IKEA România a înregistrat o creştere solidă a vânzărilor şi a numărului de clienţi în anul fiscal 2025

14:40

Asociaţia Europeană a Instituţiilor de Garantare (AECM) a organizat, pe 15 octombrie 2025, webinarul internaţional and #8222;Artificial Intelligence and Guarantee Institutions: Policy and Practice and #8221;, dedicat modului în care inteligenţa artificială (IA) transformă serviciile financiare, reglementările şi operaţiunile instituţiilor bancare şi de garantare. Evenimentul a reunit 32 de instituţii financiare din 21 de ţări europene într-un dialog strategic privind impactul tehnologiilor emergente asupra finanţării IMM-urilor.România a fost reprezentată de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), prin Ciprian Alic, preşedinte al Grupului de lucru pentru digitalizare din cadrul AECM şi membru al Consiliului Director al organizaţiei, care a moderat sesiunea dedicată digitalizării. Alic a subliniat rolul noilor tehnologii în sprijinirea instituţiilor de garantare pentru îmbunătăţirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare.De asemenea, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti a participat la eveniment prin directorul general, dr. ing. Adrian Vevera, şi dr. Carmen Elena Cîrnu, Director Ştiinţific, care a susţinut prezentarea and #8222;IA şi securitatea cibernetică: perspective de cercetare şi instituţionale and #8221;. Cîrnu a evidenţiat că inteligenţa artificială transformă ecosistemele financiare, evaluarea riscurilor şi procesul decizional, dar introduce şi vulnerabilităţi precum scurgerile de date, manipularea modelelor şi părtinirea algoritmică. and #8222;Întrebarea nu este dacă folosim inteligenţa artificială, ci cât de sigur şi responsabil o implementăm and #8221;, a subliniat reprezentanta ICI Bucureşti.În intervenţia sa, Brando Benifei, europarlamentar şi co-raportor al AI Act, a accentuat importanţa reducerii riscurilor asociate utilizării IA, menţinând totodată competitivitatea şi stimularea dezvoltării economice. Participanţii au convenit asupra necesităţii unui cadru etic şi transparent pentru utilizarea IA în serviciile financiare, astfel încât inovaţia să fie corelată cu securitatea şi încrederea publică.În cadrul reuniunii au fost prezentate şi un studiu de caz academic privind utilizarea IA în finanţarea IMM-urilor, experienţa AWS Austria în aplicarea IA în schemele de garantare, precum şi contribuţia ICI Bucureşti privind securitatea cibernetică. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune interactivă de întrebări şi răspunsuri, dedicată schimbului de experienţă şi bune practici între specialiştii europeni.Participarea FNGCIMM şi ICI Bucureşti face parte din parteneriatul strategic încheiat în 2025 între cele două instituţii, care vizează promovarea digitalizării, a cercetării aplicate şi a colaborării în domeniul tehnologiilor emergente. Acordul prevede implicarea în proiecte comune finanţate din fonduri europene, dezvoltarea de parteneriate internaţionale şi consolidarea dialogului instituţional pentru sprijinirea transformării digitale a IMM-urilor din România.