Ce îl pasionează pe fiul lui Ernest și de ce vedeta Kanal D apare atât de rar în mediul online: „Rămân fidel setului de valori”
Click.ro, 16 octombrie 2025 09:50
Ernest Francisc Takacs, prezentatorul emisiunii „În căutarea adevărului” de la Kanal D, rămâne discret în mediul online. Într-un interviu recet, el a vorbit despre valorile care îl ghidează și despre momentele petrecute alături de fiul său, Alex, care îi ocupă cea mai mare parte a timpului liber.
Alte ştiri de Click.ro
Acum 10 minute
10:00
Măsura introdusă de Bulgaria care îi avantajează pe români. Cât vor plăti turiștii pentru tranzitul spre Grecia # Click.ro
Veste bună pentru turiștii români care pleacă vara spre Grecia cu mașina: Bulgaria va introduce, din 1 ianuarie 2026, o vignetă valabilă 24 de ore. Măsura îi avantajează în special pe șoferii care doar tranzitează țara
10:00
Cele trei trucuri simple care ajută caloriferele să se încălzească mai repede. Sfaturi oferite de un specialist britanic # Click.ro
Deja începem să înaintăm în a doua jumătate a lunii octombrie, iar temperaturile din întreaga țară devin din ce în ce mai reci.
Acum 30 minute
09:50
09:50
Care sunt salariile muncitorilor din Asia și Africa în România. Cine câștigă cel mai mult # Click.ro
România atrage tot mai mulți muncitori din afara Uniunii Europene, iar cifrele oficiale arată o creștere constantă a acestui segment. La finalul anului trecut, Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) a înregistrat peste 140.640 de angajați non-UE în țară.
Acum o oră
09:30
Se redeschid telecabina Tâmpa și legendarul restaurant Panoramic. Cum arată acum după o investiție de 20 de milioane de euro? # Click.ro
Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic își redeschid porțile pe 19 octombrie. La exact un an își redeschid ușile complet refăcute și pregătite pentru o nouă eră turistică. Amplasate pe Muntele Tâmpa, la aproape 960 de metri altitudine
09:30
Șase hoteluri din România au reușit să ajungă în prestigiosul top Michelin. Cât costă o noapte de cazare aici # Click.ro
România atrage tot mai mulți turiști străini, iar hotelurile din țara noastră au început să fie recunoscute și pe plan internațional.
09:30
CNA a pus gând râu emisiunii „Insula iubirii”. Ce s-ar putea întâmpla cu unul dintre cele mai urmărite show-uri de la Antena 1: „Asta este problema” # Click.ro
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis că reality-show-ul „Insula Iubirii” nu ar trebui difuzat la ora 20:00, ci mult mai târziu, după miezul nopții, pentru a proteja minorii de conținutul său cu tenta sexuală și scene de nuditate.
09:20
Oana Roman, despre viața amoroasă după despărțirea de Marius Elisei: „Nu că nu ar exista pretendenți” # Click.ro
După ani de suferință și tăcere, Oana Roman vorbește deschis despre relația toxică cu Marius Elisei și despre cum a reușit să-și recapete libertatea și echilibrul, oferind detalii despre trecut, dar și despre viața sa amoroasă actuală.
09:20
Ce trebuie să faci pentru ca pastele să îngrașe mai puțin. Dr. Mihaela Bilic: „Sunt mici secrete care fac diferența” # Click.ro
Pastele sunt unul dintre cele mai iubite alimente din întreaga lume, însă mulți se tem că pot adăuga kilograme în plus dacă sunt consumate frecvent.
09:10
Ai moștenit un teren sau o casă de la părinți ori bunici, dar documentele de proprietate lipsesc? Situația poate părea complicată, însă legislația românească oferă o soluție: notarea posesiei.
Acum 2 ore
09:00
Ce medicamente ia Donald Trump pentru colesterol? Un renumit medic susține că îi provoacă „ceață mentală” # Click.ro
Starea de sănătate a președintelui american Donald Trump a revenit în centrul atenției după ce un medic britanic a afirmat miercuri în Parlamentul European că tratamentele prescrise ar putea fi responsabile pentru episoadele de confuzie, vânătăi și oboseală.
08:50
Singura țară europeană care dispune de locuri în buncăre pentru întreaga populație: „Suntem unici în Europa”. Care e situația în România # Click.ro
În timp ce majoritatea țărilor europene au renunțat la ideea de a se proteja de un război, Finlanda a continuat să sape adânc – la propriu.
08:50
Deși plățile cu cardul devin tot mai populare în România, mulți români continuă să prefere numerarul la livrarea comenzilor. Care este motivul?
08:50
Cum reușește o femeie de 101 de ani să meargă la serviciu în continuare. Secretul care o ajută să rămână sănătoasă # Click.ro
O dietă echilibrată și un stil de viață sănătos pot face minuni pentru longevitate. Iar de acest lucru s-a convins și o femeie în vârstă de 101 ani, care continuă să lucreze chiar și la această vârstă.
08:30
Acordul tăcut care a schimbat destinul României. Cum s-a aliat țara noastră în secret cu marile puteri ale Europei pentru a-și salva granițele # Click.ro
Istoria României este plină de momente în care diplomația s-a împletit cu supraviețuirea. De la voievozii medievali care jonglau între otomani și habsburgi, până la liderii moderni care au trebuit să aleagă între Est și Vest, politica externă a fost adesea o luptă pentru echilibru.
Acum 4 ore
08:00
Nu reușești să spui „nu” deserturilor, chiar dacă ți-ai promis că vei reduce zahărul? S-ar putea ca problema să nu fie lipsa de voință, ci felul în care organismul tău răspunde la variațiile glicemice și la stres.
07:50
Zodia care în noiembrie cucerește totul: iubire, bani, succes. Are parte de o transformare spectaculoasă la final de toamnă, norocul îi bate la ușă # Click.ro
Luna noiembrie vine cu o energie astrală intensă, iar pentru o anumită zodie, Universul pare că deschide larg toate porțile: dragoste, carieră, prosperitate și o schimbare de destin spectaculoasă.
07:10
Rețeta delicioasă ce va fi gata în numai câțiva pași simpli! Chiftelele de legume cu dovlecei, cartofi și cașcaval au un gust demențial # Click.ro
Chiftelele se numără printre cele mai populare preparate din țara noastră. Dar dacă vă doriți o variantă ceva mai specială, atunci cele din legume și bacon sunt alegerea perfectă!
06:10
Te-ai întrebat vreodată ce înălțime are Karmen Minune? Fiica celebrului manelist Adrian Minune a atras atenția publicului nu doar prin talentul ei muzical, ci și prin personalitatea puternică și energia pe care o aduce în proiectele sale.
Acum 6 ore
05:40
Un bărbat și-a refăcut viața la câteva luni după moartea soției. Fiul nu va participa la căsătoria acestuia cu o altă femeie # Click.ro
A refuzat să meargă la nunta tatălui său, având un motiv serios care a stat la baza deciziei sale. Tânărul de 20 de ani a cerut părerea utilizatorilor Reddit, și a expus întreaga situație.
05:10
Un cardiolog spune ce legumă trebuie consumată pentru o inimă sănătoasă: „Ajută la reducere tensiunii arteriale” Cât costă un kilogram în piață # Click.ro
Cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru a oferi o mână de ajutor inimii noastre este să consumăm cât mai multe fructe și legume. Ele au un conținut ridicat de fibre, minerale și antioxidanți, fiind foarte bune pentru sănătatea sistemului cardiovascular.
05:10
Un film lansat pe Netflix acum câteva zile a ajuns în topul preferințelor în zeci de țări. În România e pe primul loc # Click.ro
Este un film care s-a lansat recent, cu numai câteva zile în urmă. Cu toate acestea, într-un timp foarte scurt, a reușit să captiveze publicul din aproape toată lumea.
Acum 8 ore
02:10
Condimentul sănătos care poate fi de ajutor împotriva kilogramelor în plus. Este un remediu natural puternic # Click.ro
Atunci când vine vorba despre alimente care ne pot ajuta să scăpăm de kilogramele în plus, cei mai mulți oameni se gândesc la fructe, legume, sau carne de pește. Însă, chiar și simplele condimente pot avea un efect semnificativ asupra greutății.
Acum 12 ore
01:10
Zodia care o să aibă o mare reușită profesională astăzi, 16 octombrie. Ce îl așteaptă pe acest nativ # Click.ro
Pentru unii nativi, ziua de astăzi aduce oportunități importante pe plan profesional. Astrele indică un context favorabil pentru decizii strategice, recunoaștere la locul de muncă și posibilitatea de a-și consolida poziția în carieră.
00:40
China marchează un nou pas important în domeniul energiei verzi prin testarea S1500, cea mai mare turbină eoliană gonflabilă din lume, care a generat recent un megawatt de energie în cadrul unui zbor experimental. Sistemul inovator, gonflabil şi uşor, seamănă cu un balon dirijabil gigant şi reprezin
00:00
Mihaela Bilic vine cu noi recomandări culinare pentru persoanele preocupate să aibă grijă de alimentația și silueta lor. În discuția de astăzi, medicul nutriționist a vorbit despre consumul de pește, și cu ce putem servi această carne.
15 octombrie 2025
23:40
Mulți pasageri se întreabă, la fiecare decolare, de ce însoțitorii de bord insistă ca telefoanele mobile să fie trecute în mod avion.
23:30
Monica Tatoiu, experiență de coșmar în călătoria din Portugalia: „Ne-au băgat ca pe vite” # Click.ro
Întoarsă recent din Portugalia, Monica Tatoiu a făcut mai multe dezvăluiri despre recenta sa călătorie, în emisiunea moderată de Mara Bănică. Vizibil marcată de experiențele mai puțin plăcute trăite în vacanță, femeia de afaceri a povestit deschis prin ce situații neprevăzute a trecut și ce lecții a
23:10
Andra Volos și Dana Roba, în mijlocul unui scandal. De la ce a pornit totul? „E greu să-ți asumi trecutul” # Click.ro
Dana Roba și Andra Volos sunt pe punctul unui scandal de zile mari, după ce și-au aruncat cuvinte grele pe rețelele de socializare. De unde a început totul, vă detaliem în continuarea acestui articol.
22:50
Cine a fost „Dacul cel Rău”, domnitorul care a marcat pentru totdeauna istoria României. A fost ucis de un detașament de mercenari # Click.ro
La 11 octombrie 1593, Mihai Viteazul intra în București și urca pe tronul Țării Românești, după ce fusese acceptat de către Poarta Otomană.
22:40
Cine sunt angajații români care ar putea primi 25% în plus la salariu. Codul muncii se modifică # Click.ro
Modificările propuse la Codul Muncii ar putea aduce vești bune pentru o parte dintre salariații din România, mai ales pentru cei care lucrează în ture de noapte.
22:30
Horoscop joi, 16 octombrie. Probleme în familie pentru un nativ, bani cu nemiluita pentru altul mai norocos # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 16 octombrie.
22:30
Andreea Mantea, adevărul despre plecarea de la emisiunea Casa Iubirii: „Aș vrea să fiu schimbată cu Bianca, de ce nu?” # Click.ro
„Andreea Mantea face primele declarații după ce s-a speculat că ar pleca de la cârma emisiunii pe care o moderează la Kanal D – Casa Iubirii – și că ar putea fi înlocuită de Bianca Comănici, fosta concurentă de la Puterea Dragostei.”
22:30
Se răcește brusc în toată țara. Șefa ANM avertizează că temperaturile vor scădea sub 0 grade # Click.ro
Românii vor avea parte de o schimbare bruscă de vreme. Valul de aer polar care a acoperit România aduce temperaturi neobișnuit de scăzute pentru mijlocul lunii octombrie, iar în unele regiuni se vor înregistra chiar și valori negative, sub pragul înghețului.
22:30
Ioana Ginghină dezvăluie motivul pentru care încă îl pomenește pe fostul soț, Alexandru Papadopol: „Vă răspund celor care vă tot întrebați” # Click.ro
În urma unei relații care a durat mai bine de un deceniu, Alexandru Papadopol și Ioana Ginghină au mers pe drumuri separate. Cei doi vor fi legați mereu de Ruxandra, rodul iubirii lor trecute.
22:20
Țara care va rămâne în curând fără soare. Povestea locului unde soarele nu mai strălucește # Click.ro
India pierde din lumină. Un nou studiu realizat de șase oameni de știință indieni arată că, în ultimele trei decenii, numărul orelor în care lumina directă a soarelui ajunge la suprafața Pământului a scăzut constant în cea mai mare parte a țării.
22:00
Primul lucru pe care îl face Andra Măruță în fiecare zi, imediat după ce se trezește: „E atât de dureros!” # Click.ro
Andra Măruță, artista iubită de o țară întreagă continuă să cucerească publicul nu doar prin talentul ei unic, ci și prin energia pozitivă și naturalețea cu care apare de fiecare dată. Soția lui Cătălin Măruță reușește mereu să transmită bucurie și emoție, și recent a dezvăluit ritualul de dimineață
Acum 24 ore
20:20
Un colț de istorie al Bucureștiului prinde din nou viață. Primăria Sectorului 1 vrea să refacă grădina unei familii celebre # Click.ro
Primăria Sectorului 1 anunță intenția de a reabilita Parcul IC Brătianu, una dintre cele mai vechi și emblematice zone verzi din centrul Capitalei. Situat pe Bulevardul Dacia, spațiul poartă numele uneia dintre cele mai importante familii politice din istoria României.
20:00
Accesoriile au puterea de a spune o poveste despre stilul și personalitatea fiecărei femei, iar ceasul este, fără îndoială, una dintre piesele care îmbină perfect eleganța cu funcționalitatea. Nu este doar un instrument care măsoară timpul, ci și o declarație subtilă de rafinament și bun-gust. Alege
19:30
Cadoul primit de Claudiu Molnar. Îi amintește de regretata sa soție: „Sunt cuvintele Ancăi” # Click.ro
Cunoscutul make-up artist Anca Molnar s-a stins din viață în luna iunie 2024, la 34 de ani, iar în urma morții sale au rămas îndurerați soțul și fiul acesteia. Claudiu, cel care i-a fost partener de viață până în ultimele clipe, păstrează vie amintirea ei.
19:30
Guvernul inventează noi taxe și impozite, iar pe altele le majorează de la o zi la alta, provocând confuzie până și în rândul experților în fiscalitate. Gabriel Biriș, cunoscut economist și avocat de drept fiscal, atrage atenția asupra unei situații absurde.
19:20
Discuțiile despre prețul energiei electrice revin în prim-plan, după ce ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat că România are, potrivit datelor Eurostat, cea mai scumpă energie din Europa. Premierul Ilie Bolojan i-a răspuns imediat, afirmând că nu prețul este cel mai mare.
18:20
Tot mai multe persoane se confruntă cu episoade de urinare în timpul nopţii, iar specialiştii trag un semnal de alarmă: acest simptom aparent banal ar putea ascunde afecţiuni medicale serioase.
18:20
Ce fel de mamă este, de fapt, Iulia Albu. Fiica sa, Mikaela, a rupt tăcerea și spune ce nu ar accepta: „ Niciodată reguli privind vestimentația. Amuzant, nu?” # Click.ro
Mikaela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu, a vorbit deschis despre relația pe care o are cu mama sa, despre regulile și limitele impuse în familie, dar și despre primele trăiri specifice vârstei adolescenței, căci s-a transformat deja într-o adevărată domnișoară.
18:20
Cazul Madeleine McCann: testul ADN arată că femeia care pretindea că este fetița dispărută nu are nicio legătură genetică cu aceasta # Click.ro
Un test ADN efectuat de poliția britanică a demonstrat că Julia Wandelt, femeia poloneză care susținea că este Madeleine McCann, nu are nicio legătură genetică cu fetița dispărută în 2007, în timpul unei vacanțe cu familia în Portugalia.
18:20
Miley Cyrus (31 de ani) a surprins fanii după ce imaginile recente postate pe Instagram arată că artista a slăbit considerabil în ultima vreme.
18:20
Rex J. Pumphrey II, din SUA, are o pasiune cu adevărat unică: şosetele. În fiecare dimineaţă, înainte de a începe ziua, el îşi alege o pereche din colecţia sa impresionantă de 1.165 de perechi unice, toate atent organizate pe culori şi cu designul vizibil, pentru a putea găsi rapid ce şosetă să poar
18:10
Românii vor putea, în sfârșit, să își retragă banii acumulați în fondurile private de pensii. Camera Deputaților a adoptat, marți, legea care stabilește condițiile în care se pot accesa economiile din Pilonul II, după un vot final cu o largă majoritate.
17:40
Sănătatea rămâne cea mai valoroasă investiție, iar tot mai mulți români aleg în 2025 să se întoarcă laremediile naturale. Printre acestea, ceaiurile pentru imunitate ocupă un loc de top - simple, eficiente șiplăcute de consumat
17:20
Emisiunea cu care Ella Vișan de la Insula iubirii a bătut palma. Show-ul televizat în care va apărea fosta logodnică a lui Andrei Lemnaru # Click.ro
Ella Vișan reușește din nou să surprindă și vine cu vești neașteptate despre schimbările din viața ei profesională. Dacă în urmă cu ceva timp mărturisea că și-a refăcut viața amoroasă, iată că acum lucrurile s-au așezat în favoarea ei și a bătut palma pentru a colabora cu o cunoscută emisiune TV.
