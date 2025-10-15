Zodia care va avea noroc la bani până la final de 2025. Sunt șanse să-și schimbe și locul de muncă

11:50

Pentru un somn cu adevărat odihnitor, este nevoie să avem grijă la câteva detalii banale, înainte de culcare. De exemplu, nu trebuie să petrecem timp în fața ecranului chiar înainte de culcare. Iar potrivit medicului Vlad Ciurea, temperatura din dormitor este la fel de importantă.