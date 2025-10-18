Raport oficial după explozia din București: blocul riscă să se prăbușească în orice moment. Experții cer demolarea imediată!

19:10

Ioan Holender, cunoscut pe scena muzicală internațională ca cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena (Wiener Staatsoper), este în aceste zile într-o vizită de lucru în Constanța. Acesta a confirmat, într-o conferință de presă, că va susține echipa Cazinoului din Constanța pentru a dezvolta un festival internațional