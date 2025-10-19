Ianis Hagi, salvat de omul care a „trădat“ România! Alanyaspor, scoasă din „comă“ după un meci sufocant

Sport.ro, 19 octombrie 2025 19:10

După ce a oferit pasa golului victoriei din meciul cu Austria (1-0), mijlocașul de 26 de ani s-a întors la echipa sa de club. Unde tocmai a scăpat de coșmarul din ultimele patru etape. 

Acum 5 minute
19:20
Alex Dobre, inamicul numărul 1: ce au făcut dinamoviștii când l-au văzut la Arena Națională Sport.ro
Alex Dobre este titular și poarta banderola de căpitan la Rapid în derby-ul cu Dinamo, care începe la 20:30, pe Arena Națională.
Acum 15 minute
19:10
Ianis Hagi, salvat de omul care a „trădat“ România! Alanyaspor, scoasă din „comă“ după un meci sufocant Sport.ro
După ce a oferit pasa golului victoriei din meciul cu Austria (1-0), mijlocașul de 26 de ani s-a întors la echipa sa de club. Unde tocmai a scăpat de coșmarul din ultimele patru etape. 
Acum 30 minute
19:00
Marius Șumudică îi deschide ușa lui Gigi Becali! Antrenorul surpriză pentru FCSB!? "Știu cum să-l iau!" Sport.ro
După umilința istorică suferită de FCSB în fața ultimei clasate, Metaloglobus, scaunul lui Elias Charalambous se clatină serios, iar o variantă bombă apare la orizont.
Acum o oră
18:50
Fanii Rapidului, show pe străzi înaintea derby-ului cu Dinamo: un fotbalist a mers cu galeria! Sport.ro
Derby-ul Dinamo - Rapid se joacă pe Arena Națională, în această seară, de la ora 20:30.
18:40
Atacantul dispărut din naționala României a ajuns în Slovacia! Sport.ro
Fostul ”tricolor”, în cădere liberă, a fost totuși decisiv în ultimul meci.
18:30
Ce dramă pentru Șucu! Genoa l-a exasperat în ziua derby-ului Dinamo - Rapid Sport.ro
Ziua de duminică e una specială pentru Dan Șucu. Rapid și Genoa, echipele la care este acționar majoritar, evoluează în Superliga, respectiv Serie A.
Acum 2 ore
18:20
Răzvan Lucescu, "stăpânul" derby-urilor cu AEK! A ajuns la meciul 30 contra rivalei și are un bilanț formidabil Sport.ro
Răzvan Lucescu este gata pentru un nou episod din războiul său personal cu AEK Atena.
18:10
FCSB, păzea! Bologna e pe val și dă golgheterul din Serie A! Sport.ro
După ce s-a făcut de râs în campionat și a pierdut contra ultimei clasate Metaloglobus, FCSB se pregătește de un nou meci în Europa League, contra italienilor de la Bologna.
18:10
Manuel Neuer a intrat în istorie după derby-ul Bayern Munchen - Borussia Dortmund! Sport.ro
Portarul bavarezilor a bifat acum încă un record.
18:00
„Reghe“ a primit cea mai proastă veste posibilă: „Interzis!“ Sport.ro
Ajuns pe banca unei echipe din Sudan, Laurențiu Reghecampf se lovește de niște probleme ciudate pe care, probabil, nu le-a mai avut la nicio echipă până acum.
17:50
Echipa românului Virgil Ghiță e de nerecunoscut! Misterul prăbușirii lui Hannover: ciuruiți după ce au pierdut jucătorul-cheie Sport.ro
Hannover 96, echipa la care evoluează și fundașul român Virgil Ghiță, traversează o criză neașteptată în 2.Bundesliga.
17:50
Presa din Italia s-a predat în fața lui Cristi Chivu! Ce scrie La Repubblica, după ce Inter a urcat pe #1 în Serie A Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu a urcat pe prima poziție în Serie A după o victorie muncită, 1-0, pe terenul Romei, iar prestigioasa publicație La Repubblica a analizat pe larg succesul nerazzurrilor, subliniind autoritatea tot mai mare a antrenorului român.
17:40
Patru fotbaliști români se luptă pentru titlu în Ungaria! Gol ”bombă” cu călcâiul pentru un tricolor Sport.ro
Gyor a câștigat în ultima etapă, unul dintre goluri fiind marcate de fostul internațional Claudiu Bumba.
Acum 4 ore
17:20
Primul derby Dinamo - Rapid din acest week-end s-a jucat în Giulești! Sport.ro
A început Divizia A1 la volei feminin.
17:20
Dan Șucu îi "înțeapă" pe Becali, Rotaru și Varga și le dă rețeta succesului: "Nu cred că m-ar asculta" Sport.ro
Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, a lansat un mesaj către rivalii săi din Superliga: Gigi Becali, Mihai Rotaru și Nelu Varga.
17:20
România - Franța, finala masculină a Europeanului de tenis de masă. Ce anunță tricolorii + Frații Lebrun, în formă maximă Sport.ro
România - Franța, meci pentru aur la Campionatul European de tenis de masă, de la 18:00.
17:20
Tottenham – Aston Villa, fază de cascadorii râsului: așa ceva nu se vede nici în campionatul nostru! Sport.ro
Primul meci al zilei în Premier League, transmis live și în exclusivitate de VOYO, a oferit un moment care i-a lăsat cu gura căscată pe toți cei aflați pe stadion.
17:00
Fostul mare fundaș e categoric în privința lui Mihai Popescu: "Devenise de neînlocuit la FCSB" Sport.ro
Dorin Goian, fostul internațional român, a vorbit despre situația dramatică a lui Mihai Popescu, fundașul care a suferit o accidentare gravă în meciul naționalei cu Austria, scor 1-0.
17:00
Acord! U Cluj a bătut palma cu noul antrenor: revenire spectaculoasă în Superliga Sport.ro
Universitatea Cluj este nevoită să schimbe banca tehnică, după ce Ioan Ovidiu Sabău a demisionat în urma rezultatelor modeste.
17:00
Tot să joci tenis! Sinner a câștigat o rachetă din aur. Unde a avut loc turneul și ce a declarat italianul Sport.ro
Sinner, ce premiu!
16:40
Drama lui Compagno, în Coreea de Sud: imagini dureroase de la meciul care l-a făcut campion Sport.ro
Fostul star al FCSB-ului a avut o bucurie reținută, la sărbătoarea câștigării titlului, după Jeonbuk – Suwon (2-0). Ulterior, s-a aflat motivul din spatele supărării italianului.
16:40
Coșmar pentru Andrei Vlad! Se repetă situația de la FCSB Sport.ro
Andrei Vlad (26 de ani), fostul portar al celor de la FCSB, evoluează de la începutul acestui an în Kazahstan, la Aktobe.
16:40
Neluțu Varga i-a transmis personal decizia! Ce urmează pentru Andrea Mandorlini pe banca lui CFR Cluj Sport.ro
Deși CFR Cluj traversează o perioadă extrem de dificilă, cu rezultate care o țin departe de lupta pentru titlu și cu emoții chiar și pentru play-off, patronul Neluțu Varga a luat o hotărâre fermă în privința antrenorului Andrea Mandorlini și i-a comunicat-o personal acestuia.
16:30
Liviu Antal, gol după gol pentru reușita 100! La câte meciuri consecutive în care a marcat a ajuns atacantul român Sport.ro
Fostul internațional se simte foarte bine în Lituania.
16:20
Ce a făcut România în a șasea finală consecutivă de la Campionatul European de tenis de masă! Sport.ro
Fetele noastre se întorc din nou cu medalie acasă.
15:40
Dinamo - Rapid, de la 20:30 | Analiza lui Dan Chilom + cote la pariuri Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și Rapid va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.
15:40
Nick Kyrgios a lăsat la o parte amabilitățile: „Nu îl suport pe Sinner!” Conspirația lansată de australian Sport.ro
Nick Kyrgios îl disprețuiește pe actualul număr doi ATP, Jannik Sinner.
15:30
Juventus și Manchester City se luptă pentru un mijlocaș finlandez de 18 ani! Sport.ro
Acesta este asemănat cu Odegaard și Bergvall.
Acum 6 ore
15:20
OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Să plece dacă vrea!” Sport.ro
FCSB se află pe locul #12 în Superliga, cu 13 puncte după 13 etape.
15:00
Patronul lui Metaloglobus: „Gigi Becali e un nebun frumos!” Sport.ro
Nou-promovata a produs cea mai mare surpriză a sezonului!
14:40
România - Polonia, pe VOYO și Pro Arena de la 19:00! „Tricolorele” joacă totul pentru calificarea în Final Four-ul Euro Cup Sport.ro
Naționala feminină de handbal a României are astăzi un meci crucial în EHF Euro Cup. 
14:20
Adrian Mutu își pregătește revenirea în Superliga. Conducerea a anunțat: ”Putem confirma” Sport.ro
Adrian Mutu (46 de ani) este liber de contract din martie 2025.
14:20
Incredibil! „Bizonul” Gnohere și-a „retras” retragerea și a semnat la 37 de ani Sport.ro
Harlem Gnohere, fostul atacant al echipelor Dinamo și FCSB, a revenit surprinzător în fotbal la 37 de ani, la un an după ce anunțase că se retrage. 
14:00
Trei variante „low-cost” pentru Real Madrid! Fotbaliștii vizați de „galactici” Sport.ro
Real Madrid pregătește deja mișcările pentru viitorul mercato.
13:50
Câte bilete s-au vândut până acum la Dinamo - Rapid Sport.ro
Dinamo și Rapid își dau întâlnire duminică seară pe Arena Națională.
13:30
Dat afară de Nottingham Forest, fostul antrenor al lui Radu Drăgușin a intrat într-un top de toată jena! Sport.ro
Ange Postecoglou, tehnicianul care l-a transferat și l-a pregătit pe Radu Drăgușin la Tottenham, a fost demis de la Nottingham Forest după doar 39 de zile.
Acum 8 ore
13:00
Pariul lui Cristi Borcea înainte de Dinamo - Rapid: ”Cifrele vorbesc” Sport.ro
Dinamo - Rapid este duminică seară de la ora 20:30.
12:50
”Vezi un play-off fără FCSB?” Rapidiștii pun paie pe foc Sport.ro
Contrar sezonului precedent, Rapid e echipa care ocupă un loc bun în clasament, în timp ce FCSB pare de nerecunoscut în noua stagiune.
12:40
„Clientul” lui Ionel Dănciulescu după Metaloglobus - FCSB 1-2: „N-am văzut mai slab ca el” Sport.ro
Fostul internațional Ionel Dănciulescu a comentat vehement surpriza etapei #13 din Superliga.
12:30
Mihai Rotaru înțeapă după Metaloglobus - FCSB 2-1: ”L-a sunat Mircea Lucescu și pe el” Sport.ro
FCSB a scăpat situația de sub control și a înregistrat a șasea înfrângere în Superliga.
12:30
Cristi Chivu a intrat în istorie în Serie A! Sport.ro
Inter Milano a câștigat derby-ul de pe Stadio Olimpico, 1-0 cu AS Roma, și a urcat temporar pe primul loc în Serie A, sub comanda lui Cristi Chivu. 
12:20
Aston Villa nu îi va primi fanii lui Maccabi Tel Aviv pe stadion de frica musulmanilor din Birmingham! Sport.ro
Meciul din Europa League se va disputa pe 6 noiembrie. 
12:10
FCSB a căzut din lac în puț! Borna de-a dreptul rușinoasă bifată de trupa lui Gigi Becali Sport.ro
FCSB a suferit o înfrângere surprinzătoare, scor 2-1, în fața ultimei clasate, Metaloglobus, în etapa #13 din Superliga.
11:40
Atenție, FCSB! Adversara din Europa League „mătură” tot ce îi iese în cale Sport.ro
FCSB se pregătește pentru unul dintre cele mai dificile dueluri din grupa de Europa League.
11:30
Italienii râd cu gura până la urechi de FCSB după eșecul cu Metaloglobus: ”Locul 12!” Joi, campioana întâlnește Bologna în UEL Sport.ro
FCSB a pierdut sâmbătă seară în campionat cu Metaloglobus, scor 1-2.
Acum 12 ore
11:00
Lobby pentru următorul antrenor la FCSB: ”Sunt liber de contract” Sport.ro
Roș-albaștrii nu trec prin cea mai bună perioadă.
11:00
Ligue 1 | Cinci dueluri, în direct pe VOYO! Lens, Rennes, Toulouse și Nantes, în acțiune Sport.ro
Etapa a 8-a din Ligue 1 continuă astăzi cu cinci partide interesante, transmise în direct și exclusivitate pe VOYO, platforma care deține drepturile pentru campionatul Franței în România.
10:40
Adrian Șut a dezvăluit ce au vorbit la pauză cei de la FCSB înainte de colapsul cu Metaloglobus: ”De nicăieri” Sport.ro
FCSB a pierdut 1-2 cu Metaloglobus în deplasare, la Clinceni.
10:30
Liverpool - Manchester United, de la 18:30! Derby-ul etapei se vede EXCLUSIV pe VOYO Sport.ro
Derby-ul Angliei dintre Liverpool și Manchester United promite spectacol total. 
10:30
Tottenham - Aston Villa, de la 16:00 pe VOYO! Drăgușin&Co. pot urca pe locul doi în Premier League Sport.ro
Tottenham primește vizita celor de la Aston Villa, într-un duel direct pentru podiumul campionatului.
