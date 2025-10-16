Detectarea rachetelor, mutată în spațiu. Germania și Franța au bătut palma pentru „Ochiul lui Odin”
HotNews.ro, 16 octombrie 2025 01:00
Berlinul și Parisul au semnat miercuri un acord de implementare a unui sistem de avertizare timpurie bazat pe sateliți, numit Odin’s Eye („Ochiul lui Odin”), care are scopul de a îmbunătăți semnificativ capacitatea Europei de…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 2 ore
01:20
Secretarul apărării SUA ameninţă Rusia cu „costuri” dacă nu pune capăt războiului din Ucraina # HotNews.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Rusia că Statele Unite şi aliaţii lor vor „impune costuri” pentru continuarea agresiunii împotriva Ucrainei. „Dacă trebuie să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA…
01:00
Detectarea rachetelor, mutată în spațiu. Germania și Franța au bătut palma pentru „Ochiul lui Odin” # HotNews.ro
Berlinul și Parisul au semnat miercuri un acord de implementare a unui sistem de avertizare timpurie bazat pe sateliți, numit Odin’s Eye („Ochiul lui Odin”), care are scopul de a îmbunătăți semnificativ capacitatea Europei de…
00:40
VIDEO Ce pățești dacă mănânci 24 de ouă zilnic? Un cercetător de la Harvard a făcut experimentul timp de o lună # HotNews.ro
Câte ouă sunt prea multe? Un om de știință de la Harvard a îndrăznit să realizeze un experiment extrem, pe el însuși, iar rezultatele sunt cu totul neașteptate. Cercetătorul Nick Norwitz de la Harvard cercetează…
Acum 4 ore
00:30
Când vrea UE să fie gata zidul său anti-drone. O „foaie de parcurs” le va fi prezentată șefilor de stat și de guvern la summitul de săptămâna viitoare # HotNews.ro
Comisia Europeană a prevăzut într-un proiect confirmat miercuri de oficiali de la Bruxelles finalizarea așa-numitului „zid anti-drone” al Uniunii Europene până în 2027, relatează Agerpres citând agenția France Presse. Liniile directoare ale proiectului redenumit EDDI…
00:10
Gemul „făcut în casă de bunica”, contabilizat ca impozit neîncasat. „Este calculat la gap-ul de TVA”, spune șeful ANAF # HotNews.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, că gemul făcut în gospodărie afectează nivelul de încasare al TVA în România, el precizând că, potrivit Comisiei Europene,…
00:00
Trump somează Hamas: „Altfel, Israelul se întoarce în Gaza imediat ce dau eu ordinul” / Despre eforturile sale de pace: „A trebuit să-i opresc, m-am certat cu Bibi” # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că se gândeşte să îi permită prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu să reia acţiunile militare în Gaza, dacă Hamas refuză să respecte acordul de încetare a focului. Forţele israeliene…
15 octombrie 2025
23:40
Avertisment pentru Franța de la Bruxelles după suspendarea unei reforme majore. „Avem nevoie să vedem propuneri concrete” # HotNews.ro
Comisia Europeană a avertizat miercuri Franţa că suspendarea reformei pensiilor va avea „implicaţii bugetare importante” şi, prin urmare, este „important să se ia măsuri” pentru ca Parisul să îşi respecte „angajamentele” bugetare, relatează AFP, citată…
23:20
Medic: Românii trăiesc cu 8 ani mai puţin decât ceilalţi europeni. Care este principala cauză # HotNews.ro
Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică şi management, şefa Secţiei pentru promovarea sănătăţii din cadrul INSP, trage un semnal de alarmă privind durata de viaţă a românilor, despre care a spus că este cu 8…
23:20
Închirierile pe Airbnb și Booking, în vizorul UE. Un comisar își propune să rezolve „problema uriașă din multe orașe” # HotNews.ro
Primul plan al blocului comunitar privind locuințele accesibile va acoperi aspecte precum drepturile chiriașilor, speculațiile imobiliare și închirierile făcute de turiști. Comisia Europeană va propune norme pentru a combate „problema uriașă” a închirierilor pe termen…
23:00
Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă a Italiei, a anulat miercuri decizia de extrădare a unui fost căpitan de armată ucrainean, presupusul coordonator al operaţiunii de sabotare a gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică…
22:50
Patronii cer înghețarea salariului minim în 2026 la nivelul actual. „Puterea de cumpărare a salariaților a crescut în termeni reali” # HotNews.ro
IMM România, o confederație patronală reprezentativă la nivel național, cer guvernului menținerea salariului minim brut la nivelul actual, de 4.050 de lei, și pe parcursul anului viitor, avertizând că o majorare riscă să ducă la…
Acum 6 ore
22:30
Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk care a fost exclus din cursa pentru şefia Agenţiei spaţiale americane în cursul acestui an, a revenit în cărţi pentru această funcţie după ce s-a întâlnit…
22:20
Avionul cu care Pete Hegseth se întorcea în SUA, nevoit să aterizeze în Marea Britanie din cauza unei fisuri în parbriz. Anunțul Pentagonului # HotNews.ro
Avionul care îl transporta miercuri pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a efectuat o aterizare neprogramată în Marea Britanie din cauza unei fisuri în parbrizul aeronavei, a anunțat Pentagonul, adăugând că demnitarul este în…
22:00
ChatGPT va permite în curând „conținut erotic” pentru adulți, anunță Sam Altman, șeful OpenAI # HotNews.ro
OpenAI intenționează să permită o gamă mai largă de conținut, inclusiv erotic, pe popularul său chatbot ChatGPT, ca parte a eforturilor sale de a-i „trata pe utilizatorii adulți ca pe adulți”, a anunțat șeful companiei,…
22:00
Șeful ANAF a pus ochii pe mașinile „bombardierilor”. „Să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o mașină și nu are venituri # HotNews.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a declarat, la Antena 3, că 200 de persoane se află în prezent în analiza instituţiei având averi ce nu pot justificate, el precizând că „fiecare…
21:50
SuperLiga: Revelația sezonului putea ajunge la Dinamo: „Au dormit mai mult decât trebuia” # HotNews.ro
Claudiu Rotar, finanțatorul clubului FC Hermannstadt, a dezvăluit că fundașul Kevin Ciubotaru (21 de ani) a fost aproape de un transfer la Dinamo în 2023. Kevin Ciubotaru a fost aproape de Dinamo Fotbalistul născut la…
21:30
Aproape întreaga Ucraină s-a confruntat miercuri cu întreruperi de curent din cauza avariilor la infrastructura electrică cauzate de atacurile ruseşti, a anunţat operatorul reţelei, semn al unei situaţii care s-a agravat faţă de ziua precedentă,…
21:30
Numărul căsătoriilor în Marea Britanie a coborât la un minim istoric. „O politică perversă de asistență socială” # HotNews.ro
Numărul cuplurilor din Anglia şi Ţara Galilor care sunt căsătorite sau în parteneriat legal a scăzut pentru prima dată la mai puţin de jumătate din populaţia adultă, a raportat miercuri Biroul Naţional de Statistică (ONS),…
21:20
Viktor Orban, bănuit că a încercat să spioneze un europarlamentar german. Plângere penală pe numele premierului ungar # HotNews.ro
Un europarlamentar german a intentat o acțiune în justiție împotriva premierului ungar Viktor Orban, pentru un presupus atac cibernetic, scrie miercuri agenția germană de presă DPA. Daniel Freund a anunțat miercuri că a depus o…
21:10
Țara NATO care trece de 5% din PIB pentru apărare. „Regiunea noastră trebuie să-i acorde o atenție deosebită” # HotNews.ro
Lituania va aloca 5,38% din produsul său intern brut (PIB), sau 4,79 miliarde de euro, pentru apărare anul viitor, a anunţat miercuri premierul Inga Ruginiene, un record pentru ţară baltică vecină cu Rusia, relatează AFP,…
20:50
VIDEO Cadoul inedit primit de Papa Leon. „Așa mi-a venit ideea de a-i oferi un frumos pursânge arab” # HotNews.ro
Papa Leon al XIV-lea, un călăreţ amator, a primit miercuri un pursânge arab, un cadou neobişnuit, din partea unui credincios, proprietar al unei herghelii din Polonia, a anunţat Vaticanul, potrivit agențiilor France Presse și Agerpres.…
20:40
„Doamna de Fier” a Marii Britanii a avut două relații extraconjugale în cariera politică, pe care le-a ținut secrete toată viața, susține autoarea unei cărți # HotNews.ro
Fosta șefă conservatoare a guvernului britanic Margaret Thatcher a avut două relații extraconjugale pe parcursul carierei sale politice, afirmă scriitoarea Tina Gaudoin, în noua ei carte „The Incidental Feminist”, prezentată la festivalul de literatură de…
Acum 8 ore
20:30
DNA a reținut patru administratori de firme de transport alternativ. Prejudiciu de zeci de milioane de lei prin evaziune fiscală # HotNews.ro
DNA a anunțat că a început urmărirea penală împotriva a patru administratori de societăți comerciale pentru evaziune fiscală în formă continuată, prin intermediul companiilor de transport alternativ pe care le controlau în județele Arad și…
20:20
600 de milioane de sticle duse de către români, într-o lună, la automatele de colectare. Ținta următorilor ani # HotNews.ro
Românii au încasat bani, în august 2025, pentru 600 de milioane de sticle, PET-uri și doze cu sigla SGR depuse la automatele de colectare. Cum ar arăta extinderea la noi ambalaje și dezvoltarea sistemului în…
20:10
Creștere record a concentrației de dioxid de carbon, care alimentează temerile că încălzirea globală, schimbările climatice și fenomenele meteo extreme se vor amplifica # HotNews.ro
Concentrațiile de dioxid de carbon (CO2) din atmosferă au crescut cu o valoare record în 2024, atingând un nou nivel maxim, ceea ce a agravat criza climatică care deja cauzează pierderi de vieți omenești și…
19:50
Zelenski plasează Odesa sub administraţie militară, după ce l-a dat jos din funcție pe primarul oraşului. Un general SBU preia conducerea # HotNews.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski l-a numit pe actualul şef al administraţiei militare regionale din Dnipropetrovsk, generalul Serhii Lîsak, în funcţia de şef al administraţiei militare din Odesa, după ce primarul oraşului de la Marea Neagră şi-a…
19:50
Adopția pisicilor negre, interzisă într-un oraș din Spania. Motivul din spatele interdicției # HotNews.ro
Un oraş din Catalonia, Terrassa, a anunţat o interdicţie temporară privind adopţia pisicilor negre înainte de Halloween, în încercarea de a preveni potenţiale ritualuri sordide în timpul acestei sărbători, marcată la 31 octombrie, transmite miercuri…
19:30
Organizația județeană AUR din Sibiu e în fierbere după demisia de luni a fostului deputat Sebastian Suciu din funcția de președinte al organizației județene, dar și din partid. Lui Suciu i se alătură noi nume.…
19:30
Precizările lui Titus Corlățean privind o eventuală plecare din PSD. „Un coleg cu funcție m-a întrebat dacă e adevărat/ A fost anterior pe la 2-3 partide” # HotNews.ro
Senatorul PSD Titus Corlățean a făcut o serie de precizări legate de viiitorul său în partid, respingând speculațiile legate de o rupere a partidului sau de plecarea sa în altă formațiune politică. Precizările vin la…
19:20
Fotografie virală cu directorul unui muzeu din Sibiu care doarme în mașină în timpul unei deplasări: „Nu este prima și, cu siguranță, nici ultima dată când facem asta” # HotNews.ro
Fotografia îl prezintă pe Ciprian Ștefan, directorul muzeului Astra din Sibiu, în timp ce doarme într-o dubiță cu care s-a deplasat la Bruxelles unde muzeul a primit premiul European Heritage Awards/Europa Nostra 2025 pentru proiectul…
19:10
Tranzacție de 40 de miliarde de dolari pe piața infrastructurii AI. Un grup de giganți tech, inclusiv Nvidia, au cumpărat o companie americană # HotNews.ro
Un grup de companii din SUA, printre care giganții Nvidia, BlackRock și Microsoft, va achiziționa Aligned Data Centers, într-o tranzacție de aproximativ 40 miliarde de dolari, în cadrul unui efort pentru extinderea serviciilor de cloud…
18:50
Vasile Daniel Balint, unul dintre fiii interlopului Sile Cămătaru (pe numele real Vasile Balint), a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost reţinut pentru că şi-ar fi bătut copilul de 12…
18:50
Patronii de firme micro, mici și mijlocii, grupați în confederația patronală IMM România, cer Guvernului să înghețe salariul minim pe economie la nivelul actual, pentru anul 2026, după ce un parlamentar de la PSD a…
18:40
Germania trimite avioane de vânătoare Eurofighter în Polonia. „Când Putin ne testează granițele, răspundem hotărât” # HotNews.ro
Germania va staționa avioane de vânătoare Eurofighter la baza aeriană Malbrok din Polonia, a anunțat miercuri ministrul german al apărării, Boris Pistorius, potrivit agenției de presă DPA. „Vom contribui la protecția flancului estic (al NATO,…
18:40
Judecătorii ÎCCJ, convocați să decidă dacă atacă la CCR Legea privind plata pensiilor private # HotNews.ro
Judecătorii de la Înalta Curte de Casație au fost convocați pentru joi într-o ședință în care urmează să se discute dacă instanța supremă va ataca sau nu la Curtea Constituțională proiectul de lege privind plata…
Acum 12 ore
18:30
VIDEO. Nu culoarea roz e problema la mașina PSD, ci faptul că e Bugatti – cum a schimbat PSD ideologia, dar șefii au păstrat mașinile scumpe # HotNews.ro
Într-un scurtă filmare, jurnalistul Laurenţiu Ungureanu explică ce înseamnă decizia PSD anunţată de Sorin Grindeanu de a nuanța ideologia partidului. În iunie, siteul de investigații Snoop a dezvăluit că doi dintre liderii PSD, care au…
18:20
Oficialii palestinieni au pornit o campanie în Europa: „Sunt 34 de țări care nu au recunoscut încă Palestina” # HotNews.ro
Autoritatea Palestiniană își va trimite reprezentanții în mai multe țări europene, pentru a le convinge să recunoască statul Palestina, a declarat fostul premier Mohammad Shtayyeh, în prezent emisar al președintelui Autorității, Mahmoud Abbas. După o…
18:10
Tensiuni comerciale între SUA și China. Declarația care a iritat oficialii de la Washington # HotNews.ro
Secretarul american al Trezoreriei Scott Bessent a afirmat, miercuri, că Washingtonul nu dorește escaladarea unui conflict comercial cu China, subliniind că președintele Donald Trump este pregătit să se înâlnească cu președintele chinez Xi Jinping la…
18:10
SuperLiga: Mihai Stoica o laudă pe Dinamo: „Singura echipă care a câştigat împotriva noastră pe merit” # HotNews.ro
Într-o declarație surprinzătoare, Mihai Stoica a lăudat-o pe Dinamo, marea rivală a celor de la FCSB, catalogând formația din Ștefan cel Mare drept „echipa începutului de sezon”, scrie miercuri digisport.ro. Dinamo se află în prezent…
18:10
Miliardarul căzut în dizgrație Rene Benko, odată unul dintre cei mai bogați oameni din Europa, a fost condamnat la închisoare într-un dosar care a zguduit Austria # HotNews.ro
Un tribunal austriac l-a găsit vinovat miercuri pe fostul magnat imobiliar Rene Benko de o acuzație de fraudă legată de insolvență, prima sa condamnare penală în legătură cu prăbușirea grupului său imobiliar Signa, dar l-a…
18:00
„Așteptarea noastră astăzi”. Șeful Pentagonului le cere țărilor NATO „să cumpere și mai mult” armament american pentru Ucraina # HotNews.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, i-a îndemnat miercuri pe aliații din cadrul NATO să-și crească cheltuielile pentru achiziționarea de arme americane care să fie livrate Ucrainei, în urma unui raport care a evidențiat o…
17:50
INTERVIU EXCLUSIV. Trump a spus că Rusia a pierdut 1,5 milioane de soldați. Mai sunt cei 2 milioane despre care se vorbește rar # HotNews.ro
„Gândiți-vă: două milioane de oameni care și-au făcut carieră pe război, câștigă bani din război, iar altceva nu există în Rusia. Ce faci, îi scoți pur și simplu pe câmp, într-o țară cu un nivel…
17:40
Trump nu i-a trimis niciun mesaj lui Putin de ziua lui. Kremlinul confirmă: „Nu l-a felicitat, nu” # HotNews.ro
Kremlinul a recunoscut miercuri că președintele american Donald Trump nu l-a felicitat pe omologul său rus Vladimir Putin când acesta a împlinit pe 7 octombrie vârsta de 73 de ani. „Nu, nu au fost” felicitări,…
17:30
România, printre țările UE cu „libertate academică sub medie”, susține un raport din Franța # HotNews.ro
Un raport francez dat publicităţii miercuri indică regrese îngrijorătoare în ceea ce priveşte libertatea academică în întreaga lume, informează AFP. România se numără printre statele UE care „au un nivel de libertate academică sub medie”,…
17:30
„Dulce și foarte gustos”: Cercetătorii din Japonia au creat un noi soi de struguri și au făcut deja vin din el # HotNews.ro
O echipă de cercetători de la Universitatea de Științe din orașul japonez Okayama a dezvoltat un nou soi de struguri pentru vin, „Muscat Shiragai”, și a organizat deja o degustare la care a invitat presa…
17:20
Inflația anunțată de INS a rămas sub 10% în septembrie, deși consensul unanim era că va depăși acest prag psihologic. Mulți oameni suferă de „iluzia banilor” , adică tind să își considere suta de lei…
17:10
„Respiră natural! Strămoșii noștri făceau 10.000 de pași pe zi aducând apă de la fântână și înapoi”. Interviu cu James Nestor, autorul unui bestseller mondial controversat despre respirație și probleme de sănătate # HotNews.ro
James Nestor a vândut milioane de cărţi în toată lumea şi este unul dintre cei mai cunoscuţi autori contemporani ai unui domeniu pe care el îl plasează la graniţa dintre jurnalism şi ştiinţă. James Nestor…
17:10
Berlinul se ceartă pe cine să meargă în armată. Creșterea efectivelor Bundeswehr-ului prin „loterie”, respinsă de ministrul Apărării # HotNews.ro
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a ripostat miercuri la criticile la adresa lui venite din interiorul propriului guvern de coaliție, în contextul în care controversa privind recrutarea în armată amenință să umbrească eforturile Berlinului…
17:00
Marius Burcă, președintele celor de la Metaloglobus, și Ilie Lemnaru, omologul de la Unirea Slobozia, au discutat pe marginea arenei de la Clinceni, „casă” atât pentru ialomițeni, cât și pentru formația din Pantelimon, în acest…
17:00
Un proiect de lege al actualilor guvernanți introduce Programul de Rezidență prin Investiție, respectiv Programul ”Golden Visa”, oferind cetățenilor din state terțe (care nu sunt membre UE sau ale Spațiului Economic European) un permis de…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.