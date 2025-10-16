Horoscop 16 octombrie 2025. Zodia care trebuie să aibă mare grijă la bani
Cancan.ro, 16 octombrie 2025 05:10
Horoscop 16 octombrie 2025. Află ce zodie trebuie să aibă mare grijă la cheltuieli, cine atrage succesul financiar, dar și cine își întărește relația cu partenerul de cuplu. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi, […]
Acum 30 minute
05:10
Acum 6 ore
00:50
Cine e fata care „a speriat anxietatea socială” din România? Doina Nuteanu a devenit virală pe TikTok: „Pot să pun și eu o cărămidă?” # Cancan.ro
Doina Munteanu, cea supranumită ”fata care a speriat anxietatea socială” din România, a devenit virală datorită conținutului său de pe TikTok. Deși are doar 22, tânăra și-a propus să devină un exemplu de disciplină și […]
15 octombrie 2025
23:50
Andreea Ibacka a dat tot din casă! Îl pune la respect pe Cabral, iar el nu comentează! „Picătura chinezească, cicălitoare de mică” # Cancan.ro
Cabral și Andreea Ibacka sunt precum sarea și piperul, iar umorul este unul dintre ingredientele care le condimentează viața și stârnește multe râsete. Soția lui Cabral recunoaște că este o persoană extrem de bine organizată, […]
23:50
Soţul Andei Adam, implicare misteriosă într-un dosar care a ajuns pe masa judecătorilor. Rolexul lui Joseph, descoperit în casa unui traficant! # Cancan.ro
Se pare că „lipiciul” la controverse nu este doar apanajul Andei Adam (după cum am relatat AICI, sau AICI). Soțul cântăreței, Joseph Adam (pe nume Mohaci Eudor Yosif înainte de căsătorie), s-a trezit, fără prea […]
23:50
Alex Pițurcă ridică blocuri de lux și încasează mii de euro pe lună din chirii! A uitat de problemele cu DNA, iar acum îşi extinde imperiul imobiliar! # Cancan.ro
Afacerile în imobiliare prosperă pentru Alexandru Pițurcă, fiul lui Victor Pițurcă. Nici măcar problemele avute cu DNA de firma sa, Pav Green Energy, nu l-au împiedicat pe acesta să se extindă. În prezent, lucrările pentru […]
23:50
Jador, sub papucul soţiei! Din cuceritorul care făcea valuri printre femei s-a transformat în tăticul care schimbă scutece: “Nu am voie nimic!” # Cancan.ro
Ce a fost și ce a devenit! Artistul care făcea valuri printre femei s-a pus la casa lui, iar acum…schimbă scutece. Jador s-a schimbat radical de când a devenit părinte, iar regulile impuse de partenera […]
Acum 8 ore
23:30
Marilu Dobrescu și-a luat bolid de lux în Australia! Vedeta a vizitat și o casă alături de iubit: „Atunci când aplic pentru cetățenie…” # Cancan.ro
De când s-a mutat în Australia, Marilu Dobrescu pare să trăiască experiența vieții sale. Influencerița iubește din nou, proiectele cresc de la o zi la alta, tocmai a devenit propietara unui bolid de lux, iar […]
22:20
E OFICIAL! Cine va putea retrage toți banii din Pilonul II și III: „Pentru a le crește calitatea vieții” # Cancan.ro
Vești importante pentru o anumită categorie de români! Guvernul Bolojan a inițiat un proiect de lege prin care se modifică modul în care pensionarii vor putea retrage bani din fondul de pensii private – Pilonul […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 16 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul „Siguranță în trafic”, un pachet amplu de modificări legislative menit să reducă numărul accidentelor și să modernizeze modul în care autoritățile gestionează circulația rutieră. România se […]
Acum 12 ore
21:20
Donald Trump vs. Emanuel Macron! Duelul „strângerii de mână” care a devenit viral pe TikTok! # Cancan.ro
Felul cum dai mâna cu cineva spune multe despre tine. Așa cum se cuvine la cel mai puternic bărbat al planetei, topul e energia lui Donald Trump. Lui îi cade victimă cel mai adesea micuțul […]
21:20
Cum are grijă Olga Barcari de părul ei. Regulile de aur pe care femeile trebuie să le urmeze: „Uleiul nu hidratează” # Cancan.ro
Olga Barcari (37 de ani) a fost invitată de onoare în cea mai nouă ediție a emisiunii CANCAN EXCLUSIV. Fosta concurentă de la Asia Express a oferit câteva sfaturi prețioase și trucuri pentru un păr […]
20:30
Cum arată acum mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam. Ce are agățat de cruce # Cancan.ro
Au trecut 16 ani de la momentul în care lumea manelelor a fost zguduită de una dintre cele mai dureroase pierderi. În primăvara anului 2009, Fănica, prima soție a lui Florin Salam, s-a stins din […]
20:10
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se ducea biata mămică, de fapt # Cancan.ro
Comunitatea din Curtea de Argeș este în doliu. Elena (35 de ani), mama care a fost spulberată pe o trecere de pietoni din București, urmează să fie condusă pe ultimul drum. Femeia va fi înmormântată […]
19:00
Semnul clar că starea lui Michael Schumacher a suferit o îmbunătățire minoră. Detaliul care a atras atenția # Cancan.ro
După mai bine de un deceniu de tăcere, numele lui Michael Schumacher revine în atenția publicului printr-un gest neașteptat, care a stârnit emoție în rândul fanilor și al comunității sportive din întreaga lume. Șapte ani […]
18:50
18:50
EX-fotbalistul nu a ratat niciun invitat. A intrat în show-ul de la ProTV și a dat totul peste cap! “Muschi din plin, creier putin!” # Cancan.ro
Pro TV a crescut masiv audiența cu noua emisiune – „La bine și la roast”, acolo unde vedetele, îmbrăcate de gală, sunt tăvălite de colegii și prietenii lor, dar și de invitații speciali. După Carmen […]
18:30
Băiatul lui Sile Cămătaru, ARESTAT! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa # Cancan.ro
Unul dintre fiii lui Sile Cămătaru, Vasile Daniel Balint, a fost reținut și arestat pentru 24 de ore. Bărbatul este acuzat că și-ar fi bătut copilul de 12 ani – cu pumnii și picioarele – […]
18:20
Noua înșelătorie care lasă românii fără bani vine din Brăila! Cum erau păgubiți românii ușor de 200 de lei # Cancan.ro
Un tânăr de 23 de ani din Brăila a păcălit sute de oameni prin intermediul unor jocuri de noroc false. În schimbul unei taxe de înscriere de 200 de lei, escrocul se folosea de vulnerabilitatea […]
18:10
De ce își topește Bianca Drăgușanu acidul din buze. Vedeta a recunoscut ce s-a întâmplat # Cancan.ro
Bianca Drăgușanu continuă să fie una dintre cele mai discutate figuri din showbiz-ul românesc, nu doar pentru aparițiile sale în public, ci și pentru abordarea deschisă asupra intervențiilor estetice. În ultimele luni, vedeta a trecut […]
17:40
Test IQ cu chibrituri | Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 19 – 7 = 20 # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit cel mai interesant test IQ cu chibrituri. Tot ceea ce trebuie să faci este să muți un singur băț astfel încât să corectezi ecuația 19 – 7 = 20. Crezi că reușești […]
17:40
Cântăreața din România care și-a înscris fiica la trei școli, în paralel. Care este motivul # Cancan.ro
O cântăreață de la noi a luat o decizie uimitoare! Artista și-a înscris fiica la trei școli diferite pe care le face în paralel. În ciuda programului solicitant, eleva silitoare face față cu brio și […]
17:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitați: Sorina Matei și Marius Tucă # Cancan.ro
Invitații emisiunii sunt jurnaliștii Sorina Matei și Marius Tucă. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:20
Emily Burghelea a dezvăluit sexul celui de-al treilea copil. Amedeea a fost cea mai fericită! # Cancan.ro
Luni, 13 octombrie 2025, Emily Burghelea a adus pe lume cel de-al treilea copil al familiei sale, un eveniment care marchează o nouă etapă în viața vedetei și a soțului ei, Andrei. În ciuda curiozității […]
17:10
CANCAN.RO îți aduce zâmbetul pe buze și îți prezintă cel mai tare banc, gluma zilei. Discuția dintre doi prieteni te va amuza și îți va face ziua mai frumoasă. Spor la râs și voie bună! […]
17:00
Are două diplome de master, în Business și Marketing, dar nimeni nu o angajează. Motivul pentru care această tânără de 28 de ani este șomeră # Cancan.ro
O absolventă cu două diplome de master în business și marketing trăiește coșmarul vieții ei. Tânăra în vârstă de 28 de ani nu reușește să își găsească un job. Motivul? Află în articol! Cu un […]
17:00
Cătălin Bordea, investiţie uriaşă de când a divorţat de Livia. Întoarce banii cu lopata, dar nu-i risipeşte pe mofturi! „Ne pregătim să deschidem al treilea cabinet” # Cancan.ro
Cătălin Bordea se pricepe de minune nu doar să smulgă zâmbete, ci și să facă bani frumoși. Aflați numai din CANCAN.RO unde se duc o parte dintre veniturile realizate de acesta. Suprize, surprize însă! Cu […]
16:50
Cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu a fost respinsă. Cât are de plată ginerele Mircea Oprean # Cancan.ro
Trei decenii și jumătate după căderea regimului comunist, unul dintre cele mai controversate dosare din istoria României a ajuns din nou în fața magistraților. Curtea Militară de Apel a respins cererea de rejudecare a procesului […]
Acum 24 ore
16:30
16:20
BREAKING | Piedone, trimis în judecată de DNA! Ce probe s-au adunat la rechizitoriu împotriva fostului șef ANPC # Cancan.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au trimis în judecată pe Cristian Popescu Piedone. Fostul șef ANPC va avea de dat explicații în dosarul în care a fost acuzat că și-a anunțat controlul la un hotel […]
16:00
S-a schimbat legea! Amendă de 500 de lei pentru românii care stau la casă, au câine în curte și fac această greșeală # Cancan.ro
Avem vești pentru românii care au câine la curte! Dacă nu respectă următoarea lege, se pot alege cu sancțiuni de până la 500 de lei. Află în articol tot ce trebuie să știi! Au apărut […]
16:00
Ce se întâmplă cu pensiile de la 1 ianuarie 2026, de fapt. Toți pensionarii din România sunt afectați # Cancan.ro
La începutul anului viitor, România va intra într-o nouă etapă de dezechilibru social. În timp ce salariul minim brut pe economie urmează să fie majorat, pensiile vor rămâne la același nivel, deși legea impune actualizarea […]
15:30
Bianca, prima reacție după ce s-a separat de Cornel Păsat: ”Fiecare femeie are propriul început” # Cancan.ro
După ce CANCAN.RO v-a dezvăluit divorțul dintre Cornel Păsat și Bianca, blondina a transmis primul mesaj pe rețelele de socializare. Cei doi și-au separat drumurile după o relație de 23 de ani și un copil […]
15:20
Visele au fascinat omenirea din cele mai vechi timpuri. Ele pot fi colorate, tulburi, pline de simboluri sau aparent lipsite de sens, dar aproape întotdeauna lasă o amprentă emoțională puternică asupra celui care le trăiește. […]
15:00
Mihaela Bilic, secretul tinereții fără bătrânețe! Produsul banal care încetinește îmbătrânirea: „Efectele sunt spectaculoase” # Cancan.ro
Atunci când vine vorba despre aspectul fizic, mulți sunt cei care își doresc tinerețe fără bătrânețe. Deși nu există un leac miraculos care să ne mențină tineri, există totuși un produs banal care poate face […]
14:50
Cum putea fi evitată moartea Elenei de la Apărătorii Patriei? Localnicii s-au plâns la Poliție și înainte de tragedie # Cancan.ro
Noi detalii ies la iveală în cazul accidentului din Apărătorii Patriei. Localnicii au făcut mărturisiri neașteptate despre situația din zona în care s-a produs tragedia. Înainte ca Elena să își piardă viața pe trecerea de […]
14:50
”Mi-a atins sufletul”. Semnul primit de soțul Ancăi Molnar, la un an și jumătate după ce a rămas văduv # Cancan.ro
Claudiu Molnar continuă să primească semne de la soția lui, Anca Molnar. După mai bine de un an de când soția lui s-a stins, bărbatul vorbește mereu despre ea și trece prin aceeași durere. Anca […]
14:40
Ce a apărut azi în locul unde Elena a fost ucisă? Femeia s-a stins chiar în apropiere de propria casă # Cancan.ro
Tragedie cumplită în Capitală! O femeie de 35 de ani a fost omorâtă pe trecerea de pietoni din zona Apărătorii Patriei. Împreună cu ea se afla și micuța de doar 2 ani în cărucior. Iată […]
14:00
S-a aflat! Motivul pentru care Ionuț, un șofer român, a fost înjunghiat de colegul său într-o parcare din Italia # Cancan.ro
Noi detalii au ieșit la iveală despre tragedia din Italia în care Ionuț, un șofer român, a fost omorât de colegul său de muncă. De la ce ar fi pornit totul? Află în articol! Ionuț […]
13:50
Titi Aur, analiza teribilului accident din Berceni! Cine este, de fapt, adevăratul vinovat al tragediei # Cancan.ro
Tragedia din Berceni, în care un tânăr în vârstă de 20 de ani a omorât o femeie care se afla pe trecerea de pietoni cu copilul ei, a șocat o țară întreagă. Teribilul accident a […]
13:40
Cum au reușit doi deținuți din Târgu Jiu să spargă serverele penitenciarelor. Și-au transferat bani și au modificat pedepse # Cancan.ro
Probleme de securitate în sistemul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP)! Doi deținuți din Târgu Jiu au spart rețeaua de calculatoare din închisori şi au intrat în baza de date clasificate, la care au acces poliţiştii. […]
13:30
CANCAN.RO i-a făcut dosarul Andrei Volos. Cu cine se afișa soţia lui Lele înainte ca el s-o ducă la altar! Ipostazele incendiare alături de Jador, Luis Gabriel, Tzancă și… surpriză! # Cancan.ro
Lele va înnebuni când își va reaminti cât de… deschisă era soția sa, Andra Volos, acum câțiva ani! Proaspăt ieșită de la Puterea Dragostei, tânăra speranța a colaborat cu o sumedenie de maneliști! De la […]
13:20
Veste dură pentru fumători! Uniunea Europeană se pregătește pentru o măsură drastică și intenționează să recomande interzicerea țigărilor cu filtru și a țigaretelor electronice. Află în articol toate detaliile! Potrivit unui document obținut de Heute, […]
12:50
Momente de groază pentru o ispită de la Insula Iubirii! Doi indivizi au încercat să intre peste ea în casă: „Cineva are un pont” # Cancan.ro
Recent, una dintre ispitele de la Insula Iubirii a trecut prin momente de coșmar. Doi indivizi au încercat să intre peste ea în casă. Mai mult, aceasta crede că răuvoitorii nu au ales apartamentul ei […]
12:40
Imagini sfâșietoare de la priveghiul Elenei, tânăra mamă ucisă pe trecerea de pietoni. Când are loc înmormântarea # Cancan.ro
Elena, femeia de 35 de ani ucisă pe trecerea de pietoni, a lăsat multă durere în urma sa. Familia se pregătește acum de înmormântare. Trupul neînsuflețit a fost deja depus la capela unei biserici din […]
12:30
Igor Cuciuc, mesaj tulburător despre soția lui. Mama Andreei este răvășită de durere: „Mă tem să nu o pierd” # Cancan.ro
Durerea din familia lui Igor Cuciuc nu va lua sfârșit niciodată. Artistul și soția acestuia continuă să își strige durerea în mediul online. Unul dintre mesajele sale este tulburător. Iată ce a spus interpretul de […]
12:10
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, momentul adevărului! Ce au făcut în baia de la Kanal D, la început de relație: „Era pauza de publicitate…” # Cancan.ro
Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cuplurile solide din showbiz. Cei doi sunt de ani de zile împreună, iar povestea lor de dragoste a început în culisele de la Kanal D. Aceștia lucrau […]
11:50
Un caz uimitor și trist în același timp a stârnit revoltă pe TikTok. O femeie a povestit cum a aflat că soțul ei aștepta un copil cu amanta. Mai mult, bărbatul a decis să își […]
11:50
Bărbatul confundat cu ucigașul afaceristului Adrian Kreiner, ridicat de mascați cu noaptea în cap: „Ne-au răvășit toată casa, au făcut-o praf” # Cancan.ro
Necazurile se țin scai de bărbatul reținut după ce a fost confundat cu unul dintre ucigașii afaceristului Adrian Kreiner. Marți dimineață, Laurențiu Lăcătușu s-a trezit din nou cu mascații peste el. Polițiștii i-au răscolit toată […]
11:40
Olga l-a ”pulverizat” pe Cătălin Bordea la Asia Express: ”Aici nu e la tine la club, să vină gâștele…” # Cancan.ro
Cătălin Bordea și Olga Barcari nu ratează nicio ocazie să se tachineze în cadrul emisiunii Asia Express. În timp ce comediantul a întrebat-o de mai multe ori pe brunetă dacă vrea să fie soția lui, […]
