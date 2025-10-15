Dan Bittman, furat de două ori de dreptul la VOT. „Le mulțumesc și astăzi că nu m-au lăsat să fiu un prost”
Gândul, 15 octombrie 2025 16:50
Invitat în podcastul Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, solistul trupei Holograf, Dan Bittman, a oferit o relatare savuroasă a modului în care l-au surprins alegerile prezidențiale din 6 decembrie, anulate ulterior de CCR. Concret, muzicianul se afla într-un turneu alături de trupa sa, la Londra. Întreruperea procesului electoral, decisă de CCR, l-a surprins în superbul […]
• • •
Acum 5 minute
17:20
Netanyahu s-a prezentat la tribunal, dar a invocat că este bolnav pentru a pleca rapid. Ministrul israelian al Justiției cere limitarea audierilor # Gândul
Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, s-a prezentat miercuri în instanță, unde este judecat pentru presupuse acte de corupție, dar a obținut permisiunea de a pleca rapid invocând că are bronșită, în timp ce ministrul israelian al Justiției, Yariv Levin, a pregătit un proiect de lege prin care să limiteze audierile în perioadele de război. Benjamin Netanyahu […]
Acum 15 minute
17:10
Numele Ancăi Dragu, fost ministru de Finanțe în Guvernul Dacian Cioloș și fost președinte al Senatului României este vehiculat pentru o potențială numire în fruntea Guvernului Republicii Moldova. Informația a devenit și una oficială după ce Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa a propus-o pe Dragu în poziția de premier. Propunerile partidelor din Republica Moldova […]
17:10
Șacalii prăpădesc Oltenia. Haitele criminale au sfârtecat și animalele lui Gigi Nețoiu. Nimic nu scapă, oi, capre sau viței # Gândul
Șacalii atacă ferme și gospodării în Dolj și Olt. Efectivele de șacali cresc de la un an la altul, iar haitele sunt tot mai prezente în special în localitatile rurale din România, dar și în proximitatea orașelor. În Dolj prădătoarele sunt prezente în special in zona de sud, spre Dunăre, unde au ajuns să atace […]
Acum o oră
16:50
16:40
Dan Bittman: „Dacă începe războiul o să plec din țară și o să-i conving și pe copii să vină cu mine. Nu e războiul meu” # Gândul
Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că va pleca din țară, dacă va începe războiul. La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache, cu privire la modul în care ar reacționa dacă ar începe războiul, Dan Bittman a declarat: „O să încerc să fug din țară, să plătesc oricât și […]
16:40
FOTO. Ce spune Bursucu despre RELAȚIA cu Teo Trandafir. ”Ne cunoaștem atât de bine viețile” # Gândul
Bursucu a făcut declarații despre relația sa cu Teo Trandafir, alătiuri de care a moderat emisiunea ”Teo Show”, de la postul de televiziune Kanal D. Bursucu, pe numele său real Adrian Cristea, a devenit cunoscut după ce a fost dansator și coregraf la emisiunea ”Dansez pentru tine”, difuzată în urmă cu câțiva ani de […]
16:30
ONU avertizează că aproape 14 milioane de oameni ar putea fi afectați de foamete din cauza reducerii ajutorului umanitar la nivel mondial # Gândul
Aproape 14 milioane de oameni din Afganistan, Republica Democrată Congo, Haiti, Somalia, Sudanul de Sud și Sudan riscă să sufere de foamete severă din cauza reducerilor ajutorului umanitar global, a avertizat miercuri Programul Alimentar Mondial (PAM) al Națiunilor Unite. Cel mai mare donator al PAM, SUA, și-a redus ajutorul extern sub președintele Donald Trump, iar […]
16:30
Dan Bittman: „În timp ce Nicușor se chinuie, să nu uităm că Bulgaria a fost primită în Visa Waiver” # Gândul
Dan Bittman, solistul Holograf, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că în timp ce Nicușor Dan face eforturi pentru a stabili o vizită la Washington, Bulgaria a fost primită în programul Visa Waiver. „Eu nu cred că noi suntem în atenția lui Donald Trump așa cum credem. Cum ne permitem să-mi dau […]
16:30
Dan Bittman îi ia apărarea Andreei Esca, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Artistul povestește despre o dispută dintre cei doi, unde el și-a cerut scuze. Vezi emisiunea integrală AICI. „Eu cred că și doamna Esca are dreptul la opinie. Eu mi-am cerut scuze în fața ei pentru că ne-am certat de la Covid. […]
Acum 2 ore
16:20
Un șofer străin de TIR și-a înscenat propria tâlhărie, susținând că i s-au furat 6.000 de euro. Detaliul care l-a dat de gol în fața oamenilor legii # Gândul
Episod incredibil în Vâlcea. Un șofer străin de autocamion a inventat un jaf, reclamând că a fost atacat și jefuit într-o parcare. În realitate, polițiștii au descoperit că acesta și-a provocat singur rănile. Un șofer străin și-a înscenat cu abilitate propriul jaf în comuna Racovița (județul Vâlcea), dar ancheta polițiștilor a relevat că acesta și-a […]
16:20
Dan Bittman: „Suntem învrăjbiți pe nimic. Nu sunt banii noștri. Îmi cereți să și mor pentru asta?” # Gândul
Dan Bittman a comentat la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache” tendința României de înarmare, în contextul mobilizării recente pentru testarea rezerviștilor. „M-a trădat țara asta în toate felurile și am iubit-o și acum mă trimite la războiu ca să mor, pentru cine? Naivi am fost din patru în patru ani. Suntem învrăjbiți pe nimic, […]
16:20
Fiul lui Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a fost reținut păentru 24 de ore de Poliția Sector 3. Potrivit surselor Gândul, agresorul este Balint Vasile Daniel, fiul lui Sile. Victima este fiul acestuia, în vârstă de 12 ani, care este crescut de bunici și nu locuiește împreună cu tatăl său. Din primele date, un membru […]
16:20
Dan Bittman își arată aprecierea față de comportamentul președintelui României, Nicușor Dan. Daca ar fi în locul lui, s-ar comporta la fel. Asta a declarat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi emisiunea integrală AICI. „A câștigat Nicușor Dan. Nicușor e un om vesel, mie-mi place, zâmbește. Cel mai fericit aș fi, să fi […]
16:10
16:10
Piedone, trimis în judecată de DNA, sub control judiciar. Care sunt acuzațiile aduse de procurori # Gândul
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Cristian Popescu Piedone, „la data faptei președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pentru săvârșirea infracțiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul […]
16:10
Noi ciocniri între forțe pakistaneze și afgane au fost înregistrate miercuri la granița dintre Pakistan și Afganistan, în contexul în care relațiile dintre Islamabad și Kabul s-au înrăutățit rapid în ultimele zile. Ambele părți s-au acuzat reciproc de declanșarea violențelor care au cuprins districtul Spin Boldak din sud-estul Afganistanului și districtul Chaman din Pakistan și […]
16:10
Înainte de întâlnirea Zelenski-Putin, ucrainenii au discutat cu reprezentanții marilor fabricanți de ARMAMENT din SUA # Gândul
O delegație guvernamentală ucraineană s-a întâlnit cu reprezentanții mai multor proeminenți producători americani de armament în timpul unei vizite în SUA, a declarat miercuri un oficial de rang înalt de la Kiev. O delegație condusă de șeful biroului președintelui ucrainean, Andrii Yermak, și de prim-ministrul Iulia Sviridenko s-a întâlnit cu reprezentanți ai Lockheed Martin și […]
16:10
De ce ies Generalii la televizor pe timp de pace? Dan Bittman: „Lucrurile sunt mult mai grave decât ni le putem închipui” # Gândul
Ni se ascunde ceva? Sunt lucrurile mai grave? Asta crede Dan Bittman, care spune că există „forțe care ne pregătesc un viitor mai puțin vesel”. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi emisiunea integrală AICI. „Din ce am văzut și din cum evoluează situațiile, eu cred că lucrurile sunt […]
16:00
Rezerviștii din Capitală și Ilfov au fost chemați la unități de Ministerul Apărării Naționale zilele acestea pentru activități specifice de pregătire în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25. Cei care nu se prezintă la activitățile desfășurate de Ministerul Apărării riscă să primească amenzi de până la 1.251 de lei, conform Legii Legii 446/2006 privind pregătirea […]
16:00
TopBet, noul brand de pariuri sportive online al Soft2Bet, s-a lansat oficial pe piața din România cu o promisiune clară: o experiență de pariere intensă, captivantă și personalizată, centrată pe competițiile care contează cu adevărat pentru fani. TopBet.ro de la Soft2Bet oferă o combinație puternică între funcționalități inovatoare, cote competitive și o identitate puternic ancorată […]
16:00
Bolojan pozează în premierul care aduce investiții. Discurs optimist la inaugurarea fabricii Stihl de la Oradea # Gândul
Premierul Ilie Bolojan s-a simțit, din nou, ca acasă, la Oradea. După ce legea „austerității” i-a adus huiduieli prin țară, Oradea rămâne locul unde se mai aplaudă. Aici, Bolojan zâmbește și dă senzația că economia României merge bine. Gigantul german STIHL a inaugurat miercuri, în mod oficial, prima sa unitate de producție din România, dedicată […]
16:00
Dan Bittman, ironii amare despre ipocrizia bulei progresiste: „Activismul e pe bani. Vreau să fiu Zebră, nu doar Rincocer” # Gândul
Dan Bittman a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre activismul pe care îl fac multe vedete din România și a precizat că în acest fenomen sunt implicate sume mari de bani. „Activismul e pe bani. Toată viața mea am fost liberal de profesie și am constatat să fii general de armată și […]
16:00
Primele concluzii după ce avioane canadiene CF-188 Hornet au aterizat, în premieră, pe o AUTOSTRADĂ din Estonia # Gândul
În data de 13 octombrie 2025, potrivit anunțului făcut de Forțele Aeriene Regale Canadiene pe X, avioane CF-188 Hornets canadiene au realizat o premieră istorică. Au aterizat pe autostrada Jägala-Käravete (Piibe) din Estonia în timpul exercițiului TARASSIS 25. Aterizările au făcut parte dintr-un efort mai amplu de antrenament baltic, alături de aeronave estoniene și italiene, […]
16:00
Dan Bittman îndeamnă lumea să nu mai folosească cuvinte ca și „nazist” sau „legionar”, fără a ști ce înseamnă. Artistul, vizibil emoționat, a povestit o istorisire reală despre supraviețuitorii Auschwitz-ului în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi emisiunea integrală AICI. „Nu mai vorbiți vă rog mult despre legionari, despre naziști, pentru că sunt […]
16:00
Judecătorii militari au RESPINS cererea de rejudecare a procesului soților Ceaușescu. Motivarea oamenilor legii într-un proces istoric # Gândul
Judecătorii militari au respins, în urmă cu puțin timp, cererea de rejudecare a procesului prin care soții Elena și Nicolae Ceaușescu au fost condamnați la moarte în decembrie 1989. Cuplul care a condus România comunistă a fost executat chiar în ziua de Crăciun. La 35 de ani de la uciderea dictatorului Nicolae Ceaușescu și a […]
15:50
Dacă e miercuri, atunci este momentul propice să vă delectați cu un nou banc marca Bulă. De data aceasta, Bulă ține neapărat să își facă un tatuaj cu numele iubitei lui. Iată bancul! Bulă intră val-vârtej într-un salon de tatuaje, își dă pantalonii jos şi zice: – Vreau să-mi tatuați numele iubitei mele acolo, jos! […]
15:50
Dan Bittman, mesaj către Victor Rebengiuc: „Pe vremea lui Ceaușescu ar fi fost artist emerit, nu ar fi plătit taxe. Acum este lucrător cultural” # Gândul
Dan Bittman a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că actorul Victor Rebengiuc, care și-a exprimat adeseori nemulțumirea față de aspecte de pe scena politică, că, pe vremea lui Ceaușescu ar fi fost avut privilegiile unui „artist emerit” însă acum este considerat, din punct de vedere legal, „un lucrător cultural”. „Aș vrea să-i […]
15:50
Dan Bittman denunță mizeria din România, spunând că nimeni nu face nimic în privința aceasta. Declarațiile vin în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi emisiunea integrală AICI. „Vă rog eu frumos, faceți o încercare. Luați trenul din București, nu mai spun doar cat să vedeți cât de mizerabil arată Gara de Nord, dar […]
15:40
Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a spus ce a vrut, de fapt, să studieze Violeta, fiica sa și a lui Ștefan Bănică Jr. Andreea Marin a fost căsătorită de trei ori și are un copil, din mariajul cu celebrul artist Ștefan Bănică Junior. Cei doi au împreună o fiică, Violeta. Ștefan Bănică […]
15:40
Suedia urmărește parcursul unui SUBMARIN militar al Rusiei. Premierul Ulf Kristersson denunță „atacurile hibride” ale Moscovei # Gândul
Armata suedeză a anunțat, miercuri, că urmărește un submarin militar rus intrat de 24 de ore în Marea Baltică, pe fondul tensiunilor extreme generate de invazia Rusiei în Ucraina. ”Un submarin rus a pătruns marți în Marea Baltică”, a transmis Armata suedeză, conform publicației 20Minutes.fr. ”Avioane de vânătoare și nave militare au localizat submarinul în […]
15:40
„Nu ne mai salutăm”, spune Dan Bittman, despre Dan Teodorescu în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. După o lungă colaborare între cei doi, lanțul prieteniei s-a rupt. Artistul povestește ultima lor întâlnire. Vezi emisiunea integrală AICI. „Ne-am intersectat la o acțiune PSD-istă. Eram la Brăila. A organizat primăria un spectacol. Eram și eu, […]
15:40
Moșteanu a scăpat iar de armată. Răspunsul oficial al MApN: „Persoanele pot fi chemate doar în situații excepționale” # Gândul
Deși este șeful Ministerului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu se înscrie printre bărbații români care nu au satisfăcut stagiul militar obligatoriu la vremea când acesta împlinea vârsta majoratului. Acțiunea de mobilizare a rezerviștilor, care are loc zilele acestea, îl face scăpat și acum de armată. Biroul de Presă al MApN a transmis, la solicitarea Gândul, un […]
15:30
Mihai Fifor îi ceartă pe cei care fac mișto de mobilizare:”Nu e momentul să râdem de cei care fac exerciții, ci de cei care nu le-ar face niciodată” # Gândul
Deputatul Mihai Fifor(PSD) îi ceartă pe aceia care fac mișto de acțiunea de mobilizare inițiată de Ionuț Moșteanu și identifică drept unic vinovat pentru acest val de glume pe cei din Ministerul Apărării Naționale. Fostul ministru MApN arată cu degetul, pentru valul de ironii, către Ministerul Apărării Naționale care a transformat activitatea cazonă într-una aruncată […]
15:30
Bugetarul din România, fost electrician, cu un salariu de 11.000 de euro. Ce a răspuns când a fost întrebat cum de câștigă mai mult decât președintele # Gândul
Iată cine este bugetarul din România, fost electrician, care câștigă un salariu de 11.000 de euro lunar. Ce răspuns a dat acesta când a fost întrebat cum de câștigă de două ori mai mult decât șeful statului. Este vorba despre directorul Monetăriei Statului, Octavian Schen, care în anul 2024 a avut un venit lunar de […]
15:30
Cristina Demetrescu: Zodia care va primi o MĂRIRE de salariu în a doua jumătate a lunii octombrie 2025 # Gândul
Cristina Demetrescu: Zodia care va primi o mărire de salariu în a doua jumătate a lunii octombrie 2025. Cristina Demetrescu: Zodia care va primi o mărire de salariu în a doua jumătate a lunii octombrie 2025 Astrele arată clar! Fecioarele pot primi vești minunate în privința finanțelor. Nu este exclusă o mărire de salariu, un […]
15:30
Pe cine ne bazăm? „Gheorghiță, Nicușor și Ionuț apără patria”. Doru Bușcu ridiculizează Marea deMobilizare a MApN # Gândul
În ultimul editorial semnat în Cațavencii, Doru Bușcu trage un semnal de alarmă cu privire la exercițiul militar de mobilizare a rezerviștilor din București și Ilfov. Printre ironii, Bușcu arată că cea mai mare parte a rezervei Armatei României este plecată din România. „Mare parte din rezerva civilă a României e deja plecată la căpșuni […]
15:30
Dan Bittman depănează amintiri din perioada comunistă în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. „Abuzurile de atunci s-au întors azi sub altă formă”, spune Bittman. Vezi emisiunea integrală AICI. „Eram tineri, inconștienți, nu ne păsa nouă că veneau oamenii de ordine și le spuneau spectatorilor să stea în ordine. În multe situații, nu tot […]
15:30
Dan Bittman demască vip-urile din clipul Rinocerii al trupei TAXI: „Cel puțin 10 din clipul ăsta sunt plătiți de ONG-uri numai ca să fie drăgăstoși” # Gândul
Dan Bittman a vorbit la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache” clipul Rinocerii al trupei Taxi și a precizat că cel puțin 10 dintre vedetele care au luat parte au fost plătite de ONG-uri pentru apariția lor. „Pe mulți i-am văzut de acolo. Eu am înțeles că sunt Rinocer, direct. Credeți-mă că sunt prieten cu […]
15:30
Simbolurile Brașovului prind din nou viață, Telecabina Tâmpa și Restaurantul Panoramic se redeschid # Gândul
Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic, două simboluri arhitecturale și turistice ale Brașovului, își redeschid porțile în data de 19 octombrie, după un amplu proces de modernizare realizat de ANA Teleferic, parte din ANA Holding. Valoarea totală a proiectului depășește 20 de milioane de euro, din care peste 12 milioane pentru reconstrucția restaurantului și 8 milioane […]
Acum 4 ore
15:20
O femeie din Germania care a furat un artefact grecesc în urmă cu 50 de ani a decis să-l returneze. Cum a ajuns la această decizie # Gândul
În urmă cu 50 de ani, o femeie din Germania, aflată în vacanță în Grecia, a furat un artefact grecesc dintr-un muzeu. Acum, însă, femeia s-a decis să returneze relicva, spre uimirea, dar și bucuria autorităților. Obiectul vechi de 2.400 de ani a fost predat vineri, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la […]
15:20
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, crede că Mircea Lucescu știe cum să-i capaciteze pe jucători înaintea meciului decisiv cu Bosnia, programat în luna noiembrie. Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul […]
15:20
În 2007, Gheorghe a plecat în Italia cu doar 50€ în portofel. Ideea genială prin care a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din Liguria # Gândul
În 2007, Gheorghe a plecat în Italia cu doar 50€ în portofel. Ideea genială prin care a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din Liguria. În 2007, Gheorghe a plecat în Italia cu doar 50€ în portofel Povestea lui Gheorghe Balașa cuprinde toate elementele unui scenariu de succes: perseverență, muncă și învățare fără oprire, […]
15:20
Dan Bittman: „Am pierdut prieteni, din cauza poziționării în Parlament. Nu mă mai salută nu mai vorbesc cu mine” # Gândul
Dan Bittman a dezvăluit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că vreme de cinci ani a fost pe „lista neagră” din punct de vedere social și politic, din cauza convingerilor sale exprimate în Parlament. Acesta a precizat că în acea perioadă mulți dintre prietenii săi s-au îndepărtat de el. „Cinci ani am intrat pe […]
15:20
Dan Bittman a fost scos 5 ani din vizorul televiziunilor, spune chiar el în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. „Am pierdut contracte, dar n-a murit nimeni de foame”, spune artistul. Vezi emisiunea integrală AICI. „Întâlnirea noastră de la Televiziunea Română de acum 5 ani, m-a costat 5 ani de ieșire din sistem, […]
15:20
Autoritățile din New York confirmă prezența unei boli tropicale, transmisă de țânțari. Cât de periculos este virusul CHIKUNGUNYA # Gândul
Departamentul de Sănătate al Statului New York a confirmat existența unei victime a bolii chikungunya în Long Island. Este primul caz de virus raportat ca fiind dobândit local în New York și primul caz dobândit local raportat în Statele Unite din 2019, notează ABC News. Testele de laborator au confirmat cazul, potrivit oficialilor din domeniul […]
15:20
În prima vizită la Moscova, Ahmad al-Sharaa îi va cere lui Putin să îl PREDEA pe fostul președinte al Siriei Bashar al-Assad # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin se va întâlni miercuri cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa la Moscova, în timpul primei vizite oficiale a lui Sharaa în Rusia, a anunțat Kremlinul. Sharaa este de așteptat să-i ceară gazdei sale să-l predea pe fostul lider al Siriei, Bashar al-Assad, care s-a refugiat în Rusia după ce a fost înlăturat […]
15:10
Pașaportul românesc, locul 13 în topul celor mai puternice documente de călătorie din lume. Cine conduce competiția # Gândul
Deși la foarte multe capitole ne aflăm, de regulă, în coada clasamentelor mondială, există și o categorie unde ocupăm un loc fruntaș. Astfel, pașaportul românesc se află pe locul 13 în prestigiosul clasament Henley Passport Index 2025, devansând țări limitrofe ca Bulgaria sau Ucraina. Țara noastră se clasează pe locul 13 în clasamentul Henley Passport […]
15:10
Este timpul să te extinzi și să explorezi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 16 octombrie 2025. Berbec Nu-ți face griji dacă astăzi nu reușești să aprofundezi prea mult lucrurile. Ai mai multă încredere în oameni decât de obicei. Vei descoperi că lucrurile merg mult mai bine dacă le abordezi dintr-o poziție […]
15:10
Test de inteligență | Ce pasăre se ascunde în această iluzie optică? Test de inteligență | Ce pasăre se ascunde în această iluzie optică? Crezi că ești perspicace precum Sherlock Holmes și inteligent precum Albert Einstein? Încearcă să descoperi pasărea din iluzia optică propusă de jagranjosh.com. Astfel îți poți testa vederea 20/20, puterea percepției și […]
15:00
Autoritățile din România pregătesc un nou pachet de măsuri sociale pentru pensionari, prin care se dă 1.000 de lei în plus la pensie. Dat fiind contextul economic actual, Guvernul dorește să ofere ajutoare financiare seniorilor români și persoanelor cu venituri mici. Banii vor fi destinați acoperirii cheltuielilor cu energia. Reprezentanții Guvernului doresc să ofere ajutoare […]
