândrie în sufletele românilor datorită performanțelor sale în fotbal. Și-a dedicat viața carierei, însă familia a jucat mereu un rol important pentru el. […]
Acum 24 ore
11:10
Tradiții și superstiții de Sfânta Parascheva 2025. Puterea Acatistului pus pe 14 octombrie # Cancan.ro
Pe 14 octombrie, Iașiul se transformă într-un adevărat centru de pelerinaj, atrăgând credincioși din întreaga țară și chiar din alte state ortodoxe. Este ziua în care se sărbătorește Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, ale cărei […]
