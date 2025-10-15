De ce a decis până la urmă Donald Trump să ajute Ucraina să atace economia rusă
Euractiv.ro, 15 octombrie 2025 08:00
De câteva luni deja, SUA furnizează Ucrainei informații precise despre instalațiile energetice care vor pot fi bombardate în Rusia. Acest sprijin contrastează cu atitudinea anterioară a lui Donald Trump față de Vladimir Putin, scrie „France 24”.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 10 minute
08:10
Spania se confruntă cu o reuniune a miniștrilor apărării din NATO, marcată de polemica sa cu Trump # Euractiv.ro
La reuniunea miniștrilor apărării NATO de miercuri, care are loc la Bruxelles, vor fi discutate noile nevoi de apărare ca răspuns la încălcările de către Rusia a spațiului aerian /al NATO/ și la sprijinul militar acordat Ucrainei.
08:10
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Politică Externă a vorbit despre aceste măsuri în timpul unei vizite în Ucraina, scrie „La Razon” (Spania).
Acum 30 minute
08:00
De câteva luni deja, SUA furnizează Ucrainei informații precise despre instalațiile energetice care vor pot fi bombardate în Rusia. Acest sprijin contrastează cu atitudinea anterioară a lui Donald Trump față de Vladimir Putin, scrie „France 24”.
Acum 24 ore
17:10
Reprezentanții Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) solicită autorităților române să adopte o strategie de apărare care să includă și regiunea Moldovei.
16:50
Un judecător de la instanța supremă se pensionează la 48 de ani. Cazuri celebre închise de magistrat # Euractiv.ro
Mihail Udroiu de la instanta supremă a cerut să iasă la pensie începând cu data de 1 noiembrie, cerere care ar trebui aprobată de Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) peste două zile.
16:30
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți că ANAF vrea să recupereze banii de la marii datornici, astfel că a luat naștere un grup de lucru pentru Operațiuni Speciale.
15:10
Șeful diplomației germane, Johann Wadephul, a declarat la București că Aliații apără Flancul estic al NATO și se apără împreună și de amenințările hibride ale Rusiei.
13:40
Boc, la Bruxelles: „Europa are nevoie de libertatea de a rămâne, nu doar de libertatea de a pleca” # Euractiv.ro
La Bruxelles, în fața liderilor europeni, Emil Boc a lansat conceptul „Libertatea de a te mișca, libertatea de a rămâne”, pledând pentru o Europă care investește în comunități locale și oferă șansa de a trăi demn acolo unde te-ai născut.
12:30
Mașinile de aprovizionare, curierat și gunoi ar putea avea interzis la anumite ore în București # Euractiv.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, propune interzicerea circulației autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00.
09:40
Margaret Thatcher – 100 de ani de la nașterea femeii care a schimbat Regatul Unit pentru totdeauna # Euractiv.ro
„La Razón” (Spania) marchează centenarul nașterii lui Margaret Thatcher, „Doamna de Fier” care a transformat Regatul Unit într-un laborator al pieței libere. La o sută de ani de la nașterea sa, britanicii încă se măsoară în oglinda thatcherismului.
09:40
Dan: Strategia națională de apărare cuprinde două schimbări majore - războiul hibrid și corupția # Euractiv.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu pentru site-ul stirilor ProTV că acum există un document ”prealabil” care urmează să fie supus unei verificări, după care va fi trimis spre aprobare în Consiliul Supr
09:20
Fostul președinte francez, condamnat la cinci ani de închisoare în procesul libian, va afla luni condițiile detenției sale, scrie „Tribune de Geneve” (Elveția).
09:10
Mai este o jumătate de an până la alegeri, iar vara aceasta a fost plină de evenimente, în timp ce luna septembrie a fost furtunoasă și acum se apropie sezonul politic, notează Hirado.hu (Ungaria).
09:00
Ministrul de externe german Johann Wadephul pregătește un turneu la Atena, Sofia și București # Euractiv.ro
Pentru a sprijini flancul estic al NATO, ministrul german de externe se deplasează la Sofia și București. Apel la unitate pentru ca Europa să rămână „liberă”. În ceea ce privește Grecia, vizita va avea loc „în curând”, notează Capital.gr (Grecia).
08:50
Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a prezentat duminică seara noul guvern, cu care intenționează să prezinte la timp un proiect de buget și apoi să contracareze cenzura promisă de opoziție, scrie „Le Soir” (Belgia).
08:40
Din cauza dispariției albinelor și a vremii nefavorabile recolta internă de miere a fost slabă, doar 30-40% din cantitatea obișnuită, a declarat pentru InfoRádio președintele Asociației Naționale a Apicultorilor din Ungaria, Péter Bross.
08:30
Comisia Europeană a anunțat o extindere a infrastructurii sale de inteligență artificială, adăugând șase noi fabrici de inteligență artificială la rețeaua deja existentă, în acest fel, în 16 state membre, vor fi 19 fabrici de inteligență artificială.
08:20
Impactul tarifelor: Beijingul „invadează” piața europeană, exporturile către SUA scad vertiginos # Euractiv.ro
Cele mai frapante date publicate luni dimineață sunt prăbușirea exporturilor chinezești către Statele Unite: -27% față de anul precedent, notează „Avvenire” (Italia).
Ieri
08:10
Președintele ucrainean a anunțat că se va întâlni cu Donald Trump vineri la Washington # Euractiv.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că se va întâlni vineri cu președintele american, Donald Trump, la Washington, unde cei doi vor discuta despre apărarea aeriană a Ucrainei și capabilități de atacuri cu rază lungă de acțiune.
08:10
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Kaja Kallas, a avertizat Rusia că „tratează războiul ca pe un joc de noroc”, scrie „Reuters” (Marea Britanie).
08:00
Israelul vrea să distrugă toate tunelurile Hamas din Gaza, iar Hamas ar fi renunțat la guvernare # Euractiv.ro
„Hamas a renunțat la controlul asupra Fâșiei Gaza”, a declarat o sursă pentru AFP, dar „propunerea de predare a armelor este exclusă și nu este negociabilă”, scrie „Le Nouvel Observateur” (Franța).
07:50
Douăzeci de ostatici israelieni ținuți în Fâșia Gaza au fost eliberați și preluați de Israel în dimineața zilei de luni, 13 octombrie 2025, scrie „Courrier International” (Franța).
13 octombrie 2025
18:40
UNICEF: Două treimi dintre copiii din Europa și Asia Centrală - supuși disciplinării violente acasă # Euractiv.ro
Aproape unu din trei copii din țările și teritoriile din Europa și Asia Centrală pentru care există date disponibile este supus disciplinării fizice acasă, iar până la doi din trei se confruntă cu agresiuni psihologice.
18:40
PSD își alege noua conducere în noiembrie și se „reformează": renunță la ideea de partid progresist # Euractiv.ro
Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, a declarat luni seară, după reuniunea Consiliului Politic Național, că Congresul partidului pentru alegerea noii conduceri va avea loc pe 7 noiembrie.
17:30
CE inițiază primele acțiuni de verificare a respectării măsurilor de protecție a minorilor în online # Euractiv.ro
Comisia Europeană a trimis solicitări de informații către Snapchat, YouTube, Apple App Store și Google Play pentru a înțelege măsurile luate de acestea pentru a proteja minorii în cadrul serviciilor lor.
13:20
Dragoș Damian: Europa își pierde industria în Asia, iar tinerii riscă să-și piardă joburile # Euractiv.ro
Dragoș Damian, directorul general al Terapia Cluj, avertizează că Europa riscă să piardă „bătălia economică” în fața Asiei, pe fondul costurilor ridicate și al iluziei prosperității fără muncă ieftină.
13:00
Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, susține că declarația recentă a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este "gravă și falsă".
12:50
Italia arată calea: „Bimbi in forma” oferă rezultate pozitive în lupta cu obezitatea infantilă # Euractiv.ro
În regiunea italiană Emilia-Romagna, un program public lansat pentru combaterea obezității infantile începe să dea roade: o treime dintre copiii implicați și-au redus greutatea într-un mod „clinic relevant”, informează Universitatea din Bologna.
12:40
Consiliul UE a adoptat luni o decizie de autorizare a Comisiei Europene și a statelor membre să semneze o Convenție a Națiunilor Unite privind criminalitatea cibernetică.
12:10
Premierul de la Chișinău Dorin Recean a anunțat luni că își va încheia mandatul de șef al Guvernului odată ce actualul executiv va fi dizolvat.
12:00
Intenție de vot la parlamentare: AUR rămâne favorită, urmată la mare distanță de PSD și PNL # Euractiv.ro
Un sondaj realizat de Informat.ro și INSCOP Research arată că scorul electoral al partidelor tinde să se stabilizeze.
10:50
Facultatea de Arte și Design a UVT și Galeria Helios organizează, pe 14 octombrie, expoziția internațională „Dialogue in Motion – Crossing Points 2025”, care aduce la Timișoara 80 de artiști din România și Coreea de Sud.
10:40
Fostul secretar de stat în MIPE Marius Vasiliu arată că CSM, judecători, foști judecători, susținători, influienceri, insistă cu un neadevăr – CE „ar fi decis în 2024 că jalonul pensii speciale, cel puțin pe partea de pensii ale magistraților, e ok.”
10:30
Într-o vreme în care sistemul de învățământ românesc se caută pe sine între reforme succesive și lipsa de direcție, școlile cu predare în limba germană par, la prima vedere, o poveste de succes.
10:30
Acordul de pace: Hamas predă Crucii Roșii primii șapte ostatici, după 783 de zile de captivitate # Euractiv.ro
Hamas a predat luni Crucii Roșii primii șapte ostatici israelieni în viață, după 783 de captivitate, anunță Israelul, Matan Angrest, Gali și Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran și Guy Gilboa-Dallal, potrivit presei locale, citată de News.ro.
09:50
Titus Corlățean nu mai vrea șefia PSD: Proiectul nostru de înnoire profundă nu este fezabil # Euractiv.ro
Senatorul Titus Corlățean a anunțat luni dimineață că se retrage din cursa pentru conducerea PSD, argumentând că "din păcate, proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este fezabil".
09:00
Confruntat cu controversata desfășurare a Gărzii Naționale la Chicago, guvernatorul statului Illinois întruchipează simbolul opoziției democrate față de președintele american, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura lui Thomas Graindorge.
08:40
Universitatea din Bologna se află pe primul loc în Italia, potrivit Times Higher Education 2026 # Euractiv.ro
Times Higher Education a publicat joi Clasamentul Universităților din 2026, un clasament al celor mai bune universități din lume, care include peste 2.000 de instituții din 115 țări. Mai multe instituții europene s-au clasat printre primele 200.
08:30
„Burqa și niqabul interzise în public”. Proiectul lui Meloni stârnește controverse în Italia # Euractiv.ro
Un proiect de lege prezentat de partidul premierului Giorgia Meloni, Frații Italiei, privind interzicerea portului burqăi și niqabului în public provoacă controverse în Italia, relatează „La Razon” (Spania).
08:20
Trump sugerează expulzarea Spaniei din NATO din cauza cheltuielilor mici pentru apărare # Euractiv.ro
Președintele american, Donald Trump, a sugerat „expulzarea Spaniei” din NATO în timpul unei întâlniri de joi la Casa Albă cu omologul său finlandez, Alexander Stubb, relatează „Euronews” (Italia).
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Printre numeroasele complimente primite de președintele SUA, Donald Trump, din partea liderilor politici internaționali, sâmbătă s-au numărat și cele ale președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, scrie „Il Fatto Quotidiano” (Italia).
08:00
Dacă ucrainenii continuă să atace siturile petroliere în acest ritm, rușii vor vedea din ce în ce mai mult efectele războiului în viața lor de zi cu zi, scriu Charles Haquet și Charlotte Lalanne pentru „L'Express” (Franța).
07:50
Emmanuel Macron l-a numit din nou în funcția de prim-ministru pe Sébastien Lecornu vineri seară, la mai puțin de o săptămână după demisia acestuia. Un pariu „riscant” și o operațiune „kamikaze” pentru protejatul său, potrivit presei internaționale.
07:40
Aceste nave care sosesc în China vor trebui să plătească o taxă de 400 de yuani (48 de euro) pe tonă netă. Această măsură va intra în vigoare marți, 14 octombrie, în aceeași zi cu cea similară decisă de autoritățile americane în aprilie.
07:30
Iubita sa a fost ucisă pe 7 octombrie de Hamas la Festivalul Nova: Roei s-a sinucis după doi ani # Euractiv.ro
„Sunt viu, dar totul în mine este mort”: Roei Shalev s-a sinucis. A făcut-o la fel ca mama sa, la o săptămână după 7 octombrie. Și pentru ea, toată durerea aceea era prea mare, relatează Corriere della Sera” (Italia).
07:10
Gaza de înainte nu mai are nimic de-a face cu cea de după război. Comparația arată clar de unde va trebui să reînceapă. Dar estimarea costurilor unei distrugeri, pe care ONU a definit-o drept sistematică, este încă dificilă, informează „RAI News”.
07:00
Trump, Meloni și liderii UE, luni în Egipt, pe fondul îngrijorărilor legate de prezența Hamas # Euractiv.ro
Mare așteptare pentru ceremonia de semnare a acordului de pace din Gaza, care va avea loc la Sharm el-Sheikh, în Egipt, și care ar putea marca sfârșitul a doi ani de război sângeros între Israel și Hamas, notează „Euronews” (Italia).
12 octombrie 2025
15:00
Aggelos Mouzakitis (IBM): Eșecul nu e cool, nimănui nu-i place, dar fără eșec nu reușești # Euractiv.ro
Aggelos Mouzakitis, unul dintre speakerii de la How to Web, este Growth Product Manager la IBM, dar e și psihoterapeut, specializare care nu-l ajută prea mult în viața de zi cu zi, dar îi oferă abilitățile necesare pentru a-i învăța pe oameni că succesul sau eșecul depind și de modul în care te gestionezi relația cu oamenii din jurul tău și cum gestionezi leadershipul. Originar din Grecia, Aggelos Mouzakitis vorbește, într-un interviu acordat Euractiv, și despre importanța eșecului, fără de care...
11 octombrie 2025
20:10
Radu Brașoveanu: Grupul PPC are ambiția să devină un jucător european de top, de tip PowerTech # Euractiv.ro
Radu Brașoveanu, Chief Digital Officer PPC România, prezintă, într-un interviu acordat Euractiv, strategiile companiei în zona de digitalizare și modul în care AI va fi folosită pentru a optimiza sistemele energetice și a reduce emisiile de CO₂.
18:40
„Liber să iubești. Liber să fii”. CE demarează noua strategie privind comunitatea LGBTQ+ 2026-2030 # Euractiv.ro
Comisia Europeană își ia angajamentul să lupte mai activ împotriva homofobiei și retoricii discriminatorii. Se mai încearcă, totodată, combaterea inegalităților socio-economice.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.