Întâlnire de lucru pe tema alimentării cu energie electrică şi gaze a viitorului Spital Regional de Urgenţă
TeleM Iași , 21 octombrie 2025 09:30
Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a avut, luni, o întâlnire de lucru cu mai mulţi...
• • •
Acum 10 minute
09:40
Cele mai multe federații sindicale au propus pentru 2026 o majorare a salariului minim la...
09:40
Unul din cinci europeni este expus riscului de sărăcie şi excluziune socială, conform celor mai...
09:40
Şefa ATI de la Spitalul de Pediatrie din Iaşi, unde 8 copii au murit, e încă în funcţie deşi a fost înlocuită # TeleM Iași
Schimbări la vârful secției ATI la Spitalul Sf. Maria din Iași, după moartea a opt...
09:40
De la miezul nopţii circulaţia mai multor trenuri operate de CFR Călători a fost suspendată,...
09:40
Marele maestru american de șah Daniel Naroditsky a murit pe neașteptate la vârsta de 29...
09:40
SRI a transmis acest mesaj în contextul în care, în ultimele zile, au circulat numeroase...
09:40
ANM – Sfârşit de octombrie şi început de noiembrie cu temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite şi cu ploi în toată ţara # TeleM Iași
Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie va fi caracterizată temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite...
09:40
Scutaru Ianis aduce României un record mondial și patru medalii de aur la Campionatul Mondial de Telegrafie Viteză # TeleM Iași
România a înregistrat o performanță remarcabilă la Campionatul Mondial de Telegrafie Viteză 2025, desfășurat în...
09:40
Moscova a transmis că e nevoie de eforturi substanțiale pentru organizarea unui summit între Vladimir...
09:40
Primarul municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță, a anunțat obținerea finanțării pentru construirea unui spital de îngrijiri...
Acum 30 minute
09:30
Întâlnire de lucru pe tema alimentării cu energie electrică şi gaze a viitorului Spital Regional de Urgenţă # TeleM Iași
Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a avut, luni, o întâlnire de lucru cu mai mulţi...
09:30
Învățătorii sunt obligați, din acest an școlar, să organizeze două ore săptămânale de învățare remedială...
Acum 24 ore
20:10
Bacău | Măsuri ale autorităților luate în regim de urgență după prăbușirea balustradei pasajului Narcisa # TeleM Iași
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău a aprobat, astăzi, Raportul de evaluare întocmit de...
20:00
Un parc din Hârlău a devenit ring de box între adolescente. Două răfuieli, în aceeași zi, sanctionate de politisti # TeleM Iași
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hârlău s-au sesizat ieri din oficiu, ocazie cu care au...
17:50
Compania Națională de Căi Ferate „CFR" SA, în calitate de manager al infrastructurii feroviare naționale,...
17:40
Președintele Nicușor Dan a transmis, într-o postare pe Facebook, că reforma pensiilor magistraților rămâne o...
15:40
Curtea Constituțională a României a decis astazi să admită obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta...
15:30
SRI avertizează asupra unei campanii coordonate de fake news privind explozia de la blocul din Rahova # TeleM Iași
Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra răspândirii unor teorii ale conspirației și campanii coordonate...
15:20
Prețul apei potabile rămâne un subiect sensibil pentru mulți ieșeni. Compania ApaVital se situează pe...
15:20
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi în decembrie a doua tranșă a...
15:10
Colectarea selectivă a deșeurilor nu mai este doar o opțiune, ci o obligație civică și...
15:00
Surprize pe lista instituțiilor datornice dupa ce ANAF a publicat recent 'lista rușinii', iar printre...
15:00
Un incident deosebit de grav a avut loc noaptea trecută în Botoșani, în jurul orei...
14:30
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași aniversează, pe 24 octombrie, 165 de ani de la...
14:20
Mai multe localități alimentate din conducta de aducțiune Timișești vor rămâne fără apă potabilă timp de 19 ore # TeleM Iași
În vederea efectuării unor lucrări de investiții constând în extinderea rețelei de distribuție apă, inclusiv...
12:30
O parte din balustrada podului Narcisa s-a prabusit. „Vă rog să fiți foarte atenți dacă...
11:40
Bogdan Cojocaru: „Paradoxalul domn Bolojan: ctitor la Bihor, birocrat fără inimă în Capitală. Zero interes pentru Moldova!” # TeleM Iași
„Patru luni în fruntea Guvernului României și Ilie Bolojan nu a transmis niciun mesaj Moldovei,...
11:10
Două sensuri giratorii de tip modular au fost amenajate, la sfârșitul săptămânii trecute, la intersecția...
10:50
Inaugurat cu mare fast în 2018, pe vremea administrației conduse de Ionel Arsene — și...
10:50
Ioana Timofte, nepoata unui fost șef al SRI a fost trimisă în judecată pentru luare de mită # TeleM Iași
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția au trimis-o in judecata pe Ioana Timofte,...
10:40
Aseara, în jurul orei 23:10, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier...
10:00
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează instituțiile și autoritățile publice, cu datorii fiscale neachitate...
09:50
Conform raportului preliminar al Inspectoratului de Stat în Construcţii, blocul din Calea Rahovei unde a...
09:50
Descoperire cutremurătoare într-o casă din Vaslui, la o zi după ce a avut loc un incendiu # TeleM Iași
Un bărbat de 79 de ani din județul Vaslui a murit intoxicat cu fum în...
09:50
Exercițiul marchează etapa finală de ridicare la nivel brigadă a grupurilor de luptă NATO din...
09:50
Vremea în Moldova este rece, iar cerul este senin. Vântul suflă slab la moderat. La...
09:50
Astăzi încep înscrierile în programul de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure pentru creșterea...
09:50
Primăria municipiului Iași va moderniza mai multe adăposturi pentru protecție civilă. Pentru început, sunt vizate...
09:50
Trump l-a amenințat pe Zelenski cu „distrugerea” Ucrainei dacă acesta respinge acordul cu Rusia # TeleM Iași
În timpul unei întâlniri tensionate de vineri, președintele american Donald Trump a făcut presiuni asupra președintelui...
09:50
În această dimineața, în jurul orei 6.00, rețeaua de contact a fost ruptă în zona...
Ieri
09:40
De când a venit la putere, Donald Trump a desfășurat militarii la Los Angeles, Washington...
09:40
Propunerea de modificare a regulilor de apartenență la UE se află într-un stadiu incipient și...
09:20
Judecatorii CCR sunt asteptati astazi sa dea un verdict in cazul reformei pensiilor magistratilor. La...
19 octombrie 2025
18:20
Jaf la Muzeul Luvru din Paris. Hoții au furat în șapte minute bijuterii „neprețuite” și au fugit pe motociclete # TeleM Iași
Mai mulţi hoţi au pătruns duminică dimineaţă în celebrul Muzeu Luvru din Paris printr-o fereastră,...
18:20
VIDEO Accident evitat în ultimă secundă în Suceava, pe DN 17, după o depăşire periculoasă: „Dumnezeu l-a păzit” # TeleM Iași
Poliţiştii din judeţul Suceava au identificat un şofer care a fost filmat în timp ce...
13:20
Medicul anti-vaccinist Flavia Groșan, în comă profundă, cu cancer la plămâni și metastaze cerebrale, anunță medicii # TeleM Iași
Medicul pneumolog conspiraționist și anti-vaccinist Flavia Groșan s-ar afla în stare gravă la spital, a...
13:20
Bogdan Cojocaru, deputat și președinte PSD Iași: AUR confundă opoziția cu spectacolul fără soluții # TeleM Iași
Moțiunea AUR și Impactul Asupra Activității Legislativă În contextul noii moțiuni simple anunțate de AUR...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Cine este Cătălina Jacob, modelul de 28 de ani care va reprezenta România la Miss Universe 2025. Tânăra blondină vine din Bacău # TeleM Iași
Cătălina Jacob, o tânără originară din Bacău, are 28 de ani și este model profesionist....
08:50
Un bărbat s-a aruncat de la etajul doi al unui bloc din Tecuci, încercând să scape din apartamentul în flăcări # TeleM Iași
Un bărbat de 47 de ani a ajuns la spital după ce a sărit de...
08:50
Se schimbă harta României. Guvernul vrea reorganizare teritorială: apar oraşe noi, dispar oraşe vechi. Bragadiru, Chiajna,...
