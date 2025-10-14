Smotrich: „Vor exista așezări evreiești în Gaza”
Aktual24, 14 octombrie 2025 23:50
Ministrul israelian de Finanțe, Bezalel Smotrich, a promis, marți, în timpul unui discurs la un eveniment Simhat Torah în orașul Sderot, la granița de sud, că „vor exista așezări evreiești în Gaza”. Afirmația vine la câteva zile după încheierea unui acord de încetare a focului cu Hamas, prin care trupele IDF s-au retras din părțile […]
• • •
Acum o oră
23:50
23:40
Trump spune că lista „programelor democrate” pe care Casa Albă intenționează să le elimine va fi publicată vineri # Aktual24
Într-un interviu acordat reporterilor în timp ce îl găzduia pe președintele Argentinei, Javier Milei, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că intenționează să elimine programe „grave, semi-comuniste” pe care, susține el, democrații le prețuiesc, potrivit The Guardian. „Nu se vor mai întoarce niciodată. Democrații sunt zdrobiți și vom avea o listă cu ei vineri”, a […]
Acum 2 ore
23:30
Mai multe aeroporturi din SUA refuză să difuzeze videoclipul secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem, în care aceasta dă vina pe democrați pentru închiderea guvernului # Aktual24
Mai multe aeroporturi internaționale importante din SUA, inclusiv Phoenix Sky Harbor, Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas, Seattle-Tacoma și Aeroportul Charlotte Douglas din Carolina de Nord, au ales să nu difuzeze la punctele de control de securitate un videoclip cu secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, care îi învinovățește pe democrați pentru închiderea guvernului […]
23:10
Premierul francez suspendă planul de pensii al lui Macron până la alegerile prezidențiale din 2028 înainte de moțiunile de cenzură care vor fi votate în această săptămână # Aktual24
Premierul Franței, Sébastien Lecornu, a suspendat reforma pensiilor din 2023 a lui Emmanuel Macron până după alegerile prezidențiale din 2027, în speranța de a câștiga suficienți deputați socialiști pentru a supraviețui unui vot de neîncredere. Într-o gură de oxigen binevenită pentru președintele francez aflat sub presiune, partidul de stânga, care deține echilibrul puterii într-un parlament […]
Acum 4 ore
22:20
Poliția belgiană a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă la protestul împotriva austerității de la Bruxelles # Aktual24
Poliția belgiană a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă în încercarea de a dispersa zeci de mii de manifestanți care au inundat Bruxelles-ul marți pentru a protesta față de măsurile de austeritate propuse de premierul Bart De Wever. Au avut loc ciocniri minore între poliție și protestatari, dintre care unii au bătut la tobe, […]
22:10
Președintele american Donald Trump a declarat reporterilor că sprijinul economic al Statelor Unite pentru Argentina ar putea depinde de rezultatul următoarelor alegeri prezidențiale, programate pentru 2027. Trump a subliniat că actualul președinte, liderul libertarian argentinian Javier Milei ar urma să concureze împotriva unui candidat de opoziție „extrem de de stânga”. „Dacă el pierde, nu vom […]
22:00
Grecia ar putea deveni prima țară din Uniunea Europeană care introduce oficial o zi de muncă de 13 ore în sectorul privat. Parlamentul urmează să voteze legea controversată miercuri, în timp ce sindicatele și partidele de opoziție organizează proteste naționale. Marți, țara a fost afectată de o grevă generală, a doua în această lună, care […]
21:50
SUA: Un inginer din California a câștigat marele premiu la un concurs anual de cântărire a dovlecilor cu un uriaș de 1.064 de kilograme # Aktual24
Un inginer californian pasionat de grădinărit a câștigat marele premiu la un concurs anual de cântărire a dovlecilor din nordul Californiei, după ce a cultivat un dovleac gigantic de 1.064 kg – greutatea unei berline mici sau a unui bizon mare. Dawson, inginer la producătorul de vehicule electrice Rivian Automotive, cultivă dovleci masivi de cinci […]
21:50
Cum a scăpat Bănicioiu. Judecătoare: ”Existau suficiente probe pentru luare de mită, dar în urma deciziilor CCR faptele s-au prescris” # Aktual24
Judecătoarea Francisca Vasile a susţinut – într-o opinie separată – că fostul ministru PSD Nicolae Bănicioiu, achitat recent, trebuia să rămână fără peste 3 milioane de lei, bani primiţi de la afaceristul Dorin Cocoş, fostul soţ al Elenei Udrea. Potrivit motivării instanţei, Francisca Vasile a apreciat că existau suficiente probe pentru a demonstra săvârşirea infracţiunilor […]
21:40
Șoferul criminal din București, băgat în arest preventiv pentru 30 de zile. A accelerat chiar înainte de trecerea de pietoni # Aktual24
Șoferul în vârstă de 20 de ani care a accidentat mortal o femeie pe Șoseaua Berceni și a rănit grav fetița acesteia a fost arestat preventiv pentru ucidere din culpă, a decis marți Judecătoria Sectorului 4. Luni după-amiază, un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui autovehicul pe Șoseaua Berceni, a spulberat pe […]
21:40
Fostul președinte american Barack Obama se alătură luptei pentru controlul Camerei Reprezentanților și îndeamnă la vot pentru districtele din California, pentru a contracara acțiunile lui Trump # Aktual24
Barack Obama a intrat în lupta pentru controlul Camerei Reprezentanților din SUA apărând într-un spot publicitar de 30 de secunde care îndeamnă alegătorii din California să aprobe o propunere legislativă din noiembrie, care ar putea adăuga până la cinci locuri deținute de democrați în Camera Reprezentanților din acest stat. Propunerea 50 ar remodela radical districtele […]
21:10
Armistițiu fragi în Gaza: Israelul taie la jumătate ajutoarele umanitare pentru enclavă, iar Hamas își consolidează controlul asupra teritoriului # Aktual24
Israelul a restricționat ajutoarele către Gaza și a menținut, marți, închisă granița enclavei, în timp ce luptătorii Hamas au executat palestinieni pe stradă, întunecând perspectivele pentru planul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului. Israelul a declarat Națiunilor Unite că va permite intrarea în Gaza a doar 300 de camioane cu ajutoare – […]
21:00
Președintele american Donald Trump spune că este foarte aproape de a livra Ucrainei rachete de mare precizie Tomahawk, cu care aceasta ar putea lovi fără probleme ținte din Rusia, având o rază de 2.500 de kilometri. Dacă va face în cele din urmă asta, Trump n-ar face decât să pună „cireașa pe tort” pe războiul […]
20:40
Anularea de către administrația Trump a celui mai mare proiect solar din Statele Unite a stârnit confuzie și îngrijorare atât în rândul republicanilor, cât și al democraților. Cunoscut sub numele de Esmerelda 7, ansamblul de șapte proiecte solare din zona rurală a Nevadei urma să genereze până la 6,2 gigawați de energie la finalizare, suficient […]
Acum 6 ore
20:30
Avrig: La 16 ani, beat și fără permis, s-a răsturnat cu mașina după ce a refuzat să oprească la semnalul poliției # Aktual24
Un adolescent în vârstă de 16 ani din județul Sibiu, a fost reținut, pentru 24 de ore, de polițiștii din Avrig, după ce, aflat la volanul unui autoturism, băut și fără permis, a refuzat să oprească la semnalele regulamentare ale polițiștilor, au anunțat reprezentanții Poliției Sibiu. Echipajul a pornit în urmărirea autoturismului, care a acroșat […]
20:10
Franța: Record de la criza din 2009, un număr uriaș de afaceri au dat faliment în luna septembrie # Aktual24
Aproape 7.000 de falimente de afaceri au fost înregistrate doar în septembrie, un volum nemaiîntâlnit de șaisprezece ani, potrivit unui studiu realizat de Altares marți. Insolvențele afacerilor au crescut cu 5,2% față de anul precedent în al treilea trimestru, a anunțat Altares marți, 14 octombrie, cu un septembrie deosebit de slab, dar o îmbunătățire ar […]
19:50
Vine frigul! Temperaturile scad brusc în toată țara — urmează nopți cu brumă și chiar valori negative la munte # Aktual24
Românii trebuie să se pregătească de frig! Directorul ANM, Elena Mateescu, anunță că miercuri și joi temperaturile vor coborî simțitor în aproape toată țara, urmând ca în unele zone să se înregistreze chiar și temperaturi negative și brumă. „De astăzi, răcirea va fi de interes în cea mai mare parte a țării”, a declarat Elena […]
19:40
Comisar european: UE și G7 pregătesc un răspuns dur la restricțiile impuse de China privind metalele din pământuri rare # Aktual24
Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a declarat că Uniunea Europeană nu se va sfii să dea un răspuns ferm la cele mai recente restricții impuse de China privind exporturile de pământuri rare, în coordonare cu partenerii săi din G7. În ajunul unei reuniuni a miniștrilor comerțului din UE din Danemarca, Šefčovič a numit extinderea […]
19:00
18:40
Autoritățile iau urma banilor lui Georgescu. Trei comisii rogatorii internaţionale, constituite pentru a urmări banii folosiţi de Georgescu în campania electorală # Aktual24
Autoritățile judiciare au constituit trei comisii rogatorii internaţionale în cazul Georgescu, cu scopul de a urma traseul banilor folosiţi în campania sa electorală, potrivit informaţiilor obţinute de B1 TV. Comisia rogatorie internaţională reprezintă o formă de asistenţă judiciară prin care o autoritate judiciară dintr-un stat mandatează o autoritate din alt stat să îndeplinească, în numele […]
Acum 8 ore
18:20
Eșec major al lui Simion: jumătate dintre alegătorii AUR se bucură de victoria partidului Maiei Sandu în Moldova. Ce arată datele unui sondaj INSCOP # Aktual24
Peste jumătate dintre români au o părere bună despre rezultatele alegerilor din Republica Moldova, unde partidul pro-european a câştigat alegerile cu mai mult de 50% din voturi, relevă un sondaj INSCOP dat marţi publicităţii. Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, afirmă că jumătate dintre alegătorii AUR au și ei o părere bună despre victoria PAS. Conform cercetării […]
17:40
200.000 de ruși au rămas temporar fără curent, instalații Gazprom aruncate în aer de noi lovituri ucrainene # Aktual24
O substație electrică din regiunea Nijni Novgorod, Rusia, a fost ținta unui atac cu drone pe 14 octombrie 2025, provocând un incendiu semnificativ și întreruperi temporare de curent. Instalația furnizează energie pentru peste 200.000 de locuitori, precum și pentru stațiile de compresoare de gaz ale Gazprom și pentru facilitățile Cailor Ferate Ruse, informează Kyiv Post. […]
17:10
Orban ține cu dinții de putere. Campania murdară realizată cu inteligența artificială proliferează pe rețelele sociale din Ungaria înaintea alegerilor # Aktual24
Un videoclip cu soldați maghiari care pleacă la luptă în Ucraina și se întorc acasă în sicrie este doar una dintre numeroasele postări generate de inteligență artificială care au apărut pe conturile de socializare ale prim-ministrului Viktor Orban înaintea alegerilor de anul viitor. Orban, un naționalist aflat la putere din 2010 în această țară, se […]
17:10
Cine este noul prim-ministru al Moldovei: A lucrat la Banca Mondială, este Cavaler al Legiunii de Onoare al Republicii Franceze # Aktual24
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) îl va propune pe Alexandru Munteanu, economist și om de afaceri cu o carieră internațională impresionantă, pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Igor Grosu, într-o postare pe Facebook. „Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni bine pregătiți, cu experiență economică vastă, […]
16:50
Presshub: Un judecător de la instanța supremă se pensionează la 48 de ani. Cazuri celebre închise de magistrat # Aktual24
Mihail Udroiu de la instanta supremă a cerut să iasă la pensie începând cu data de 1 noiembrie, cerere care ar trebui aprobată de Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) peste două zile. Cât a activat ca judecător Udroiu a fost protagonistul unor decizii controversate, luate mai mereu în favoarea inculpaților. Mai […]
Acum 12 ore
16:30
Poate AUR să desființeze CCR-ul? Un fost judecător CSM desființează demersul populist al lui George Simion de a strânge semnături: ”Nu are finalitate practică” # Aktual24
Fost judecător membru al CSM, Adrian Toni Neacșu desființează anunțul lui George Simion privinsd strângerea de semnături pentru desființarea CCR. El lasă de înțeles că această operațiune este un demers populist, fără nicio finalitate. ”AUR și George Simion au anunțat începerea strângerii de semnături pentru desființarea Curții Constituționale. Demersul este unul politic, iar nu juridic […]
16:10
Sorin Grindeanu este președintele interimar al PSD și, în proporție de 99.9%, viitorul președinte ales al partidului. Sigur că se pot întâmpla lucruri total neașteptate, ceva „lebede negre”, vreun scandal apărut de nicăieri, dar în lipsa a așa ceva, fostul premier rămâne șef. Mai ales că singurul său contracandidat, Titus Corlățean, s-a retras din cursă. […]
16:10
Președintele belarus Alexandr Lukașenko, principalul aliat al Rusiei a declarat pe 14 octombrie 2025 că este dispus să întărească relațiile cu Statele Unite, cu condiția ca acest lucru să fie în concordanță cu interesele Belarusului. Comentariile sale vin în contextul intensificării dialogului între administrația Trump și Minsk, un aliat cheie al Rusiei în timpul războiului […]
15:10
Kremlinul își schimbă tactica, o nouă mișcare menită să împiedice Ucraina să obțină rachete Tomahawk # Aktual24
Kremlinul își schimbă tacticile de „control reflexiv” care vizează împiedicarea Ucrainei să primească rachete Tomahawk din Statele Unite, a precizat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) într-un briefing din 13 octombrie. Analiștii cred că acest lucru s-a întâmplat după ce au apărut relatări din mass-media conform cărora SUA furnizau informații pentru a ajuta Ucraina să atace […]
14:30
Momentul accidentului din București. Șoferul a accelerat chiar înainte de trecerea de pietoni, a ținut morțiș să depășească o Dacie – VIDEO # Aktual24
Imagini ale accidentului tragic din Capitală arată că șoferul de 20 de ani a accelerat chiar înainte de trecerea de pietoni. Conducând un BMW, el a ținut morțis să depășească o Dacie. Imagini au fost înregistrate de camera de supraveghere de pe bordul BMW. Șoferul a depăsit în viteză două mașini înainte de lovi femeia. […]
14:30
Hamas anunță continuarea luptei împotriva Israelului: ”Poporul palestinian nu se va odihni până când ocupația nu va fi înlăturată de pe pământul nostru” # Aktual24
După eliberarea ultimilor ostatici, organizația islamistă Hamas a anunțat că va continua lupta împotriva Israelului. Problema prizonierilor palestinieni va rămâne o prioritate absolută pentru poporul palestinian și rezistența sa, potrivit unui comunicat al Hamas. „Poporul palestinian nu se va odihni până când ultimul prizonier nu va fi eliberat din închisorile noilor naziști și ocupația nu […]
14:10
Google va investi 15 miliarde de dolari pentru a construi un centru de date în India. Cel mai mare din afara SUA # Aktual24
Google va investi 15 miliarde de dolari pentru capacitatea centrului de date a unui nou centru de inteligență artificială în sudul Indiei, a anunțat CEO-ul Google Cloud, Thomas Kurian, la un eveniment de marți. Investiția se va desfășura în următorii cinci ani și va fi cel mai mare centru de inteligență artificială al Google din […]
14:10
Un producător american dezvăluie un nou lansator de rachete Tomahawk – exact ceea ce Ucraina ar avea nevoie pentru a ataca Rusia # Aktual24
Compania americană de apărare Oshkosh Defense a dezvăluit pe 13 octombrie un nou lansator de rachete mobil, cu bază terestră, capabil să transporte rachete de croazieră Tomahawk. Rachetele Tomahawk se află în prezent în centrul discuțiilor geopolitice, deoarece președintele american Donald Trump ia în considerare trimiterea lor în Ucraina pentru a presa Rusia la masa […]
13:40
Performanță fără precedent în Ucraina. Un pilot a doborât rachete rusești doar cu tunul de 20 mm de pe F-16: ”Am fost instruiți în stil occidental — tactici, abordări” – VIDEO # Aktual24
Un pilot al Forțelor Aeriene ucrainene povestește, într-un interviu, misiunea din 13 decembrie 2024 în care a doborât șase rachete de croazieră rusești — patru cu rachete aer-aer și două cu tunul M61. „Am tras și am văzut o mare explozie — am știut imediat că am lovit”, rememorează pilotul. Era dimineață devreme, 13 decembrie […]
13:10
Până la mijlocul săptămânii trecute, Taylor Swift doborâse deja un alt record în industria muzicală, vânzările în prima săptămână ale celui mai recent album al său, „The Life of a Showgirl”, eclipsându-le pe cele ale albumului „25” al lui Adele de acum un deceniu. Singura întrebare era cât de mult vor urca aceste cifre până […]
12:40
MI5 trage semnale de alarmă: Rusia și China desfășoară activități de spionaj împotriva politicienilor britanici # Aktual24
Agenția de informații interne a Regatului Unit, MI5, a avertizat parlamentarii și membrii personalului legislativului că sunt vizați de spioni din China, Rusia și Iran. Serviciul de Securitate al Regatului Unit (MI5) a avertizat că eforturile de spionaj ale Rusiei, Chinei și Iranului vizează subminarea democrației britanice, conform noilor îndrumări de securitate emise parlamentarilor și […]
12:40
Delirul de marți al lui Georgescu: ”În România se luptă Arhanghelul Mihail cu Satana. Sistemul cu influențe demonice vrea să ne distrugă” # Aktual24
Extremistul Călin Georgescu a susținut, marți, în fața secției de poliție un nou discurs delirant, în care l-a atacat violent și pe premierul Ilie Bolojan. El s-a prezentat din nou pentru a semna controlul judiciar. ”Țara asta este condusă de o șleahtă de prefăcuți. Sunt împotriva a tot ceea ce se poate face pentru ca […]
12:20
Hamas a preluat din nou controlul în Gaza și execută zeci de palestinieni considerați „trădători” – VIDEO # Aktual24
În contextul încetării focului în Fâșia Gaza, organizația Hamas pare să-și reafirme autoritatea asupra teritoriului, într-o operațiune brutală care ar fi dus la uciderea a peste 33 de persoane. Grupurile interne care au pus sub semnul întrebării dominația sa sunt eliminate cu cruzime, iar imagini video înregistrate în spațiu public arată bărbați cu ochii legați […]
12:00
În timp ce critică „sistemul”, Petrișor Peiu (AUR) îl ridică în slăvi pe Adrian Năstase, unul dintre cei mai notorii reprezentanți ai acestuia: „Este considerat și de dușmanii săi cel mai bun premier al României” – VIDEO # Aktual24
În cadrul dezbaterilor de la moțiunea simplă împotriva ministrului USR al Economiei, Radu Miruță, Petrișor Peiu, desemnat deja premier „din umbră” de AUR, a surprins plenul Senatului declarându-l pe Adrian Năstase „cel mai bun premier al României” și reproșând parlamentarilor PSD lipsa de susținere a acestuia. „Acești oameni care n-au realizat nici a zecea parte […]
11:40
Incident șocant în Italia: Trei carabinieri au fost uciși, iar alți 13 polițiști răniți după ce trei frați au aruncat în aer casa din care urmau să fie evacuați cu forța – VIDEO # Aktual24
Trei carabinieri au fost uciși, iar alți 13 polițiști și forțe de ordine au fost răniți într-o explozie devastatoare produsă în timpul unei operațiuni de evacuare într-o casă din Castel d’Azzano, provincia Verona, nordul Italiei. Incidentul a avut loc în zorii zilei, când autoritățile încercau să evacueze locuința ocupată ilegal de trei frați. Conform autorităților, […]
Acum 24 ore
11:30
Ministrul Investițiilor: ”România stă pe un munte de bani europeni. România este un mare șantier, cu peste 20.000 de proiecte” # Aktual24
România este într-o situaţie absolut paradoxală, în care încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4%, cumva cu resurse sau cu spaţiu fiscal aproape inexistent, dar în acelaşi timp stă pe un munte de bani europeni, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru. „Suntem într-un […]
11:20
SpaceX a finalizat al 11-lea zbor de testare al rachetei Starship. Încep pregătirile pentru o nouă rachetă care sa ducă oameni pe Lună și pe Marte # Aktual24
Mamutul SpaceX Starship al lui Elon Musk a finalizat luni al 11-lea zbor de testare de pe o bază de lansare din Texas. Acesta a fost ultimul zbor de testare înainte ca SpaceX să înceapă lansarea unei noi versiuni a rachetei gigantice, echipată cu mai multe caracteristici pentru misiuni pe Lună și Marte, relatează Deutsche […]
11:10
Vineri e ziua decisivă pentru Ucraina: Donald Trump îl va primi pe președintele Zelenski la Casa Albă și va decide dacă îi livrează sisteme Tomahawk și Patriot # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, vor avea vineri o întâlnire la Casa Albă, în cadrul căreia vor aborda subiecte sensibile privind sprijinul militar american pentru Ucraina. Principalele teme pe agendă includ furnizarea de rachete Tomahawk cu rază lungă și livrări suplimentare de sisteme de apărare antiaeriană Patriot. În declarații publicate […]
11:10
Președintele Dan revine marți și insistă ca SRI să se implice: ”Fenomenul corupției trebuie atacat frontal!” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a revenit marți cu un nou mesaj prin care vorbește despre necesitatea implicării SRI în lupta împotruva corupției. ”Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic”, a […]
11:00
Titi Aur, despre accidentul din Capitală: ”Mașina este renumitul BMW. În Elveția, în Suedia, după ce iei permis de conducere, fie că ai 18 ani sau 40 de ani, doi ani de zile ești într-un program de urmărire specială” # Aktual24
Titi Aur, expert în conducere defensivă, afirmă că este nevoie și în România de un program special pentru noii șoferi, cum sunt în Elveția și Suedia. Comentariile sale vin în contextul tragicului accident din București, în care o mamă și fiul ei au fost spulberați pe trecerea de pietoni. „În primul rând, ignoranța și greșeala […]
10:40
Acțiunile companiei auto chineze Xiaomi s-au prăbușit la bursă, după ce un autovehicul electric Xiaomi SU7 a ars complet în urma unui accident rutier, iar șoferul a rămas blocat în interior – VIDEO # Aktual24
Un automobil electric Xiaomi SU7 a luat foc după un accident grav, în urma căruia șoferul a rămas blocat în interior, potrivit presei chineze Incidentul a reaprins îngrijorările legate de siguranța modelelor Xiaomi și a provocat o scădere semnificativă a valorii acțiunilor companiei, scrie publicația CarNews China. Accidentul a avut loc în dimineața zilei de […]
10:20
Președintele Camerei Reprezentanților SUA: „Ne apropiem de una dintre cele mai lungi închideri din istoria Americii” # Aktual24
Președintele Camerei Reprezentanților SUA, republicanul Mike Johnson, a sugerat luni că actuala blocare a activității guvernului federal ar putea deveni cea mai lungă din istorie, declarând că „nu va negocia” cu democrații până când aceștia nu își vor abandona cererile privind asistența medicală și nu își vor relua activitatea. „Ne apropiem de una dintre cele […]
10:10
Barron Trump, fiul mezin al președintelui SUA, propus ca membru în consiliul de administrație al TikTok # Aktual24
Barron Trump, fiul în vârstă de 19 ani al președintelui Donald Trump, a fost propus pentru un rol directorial în noua entitate TikTok din Statele Unite. Propunerea a venit de la fostul manager de social media al lui Trump, Jack Advent, care a argumentat că participarea lui Barron ar putea extinde atractivitatea platformei în rândul […]
09:50
Șoferul criminal din București se filma deseori pe TikTok la viteze de peste 200 km/h. El a fost reținut de polițiști # Aktual24
09:40
Șoferul criminal din București se filma pe TikTok când a lovit femeia cu copilul. El a fost reținut de polițiști # Aktual24
Individul care a spulberat o mamă și o fiică pe trecerea de pietoni, luni, în Capitală, a fost reținut pentru 24 de ore. „În urma probatoriului administrat de către poliţiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în cazul privind accidentul rutier produs la data de 13.10.2025, în jurul orei 16:00, pe Șos. Berceni din Sectorul 4, soldat […]
