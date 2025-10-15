O femeie din Germania care a furat un artefact grecesc în urmă cu 50 de ani a decis să-l returneze. Cum a ajuns la această decizie
Gândul, 15 octombrie 2025 15:20
În urmă cu 50 de ani, o femeie din Germania, aflată în vacanță în Grecia, a furat un artefact grecesc dintr-un muzeu. Acum, însă, femeia s-a decis să returneze relicva, spre uimirea, dar și bucuria autorităților. Obiectul vechi de 2.400 de ani a fost predat vineri, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
15:40
Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a spus ce a vrut, de fapt, să studieze Violeta, fiica sa și a lui Ștefan Bănică Jr. Andreea Marin a fost căsătorită de trei ori și are un copil, din mariajul cu celebrul artist Ștefan Bănică Junior. Cei doi au împreună o fiică, Violeta. Ștefan Bănică […]
15:40
Suedia urmărește parcursul unui SUBMARIN militar al Rusiei. Premierul Ulf Kristersson denunță „atacurile hibride” ale Moscovei # Gândul
Armata suedeză a anunțat, miercuri, că urmărește un submarin militar rus intrat de 24 de ore în Marea Baltică, pe fondul tensiunilor extreme generate de invazia Rusiei în Ucraina. ”Un submarin rus a pătruns marți în Marea Baltică”, a transmis Armata suedeză, conform publicației 20Minutes.fr. ”Avioane de vânătoare și nave militare au localizat submarinul în […]
15:40
„Nu ne mai salutăm”, spune Dan Bittman, despre Dan Teodorescu în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. După o lungă colaborare între cei doi, lanțul prieteniei s-a rupt. Artistul povestește ultima lor întâlnire. Vezi emisiunea integrală AICI. „Ne-am intersectat la o acțiune PSD-istă. Eram la Brăila. A organizat primăria un spectacol. Eram și eu, […]
15:40
Moșteanu a scăpat iar de armată. Răspunsul oficial al MApN: „Persoanele pot fi chemate doar în situații excepționale” # Gândul
Deși este șeful Ministerului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu se înscrie printre bărbații români care nu au satisfăcut stagiul militar obligatoriu la vremea când acesta împlinea vârsta majoratului. Acțiunea de mobilizare a rezerviștilor, care are loc zilele acestea, îl face scăpat și acum de armată. Biroul de Presă al MApN a transmis, la solicitarea Gândul, un […]
Acum 30 minute
15:30
Mihai Fifor îi ceartă pe cei care fac mișto de mobilizare:”Nu e momentul să râdem de cei care fac exerciții, ci de cei care nu le-ar face niciodată” # Gândul
Deputatul Mihai Fifor(PSD) îi ceartă pe aceia care fac mișto de acțiunea de mobilizare inițiată de Ionuț Moșteanu și identifică drept unic vinovat pentru acest val de glume pe cei din Ministerul Apărării Naționale. Fostul ministru MApN arată cu degetul, pentru valul de ironii, către Ministerul Apărării Naționale care a transformat activitatea cazonă într-una aruncată […]
15:30
Bugetarul din România, fost electrician, cu un salariu de 11.000 de euro. Ce a răspuns când a fost întrebat cum de câștigă mai mult decât președintele # Gândul
Iată cine este bugetarul din România, fost electrician, care câștigă un salariu de 11.000 de euro lunar. Ce răspuns a dat acesta când a fost întrebat cum de câștigă de două ori mai mult decât șeful statului. Este vorba despre directorul Monetăriei Statului, Octavian Schen, care în anul 2024 a avut un venit lunar de […]
15:30
Cristina Demetrescu: Zodia care va primi o MĂRIRE de salariu în a doua jumătate a lunii octombrie 2025 # Gândul
Cristina Demetrescu: Zodia care va primi o mărire de salariu în a doua jumătate a lunii octombrie 2025. Cristina Demetrescu: Zodia care va primi o mărire de salariu în a doua jumătate a lunii octombrie 2025 Astrele arată clar! Fecioarele pot primi vești minunate în privința finanțelor. Nu este exclusă o mărire de salariu, un […]
15:30
Pe cine ne bazăm? „Gheorghiță, Nicușor și Ionuț apără patria”. Doru Bușcu ridiculizează Marea deMobilizare a MApN # Gândul
În ultimul editorial semnat în Cațavencii, Doru Bușcu trage un semnal de alarmă cu privire la exercițiul militar de mobilizare a rezerviștilor din București și Ilfov. Printre ironii, Bușcu arată că cea mai mare parte a rezervei Armatei României este plecată din România. „Mare parte din rezerva civilă a României e deja plecată la căpșuni […]
15:30
Dan Bittman depănează amintiri din perioada comunistă în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. „Abuzurile de atunci s-au întors azi sub altă formă”, spune Bittman. Vezi emisiunea integrală AICI. „Eram tineri, inconștienți, nu ne păsa nouă că veneau oamenii de ordine și le spuneau spectatorilor să stea în ordine. În multe situații, nu tot […]
15:30
Dan Bittman demască vip-urile din clipul Rinocerii al trupei TAXI: „Cel puțin 10 din clipul ăsta sunt plătiți de ONG-uri numai ca să fie drăgăstoși” # Gândul
Dan Bittman a vorbit la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache” clipul Rinocerii al trupei Taxi și a precizat că cel puțin 10 dintre vedetele care au luat parte au fost plătite de ONG-uri pentru apariția lor. „Pe mulți i-am văzut de acolo. Eu am înțeles că sunt Rinocer, direct. Credeți-mă că sunt prieten cu […]
15:30
Simbolurile Brașovului prind din nou viață, Telecabina Tâmpa și Restaurantul Panoramic se redeschid # Gândul
Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic, două simboluri arhitecturale și turistice ale Brașovului, își redeschid porțile în data de 19 octombrie, după un amplu proces de modernizare realizat de ANA Teleferic, parte din ANA Holding. Valoarea totală a proiectului depășește 20 de milioane de euro, din care peste 12 milioane pentru reconstrucția restaurantului și 8 milioane […]
15:20
O femeie din Germania care a furat un artefact grecesc în urmă cu 50 de ani a decis să-l returneze. Cum a ajuns la această decizie # Gândul
În urmă cu 50 de ani, o femeie din Germania, aflată în vacanță în Grecia, a furat un artefact grecesc dintr-un muzeu. Acum, însă, femeia s-a decis să returneze relicva, spre uimirea, dar și bucuria autorităților. Obiectul vechi de 2.400 de ani a fost predat vineri, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la […]
15:20
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, crede că Mircea Lucescu știe cum să-i capaciteze pe jucători înaintea meciului decisiv cu Bosnia, programat în luna noiembrie. Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul […]
15:20
În 2007, Gheorghe a plecat în Italia cu doar 50€ în portofel. Ideea genială prin care a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din Liguria # Gândul
În 2007, Gheorghe a plecat în Italia cu doar 50€ în portofel. Ideea genială prin care a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din Liguria. În 2007, Gheorghe a plecat în Italia cu doar 50€ în portofel Povestea lui Gheorghe Balașa cuprinde toate elementele unui scenariu de succes: perseverență, muncă și învățare fără oprire, […]
15:20
Dan Bittman: „Am pierdut prieteni, din cauza poziționării în Parlament. Nu mă mai salută nu mai vorbesc cu mine” # Gândul
Dan Bittman a dezvăluit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că vreme de cinci ani a fost pe „lista neagră” din punct de vedere social și politic, din cauza convingerilor sale exprimate în Parlament. Acesta a precizat că în acea perioadă mulți dintre prietenii săi s-au îndepărtat de el. „Cinci ani am intrat pe […]
15:20
Dan Bittman a fost scos 5 ani din vizorul televiziunilor, spune chiar el în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. „Am pierdut contracte, dar n-a murit nimeni de foame”, spune artistul. Vezi emisiunea integrală AICI. „Întâlnirea noastră de la Televiziunea Română de acum 5 ani, m-a costat 5 ani de ieșire din sistem, […]
15:20
Autoritățile din New York confirmă prezența unei boli tropicale, transmisă de țânțari. Cât de periculos este virusul CHIKUNGUNYA # Gândul
Departamentul de Sănătate al Statului New York a confirmat existența unei victime a bolii chikungunya în Long Island. Este primul caz de virus raportat ca fiind dobândit local în New York și primul caz dobândit local raportat în Statele Unite din 2019, notează ABC News. Testele de laborator au confirmat cazul, potrivit oficialilor din domeniul […]
15:20
În prima vizită la Moscova, Ahmad al-Sharaa îi va cere lui Putin să îl PREDEA pe fostul președinte al Siriei Bashar al-Assad # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin se va întâlni miercuri cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa la Moscova, în timpul primei vizite oficiale a lui Sharaa în Rusia, a anunțat Kremlinul. Sharaa este de așteptat să-i ceară gazdei sale să-l predea pe fostul lider al Siriei, Bashar al-Assad, care s-a refugiat în Rusia după ce a fost înlăturat […]
Acum o oră
15:10
Pașaportul românesc, locul 13 în topul celor mai puternice documente de călătorie din lume. Cine conduce competiția # Gândul
Deși la foarte multe capitole ne aflăm, de regulă, în coada clasamentelor mondială, există și o categorie unde ocupăm un loc fruntaș. Astfel, pașaportul românesc se află pe locul 13 în prestigiosul clasament Henley Passport Index 2025, devansând țări limitrofe ca Bulgaria sau Ucraina. Țara noastră se clasează pe locul 13 în clasamentul Henley Passport […]
15:10
Este timpul să te extinzi și să explorezi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 16 octombrie 2025. Berbec Nu-ți face griji dacă astăzi nu reușești să aprofundezi prea mult lucrurile. Ai mai multă încredere în oameni decât de obicei. Vei descoperi că lucrurile merg mult mai bine dacă le abordezi dintr-o poziție […]
15:10
Test de inteligență | Ce pasăre se ascunde în această iluzie optică? Test de inteligență | Ce pasăre se ascunde în această iluzie optică? Crezi că ești perspicace precum Sherlock Holmes și inteligent precum Albert Einstein? Încearcă să descoperi pasărea din iluzia optică propusă de jagranjosh.com. Astfel îți poți testa vederea 20/20, puterea percepției și […]
15:00
Autoritățile din România pregătesc un nou pachet de măsuri sociale pentru pensionari, prin care se dă 1.000 de lei în plus la pensie. Dat fiind contextul economic actual, Guvernul dorește să ofere ajutoare financiare seniorilor români și persoanelor cu venituri mici. Banii vor fi destinați acoperirii cheltuielilor cu energia. Reprezentanții Guvernului doresc să ofere ajutoare […]
15:00
Ne mișcăm bine. Pașaportul românesc, pe locul 13 în topul celor mai puternice documente de călătorie din lume # Gândul
Deși la foarte multe capitole ne aflăm, de regulă, în coada clasamentelor mondială, există și o categorie unde ocupăm un loc fruntaș. Astfel, pașaportul românesc se află pe locul 13 în prestigiosul clasament Henley Passport Index 2025, devansând țări limitrofe ca Bulgaria sau Ucraina. Țara noastră se clasează pe locul 13 în clasamentul Henley Passport […]
15:00
Olimpicul internațional care are CHIMIE perfectă cu performanța. Lecția impresionantă a „tânărului de aur” al Buzăului, deși i-a fost tăiată bursa: „Niciodată nu mi-am dorit să mă opresc” # Gândul
Matei Ursăchescu, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „B.P. Hașdeu” din Buzău are o chimie perfectă cu performanța. Ingredientele din spatele conexiunii sunt muncă multă, inteligență, perseverență și dorința de a descoperi lucruri. Rezultatele în cazul lui Matei nu au întârziat să apară, căci vorba aceea vine la un moment dat și răsplata. […]
14:50
Ministrul Agriculturii are iar emoții. Miercurea viitoare află dacă se votează moțiunea AUR împotriva sa # Gândul
După ministrul Mediului-Diana Buzoianu, al Economiei-Radu Miruță, a venit rândul ca AUR să depună o moțiune și împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu. Ar fi cam a doua moțiune depusă pe numele acestuia, după ce anul trecut, cei de la USR au făcut același lucru în urma unor declarații controversate ale șefului de la Agricultură. Moțiunea […]
Acum 2 ore
14:40
FOTO. Condiția pusă de Eugenia Șerban fiului său dependent de droguri. ”Altfel eu CEDEZ și atunci trebuie să își ia viața în piept departe de mine” # Gândul
Actrița Eugenia Șerban, în vârstă de 55 de ani, i-a pus o condiție fiului său, Lorans, care se luptă cu dependența de droguri. Eugenia Șerban este o cunoscută actriță. În plan personal aceasta a fost căsătorită cu un bărbat de origine arabă, de care a divorțat când fiul său, Lorans Fawaz Bataineh, avea doi ani. […]
14:40
Faci nunta în România? Cât ajunge să coste un asemenea eveniment, acum, în 2025: meniu, formație, decor și alte servicii # Gândul
Te pregătești să faci nunta în România? Mirii trebuie să suporte, în general, costuri consistent pentru ca acest eveniment să aibă loc. Dacă unele persoane aleg o nuntă minimalistă, intimă, cu puțin elemente de decor, alți miri pot alege o variantă mai fastuoasă, cu o locație înconjurată de flori, cu DJ și un meniu exclusivist. […]
14:30
Legea pensiilor private, cea care stabilește cum pot fi retrași banii din Pilonul II și III, a trecut astăzi de votul Parlamentului și merge la promulgare. Schimbarea semnificativă e pentru pacienții oncologici care pot retrage dintr-o singură tranșă întreaga sumă acumulată. Pentru restul participanților la fondurile private de pensie, situația e alta. Aceștia vor putea […]
14:30
Ponta intervine în scandalul rezerviștilor. „Toată această propagandă pro-război este doar o încercare de a distrage atenția de la problemele reale” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta intervine în scandalul rezerviștilor.Astfel, politicianul a remarcat un aspect mai puțin discutat în spațiul public, și anume faptul că ordinul intempestiv de mobilizare a rezerviștilor și modul amatoricesc în care se desfășoară acțiunea derulată de MApN nu face altceva decât să consolideze propaganda pro-război. Ministerul Apărării Naționale desfășoară în prezent, în […]
14:20
Cel puțin 16 persoane au murit după ce un incendiu de amploare a izbucnit la o fabrică de confecții din Bangladesh, iar oficialii atrag atenția că numărul victimelor ar putea crește. Șaisprezece cadavre au fost recuperate și vor fi predate familiilor după testarea ADN, întrucât acestea se află într-o stare ce nu mai permite identificarea […]
14:20
Cine trebuie să plătească revizia centralei termice la apartamentele închiriate: proprietarul sau chiriașul? # Gândul
Dacă o locuință e închiriată, apare adesea întrebarea care stârnește neclarități între proprietari și chiriași: cine trebuie să plătească revizia centralei termice. Cu toate că poate părea o chestiune minoră, legea are prevederi clare în acest sens, iar răspunderea diferă în funcție de clauzele trecute pe contractul de închiriere. Conform Codului Civil, întreținerea unei locuințe […]
14:10
Legea prosumatorilor a fost adoptată/ Daniel Zamfir: „Compensarea se poate face și cu consumul de gaze” # Gândul
Daniel Zamfir(PSD) spune că ONG-urile frânează dezvoltarea României. Însă, toată clasa politică a fost de acord să fie continuate proiectele energetice, ca să putem scădea prețurile, a declarat acesta, la ieșirea din plenul Camerei Deputaților. Noua lege a energiei, adoptată de parlamentari, încurajează să se dezvolte și mai mult piața energiei verzi. „Noua lege se […]
14:00
Cum și-a salvat o mamă fiul de 6 ani de la moarte. Medicii i-au zis inițial că ar fi doar „mofturos la mâncare”: „Am fost devastată” # Gândul
Jodie Morris este o mamă care a luptat pentru viața fiului ei de 6 ani. Totul a început când băiețelul s-a confruntat cu o viroză la stomac, făcându-l să nu aibă poftă de mâncare. Ulterior, această lipsă a poftei de mâncare s-a acutizat, chiar și după ce viroza îi trecuse. Medicii i-au spus mamei că […]
14:00
Noua lege a energiei aduce avantaje serioase pentru prosumatori/ Daniel Zamfir: „Compensarea se poate face și cu consumul de gaze” # Gândul
Daniel Zamfir(PSD) spune că ONG-urile frânează dezvoltarea României. Însă, toată clasa politică a fost de acord să fie continuate proiectele energetice, ca să putem scădea prețurile, a declarat acesta, la ieșirea din plenul Camerei Deputaților. Noua lege a energiei, adoptată de parlamentari, încurajează să se dezvolte și mai mult piața energiei verzi. „Noua lege se […]
Acum 4 ore
13:40
FOTO. Karmen și Olga Barcari, despre MOTIVAȚIA de a participa la ”Asia Express”. ”Să o vadă așa cum este ea, nu doar fata lui Adi Minune” # Gândul
Karmen și Olga Barcari au vorbit despre participarea lor la show-ul ”Asia Express” 2025, difuzat de postul de televiziuine Antena 1. Karmen, fiica lui Adi Minune, participă la emisiunea ”Asia Express” 2025. Aceasta face echipă cu Olga Barcari. Cele două au acordat un interviu pentru tvmania.ro, unde au explicat care a fost motivația pentru a […]
13:40
Toți românii care stau la bloc trebuie să dețină acest aparat în locuință. Cine nu are, primește amendă # Gândul
Toți românii care locuiesc la bloc trebuie să dețină acest aparat în locuință, iar cine nu are, primește amendă. Despre ce aparat este vorba! Este vorba despre detectoarele de gaze, esențiale pentru a preveni intoxicațiile cu monoxid de carbon. Iar cine nu are detector de gaze în apartament și nu respectă legea, primește amendă. Românii […]
13:30
Iancu Guda aplaudă politicile lui Bolojan. Românii îl contrazic, pe facebook, și-i răstoarnă cifrele # Gândul
Consilierul onorific pe probleme de economie al premierului, Iancu Guda, ar avea și el, la rândul lui, nevoie de consiliere în domeniu. În ultima sa postare, acesta se bucură că a crescut numărul firmelor înființate în România, în perioada iunie-august 2025. N-a trecut mult și-a aflat și motivul real, de la urmăritorii săi. Lecția de […]
13:20
Ministrul Fondurilor UE Pîslaru spune că poate recupera banii europeni pierduți. Problema e că nu s-au cheltuit nici cei deja intrați # Gândul
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, susține că măsurile fiscale adoptate recent de Guvernul Bolojan au prevenit suspendarea fondurilor europene destinate României. Același ministru mai spune și că cea mai mare parte din cererea de plată 3 este recuperabilă, însă, ghinion, nici banii europeni deja intrați nu s-au cheltuit. La începutul lunii septembrie, Ministrul Fondurilor UE […]
13:10
Gabriel Torje, Cătălin Munteanu, Ovidiu Herea, Adrian Iordache și Ionel Dănciulescu au participat la un triughiular amical unde au jucat și naționalele jurnaliștilor din România sau Republica Moldova, dar au comentat și despre derby-ul etapei 13 din Superliga. După acțiunea din București, delegația din Republica Moldova a vizitat Mânăstirea din Curtea de Argeș și barajul […]
13:00
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac # Gândul
Care e singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni și de ce este considerată cea mai dificilă din zodiac. În horoscop, există o zodie care nu se înțelege cu nimeni, nativii fiind personae foarte dificile, de care nimeni nu se poate apropia. Deși pare charismatică și sigură pe ea, Scorpionul, căci despre […]
13:00
Cum ajung să fie furați turiștii români în Istanbul. Metoda folosită de hoți pe victimele lor: „Vin cu rochițe sau pijamale, le pun în fața ta” # Gândul
Unii dintre turiștii români care vizitează orașul Istanbul ajung să fie furați de hoți. De data aceasta, a fost adusă în atenție o altă metodă care este utilizată de hoți pe victimele lor. Unii dintre turiști își dau seama târziu că au picat în plasa lor, rămânând fără anumite bunuri. Totul începe de la simplă […]
12:50
Israelul acuză Hamas că a ÎNCURCAT cadavre. Autoritățile spun că unul dintre trupurile predate marți nu este al niciunui ostatic # Gândul
Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au transmis miercuri că unul dintre cadavrele predate de Hamas nu aparține vreunui ostatic israelian. Potrivit Newsweek, returnarea tuturor ostaticilor către Israel, inclusiv a cadavrelor celor care au murit în timpul captivității, este o condiție centrală a armistițiului și a primei faze a planului de pace al președintelui SUA, Donald […]
12:50
Marea MOBILIZARE a rezerviștilor, un adevărat FIASCO. Gândul a filmat în EXCLUSIVITATE la poarta unei unități militare din Ilfov. Rezerviștii chemați de ministrul Apărării, total descumpăniți: „Eu mai știu să trag cu arma, dar nu mai văd cu un ochi. Ne cheamă Moșteanu bolnavi, el nu știe să se lege la șiret” # Gândul
Sute de bărbați au luat cu „asalt” unitățile militare din București și Ilfov, acolo unde au fost chemați la marea mobilizare a Ministerului Apărării. Somnoroși, obosiți, sau gata „încălziți” cu licori bahice, viitorii „soldați” ai României sunt gata să ne apere în caz de război. Printre ei și nea Gică, în vârstă de 62 de […]
12:40
FOTO. Alina Laufer, despre viața cu PATRU copii. ”Chiar sunt cea mai tare mămică dar nu vreau să mă laud” # Gândul
Alina Laufer a explicat cum este pentru ea viața cu patru copii. ”Chiar sunt cea mai tare mămică dar nu vreau să mă laud”, a afirmat aceasta. Alina Laufer, fosta parteneră de viață a lui Jorge – împreună cu care are o fetiță, Karina, este căsătorită cu Ilan Laufer. În data de 15 februarie 2021, […]
12:40
Claudiu Manda, propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, în exclusivitate pentru Gândul: „Credem în muncă, familie, tradiții, solidaritate și respect” # Gândul
Cu doar câteva săptămâni înainte de Congresul PSD din 7 octombrie, partidul se află într-un moment de reflecție. Atât în ceea ce privește conducerea, cât și viitoarea direcție ideologică. Sorin Grindeanu, rămas singur în cursa pentru președinția social-democraților după retragerea lui Titus Corlățean, își definitivează echipa de conducere. Printre numele importante se află Claudiu Manda, […]
12:20
Un bărbat deține cel mai lung nume din lume. Povestea din spatele celor 2.253 de cuvinte întinse pe 7 pagini pe certificatul de naștere # Gândul
Laurence Watkins este un bărbat în vârstă de 60 de ani din Auckland care a intrat în Cartea Recordurilor pentru că deține cel mai lung nume din lume. Vezi mai jos, în articol, povestea din spatele celor 2.253 de cuvinte întinse pe 7 pagini pe certificatul de naștere. Laurence Watkins are vârsta de 60 de […]
12:10
CSO Voluntari și U BT Cluj, rezultate bune în Europa la BASCHET! Victorie categorică pentru ilfoveni # Gândul
Echipa de baschet masculin CSO Voluntari, deținătoarea trofeului, a trecut de o manieră categorică de echipa croată Alkar Sinj, cu scorul de 92-72 (25-10, 25-27, 31-26, 11-9), marți seara, pe teren propriu, în Liga Nord-Europeană de baschet masculin (ENBL). Gruparea ilfoveană a obținut a doua victorie consecutivă, la capătul unui meci pe care l-a dominat […]
12:10
Povestea dramatică a unui tată cu doi copii. A fost tratat greșit de arsuri la stomac, deși avea cancer în stadiul patru # Gândul
Zack Van Aarde, un tata în vârstă de 41 de ani, a fost diagnosticat cu cancer în stadiul patru, după luni întregi de disconfort gastric. Medicul care se ocupa de caz i-a prescris medicamente pentru reflux acid, dar acesta a aflat că simptomele lui erau, de fapt, cauzate de cancer esofagian. Bărbatul, pasionat de sport, […]
12:00
Firme de ride-sharing din Timișoara, suspectate de DNA că au pus la punct un „mecanism” evazionist de proporții. Comisioane de 10%, șoferi care cotizau săptămânal, case și mașini de lux # Gândul
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat – în această dimineață – mai multe percheziții în Timișoara, într-un dosar de evaziune fiscală. Un „mecanism” evazionist bine pus la punct a fost destructurat în urma unei anchete de proporții, iar schema s-a derulat între 2021 și 2024. În exclusivitate, Gândul prezintă informații de ultimă oră din […]
12:00
Cunoscuta jurnalistă Sorina Matei, cu o experiență de 28 de ani în presa din România, se alătură echipei Gândul. Sorina Matei, una dintre cele mai respectate voci ale presei românești Sorina Matei a debutat în presă în 1997, mai întâi ca jurnalist în presa scrisă, reporter special la Jurnalul Național, iar din anul 2003 a […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.