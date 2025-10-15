9 sortimente de chefir, testate din nou de Observator, după 2 luni. Rezultate surprinzătoare
ObservatorNews, 15 octombrie 2025 01:40
Nu toate produsele cu denumirea de chefir respectă rețea chefirului tradițional, pentru că nu conţin drojdiile specifice, după cum a demonstrat campania "Ce ne puneţi în mâncare", marca Observator. Legea laptelui spune că un chefir este rezultatul unei fermentaţii duble, lactice şi alcoolice, produsă o cultură specială de micro-organisme. Pe scurt, analizele confirmă că plătim de multe ori pentru un chefir care e în realitate doar un lapte bătut cinstit.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 30 minute
01:40
9 sortimente de chefir, testate din nou de Observator, după 2 luni. Rezultate surprinzătoare # ObservatorNews
Nu toate produsele cu denumirea de chefir respectă rețea chefirului tradițional, pentru că nu conţin drojdiile specifice, după cum a demonstrat campania "Ce ne puneţi în mâncare", marca Observator. Legea laptelui spune că un chefir este rezultatul unei fermentaţii duble, lactice şi alcoolice, produsă o cultură specială de micro-organisme. Pe scurt, analizele confirmă că plătim de multe ori pentru un chefir care e în realitate doar un lapte bătut cinstit.
Acum 4 ore
22:10
Asia Express 14 octombrie 2025 – Cine a câştigat imunitatea. Alexa şi Tamaş, impresionaţi de povestea gazdei # ObservatorNews
Al doilea episod al etapei cu numărul şase din Asia Express – Drumul Eroilor a început în forţă, cu o provocare dificilă pentru concurenţi: legaţi de mâini şi de picioare, aceştia au trebuit să se sincronizeze pentru a lua cheia care le-a permis să se dezlege. Echipa formată din Bordea şi Cortea a fost prima care a reuşit să ia cheia şi să se dezlege reciproc pentru a pleca în misiune. Concurenţii au descoperit poveşti emoţionante când au stat de vorbă cu gazdele.
22:10
Maşină făcută zob la intrarea în Tecuci. Şoferul, scos inconştient dintre fiarele contorsionate # ObservatorNews
Accident grav la intrarea în Tecuci. Un bărbat de 43 de ani a ajuns în stare critică la spital după ce mașina pe care o conducea s-a răsturnat în afara drumului. Victima a fost găsită inconștientă, încarcerată între fiarele contorsionate ale autoturismului, și a fost resuscitată de două ori de echipajele medicale.
Acum 6 ore
22:00
Lia Olguţa Vasilescu anunţă un congres fără tensiuni în PSD. Cine ar putea ocupa funcţia de secretar general # ObservatorNews
Lia Olguţa Vasilescu anunţă că viitorul congres al PSD se va desfăşura "foarte lin", în ciuda speculaţiilor privind tensiuni interne. Vicepreşedintele social-democrat a precizat că soţul său, europarlamentarul Claudiu Manda, a discutat cu Sorin Grindeanu pentru a candida la funcţia de secretar general al partidului. Vasilescu spune că nu va candida la nicio funcţie, întrucât are deja un loc de drept în conducerea PSD.
21:40
Lia Olguţa Vasilescu, după ce Bolojan a amenințat primarii care au restanțe: Este inadmisibil # ObservatorNews
Primariul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu a declarat, marţi, că este "inadmisibil ca un premier, fost primar" să ameninţe primarii care au restanţe la plată. Premierul Ilie Bolojan a subliniat în trecut că va face publică lista primăriilor cu restanţe şi că neachitarea acestora implică o răspundere penală.
21:40
Scenarii pentru actuala coaliţie de la guvernare. Vasilescu avertizează asupra unei "mini-coaliţii" PNL-USR # ObservatorNews
Lia Olguța Vasilescu crede că actuala coaliție de guvernare are "șanse mari" să reziste, pentru că "nu există altă variantă". Primarul Craiovei avertizează însă că PSD ar putea ieși de la guvernare dacă propunerile sale nu vor fi acceptate sau dacă PNL și USR vor forma o "mini coaliție" pentru Primăria Capitalei.
21:20
Vremea se răcește în toată țara, iar valorile termice vor fi mai mici decât cele normale pentru mijlocul lunii octombrie. Meteorologii anunță ploi slabe în sud și est, dar și în zonele montane, unde la altitudini mari vor apărea precipitații mixte.
21:00
Ministrul Energiei: Românii plătesc cel mai mare preţ la energie din UE, raportat la puterea de cumpărare # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că românii plătesc cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare. Afirmația sa, contestată inițial, este susținută de date oficiale HEPI și Comisia Europeană, care arată că Bucureștiul depășește media UE, iar la nivel real, România ocupă primul loc.
20:40
Fregata "Regina Maria", înapoi acasă după o misiune de aproape două luni în Marea Mediterană # ObservatorNews
După aproape două luni în larg, fregata Regina Maria s-a întors acasă. Militarii români au încheiat o misiune dificilă, alături de parteneri NATO, în apele Mediteranei. În portul militar din Constanţa, bucuria revederii cu familiile a făcut uitate dorul și oboseala.
20:40
Katy Perry trăiește o poveste de dragoste cu Justin Trudeau. Anunțul, făcut de artistă pe scenă # ObservatorNews
Artista Katy Perry a confirmat că are o relaţie cu fostul premier canadian Justin Trudeau. Anunţul a fost făcut într-o împrejurare inedită. Artista a fost cerută în căsătorie de un admirator în timpul unui concert. Dar a refuzat propunerea pentru că a venit cu întârziere.
20:30
Doi deținuți au spart serverele închisorilor pentru a-şi transfera bani şi zile libere. Cum au reuşit # ObservatorNews
Breşă de securitate în închisorile din România. Este pentru prima dată când doi deţinuţi au spart reţeaua de calculatoare din penitenciare şi au intrat în baza de date clasificate, la care au acces poliţiştii. Mai mult decât atât, unul dintre ei chiar s-ar fi lăudat în spatele gratiilor că poate să îşi elibereze colegii de celulă. Acum, o anchetă internă, dar şi una penală urmează să stabilească cum au reuşit cei doi să pătrundă în serverele închisorilor.
20:20
Fermierii francezi au blocat centrul Parisului cu tractoarele, furioși pe noul acord comercial european # ObservatorNews
Europa stă pe un butoi cu pulbere din cauza măsurilor de austeritate. Capitala Belgiei a fost paralizată de o demonstraţie la care au participat 140.000 de oameni. Manifestanţii s-au luat la bătaie cu forţele de ordine. Pe cele două aeroporturi din Bruxelles, ambele folosite de foarte mulţi români, sute de zboruri au fost anulate. În acest timp, sindicatele din Grecia contestă creşterea programului de muncă, iar fermierii francezi sunt revoltaţi de acordul de liber schimb cu ţările din America de Sud.
20:10
Ministerul Educaţiei ar interzice şcolilor din Capitală excursiile pe banii părinţilor din "Săptămâna altfel" # ObservatorNews
Şcolile nu mai au voie să facă excursii pe banii părinţilor în Săptămâna altfel şi în Săptămâna verde. Este avertismentului ministrului Educaţiei după ce mai multe inistituţii de învăţământ au organizat deplasări de mii de euro chiar şi în afara ţării cu elevii. Mai multe inspectorate din ţară au interzis deja organizarea activităţilor, iar de mâine şi Capitala va trimite noi precizări. Regula e simplă: şcoala trebuie să găsească finanţare pentru aceste programe.
Acum 8 ore
19:50
Investiţii de zeci de mii de euro, una cu pământul: beach-baruri de fiţe, demolate înaintea noilor licitaţii # ObservatorNews
Terasele exclusiviste din Năvodari, pline de turişti în vară, sunt acum acum una cu pământul. Peste 90 de beach-bar-uri sunt demolate zilele acestea pentru că, după un deceniu, contractele de închiriere a plajelor expiră. Administratorii sunt revoltaţi pentru că trebuie să distrugă investiţii de zeci de mii de euro, deşi ar putea să câştige noile licitaţii organizate de Apele Române.
19:50
Donald Trump, în vervă la summitul din Egipt. Ce obstacole stau în calea păcii preşedintelui american # ObservatorNews
Acordul de pace în Orientul Mijlociu este deja în pericol, la nici 24 de ore de la semnare. Rudele israelienilor morţi cer suspendarea înţelegerii, pentru că Hamas nu a returnat decât 4 dintre cele 28 de trupuri neînsufleţite. Alte puncte controversate, cum ar fi dezarmarea Hamas şi cine va conduce Fâşia Gaza, rămân şi ele nerezolvate, deşi Donald Trump a declarat că partea dificilă s-a încheiat. La summitul din Egipt, preşedintele american a făcut spectacol pe scenă. I-a lăudat pe liderii arabi şi a complimentat-o pe şefa guvernului italian: "o femeie frumoasă".
19:40
Accidentul în care o mamă şi fiica sa au fost spulberate pe trecerea de pietoni a fost surprins chiar de camera de bord a şoferului vinovat. Imaginile arată cum individul de 20 de ani făcea slalom printre maşini, mergea cu viteză şi nu a frânat înaintea impactului. Şoferul nu era drogat sau băut, dar în trecut a fost sancţionat pentru comportament agresiv în trafic. Acum a fost arestat.
19:40
Parlamentul a fost scena unui nou scandal. Cine stabilește dauna RCA: asigurătorul sau service-ul? # ObservatorNews
Scandal în Parlament pe modificarea legii referitoare la RCA. Potrivit unui amendament susţinut şi de ASF, asigurătorii ar fi putut decide valoarea daunei, fără ca service-urile auto să mai aibă un cuvânt de spus în acest sens. Companiile au susținut că facturile sunt umflate de ateliere, iar acest lucru face ca șoferii să plătească mai mult pentru poliţa obligatorie. În cele din urmă, amendamentul a fost retras pe ultima sută de metri.
19:40
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz # ObservatorNews
Legislaţia rutieră se modifică! Amenzile pentru oprire sau parcare ilegală se vor da mai simplu și mai rapid. Potrivit unui proiect al Ministerului de Interne, nu va mai fi nevoie ca șoferul să fie prins la mașină, iar procesul verbal nu va mai fi trimis prin poștă. În locul lui, poliţiştii vor lipi un autocolant pe parbriz.
19:30
9 sortimente de chefir, testate din nou de Observator, după 2 luni. Rezultate surprinzătoare # ObservatorNews
Nu toate produsele cu denumirea de chefir respectă rețea chefirului tradițional, pentru că nu conţin drojdiile specifice, după cum a demonstrat campania "Ce ne puneţi în mâncare", marca Observator. Legea laptelui spune că un chefir este rezultatul unei fermentaţii duble, lactice şi alcoolice, produsă o cultură specială de micro-organisme. Pe scurt, analizele confirmă că plătim de multe ori pentru un chefir care e în realitate doar un lapte bătut cinstit.
19:30
Cozi la amanet după ce un gram de aur a ajuns aproape 600 de lei. Avertismentul economiștilor # ObservatorNews
Aurul topeşte prețurile! Banca Naţională a raportat un nou record al metalului preţios. Gramul se apropie de 600 de lei. Românii fac coadă la casele de amanet în această perioadă - fie să vândă şi să facă rost de bani, fie să cumpere şi să investească.
19:30
A așteptat 14 ore ca să se roage pentru fiul ei. Povestea Andreei, pelerină la Iași: "Avem o mare dorinţă" # ObservatorNews
Record de credincioşi la Iaşi. Astăzi au fost mai mulţi oameni ca oricând la slujba de hramul Sfintei Parascheva, peste 30.000. Ca să treacă pe la raclă pelerinii au stat şi 17 ore în rând, dar sunt convinşi că a meritat. Deşi astăzi a fost puhoi de oameni, în toate zilele pelerinajului au fost cu 60.000 mai puţini credincioşi decât anul trecut.
19:20
SRI se va implica din nou în lupta împotriva corupţiei! Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că acest lucru va fi trecut în noua Strategie Naţională de Apărare a Ţării, un document care va fi validat de CSAT şi trimis apoi Parlamentului. Şeful statului susţine că munca ofiţerilor de informaţii trebuie să se desfăşoare fără interferenţe în activitatea procurorilor.
19:10
Ajutorul militar european pentru Ucraina, la cel mai scăzut nivel din 2023. Cine sunt principalii donatori # ObservatorNews
Sprijinul militar acordat de țările europene Ucrainei a scăzut semnificativ în timpul verii, potrivit unui raport publicat de Kiel Institute din Germania, transmite AP, citat de Agerpres. În iulie și august, Europa a alocat un total de 3,3 miliarde de euro pentru ajutor militar, cu 57% mai puțin față de media primelor șase luni ale anului. În timp ce asistența umanitară și financiară a rămas stabilă, experții avertizează că ritmul actual al sprijinului militar ar putea afecta capacitatea Ucrainei de a-și menține apărarea.
19:00
Şoferul care a spulberat o mamă şi pe fiica ei pe trecerea de pietoni, arestat preventiv # ObservatorNews
Şoferul care a ucis o mamă pe o trecere de pietoni din Capitală a fost arestat pentru 30 de zile. Acesta a fost adus marţi după-amiază la Judecătoria Sectorului 4, unde s-a hotărât plasarea lui în arest preventiv. În urma accidentului, femeia în vârstă de 35 de ani a murit pe loc, iar fetiţa în vârstă de mai puţin de un an, care se afla în cărucior, a avut nevoie de intervenţii chirurgicale.
18:30
Premierul Lecornu cere suspendarea reformei pensiilor până în 2027, pentru a ieşi din blocajul politic # ObservatorNews
Premierul francez Sebastien Lecornu a anunțat că va cere Parlamentului, în această toamnă, suspendarea reformei pensiilor până după alegerile prezidențiale din 2027. Măsura vizează calmarea tensiunilor politice și obținerea sprijinului Partidului Socialist. Reforma, promovată de președintele Macron, include creșterea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, și a fost puternic contestată de opoziție și de sindicate.
18:20
O maşină s-a urcat pe sensul giratoriu din Târgu Frumos, la ieşirea spre Iaşi. Două persoane, rănite # ObservatorNews
Două persoane au fost rănite, marţi, după ce un autoturism a ieşit de pe şosea şi a urcat pe un sens giratoriu, în oraşul Târgu Frumos, la ieşire către Iaşi. Una dintre victime a avut nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare pentru a fi scoasă din maşină.
18:20
O influenceriță și fiica ei de 15 ani, găsite moarte în apartamentul lor din Rio de Janeiro. Ipoteza poliţiei # ObservatorNews
O influenceriță braziliană și fiica ei de 15 ani au fost găsite fără viață în apartamentul lor din Rio de Janeiro. Vecinii, care nu le mai văzuseră de câteva zile, au alertat autoritățile după ce au simțit un miros neplăcut venind din locuință.
18:10
"Control în stil sovietic": Presa din SUA refuză regulile Pentagonului și riscă evacuarea din clădire # ObservatorNews
Ziare și televiziuni de toate orientările politice, inclusiv The Washington Post, New York Times, CNN, Associated Press, Newsmax și Washington Times, refuză să semneze noua politică de presă a Pentagonului care vrea control total asupra a ce pot afla și publica jurnaliștii despre activitatea sa, iar cine nu se conformează își pierde acreditarea.
18:10
Zelenski i-a retras cetățenia ucraineană primarului Odessei, acuzat că deține pașaport rusesc # ObservatorNews
Președintele Volodimir Zelenski a semnat decretul de retragere a cetățeniei ucrainene pentru Hennadi Truhanov, primarul orașului Odesa, după ani de acuzații privind posibila sa cetățenie rusă. Decizia vine în urma unei petiții publice și a unor documente care sugerează că Truhanov a avut sau încă deține pașaport rusesc, în ciuda negărilor repetate.
Acum 12 ore
18:00
Pericol în spitale: cu unghiile la control. Zeci de cadre medicale, anchetate pentru igienă precară # ObservatorNews
A fost nevoie să moară oameni... Vă amintiţi cu siguranţă de această frază, rostită de președintele României după tragedia de la Colectiv. Au trecut 10 ani de atunci. Ani în care sistemul a rămas în mare parte neschimbat, iar lecțiile nu par învățate.
18:00
CNA îi solicită lui Nicuşor Dan ca "educaţia media" să devină parte a Strategiei Naţionale de Apărare # ObservatorNews
Valentin Jucan, vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, a anunţat marţi că instituţia a decis să îi solicite preşedintelui Nicuşor Dan ca "educaţia media" să devină parte asumată a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării. El a punctat că integrarea acesteia în Strategie este o "nevoie vitală".
17:40
Custodele Coroanei și Principele Radu, discuții cu Oana Ţoiu despre agenda României în UE și NATO # ObservatorNews
Majestatea Sa Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu au primit-o la Palatul Elisabeta pe Oana-Silvia Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe. Discuțiile au vizat poziția României în Uniunea Europeană și pe flancul estic al NATO, precum și implicarea Familiei Regale în promovarea stabilității și cooperării în regiune.
17:40
Reacţia unui turist american la pelerinajul de Sf. Parascheva: "Nu există aşa ceva în SUA. Este extraordinar" # ObservatorNews
Este ziua cea mare în capitala Moldovei. Pelerinii care au vrut să ajungă la racla cu moaștele Sfintei Parascheva chiar de hram, când se spune că rugăciunile ar fi mai lesne auzite au stat chiar și 17 ore la rând. Deşi la pelerinajul de anul acesta au venit mai puţini credincioşi faţă de anul trecut, astăzi, în ziua prăznuirii sfintei, a fost record la slujbă: 32.000 de oameni s-au rugat la unison.
17:30
Acuzație de furt între prieteni, finalizată cu o înjunghiere într-un club din Piatra-Neamț # ObservatorNews
Un bărbat de 50 de ani a fost reținut de polițiști după ce și-a înjunghiat prietenul într-un club din Piatra-Neamț, în urma unui conflict izbucnit pe fondul acuzațiilor de furt. Agresorul l-ar fi acuzat pe amicul său că i-a sustras bani, iar altercația s-a încheiat violent, sub ochii martorilor.
17:30
Şoferul care a ucis o mamă pe o trecere de pietoni din Capitală a filmat momentele dramatice. Imaginile surprinse de camera lui de bord arată cum, chiar înainte de impact, schimba benzile şi accelera, în loc să frâneze în apropiere de trecerea de pietoni. Aşa conducea el, aşa se şi lăuda pe reţelele sociale, cu clipuri în care gonea cu 240 de kilometri pe oră. Femeia de 35 de ani nu a avut nicio şansă, a murit pe loc. Fetiţa ei, aflată în cărucior, a fost operată şi este acum în afara pericolului. Reţinut, şoferul de 20 de ani a spus că a frânat, dar prea târziu.
17:30
Alec Baldwin şi fratele lui au intrat cu maşina în copac, în Hamptons: "Un camion de gunoi mi-a tăiat calea" # ObservatorNews
Actorul Alec Baldwin a anunțat că el și fratele său, Stephen Baldwin, au scăpat nevătămați după ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un copac în East Hampton, New York, în urma unei manevre bruște pentru a evita un camion de gunoi.
17:30
Țara din UE unde pensionarii vor putea câștiga 2.000 €/lună fără a plăti impozit. Se cumulează cu pensia # ObservatorNews
Pensionarii vor putea câștiga până la 2.000 € lunar fără să plătească impozitul pe venit, dacă aleg să muncească după vârsta de pensionare (67 de ani). Măsura face parte dintr-un proiect de lege promis de cancelarul Friedrich Merz, relatează Financial Times. Se estimează că în jur de 285.000 de pensionari lucrează deja în Germania. Până în 2035, aproape 5 milioane de muncitori se vor pensiona. Economia germană este efectată de un deficit mare de personal calificat.
17:10
Cine este Alexandru Munteanu, propunerea PAS pentru functia de premier al Republicii Moldova # ObservatorNews
Partidul Acțiune și Solidaritate îl va înainta pe economistul Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, imediat după validarea noii legislaturi. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, liderul formațiunii, care a subliniat că țara are nevoie de profesioniști cu experiență internațională pentru a accelera integrarea în Uniunea Europeană.
17:00
Câştigător al premiului Grammy, Cristian Măcelaru a devenit Cetăţean de Onoare al Capitalei # ObservatorNews
Dirijorul de renume internațional și director artistic al Festivalului „George Enescu”, Cristian Măcelaru, a primit marți titlul de Cetățean de Onoare al Capitalei, în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Ateneul Român.
16:40
Dobânzile au crescut cu 50% în primele 9 luni din 2025 sub guvernul Bolojan. Investițiile, reduse cu 6% # ObservatorNews
În primele nouă luni din 2025, cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 50% și au ajuns la 40 de miliarde de lei, egalând suma alocată investițiilor publice, care au fost reduse cu 6%, potrivit datelor analizate de un ziar românesc, conform Mediafax.
16:40
Meta a anunțat marți că va introduce o nouă măsură de siguranță prin care conturile de Instagram utilizatorilor adolescenți vor fi fi ghidate de un sistem de clasificare asemănător cu Acordul Parental din industria cinematografică.
16:40
Comuna din România unde locuitorii au rămas fără apă potabilă, iar primarul a dispărut fără urmă # ObservatorNews
Sute de oameni dintr-o comună din judeţul Dolj au rămas fără apă, iar primarul este de negăsit. Cursurile de la Şcoala Gimnazială Coşoveni se desfăşoară în sistem online. Garda de Mediu a dispus sistarea alimentării cu apă potabilă în comună, după un control efectuat la staţia de epurare, scrie Mediafax.
16:40
Un singur pumn i-a fost fatal. Băiat de 12 ani, ucis de un altul de 16 ani, în Arad # ObservatorNews
Tragedie în județul Arad. Un adolescent de 16 ani a fost trimis în judecată, acuzat că a lovit cu pumnul un băiat de doar 12 ani, într-un parc din comuna Vinga, scrie Mediafax. Copilul a intrat în comă și a murit la spital, la aproape două săptămâni după incident.
16:10
Mihail Hodorkovski şi Garry Kasparov, anchetaţi de FSB pentru complot de răsturnare a regimului de la Kremlin # ObservatorNews
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei l-a acuzat pe Mihail Hodorkovski că ar fi creat o organizație teroristă și că ar complota pentru răsturnarea violentă a regimului de la Kremlin. Fostul oligarh respinge acuzațiile și susține că "Kremlinul vede povestea cu APCE [n.r. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei] ca pe o mare problemă".
16:10
Trump, surprins de un microfon deschis: Președintele Indoneziei i-a cerut o întâlnire cu fiul său, Eric # ObservatorNews
Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, i-a cerut lui Donald Trump o întâlnire cu fiul acestuia, Eric Trump, într-un moment surprins de un microfon deschis, după summitul dedicat crizei din Gaza, desfășurat în Egipt. Cei doi lideri păreau să nu-și dea seama că discuția lor era înregistrată.
16:10
Au umplut casa cu gaz și au aruncat un cocktail Molotov când a intrat poliția. Filmul masacrului din Verona # ObservatorNews
Scene de coșmar în provincia Verona, nordul Italiei. Trei carabinieri au murit și alți 18 membri ai forţelor de intervenţie au fost răniți în explozia unei case din localitatea Castel d’Azzano. Forțele de ordine interveniseră pentru evacuarea unei locuințe în care se aflau trei frați. Procurorii italieni investighează cazul ca omor premeditat și iau în calcul și acuzația de masacru.
16:00
ISW: "Omuleţii verzi" ai Rusiei de la graniţa cu Estonia ar face parte din "Faza 0" a unui război cu NATO # ObservatorNews
Autorităţile estoniene au închis temporar un tronson de drum care traversează teritoriu rus în apropierea graniţei, după ce, pe 10 octombrie, paznicii de frontieră estonieni au observat un grup de "omuleţi verzi" ai Moscovei, în uniforme kaki, dar fără niciun semn de identificare. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), aceştia ar putea face parte din "Faza 0" în pregătirea unui potenţial război deschis cu ţările NATO, fază din care fac parte atât atacurile secrete, cât şi cele deschise împotriva Europei din ultimele luni.
16:00
Unul dintre bărbaţii care au furat 10 milioane de lei din Poşta Timişoara, prins în Italia. Unde se ascundea # ObservatorNews
Unul dintre bărbaţii suspectaţi că au furat aproape 10 milioane de lei din sediul unui oficiu poştal din Timişoara a fost prins în Italia. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, are pe numele său un mandat de arestare preventivă, emis în lipsă. El se ascundea într-un apartament din Pavia şi folosea documente false.
15:40
Nou val de atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei: 57 răniţi. Zelenski: "Doar pacea prin forță poate opri Rusia" # ObservatorNews
Volodimir Zelenski a denunțat un nou val de atacuri rusești asupra infrastructurii civile și energetice a Ucrainei și a cerut partenerilor internaționali să furnizeze urgent sisteme de apărare aeriană moderne, pentru a contracara teroarea aeriană lansată de Moscova.
15:40
Analiza acordului de pace Israel-Hamas: "Oprește un genocid care a durat 2 ani de zile în Gaza" # ObservatorNews
Ziua păcii în Orientul Mijlociu, cu momente istorice pentru regiune, de la eliberarea ostaticilor, la Summitul din Sharm el Sheik, s-a transformat într-un festival MAGA cu osanale pentru Donald Trump din toate direcţiile, planuri imobiliare şi indicaţii de aministiere adresate preşedintelui Israelului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.