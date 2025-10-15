Modificări majore aduse Codului Rutier. Ce este permisul auto „digital” și ce trebuie să știe șoferii
Gândul, 15 octombrie 2025 09:20
Codului Rutier urmează să îi fie aduse noi schimbări, în urma proiectului propus de Ministerul Afacerilor Interne. Pe listă se află măsuri pentru siguranța rutieră, iar proiectul conține și o altă metodă care să îi scutească pe conducătorii auto de drumurile la instituții și statul la ghișee. Proiectul include și implementarea cursurilor de siguranță rutieră, […]
• • •
Acum 10 minute
09:40
S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade” # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis încă de marți, pentru Gândul, că vremea se răcește, iar în multe zone ale țării și-au făcut apariția, din nou, și ploile. Precipitațiile nu sunt însemnate cantitativ, deocamdată, dar nu lipsește nici ceața, iar meteorologii au emis și un cod galben pentru localități din județul Suceava. În exclusivitate […]
09:40
Michael Schumacher, primul semn de VIAȚĂ după 12 ani de comă. Gestul surprinzător care a renăscut speranța fanilor F1 # Gândul
După 12 ani de tăcere, un gest neașteptat al lui Michael Schumacher, legendarul pilot care a scris istorie pentru Ferarri la Formula 1, a reaprins speranța fanilor din întreaga lume. Fostul multiplu campion de F1 rămas paralizat din 2013 după ce a suferit un grav accident de schi, a oferit un cadou de colecție pentru […]
09:40
TRUMP adresează un nou avertisment grupării HAMAS. „Se vor dezarma sau ne vom asigura noi de acest lucru” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, marți, că gruparea Hamas le-a transmis principalilor săi consilieri că se va dezarma, amenințând cu o ripostă „violentă” în cazul în care mișcarea islamistă nu-și respectă angajamentul. Trump a îndemnat gruparea islamistă Hamas să continue eliberarea tuturor ostaticilor morți, ale căror trupuri se află încă pe teritoriul Fâșiei Gaza. […]
09:40
Dan Diaconescu: „Atacul HIBRID presupune să postezi simultan pe toate platformele de social media” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a vorbit despre noțiunile de „război cibernetic” și „atac hibrid”, care au devenit tot mai prezente în discursul public. El a explicat cum aceste concepte pot fi duse la absurd. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Atac hibrid înseamnă să postezi simultan pe două platforme Dan […]
09:40
Diana Șoșoacă îl provoacă pe Ionuț Moșteanu în poligon: „Hai, Moștene! Te aștept la un tir! M-ai mobilizat total!” # Gândul
Programul de mobilizare generală pentru apărarea țării, lansat de ministrul Ionuț Moșteanu, nu a lăsat-o indiferentă pe lidera SOS, Diana Șoșoacă. Aceasta a decis că „Zoe, fii bărbată!” nu poate rămâne doar un îndemn caragialesc și chiar a dat curs apelului șefului MApN. Cu 11 acuzații penale pe numele său, formulate de Parchetul General, europarlamentarul […]
Acum 30 minute
09:30
Dinamo și Rapid au ajuns la un acord privind numărul de bilete acordat galeriei din Giulești. Dinamo – Rapid are loc duminică, 19 octombrie, ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa 13 a Superligii. Rapidiștii vor primi întreaga peluză de pe Arena Națională la meciurile din sezonul regulat. Măsura vine după contre între Andrei Nicolescu […]
09:30
„Blestemul” coaliției? Alegerile din București intră în faza „Miorița”. Nu se fac în 2025, dar „baciul ungurean și cu cel vrâncean vor să-l omoare pe cel moldovean”. Cum au ajuns partidele puterii să fugă de temelia democrației: votul # Gândul
Partidele coaliției de la guvernare fug în continuare de stabilirea datei alegerilor locale din București, în condițiile în care poziția de Primar General al Capitalei a dat în istoria post decembristă a României deja doi Președinți ai României: Traian Băsescu și Nicușor Dan. Nici ieri liderii coaliției nicio decizie, deși liderii USR ( Cătălin Drulă) […]
09:30
Cine este și cum arată tânăra care este nevoită să cumpere două bilete de avion pentru a încăpea: „E natural?” # Gândul
Iată cine este și cum arată tânăra care este nevoită să cumpere două bilete de avion pentru a încăpea. Ea are un posterior impresionant, motiv pentru care spune că lucrurile din viața de zi cu zi sunt mai dificile pentru ea decât pentru altcineva. Tânăra se numește Gracie Bon, are 28 de ani și este […]
09:30
„Naționala” României, cu un pas în barajul pentru „mondiale”. UPDATE: Cu cine pot juca „tricolorii” pentru un loc la CM 2026 # Gândul
Meciurile programate în octombrie pentru preliminariile „mondialului” s-au încheiat, iar România este tot mai aproape de a disputa barajul de calificare la CM 2026. Până nu se termină și următoarea etapă, din noiembrie, „tricolorii” păstrează o șansă mică și la locul 1 în grupă, ce i-ar asigura prezența la turneul final de anul viitor. Cum […]
09:20
Olăroiu, învins de Qatar, la Doha, în meciul decisiv pentru calificarea directă la CM 2026. „Urmează un proces complicat de baraje” # Gândul
Echipa națională a Emiratelor Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, a ratat calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026, după ce a pierdut meciul decisiv cu Qatar, scor 1-2, la Doha. Qatar a devenit, astfel, a 24-a echipă calificată la turneul final. Cine s-a calificat la CM 2026 Pe banca adversarei lui Olăroiu a stat […]
09:20
Modificări majore aduse Codului Rutier. Ce este permisul auto „digital” și ce trebuie să știe șoferii # Gândul
Acum o oră
09:10
Chatboții „divini” din România. Cum au ajuns tinerii să apeleze la aplicații care promit DIALOG cu Dumnezeu. Cât costă „să vorbești” cu Sf. Ioan # Gândul
Aplicațiile religioase cu chatboți care promit „linie directă” cu Dumnezeu și sfinți câștigă tot mai mult teren în România. Utilizatorii susțin că pot primi „sfaturi spirituale” personalizate, însă, adesea, contra cost. Unii dintre cei care au testat dialogul cu „chaboții lui Dumnezeu” susțin că au trăit experiențe „uimitoare”. Teologii și psihologii atrag atenția asupra riscurilor […]
09:00
Ministrul Nazare a început programul oficial, în SUA: „Transmitem partenerilor americani un mesaj clar” # Gândul
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, anunță din SUA că a început deja să lucreze pentru România, în cadrul vizitei pe care o întreprinde zilele acestea, la Washington, pentru a doua oară. Nazare a avut deja o primă întâlnire cu reprezentantul pentru Parteneriate Globale al președintelui Donald Trump, Paolo Zampolli și cu trezorierul SUA, Brandon Beach. […]
09:00
Iubirea nu are vârstă: Mihail, de 93 de ani, și Elena, de 79 de ani, s-au căsătorit civil. Gestul a emoționat o țară întreagă # Gândul
Iubirea nu are vârstă: este lecția pe care au dat-o Mihail, în vârstă de 93 de ani, și Elena, în vârstă de 79 de ani. S-a întâmplat într-o zi senină de octombrie, la Primăria Sectorului 2. Cununia civilă s-a desfășurat într-un cadru intim, însă încărcat de emoție. Cei doi au pășit elegant în sala stării […]
09:00
TRUMP ia în considerare sancționarea SPANIEI din cauza bugetului său pentru apărare. SUA ar putea începe un nou război comercial # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, marți, că Spania „ar trebui sancționată” din cauza bugetului său pentru apărare, care ar fi prea mic în comparație cu PIB-ul țării. „Mă gândeam să-i sancționez pe frontul comercial cu taxe vamale din cauza a ceea ce au făcut”, a avertizat Donald Trump, care a sugerat anterior că Spania […]
08:50
Partenerii de coaliție ai cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, au respins un compromis propus pentru o nouă formă de serviciu militar, punând în pericol eforturile Guvernului de la Berlin de a întări forțele armate ale țării. Social-democrații (SPD) s-au retras în ultimul moment dintr-un acord cu creștin-democrații lui Merz, după ce șefii grupurilor lor parlamentare au […]
Acum 2 ore
08:40
Anamaria dn Iași și-a dorit un copil și s-a rugat pentru asta la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. La 5 zile distanță, a aflat că e însărcinată # Gândul
Anamaria Nazare, o tânără în vârstă de 28 de ani, din Iași, a participat, în anul 2024, la pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar toată perioada cât a așteptat la rând să ajungă la racla sfintei moaște, s-a rugat ca Dumnezeu să-i dăruiască un copil. După doar cinci zile, ea a aflat că este însărcinată. „Anul […]
08:30
Casa de vis de doar 17 metri pătrați. Proprietara, sătulă să plătească chirii scumpe, a construit-o cu mâna ei la 56 de ani. Cum arată locuința # Gândul
O casă este un vis pentru orice om, însă, din păcate, nu toți au și posibilitatea de a-și cumpăra mai ales după ce prețurile în piața imobiliară parca au luat-o complet razna. Din acest motiv mulți aleg să rămână în chirie, însă și aceastea s-au scumpit în ultima vreme și mulți caută soluții noi pentru […]
08:30
Calcul complet | Cât plătește un român ca să trăiască o lună în New York, în 2025: chirie, facturi, mâncare + alte cheltuieli # Gândul
Te-ai gândit vreodată care ar fi cheltuielile necesare unui trai decent în New York? Găsești mai jos, în articol, un calcul pentru chirie, facturi, mâncare, dar și alte cheltuieli care pot fi efectuate, în 2025, într-o lună locuită în cel mai populat oraș din SUA. Ai luat vreodată în considerare o eventuală mutare la New […]
08:30
AI 18+. ChatGPT va avea și o „funcție erotică” și se va putea comporta ca un partener amoros. Anunțul șefului companiei # Gândul
OpenAI, compania care deține ChatGPT, intenționează să permită o gamă mai largă de conținut, inclusiv erotic, pe platforma sa, ca parte a eforturilor sale de a „trata utilizatorii adulți ca adulți”, spune șeful său, Sam Altman. Într-o postare pe X de marți, Altman a transmis că viitoarele versiuni ale popularului chatbot îi vor permite acestuia […]
08:20
Bancul zilei. Bancul zilei de miercuri este de despre un turist român care călătorește cu fiica sa în India. Acolo, un maharajah bogat se îndrăgostește de ea. Iată bancul! Un turist își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani. Un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea. –Dacă îmi vei […]
08:10
Înarmarea țărilor europene este pe masa oficialilor UE și NATO din cadrul celor trei întâlniri de la Bruxelles # Gândul
Statele membre NATO și UE vor fi reprezentate miercuri, de miniștrii Apărării la toate cele trei reuniuni care vor avea loc la Bruxelles cu tema livrărilor de arme către guvernul de la Kiev. Prima întâlnire va avea loc la sediul NATO, dimineață, urmată de reuniunea grupului de contact pentru Ucraina, la nivel de miniștri ai […]
07:50
Ninge sau nu iarna asta în România? Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru decembrie, ianuarie și februarie, în București # Gândul
Vin sau nu ninsorile în România, iarna aceasta? Meteorologii EaseWeather au întocmit prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie, în București. În ultima perioadă, prognoza meteorologică a oscilat, de la ploi consistente în partea sudică a țării, până la ninsori în zonele montane. După ce vremea a cunoscut o ușoară încălzire, acum meteorologii anunță că […]
Acum 4 ore
07:20
15 OCTOMBRIE, calendarul zilei: David Trezeguet împlinește 48 de ani. Are loc încoronarea Regelui Ferdinand I al României și a Reginei Maria # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 15 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. David Trezeguet este unul dintre cei mai prolifici atacanți francezi din istoria fotbalului. Născut pe 15 octombrie 1977, în Rouen, Franța, dar crescut în Argentina, Trezeguet și-a început cariera profesionistă la clubul […]
07:20
Bancul de miercuri are în centrul atenției un scurt dialog între două persoane referitor la cunoașterea limbii spaniole. Spor la râs! – Și știi bine spaniola? – Da, bineînțeles. – Tradu-mi și mie „nucile astea sunt bune”. – Buenas Noches! Mesajele gravate pe interiorul verighetelor Când ne-am căsătorit, am stabilit împreună cu soția să ne […]
07:10
Titi Aur îți explică regulile VITALE pe care trebuie să le respecți ca pieton, după ce o femeie a fost spulberată pe ZEBRĂ de un șofer teribilist # Gândul
După ce o femeie a fost spulberată pe trecerea de pietoni în București, de către un șofer teribilist, Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat pentru Gândul ce reguli extrem de importante trebuie să respecte pietonii care traversează pe zebră. Potrivit fostului pilot de raliuri, pe trecerea de pietoni ai prioritate, dar trebuie să […]
06:40
Situația economiei mondiale este cel puțin ”confuză”, în contextul incertitudinii internaționale, cauzate de pierderea hegemoniei de către Statele Unite și de amploarea sistemelor de inteligență artificială, comentează cotidianul Financial Times. ”Care este starea economiei mondiale? Răspunsul, așa cum a notat recent colegul meu Tej Parikh, este că situația este confuză. Acest lucru nu poate fi […]
06:10
Ce vor fi nevoiți să facă polițiștii cu pensii de lux dacă România intră în război. Mulți sunt femei care habar n-au cum să tragă cu arma # Gândul
Foștii polițiști aflați în rezervă vor avea un rol clar stabilit în cazul în care România va intra în război. Zece mii dintre ei sunt așteptați, miercuri și joi, la un exercițiu care va avea loc în curtea IPJ Ilfov, însă mulți s-ar fi ascuns de agenții trimiși să le înmâneze ordinele de mobilizare emise […]
Acum 6 ore
03:50
În ediția din 14 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, jurnalistul Dan Diaconescu a făcut o dezvăluire în premieră, povestind cum, după condamnarea sa și interdicția de 12 ani de a activa în presă, a încercat să își reia viața profesională în alt domeniu, dar nu își găsea diploma de facultate. Urmăriți aici integral […]
Acum 8 ore
03:40
Un turist american, despre pelerinajul de Sfânta Parascheva: „Nu există așa ceva în SUA. Pelerini au stat 17 ore și spun că așteptarea a meritat” # Gândul
Un turist american a fost uimit de pelerinajul creștin-0rtodox de Sfânta Parascheva de la Iași, comparabil poate cu pelerinajul anual de la Mecca din religia islamică. El spune că astfel de pelerinaje nu se practică în Statele Unite. De asemenea, a fost uimit nu doar de numărul mare de creștini-ortodocși care au participat, ci de […]
03:20
Donald Trump, în discursul acordării post-mortem a Medaliei LIBERTĂȚII lui Charlie Kirk: Trebuie să înfruntăm amenințarea terorismului de stânga # Gândul
În discursul de la ceremonia de acordare post-mortem a Medaliei Libertății lui Charlie Kirk, activistul conservator asasinat la Utah Valley University, președintele american Donald Trump a lăudat vremea „frumoasă” și spune că Charlie Kirk este cu siguranță în „Rai” și „urmărește ceremonia”. Activistul ar fi împlinit azi 32 de ani. „Charlie ne privește acum, știu […]
02:10
În discursul de la ceremonia de acordare post-mortem a Medaliei Libertății lui Charlie Kirk, activistul conservator asasinat la Utah Valley University, președintele american Donald Trump a lăudat vremea „frumoasă” și spune că Charlie Kirk este cu siguranță în „Rai” și „urmărește ceremonia”. Activistul ar fi împlinit azi 32 de ani. Donald Trump l-a lăudat pe […]
Acum 12 ore
01:40
În discursul de la ceremonia decorării postum a lui Charlie Kirk, activistul conservator asasinat la Utah Valley University, președintele american Donald Trump a lăudat vremea „frumoasă” și spune că Charlie Kirk este cu siguranță în „Rai”. Președintele n-a ratat ocazia în a-și critica adversarii (membrii Partidului Democrat, radicalii de stânga, liberalii) pentru manifestări violente. Trump […]
01:10
Statele Unite revocă vizele a șase străini pentru discurs denigrator la adresa lui Charlie Kirk # Gândul
Statele Unite au revocat vizele a șase străini pentru discurs denigrator la adresa lui Charlie Kirk, activistul asasinat pe durata unui eveniment organizat lângă Universitatea de Stat din Utah. Pe 14 octombrie, cu ocazia zilei de naștere a lui Charlie Kirk, care ar fi împlinit 32 de ani, Donald Trump i-a înmânat Medalia Libertății văduvei […]
00:00
Maria Zaharova îi ia apărarea lui Trump și critică publicația Time: „Numai problemele bolnave psihic ar face așa ceva” # Gândul
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, i-a luat apărarea președintelui american Donald Trump în chestiunea apariției sale pe coperta revistei Time. Președintele s-a declarat „nemulțumit” de fotografia de pe coperta revistei. Zaharova a spus că „numai persoanele cu probleme de sănătate ar face așa ceva”. „Doar oamenii nesănătoși, obsedați de răutate […]
14 octombrie 2025
23:40
Donald Trump îl decorează postum pe Charlie Kirk. Activistul conservator asasinat pe 10 septembrie 2025 ar fi împlinit azi 32 de ani # Gândul
Președintele american Donald Trump îl decorează post-mortem pe activistul Charlie Kirk cu ocazia zilei sale de naștere. Activistul a fost asasinat prin împușcare pe 10 septembrie 2025, în Utah. Președintele îi va înmâna Medalia Libertății postumă activistului conservator Charlie Kirk, într-o ceremonie care va avea loc la Casa Albă, marți după-amiază. La ceremonie, alături de […]
23:30
Manifestanții pro-Palestina au ieșit să protesteze pe străzile orașului Udine, înaintea meciului Italia – Israel, din calificările la Cupa Mondială. Oamenii sunt revoltați deoarece Italia acceptat să joace cu Israel, iar manifestația a degenerat în acțiuni violente. Protestatarii aruncă cu grenade lacrimogene în forțele de ordine, în timp ce poliția încearcă să împrăștie manifestanții cu […]
23:30
Președintele american Donald Trump îl decorează post-mortem pe activistul Charlie Kirk, asasinat prin împușcare pe 10 septembrie 2025. Știre în curs de actualizare
23:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a comentat ironic procesul electoral din România, susținând că fiecare președinte nepopular la final de mandat ajunge să fie regretat de alegători, după ce este precedat de un lider și mai contestat. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Diaconescu: „Nu au rost alegerile în România, […]
23:00
Manifestanții pro-Palestina au ieșit să protesteze pe străzile orașului Udine, înaintea meciului Italia – Israel din Cupa Mondială. Oamenii sunt revoltați că Italia acceptat să joace cu Israel, iar manifestația a degenerat în acțiuni violente. Protestatarii aruncă cu grenade lacrimogene în forțele de ordine, în timp ce poliția încearcă să împrăștie manifestanții cu tunuri de […]
22:40
Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a declarat pentru TVR Info că „Planul Național de Redresare și Reziliență” va avea prioritate anul viitor, având ca termen final august 2026. „Celelalte programe sunt pe buget pe stat. PNRR se inchide, Bruxelles nu iti mai da, acolo trebuie sa ne axam.”, a declarat ministrul. „Cel […]
22:40
Se mai pot organiza anul acesta alegeri pentru Primăria Capitalei. Ce spune ministrul Cseke Attila: „Noi susținem ce decide coaliția” # Gândul
Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării a vorbit în cadrul unui interviu despre posibilitatea organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, anul acesta. În intervenția de la TVR, ministrul a recunoscut că nu crede că anul acesta se mai pot organiza alegeri, totuși a precizat faptul că pentru opinia publică acest lucru poate însemna o indecizie a coaliției de […]
22:40
Manifestanții pro-Palestina au ieșit să protesteze pe străzile orașului Udine, înaintea meciului Italia – Israel. Oamenii sunt revoltați că Italia acceptat să să joace cu Israel, iar maniefstația a degenerat în acțiuni violente. Protestatarii aruncă cu grenade lacrimogene în forțele de ordine, care încearcă să împrăștie manifestanții cu tunuri de apă. Manifestanții pro-Palestina au dezlănțuit […]
22:30
Trump salută activitatea președintelui Argentinei. Avertismentul adresat înaintea alegerilor # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a salutat activitatea omologului său argentinian, Javier Milei, un politician libertarian, și a anunțat că îl susține, în perspectiva scrutinului parlamentar parțial, pe fondul ascensiunii forțelor de stânga. ”Președintele Milei are o echipă executivă extraordinară. Iubim poporul argentinian, au un lider extraordinar”, a afirmat Donald Trump, cu ocazia întâlnirii pe care […]
22:20
Oana Țoiu, primită la Palatul Elisabeta de către Principesa Margareta și Principele Radu. Rolul României în NATO și UE, printre temele de discuție # Gândul
Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe, a fost primită la Palatul Elisabeta, marți, 14 octombrie, de către Principesa Margareta și Principele Radu. Discuțiile au vizat rolul României în Uniunea Europeană și pe flancul estic al NATO, dar și implicarea Familiei Regale în promovarea stabilității și cooperării în regiune. Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a avut o […]
22:20
Semnal de alarmă din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Siropurile de tuse care ar putea ucide copiii # Gândul
O alertă medicală de maximă urgență a fost emisă de Organizația Mondială a Sănătății, după ce s-a descoperit o substanță extrem de toxică în compoziția a trei siropuri de tuse pentru copii. Tragedia a luat amploare în urmă cu o lună, peste 20 de copii și-au pierdut viața în urma administrării acestor medicamente. Siropuri de […]
22:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a ridicat o serie de semne de întrebare privind situația conflictelor dintre Israel și Hamas, dar și dintre Rusia și Ucraina, punând la îndoială veridicitatea informațiilor transmise public de autorități și de presa internațională. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Diaconescu: „Dacă Israelul a distrus […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 15 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:50
Muncitorii din fabrici, casierii și personalul hotelier din Grecia ar putea să lucreze mai mult în curând. Țara urmează să devină primul stat membru din UE care introduce oficial o zi de lucru de 13 ore pentru sectorul privat. Parlamentul urmează să voteze miercuri legea, în contextul unor manifestații planificate la nivel național. În ciuda […]
21:40
România – Cipru 2-0 la UNDER 21 | Musi s-a accidentat și ratează derby-ul Dinamo – Rapid din Superliga # Gândul
Reprezentativa U21 a României a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 2-0, echipa naţională U21 a Ciprului, într-un meci din grupa A a calificărilor Euro U21 2027. Au marcat pe arena din Cluj a celor de la CFR: Atanas Trică (min. 4), Rareș Burnete (min. 74). România – Cipru 2-0 la Under 21 | […]
