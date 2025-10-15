Sébastien Lecornu nu renunță la planul de REFORMARE a sistemului pensiilor/ Premierul-desemnat încearcă să ajungă la un acord cu forțele de dreapta
Gândul, 15 octombrie 2025 19:50
Premierul-desemnat al Franței, Sébastien Lecornu, a explicat, miercuri, în Senat că nu renunță la planul controversat de reformare a sistemului pensiilor, subliniind că suspendarea aplicării măsurilor prevăzute ”nu înseamnă renunțarea” la proiect. Lecornu a dat asigurări grupărilor de dreapta, în fața Senatului, minimalizând suspendarea reformei pensiilor, esențială pentru câștigarea încrederii Partidului Socialist. „Suspendarea nu înseamnă […]
• • •
Acum 5 minute
20:20
CTP critică REFUZUL medicilor de a efectua avorturi la cerere. „Femeia, pusă într-o situație inferioară unui deținut” # Gândul
Cristian Tudor Popescu critică dur refuzul medicilor de a efectua avorturi la cerere. Care sunt argumentele gazetarului. Ce spune CTP despre avortul la cerere Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat refuzul unor medici din spitalele de stat de a efectua avorturi la cerere, scrie b1tv.ro. CTP spune că femeilor cărora li se refuză întreruperea de […]
Acum 15 minute
20:10
Acum 30 minute
20:00
Nepalezii, filipinezii și indienii stabiliți în România și-au făcut APROZAR ASIATIC în România. Ia neamule, patal, khichri, amla..! # Gândul
Sunt deja câteva sute de mii de asiatici (majoritatea din India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka și Filipine) stabiliți în România care vin să lucreze pentru a trimite bani familiilor de peste mări. Sunt la grămadă, coorporatiști sau zilieri. Ei se adaugă zecilor de mii de chinezi, care sunt deja localnici și vecini de nădejde […]
20:00
Ionuț Moșteanu declară că România se înarmează ca să sprijine Ucraina: „Rusia nu o să atace un stat NATO, dar Ucraina e în război” # Gândul
Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, a fost prezent miercuri 15 octombrie, la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO, unde s-a discutat despre situația de pe flancul de est, dar și despre războiul din Ucraina. Ministrul Ionuț Moșteanu a precizat că, în cadrul reuniunii, a fost stabilită o mai bună coordonare, în ceea ce privește securitatea […]
20:00
Darius Coman, ocupant al locului 6 la Mondialele de înot pentru juniori, are o metodă specială de pregătire fizică iarna. Înotul românesc îl are drept portdrapel pe David Popovici, însă în spatele lui se află mulți sportivi juniori care îi calcă pe urme. Unul dintre aceștia este Darius Coman, sportiv specializat în probele de bras. […]
20:00
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Antonio Costa. Cei doi se vor întâlni la summitul de săptămâna viitoare # Gândul
Președintele Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică cu președintele Antonio Costa, înaintea summitului Consiliului European de săptămâna viitoare. „Am discutat despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni și creșterea competitivității UE prin simplificarea birocrației și tranziția verde/digitală”, a transmis șeful statului pe rețeaua X. Discuții privind competitivitatea Nicușor […]
Acum o oră
19:50
19:40
Disidenții ruși din exil, ținta unei „anchete penale” a FSB. Peskov: „Agențiile noastre SPECIALE iau măsurile necesare” # Gândul
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat că lansează o nouă anchetă penală împotriva a 23 de disidenți ruși în exil, acuzați că au format o „organizație teroristă” și complotează să preia puterea. Fostul magnat al petrolului Mihail Hodorkovski a fost numit liderul al presupusului complot. Anunțul FSB a venit după ce Adunarea […]
19:30
Nepalezii, filipinezii și indienii stabiliți în România au început să-și vândă preparatele din bucătăriile lor tradiționale în tarabe și aprozare # Gândul
Cei peste 150.000 de asiatici (majoritatea din India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka și Filipine) stabiliți în România vin să lucreze pentru a trimite bani familiilor acestora. Între timp, ei își aduc cultura, tradițiile și preparatele culinare în țara noastră. În zonele unde locuiesc au apărut deja tarabe și aprozare în care se vând preparate […]
Acum 2 ore
19:20
Cutremur de 4 GRADE pe scara Richter, resimțit în Maramureș. Două școli au fost evacuate. Specialiștii estimează risc seismic crescut în viitor # Gândul
Cutremurele sunt rare în Maramureș. Însă, azi dimineață, s-a produs un seism de 4 grade pe scara Richter, la 4 km adâncime. S-a resimțit puternic în Baia Mare și în Satu Mare. Dimineața, pământul s-a zguduit. La etajele superioare ale blocurilor, locatarii au avut senzația că le fuge pământul de sub picioare. De frica unor […]
19:20
Scandalul rezerviștilor chemați de MApN, în reacțiile internauților. Cele mai tari comentarii de pe paginile Gândul la Marea deMobilizare # Gândul
Scandalul rezerviștilor chemați de MApN în cadrul exercițiului MOBEX B-IF-25 a luat amploare. Exercițiul poate fi considerat mai degrabă o deMobilizare a României decât acțiunea „triumfătoare” pe care o visa Ionuț Moșteanu. Deși era destinat verificării pregătirii unităților și colaborării între militarii activi și cei în rezervă, a devenit ținta unor ironii crunte pe rețelele […]
19:20
Șoferii trebuie să fie foarte atenți în această perioadă la răceli, informează România TV. Anumite medicamente pentru răceală și gripă îi pot lăsa fără permisul de conducere. Șoferii care răcesc pot rămâne fără permis cel puțin 72 de ore. Cele mai multe medicamente pentru viroze sau gripe conține pseudoefedrine, efedrine sau codeină, substanțe care duc […]
19:20
Washingtonul avertizează asupra provocărilor comerciale impuse de Beijing. „Este CHINA împotriva întregii lumi” # Gândul
Guvernul SUA a avertizat, miercuri, că restricțiile impuse de Beijing cu privire la mineralele rare ar putea afecta întreaga lume, în contextul situației comerciale tensionate. „Nu vă îndoiți de acest lucru, este China împotriva întregii lumi. Nu vom permite unui grup de birocrați din Beijing să încerce să controleze lanțurile de producție globale. Ca să […]
19:10
Clădirea Guvernului, iluminată în culori optimiste. Palatul Victoria omagiază Ziua Părinților de Îngeri # Gândul
Palatul Victoria va fi iluminat, în această seară, în culorile roz și bleu, acțiune prin care Guvernul se alătură și în 2025 campaniei de iluminat arhitectural desfășurată cu prilejul Zilei Părinților de îngeri. Această zi a fost instituită în semn de sprijin și solidaritate cu părinții ai căror copii au murit în lunile de sarcină, […]
19:10
19:10
Managerul unei firme cu afaceri offshore ar fi furat 1.700.000 de euro din fondurile companiei. Descinderi în Ilfov și Gorj # Gândul
Oamenii legi au descins miercuri 15 octombrie în mai multe locații din Gorj și Ilfov, într-un caz de înșelăciune, în care este vizat managerul CH Robinson Worldwide Romania SRL, (sucursală a unei companii poloneze) și cei doi complici ai săi, au transmis surse judiciare pentru Gândul. Cei trei ar fi pus la cale o schemă, […]
19:00
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a verificat, miercuri, alături de Ion Simu, director general CFR SA, stadiul reabilitării liniei feroviare Brașov-Simeria, parte a Coridorului european Rin-Dunăre. Ministrul Transporturilor anunță pe pagina sa de Facebook că la finalizare, tronsonul va permite circulația cu viteza maximă de 160 km/h, îmbunătățind conectivitatea națională și europeană. „Un moment cheie este […]
18:40
Imagini cu seismul care a panicat locuitorii din Satu Mare. „Efectiv am simțit cum s-a legănat blocul”. De ce cutremurul de azi este unul ATIPIC # Gândul
Dimineață marcată de panică în judeţul Satu Mare. Au apărut imagini de pe camerele de supraveghere din timpul cutremurului care s-a produs miercuri dimineaţă. Mai mulți locuitori din Satu Mare și localitățile limitrofe au declarat pentru presa locală că au resimțit seismul destul de bine. „S-a mișcat podeaua cu mine” Un cutremur mediu cu magnitudinea […]
18:30
Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe # Gândul
Ție de ce ți-e frică? Ai o listă lungă din care poți alege, pentru că România ultimilor 5 ani a fost guvernată de și prin frică. A început cu pandemia, a continuat cu războiul și acum ne amenință sărăcia. Nici nu mai e nevoie de proiecte de țară, de programe naționale, de strategii pentru viitor. […]
Acum 4 ore
18:20
Planul de REÎNARMARE al UE: Inițiative comune, care ar trebui să înceapă în 2026 pentru ca Europa să fie gata de LUPTĂ în 2030 # Gândul
Uniunea Europeană va propune lansarea unor proiecte comune de apărare aeriană și de drone în lunile următoare, ca parte a unui ambițios plan de reînarmare pe parcursul a următorilor cinci ani. Documentul a fost consultat de reporterii Bloomberg. Planul, care este încă supus modificărilor, va fi prezentat joi, înainte ca liderii statelor UE să-l discute […]
18:20
După ce NATO a stabilit contribuții pentru Ucraina, Kievul cere explicit cote din PIB-urile partenerilor, inclusiv din partea ROMÂNIEI # Gândul
Administrația Volodimir Zelenski le-a cerut, miercuri, partenerilor din cadrul Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene să aloce Ucrainei 0,25% din PIB pentru apărare în 2026, în contextul în care liderii statelor din cadrul NATO au propus deja, la summitul desfășurat în iunie la Haga, contribuții directe pentru ajutarea forțelor militare ucrainene să respingă invazia rusă. ”Aș […]
18:10
Jaf de peste 40.000 de euro în Franța. Doi români sunt suspectați că au LICHIDAT un magazin de electronice # Gândul
Românii inventivi lovesc din nou în Occident. Biroul de Invetigații Criminale din cadrul Poliției Lugoj a făcut percheziții, în această dimineață, la locuințele a doi bănățeni din Buziaș. Cei doi sunt suspectați că au furat echipamente multimedia dintr-un magazin de electornice din localitatea franceză Vitry-sur-Seine. Furt de ehipamente în valoare de peste 40.000 de euro […]
18:00
Alegerile, pe un „butoi cu pulbere”. Ca să se „calmeze” liderii coaliției, Emanoil Ungureanu (USR) este dispus să își retragă plângerea penală împotriva premierului Ilie Bolojan și ministrului Cătălin Predoiu # Gândul
Deputatul USR, Emanoil Ungureanu, care a urcat tensiunea în coaliție și a depus la Parchetul General o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, pe abuz în serviciu, din cauza nerespectării termenului legal de organizare a alegerilor locale în București – este dispus să facă un pas în spate. […]
18:00
Gucci și alte branduri de modă celebre, acuzate de crearea unui MONOPOL. Comisia Europeană a decis amenzi uriașe # Gândul
Înțelegerile de culise din lumea modei au fost penalizate drastic de Comisia Europeană. Forul executiv de la Bruxelles a amendat Gucci și alte mărci celebre cu 157 de milioane de euro din cauză că au conspirat să țină prețurile ridicate, afectând în mod direct interesele consumatorilor. Mărcile de lux Gucci, Chloe și Loewe au fost […]
17:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitați: Sorina Matei și Marius Tucă # Gândul
Invitații emisiunii sunt jurnaliștii Sorina Matei și Marius Tucă. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:40
Sânziana Buruiană nu s-a oprit din alăptat de când a devenit mămică prima oară și până în prezent. Blonda are doi copii. Sânziana Buruiană este căsătorită, din octombrie 2015, cu Nicolae Zuluf. Izabela, fiica lor cea mare, a venit pe lume în anul 2016. În octombrie 2020, Sânziana Buruiană a devenit mămică pentru a doua […]
17:40
AUR acuză USR că a votat împotriva propriei Propuneri legislative prin care se cerea desființarea AMEPIP, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice. Senatorul Ștefan Geamănu a declarat de la tribuna Senatului că: „Astăzi asistăm la un nou spectacol suprarealist de ipocrizie politică marca USR!” a declarat senatorul AUR, Ștefan Geamănu. „Partidul […]
17:40
17:40
Cadoul unui polonez pentru Papa Leon al XIV-lea: PROTON, un cal pur-sânge arab. Darul, inspirat de o fotografie cu Papa în Peru # Gândul
Papa Leon al XIV-lea a primit un cadou mai puțin obișnuit înaintea Audienței Generale săptămânale de la Vatican – un cal alb, un pur-sânge arab, pe nume Proton. Proton i-a fost dăruit Papei miercuri de către Andrzej Michalski, proprietarul unei herghelii din Polonia. O idee inspirată dintr-o fotografie din Peru Michalski, proprietar și fondator al […]
17:20
Netanyahu s-a prezentat la tribunal, dar a invocat că este bolnav pentru a pleca rapid. Ministrul israelian al Justiției cere limitarea audierilor # Gândul
Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, s-a prezentat miercuri în instanță, unde este judecat pentru presupuse acte de corupție, dar a obținut permisiunea de a pleca rapid invocând că are bronșită, în timp ce ministrul israelian al Justiției, Yariv Levin, a pregătit un proiect de lege prin care să limiteze audierile în perioadele de război. Benjamin Netanyahu […]
17:10
Numele Ancăi Dragu, fost ministru de Finanțe în Guvernul Dacian Cioloș și fost președinte al Senatului României este vehiculat pentru o potențială numire în fruntea Guvernului Republicii Moldova. Informația a devenit și una oficială după ce Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa a propus-o pe Dragu în poziția de premier. Propunerile partidelor din Republica Moldova […]
17:10
Șacalii prăpădesc Oltenia. Haitele criminale au sfârtecat și animalele lui Gigi Nețoiu. Nimic nu scapă, oi, capre sau viței # Gândul
Șacalii atacă ferme și gospodării în Dolj și Olt. Efectivele de șacali cresc de la un an la altul, iar haitele sunt tot mai prezente în special în localitatile rurale din România, dar și în proximitatea orașelor. În Dolj prădătoarele sunt prezente în special in zona de sud, spre Dunăre, unde au ajuns să atace […]
16:50
Dan Bittman, furat de două ori de dreptul la VOT. „Le mulțumesc și astăzi că nu m-au lăsat să fiu un prost” # Gândul
Invitat în podcastul Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, solistul trupei Holograf, Dan Bittman, a oferit o relatare savuroasă a modului în care l-au surprins alegerile prezidențiale din 6 decembrie, anulate ulterior de CCR. Concret, muzicianul se afla într-un turneu alături de trupa sa, la Londra. Întreruperea procesului electoral, decisă de CCR, l-a surprins în superbul […]
16:40
Dan Bittman: „Dacă începe războiul o să plec din țară și o să-i conving și pe copii să vină cu mine. Nu e războiul meu” # Gândul
Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că va pleca din țară, dacă va începe războiul. La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache, cu privire la modul în care ar reacționa dacă ar începe războiul, Dan Bittman a declarat: „O să încerc să fug din țară, să plătesc oricât și […]
16:40
FOTO. Ce spune Bursucu despre RELAȚIA cu Teo Trandafir. ”Ne cunoaștem atât de bine viețile” # Gândul
Bursucu a făcut declarații despre relația sa cu Teo Trandafir, alătiuri de care a moderat emisiunea ”Teo Show”, de la postul de televiziune Kanal D. Bursucu, pe numele său real Adrian Cristea, a devenit cunoscut după ce a fost dansator și coregraf la emisiunea ”Dansez pentru tine”, difuzată în urmă cu câțiva ani de […]
16:30
ONU avertizează că aproape 14 milioane de oameni ar putea fi afectați de foamete din cauza reducerii ajutorului umanitar la nivel mondial # Gândul
Aproape 14 milioane de oameni din Afganistan, Republica Democrată Congo, Haiti, Somalia, Sudanul de Sud și Sudan riscă să sufere de foamete severă din cauza reducerilor ajutorului umanitar global, a avertizat miercuri Programul Alimentar Mondial (PAM) al Națiunilor Unite. Cel mai mare donator al PAM, SUA, și-a redus ajutorul extern sub președintele Donald Trump, iar […]
16:30
Dan Bittman: „În timp ce Nicușor se chinuie, să nu uităm că Bulgaria a fost primită în Visa Waiver” # Gândul
Dan Bittman, solistul Holograf, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că în timp ce Nicușor Dan face eforturi pentru a stabili o vizită la Washington, Bulgaria a fost primită în programul Visa Waiver. „Eu nu cred că noi suntem în atenția lui Donald Trump așa cum credem. Cum ne permitem să-mi dau […]
16:30
Dan Bittman îi ia apărarea Andreei Esca, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Artistul povestește despre o dispută dintre cei doi, unde el și-a cerut scuze. Vezi emisiunea integrală AICI. „Eu cred că și doamna Esca are dreptul la opinie. Eu mi-am cerut scuze în fața ei pentru că ne-am certat de la Covid. […]
Acum 6 ore
16:20
Un șofer străin de TIR și-a înscenat propria tâlhărie, susținând că i s-au furat 6.000 de euro. Detaliul care l-a dat de gol în fața oamenilor legii # Gândul
Episod incredibil în Vâlcea. Un șofer străin de autocamion a inventat un jaf, reclamând că a fost atacat și jefuit într-o parcare. În realitate, polițiștii au descoperit că acesta și-a provocat singur rănile. Un șofer străin și-a înscenat cu abilitate propriul jaf în comuna Racovița (județul Vâlcea), dar ancheta polițiștilor a relevat că acesta și-a […]
16:20
Dan Bittman: „Suntem învrăjbiți pe nimic. Nu sunt banii noștri. Îmi cereți să și mor pentru asta?” # Gândul
Dan Bittman a comentat la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache” tendința României de înarmare, în contextul mobilizării recente pentru testarea rezerviștilor. „M-a trădat țara asta în toate felurile și am iubit-o și acum mă trimite la războiu ca să mor, pentru cine? Naivi am fost din patru în patru ani. Suntem învrăjbiți pe nimic, […]
16:20
Fiul lui Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a fost reținut păentru 24 de ore de Poliția Sector 3. Potrivit surselor Gândul, agresorul este Balint Vasile Daniel, fiul lui Sile. Victima este fiul acestuia, în vârstă de 12 ani, care este crescut de bunici și nu locuiește împreună cu tatăl său. Din primele date, un membru […]
16:20
Dan Bittman își arată aprecierea față de comportamentul președintelui României, Nicușor Dan. Daca ar fi în locul lui, s-ar comporta la fel. Asta a declarat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi emisiunea integrală AICI. „A câștigat Nicușor Dan. Nicușor e un om vesel, mie-mi place, zâmbește. Cel mai fericit aș fi, să fi […]
16:10
16:10
Piedone, trimis în judecată de DNA, sub control judiciar. Care sunt acuzațiile aduse de procurori # Gândul
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Cristian Popescu Piedone, „la data faptei președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pentru săvârșirea infracțiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul […]
16:10
Noi ciocniri între forțe pakistaneze și afgane au fost înregistrate miercuri la granița dintre Pakistan și Afganistan, în contexul în care relațiile dintre Islamabad și Kabul s-au înrăutățit rapid în ultimele zile. Ambele părți s-au acuzat reciproc de declanșarea violențelor care au cuprins districtul Spin Boldak din sud-estul Afganistanului și districtul Chaman din Pakistan și […]
16:10
Înainte de întâlnirea Zelenski-Putin, ucrainenii au discutat cu reprezentanții marilor fabricanți de ARMAMENT din SUA # Gândul
O delegație guvernamentală ucraineană s-a întâlnit cu reprezentanții mai multor proeminenți producători americani de armament în timpul unei vizite în SUA, a declarat miercuri un oficial de rang înalt de la Kiev. O delegație condusă de șeful biroului președintelui ucrainean, Andrii Yermak, și de prim-ministrul Iulia Sviridenko s-a întâlnit cu reprezentanți ai Lockheed Martin și […]
16:10
De ce ies Generalii la televizor pe timp de pace? Dan Bittman: „Lucrurile sunt mult mai grave decât ni le putem închipui” # Gândul
Ni se ascunde ceva? Sunt lucrurile mai grave? Asta crede Dan Bittman, care spune că există „forțe care ne pregătesc un viitor mai puțin vesel”. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi emisiunea integrală AICI. „Din ce am văzut și din cum evoluează situațiile, eu cred că lucrurile sunt […]
16:00
Rezerviștii din Capitală și Ilfov au fost chemați la unități de Ministerul Apărării Naționale zilele acestea pentru activități specifice de pregătire în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25. Cei care nu se prezintă la activitățile desfășurate de Ministerul Apărării riscă să primească amenzi de până la 1.251 de lei, conform Legii Legii 446/2006 privind pregătirea […]
16:00
TopBet, noul brand de pariuri sportive online al Soft2Bet, s-a lansat oficial pe piața din România cu o promisiune clară: o experiență de pariere intensă, captivantă și personalizată, centrată pe competițiile care contează cu adevărat pentru fani. TopBet.ro de la Soft2Bet oferă o combinație puternică între funcționalități inovatoare, cote competitive și o identitate puternic ancorată […]
16:00
Bolojan pozează în premierul care aduce investiții. Discurs optimist la inaugurarea fabricii Stihl de la Oradea # Gândul
Premierul Ilie Bolojan s-a simțit, din nou, ca acasă, la Oradea. După ce legea „austerității” i-a adus huiduieli prin țară, Oradea rămâne locul unde se mai aplaudă. Aici, Bolojan zâmbește și dă senzația că economia României merge bine. Gigantul german STIHL a inaugurat miercuri, în mod oficial, prima sa unitate de producție din România, dedicată […]
