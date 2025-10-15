De ce a decis până la urmă Donald Trump să ajute Ucraina să atace economia rusă

15:00

Aggelos Mouzakitis, unul dintre speakerii de la How to Web, este Growth Product Manager la IBM, dar e și psihoterapeut, specializare care nu-l ajută prea mult în viața de zi cu zi, dar îi oferă abilitățile necesare pentru a-i învăța pe oameni că succesul sau eșecul depind și de modul în care te gestionezi relația cu oamenii din jurul tău și cum gestionezi leadershipul. Originar din Grecia, Aggelos Mouzakitis vorbește, într-un interviu acordat Euractiv, și despre importanța eșecului, fără de care...