Copil de 6 ani din județul Vaslui adus în stare gravă cu elicopterul SMURD la Spitalul de Copii Sf. Maria
TeleM Iași , 21 octombrie 2025 19:50
Un copil de numai 6 ani a fost ranit grav dupa ce a fost lovit...
Acum 15 minute
20:20
Ministerul Dezvoltării sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din București, afectat de explozia...
Acum o oră
20:00
Un ieșean este designerul oglinzilor decorative și al elementelor de sticlă din Catedrala Mântuirii Neamului # TeleM Iași
Constantin Pâslaru, designer român originar din Iași, cunoscut pentru colaborările sale cu grupul Inditex și...
19:50
Copil de 6 ani din județul Vaslui adus în stare gravă cu elicopterul SMURD la Spitalul de Copii Sf. Maria # TeleM Iași
Un copil de numai 6 ani a fost ranit grav dupa ce a fost lovit...
Acum 2 ore
19:20
Suceava | O noua licitație pentru consolidarea blocului din Burdujeni, după explozia din 2022 # TeleM Iași
Primăria Municipiului Suceava informează că anunțul de participare la licitație este deja publicat pe SEAP...
19:10
CFR SA și CFR Călători au dat-o la pace și nu mai suspendă trenurile după ce directorii au fost amenințați cu demiterile # TeleM Iași
In urma dialogului dintre conducerile Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR" SA și Societății Naționale...
Acum 4 ore
16:50
Un polițist din SAS, acuzat de violență asupra logodnicei. Avocatul victimei: „Mi se pare o atitudine mizerabila a celor IPJ” # TeleM Iași
Un polițist din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) Iași este acuzat de logodnica sa...
Acum 6 ore
15:20
Conducerea Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași a primit, astăzi,...
15:20
În județul Iași, managementul deșeurilor reciclabile arată o evoluție importantă în ultimii ani, cu rezultate...
Acum 8 ore
14:10
Doi ucraineni reținuți de DIICOT după ce intenționau să incendieze un sediu NOVA POST din București # TeleM Iași
Procurorii DIICOT au dispus reținerea a doi inculpați (cetățeni ucraineni), cu vârstele de 21 și...
13:20
Astăzi, la ora 12:20 am fost anunțați despre producerea unui incendiu la Școala Gimnazială din...
13:10
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează o suită de evenimente dedicate celebrării a 165 de ani de la înființare # TeleM Iași
În acest context, UAIC va organiza, împreună cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu" din...
13:10
Neamț | Două persoane au fost rănite într-un accident produs în comuna Alexandru cel Bun # TeleM Iași
La ora 11:29, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în...
Acum 12 ore
11:50
Într-o zonă extrem de intens circulată, cu trafic constant, porțiunea de drum județean DJ 282...
11:40
Consilierul premierului a lansat un atac dur la adresa Curții Constituționale a României # TeleM Iași
Consilierul premierului, Ionuț Dumitru, a lansat un atac dur la adresa Curții Constituționale a României...
11:10
La sfârșitul lunii noiembrie va fi dat în trafic și lotul Pietroasele – Buzău, parte din A7 # TeleM Iași
Asocierea de constructori turci Nurol – Makyol este mobilizată în șantier cu 360 de muncitori...
11:00
Ministrul de Interne al Bulgariei sustine ca spioni ruși se află în spatele rețelelor de migrație ilegală din Europa # TeleM Iași
Serviciile de informații rusești sprijină activ rețelele de contrabandă care impulsionează migrația ilegală în Europa , a declarat...
10:40
Percheziții DNA în 6 județe din țară într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul vânzărilor auto # TeleM Iași
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de...
10:20
La finalul săptămânii trecute a fost lansată licitația pentru realizarea variantei ocolitoare a municipiului Vaslui,...
09:50
Cei care visau la o plimbare de toamnă pe Transfăgărăşan sau Transalpina trebuie să-şi refacă...
09:40
Cele mai multe federații sindicale au propus pentru 2026 o majorare a salariului minim la...
09:40
Unul din cinci europeni este expus riscului de sărăcie şi excluziune socială, conform celor mai...
09:40
Şefa ATI de la Spitalul de Pediatrie din Iaşi, unde 8 copii au murit, e încă în funcţie deşi a fost înlocuită # TeleM Iași
Schimbări la vârful secției ATI la Spitalul Sf. Maria din Iași, după moartea a opt...
09:40
De la miezul nopţii circulaţia mai multor trenuri operate de CFR Călători a fost suspendată,...
09:40
Marele maestru american de șah Daniel Naroditsky a murit pe neașteptate la vârsta de 29...
09:40
SRI a transmis acest mesaj în contextul în care, în ultimele zile, au circulat numeroase...
09:40
ANM – Sfârşit de octombrie şi început de noiembrie cu temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite şi cu ploi în toată ţara # TeleM Iași
Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie va fi caracterizată temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite...
09:40
Scutaru Ianis aduce României un record mondial și patru medalii de aur la Campionatul Mondial de Telegrafie Viteză # TeleM Iași
România a înregistrat o performanță remarcabilă la Campionatul Mondial de Telegrafie Viteză 2025, desfășurat în...
09:40
Moscova a transmis că e nevoie de eforturi substanțiale pentru organizarea unui summit între Vladimir...
09:40
Primarul municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță, a anunțat obținerea finanțării pentru construirea unui spital de îngrijiri...
09:30
Întâlnire de lucru pe tema alimentării cu energie electrică şi gaze a viitorului Spital Regional de Urgenţă # TeleM Iași
Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a avut, luni, o întâlnire de lucru cu mai mulţi...
09:30
Învățătorii sunt obligați, din acest an școlar, să organizeze două ore săptămânale de învățare remedială...
Ieri
20:10
Bacău | Măsuri ale autorităților luate în regim de urgență după prăbușirea balustradei pasajului Narcisa # TeleM Iași
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău a aprobat, astăzi, Raportul de evaluare întocmit de...
20:00
Un parc din Hârlău a devenit ring de box între adolescente. Două răfuieli, în aceeași zi, sanctionate de politisti # TeleM Iași
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hârlău s-au sesizat ieri din oficiu, ocazie cu care au...
17:50
Compania Națională de Căi Ferate „CFR" SA, în calitate de manager al infrastructurii feroviare naționale,...
17:40
Președintele Nicușor Dan a transmis, într-o postare pe Facebook, că reforma pensiilor magistraților rămâne o...
15:40
Curtea Constituțională a României a decis astazi să admită obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta...
15:30
SRI avertizează asupra unei campanii coordonate de fake news privind explozia de la blocul din Rahova # TeleM Iași
Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra răspândirii unor teorii ale conspirației și campanii coordonate...
15:20
Prețul apei potabile rămâne un subiect sensibil pentru mulți ieșeni. Compania ApaVital se situează pe...
15:20
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi în decembrie a doua tranșă a...
15:10
Colectarea selectivă a deșeurilor nu mai este doar o opțiune, ci o obligație civică și...
15:00
Surprize pe lista instituțiilor datornice dupa ce ANAF a publicat recent 'lista rușinii', iar printre...
15:00
Un incident deosebit de grav a avut loc noaptea trecută în Botoșani, în jurul orei...
14:30
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași aniversează, pe 24 octombrie, 165 de ani de la...
14:20
Mai multe localități alimentate din conducta de aducțiune Timișești vor rămâne fără apă potabilă timp de 19 ore # TeleM Iași
În vederea efectuării unor lucrări de investiții constând în extinderea rețelei de distribuție apă, inclusiv...
12:30
O parte din balustrada podului Narcisa s-a prabusit. „Vă rog să fiți foarte atenți dacă...
11:40
Bogdan Cojocaru: „Paradoxalul domn Bolojan: ctitor la Bihor, birocrat fără inimă în Capitală. Zero interes pentru Moldova!” # TeleM Iași
„Patru luni în fruntea Guvernului României și Ilie Bolojan nu a transmis niciun mesaj Moldovei,...
11:10
Două sensuri giratorii de tip modular au fost amenajate, la sfârșitul săptămânii trecute, la intersecția...
10:50
Inaugurat cu mare fast în 2018, pe vremea administrației conduse de Ionel Arsene — și...
10:50
Ioana Timofte, nepoata unui fost șef al SRI a fost trimisă în judecată pentru luare de mită # TeleM Iași
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția au trimis-o in judecata pe Ioana Timofte,...
10:40
Aseara, în jurul orei 23:10, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier...
