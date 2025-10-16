IKEA România a înregistrat o creştere solidă a vânzărilor şi a numărului de clienţi în anul fiscal 2025
Bursa, 16 octombrie 2025 18:50
IKEA România a anunţat rezultatele vânzărilor pentru anul fiscal 2025 (1 septembrie 2024 - 31 august 2025), raportând o evoluţie pozitivă, atât online, cât şi offline. Compania a înregistrat o creştere de 8,6% a vânzărilor totale, în timp ce comerţul online a crescut cu 2% comparativ cu anul precedent. În anul fiscal 2025, IKEA România a vândut peste 43,9 milioane de produse, contribuind la o cifră de afaceri de peste 1,5 miliarde de lei
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 15 minute
19:10
Putin afirmă că Rusia rămâne unul dintre principalii producători de petrol, în pofida sancţiunilor occidentale # Bursa
Rusia îşi menţine poziţia printre principalii producători mondiali de petrol, în ciuda sancţiunilor impuse de Occident şi a presiunilor Statelor Unite asupra clienţilor Moscovei, a declarat joi preşedintele Vladimir Putin, potrivit agenţiilor France Presse.
Acum 30 minute
19:00
Leroy Merlin România scoate cărbunele din ofertă şi promovează alternative sănătoase: peleţii şi brichetele # Bursa
Începând cu acest sezon rece, Leroy Merlin România, retailer specializat în construcţii, decoraţiuni şi grădinărit, anunţă eliminarea completă a cărbunelui din oferta sa comercială, înlocuindu-l cu opţiuni mai curate şi mai eficiente energetic, precum peleţii şi brichetele pentru foc
19:00
SkyTower finalizează noi investiţii în modernizarea spaţiilor comune şi îşi consolidează statutul de reper al pieţei de birouri din Bucureşti # Bursa
SkyTower finalizează noi investiţii în modernizarea spaţiilor comune şi îşi consolidează statutul de reper al pieţei de birouri din Bucureşti
Acum o oră
18:50
IKEA România a înregistrat o creştere solidă a vânzărilor şi a numărului de clienţi în anul fiscal 2025 # Bursa
IKEA România a anunţat rezultatele vânzărilor pentru anul fiscal 2025 (1 septembrie 2024 - 31 august 2025), raportând o evoluţie pozitivă, atât online, cât şi offline. Compania a înregistrat o creştere de 8,6% a vânzărilor totale, în timp ce comerţul online a crescut cu 2% comparativ cu anul precedent. În anul fiscal 2025, IKEA România a vândut peste 43,9 milioane de produse, contribuind la o cifră de afaceri de peste 1,5 miliarde de lei
18:50
Exim Banca Românească intensifică dialogul cu mediul de afaceri pentru dezvoltarea de soluţii financiare adaptate # Bursa
Exim Banca Românească va organiza, în perioada următoare, o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţilor de business din principalele centre economice ale ţării, iniţiativă care face parte din demersul strategic al băncii de a consolida parteneriatul cu mediul de afaceri şi de a colecta perspective relevante din piaţă, care să fundamenteze dezvoltarea de soluţii financiare adaptate nevoilor reale ale companiilor şi contextului economic
18:40
Fwd: Analiză eToro: ASML beneficiază de creşterea cererii pentru echipamentele de fabricare a cipurilor # Bursa
În urma unei serii de ştiri pozitive privind investiţiile masive în AI, era aproape inevitabil ca ASML, compania olandeză care furnizează echipamente pentru fabricarea cipurilor de siliciu, să înregistreze o creştere mai rapidă a numărului de comenzi decât se aştepta
Acum 2 ore
18:20
* La preţul minim din ofertă, evaluarea bursieră a emitentului ce se va lista în Piaţa AeRO se ridică la 613 milioane leiOferta publică iniţială a jucătorului din domeniul infrastructurii energetice, Grup EM, s-a încheiat astăzi, subscrierile reprezentând circa 38% din totalul acţiunilor oferite, potrivit datelor disponibile pe platforma unei case de brokeraj.
18:10
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Bursa
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat joi rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, în urma cărora Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) a obţinut majoritatea mandatelor în Legislativul de la Chişinău. Totodată, au fost validate mandatele celor 101 deputaţi aleşi.
18:00
Amenzi de aproape 14 milioane de lei aplicate de Inspecţia Naţională a Apelor în primele nouă luni din 2025 # Bursa
Inspecţia Naţională a Apelor, structură din cadrul Administraţiei Naţionale and #8222;Apele Române and #8221;, a aplicat amenzi în valoare totală de 13,99 milioane lei în perioada ianuarie-septembrie 2025, potrivit unui comunicat al instituţiei.
18:00
BRD: Generaţia Z din România este conectată, informată şi orientată spre independenţă economică # Bursa
BRD - Groupe Societe Generale şi Fundaţia Friends For Friends au lansat rezultatele studiului and #8222;Student în România. Tânăr în România and #8221;, o cercetare reprezentativă la nivel naţional care conturează profilul Generaţiei Z în 2025. Studiul analizează modul în care tinerii se raportează la educaţie, piaţa muncii, finanţe, tehnologie şi contextul social, oferind o perspectivă actuală asupra comportamentelor şi aspiraţiilor acestei generaţii.
17:40
Generalul Alexander Fomin, unul dintre participanţii la negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina, va demisiona din funcţia de viceministru al Apărării al Federaţiei Ruse, relatează publicaţia rusă RBC, citând surse apropiate ministerului. Motivele plecării nu au fost precizate.
17:40
Adrian Câciu: Salariul minim va creşte de la 1 ianuarie 2026, iar cei care spun contrariul pot pleca acasă # Bursa
Fostul ministru de Finanţe Adrian Câciu (PSD) a reacţionat dur, joi, după declaraţia purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, care a afirmat că premierul Ilie Bolojan and #8222;în principiu, nu va creşte salariul minim and #8221; în 2026.
17:30
JTI anunţă investiţii de 3,7 miliarde euro pentru dezvoltarea produselor cu risc redus, în 2025-2027 # Bursa
* Ploom AURA - cel mai nou dispozitiv de încălzit tutunul lansat de JTI pe piaţa noastrăJTI a lansat, astăzi, pe piaţa din ţara noastră, cel mai inovator dispozitiv de încălzit tutunul din portofoliul global al grupului - Ploom AURA. Conceput pentru a răspunde preferinţelor în continuă schimbare ale consumatorilor adulţi existenţi, noul produs al JTI oferă o experienţă senzorială premium şi personalizată. Dispozitivul este disponibil online pe www.ploom.ro, în insulele Ploom dedicate din centrele comerciale şi în magazine selecţionate, după cum au anunţat reprezentanţii producătorului de ţigarete, în cadrul unei conferinţe de presă.
Acum 4 ore
17:20
Aveţi nevoie de meşteri, dar nu ştiţi unde să-i găsiţi? Căutaţi executanţi pricepuţi, care să facă o treabă de calitate, dar fără probleme? Majoritatea oamenilor din România, atunci când vine timpul pentru construcţii sau renovări, se confruntă cu problema găsirii unor meşteri buni. Se întâmplă adesea să vă înţelegeţi cu un meşter, iar acesta pur şi simplu să nu se mai prezinte la lucrare, sau să apară cineva fără experienţă, care face treaba superficial. Poate nu ştiaţi, dar de câţiva ani există o soluţie la această problemă.
16:50
Endava România a semnat un acord cadru cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) pentru a susţine migrarea aplicaţiilor guvernamentale în Cloud-ul Privat al Guvernului României, un proiect strategic finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), potrivit unui comunicat al companiei.
16:50
BMW, afectată indirect de disputa dintre SUA şi China privind producătorul de cipuri Nexperia # Bursa
BMW a anunţat că o parte din reţeaua sa de furnizori este afectată de tensiunile comerciale şi juridice legate de producătorul de cipuri Nexperia, implicat în războiul tehnologic dintre Statele Unite şi China, transmite Reuters.
16:50
Un nou conflict a izbucnit în coaliţia de guvernare după ce purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan and #8222;în principiu, nu va creşte salariul minim and #8221; în 2026, contrazicând poziţia oficială a PSD, care a garantat public o majorare a acestuia.
16:40
Peste 11 milioane de ţigarete de contrabandă, confiscate de Poliţia de Frontieră Giurgiu la Calafat # Bursa
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, în cooperare cu Direcţia Regională Vamală Craiova, au descoperit peste 11.000.000 de ţigarete, ascunse în două ansambluri rutiere înmatriculate în Polonia, în valoare totală de peste 16,7 milioane de lei.
16:00
ASML profită de creşterea cererii pentru echipamente de fabricare a cipurilor, pe fondul boomului AI # Bursa
ASML, cel mai mare producător european de echipamente pentru fabricarea cipurilor, a raportat o creştere accelerată a comenzilor şi o consolidare a veniturilor, pe fondul investiţiilor masive în inteligenţa artificială (AI), potrivit unui raport publicat de companie.
16:00
Grupul Nestle a raportat o creştere organică de 3,3% în primele nouă luni ale anului 2025, cu o creştere internă reală (RIG) de 0,6% şi un pricing de 2,8%, potrivit datelor publicate de companie.
15:50
XTB: H and M revine în atenţia investitorilor după creşterea profitului şi consolidarea poziţiei financiare # Bursa
H and M îşi recapătă vizibilitatea pe piaţa bursieră, pe fondul unei redresări financiare solide şi al creşterii preţului acţiunilor, potrivit unei analize realizate de Radu Puiu, analist financiar XTB România. După câţiva ani dificili marcaţi de presiunea concurenţei şi costuri ridicate, compania suedeză pare să fi găsit un nou echilibru.
15:50
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a început să emită tot mai frecvent decizii de impunere din oficiu, bazate pe estimări ale impozitelor datorate, în cazurile în care contribuabilii întârzie depunerea declaraţiilor fiscale sau transmit documente incomplete, potrivit unei analize realizate de Luisiana Dobrinescu, avocat şi managing partner al Dobrinescu Dobrev SCA.
15:40
Federaţia Asociaţiilor de Români din Europa (FADERE) solicită Ministerului Apărării Naţionale să ofere explicaţii publice clare cu privire la modul în care ar urma să fie gestionată mobilizarea cetăţenilor români care locuiesc în străinătate şi nu se află pe teritoriul ţării, potrivit unui comunicat al organizaţiei.
15:40
SolarToday Eastern Europe a anunţat finalizarea şi punerea în funcţiune a unui sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 10,32 MWh în localitatea Zorleni, judeţul Vaslui, potrivit unui comunicat al companiei. Proiectul marchează un pas important în direcţia consolidării infrastructurii energetice verzi din România şi a tranziţiei către un sistem electric mai flexibil şi sustenabil.
15:40
GREEN ENERGY EXPO and ROMENVIROTEC 2026 anunţă ediţia a treia, dedicată tehnologiilor sustenabile la nivel internaţional # Bursa
Cea de-a treia ediţie a GREEN ENERGY EXPO and ROMENVIROTEC, cel mai important târg din România dedicat energiilor verzi, mediului şi tehnologiilor pentru comunităţi sustenabile, va avea loc în perioada 3-5 martie 2026, la ROMEXPO. Evenimentul devine, potrivit organizatorilor, o platformă strategică de cooperare regională şi un hub internaţional de inovaţie.
15:40
Horvath: Performanţa financiară, principala prioritate pentru companiile din România în 2025 # Bursa
Directorii executivi din România acordă o importanţă mai mare stabilităţii financiare şi managementului riscului decât media globală, potrivit studiului and #8222;CxO Priorities 2025 and #8221;, realizat de compania de consultanţă în management Horvath. România ocupă locul 7 la nivel global în privinţa prioritizării acestor teme, se arată într-un comunicat al companiei.
15:30
Instalaţii de producţie de gaze naturale din Ucraina au fost oprite joi, în urma unui nou val de bombardamente ruseşti care au vizat infrastructura energetică a ţării, potrivit AFP.
15:30
Provident lansează and #8222;Ghidul Românului chibzuit and #8221;, un manual practic pentru gestionarea bugetului în vremuri dificile # Bursa
Provident Financial România a lansat and #8222;Ghidul Românului chibzuit and #8221;, un material care oferă sfaturi simple şi eficiente pentru o mai bună administrare a bugetului personal şi familial, potrivit unui comunicat al companiei.
15:30
Integrarea accelerată a inteligenţei artificiale în operaţiunile companiilor schimbă fundamental strategiile de securitate digitală, iar ameninţările nu mai vin doar din exterior, ci şi din interiorul propriilor sisteme automatizate, avertizează Medialine România.
15:30
Mai mult de jumătate dintre investitorii în active digitale intenţionează să îşi crească investiţiile în următoarele luni, potrivit unui raport Bitget, cea mai mare platformă universală de schimb din lume. Cele mai optimiste pieţe sunt Nigeria (84%), China (73%) şi India (72%), în timp ce investitorii din Germania, Franţa şi Japonia se arată mai prudenţi.
Acum 6 ore
15:20
Filip and Company asistă ACP Credit în investiţia de capital acordată grupului Dental Elite Clinics # Bursa
Firma de avocatură Filip and Company a acordat asistenţă juridică ACP Credit, parte a grupului Accession Capital Partners, în legătură cu o investiţie de capital destinată grupului Dental Elite Clinics, unul dintre cei mai dinamici jucători din sectorul stomatologic din România, potrivit unui comunicat al companiei.
15:20
Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat joi, în faţa Bundestagului, că va propune săptămâna viitoare, la summitul Uniunii Europene, un plan prin care Ucraina să primească un împrumut de 140 miliarde de euro, garantat cu active ale Băncii Centrale a Rusiei, potrivit AFP.
15:10
Agenţia Fitch Ratings a anunţat miercuri, 15 octombrie, că a îmbunătăţit ratingul de forţă financiară (IFS) al Insurance Company Euroins AD, principala entitate operaţională a grupului Euroins Insurance Group AD (Euroins), de la B+ la BB-, cu perspectivă stabilă, potrivit unui comunicat al agenţiei.
14:50
Mars reduce emisiile de carbon cu 1,9% şi lansează un fond de 250 milioane dolari pentru inovaţii sustenabile # Bursa
Compania Mars, Incorporated a raportat o nouă scădere absolută de 1,9% a emisiilor de gaze cu efect de seră, potrivit Raportului de Sustenabilitate într-o Generaţie 2024. Deşi afacerile Mars au crescut cu peste 69% din 2015 până în 2024, atingând aproximativ 55 miliarde dolari în vânzări anuale, compania şi-a redus amprenta de carbon cu 16,4% faţă de nivelul de referinţă din 2015.
14:40
Asociaţia Europeană a Instituţiilor de Garantare (AECM) a organizat, pe 15 octombrie 2025, webinarul internaţional and #8222;Artificial Intelligence and Guarantee Institutions: Policy and Practice and #8221;, dedicat modului în care inteligenţa artificială (IA) transformă serviciile financiare, reglementările şi operaţiunile instituţiilor bancare şi de garantare. Evenimentul a reunit 32 de instituţii financiare din 21 de ţări europene într-un dialog strategic privind impactul tehnologiilor emergente asupra finanţării IMM-urilor.România a fost reprezentată de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), prin Ciprian Alic, preşedinte al Grupului de lucru pentru digitalizare din cadrul AECM şi membru al Consiliului Director al organizaţiei, care a moderat sesiunea dedicată digitalizării. Alic a subliniat rolul noilor tehnologii în sprijinirea instituţiilor de garantare pentru îmbunătăţirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare.De asemenea, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti a participat la eveniment prin directorul general, dr. ing. Adrian Vevera, şi dr. Carmen Elena Cîrnu, Director Ştiinţific, care a susţinut prezentarea and #8222;IA şi securitatea cibernetică: perspective de cercetare şi instituţionale and #8221;. Cîrnu a evidenţiat că inteligenţa artificială transformă ecosistemele financiare, evaluarea riscurilor şi procesul decizional, dar introduce şi vulnerabilităţi precum scurgerile de date, manipularea modelelor şi părtinirea algoritmică. and #8222;Întrebarea nu este dacă folosim inteligenţa artificială, ci cât de sigur şi responsabil o implementăm and #8221;, a subliniat reprezentanta ICI Bucureşti.În intervenţia sa, Brando Benifei, europarlamentar şi co-raportor al AI Act, a accentuat importanţa reducerii riscurilor asociate utilizării IA, menţinând totodată competitivitatea şi stimularea dezvoltării economice. Participanţii au convenit asupra necesităţii unui cadru etic şi transparent pentru utilizarea IA în serviciile financiare, astfel încât inovaţia să fie corelată cu securitatea şi încrederea publică.În cadrul reuniunii au fost prezentate şi un studiu de caz academic privind utilizarea IA în finanţarea IMM-urilor, experienţa AWS Austria în aplicarea IA în schemele de garantare, precum şi contribuţia ICI Bucureşti privind securitatea cibernetică. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune interactivă de întrebări şi răspunsuri, dedicată schimbului de experienţă şi bune practici între specialiştii europeni.Participarea FNGCIMM şi ICI Bucureşti face parte din parteneriatul strategic încheiat în 2025 între cele două instituţii, care vizează promovarea digitalizării, a cercetării aplicate şi a colaborării în domeniul tehnologiilor emergente. Acordul prevede implicarea în proiecte comune finanţate din fonduri europene, dezvoltarea de parteneriate internaţionale şi consolidarea dialogului instituţional pentru sprijinirea transformării digitale a IMM-urilor din România.
14:40
Delgaz Grid: Peste 980 de cazuri de consum fraudulos de energie identificate în primele nouă luni din 2025 # Bursa
Delgaz Grid a identificat peste 980 de cazuri de potenţial consum fraudulos de energie electrică şi gaze naturale în primele nouă luni ale anului, potrivit unui comunicat al companiei. Cele mai multe cazuri au fost descoperite în zona Moldovei, în judeţele Iaşi, Botoşani, Vaslui, Suceava, Neamţ şi Bacău.
14:40
Ministrul Transporturilor şi directorul CFR SA au verificat lucrările la tunelurile feroviare de pe tronsonul Apaţa-Caţa # Bursa
Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Constantin Şerban, şi directorul general al CFR SA, Ion Simu-Alexandru, au vizitat miercuri, 15 octombrie, portalul de la Homorod din Subsecţiunea 2 Apaţa-Caţa a tronsonului de cale ferată Braşov-Sighişoara, potrivit unui comunicat al companiei.
14:00
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus o sesizare la Curtea Constituţională împotriva Legii privind plata pensiilor private (PL-x nr. 320/2025), adoptată miercuri în Camera Deputaţilor, potrivit unui comunicat al formaţiunii.
14:00
Integrarea accelerată a inteligenţei artificiale în mediul de afaceri transformă radical modul în care companiile îşi protejează datele şi continuitatea operaţională. Într-un context în care atacurile cibernetice devin tot mai complexe, iar sistemele autonome pot fi manipulate sau pot genera erori interne, organizaţiile sunt nevoite să îşi regândească strategiile de securitate.
14:00
Guvernul aprobă Strategia Naţională a Hidrogenului: România vizează 153.000 de tone de hidrogen verde până în 2030 # Bursa
Guvernul României a aprobat Strategia Naţională a Hidrogenului 2025-2030, document care trasează direcţia pentru tranziţia energetică a ţării şi dezvoltarea industriei hidrogenului curat, potrivit unui comunicat al Asociaţiei Energia Inteligentă.
14:00
PartnerVet, lider în dezvoltarea serviciilor veterinare din România, a anunţat integrarea clinicii veterinare de urgenţă Vet 4 Life din Bucureşti în portofoliul său de clinici partenere, potrivit unui comunicat al companiei. Situată în sectorul 2, Vet 4 Life devine a patra clinică veterinară cu program non-stop din cadrul reţelei PartnerVet, parte a strategiei grupului de a asigura acces rapid la servicii de urgenţă 24/7 pentru deţinătorii de animale de companie din capitală.
Acum 8 ore
13:10
* Operaţiunea de piaţă cuprinde atât o componentă de vânzare de acţiuni existente, cât şi o componentă de vânzare de acţiuni nou emise în cadrul unei majorări de capital* Investitorii de retail, care au alocat 15% din ofertă, pot să subscrie la preţul fix de 17,5 lei per acţiune, cu un discount de 5% în primele patru zile lucrătoare ale operaţiunii* Cris-Tim îşi propune să distribuie sub formă de dividende cel puţin 50% din profitul net anual individual
13:00
Parlamentul Greciei a aprobat joi un proiect de lege prezentat de guvernul conservator care poate prelungi ziua de lucru până la maximum 13 ore pe zi, o reformă care a provocat reacţii dure din partea sindicatelor şi a opoziţiei de stânga, transmite EFE.
12:40
Clădiri judiciare din oraşul mexican de frontieră Tijuana, un punct de trecere-cheie în Statele Unite şi al traficului de droguri, au fost atacate cu drone, anunţă joi procuroarea statului mexican Baja California (nord-est), María Elena Andrade, relatează AFP.
11:50
Guvernul suedez anunţă, în urma unei creşteri a tensiunilor cu Rusia, că primele stocuri de cereale de folosit în cazul unui război sau crize urmează să fie înfiinţate în nordul Suediei, o regiune de and #8221;importanţă militară strategică and #8221;
11:40
Echipa de baschet feminin Sepsi Sf. Gheorghe a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia ungară KSC Szekszard, scor 63-49 (29-23), în etapa a II din grupa D a FIBA EuroCup. În grupa I, Rapid Bucureşti a câştigat în deplasarea din Franţa
11:40
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, al cincilea eşec consecutiv în grupa A din Liga Campionilor # Bursa
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Aalborg Handball, scor 34-28 (18-14), în meci contând pentru etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor
11:40
Naţionala României a fost învinsă miercuri, în deplasare, de reprezentativa Norvegiei, scor 29-27 (16-11), în primul meci din grupa 1 a EHF EuroCup
11:40
Campioana CSM Oradea a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia FTC Budapesta, scor 19-11, în primul meci din grupa C a Ligii Campionilor. FTC Budapesta este deţinătoarea trofeului
11:40
Baschet masculin: CSM Oradea, victorie, Corona Braşov şi CS Vâlcea, eşecuri, la debutul în grupele FIBA Europe Cup # Bursa
Echipele Corona Braşov, CSM Oradea şi CS Vâlcea au debutat, miercuri, în grupele FIBA Europe Cup. Doar vicecampioana CSM Oradea a fost victorioasă
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.