Adevărul despre relația dintre Marinela Chelaru și colegii din trupa Vouă. Ce spune Victor Yila: „Nu ne mai vedeam”
Click.ro, 15 octombrie 2025 09:20
Victor Yila a vorbit cu emoție despre pierderea colegei sale, Marinela Chelaru. Artistul a mărturisit că, odată cu dispariția acesteia, o parte din trupa Vouă s-a stins. El a explicat că, în prezent, este tot mai greu să menții o prietenie, din cauza problemelor și a ritmului alert al vieții, dar a
Acum 15 minute
09:30
Banca Națională a României a raportat o creștere semnificativă a prețului aurului: un gram a ajuns la 584 de lei, marcând un nivel record.
09:30
Locul exact din Europa unde Putin este „cel mai probabil să declanșeze Al Treilea Război Mondial” # Click.ro
Între Finlanda, Estonia și Rusia se întinde o porțiune de mare aparent banală, dar cu o importanță strategică uriașă. Golful Finlandei a devenit unul dintre cele mai tensionate locuri de pe continent. Aici, „un incident minor ar putea avea consecințe majore”,
09:30
Într-un interviu pentru GSP, actrița Maia Morgenstern rememorează momentele din copilărie care i-au marcat fascinația pentru sport. Prima ei întâlnire cu legendara Nadia Comăneci a avut loc la televizor, la vecini, deoarece părinții nu aveau televizor acasă
Acum 30 minute
09:20
09:20
Cât de des trebuie curățate perdelele și draperiile. Pot provoca probleme de sănătate atunci când sunt murdare # Click.ro
Cu toții ne dorim o casă cât mai curată, motiv pentru care suntem dispuși să cheltuim oricât de mult este nevoie pentru produse de curățenie. Cu toate acestea, foarte mulți oameni ignoră perdelele și draperiile, atunci când fac curat. Iar acest lucru poate provoca chiar și probleme de sănătate!
Acum o oră
09:10
De ce România plătește curent dublu în comparație cu Franța: „Problema e între Austria și Ungaria” # Click.ro
Deși țara produce o parte semnificativă din necesarul intern, lipsa conexiunilor eficiente cu rețelele energetice vest-europene face ca importurile să fie costisitoare.
08:50
Acestea sunt cele mai spectaculoase rute feroviare din lume. Una din ele se află aproape de România # Click.ro
În ziua de astăzi, călătoriile cu trenul nu sunt doar o simplă metodă de a ajunge dintr-un loc în altul, ci o adevărată experiență turistică.
Acum 2 ore
08:40
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire” # Click.ro
Adriana Bahmuțeanu și soțul ei, George Restivan, au trecut prin momente tensionate chiar înainte ca acesta să plece în Statele Unite ale Americii. În plină noapte, cei doi au fost nevoiți să cheme poliția, după ce zgomotele venite din fața blocului le-au stricat liniștea. Vedeta a povestit totul, ac
08:40
36 de inculpați și 250 de avocați. Grecia se pregătește de procesul tragediei feroviare din Larissa soldat cu 57 de morți # Click.ro
La doi ani de la tragedia feroviară din Larissa, soldată cu 57 de morți și peste 85 de răniți, Grecia se pregătește pentru un proces de proporții, cu 36 de inculpați și 250 de avocați. Printre inculpați se află șefi de gară,
08:40
Taxa care explodează peste noapte. A crescut cu până la 1.350%. Un expert fiscal avertizează asupra unei erori legale # Click.ro
România se confruntă cu o situație fiscală fără precedent: o taxă majorată peste noapte cu până la 1.350%, creează confuzie printre contribuabili și experți.
08:30
Cum a reacționat un turist american când a ajuns la pelerinajul de Sf. Parascheva: „Nu avem așa ceva în America” # Click.ro
În fiecare an, Iașiul devine centrul spiritual al Moldovei, iar pelerinii vin din toate colțurile țării pentru a se închina la racla Sfintei Parascheva.
08:00
De la ce apar monturile și ce trebuie să faci ca să scapi de ele. Medic: „Nu sunt doar o chestiune estetică” # Click.ro
Monturile sunt mai mult decât o imperfecțiune vizibilă a piciorului. Deși adesea privite ca o problemă estetică, ele reprezintă de fapt o deformare articulară complexă care afectează mersul și poate genera complicații ortopedice serioase.
Acum 4 ore
07:40
O casă mai caldă în 2 minute. Curățați-vă caloriferul și economisiți la încălzire cu acest truc # Click.ro
Încălzirea joacă un rol esențial în crearea unui mediu plăcut, dar puțini știu că motivul pentru care picioarele rămân reci poate fi un simplu detaliu casnic: caloriferele murdare.
07:40
Noiembrie 2025 vine cu o energie aparte – una a revelațiilor, a clarității și a recompenselor karmice. După luni de eforturi, schimbări bruște și introspecții dureroase, trei semne zodiacale vor simți că Universul le trimite, în sfârșit, un semn de recunoștință.
07:10
Cum arată casa Minodorei. Artista și-a decorat livingul în stil african: „Culoare, viață și bucurie” # Click.ro
Minodora a împărtășit cu fanii imagini din casa în care locuiește alături de familia sa. Artista, în vârstă de 47 de ani, și-a redecorat recent locuința și le-a arătat urmăritorilor săi rezultatul. Interiorul reflectă perfect personalitatea ei optimistă și stilul său plin de viață, un amestec de cul
06:10
Zbaterea ochiului este o problemă comună, de care mulți oameni se lovesc destul de des. Iar pe lângă explicația medicală a acestui fenomen, în popor există și nenumărate tradiții populare asociate cu acesta.
Acum 6 ore
05:10
Chifteluțe marinate. Rețeta veche de peste 100 de ani care va cuceri și cea mai mofturoasă papilă gustativă # Click.ro
Există rețete care trec testul timpului și devin adevărate simboluri ale bucătăriilor de acasă. Chifteluțele marinate în sos de roșii sunt una dintre acestea: o combinație perfectă
04:10
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Nu este o coincidență! Corpul tău te avertizează despre ceva grav # Click.ro
Trezirea frecventă în intervalul 2–3 dimineața nu este un simplu accident sau un efect al stresului cotidian. Această perioadă a nopții corespunde unor procese biologice și hormonale profunde, iar perturbarea lor poate semnala probleme serioase de sănătate.
Acum 8 ore
03:10
În universul frumuseții, puține produse au puterea de a transforma instantaneu întreaga expresie a feței, dar rujul potrivit este cu siguranță unul dintre ele.
02:10
Când ne gândim la frumusețe, mintea noastră zboară adesea către podiumuri de modă, zâmbete perfecte și coafuri impecabile. Însă astrologia propune o altă perspectivă: frumusețea nu este doar fizică, ci și energetică.
Acum 12 ore
01:10
Zodia care va avea noroc la bani până la final de 2025. Sunt șanse să-și schimbe și locul de muncă # Click.ro
Pentru mulți dintre noi, finanțele sunt un subiect de interes constant, mai ales atunci când astrologia poate oferi indicii despre perioade favorabile.
00:10
Cum să cureți în profunzime covorul pentru a-l face să miroasă ca nou. Un truc simplu care funcționează în timp ce dormi # Click.ro
Oricât de des ai aspira, un covor nu este niciodată complet curat. Fibrele sale acționează ca niște capcane invizibile pentru praf, păr, firimituri, bacterii și particule microscopice care se adună zi după zi.
00:00
Liviu Vârciu face un anunț surprinzător: „Am luat în calcul să înfiez”. Ce părere are soția lui, Anda Călin # Click.ro
Liviu Vârciu trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Anda Călin, femeia care i-a devenit soție și i-a oferit doi copii, o fetiță și un băiețel. De asemenea, prezentatorul TV mai are o fiică dintr-o relație anterioară, Carmina Vârciu. Deși este un bărbat împlinit atât profesional, dar mai al
14 octombrie 2025
23:50
Atunci când eşti răcit, ţi se recomandă adesea consumul de supă de pui şi hidratarea corespunzătoare prin ceaiuri calde. Dar cât de eficientă este, de fapt, supa de pui în ameliorarea simptomelor?
23:40
Primul mesaj transmis de Bianca, soția lui Cornel Păsat, după ce s-a aflat de divorț: „Fiecare femeie are propriul ei început” # Click.ro
Bianca, soția lui Cornel Păsat, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, la puțin timp după ce soțul ei a vorbit public despre problemele din cuplu, mărturisind că sunt în prag de divorț.
23:40
Trucul psihologic prin care mintea ne calmează și ne spune că viața este ok. Ce este „efectul de ruj” și cum îl aplicăm zi de zi # Click.ro
Uneori, o prăjitură gourmet, o cafea perfect făcută sau un ruj nou pot transforma o zi obișnuită într-una mai luminoasă. Nu este doar o senzație de moment, ci un mecanism psihologic real, numit „efectul de ruj”.
23:00
Întâmplarea care i-a dat fiori Marei Bănică. Ce s-a întâmplat acum ani în urmă, la pelerinajul Cuvioasei Parascheva: „Cred că era Sfânta și a vrut să vadă dacă mă întorc” # Click.ro
Mara Bănică, una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din România, a rememorat o experiență de care a avut parte acum ani în urmă, în perioada sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, 14 octombrie.
22:30
Când auzim cuvântul „clonă”, mintea ne duce adesea la experimente de laborator, la faimoasa oaie Dolly sau la scenarii science-fiction.
22:00
Carmen Tănase, dezvăluiri cutremurătoare despre cea mai mare lecție de viață primită vreodată: „Îi dădeam bani” # Click.ro
Carmen Tănase, una dintre cele mai iubite actrițe din teatrul și filmul românesc, cunoscută pentru rolurile sale puternice și expresive, este o prezență emblematică în peisajul cultural autohton. Carmen Tănase a povestit o întâmplare care a marcat-o profund, emoționantă până la lacrimi.
21:40
Familia Denisei Răducu trece din nou printr-o tragedie de zile mari, după 8 ani de la moartea iubitei cântărețe. Ionuț, fratele vitreg al acesteia, s-a stins din viață.
21:10
Adela Popescu, declarații sincere despre începutul carierei. De ce s-a dus la ușa Elenei Cârstea: „Nefiind nici cea mai frumoasă, nici cea mai talentată” # Click.ro
Adela Popescu, una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul românesc, a cunoscut succesul în lumea filmului, a muzicii și a televiziunii, reușind să își clădească o carieră demnă de apreciat. În trecut, soția lui Radu Vâlcan vorbea despre începuturile sale profesionale și cum a ajuns la ușa El
21:10
Oana Roman, șocată de cazările din Predeal. Ce oraș faimos are tarife mai mici: „La prețul acesta am avut 10% reducere” # Click.ro
Oana Roman a stârnit valuri de comentarii pe rețelele sociale după ce a făcut o comparație surprinzătoare între prețurile hotelurilor din România și cele dintr-unul dintre cele mai exclusiviste orașe ale lumii – Cannes.
21:10
Adevărul despre dieta Minodorei. Cum reușește să se mențină în formă: „Dacă renunț la picăturile astea, mă îngraș la loc” # Click.ro
Minodora, una dintre cele mai renumite cântărețe din România, a vorbit recent despre lupta sa cu kilogramele în plus. Nu i-a fost greu să aibă silueta din prezent, și nici să o mențină, așa că a apelat la un supliment pentru a-i ține sub control pofta de mâncare.
21:10
După un început de octombrie mai rece decât ne-am fi așteptat, meteorologii vin cu vești bune: vremea se va încălzi treptat în a doua parte a lunii, iar temperaturile vor reveni la valorile normale pentru această perioadă.
Acum 24 ore
20:40
14 octombrie, ziua în care ți se poate schimba complet destinul. De ce bat astăzi, la unison, toate cele 3 ceasuri ale Universului # Click.ro
Există momente rare în care Universul pare să se oprească din mers, doar ca să-și asculte inima. Zile în care ordinea invizibilă a Creației se aliniază cu bătăile lumii materiale, iar vibrațiile devin perfect sincronizate. 14 octombrie 2025 este una dintre aceste zile.
20:00
Legătura neștiută dintre Teo Trandafir și Andra Măruță. Cum s-au cunoscut: „Începutul meu este legat de tine” # Click.ro
Andra Măruță este considerată una dintre cele mai de succes și iubite artiste din România, nu doar pentru cariera sa, ci și pentru familia pe care și-a format-o alături de Cătălin Măruță.
20:00
Meseria de medic este una dintre cele mai respectate și iubite profesii din lume. Pe umerii lor stau responsabilități uriașe, decizii care pot schimba vieți și mii de diagnostice notate zilnic.
19:40
Horoscop miercuri, 15 octombrie. Un nativ trebuie să aibă mare grijă la finanțe: riscă să piardă totul! # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de miercuri, 15 octombrie.
18:30
Domnitorul român care s-a căsătorit cu mătușa lui imediat după ce a rămas văduv. Motivul șocant pentru care au divorțat cei doi # Click.ro
De-a lungul timpului, România a avut tot felul de conducători, unii mai buni, alții mai controversați, însă toți și-au pus amprenta asupra istoriei țării.
18:20
Cât vor plăti șoferii români pentru accesul pe drumurile bulgărești? Vinieta va fi valabilă o singură zi și se aplică autoturismelor de până la 3,5 tone # Click.ro
Șoferii români care vor trece granița în Bulgaria vor trebui să plătească, din 2026, o vinietă specială, valabilă o singură zi. Prețul va fi de 4,09 euro, iar măsura vine în contextul în care Bulgaria își aliniază legislația rutieră la standardele Uniunii Europene.
18:20
Turismul românesc scade, dar litoralul renaște: Costineștiul și Nibiru schimbă modelul economiei de vară # Click.ro
Într-un an cu cifre în scădere, litoralul românesc confirmă că viitorul turismului nu mai stă în vechile modele, ci în experiență, creativitate și investiții private.
18:20
Greșelile frecvente pe care le facem la micul dejun. Dr. Gheorghe Cerin: „Noi nu ne gândim” # Click.ro
Renumitul medic primar în Cardiologie, doctor în științe medicale, membru al Societății Europene de Cardiologie, Gheorghe Cerin, a acceptat să vorbească în podcastul lui Mihai Morar despre cele mai frecvente greșeli făcute de oameni la mic dejun.
18:00
Revoluție în traficul din Capitală. Mașinile care fac aprovizionarea, de curierat și salubrizare vor circula cu program # Click.ro
Primarul general Stelian Bujduveanu ( PNL) propune un program pentru vehiculele care fac aprovizionarea sau implicate în curățenie. O altă inițiativă, de data aceasta a PSD, propune instituirea „taxei de București”de fapt un permis contracost, după modelul tipul rovinietei.
18:00
Scriitorul român care a renunțat la Dumnezeu pentru o femeie. S-a îndrăgostit la mănăstire # Click.ro
Mulți dintre cei mai cunoscuți scriitori români au avut, de-a lungul vieții, o mare slăbiciune: femeile.
17:50
Pe ce își cheltuie Andreea Marin banii și ce principii financiare are: „Știi ce bine îmi vin mie hainele de-acum 30 de ani?” # Click.ro
Andreea Marin, invitată în podcastul realizat de Mihai Morar la Chișinău, a vorbit deschis despre momentele frumoase, dar și despre cele dificile din viața sa. Discuția a cuprins atât episoade pline de umor, cât și amintiri dureroase, pe care vedeta TV le-a rememorat cu sinceritate. Totodată, Andree
17:10
Afirmaţia „era mai bine în comunism” apare frecvent în discuţii publice — sentimentală, emoţională, dar şi politică.
16:50
Valentin Burada investește peste 400.000 de euro într-o nouă clinică de estetică medicală la Cluj-Napoca # Click.ro
Antreprenorul Valentin Burada, fondatorul rețelei Swiss Clinics, își continuă proiectele de extindere în domeniul esteticii medicale și a inaugurat recent o nouă clinică la Cluj-Napoca, pe strada Bistriței nr. 83, în urma unei investiții de peste 400.000 de euro.
16:40
Cine a fost tanti Maria din Coțușca, femeia care a scăpat zeci de săteni de furia naturii doar cu o oală și o lingură de lemn # Click.ro
Într-o noapte neagră de iunie, în anul 1970, satul Coțușca din județul Botoșani dormea liniștit, fără să știe că Prutul, de obicei blând și tăcut, se pregătea să-și arate puterea nimicitoare.
16:10
Andreea Tonciu, răsfăț de lux în Dubai: „Dacă știi cât valorezi să nu îți faci griji niciodată..." # Click.ro
Andreea Tonciu (39 de ani) este o răsfățată a sorții. Vedeta adoră să călătorească și îi plac mult vacanțele exotice, de la cinci stele în sus.
16:00
Viața a două zodii va lua o întorsătură neașteptată. Au parte de o cumpănă și un test greu al destinului înainte de noiembrie # Click.ro
Astrologia ne arată că până la sfârșitul anului 2025, două zodii vor fi puse în fața unor provocări majore, care le vor testa răbdarea, reziliența și capacitatea de a lua decizii importante.
