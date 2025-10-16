Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Click.ro, 16 octombrie 2025 20:20
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America? „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Acum 15 minute
20:40
Un nou sistem de colectare a ambalajelor PET. RetuRO testează modelul maghiar în nouă județe # Click.ro
RetuRO, compania care gestionează Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) în România, a anunțat lansarea unui nou sistem de colectare a ambalajelor PET, inspirat din modelul aplicat în Ungaria. Soluția vizează micul retail din mediul rural, unde nu există mari magazine sau automate de colectare.
Acum o oră
20:20
20:10
Bjorn Brenton are doar 23 de ani, dar a reuşit ceva ce mulţi oameni doar visează: şi-a construit singur o casă! El a cheltuit mai puţin de 3.700 de dolari. Tânărul suedez, stabilit de ceva vreme în Ucraina, a lucrat timp de un an fără întrerupere pentru a ridica locuinţa din lemn în mijlocul pădurii
20:10
Ozana Barabancea, derapaj neașteptat în mediul online. A renunțat la limbajul decent și i-a pus la punct pe cei care o critică: „Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!” # Click.ro
După ce a slăbit nu mai puțin de 24 de kilograme, Ozana Barabancea se bucură de noua ei siluetă și nu ezită să o arate fanilor printr-o serie de apariții spectaculoase. Artista postează frecvent fotografii în care apare purtând ținute elegante, moderne sau chiar îndrăznețe, obținând nu doar aprecier
20:00
Cine ar trebui să aibă grijă de spațiile verzi dintre blocuri, primăria, care gestionează bugetul public, sau locatarii, care beneficiază direct de ele?
Acum 2 ore
19:50
Sara, fiica Adinei Buzatu, a fost cerută în căsătorie. Ce peripeții a întâmpinat ginerele creatoarei de modă: „Inelul s-a pierdut pe drum” # Click.ro
Sara, fiica Adinei Buzatu și a și fostului ei partener, Cenap Arzan, a fost cerută în căsătorie de către iubitul ei. Iată unde s-a desfășurat fericitul eveniment și ce declarații a făcut fiica Adinei.
19:50
Kylie Jenner (28 de ani) ştie cum să-şi pună în valoare formele. Recent, vedeta a postat pe Instagram imagini dintr-o şedinţă foto în care a purtat un set roz din latex de la Dead Lotus Couture.
19:40
Dacă te gândești să renovezi, să schimbi acoperișul sau să montezi panouri solare în 2025, e bine să știi că nu toate lucrările necesită autorizație de construire.
19:40
Era începutul anilor ’90, iar plajele din Santa Monica deveniseră paradisul suprem al televiziunii mondiale. Personajele din „Baywatch”, cu pielea bronzată şi trupurile sculptate, au transformat un grup de actori necunoscuţi în superstaruri globale. Cu peste un miliard de telespectatori la apogeu, v
19:00
Povestea de viață a Olgăi Guțanu, iubita lui CRBL. A crescut fără tată de la o vârstă fragedă: „Eu nu mi-l amintesc, îl știu doar din poze” # Click.ro
Olga Guțanu, tânăra iubită a lui CRBL, a făcut confesiuni dureroase despre cel mai greu moment care i-a marcat existența. A fost crescută doar de mamă, după ce tatăl ei s-a stins din viață.
Acum 4 ore
18:40
Atenție la țepele de pe Olx. Ce a pățit un internaut care avea la vânzare un iPhone 16 Pro Max # Click.ro
Un utilizator a povestit pe Reddit o experiență nefericită, după ce a încercat să vândă pe OLX un iPhone 16 Pro Max. Ce părea o tranzacție obișnuită s-a transformat într-o adevărată țeapă, cu implicarea unui colet returnat și a unui telefon fals.
18:30
Designeri din România și din regiune își prezintă colecțiile primăvară–vară 2026 în cea de-a treia ediție a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week
18:30
Marina Almășan a savurat în Egipt tradiționalul desert „Mama lui Ali”: „Un soi de griș cu lapte”. Cât costă prăjitura și cum se prepară? # Click.ro
Marina Almășan a savurat în Egipt tradiționalul desert „Mama lui Ali”: „Un soi dde griș cu lapte”. Cât costă și cum se prepară?
18:20
Anca Serea, dezvăluiri dureroase despre cele mai dificile momente. Cu ce boală s-a confruntat și ce spune despre moartea primului soț: „Am leșinat pe stradă” # Click.ro
Anca Serea se bucură de o familie minunată și multe reușite pe plan profesional, dar nu uită de momentele grele care i-au marcat existența. Vedeta a vorbit de curând despre un moment dificil pentru ea, când a întâmpinat probleme de sănătate, iar cel mai mare sprijin i-a fost soțul ei, cântărețul Adi
17:50
Dan Alexa, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori de fotbal din România, și concurent Asia Express, alături de Gabi Tamaș, a încercat mereu să își țină viața privată cât mai departe de ochii publicului, însă sunt anumite aspecte care au ieșit la iveală în ceea ce-i privește trecutul.
17:40
Piedone riscă arestarea după ce a întârziat la controlul judiciar impus de DNA. Fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a fost plasat sub control judiciar după ce procurorii l-au acuzat că ar fi divulgat informații confidențiale.
17:20
Horoscop vineri, 17 octombrie. Taurii au parte de mari bucurii, transformări în viețile Săgetătorilor # Click.ro
Horoscop vineri, 17 octombrie. Ziua de astăzi aduce pentru fiecare zodie momente de reflecție, dar și ocazii de creștere personală.
Acum 6 ore
16:50
Ce greșeală imensă a făcut Florin Dumitrescu, la începutul carierei: „A fost o masă, la un moment dat, cu Ion Iliescu” # Click.ro
Florin Dumitrescu se bucură de un real succes în domeniul gastronomiei, în care lucrează de peste două decenii. De asemenea, de ani de zile apare pe micile ecrane, alături de cei doi colegi ai săi de la MasterChef, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. Faimosul bucătar a vorbit recent despre începutu
16:50
Crește sau nu salariul minim. Ioana Dogioiu: „În momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns” # Click.ro
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că premierul Ilie Bolojan i-a transmis că, „în principiu”, salariul minim nu va crește, însă o decizie finală nu a fost încă luată. Subiectul este în continuare „în analiza premierului”
15:50
Orașe tot mai pustii. Aproape 80 de localități nu mai au destui oameni pentru a rămâne orașe # Click.ro
România se confruntă cu o criză demografică tot mai vizibilă, iar efectele încep să fie dramatice pentru numeroase comunități urbane. Aproximativ 80 de orașe și municipii ar putea pierde statutul administrativ
15:30
Imaginile durerii! Elena din Berceni, femeia ucisă pe trecerea de pietoni, înmormântată. Soțul ei i-a făcut o promisiune la groapă: „Îți promit, iubita mea!” # Click.ro
La funeraliile Elenei, femeia ucisă pe o trecere de pietoni din cartierul Berceni, București, durerea și emoția au fost copleșitoare. Zeci de oameni au însoțit-o pe ultimul drum în satul ei natal, iar momentul cel mai tulburător s-a petrecut la groapă, când soțul victimei și-a luat rămas-bun într-un
15:10
Procesiune în București în cinstea Sfântului Ioan Paul al II-lea, la 26 de ani de la vizita sa istorică # Click.ro
Duminică, credincioșii romano-catolici sunt invitați să participe la procesiunea anuală în cinstea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, care va străbate centrul Capitalei. Evenimentul, condus
15:00
Cât costă închiderea balconului cu termopan în 2025. Facturile din această iarnă pot fi mai mici # Click.ro
Pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de iarnă, nenumărați români încep să se gândească să-și închidă balcoanele cu termopane din PVC. Iar deși investiția este una considerabilă, această lucrare poate aduce beneficii destul de mari atunci când vine vorba despre costul facturilor de energie.
15:00
Autostrada Transilvania riscă să rămână nefinalizată! Decizia Guvernului care dă peste cap tot proiectul # Click.ro
Ca la noi ... la nimeni! Autostrada Transilvania, cea care trebuia să unească Ardealul de vestul țării, riscă să rămână neterminată. Guvernul a exclus ultimele două tronsoane din lista finanțărilor PNRR, iar CNAIR vorbește despre posibilitatea conservării lucrărilor. Șoferii se declară revoltați.
15:00
Cererea lui Mircea Oprean de rejudecare a procesului Ceaușeștilor, respinsă definitiv de Curtea Militară de Apel # Click.ro
La 35 de ani de la execuția soților Nicolae și Elena Ceaușescu, Curtea Militară de Apel a respins cererea de rejudecare a procesului din 1989, formulată de Mircea Oprean, ginerele fostului cuplu prezidențial. Decizia a fost pronunțată miercuri, 15 octombrie, și este definitivă.
Acum 8 ore
14:30
Alertă globală! Un nou virus gripal de origine animală se adaptează la oameni. Cercetătorii se tem că ar putea provoca următoarea pandemie # Click.ro
Cercetătorii chinezi avertizează asupra apariției unei noi tulpini gripale cu potențial pandemic. Virusul, provenit de la vite, pare să fi suferit mutații care îi permit să infecteze și oameni.
14:10
Cătălin Bordea și Nelu Cortea, plată generoasă pentru doar trei zile la „Asia Express”. Cât au primit? # Click.ro
Cătălin Bordea și Nelu Cortea au revenit la „Asia Express”, însă, doar pentru o etapă. Cei doi comedianți au acceptat din nou provocarea producătorilor și au filmat timp de trei zile în Vietnam, spre surprinderea concurenților care încă se aflau în cursă. Câți bani au încasat pentru scurta participa
14:10
Autorizația de construcție este crucială pentru diversele lucrări pe care vom dori să le facem pe o proprietate. Cu toate acestea, nu trebuie să cădem în capcana de a crede că această autorizație are un termen de valabilitate nedefinit.
14:00
Zodiile care vor avea de înfruntat un mare obstacol, la final de octombrie. Divinitatea e de partea lor, iar acești nativi vor cunoaște fericirea cu adevărat # Click.ro
Sfârșitul lunii octombrie vine cu provocări neașteptate pentru anumite zodii, dar și cu o binecuvântare divină.
13:40
Carmen Trandafir, secretul căsniciei de 14 de ani cu Emil Gradinescu! „Avem defecte care ne ajută”. Ce face zi de zi, câte o oră, pentru a se menține în formă # Click.ro
Carmen Trandafir a lansat, recent, albumul „Măști”, la care a colaborat și cu fiica sa, Ana Grădinescu (17 ani).
13:40
Reguli noi la aeroport. SRI explică ce produse intră în categoriile: lichide, aerosoli și geluri și cum se transportă # Click.ro
Serviciul Român de Informații a publicat joi, pe site-ul său, un set de precizări privind regulile de transport al lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAG) în bagajele de mână. Instituția subliniază că limitele privind cantitatea
13:40
Simona Trașcă, însărcinată la nunta cu cântărețul Marian Buzilă?! „El se visează deja tată de fată” # Click.ro
Simona Trașcă ar putea rămâne însărcinată înainte de nunta cu solistul Marian Buzilă.
13:30
Exercițiile fizice care pot ține sub control durerile de genunchi. Sunt recomandate de către specialiști # Click.ro
Persoanele care se confruntă cu dureri cronice de genunchi se află mereu în căutarea unor soluții care să le permită să treacă prin zi fără să resimtă atât de puternic durerile. Iar potrivit experților, există anumite exerciții fizice care pot să le fie de mare ajutor.
13:20
Legătură paranormală? Ce i s-a întâmplat pe scenă lui Victor Yila, după decesul Marinelei Chelaru: „M-am cutremurat, sunt semne din alte lumi...”. Cum i-a apărut în vis? # Click.ro
Legătură de dincolo de lumi? Ce i s-a întâmplat pe scenă, lui Victor Yila, după decesul Marinelei Chelaru din „Vouă”: „M-am cutremurat”. Cum i-a apărut în vis?
Acum 12 ore
12:50
Ceaiul și cafeaua fierbinte sunt băuturi zilnice preferate de milioane de oameni, însă ceea ce nu se vede la prima vedere poate fi extrem de periculos.
12:40
Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a stârnit controverse după ce a mărturisit că nu ar rămâne să lupte pentru România în eventualitatea unui război. Într-o apariție recentă la emisiunea „Ai Aflat!” de la Gândul, artistul a explicat că siguranța familiei sale ar fi prioritatea absolută și că nu a
12:20
30 de minute de teroare la Milano. Modelul Pamela Genini, în genunchi pe balcon, ucisă cu 24 de înjunghieri # Click.ro
Pamela Genini, model și antreprenoare de 29 de ani, a fost ucisă marți seară de partenerul ei, Gianluca Soncin, 52 de ani, pe balconul apartamentului său din cartierul Gorla, Milano. Incidentul a ținut jumătate de oră,
12:20
În noaptea dintre 25 și 26 octombrie 2025, România și majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene vor trece la ora de iarnă, dând ceasurile înapoi cu o oră.
12:00
Cum se face supa cremă de linte. Este o rețetă delicioasă și numai bună pentru zilele reci de toamnă # Click.ro
Este o rețetă simplă, la care puteți apela chiar dacă nu aveți prea multă experiență în bucătărie. Supa cremă de linte va fi gata ușor, în numai 90 de minute și nici nu este nevoie de ingrediente prea complicate.
12:00
A murit Andrei Bacalu, jurnalistul TVR care a transmis în direct aselenizarea din 1969 și a marcat decenii de jurnalism științific în România # Click.ro
Andrei Bacalu, vocea care a adus telespectatorilor români istoria în timp real, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Deși inițial medic, pasiunea pentru televiziune l-a transformat într-un reper al jurnalismului științific, iar contribuțiile sale au rămas vii în memoria publicului. Momentul c
11:50
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas” # Click.ro
Cornel Păsat vrea ca vila de 350.000 de euro să-i rămână fiului său, Dryas, acum în vârstă de 7 ani.
11:40
51% dintre români cred în locuri „încărcate energetic”. Cei mai convinși sunt votanții PSD și AUR # Click.ro
Un nou studiu dezvăluie o fascinație persistentă pentru fenomenele paranormale în societatea românească: peste 51% dintre români cred în existența locurilor „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor,
11:20
Crimele care au îngrozit Bucureștiul comunist. Povestea celui mai temut criminal în serie din România # Click.ro
Ion Rîmaru a semănat teroare în București în anii 1970-1971, comițând patru crime și șase tentative de omor deosebit de grav. Ataca exclusiv noaptea, pe străzi lăturalnice, iar victimele erau femei singure care plecau sau se întorceau de la serviciu. Rîmaru a fost condamnat la moarte și împușcat pe
11:10
Alex Bodi, declarația care a surprins pe toată lumea! Ce rol a avut în relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău? „An încercat să-i împac” # Click.ro
Alex Bodi a oferit declarații savuroase în podcastul „Între Două”, difuzat de RXF.
11:10
Răsturnare de situație în procesul de divorț „al secolului” cu o despăgubire de un miliard de dolari # Click.ro
Procesul care a captat atenția prin despăgubirea record de aproape un miliard de dolari a fost urmărit cu sufletul la gură, iar zilele acestea a luat o turnură neașteptată, scrie BBC. Curtea Supremă a Coreei de Sud
11:00
7 alimente care au mai multă vitamina D decât un pahar de lapte, potrivit nutriționiștilor # Click.ro
Vitamina D este esențială pentru sănătatea oaselor, a mușchilor și a sistemului imunitar, însă mulți oameni nu primesc cantitatea necesară prin alimentație sau expunere la soare.
10:50
Iluzia optică virală de pe internet care îți pune inteligența la încercare. Poți găsi porumbelul ascuns în imagine în numai 15 secunde? # Click.ro
Este o iluzie optică care, cel puțin la prima vedere, poate părea destul de ușor de rezolvat. Cu toate acestea, imediat ce vom încerca să găsim răspunsul corect, vom vedea că ea este, de fapt, mult mai dificilă decât am anticipat! În plus, testul trebuie rezolvat în numai 15 secunde!
10:40
Omleta spaniolă, cunoscută sub numele de tortilla de patatas, este una dintre cele mai iubite rețete din bucătăria iberică.
10:30
La 56 de ani, Jennifer Aniston impresionează cu o siluetă impecabilă. Cum reușește vedeta din „Friends” să se mențină în formă # Click.ro
La 56 de ani, Jennifer Aniston impresionează din nou cu forma sa fizică impecabilă. Actrița din „Friends” și-a etalat abdomenul perfect în timpul antrenamentelor acasă, dezvăluind și secretele care o ajută să-și mențină energia și silueta.
10:20
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră # Click.ro
La 72 de ani, Gabriel Dorobanțu rămâne un nume emblematic al muzicii ușoare românești, cu peste 450 de șlagăre în repertoriu și o carieră ce se întinde pe patru decenii.
